Barcelona dan Lyon di antara mereka telah memenangi 10 dari 11 gelar Liga Champions terakhir. Lyon menyumbang enam dari gelar tersebut dan juga mencapai dua final lainnya. Sementara itu, Barcelona memiliki empat mahkota Eropa dan tiga kali menjadi runner-up. Di dua klub inilah peluang meraih kejayaan Eropa paling besar.

Namun, hal itu, ditambah dominasi domestik tanpa henti, tampaknya tidak lagi cukup bagi para pemain elite. Meski kesuksesan itu luar biasa dan akan selalu mereka kenang, para pemain terbaik ingin lebih sering mendapat tantangan dan WSL adalah satu-satunya liga di Eropa yang memungkinkan hal itu secara konsisten.

Musim lalu, Barcelona meraih 87 poin dari maksimal 90 untuk menjuarai Liga F untuk ketujuh kalinya secara beruntun. Di semua kompetisi, Blaugrana hanya kalah sekali dalam perjalanan menuju quadruple.

Di Prancis, Lyon menunjukkan dominasi serupa, dengan tak terkalahkan dalam semua laga domestik untuk meraih treble. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi pada leg pertama dari dua laga Liga Champions, yang pada akhirnya tetap mereka menangi secara agregat, serta final Eropa melawan Barcelona. Bayern Munich juga hanya kalah di kompetisi Eropa musim lalu, dengan mengumpulkan 74 dari kemungkinan 78 poin untuk menjuarai Frauen-Bundesliga sebagai bagian dari treble domestik.

Dengan Serie A Italia menunjukkan potensi sebagai sebuah liga tetapi masih terus berkembang, Inggris dan WSL adalah yang memiliki daya saing level tertinggi paling rutin dan konsisten yang diinginkan para pemain.

Musim lalu, gelar juara dimenangi oleh Manchester City, yang kehilangan 11 poin. Delapan belas kemenangan dari 22 pertandingan tentu sangat mengesankan, tetapi kehilangan poin sebanyak itu dan tetap menjadi juara nyaris tidak pernah terdengar di liga-liga rival. Di Spanyol, seorang juara belum pernah kehilangan 11 poin sejak musim 2017-18, dan itu belum terjadi di Jerman sejak musim 2016-17. Di Prancis, penyesuaian perlu dilakukan agar bisa diterjemahkan ke tiga poin untuk kemenangan dan satu poin untuk hasil imbang, karena terakhir kali itu terjadi dengan aturan saat ini adalah pada 2003-04, ketika liga sebenarnya memberikan empat poin untuk kemenangan dan dua poin untuk hasil imbang.

Dalam delapan musim terakhir, juara WSL pada akhirnya kehilangan lebih banyak poin dalam perjalanan menuju gelar dibandingkan para juara di Prancis, Jerman, dan Spanyol sebanyak enam kali. Pada dua kesempatan lainnya, yakni pada musim 2024-25 dan 2018-19, juara Frauen-Bundesliga pada akhirnya kehilangan satu poin lebih banyak dibandingkan juara WSL pada akhirnya.