Bagaimana pemain muda Chelsea Lexi Potter mendapatkan panggilan pertamanya ke timnas Inggris putri dan membuat bintang Inggris Keira Walsh menjadi penggemar nomor satunya
Lexi Potter, gelandang Chelsea berusia 20 tahun yang pada Selasa mendapat panggilan senior pertamanya ke timnas Inggris, tentu akan menjadi salah satu orang pertama yang menantang kebenaran di balik pepatah lama bahwa Anda sebaiknya tidak pernah bertemu dengan idola Anda.
Keira Walsh, bintang timnas putri Inggris berkelas dunia, sudah lama menjadi tolok ukur bagi Potter, tetapi sejak ia kembali ke Inggris pada 2025 untuk bergabung dengan Chelsea, ia berkembang menjadi semacam pemberi semangat sekaligus pemandu untuk membantu Potter mendapatkan panggilan pertama dari Sarina Wiegman untuk pemusatan latihan timnas putri Inggris pada Oktober.
Baru pekan lalu, jelang laga besar Chelsea melawan Arsenal, Walsh menunjuk dampak Potter sebagai alasan besar mengapa ia lebih menonjol dalam serangan Chelsea musim ini, bahkan sebelum tembakannya dari tepi kotak penalti yang berhasil ditepis mengarah pada satu-satunya gol dalam kemenangan atas Arsenal. "Saya pikir ketika Lexi bermain di samping saya, dia membuat saya merasa sangat nyaman dan memberi saya kebebasan untuk melakukan hal-hal itu," katanya. "Saya pikir kami punya kemitraan yang hebat dan mungkin dari sanalah sebagian besar kepercayaan diri saya berasal."
Itu adalah pujian besar untuk seorang pemain yang masih baru berusia 20 tahun, yang juga baru mencatatkan 19 penampilan kompetitif untuk Chelsea. "Saya tidak bermaksud memberi terlalu banyak tekanan kepadanya dengan itu," kata Walsh sambil tertawa setelah GOAL menyoroti hal tersebut, meski ia juga melanjutkan dengan mengatakan: "Sejujurnya, dia mungkin akan lebih baik daripada saya."
Semua itu memberi gambaran besar tentang kemitraan yang dibangun Walsh dan Potter di atas lapangan, yang membantu Chelsea mengawali musim baru ini dengan fantastis, serta hubungan mereka di luar lapangan, di mana sang gelandang muda jelas semakin percaya diri. Kini, pelatih Inggris Wiegman punya kesempatan untuk memanfaatkan semua itu, setelah memilih keduanya dalam skuad terbarunya.
Menyaksikan dan belajar
Pada malam yang membekukan di Accrington pada Desember tahun lalu, setelah tim U-23 Inggris memainkan laga dramatis melawan Amerika Serikat, Potter yang tampak agak kikuk, dan masih baru berinteraksi dengan media eksternal, mengatakan kepada GOAL sambil tertawa: "Saya sebenarnya bukan orang yang terlalu vokal."
Itu merupakan jawaban atas pertanyaan apakah ia suka bertanya kepada para pemain yang lebih berpengalaman di pemusatan latihan tim muda Inggris, mereka yang pernah bermain untuk Wiegman atau rutin tampil di WSL, soal pengalaman atau permainan mereka. "Saya rasa saya hanya mengamati," katanya. "Saya rasa memang seperti itulah saya di Chelsea setiap hari. Saya suka hanya mengamati pemain seperti Keira Walsh dan mencoba mengambil sesuatu dari permainan mereka."
Contoh yang sempurna
Beberapa bulan kemudian, Potter yang terlihat jauh lebih percaya diri duduk berbincang dengan para wartawan lagi saat menjalani pemusatan latihan bersama tim U23 Inggris. Kali ini, ia menyinggung lebih banyak arahan verbal yang diberikan Walsh, dengan pemain 20 tahun itu tetap bertahan di Chelsea pada musim 2025-26 setelah dua masa peminjaman di Crystal Palace.
"Dia sosok yang hebat di luar lapangan," kata Potter. "Dia benar-benar banyak membantu saya dan menjaga saya. Di lapangan, dia membantu saya dan saya berusaha belajar darinya sebanyak mungkin lalu mencoba menerapkannya ke dalam permainan saya."
Pada titik ini, Walsh sudah memperlihatkan statusnya sebagai kepala klub penggemar Lexi Potter, entah dengan memilihnya sebagai salah satu pemain yang patut diperhatikan dalam video media sosial atau menyebutnya sebagai "pemain luar biasa" dalam wawancara langsung di Sky Sports. Ketika ditanya bagaimana rasanya memiliki rekan setim kelas dunia seperti Walsh yang bukan hanya menjadi teladan luar biasa untuk diikuti, tetapi juga sangat mudah didekati dan antusias membimbingnya, Potter tak bisa menyembunyikan kegembiraannya.
