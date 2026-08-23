Bagaimana presiden Barcelona yang gemar menarik tuas, Joan Laporta, selamat dari desakan untuk mundur hingga merekrut Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, dan mungkin bahkan Julian Alvarez
Julian Nagelsmann pernah menggambarkan Barcelona sebagai "satu-satunya klub di dunia yang bisa membeli pemain tanpa uang. Ini agak aneh dan gila." Itu adalah pandangan yang dianut banyak orang di dunia sepakbola, dan sampai sekarang pun masih demikian.
Barcelona sudah lama menjadi sinonim salah urus, sebuah institusi budaya yang dulu membanggakan namun tampaknya terus berada dalam krisis finansial, menghabiskan seluruh musim panas dengan pontang-panting mencari cara menciptakan cukup ruang dalam tagihan gaji agar bisa mendaftarkan rekrutan baru.
Bursa transfer terbaru ini pun tidak berbeda. Barca mendatangkan Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Rodri dengan total lebih dari €150 juta (£130 juta/$177 juta), tetapi mereka baru bisa mendaftarkan ketiganya pada Jumat, hanya 48 jam sebelum laga pembuka La Liga melawan Elche, sementara lisensi bermain untuk agen bebas Joao Cancelo baru diamankan pada malam sebelum pertandingan.
Ketika mempertimbangkan bahwa Barca masih berharap bisa menuntaskan kesepakatan untuk Julian Alvarez sebelum hari terakhir bursa transfer, dengan biaya yang sudah pasti mencapai sembilan digit, orang tak bisa tidak bertanya: bagaimana? Bagaimana, di era pembatasan finansial yang ketat ini, klub yang MASIH memiliki utang lebih dari €1,6 miliar (£1,4 miliar/$1,9 miliar) bisa merekrut tiga pemain top, apalagi bahkan mempertimbangkan ide menambahkan Alvarez ke dalam skuad?!
GOAL mencoba menjelaskan semuanya di bawah ini...
Bartomeu tinggalkan Barcelona di ambang kebangkrutan
Ketika Josep Maria Bartomeu mengundurkan diri sebagai presiden Barcelona pada Oktober 2020, ia melakukannya dalam keadaan tercoreng, dengan klub Catalan itu berada dalam kekacauan total, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Barca memenangi empat gelar liga selama masa kepemimpinan Bartomeu, serta treble pada akhir musim pertamanya menjabat, pada 2014-15, tetapi ia meninggalkan Blaugrana di ambang kebangkrutan.
Hingga hari ini, Bartomeu mengatakan bahwa krisis ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sepenuhnya bertanggung jawab atas masalah keuangan Barca.
Baru tahun ini, ia mengatakan kepada EFE: "Dengan pandemi, stadion kami tidak dibuka, tidak ada penjualan tiket, tidak ada tiket musiman, toko tutup, tidak ada museum, tidak ada sekolah sepakbola, dan penurunan pemasukan itu jelas menyebabkan masalah arus kas yang diselesaikan dengan pinjaman. Itulah yang terjadi pada sebagian besar klub di Eropa."
Namun, hanya sedikit klub yang terdampak pandemi sekeras Barca, dan itu disebabkan oleh Bartomeu, yang telah membuat Blaugrana sangat rentan terhadap dampak krisis ekonomi.
'Saya melakukan apa yang harus saya lakukan'
Antara Juli 2015, ketika Bartomeu mengamankan pemilihan kembali berkat kejayaan treble, dan kepergiannya pada Oktober 2020, Barcelona merekrut 29 pemain dengan biaya sedikit di atas €1 miliar (£895 juta/$1,2 miliar). Tak satu pun dari mereka benar-benar menjadi sukses tanpa cela.
Lebih buruk lagi, kegagalan mahal yang keterlaluan seperti Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, dan Antoine Griezmann memberi tekanan besar pada keuangan klub, terutama karena Bartomeu dengan bodoh mengabaikan saran La Liga agar tak ada klub yang menghabiskan lebih dari 70 persen pendapatan tahunannya untuk gaji.
