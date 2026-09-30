Bagaimana Women's Super League memantapkan diri sebagai tujuan utama bagi superstar kelas dunia
Barcelona telah bermain di masing-masing dari enam final Liga Champions Wanita terakhir, dengan memenangi empat di antaranya. Barca telah menggusur Lyon, juara Eropa delapan kali, untuk menjadi kekuatan dominan baru di benua ini dan tim terbaik dalam sepakbola wanita saat ini. Namun, musim panas ini, setelah gelar Liga Champions keempat itu, tiga pemain terpenting Barca meninggalkan Catalunya untuk pindah ke Inggris dan Women's Super League.
Namun, itu lebih banyak mengatakan soal WSL ketimbang Barca. Kompetisi kasta tertinggi Inggris itu sudah lama disebut banyak pihak sebagai liga terbaik di dunia, tetapi kedatangan pemenang Ballon d'Or dua kali Alexia Putellas, yang mungkin merupakan bek tengah terbaik di planet ini, Mapi Leon, serta satu lagi pemain yang benar-benar berkelas dunia dalam diri Ona Batlle, hanya semakin menguatkan klaim divisi ini atas status tersebut.
Kepindahan-kepindahan itu berarti lebih dari separuh Klub Kelas Dunia versi GOAL kini memainkan sepakbola klub mereka di Inggris. Anggota lain seperti Mariona Caldentey dan Ellie Carpenter, yang sebelumnya masing-masing membela Barca dan Lyon, juga telah memilih bergabung dengan tim-tim WSL belakangan ini, setelah mereka lebih dulu memantapkan diri di antara kalangan elite sepakbola wanita.
Jelas bahwa meski Barca mungkin merupakan kekuatan dominan di Eropa, dan Lyon tidak tertinggal jauh dari klub Catalunya itu dalam hierarki kontinental, dalam hal liga, WSL adalah tempat yang dituju. Jadi, apa yang membuat divisi ini menarik para pemain terbaik dunia?
Liga paling kompetitif di Eropa
Barcelona dan Lyon di antara mereka telah memenangi 10 dari 11 gelar Liga Champions terakhir. Lyon menyumbang enam dari gelar tersebut dan juga mencapai dua final lainnya. Sementara itu, Barcelona memiliki empat mahkota Eropa dan tiga kali menjadi runner-up. Di dua klub inilah peluang meraih kejayaan Eropa paling besar.
Namun, hal itu, ditambah dominasi domestik tanpa henti, tampaknya tidak lagi cukup bagi para pemain elite. Meski kesuksesan itu luar biasa dan akan selalu mereka kenang, para pemain terbaik ingin lebih sering mendapat tantangan dan WSL adalah satu-satunya liga di Eropa yang memungkinkan hal itu secara konsisten.
Musim lalu, Barcelona meraih 87 poin dari maksimal 90 untuk menjuarai Liga F untuk ketujuh kalinya secara beruntun. Di semua kompetisi, Blaugrana hanya kalah sekali dalam perjalanan menuju quadruple.
Di Prancis, Lyon menunjukkan dominasi serupa, dengan tak terkalahkan dalam semua laga domestik untuk meraih treble. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi pada leg pertama dari dua laga Liga Champions, yang pada akhirnya tetap mereka menangi secara agregat, serta final Eropa melawan Barcelona. Bayern Munich juga hanya kalah di kompetisi Eropa musim lalu, dengan mengumpulkan 74 dari kemungkinan 78 poin untuk menjuarai Frauen-Bundesliga sebagai bagian dari treble domestik.
Dengan Serie A Italia menunjukkan potensi sebagai sebuah liga tetapi masih terus berkembang, Inggris dan WSL adalah yang memiliki daya saing level tertinggi paling rutin dan konsisten yang diinginkan para pemain.
