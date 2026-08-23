Bagaimana presiden Barcelona yang gemar mengaktifkan tuas, Joan Laporta, beralih dari seruan untuk mundur menjadi merekrut Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, dan mungkin bahkan Julian Alvarez
Julian Nagelsmann pernah menggambarkan Barcelona sebagai "satu-satunya klub di dunia yang bisa membeli pemain tanpa uang. Ini agak aneh dan gila." Itu adalah pandangan yang dianut banyak orang di dunia sepakbola, dan faktanya sampai sekarang pun masih demikian.
Barcelona sudah lama identik dengan salah urus, sebuah institusi budaya yang dulu begitu dibanggakan namun tampaknya terus-menerus berada dalam krisis finansial, menghabiskan sepanjang musim panas dengan pontang-panting mencari cara untuk menciptakan cukup ruang dalam tagihan gaji agar bisa mendaftarkan rekrutan baru.
Bursa transfer terbaru ini pun tidak berbeda. Barca mendatangkan Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Rodri dengan total lebih dari €150 juta (£130 juta/$177 juta), tetapi mereka baru bisa mendaftarkan ketiganya pada Jumat, hanya 48 jam sebelum laga pembuka La Liga melawan Elche, sementara izin bermain untuk agen bebas Joao Cancelo baru diamankan pada malam menjelang pertandingan.
Ketika mempertimbangkan bahwa Barca masih berharap bisa menuntaskan kesepakatan untuk Julian Alvarez sebelum hari terakhir bursa transfer, dengan biaya yang tanpa diragukan lagi akan mencapai sembilan digit, orang pun tak bisa tidak bertanya: bagaimana? Bagaimana, di era pembatasan finansial yang ketat ini, sebuah klub yang MASIH memiliki utang lebih dari €1,6 miliar (£1,4 miliar/$1,9 miliar) bisa merekrut tiga pemain top, apalagi bahkan mempertimbangkan gagasan untuk menambahkan Alvarez ke dalam skuad?!
GOAL mencoba menjelaskan semuanya di bawah ini...
Bartomeu tinggalkan Barcelona di ambang kebangkrutan
Ketika Josep Maria Bartomeu mengundurkan diri sebagai presiden Barcelona pada Oktober 2020, ia melakukannya dalam situasi yang memalukan, dengan klub Catalan itu berada dalam kondisi kacau total, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Barca memenangi empat gelar liga selama masa jabatan Bartomeu, serta treble pada akhir musim pertamanya sebagai presiden, pada 2014-15, tetapi ia meninggalkan Blaugrana di ambang kebangkrutan.
Hingga hari ini, Bartomeu mengatakan bahwa krisis ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sepenuhnya bertanggung jawab atas masalah finansial Barca.
Baru tahun ini, ia mengatakan kepada EFE: "Dengan pandemi, kami tidak memiliki stadion yang dibuka, tidak ada penjualan tiket, tidak ada tiket musiman, toko tutup, tidak ada museum, tidak ada sekolah sepakbola, dan pengurangan pemasukan itu jelas menyebabkan masalah arus kas yang diselesaikan dengan pinjaman. Itulah yang terjadi pada sebagian besar klub di Eropa."
Namun, hanya sedikit klub yang terdampak pandemi sekeras Barca, dan itu disebabkan oleh Bartomeu, yang telah membuat Blaugrana sangat rentan terhadap dampak krisis ekonomi tersebut.
'Saya melakukan apa yang harus saya lakukan'
Antara Juli 2015, ketika Bartomeu memastikan diri terpilih kembali berkat keberhasilan meraih treble, dan kepergiannya pada Oktober 2020, Barca merekrut 29 pemain dengan biaya sedikit di atas €1 miliar (£895 juta/$1,2 miliar). Tak satu pun dari mereka menjadi sukses tanpa cela.