"LFP dan UEFA memberikan rekomendasi, tetapi tidak ada yang menetapkan batas gaji. Kami berada di atas yang direkomendasikan, tetapi yang penting adalah tetap berkelanjutan," kata Bartomeu. "Kami mampu." Tetapi mereka tidak mampu, setidaknya tidak selama atau setelah pandemi.
Ketika virus corona melanda, Barcelona memiliki skuad yang dipenuhi pemain-pemain menua dengan gaji sangat besar yang tak mampu mereka lepas di bursa transfer. Akibatnya, ketika Joan Laporta menggantikan Bartomeu sebagai presiden pada Maret 2021, dia merasa tak punya pilihan selain membiarkan Lionel Messi, pemain dengan bayaran tertinggi di klub itu, dan dengan selisih yang sangat jauh, meninggalkan Camp Nou setelah kontraknya habis pada musim panas itu.
"Saya melakukan apa yang harus saya lakukan," kata Laporta kepada El Pais pada awal tahun ini. "Leo mendekati akhir kariernya dan kami perlu membangun tim baru. Apakah saya ingin membangun tim baru dengan bantuan Leo? Ya, dan kami mencobanya. Tetapi itu tidak terjadi."
Tuas Laporta
Namun, dengan cepat menjadi jelas bahwa sekadar melepas Messi tidak akan menyelesaikan semua masalah Barcelona, yang jauh lebih besar dan berakar jauh lebih dalam daripada yang disadari banyak orang luar. Karena itu, Laporta dihadapkan pada keputusan sulit.
"Pada dasarnya Laporta punya dua opsi," Marc Menchen Alba, CEO perusahaan yang berbasis di Barcelona, 2Playbook, mengatakan kepada GOAL. "Opsi pertama adalah fokus semata-mata pada pengurangan tagihan gaji dan menjual pemain, yang jelas akan mengurangi daya saing skuad dan pada dasarnya berarti menjalani masa-masa sulit di sepakbola selama dua atau tiga tahun.
"Namun, opsi kedua adalah mencoba meningkatkan pemasukan sebanyak mungkin, dan secepat mungkin, dengan secara efektif menjual aset-aset masa depan untuk mulai kembali menang seketika."
Laporta memilih yang kedua.
Pada musim panas 2022, Barcelona mengumpulkan €582 juta (£495 juta/$591) dengan menjual 25 persen hak siar La Liga milik klub untuk 25 tahun berikutnya kepada perusahaan investasi Sixth Street. Ini adalah yang paling signifikan dari sejumlah 'tuas' ekonomi yang akan digunakan Laporta untuk meringankan masalah keuangan klub.
Pada dasarnya, presiden Barcelona itu sedang menggadaikan pemasukan masa depan untuk menutup defisit saat ini, dengan keyakinan bahwa kesuksesan jangka pendek adalah cara terbaik untuk memuluskan pemulihan jangka panjang. "Saya ingat berpikir saat itu, ini adalah langkah yang berani," kata Menchen. "Tapi saya tidak menyukainya karena saya pikir ada cara yang lebih aman untuk melakukannya."
Meski begitu, hasil awalnya cukup menjanjikan. Selain merekrut Lewandowski dari Bayern Munich asuhan Nagelsmann seharga €45 juta, Barcelona juga mendatangkan Raphinha dan Jules Kounde pada musim panas 2022 dengan total €108 juta berkat penggunaan tuas oleh Laporta, dan perjudian itu terbayar pada akhir musim, ketika Barcelona menjuarai La Liga untuk pertama kalinya dalam empat tahun.
Masalahnya, seperti ditunjukkan Menchen, adalah bahwa "langkah berisiko tinggi Laporta membuat Barcelona menderita hampir setiap musim panas. Kami terus-menerus bertanya-tanya apakah klub akan bisa mendaftarkan pemain-pemain baru." Dan musim panas 2024 menjadi periode yang sangat berat.