Musim lalu, gelar juara dimenangi oleh Manchester City, yang kehilangan 11 poin. Delapan belas kemenangan dari 22 pertandingan tentu sangat mengesankan, tetapi kehilangan poin sebanyak itu dan tetap menjadi juara nyaris tidak pernah terdengar di liga-liga rival. Di Spanyol, seorang juara belum pernah kehilangan 11 poin sejak musim 2017-18, dan itu belum terjadi di Jerman sejak musim 2016-17. Di Prancis, penyesuaian perlu dilakukan agar bisa diterjemahkan ke tiga poin untuk kemenangan dan satu poin untuk hasil imbang, karena terakhir kali itu terjadi dengan aturan saat ini adalah pada 2003-04, ketika liga sebenarnya memberikan empat poin untuk kemenangan dan dua poin untuk hasil imbang.
Dalam delapan musim terakhir, juara WSL pada akhirnya kehilangan lebih banyak poin dalam perjalanan menuju gelar dibandingkan para juara di Prancis, Jerman, dan Spanyol sebanyak enam kali. Pada dua kesempatan lainnya, yakni pada musim 2024-25 dan 2018-19, juara Frauen-Bundesliga pada akhirnya kehilangan satu poin lebih banyak dibandingkan juara WSL pada akhirnya.
Nasib yang bertolak belakang
Hal itu sama sekali bukan untuk meremehkan tim seperti Barca, Lyon, atau Bayern Munich, maupun mereka yang datang sebelumnya, yang telah menjadi begitu kuat hingga mendominasi kompetisi domestik. Itu menjadi kredit bagi klub-klub tersebut karena berinvestasi dan membangun tim luar biasa yang bisa menjadi mesin pemenang seperti itu.
Hal itu juga sering berujung pada kesuksesan di Liga Champions, dengan Barca, Lyon, dan Wolfsburg, yang kini telah digeser Bayern untuk menjadi kekuatan dominan di Jerman, semuanya memenangi beberapa gelar Eropa. Sementara itu, kejayaan Arsenal di Eropa pada 2025 menjadi yang pertama oleh klub Inggris dalam 18 tahun, setelah Arsenal mengalahkan Umea di final 2007.
Chelsea menjadi yang paling dekat untuk menyusul rival sesama London mereka dalam menaklukkan Eropa sebagai tim Inggris, tetapi tidak mampu mengubah dominasi domestik, di tengah enam gelar WSL beruntun, menjadi mahkota Liga Champions pertama.
Setidaknya ada satu faktor penghambat, yakni ketatnya persaingan di WSL, yang berarti para pemain kunci tidak bisa diistirahatkan dengan mudah. "Saya pikir ketika Anda memiliki Liga Champions dan liga, bagi saya levelnya hampir sama," kata Sonia Bompastor, yang merupakan pelatih kepala peraih gelar Liga Champions bersama Lyon sebelum bergabung dengan Chelsea, kepada GOAL musim panas ini, merujuk pada kompetitifnya WSL. Ini juga sesuatu yang sebelumnya pernah disebut terkait Premier League putra.
tantangan mingguan
Namun, meski level persaingan seperti itu terkadang menjadi hambatan bagi para manajer dan tim, hal itu memainkan peran penting dalam menarik talenta elite ke Inggris. Ditantang dan didorong setiap pekan adalah apa yang diinginkan para pemain top, dan di WSL lah mereka mendapatkannya.
"Menurut saya, Anda tidak pernah tahu apa hasil pertandingan akan seperti apa," kata Putellas kepada para wartawan musim panas ini, setelah meninggalkan Barca untuk bergabung dengan tim London City Lionesses yang sedang naik daun dan dimiliki miliarder Michele Kang. "Ini liga yang sangat kompetitif, dari pekan ke pekan."
Batlle, yang sebelumnya bermain untuk Manchester United di WSL antara 2020 dan 2023, menyampaikan komentar serupa setelah kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Arsenal: "Saya sangat antusias bisa kembali ke WSL. Saya pikir ini adalah liga paling kompetitif dan itu adalah tantangan yang saya cari. Sekarang, saya pikir ini adalah waktu dan tempat yang tepat untuk berada, menikmati beberapa tahun ke depan di sini, dan bersaing setiap akhir pekan."
