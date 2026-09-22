Bagaimana Pep Guardiola mengangkat Manchester City dari tim pelengkap menjadi juara Liga Champions
Selama bertahun-tahun, menjuarai Liga Champions tampak seperti mimpi yang mustahil diraih bagi Manchester City. Setelah Sheikh Mansour dari Abu Dhabi mengambil alih klub itu pada 2008, kesuksesan di Eropa menjadi ambisi utama bagi tim Premier League yang saat itu berada di papan tengah tersebut. Klub asal Manchester itu segera mulai mendominasi kompetisi domestik berkat kombinasi belanja besar dan manuver cerdas di bursa transfer. Namun, seiring status mereka di Liga Champions meningkat, mereka mengalami serangkaian eliminasi yang membuat frustrasi dan nyaris gagal yang menyakitkan dalam perburuan trofi tertinggi Eropa.
Setelah tim asuhan Pep Guardiola kalah di final dari Chelsea pada 2021 dan menyia-nyiakan keunggulan dramatis di semi-final melawan Real Madrid pada musim berikutnya, keraguan pun muncul soal apakah City bisa menjuarai kompetisi itu sebelum masa kerja sang pelatih legendaris berakhir.
Namun, Guardiola dan para bintang kelas dunianya terus melaju dan kembali mencapai final pada 2023. Berkat gol indah gelandang Rodri, City mengamankan kemenangan 1-0 atas raksasa Italia, Inter, di Turki.
Akhirnya, mimpi itu menjadi kenyataan.
Kesulitan Manchester City di Eropa
Sebelum pengambilalihan pada 2008 yang membantu membentuk ulang sepakbola Inggris, satu-satunya kesuksesan City di level kontinental adalah di Piala Winners Eropa pada 1970, ketika penalti babak pertama Francis Lee memastikan kemenangan 2-1 atas tim Polandia Gornik Zabrze di final. Meski mencapai semifinal pada tahun berikutnya, klub itu kemudian menjadi non-entitas di panggung besar hingga mereka mencapai Liga Champions pada 2011.
Walaupun City memantapkan diri sebagai kekuatan dominan di Inggris berkat belanja besar mereka setelah pengambilalihan itu, strategi rekrutmen tersebut terbukti terlalu terpencar untuk mendorong tim menuju kejayaan di Eropa.
Perekrutan Sergio Aguero, David Silva, Yaya Toure, dan Vincent Kompany membangun fondasi tim yang mengangkat City ke level berikutnya, tetapi belum cukup jauh. Meski Roberto Mancini membawa mereka meraih gelar kasta tertinggi pertama sejak 1968, ia harus membayar mahal akibat tersingkir beruntun di fase grup Eropa. City lalu mengintensifkan rekrutmen mereka, mendatangkan kreativitas brilian Kevin De Bruyne dan kecepatan mematikan Raheem Sterling, tetapi semifinal pada 2016 menjadi pencapaian terjauh mereka dalam tiga tahun di bawah Manuel Pellegrini.
Setelah Guardiola datang pada musim panas itu, klub membelanjakan uang dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendukung visinya, dengan menambahkan nama-nama seperti Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Aymeric Laporte, dan Riyad Mahrez. Dengan Aguero yang masih mencetak gol dengan mudah, De Bruyne mengatur permainan lewat umpan-umpan tajamnya, dan Toure menjelajahi lini tengah, City memiliki potensi luar biasa. Meski demikian, mereka tersingkir dari Liga Champions di babak 16 besar lewat aturan gol tandang setelah agregat 6-6 melawan Monaco dalam musim pertama tanpa trofi di bawah sang pelatih.
Saat City kemudian memecahkan rekor-rekor Inggris dalam perjalanan menuju gelar liga beruntun, kesulitan mereka di level kontinental terus berlanjut karena Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Lyon sama-sama menyingkirkan mereka di perempat final.
"Ini tahun yang berbeda, hal yang sama," kata De Bruyne setelah kekalahan dari Lyon pada 2020, sementara Guardiola memperingatkan: "Suatu hari nanti kami akan mematahkan kesenjangan ini."