"Dia top. Kadang saya bilang kepada ibu saya, 'Oh, wow, saya bisa begitu saja pergi dan bicara dengannya!'" ujarnya sambil tersenyum. "Dia benar-benar baik. Dia sangat mudah didekati, sangat ramah dan benar-benar banyak membantu saya. Saat saya bisa bermain di sampingnya, saya sangat menikmatinya."
Kemitraan yang kian berkembang
Jelas bahwa perasaan itu saling berbalas. Walsh sendiri memulai musim baru dengan luar biasa, menyumbang satu gol dan satu assist dalam kemenangan telak 5-0 atas Manchester United sebelum tembakannya yang ditepis berujung pada satu-satunya gol dalam kemenangan Chelsea atas Arsenal pada Minggu.
Setelah kemenangan besar atas Manchester United, bos Chelsea Sonia Bompastor mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Walsh soal lebih sering melepaskan tembakan. "Kami benar-benar mendorongnya untuk mengambil peluang itu dari tepi kotak penalti," jelasnya. "Dia punya tembakan yang hebat." Ketika Walsh ditanya soal itu beberapa pekan kemudian, meski ia mengatakan bahwa dirinya memang sedikit lebih banyak berlatih dan didorong oleh staf untuk melakukannya, ia juga ingin menyoroti peran Potter dalam semua itu.
"Saya pikir ketika Anda bermain dengan satu pivot, tentu tugas Anda adalah menghentikan transisi, jadi biasanya itu bukan peran saya untuk mencoba masuk ke kotak penalti dan mencetak gol," jelas Walsh. "Saya tahu bahwa jika saya berada di dalam kotak penalti dan berusaha datang untuk memberi perbedaan di area itu, [Lexi] akan tetap berada di belakang dan menjaga saya di sisi yang lain. Bagi saya, mungkin sebagian besar soal itu."
Konsistensi adalah kunci
Itu adalah tugas yang memungkinkan Potter, yang sebelumnya juga bersinar dalam peran box-to-box, untuk menunjukkan kualitasnya di posisi yang lebih dalam. "Saya rasa itu sangat cocok dengan cara dia bermain sekarang," kata Wiegman pada Selasa, meski ia juga meyakini bahwa "kecerdasan" dan "pemahaman" soal ruang yang dimiliki pemain 20 tahun itu akan memungkinkannya berkembang lebih jauh ke depan.
"Saya rasa Sonia mengatakan dalam salah satu wawancaranya bahwa pujian terbesar yang ia miliki [untuk Potter] adalah konsistensinya," ujar Walsh. "Dia tidak mencoba membuat dunia terpukau dalam setiap penampilan. Dia selalu sangat, sangat bagus setiap kali bermain dan saya rasa itu adalah hal terpenting di posisi itu. Saat Anda melihat gelandang lain bermain di posisi-posisi tersebut, mereka selalu sangat, sangat, sangat konsisten dan itu adalah sesuatu yang dibawa Lexi. Semoga itu terus berlanjut. Saya rasa sejauh ini dia benar-benar menjadi bagian yang sangat, sangat penting bagi kami."
Pemanggilan yang memang pantas didapatkan
Kecil kemungkinan Potter akan secepat itu menjadi sosok yang sangat penting bagi England. Georgia Stanway sudah mengunci peran di samping Walsh dalam starting XI England, sementara pemain lain seperti Laura Blindkilde Brown dan Lucia Kendall juga telah menampilkan performa bagus, termasuk dalam laga-laga besar, di lini tengah.
Namun, level permainan yang ditunjukkan Potter untuk Chelsea dalam beberapa pekan terakhir mustahil untuk diabaikan, dan menarik bahwa Wiegman pada Selasa berbicara panjang lebar tanpa diminta tentang bagaimana hal itu bisa mengeluarkan lebih banyak dari Walsh. "Dia bisa lebih sering meninggalkan posisi itu dan bisa naik lebih tinggi di lapangan, dan kami tahu dia punya tembakan yang bagus," kata bos England itu tentang pemain berusia 29 tahun tersebut. "Kami sudah melihat itu. Dia masuk ke posisi-posisi berbeda dan menjadi sedikit lebih sulit ditebak."
England akan menghadapi dua laga besar melawan Yunani, di mana kemenangan diperlukan untuk menjaga harapan lolos ke Piala Dunia Wanita tetap hidup. Mengingat besarnya pertaruhan, mungkin eksperimen akan dibatasi. Namun, ketika ditanya apakah Potter bisa memberi dampak langsung dalam pemusatan latihan senior pertamanya, Wiegman tidak menepis kemungkinan tersebut.
"Dia telah menunjukkan di Chelsea bahwa dia bisa menjadi starter melawan tim mana pun," ujarnya. "Saya tahu bahwa ketika Anda datang [ke pemusatan latihan] untuk pertama kalinya, itu bisa sedikit terasa berat. Tetapi yang saya lihat darinya adalah dia turun ke lapangan dan, tidak peduli melawan siapa dia bermain, dia akan tetap bermain dan merasa nyaman. Saya berharap bisa melihat itu pekan depan."