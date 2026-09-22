Bagaimana Pep Guardiola mengangkat Manchester City dari tim pelengkap menjadi juara Liga Champions

Kekalahan itu memberi klub Etihad Stadium banyak bahan renungan, tetapi kolaps di Bernabeu setahun kemudian membuat banyak orang percaya mereka memang tidak memiliki DNA yang dibutuhkan untuk melewati garis finis.

Dipertemukan dengan Real Madrid di semifinal, City tampil spektakuler pada leg kandang. De Bruyne dan Gabriel Jesus membawa mereka unggul 2-0 dalam 11 menit pertama, dan Phil Foden mengembalikan keunggulan dua gol setelah Karim Benzema memperkecil ketertinggalan. Vinicius Junior mencetak gol tak lama kemudian, tetapi Bernardo Silva hadir untuk mengamankan keunggulan 4-3.

Di ibu kota Spanyol, City menolak memberi tuan rumah peluang mencetak gol, dan ketika Mahrez menjebol gawang dengan sedikit lebih dari 15 menit tersisa, laga tampak sudah berakhir. Setelah peluang-peluang Jack Grealish yang nyaris menjadi gol digagalkan menjelang akhir pertandingan, Madrid mendapatkan tembakan tepat sasaran pertama mereka pada menit ke-90 ketika Benzema memberi umpan kepada Rodrygo untuk menaklukkan Ederson. Semenit kemudian, sundulan Rodrygo membuat skor menjadi 5-5 dan ia nyaris mencuri gol kemenangan pada saat-saat terakhir, tetapi usahanya berhasil diselamatkan. Lima menit memasuki perpanjangan waktu, Ruben Dias melanggar Benzema di kotak penalti dan penyerang Prancis itu menuntaskan comeback.

City tersingkir, dan Madrid kemudian mengalahkan Liverpool di final.

"Saya pernah mengalami kekalahan di Liga Champions, saya mengalami kekalahan-kekalahan berat di Barcelona ketika kami tidak bisa mencapai final," kata Guardiola. "Tetapi ini berat bagi kami, saya tidak bisa menyangkal itu. Kami begitu dekat dengan final Liga Champions."

Ia menambahkan: "Ini akan berdampak positif bagi para pemain Real Madrid, tetapi saya benar-benar tidak tahu soal kami. Kami tidak terlalu menderita sampai mereka mencetak gol, tetapi kami tidak memainkan permainan terbaik kami."

Guardiola memasuki kampanye 2022-23 dengan tujuan mengubah trauma dari Madrid dan Porto menjadi peluang untuk mengubah banyak hal. Ia merancang ulang set-up taktis City, dengan tujuan menjadikan timnya mesin yang lebih efisien.

Di antara perubahan kunci adalah kedatangan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Pemain Norwegia itu telah menghancurkan lini pertahanan di seluruh benua sejak menembus tim utama bersama Red Bull Salzburg pada 2019. Sepanjang masanya di Austria dan Jerman, ia mencetak 23 gol yang luar biasa hanya dalam 19 pertandingan. Meski para suporter sangat ingin melihat apa yang bisa ia capai di bawah Guardiola, keengganan sang pelatih sebelumnya untuk menggunakan pencetak gol murni membuat banyak orang menilai transfer itu sebagai sebuah perjudian.

Perubahan drastis kedua berkaitan dengan John Stones. Sebagai bek tengah yang solid dan piawai memainkan bola, Guardiola mengeksplorasi fleksibilitasnya pada musim itu dengan sesekali memindahkannya ke posisi bek sayap dan ke lini tengah bersama Rodri saat City menguasai bola.

Otak-atik itu berhasil.

Haaland langsung menjadi fenomena, memecahkan rekor dalam perjalanannya menuju 36 gol dalam 35 pertandingan Premier League. Dampak Stones dalam peran barunya juga memberi hasil luar biasa, terutama pada paruh kedua musim.

Hasilnya adalah laju tak terkalahkan yang sangat dominan dan menakutkan menuju final Liga Champions, di mana City menang delapan kali dan imbang lima kali. Mereka melaju mulus dari fase grup dengan dua laga tersisa sebelum tancap gas di fase gugur. Mereka menghancurkan RB Leipzig dengan agregat 8-1, menyingkirkan Bayern Munich dengan mudah 4-1, dan membalas dendam di semifinal: kemenangan 4-0 yang luar biasa atas Real Madrid pada leg kedua di Manchester memastikan kemenangan agregat 5-1.

Mereka tiba di Turki setelah mencetak 31 gol dan hanya kebobolan lima. Sebagai juara Premier League dan Piala FA, Treble sudah di depan mata.