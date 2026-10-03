Bagaimana Romeo Beckham keluar dari bayang-bayang ayahnya dengan label fesyen Intra
Romeo Beckham selalu berjuang dalam pertarungan yang nyaris mustahil dimenangi di dunia sepakbola profesional. Ayahnya, Sir David, adalah salah satu pemain terbaik di generasinya, ikon bagi Manchester United dan Inggris, yang juga menikmati periode sukses bersama Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain, dan LA Galaxy.
Mengikuti jejak gemilang tersebut adalah tugas yang berat, tetapi Romeo sudah memberikan upaya terbaiknya, memulai dari akademi muda Arsenal sebelum kemudian bergabung dengan Inter Miami, franchise MLS yang dimiliki bersama oleh Sir David. Ia mencatatkan 10 assist yang mengesankan dalam 20 penampilan untuk tim cadangan Miami, tetapi memutuskan kembali ke Inggris pada Januari 2023 dengan bergabung ke Brentford melalui kesepakatan pinjaman awal.
Brentford mengontraknya secara permanen pada musim panas itu, dan ia ditawari kontrak baru bersama tim B klub tersebut pada Juni 2024, tetapi mengambil keputusan untuk meninggalkan olahraga itu hanya dua bulan kemudian. Menurut The Sun, Romeo memutuskan untuk fokus pada gairah sejatinya: fashion. Ia menandatangani kesepakatan dengan agensi papan atas Paris Safe management dengan tujuan "bekerja sama dengan beberapa brand besar", dan sejak itu tidak menoleh ke belakang.
Ia sudah terlibat di dunia fashion sejak usia 10 tahun, ketika tampil dalam kampanye Burberry, lalu menjadi model untuk Yves Saint Laurent dan L’Uomo Vogue, sekaligus mendapatkan kesepakatan senilai £1,2 juta dengan Puma pada 2021. Mengikuti jejak ibunya, Victoria, Romeo menemukan tempatnya di runway, bukan di lapangan.
Namun, kedua orang tuanya berhasil mewariskan naluri bisnis dan selera fashion mereka kepada putra kedua mereka itu. Tahun ini, Romeo meluncurkan label sportswear miliknya sendiri bersama Justin Saul bernama 'Intra', langkah pertama menuju penciptaan warisan unik versinya sendiri yang ia harapkan dapat memperkuat brand Beckham, tetapi juga berdiri sendiri di ranah budaya sepakbola.
Siapa Justin Saul?
Setelah gantung sepatu, Romeo mencari kolaborator kreatif di kancah desain Los Angeles. Ia menemui Saul, pengusaha mode Amerika dan kreator konten mapan yang paling dikenal sebagai salah satu pemilik dan direktur kreatif Elwood Clothing, dan keduanya langsung cocok.
Saul, yang selalu menyebut Sir David Beckham sebagai ikon olahraga dan gaya utamanya dan pernah bermain sepak bola di level kampus sebelum memulai kariernya di dunia mode, mengakuisisi Elwood Clothing pada 2020 dan mengubahnya dari merek budaya skate menjadi label pakaian santai minimalis premium. Perusahaan itu menikmati pertumbuhan besar di bawah arahannya, dan menjalin kemitraan dengan peritel papan atas seperti Nordstrom.
Romeo mengajukan proyek bersama kepada Saul di kantor pusatnya di LA dan hubungan mereka pun cepat berkembang. Saul menyediakan cetak biru teknis dan jaringan manufaktur untuk mewujudkan visi khas Romeo tentang pakaian modern yang terinspirasi dari terrace sepak bola. Intra, yang dalam bahasa Latin berarti 'di dalam', pun lahir, dan tanda-tanda awal menunjukkan ini bisa menjadi merek yang benar-benar punya prospek besar.
