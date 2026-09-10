Manchester United kembali ke tempat yang semestinya. Michael Carrick menjadi otak di balik kembalinya klub itu ke Liga Champions setelah absen selama dua tahun yang membuat frustrasi, dan ia diharapkan setidaknya mampu membawa mereka lolos ke fase gugur setelah hasil undian fase liga yang sebagian besar menguntungkan.

Perjalanan ke markas Atletico Madrid dan duel besar melawan Bayern Munich di Old Trafford sudah menanti, tetapi United diharapkan meraih hasil positif dari laga-laga lainnya melawan Como, Roma, Sporting CP, RB Leipzig, dan Villarreal. Mereka juga akan sangat difavoritkan untuk meraih tiga poin dari laga pembuka melawan Sabah FK, tim kecil Azerbaijan yang bermain di level ini untuk pertama kalinya.

Namun, Manchester United tidak boleh lengah. Sabah bertekad menciptakan kejutan besar, dan perjalanan mereka hingga titik ini membuktikan bahwa apa pun mungkin terjadi. Ini adalah kisah yang luar biasa, begitu juga dengan cerita pelatih kepala mereka saat ini, Valdas Dambrauskas, yang sempat singgah di Manchester ketika menimba ilmu kepelatihan.

Sabah adalah tim yang sangat tidak diunggulkan untuk mengangkat European Cup pada Mei mendatang dengan odds 1500/1, tetapi mereka sudah menjadi pemenang hanya dengan berada di sini. Di bawah ini, GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang juara baru Azerbaijan itu...