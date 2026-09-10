Bagaimana tim kecil Azerbaijan, Sabah, mencapai Liga Champions di bawah pemenang 'Who Wants to Be a Millionaire' yang punya hubungan dengan Manchester United
Manchester United kembali ke tempat yang semestinya. Michael Carrick menjadi otak di balik kembalinya klub itu ke Liga Champions setelah absen selama dua tahun yang membuat frustrasi, dan ia diharapkan setidaknya mampu membawa mereka lolos ke fase gugur setelah hasil undian fase liga yang sebagian besar menguntungkan.
Perjalanan ke markas Atletico Madrid dan duel besar melawan Bayern Munich di Old Trafford sudah menanti, tetapi United diharapkan meraih hasil positif dari laga-laga lainnya melawan Como, Roma, Sporting CP, RB Leipzig, dan Villarreal. Mereka juga akan sangat difavoritkan untuk meraih tiga poin dari laga pembuka melawan Sabah FK, tim kecil Azerbaijan yang bermain di level ini untuk pertama kalinya.
Namun, Manchester United tidak boleh lengah. Sabah bertekad menciptakan kejutan besar, dan perjalanan mereka hingga titik ini membuktikan bahwa apa pun mungkin terjadi. Ini adalah kisah yang luar biasa, begitu juga dengan cerita pelatih kepala mereka saat ini, Valdas Dambrauskas, yang sempat singgah di Manchester ketika menimba ilmu kepelatihan.
Sabah adalah tim yang sangat tidak diunggulkan untuk mengangkat European Cup pada Mei mendatang dengan odds 1500/1, tetapi mereka sudah menjadi pemenang hanya dengan berada di sini. Di bawah ini, GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang juara baru Azerbaijan itu...
Langsung melesat ke kasta teratas
Sabah, yang dijuluki Burung Hantu, didirikan di Baku pada 2017. Ya, Anda tidak salah baca, baru delapan tahun lalu, oleh pengusaha Azerbaijan Yagub Huseynov melalui Bridge Group of Companies. Sebagai pendiri dan ketua dewan pengawas konglomerat nasional terkemuka di bidang properti, perhotelan, dan investasi tersebut, ia secara resmi mendirikan klub itu pada 8 September tahun itu, lalu membentuk jajaran pengurus ambisius yang mencakup juara Olimpiade Igor Ponomarev dan beberapa pemimpin korporasi.
Pada awalnya, Sabah langsung masuk ke Divisi Satu Azerbaijan, kasta kedua. Mereka finis di posisi kelima yang cukup terhormat pada musim pertama, tetapi itu belum cukup untuk memastikan promosi langsung melalui jalur tradisional berdasarkan performa.
Namun, berdasarkan aturan Federasi Sepakbola Azerbaijan (AFFA), tim harus memenuhi kriteria lisensi klub tertentu dari sisi finansial, administratif, dan infrastruktur untuk promosi ke Premier League. Empat tim teratas, Khazar Baku, Qaradağ Lökbatan, Shuvalan, dan MOIK Baku, gagal memenuhi persyaratan tersebut, tetapi Sabah berhasil lolos dalam peninjauan administratif dan finansial untuk mengamankan lisensi mereka, yang berarti mereka melompat ke kasta tertinggi.
Dalam tiga tahun berikutnya, kemajuan yang lebih bertahap pun terjadi. Sabah memulai kiprahnya dengan finis di posisi ketujuh di Premier League yang diikuti 12 tim, lalu naik ke posisi keenam pada musim berikutnya. Setelah itu, mereka mencatat finis di posisi kelima secara beruntun pada 2020-21 dan 2021-22. Yang krusial, mereka juga menandatangani perjanjian sponsor dengan Bank Respublika seiring klub itu makin memiliki daya tarik komersial. Itu berarti ada tambahan dana signifikan untuk investasi pada skuad senior, akademi, dan operasional klub, sementara stadion mereka, yang awalnya dikenal sebagai Alinja Arena, berganti nama menjadi Bank Respublika Arena.
Terobosan di Eropa
Sabah siap mengambil langkah besar berikutnya pada musim 2022-23. Mereka memenangi 25 dari 36 pertandingan liga untuk finis di posisi kedua, hanya terpaut sembilan poin dari juara Qarabag, dan lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya.