Dominasi luar biasa
Ini adalah konsekuensi dari investasi yang terjadi di seluruh liga, bukan hanya di beberapa klub. Komitmen Barca terhadap tim putrinya melampaui klub mana pun di Liga F dan hal yang sama juga bisa dikatakan tentang Lyon di Prancis. Hal itu menjadi sumber frustrasi bagi tim-tim tersebut karena yang lain tidak berusaha menyamai standar yang telah mereka tetapkan.
Di Prancis, misalnya, liga memperkenalkan format play-off akhir musim mulai musim 2023-24 untuk menentukan gelar liga, yang telah dimenangi Lyon setiap tahun kecuali satu kali sejak titel pertama mereka pada 2007. Ada Hegerberg, striker bintang OL dan penerima pertama Ballon d'Or Feminin, menggambarkan perubahan itu sebagai "mengerikan" ketika berbicara kepada GOAL setelah format itu pertama kali diterapkan dua tahun lalu.
"Alih-alih terus mendorong dan berusaha memenuhi standar yang terbaik, Anda justru mencoba menarik mereka turun demi menciptakan sedikit keseruan di liga," keluhnya. "Bagaimana Anda menjelaskan kepada para pemain yang menjuarai liga ini dengan selisih 11 poin bahwa mereka masih harus memainkan dua pertandingan untuk menentukan juara liga? Saya pikir gila kalau kita sampai pada titik ini. Saya tidak memahaminya."
Kekuatan yang sedang bangkit
Di WSL, drama buatan tidak diperlukan. Ya, Chelsea baru saja menjuarai liga enam kali beruntun, tetapi hanya gelar mereka pada 2024-25 yang berkembang menjadi sesuatu yang sudah bisa ditebak. Empat perburuan gelar sebelumnya semuanya berlangsung hingga hari terakhir, dengan tujuan trofi pada 2023-24 ditentukan oleh selisih gol.
Itu karena ada beberapa klub besar seperti Arsenal, Chelsea, dan Manchester City, lalu tim-tim seperti Manchester United, Tottenham, Brighton, dan Liverpool yang dalam beberapa waktu terakhir telah mengacaukan peta persaingan. Musim ini saja, Aston Villa dan tim promosi Crystal Palace telah merebut poin dari apa yang disebut 'Tiga Besar' tersebut. Hampir setiap tim berinvestasi, berkembang, dan menarik talenta top, yang berarti kualitas tersebar di seluruh liga.
"Liga ini telah berkembang," kata Batlle tentang WSL pada musim panas ini, setelah kembali ke liga tersebut usai tiga tahun pergi. "Ada banyak pemain besar di liga ini dan saya pikir semua tim telah meningkat. Ada banyak klub bagus yang mencoba berinvestasi dan mencoba membangun tim bagus untuk bersaing dengan baik demi mencoba memenangkan liga ini."
Leon, rekan setimnya di tim nasional Spanyol yang baru pertama kali bermain di liga ini setelah bergabung dengan London City, menyampaikan pandangan serupa dalam wawancara dengan the Guardian: "Komitmen yang sedang dilakukan liga ini, maksud saya klub-klubnya, saya pikir semuanya membuatnya sangat menarik untuk datang karena saya telah mengikuti liga Inggris selama beberapa tahun ini dan rasanya seperti liga ini tidak membiarkan Anda rileks sedetik pun, tidak dalam pertandingan mana pun, tidak juga selama pertandingan. Tidak ada satu detik pun yang bisa membuat Anda rileks, karena liga Inggris jauh lebih kompetitif."
Tantangan baru
Jadi, ketika pemain seperti Leon, yang sepanjang kariernya bermain di Spanyol dan sembilan tahun terakhir di Barca, ingin keluar dari zona nyamannya, pindah ke negara baru dan merasakan gaya bermain yang baru, ia melihat WSL sebagai tantangan itu, karena perbedaannya tetapi juga karena kualitas, daya saing, dan investasinya.
