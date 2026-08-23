Pengeluaran pada musim panas ini jelas membuat pengeluaran bersih Barca di bursa transfer membengkak, tetapi Barca entah bagaimana berhasil meyakinkan Paris Saint-Germain untuk membayar €48,5 juta (£43 juta/$59 juta) untuk Ferran Torres, sementara kepergian Lewandowski dengan status bebas transfer, serta kesediaan Liverpool menanggung seluruh gaji Ronald Araujo selama masa peminjamannya di Anfield, sangat meringankan beban tagihan gaji.

Jadi, apakah Barca masih bisa mendatangkan Alvarez untuk mengisi lubang besar di lini serang yang ditinggalkan Lewandowski? Dalam kondisi saat ini, Menchen tidak begitu yakin. Namun, penjualan murni yang menghasilkan keuntungan dari produk akademi lainnya bisa saja menjadi solusinya.

"Anda selalu harus ingat bahwa ini adalah bisnis arus kas, jadi jika Anda menjual Marc Casado, misalnya, seharga 30 juta, Anda bisa menutup biaya Julian Alvarez untuk musim ini, karena biaya perekrutan baru diamortisasi, yang berarti dibagi sepanjang durasi kontraknya," jelasnya.

"Selain itu, penjualan pemain dari La Masia, ditambah rampungnya Camp Nou yang baru pada akhirnya, kenaikan pendapatan museum yang terkait dengan pulihnya pariwisata di Barcelona, berarti Barca mungkin akan bisa beroperasi dengan kebebasan finansial sepenuhnya pada musim panas mendatang untuk pertama kalinya sejak sebelum pandemi.

Jadi, apakah ini berarti masalah keuangan Barcelona sudah berakhir? "Untuk saat ini, ya," kata Menchen. "Satu kekhawatiran kecil saya adalah 40 juta yang terus dibayar Barca kepada Sixth Street untuk hak Liga. Mungkin itu tidak terlihat seperti jumlah yang besar bagi klub yang meraup pendapatan satu miliar per tahun, tetapi ini tetap soal margin yang tipis dan itu bisa menjadi pembeda antara Barca merekrut pemain yang juga diinginkan Madrid.

"Namun, saya memang berpikir kita sedang melihat awal dari akhir masalah keuangan Barca yang paling serius. Laporta mengambil langkah berisiko tinggi, jenis keputusan yang kadang harus diambil seorang presiden, dan saya pikir seiring berjalannya waktu dia akan merasa bahwa dia benar melakukannya, terutama dengan Barca memenangi tiga dari empat gelar La Liga terakhir.

"Saya masih percaya akan lebih baik untuk meninjau pengeluaran dan menghindari beberapa kesepakatan yang dia lakukan. Saya pikir menghindari beberapa perekrutan yang dia buat akan menghemat uang Barca, dan berarti mereka tidak perlu menjual hak Liga di masa depan.

"Kita masih belum tahu persis apa yang akan terjadi lebih jauh ke depan. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa Barcelona tidak lagi berada dalam posisi di mana mereka harus menarik tuas lagi." Dan itu jelas merupakan hal yang bagus bagi klub yang dikelola dengan cara yang "aneh dan gila" selama terlalu lama.