Pada babak kualifikasi kedua Conference League, Sabah mengalahkan klub Latvia RFS di kandang dan tandang untuk mengatur duel putaran ketiga melawan raksasa Serbia, Partizan Belgrade. Sabah membuat kejutan penting pada leg pertama dengan kemenangan kandang 2-0, tetapi kalah dengan skor yang sama pada leg kedua, dan pada akhirnya tersingkir lewat adu penalti.
Mereka mendapat kesempatan lagi pada tahun berikutnya meski turun ke posisi ketiga di Premier League, dan menyingkirkan Maccabi Haifa, hanya untuk kembali merasakan patah hati di putaran ketiga setelah kalah agregat 2-0 dari klub Irlandia St Patrick's Athletic. The Owls juga merosot ke posisi kelima liga yang mengecewakan, tetapi menebusnya dengan memenangkan trofi mayor pertama mereka, mengalahkan Qarabag 3-2 setelah perpanjangan waktu di final Piala Azerbaijan untuk lolos ke Europa League.
Arti penting dari kemenangan itu tidak bisa dilebih-lebihkan. Qarabag telah memenangi 11 dari 12 gelar Azerbaijan Premier League sebelumnya, dan finis dengan keunggulan telak 15 poin di puncak klasemen pada musim tersebut. Mereka kemudian menjadi klub Azerbaijan pertama yang pernah mencapai fase grup atau fase liga Champions League, dan melaju ke play-off fase gugur sebelum disingkirkan oleh Newcastle.
Merebut trofi dari klub paling dominan di negara itu memicu gelombang kepercayaan diri di kubu Sabah yang masih mereka rasakan hingga hari ini. Tim utama telah menjadi kekuatan yang tangguh, dan Sabah juga mengembangkan generasi baru bintang yang menarik, dengan tim U-19 mereka meraih gelar juara nasional beruntun pada 2023-24 dan 2024-25.
Pergantian tak terduga di bangku cadangan
Terjadi perubahan tak terduga di klub itu pada musim panas lalu ketika pelatih kepala Vasili Berezutski pergi karena alasan pribadi, hanya tujuh bulan setelah masa jabatannya dimulai. Mantan bek tengah internasional Rusia Berezutski, yang merupakan manajer permanen kedelapan Sabah sejak klub itu dibentuk, telah diberi kontrak hingga 2028, dan mendapat kepercayaan penuh dari dewan direksi setelah mempersembahkan trofi besar.
Kehilangannya kurang dari sebulan sebelum dimulainya babak kualifikasi Liga Europa menjadi pukulan besar, tetapi Sabah bergerak cepat untuk mendapatkan penggantinya, dengan memberi ahli taktik asal Lithuania Valdas Dambrauskas kontrak tiga tahun. Seketika muncul perpaduan antusiasme dan rasa penasaran atas penunjukan itu, meski Dambrauskas tak pernah bermain secara profesional, hanya sempat mencapai kasta ketiga Lithuania.
Dambrauskas datang ke Bank Respublika Arena dengan reputasi kepelatihan yang baik setelah menangani Ludogorets dan Hadjuk Split, membawa yang pertama meraih gelar liga Bulgaria dan yang kedua sukses di Piala Kroasia. Namun, ia lebih terkenal karena penampilannya di televisi ketimbang pekerjaannya di lapangan.
Setelah memutuskan gantung sepatu pada usia 23 tahun, Dambrauskas kemudian tampil dalam edisi 2002 "Šeši nuliai - milijonas", versi Lithuania dari "Who Wants to Be a Millionaire". Ia tidak memenangkan hadiah utama, tetapi pulang dengan 4.000 litas, kira-kira setara dengan £2.500, yang cukup untuk membayar tiket sekali jalan ke London serta memenuhi biaya akomodasi bulan pertama bagi dirinya dan perempuan yang kini menjadi istrinya, saat ia berupaya mengejar mimpi utamanya menjadi pelatih sepakbola.
Dambrauskas belajar di London Metropolitan University sambil meraih lisensi kepelatihan UEFA, dan dilaporkan bekerja sebagai pengantar koran, pengasuh anak, serta tukang cat rumah untuk menutup biaya kuliah dan biaya hidup. "Terkadang itu sulit. Saya harus bekerja keras, dan terkadang harus tetap percaya ketika saya sendiri dan orang-orang di sekitar saya sedang ragu," katanya kepada Euro News.