Nyaris, tapi belum berhasil
Mereka menembus penghalang itu pada musim berikutnya. Kembali menjadi kekuatan besar di kompetisi domestik, City mengungguli Borussia Dortmund untuk memastikan tempat di semi-final melawan Paris Saint-Germain. Setelah kemenangan comeback yang gagah berani di ibu kota Prancis, dua gol Mahrez memastikan kemenangan agregat 4-1 dan mengantar mereka ke partai final melawan Chelsea, yang baru saja menyingkirkan Real Madrid.
“Orang-orang percaya bahwa mencapai final Liga Champions itu mudah,” kata Guardiola. “Mencapai final sekarang memberi makna atas apa yang telah kami lakukan dalam empat atau lima tahun terakhir. Setiap hari para pemain ini tampil konsisten dan ini luar biasa.”
Final dimainkan di depan jumlah penonton yang terbatas di Porto karena pembatasan Covid-19. Babak pertama berlangsung seimbang dengan kedua tim sama-sama menunjukkan ancaman, tetapi Chelsea memecah kebuntuan sebelum turun minum. Kai Havertz menyambut umpan terobosan matang dari Mason Mount dan melewati kiper Ederson sebelum menceploskan bola ke gawang.
City tampil lebih cerah setelah jeda dan meningkatkan tekanan seiring babak berjalan, tetapi tidak mampu menemukan cara untuk menaklukkan Edouard Mendy. Sekali lagi, City harus menelan patah hati saat tim Thomas Tuchel merayakan kesuksesan mereka di Eropa.
Manajer revolusioner itu menghadapi banyak kritik atas kegagalan timnya di tengah tuduhan bahwa ia melakukan terlalu banyak penyesuaian taktis. Aguero, Rodri, dan Fernandinho dicadangkan dari starting XI saat Gundogan ditarik ke peran gelandang yang lebih dalam dan Sterling berduet dengan Mahrez di lini serang.
Gundogan, pencetak gol terbanyak tim, tidak bisa menjadi ancaman melawan Chelsea, sementara ia juga kesulitan melindungi pertahanan ketika Mount melepaskan umpan-umpan menembus tengah.
"Dia selalu memainkan Rodri atau Fernandinho di sana, tetapi dia mengubahnya. Kami tahu secara taktis dia suka mengutak-atik, mungkin dia melihat kelemahan di sana, tetapi Thomas Tuchel meniadakan ancaman apa pun,” kata mantan bek Inggris dan Manchester United Rio Ferdinand.
"Kami melihat Riyad Mahrez dan Raheem Sterling bermain sangat melebar, mereka sebenarnya tidak benar-benar melakukan itu musim ini dan mungkin itu adalah sesuatu yang dilakukan City dengan salah."
Guardiola membela utak-atik itu, dengan berkata: "Saya mengambil keputusan itu, untuk memiliki pemain-pemain berkualitas. Gundogan telah bermain bertahun-tahun di posisi ini. Untuk memiliki kecepatan, untuk menemukan para pemain kecil, kualitasnya, para pemain brilian, di dalam, di tengah, dan di antara lini. Inilah keputusannya."
Kembali ke titik awal
Kekalahan itu memberi klub Etihad Stadium banyak bahan renungan, tetapi kolaps di Bernabeu setahun kemudian membuat banyak orang percaya mereka memang tidak memiliki DNA yang dibutuhkan untuk melewati garis finis.
Dipertemukan dengan Real Madrid di semifinal, City tampil spektakuler pada leg kandang. De Bruyne dan Gabriel Jesus membawa mereka unggul 2-0 dalam 11 menit pertama, dan Phil Foden mengembalikan keunggulan dua gol setelah Karim Benzema memperkecil ketertinggalan. Vinicius Junior mencetak gol tak lama kemudian, tetapi Bernardo Silva hadir untuk mengamankan keunggulan 4-3.
Di ibu kota Spanyol, City menolak memberi tuan rumah peluang mencetak gol, dan ketika Mahrez menjebol gawang dengan sedikit lebih dari 15 menit tersisa, laga tampak sudah berakhir. Setelah peluang-peluang Jack Grealish yang nyaris menjadi gol digagalkan menjelang akhir pertandingan, Madrid mendapatkan tembakan tepat sasaran pertama mereka pada menit ke-90 ketika Benzema memberi umpan kepada Rodrygo untuk menaklukkan Ederson. Semenit kemudian, sundulan Rodrygo membuat skor menjadi 5-5 dan ia nyaris mencuri gol kemenangan pada saat-saat terakhir, tetapi usahanya berhasil diselamatkan. Lima menit memasuki perpanjangan waktu, Ruben Dias melanggar Benzema di kotak penalti dan penyerang Prancis itu menuntaskan comeback.
