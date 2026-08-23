Pengeluaran musim panas ini jelas menghasilkan net spend yang sangat besar di bursa transfer, tetapi Barca entah bagaimana berhasil meyakinkan Paris Saint-Germain untuk membayar €48,5 juta (£43 juta/$59 juta) demi Ferran Torres, sementara kepergian Lewandowski dengan status bebas transfer, serta kesediaan Liverpool menanggung seluruh gaji Ronald Araujo selama masa peminjamannya di Anfield, secara signifikan meringankan beban tagihan gaji.

Jadi, apakah Barca masih bisa mendatangkan Alvarez untuk mengisi lubang besar di lini serang yang ditinggalkan Lewandowski? Untuk saat ini, Menchen tidak begitu yakin. Namun, penjualan pemain didikan akademi lainnya yang menghasilkan keuntungan murni bisa saja menjadi solusinya.

"Anda harus selalu ingat bahwa ini adalah bisnis arus kas, jadi jika Anda menjual Marc Casado, misalnya, seharga tiga puluh juta, Anda bisa menutupi biaya Julian Alvarez untuk musim ini, karena biaya perekrutan baru diamortisasi, artinya dibagi sepanjang durasi kontraknya," jelasnya.

"Selain itu, penjualan pemain dari La Masia, dikombinasikan dengan rampungnya Camp Nou baru pada akhirnya, peningkatan pendapatan museum yang terkait dengan pulihnya pariwisata di Barcelona, berarti Barca mungkin akan bisa beroperasi dengan kebebasan finansial penuh musim panas mendatang untuk pertama kalinya sejak sebelum pandemi.

Jadi, apakah ini berarti masalah keuangan Barcelona sudah berakhir? "Untuk saat ini, ya," kata Menchen. "Satu kekhawatiran kecil saya adalah 40 juta yang terus dibayar Barca kepada Sixth Street untuk hak Liga. Itu mungkin tidak tampak seperti jumlah yang besar bagi klub yang menghasilkan satu miliar pendapatan setiap tahun, tetapi ini tetap soal margin yang kecil dan itu bisa menjadi pembeda antara Barca merekrut seorang pemain yang juga diinginkan Madrid.

"Namun, saya memang berpikir kita sedang melihat awal dari akhir masalah keuangan Barca yang paling serius. Laporta mengambil langkah berisiko tinggi, jenis keputusan yang kadang harus diambil seorang presiden, dan saya pikir seiring berjalannya waktu dia akan merasa bahwa dia benar melakukannya, terutama dengan Barca memenangi tiga dari empat gelar La Liga terakhir.

"Saya masih percaya akan lebih baik jika pengeluaran ditinjau ulang dan menghindari beberapa kesepakatan yang dia lakukan. Saya pikir menghindari beberapa perekrutan yang dia buat akan menghemat uang Barca, dan berarti mereka tidak perlu menjual hak Liga di masa depan.

"Kita masih belum tahu persis apa yang akan terjadi nanti. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa Barcelona tidak lagi berada dalam posisi di mana mereka harus menarik tuas lagi." Dan itu jelas merupakan hal yang baik bagi klub yang dikelola dengan cara yang "aneh dan gila" terlalu lama.