"Tubuh saya mendambakan sesuatu yang berbeda," jelas Leon, saat membicarakan alasan di balik kepindahannya ke London City. "Saya menghabiskan banyak tahun dalam posisi yang nyaman, karena bermain di Barca benar-benar luar biasa dan sangat menyenangkan; itu adalah gaya permainan yang sangat cocok untuk saya.
"Datang ke Inggris, sepak bolanya sangat berbeda dari yang di Spanyol, pada pandangan pertama. Jadi, saya pikir [alasannya adalah] bisa menantang diri saya sendiri dan melihat apakah saya mampu. Saya akan berusaha untuk beradaptasi dengan liga ini dan juga membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya mampu bersaing dalam gaya bermain lain yang bukan yang paling membuat saya menonjol."
Caldentey, yang bergabung dengan Arsenal dari Barca pada 2024 dan menjadi sosok kunci di balik kesuksesan Arsenal di Liga Champions pada musim pertamanya, mengatakan hal serupa dalam wawancara dengan Arseblog saat merefleksikan kepindahannya: "Saya pikir itu pada dasarnya untuk keluar dari zona nyaman saya karena saya sudah terlalu lama berada di satu tempat. Lalu Anda datang ke liga terbaik di dunia, dengan level persaingan tertinggi setiap tiga hari sekali. Ini tantangan yang sangat bagus."
Yang terbaik di dunia
Namun, WSL tidak tiba-tiba menjadi liga terbaik di dunia hanya karena para pemain top datang dan mengangkat level kompetisi. Fondasinya sudah tinggi karena liga ini memang telah berkembang, dan sebagai hasilnya, para pemain di dalamnya juga terus meningkat.
Di liga inilah bintang-bintang Inggris seperti Hannah Hampton dan Alessia Russo berkembang menjadi pemain kelas dunia, dan nama-nama seperti Khadija Shaw serta Yui Hasegawa juga menjelma menjadi beberapa pesepakbola terbaik di dunia. Bagi sebagian orang, pemain seperti Vivianne Miedema dan Emily Fox memang sudah berada dalam kategori itu sebelum mereka tiba di Inggris, tetapi sedikit yang akan membantah bahwa mereka tidak berkembang dan naik ke level lain selama bermain di WSL.
NWSL, kasta tertinggi di Amerika Serikat, punya argumen kuat saat membahas soal apakah liga itu lebih kompetitif daripada rivalnya dari Inggris. Musim ini, tim juru kunci Chicago Stars telah mengalahkan Kansas City Current, pemenang NWSL Shield 2025, dan Utah Royals, yang saat ini berada di posisi keempat klasemen. Boston Legacy, yang berada di urutan ketiga dari bawah, juga sudah mengalahkan Utah, dan hasil itu disusul sepekan kemudian dengan kemenangan atas Washington Spirit yang menempati peringkat ketiga. Hasil-hasil seperti ini sesekali memang terjadi di WSL, tetapi mantra bahwa 'siapa pun bisa mengalahkan siapa pun' belum benar-benar tepat di Inggris.
Namun, WSL semakin mendekati level itu, sembari tetap menarik lebih banyak talenta kelas dunia daripada divisi mana pun dalam sepakbola wanita. Saat liga-liga lain memikirkan apa yang harus dilakukan menghadapi ancaman kehilangan pemain-pemain terbaiknya, WSL justru terus mendatangkan semakin banyak talenta dari seluruh dunia, sekaligus menyaksikan bintang-bintang lokal besar seperti Mary Earps dan Georgia Stanway kembali.
Perdebatan ini bisa terus berlanjut, tetapi kini semakin sulit untuk membantah bahwa WSL bukan liga terbaik dalam sepakbola wanita. Kedatangan Putellas, Leon, Batlle, dan lainnya hanya menjadi penegasan atas hal itu.