Peluncuran terbatas
Pada April, Romeo memberikan gambaran awal yang benar-benar jelas kepada empat juta pengikutnya di Instagram tentang merek Intra, dengan mengunggah foto dirinya mengenakan tiga jaket sepakbola retro yang terinspirasi oleh Inggris, Brasil, dan Amerika Serikat, disertai keterangan: "Siapa yang mau satu?"
Peluncuran awal Intra berlangsung pada 29 Mei di London, ketika sebuah van yang menampilkan logo dan detail merek itu diparkir di Soho, dan 80 'jaket nations' gratis yang terinspirasi oleh Inggris dibagikan cuma-cuma kepada orang-orang pertama yang berhasil menemukannya. Romeo menghadiri acara itu bersama kekasihnya, Kim Turnbull, dan perayaan tertutup kemudian berlangsung di restoran Jepang Aki London di Cavendish Square.
Pada 31 Mei, ia memamerkan koleksi tersebut dalam unggahan lain yang menampilkan Kim, Victoria, Sir David, adik laki-lakinya Cruz, dan kekasih Cruz, Jackie Apostel, yang semuanya mengenakan jaket terinspirasi Inggris. Sebuah gambar hitam-putih yang menampilkan Romeo dan Saul tertawa bersama di ruang ganti juga disertakan dalam carousel itu, dan Saul kemudian mengonfirmasi tanggal perilisan penuh pada 7 Juni.
"Surat cinta untuk budaya sepakbola"
Romeo dan Saul menjadwalkan peluncuran koleksi perdana, yang secara resmi berjudul "Nations", menjelang Piala Dunia 2026, yang merupakan rencana bisnis yang sempurna. Dengan turnamen yang baru diperluas itu digelar di Amerika Utara, keduanya memanfaatkan perpaduan kuat antara patriotisme dan nostalgia yang menciptakan lonjakan permintaan untuk pakaian olahraga.
Toko digitalnya dibuka dengan hitung mundur yang disinkronkan secara global untuk mengakomodasi pasar internasional di LA, Brasil, dan Inggris. Toko itu tetap dibuka tepat selama 48 jam, dengan Intra secara tegas menyatakan bahwa jumlahnya terbatas dan koleksi perdana ini tidak akan pernah diproduksi atau dirilis lagi. Dalam langkah cerdik lainnya, merek tersebut mengikuti model 'drop' untuk perilisan produknya; ini menghilangkan produksi berlebih, memaksa pembeli untuk bertindak segera alih-alih menunggu diskon, dan sering kali mendorong harga di pasar sekunder naik.
Para pendiri bersama itu juga menjelaskan identitas merek tersebut dalam pesan pengantar yang romantis. "Intra dimulai dari sebuah perasaan yang tidak pernah dilupakan kebanyakan dari kita: perasaan yang Anda miliki sebelum peluit berbunyi, sebelum kerumunan datang, sebelum ada yang menyaksikan," kata mereka. "Ini adalah surat cinta untuk budaya sepakbola yang membentuk kami, dipotong dan diselesaikan dalam semangat era-era yang kami puja saat tumbuh besar.
"Jersey yang menjadi seragam bagi satu generasi penuh, di lapangan dan di jalanan. Jauh sebelum siapa pun menyebutnya 'gaya', permainan ini sudah lebih dulu menentukannya. Para pemain yang kami idolakan bukan hanya atlet, mereka adalah ikon tentang bagaimana harus berpenampilan, bagaimana membawa diri, bagaimana melangkah masuk ke sebuah ruangan. Pada musim panas ketika perhatian dunia tertuju pada permainan ini, tidak ada momen yang lebih tepat untuk mengenakan asal Anda di punggung."
Romeo, yang sempat menghadiri beberapa pertandingan Piala Dunia bersama keluarganya, dengan saudari perempuannya Harper terlihat mengenakan jaket Intra yang terinspirasi Spanyol dan Inggris di tribun, mengirim unggahan terpisah kepada para penggemar merek itu yang berbunyi: "Terima kasih banyak, semuanya, untuk segalanya. Ini baru permulaan."