Lebih buruk lagi, kegagalan mahal yang sangat mencolok seperti Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, dan Antoine Griezmann memberi tekanan luar biasa pada keuangan klub, terutama karena Bartomeu dengan bodoh mengabaikan saran La Liga bahwa tidak ada klub yang menghabiskan lebih dari 70 persen pendapatan tahunannya untuk gaji.
"LFP dan UEFA memberikan rekomendasi, tetapi tidak ada yang menetapkan batas gaji. Kami berada di atas yang direkomendasikan, tetapi yang penting adalah tetap berkelanjutan," kata Bartomeu. "Kami sanggup menanggungnya." Namun, mereka tidak sanggup, setidaknya tidak selama atau setelah pandemi.
Ketika virus corona melanda, Barca memiliki skuad yang dipenuhi pemain-pemain menua dengan gaji sangat besar yang tidak mampu mereka lepas di pasar transfer. Akibatnya, ketika Joan Laporta menggantikan Bartomeu sebagai presiden pada Maret 2021, ia merasa tidak punya pilihan selain membiarkan Lionel Messi, pemain dengan gaji tertinggi di klub itu, dan selisihnya sangat jauh, meninggalkan Camp Nou saat kontraknya berakhir pada musim panas itu.
"Saya melakukan apa yang harus saya lakukan," kata Laporta kepada El Pais pada awal tahun ini. "Leo mendekati akhir kariernya dan kami perlu membangun tim baru. Apakah saya ingin membangun tim baru dengan bantuan Leo? Ya, dan kami mencobanya. Tetapi itu tidak terjadi."
Tuas Laporta
Namun, dengan cepat menjadi jelas bahwa sekadar melepas Messi tidak akan menyelesaikan semua masalah Barca, yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengakar daripada yang disadari banyak orang luar. Karena itu, Laporta dihadapkan pada keputusan sulit.
"Pada dasarnya Laporta punya dua opsi," Marc Menchen Alba, CEO perusahaan yang berbasis di Barcelona, 2Playbook, mengatakan kepada GOAL. "Opsi pertama adalah fokus semata-mata pada pengurangan beban gaji dan menjual pemain, yang jelas akan menurunkan daya saing skuad dan pada dasarnya berarti melewati masa-masa sulit di sepakbola selama dua atau tiga tahun.
"Namun, opsi kedua adalah mencoba mendapatkan pemasukan sebesar mungkin, dan secepat mungkin, dengan secara efektif menjual aset masa depan untuk mulai kembali meraih kemenangan secepatnya."
Laporta memilih opsi kedua.
Pada musim panas 2022, Barcelona mendapatkan €582 juta (£495 juta/$591 juta) dengan menjual 25 persen hak siar La Liga milik klub untuk 25 tahun berikutnya kepada perusahaan investasi Sixth Street. Ini merupakan yang paling signifikan dari beberapa 'tuas' ekonomi yang akan digunakan Laporta untuk meringankan masalah keuangan klub.
Pada dasarnya, presiden Barca itu sedang menggadaikan pendapatan masa depan untuk menutup defisit saat ini, dengan keyakinan bahwa kesuksesan jangka pendek adalah cara terbaik untuk memfasilitasi pemulihan jangka panjang. "Saya ingat saat itu berpikir, ini langkah yang berani," kata Menchen. "Namun saya tidak menyukainya karena saya merasa ada cara yang lebih aman untuk melakukannya."
Hasil awalnya memang menjanjikan. Selain merekrut Lewandowski dari Bayern Munich asuhan Nagelsmann dengan biaya €45 juta, Barca juga mendatangkan Raphinha dan Jules Kounde pada musim panas 2022 dengan total €108 juta berkat pemanfaatan tuas oleh Laporta, dan perjudian itu terbayar pada akhir musim, ketika Barcelona menjuarai La Liga untuk pertama kalinya dalam empat tahun.
Masalahnya, seperti ditunjukkan Menchen, adalah bahwa "langkah berisiko tinggi Laporta membuat Barca menderita hampir setiap musim panas. Kami terus bertanya-tanya apakah klub akan bisa mendaftarkan pemain baru." Dan musim panas 2024 menjadi periode yang sangat berat.