Kegigihan itu membantunya mendapatkan beberapa penempatan jangka pendek di klub-klub Premier League untuk membayangi pelatih akademi dan membantu sesi latihan pemain muda, termasuk Brentford, Fulham, dan Manchester United. Belajar di Carrington menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Dambrauskas karena ia mempelajari bagaimana akademi elite menyusun blok latihan mereka dan melihat dari dekat rancangan drill serta pendekatan perilaku yang digunakan anggota staf United yang terbaik di kelasnya.
Menggeser Qarabag dari singgasananya
Dambrauskas memulai kariernya sebagai pelatih kepala di Kingsbury London Tigers FC di kasta kesembilan Inggris, membawa klub tersebut meraih finis tertinggi dalam sejarah mereka, dan menangani tim U19 Lithuania antara 2011 dan 2012. Dua tahun kemudian ia mengambil alih juara Lithuania, Žalgiris, di mana ia merancang laju quadruple domestik yang luar biasa, sebelum pindah ke RFS dan mencetak sejarah yang lebih besar lagi.
RFS lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dan memenangkan trofi pertama mereka, yakni Piala Latvia, di bawah Dambrauskas, yang mendapat pujian luas berkat filosofi menyerangnya. Sabah juga merasakan manfaatnya, meski baru setelah awal masa kepelatihan Dambrauskas yang membuat frustrasi.
Klub Slovenia, Celje, mengakhiri impian Sabah di Liga Europa pada babak kualifikasi pertama, unggul tipis 6-5 secara agregat dalam duel yang menegangkan, dan setelah itu mereka tersingkir pada babak kualifikasi ketiga Conference League untuk tahun ketiga secara beruntun. Sabah juga tampak belum padu di liga, hanya memenangkan dua dari lima laga pembuka liga mereka pada 2025-26, tetapi kemudian melesat ke puncak klasemen setelah mencatat rangkaian 10 kemenangan beruntun yang brilian antara akhir November dan akhir Februari.
Sabah akhirnya memastikan gelar Premier League pertama mereka dengan empat pertandingan tersisa, serta mencatat rekor serangan dan pertahanan terbaik di divisi tersebut, dengan kemenangan tandang 1-0 atas Qarabag pada 18 April menjadi momen besar pergantian kekuasaan. Tim asuhan Damrauskas kemudian melengkapi double dengan mempertahankan Azerbaijan Cup lewat kemenangan 2-1 atas Zira di final.
Saat ditanya mengenai arti penting mengakhiri cengkeraman Qarabag atas trofi Premier League, Damrauskas baru-baru ini mengatakan kepada Flashscore: "Apa yang dilakukan Qarabag selama bertahun-tahun untuk sepakbola Azerbaijan berada di luar segala pujian. Bahkan sebelum datang ke Azerbaijan, saya mengikuti mereka dengan minat yang sangat besar dan mencoba memahami kesuksesan mereka. Setiap pertandingan melawan mereka seperti kurva pembelajaran yang bisa saya bandingkan dengan diploma universitas.
"Saya juga percaya persaingan di sepakbola Azerbaijan akan baik untuk semua orang. Ada tim-tim bagus lain seperti Zira, Turan, dan Neftci yang tidak segan berbicara atau menunjukkan ambisi mereka. Saya percaya liga sepakbola Azerbaijan punya masa depan yang baik."
'Di luar imajinasi'
Tidak seorang pun, termasuk semua anggota dewan Sabah, menyangka tim itu akan lolos ke fase utama Liga Champions; menuntaskan potensi delapan pertandingan dalam empat putaran kualifikasi, yang dimulai pada awal Juli, adalah tugas yang menakutkan. Rute perjalanan dari Azerbaijan juga bisa rumit dan mahal, sehingga Sabah tidak akan mendapat suntikan adrenalin dari para suporter pada laga tandang.
Namun, optimisme di kubu Dambrauskas tumbuh setelah setiap kemenangan. Pertama, kemenangan agregat 4-1 atas juara Welsh Premier League, The New Saints, lalu kemenangan 3-0 atas klub Finlandia, KuPS. Di putaran ketiga, Sabah menghadapi AGF yang baru saja meraih gelar liga Denmark pertama mereka dalam 40 tahun, dan kalah 2-1 pada leg pertama sebelum melaju dengan kemenangan 4-0 di kandang pada leg kedua.
Hanya klub nomor satu Israel pada 2025-26, Hapoel Be'er Sheva, yang masih menghalangi jalan mereka. Sabah kembali kalah 2-1 pada leg pertama, setelah hanya satu suporter menyambut para pemain saat tiba di hotel tim, dan mereka tinggal beberapa detik lagi dari tersingkir setelah 90 menit yang mendebarkan di Bank Respublika Arena.