Kesan pertama yang luar biasa
Tentu akan ada permintaan tinggi untuk koleksi berikutnya dari Romeo dan Justin setelah kesuksesan Nations. Ini adalah ide yang brilian untuk mengambil inspirasi dari jersey-jersey ikonik Piala Dunia dan mengubahnya menjadi sportswear, dengan desain-desain yang memenuhi selera penggemar sepakbola tua maupun muda, serta mereka yang sekadar mengapresiasi gaya yang bagus.
Duo ini bekerja dengan mantra bahwa "olahraga selalu menjadi fesyen" dan menggambarkan Intra sebagai "merek dengan memori" yang tidak masuk ke kategori "logo yang sekadar ditempel di kain". Memang, emblem Intra, simbol bersudut yang tersusun dari garis-garis vektor tajam, pada dasarnya adalah versi modifikasi dari logo 'Vector' milik Reebok dan crest klasik Diadora, dengan desain minimalis itu digunakan untuk menggantikan posisi yang biasanya ditempati lencana tim tradisional atau tanda produsen pada kit sepakbola retro.
Identitas visual Intra tidak bergantung pada logo, melainkan pada bagaimana ia menangkap jiwa warisan sepakbola. Dengan sentuhan akhir putih matte seperti kapur, item England terasa seperti sore London yang mendung yang dituangkan ke dalam kain. Jaket Brazil memancarkan kehangatan Rio de Janeiro yang bermandikan matahari sambil mengusung desain kuning dan hijau legendaris Canarinho yang pertama kali diperkenalkan pada 1953, sementara rilisan USA menjadi penghormatan melankolis kepada Piala Dunia 1994, dengan warna merah bata yang lembut, navy ala kampus, dan krem yang memberinya tampilan vintage yang indah.
Semuanya adalah kreasi yang kaya nuansa artistik, membawa Anda ke masa lain namun tetap terasa baru. Jelas, Romeo memiliki mata yang tajam, dan fondasi sudah diletakkan agar Intra terus berkembang dan menjadi merek sportswear baru yang tepercaya dengan jangkauan global.
Kredibilitas independen
Intra juga telah meninggalkan jejak di dunia atletik, dengan memberi perenang Olimpiade Afrika Selatan Calvyn Justus kesempatan untuk mendesain jaket tim negaranya untuk Commonwealth Games 2026 di Glasgow.
Justus sendiri adalah seorang perancang busana, dan dalam beberapa pekan terakhir rutin mempromosikan Intra melalui kanal media sosialnya. Romeo juga mengambil perannya dengan mengenakan jaket Afrika Selatan saat menghadiri pertandingan Dallas Cowboys bersama keluarganya pada Juli.
Ia juga terlihat di Cape Town bulan lalu, memicu spekulasi mengenai kolaborasi yang lebih luas dengan Justus. Ini menjadi tahun yang sangat sibuk bagi Romeo dan membuktikan bahwa ia memiliki dorongan yang sama untuk meraih sukses seperti kedua orang tuanya; mulai dari debut akting dalam film roman tenis 'Forty Love' hingga memperkenalkan koleksi denim Tommy Hilfiger Fall 2026, ia tampaknya muncul di mana-mana.
Namun, melalui Intra, Romeo bisa keluar dari bayang-bayang Sir David dan Victoria. Ia dan Saul telah menyatukan dunia olahraga dan mode yang masing-masing telah lama didominasi pasangan berpengaruh itu, sambil merambah pasar yang tak lekang oleh waktu.
Romeo menghormati nama besar keluarganya setelah mendapat manfaat dari sumber daya besar yang menyertainya, tetapi juga berhasil membangun jalannya sendiri. Meraih kredibilitas independen di keluarga Beckham bukan hal kecil, dan Romeo telah melakukannya sambil tetap setia pada dirinya sendiri, yang membuatnya semakin mengesankan. Apa pun yang akan datang berikutnya, Intra telah berhasil menarik perhatian kami.