“Kami meminta presiden mengundurkan diri”
Tidak mengherankan, para suporter bahkan lebih geram oleh kasus Dani Olmo. Mereka pada dasarnya sudah muak dengan Laporta dan tuas-tu asnya.
"Situasi yang tercipta tidak dapat diterima, dan kerusakan yang ditimbulkan terhadap reputasi entitas ini tidak dapat diperbaiki," kata kelompok suporter Som un Clam dalam sebuah pernyataan. "Citra buruk itu diperparah oleh kebohongan yang terus-menerus dan penyesatan terhadap anggota dengan janji-janji palsu yang tidak pernah dipenuhi dan pada akhirnya merugikan Klub.
"Hanya dalam empat tahun, aset FC Barcelona telah mengalami dekapitalisasi melalui berbagai 'tuas', menjual aset-aset strategis untuk masa depan demi menutup lubang yang timbul dari pengelolaan yang kacau dan serampangan.
"Terlepas dari janji pemulihan, klub masih tidak memiliki rencana keuangan yang solid atau strategi yang koheren untuk memastikan stabilitas dalam jangka menengah dan panjang.
"Kami menuntut diakhirinya janji-janji yang tidak ditepati, improvisasi yang terus-menerus, dan penjualan aset secara tidak bertanggung jawab yang sedang menggadaikan model kepemilikan kolektif yang membuat kami unik.
"Perubahan arah sangat mendesak. Transparansi, perencanaan, dan nilai-nilai yang telah menjadikan Barca 'lebih dari sekadar klub' harus dipulihkan. Masa depan Barca bergantung pada kami, para anggotanya, dan kami tidak akan tinggal diam sementara institusi ini merosot.
"Menghadapi situasi ini, Som un Clam menegaskan bahwa lingkaran setan yang kini kami masuki akibat pengelolaan dewan membahayakan warisan klub kami dan model kepemilikannya.
"Karena itu, kami meminta presiden dan dewan direksi mundur, sembari menyerukan para fan Barca untuk bergerak, membalikkan situasi ini, dan menyuarakan suara mereka sendiri."
Memanfaatkan aset La Masia
Terlepas dari atmosfer yang kian toksik di sekitar Camp Nou, dan proyek renovasinya yang seolah tak pernah selesai, Laporta mampu melewati badai itu dan 18 bulan kemudian, masa depan Barca kini terlihat jauh lebih cerah.
Blaugrana dengan bijak hanya membuat satu perekrutan signifikan musim lalu, Joan Garcia, dan itu pun merupakan pembelian murah, karena sang kiper memiliki klausul rilis €25 juta dalam kontraknya di Espanyol.
Pada saat yang sama, Barca juga meraup kembali hampir dua kali lipat dari biaya tersebut dengan menjual banyak pemain, yang mayoritas merupakan lulusan akademi ternama klub, La Masia, yang berarti mereka menghasilkan keuntungan murni.
"Anda bisa melihat dari sosok seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsi betapa pentingnya La Masia bagi Barcelona dalam hal menghasilkan pemain untuk skuad senior," kata Menchen. "Para pemain yang datang dari akademi tahu persis bagaimana cara bermain untuk tim utama, jadi itu mengurangi kebutuhan untuk mengeluarkan uang di bursa transfer.
"Namun, La Masia juga berarti menghasilkan pemain dengan nilai pasar yang relatif tinggi dan, yang sangat signifikan, dalam beberapa bursa transfer terakhir, kita telah melihat Barca tampil sangat baik dalam hal penjualan lulusan akademi.