“Kami meminta presiden untuk mengundurkan diri”
Tak mengherankan, para suporter bahkan lebih kesal dengan kasus Dani Olmo. Mereka pada dasarnya sudah muak dengan Laporta dan tuas-tu asnya.
"Situasi yang tercipta tidak dapat diterima, dan kerusakan yang ditimbulkan terhadap reputasi entitas ini tidak dapat diperbaiki," kata kelompok suporter Som un Clam dalam sebuah pernyataan. "Citra buruk ini diperparah oleh kebohongan yang terus-menerus serta penipuan terhadap para anggota dengan janji-janji palsu yang tidak pernah dipenuhi dan pada akhirnya merugikan Klub.
"Hanya dalam empat tahun, aset FC Barcelona telah terdekapitalisasi dengan berbagai 'tuas', menjual aset-aset strategis untuk masa depan guna menutup lubang yang timbul dari pengelolaan yang kacau dan serba improvisasi.
"Terlepas dari janji pemulihan, klub masih tidak memiliki rencana keuangan yang solid atau strategi yang koheren untuk memastikan stabilitas dalam jangka menengah dan panjang.
"Kami menuntut diakhirinya janji-janji yang tidak ditepati, improvisasi yang terus-menerus, dan penjualan aset yang tidak bertanggung jawab yang sedang menggadaikan model kepemilikan kolektif yang membuat kami unik.
"Perubahan arah sangat mendesak. Transparansi, perencanaan, dan nilai-nilai yang telah menjadikan Barca 'lebih dari sekadar klub' harus dipulihkan. Masa depan Barca bergantung pada kami, para anggotanya, dan kami tidak akan tinggal diam sementara institusi ini merosot.
"Menghadapi situasi ini, Som un Clam menegaskan bahwa lingkaran setan yang telah kami masuki akibat pengelolaan dewan membahayakan warisan klub kami dan model kepemilikannya.
"Untuk alasan ini, kami meminta presiden dan dewan direksi mengundurkan diri, sembari menyerukan kepada fans Barca untuk bergerak, membalikkan situasi ini, dan menyuarakan pendapat mereka."
Memanfaatkan aset-aset La Masia
Terlepas dari atmosfer yang kian toksik di sekitar Camp Nou, serta proyek renovasinya yang tampak tak ada habisnya, Laporta mampu melewati badai itu dan, 18 bulan kemudian, masa depan Barca kini terlihat jauh lebih cerah.
Blaugrana dengan bijak hanya membuat satu perekrutan signifikan musim lalu, Joan Garcia, dan bahkan itu pun merupakan pembelian murah, karena kiper tersebut memiliki klausul rilis €25 juta dalam kontraknya di Espanyol.
Pada saat yang sama, Barca juga mendapatkan kembali hampir dua kali lipat dari nilai tersebut dengan menjual banyak pemain, yang sebagian besar merupakan lulusan akademi ternama klub, La Masia, yang berarti mereka menghasilkan keuntungan murni semata.
"Anda bisa melihat dari sosok seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsi betapa pentingnya La Masia bagi Barcelona dalam hal menghasilkan pemain untuk skuad senior," kata Menchen. "Para pemain yang datang dari akademi tahu persis bagaimana cara bermain untuk tim utama, jadi itu mengurangi kebutuhan untuk mengeluarkan uang untuk transfer.
"Namun, La Masia juga berarti menghasilkan pemain dengan nilai pasar yang relatif tinggi dan, yang sangat signifikan, dalam beberapa bursa transfer terakhir, kita telah melihat Barca tampil sangat baik dalam hal penjualan lulusan akademi.