City tersingkir, dan Madrid kemudian mengalahkan Liverpool di final.
"Saya pernah mengalami kekalahan di Liga Champions, saya mengalami kekalahan-kekalahan berat di Barcelona ketika kami tidak bisa mencapai final," kata Guardiola. "Tetapi ini berat bagi kami, saya tidak bisa menyangkal itu. Kami begitu dekat dengan final Liga Champions."
Ia menambahkan: "Ini akan berdampak positif bagi para pemain Real Madrid, tetapi saya benar-benar tidak tahu soal kami. Kami tidak terlalu menderita sampai mereka mencetak gol, tetapi kami tidak memainkan permainan terbaik kami."
Guardiola memasuki kampanye 2022-23 dengan tujuan mengubah trauma dari Madrid dan Porto menjadi peluang untuk mengubah banyak hal. Ia merancang ulang set-up taktis City, dengan tujuan menjadikan timnya mesin yang lebih efisien.
Di antara perubahan kunci adalah kedatangan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Pemain Norwegia itu telah menghancurkan lini pertahanan di seluruh benua sejak menembus tim utama bersama Red Bull Salzburg pada 2019. Sepanjang masanya di Austria dan Jerman, ia mencetak 23 gol yang luar biasa hanya dalam 19 pertandingan. Meski para suporter sangat ingin melihat apa yang bisa ia capai di bawah Guardiola, keengganan sang pelatih sebelumnya untuk menggunakan pencetak gol murni membuat banyak orang menilai transfer itu sebagai sebuah perjudian.
Perubahan drastis kedua berkaitan dengan John Stones. Sebagai bek tengah yang solid dan piawai memainkan bola, Guardiola mengeksplorasi fleksibilitasnya pada musim itu dengan sesekali memindahkannya ke posisi bek sayap dan ke lini tengah bersama Rodri saat City menguasai bola.
Otak-atik itu berhasil.
Haaland langsung menjadi fenomena, memecahkan rekor dalam perjalanannya menuju 36 gol dalam 35 pertandingan Premier League. Dampak Stones dalam peran barunya juga memberi hasil luar biasa, terutama pada paruh kedua musim.
Hasilnya adalah laju tak terkalahkan yang sangat dominan dan menakutkan menuju final Liga Champions, di mana City menang delapan kali dan imbang lima kali. Mereka melaju mulus dari fase grup dengan dua laga tersisa sebelum tancap gas di fase gugur. Mereka menghancurkan RB Leipzig dengan agregat 8-1, menyingkirkan Bayern Munich dengan mudah 4-1, dan membalas dendam di semifinal: kemenangan 4-0 yang luar biasa atas Real Madrid pada leg kedua di Manchester memastikan kemenangan agregat 5-1.
Mereka tiba di Turki setelah mencetak 31 gol dan hanya kebobolan lima. Sebagai juara Premier League dan Piala FA, Treble sudah di depan mata.
Mewujudkan mimpi
Pertama, Haaland dan kawan-kawan harus membongkar pertahanan Inter racikan Simone Inzaghi. Meski tim Italia itu mengalahkan Barcelona di fase grup dan menyingkirkan Porto, Benfica, serta AC Milan dalam perjalanan ke final, mereka sempat memperlihatkan beberapa kelengahan di lini belakang.
City menurunkan tim dengan kekuatan serang yang solid dan menekan Inter ke area pertahanannya sendiri, dengan Stones memainkan peran kunci dalam dominasi mereka sebagai bagian dari double pivot. Namun, Inter tidak memberi terlalu banyak peluang, dengan Andre Onana menggagalkan beberapa upaya pada babak pertama.
Kebuntuan pecah pada pertengahan babak kedua ketika Bernardo melaju sampai ke garis belakang dan mengirim cut-back. Bola memantul kembali ke tepi kotak penalti, tempat Rodri datang menyambar dan melepaskan sepakan kaki bagian dalam ke gawang.