"Di masa lalu, banyak dari para pemain ini pergi tanpa biaya dan itu karena Barca berusaha mencari ruang bagi mereka di tim utama, tetapi itu tidak memungkinkan, sehingga mereka akhirnya pergi secara gratis. Sekarang, kita melihat pemain berusia 18 dan 19 tahun yang bahkan belum pernah didengar sebagian besar suporter hengkang dengan nilai 5 atau 10 juta euro, yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan anggaran.
"Dan ingat, Real Madrid melakukan hal yang sama, menjual banyak pemain yang keluar dari La Fabbrica, itulah sebabnya mereka mampu membayar Yan Diomande dan nama-nama besar lainnya pada musim panas ini.
"Setiap tahun Barca dan Madrid menginvestasikan 20 hingga 30 juta di akademi mereka, dan mereka benar-benar menuai hasilnya pada tahun ini."
Akhir dari masalah keuangan Barcelona?
Pengeluaran pada musim panas ini jelas membuat pengeluaran bersih Barca di bursa transfer membengkak, tetapi Barca entah bagaimana berhasil meyakinkan Paris Saint-Germain untuk membayar €48,5 juta (£43 juta/$59 juta) untuk Ferran Torres, sementara kepergian Lewandowski dengan status bebas transfer, serta kesediaan Liverpool menanggung seluruh gaji Ronald Araujo selama masa peminjamannya di Anfield, sangat meringankan beban tagihan gaji.
Jadi, apakah Barca masih bisa mendatangkan Alvarez untuk mengisi lubang besar di lini serang yang ditinggalkan Lewandowski? Dalam kondisi saat ini, Menchen tidak begitu yakin. Namun, penjualan murni yang menghasilkan keuntungan dari produk akademi lainnya bisa saja menjadi solusinya.
"Anda selalu harus ingat bahwa ini adalah bisnis arus kas, jadi jika Anda menjual Marc Casado, misalnya, seharga 30 juta, Anda bisa menutup biaya Julian Alvarez untuk musim ini, karena biaya perekrutan baru diamortisasi, yang berarti dibagi sepanjang durasi kontraknya," jelasnya.
"Selain itu, penjualan pemain dari La Masia, ditambah rampungnya Camp Nou yang baru pada akhirnya, kenaikan pendapatan museum yang terkait dengan pulihnya pariwisata di Barcelona, berarti Barca mungkin akan bisa beroperasi dengan kebebasan finansial sepenuhnya pada musim panas mendatang untuk pertama kalinya sejak sebelum pandemi.
Jadi, apakah ini berarti masalah keuangan Barcelona sudah berakhir? "Untuk saat ini, ya," kata Menchen. "Satu kekhawatiran kecil saya adalah 40 juta yang terus dibayar Barca kepada Sixth Street untuk hak Liga. Mungkin itu tidak terlihat seperti jumlah yang besar bagi klub yang meraup pendapatan satu miliar per tahun, tetapi ini tetap soal margin yang tipis dan itu bisa menjadi pembeda antara Barca merekrut pemain yang juga diinginkan Madrid.
"Namun, saya memang berpikir kita sedang melihat awal dari akhir masalah keuangan Barca yang paling serius. Laporta mengambil langkah berisiko tinggi, jenis keputusan yang kadang harus diambil seorang presiden, dan saya pikir seiring berjalannya waktu dia akan merasa bahwa dia benar melakukannya, terutama dengan Barca memenangi tiga dari empat gelar La Liga terakhir.
"Saya masih percaya akan lebih baik untuk meninjau pengeluaran dan menghindari beberapa kesepakatan yang dia lakukan. Saya pikir menghindari beberapa perekrutan yang dia buat akan menghemat uang Barca, dan berarti mereka tidak perlu menjual hak Liga di masa depan.
"Kita masih belum tahu persis apa yang akan terjadi lebih jauh ke depan. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa Barcelona tidak lagi berada dalam posisi di mana mereka harus menarik tuas lagi." Dan itu jelas merupakan hal yang bagus bagi klub yang dikelola dengan cara yang "aneh dan gila" selama terlalu lama.