"Di masa lalu, banyak dari para pemain ini pergi tanpa biaya dan itu karena Barca berusaha mencari ruang bagi para pemain ini di tim utama tetapi itu tidak memungkinkan, jadi mereka akhirnya pergi secara gratis. Sekarang, kita melihat pemain berusia 18 dan 19 tahun yang bahkan belum pernah didengar oleh sebagian besar suporter pergi dengan harga 5 atau 10 juta euro, yang sangat membantu dalam memenuhi persyaratan anggaran.
"Dan ingat, Real Madrid melakukan hal yang sama, menjual banyak pemain yang keluar dari La Fabbrica, itulah sebabnya mereka mampu membayar Yan Diomande dan nama-nama besar lainnya musim panas ini.
"Setiap tahun Barca dan Madrid menginvestasikan 20 hingga 30 juta untuk akademi mereka, dan mereka benar-benar menuai hasilnya tahun ini."
Akhir dari masalah keuangan Barcelona?
Pengeluaran musim panas ini jelas menghasilkan net spend yang sangat besar di bursa transfer, tetapi Barca entah bagaimana berhasil meyakinkan Paris Saint-Germain untuk membayar €48,5 juta (£43 juta/$59 juta) demi Ferran Torres, sementara kepergian Lewandowski dengan status bebas transfer, serta kesediaan Liverpool menanggung seluruh gaji Ronald Araujo selama masa peminjamannya di Anfield, secara signifikan meringankan beban tagihan gaji.
Jadi, apakah Barca masih bisa mendatangkan Alvarez untuk mengisi lubang besar di lini serang yang ditinggalkan Lewandowski? Untuk saat ini, Menchen tidak begitu yakin. Namun, penjualan pemain didikan akademi lainnya yang menghasilkan keuntungan murni bisa saja menjadi solusinya.
"Anda harus selalu ingat bahwa ini adalah bisnis arus kas, jadi jika Anda menjual Marc Casado, misalnya, seharga tiga puluh juta, Anda bisa menutupi biaya Julian Alvarez untuk musim ini, karena biaya perekrutan baru diamortisasi, artinya dibagi sepanjang durasi kontraknya," jelasnya.
"Selain itu, penjualan pemain dari La Masia, dikombinasikan dengan rampungnya Camp Nou baru pada akhirnya, peningkatan pendapatan museum yang terkait dengan pulihnya pariwisata di Barcelona, berarti Barca mungkin akan bisa beroperasi dengan kebebasan finansial penuh musim panas mendatang untuk pertama kalinya sejak sebelum pandemi.
Jadi, apakah ini berarti masalah keuangan Barcelona sudah berakhir? "Untuk saat ini, ya," kata Menchen. "Satu kekhawatiran kecil saya adalah 40 juta yang terus dibayar Barca kepada Sixth Street untuk hak Liga. Itu mungkin tidak tampak seperti jumlah yang besar bagi klub yang menghasilkan satu miliar pendapatan setiap tahun, tetapi ini tetap soal margin yang kecil dan itu bisa menjadi pembeda antara Barca merekrut seorang pemain yang juga diinginkan Madrid.
"Namun, saya memang berpikir kita sedang melihat awal dari akhir masalah keuangan Barca yang paling serius. Laporta mengambil langkah berisiko tinggi, jenis keputusan yang kadang harus diambil seorang presiden, dan saya pikir seiring berjalannya waktu dia akan merasa bahwa dia benar melakukannya, terutama dengan Barca memenangi tiga dari empat gelar La Liga terakhir.
"Saya masih percaya akan lebih baik jika pengeluaran ditinjau ulang dan menghindari beberapa kesepakatan yang dia lakukan. Saya pikir menghindari beberapa perekrutan yang dia buat akan menghemat uang Barca, dan berarti mereka tidak perlu menjual hak Liga di masa depan.
"Kita masih belum tahu persis apa yang akan terjadi nanti. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa Barcelona tidak lagi berada dalam posisi di mana mereka harus menarik tuas lagi." Dan itu jelas merupakan hal yang baik bagi klub yang dikelola dengan cara yang "aneh dan gila" terlalu lama.