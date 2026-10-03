Romeo Beckham selalu berjuang dalam pertarungan yang nyaris mustahil dimenangi di dunia sepakbola profesional. Ayahnya, Sir David, adalah salah satu pemain terbaik di generasinya, ikon bagi Manchester United dan Inggris, yang juga menikmati periode sukses bersama Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain, dan LA Galaxy.

Mengikuti jejak gemilang tersebut adalah tugas yang berat, tetapi Romeo sudah memberikan upaya terbaiknya, memulai dari akademi muda Arsenal sebelum kemudian bergabung dengan Inter Miami, franchise MLS yang dimiliki bersama oleh Sir David. Ia mencatatkan 10 assist yang mengesankan dalam 20 penampilan untuk tim cadangan Miami, tetapi memutuskan kembali ke Inggris pada Januari 2023 dengan bergabung ke Brentford melalui kesepakatan pinjaman awal.

Brentford mengontraknya secara permanen pada musim panas itu, dan ia ditawari kontrak baru bersama tim B klub tersebut pada Juni 2024, tetapi mengambil keputusan untuk meninggalkan olahraga itu hanya dua bulan kemudian. Menurut The Sun, Romeo memutuskan untuk fokus pada gairah sejatinya: fashion. Ia menandatangani kesepakatan dengan agensi papan atas Paris Safe management dengan tujuan "bekerja sama dengan beberapa brand besar", dan sejak itu tidak menoleh ke belakang.

Ia sudah terlibat di dunia fashion sejak usia 10 tahun, ketika tampil dalam kampanye Burberry, lalu menjadi model untuk Yves Saint Laurent dan L’Uomo Vogue, sekaligus mendapatkan kesepakatan senilai £1,2 juta dengan Puma pada 2021. Mengikuti jejak ibunya, Victoria, Romeo menemukan tempatnya di runway, bukan di lapangan.

Namun, kedua orang tuanya berhasil mewariskan naluri bisnis dan selera fashion mereka kepada putra kedua mereka itu. Tahun ini, Romeo meluncurkan label sportswear miliknya sendiri bersama Justin Saul bernama 'Intra', langkah pertama menuju penciptaan warisan unik versinya sendiri yang ia harapkan dapat memperkuat brand Beckham, tetapi juga berdiri sendiri di ranah budaya sepakbola.



