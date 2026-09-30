Lexi Potter, gelandang Chelsea berusia 20 tahun yang pada Selasa mendapat panggilan senior pertamanya ke timnas Inggris, tentu akan menjadi salah satu orang pertama yang menantang kebenaran di balik pepatah lama bahwa Anda sebaiknya tidak pernah bertemu dengan idola Anda.

Keira Walsh, bintang timnas putri Inggris berkelas dunia, sudah lama menjadi tolok ukur bagi Potter, tetapi sejak ia kembali ke Inggris pada 2025 untuk bergabung dengan Chelsea, ia berkembang menjadi semacam pemberi semangat sekaligus pemandu untuk membantu Potter mendapatkan panggilan pertama dari Sarina Wiegman untuk pemusatan latihan timnas putri Inggris pada Oktober.

Baru pekan lalu, jelang laga besar Chelsea melawan Arsenal, Walsh menunjuk dampak Potter sebagai alasan besar mengapa ia lebih menonjol dalam serangan Chelsea musim ini, bahkan sebelum tembakannya dari tepi kotak penalti yang berhasil ditepis mengarah pada satu-satunya gol dalam kemenangan atas Arsenal. "Saya pikir ketika Lexi bermain di samping saya, dia membuat saya merasa sangat nyaman dan memberi saya kebebasan untuk melakukan hal-hal itu," katanya. "Saya pikir kami punya kemitraan yang hebat dan mungkin dari sanalah sebagian besar kepercayaan diri saya berasal."

Itu adalah pujian besar untuk seorang pemain yang masih baru berusia 20 tahun, yang juga baru mencatatkan 19 penampilan kompetitif untuk Chelsea. "Saya tidak bermaksud memberi terlalu banyak tekanan kepadanya dengan itu," kata Walsh sambil tertawa setelah GOAL menyoroti hal tersebut, meski ia juga melanjutkan dengan mengatakan: "Sejujurnya, dia mungkin akan lebih baik daripada saya."

Semua itu memberi gambaran besar tentang kemitraan yang dibangun Walsh dan Potter di atas lapangan, yang membantu Chelsea mengawali musim baru ini dengan fantastis, serta hubungan mereka di luar lapangan, di mana sang gelandang muda jelas semakin percaya diri. Kini, pelatih Inggris Wiegman punya kesempatan untuk memanfaatkan semua itu, setelah memilih keduanya dalam skuad terbarunya.