Pemain yang dicadangkan Guardiola dalam perubahan taktik yang berakhir buruk dua tahun sebelumnya itu baru saja dengan tenang mencetak gol kemenangan di final Liga Champions dalam sebuah penampilan gemilang.
Akhirnya, City menjadi juara Eropa. Mereka menjadi tim ke-10 yang memenangi Treble domestik dan Eropa, serta baru yang kedua dari Inggris.
"Itu sudah digariskan di bintang-bintang. Itu milik kami," kata Guardiola.
Rodri mengatakan kepada BT Sport: "Ini emosional. Mimpi yang jadi kenyataan. Semua orang di sini sudah menunggu saya tidak tahu berapa tahun. Mereka pantas mendapatkannya, kami pantas mendapatkannya. Dalam beberapa tahun terakhir kami sudah sangat dekat. Saya hanya ingin berterima kasih kepada semua orang. Itu tidak mudah."
Pada Agustus 2026 saat meninggalkan klub untuk bergabung dengan Barcelona, gelandang itu mengatakan kepada situs web City: “Menjadi bagian dari gelar Liga Champions pertama dan [menjadi] orang yang mencetak gol di final itu, adalah sebuah kehormatan. Itu adalah mimpi yang kami kejar selama bertahun-tahun ini.
“Ide klub adalah bergerak ke arah itu untuk menjadi klub terbaik di dunia. Menyempurnakan kisah ini dengan cara kami melakukannya dan tentu saja dengan gol itu dan [menunjukkan] bahwa kami bisa bangkit dalam situasi sulit seperti yang sebelumnya kami kalah, itu benar-benar luar biasa.”
Akhir sebuah era
Butuh 15 tahun dan dana yang sangat besar, tetapi City akhirnya berada di tempat yang selalu mereka impikan, di puncak sepakbola dunia. Dengan monster kompetitif seperti Guardiola, Haaland, Rodri, dan Bernardo Silva dalam skuad mereka, City tidak akan cepat puas. City ingin memastikan mereka tetap berada di antara klub elite Eropa.
“Saya pikir setelah beberapa hari, ketika ini sedikit mereda, perasaan memenangi trofi ini, saya pikir saya ingin melakukannya lagi,” tambah Haaland. “Saya cukup mengenal diri saya sendiri untuk tahu bahwa seperti inilah cara saya berpikir. Kami harus mempertahankan apa yang kami capai musim ini. Begitulah cara kerjanya dan dalam sebulan atau dua bulan semuanya terlupakan dan kami harus mulai menyerang lagi.
“Itulah hidup.”
Mereka terus meraih kemenangan. Setelah mengalahkan Sevilla di Piala Super UEFA, mereka pergi ke Arab Saudi untuk merebut gelar Piala Dunia Antarklub.
City juga semakin menegaskan dominasinya di Premier League, dan meski Madrid kembali menyingkirkan mereka dari Eropa pada musim berikutnya, rintangan besar telah berhasil dilewati.
“Orang-orang bilang saya harus memenangi treble setiap musim. Saya manajer yang bagus, tetapi tidak. Saya menyukai kompetisi ini karena kami memenanginya, ini adalah bagian dari sejarah, dan para pemain akan dikenang sepanjang hidup mereka,” kata Guardiola.
Dua musim terakhirnya sebagai pelatih berjalan berat. City masing-masing finis di posisi ketiga dan kedua di liga, serta tersingkir lebih awal dari Liga Champions, meski pelatih legendaris itu mengakhiri masa baktinya setelah mempersembahkan Piala FA dan Piala Carabao.
Penurunan itu justru menegaskan betapa pentingnya kejayaan 2023 bagi warisan dirinya dan klub. Sebelum Istanbul, kesuksesan domestik City dibayangi oleh kegagalan mereka untuk memberikan hasil di Eropa. Meraih Treble mengubah reputasi mereka secara permanen, membuktikan bahwa mereka bisa menghadapi raksasa tradisional seperti Barcelona dan Real Madrid.
Era baru telah dimulai dengan Enzo Maresca di pucuk pimpinan, sementara Rodri, Bernardo Silva, dan Stones semuanya telah pergi. Haaland memiliki para pendukung baru di sekelilingnya, tetapi ambisi City jelas: merebut kembali mahkota domestik dan mendapatkan lagi magis dari malam ketika Rodri mewujudkan mimpi City menjadi kenyataan.