Hapoel dua kali unggul sebelum bisa disamakan, dan Sabah membuat skor menjadi 3-2 jauh di masa injury time, ketika Tellur Mutallimov melepaskan voli first-time yang tak terbendung ke gawang setelah dibiarkan tanpa kawalan dalam situasi sepak pojok. Gol itu memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan, dan ketika Djibril Diop diusir keluar lapangan karena pelanggaran yang berbuah kartu kuning kedua, Sabah sepenuhnya menguasai momentum.
Orphe Mbina menanduk gol keempat Sabah dari tendangan bebas hasil situasi tersebut, lalu mantan winger Schalke Joy-Lance Mickels membuatnya menjadi 5-2 lewat gol individu yang brilian, memicu euforia di area bangku cadangan dan di tribune tuan rumah. "Memenangi liga, piala, dan lolos ke fase grup Liga Champions dalam satu musim adalah sesuatu yang di luar imajinasi. Ini adalah hasil kerja keras semua orang di klub, dari petugas kebersihan sampai Presiden," kata Dambrauskas kepada Flashscore.
"Sebagian besar klub menggaungkan kerja sama tim, tetapi dari pengalaman saya, karena saya pernah bekerja di sepuluh klub berbeda, sangat sedikit yang benar-benar melakukannya. Kekuatan FC Sabah tepat ada di sini: semua orang di klub menjalankan pekerjaannya dan bergerak ke arah yang sama."
Mantra Moneyball
Skuad Sabah saat ini diperkirakan bernilai total €17,55 juta menurut Transfermarkt, angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai €750 juta milik United asuhan Carrick. Tanpa kemewahan dana tak terbatas, analisis data menjadi alat utama yang dimanfaatkan Sabah untuk membangun tim yang mampu bersaing di panggung terbesar Eropa.
"Kami tidak bisa bersaing secara finansial dengan banyak klub Eropa yang sudah mapan, jadi kami harus menemukan keunggulan kompetitif kami sendiri," kata presiden Sabah, Magsud Adigozalov, kepada Euronews. "Kami terinspirasi oleh filosofi Moneyball, yang menunjukkan bahwa penggunaan data dan rekrutmen yang cerdas dapat membantu sebuah klub bersaing jauh melampaui apa yang mungkin disiratkan oleh kekuatan finansialnya.
"Liga Champions adalah hasil yang bisa dilihat semua orang hari ini. Yang membuat kami sangat bangga adalah sistem, budaya, dan kerja keras di balik itu yang tidak dilihat orang selama sembilan tahun."
Memang, Sabah, yang menjadi tim pertama dengan warna merah muda sebagai salah satu warna utama seragam kandang mereka yang berhasil lolos ke fase pertama Liga Champions, merekrut dengan cerdas, khususnya sejak kedatangan Dambrauskas. Aleksey Isayev dan Akim Zedadka menjadi rekrutan 2025 yang sangat berpengaruh untuk memperkuat lini belakang dan lini tengah, dan Sabah membuat delapan perekrutan permanen pada musim panas ini, termasuk Christian Nwachukwu dari Sheffield United dan pemain internasional Polandia Tymoteusz Puchacz, dengan total pengeluaran sedikit di atas €1,5 juta.
Sabah tidak akan menjadi lawan yang mudah bagi United, atau bagi Barcelona dan Arsenal pada laga-laga berikutnya. Mereka akan berusaha menyamai Qarabag setidaknya dengan mencapai play-off fase gugur, setelah mencetak lebih banyak gol daripada tim mana pun di kualifikasi Liga Champions (18), dengan Veljko Simić dan Mickels memimpin upaya mereka.
Dambrauskas akan senang jika United lebih banyak menguasai bola di Old Trafford, tetapi timnya akan siap menghukum lewat transisi. Ia ingin Sabah bermain berani dan menunjukkan ambisi saat menyerang; mereka tidak akan hanya bertahan dalam dan berharap keajaiban.
"Saya suka mencetak gol. Saya tidak takut mengambil risiko," tambah Dambrauskas kepada Flashscore. "Hasil terbaik bagi saya adalah 4-3 dengan empat pemain berbeda mencetak gol dan empat pemain berbeda memberikan assist." Dengan kata lain, Sabah akan disiapkan untuk langsung menekan United saat mereka berusaha menulis bab luar biasa berikutnya dalam sejarah singkat mereka. Michael Carrick, Anda sudah diperingatkan.