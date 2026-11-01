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Roy Keane GFX HIC 1-1GOAL

Bagaimana orang yang bernama sama dengan Roy Keane merekonstruksi karier kapten legendaris Manchester United itu dengan karton

GOAL berbincang dengan seorang kolektor kartu yang berupaya keras mengabadikan kiprah sepak bola pria Irlandia itu dalam kartu koleksi.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Dan Keane punya alasan kuat untuk disebut sebagai penggemar paling berdedikasi di dunia dari kapten paling legendaris Manchester United. Kolektor kartu yang mengelola kanal YouTube populer Sports Cards UK itu menghabiskan 18 bulan untuk melengkapi seluruh varian kartu Roy Keane dalam set Topps Pristine Road to UEFA Euro 2024, atau yang dikenal sebagai rainbow. Artinya, ia berhasil mengumpulkan setiap versi paralel dari kartu dasar tersebut.

    Sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk mendapatkan kartu terakhir dalam rangkaian tersebut: Black Pristine Refractor yang hanya ada satu di dunia. Negosiasi dengan pemiliknya berlangsung alot. Mereka membutuhkan hampir delapan bulan untuk menyepakati harga akhir €400, lalu Dan harus menunggu dengan cemas selama tiga pekan hingga kartu itu tiba.

    Ketika kartu itu akhirnya datang untuk disandingkan dengan Gold Swirl Chrome SuperFractor, yang juga hanya ada satu di dunia dan sebelumnya dibeli Dan seharga €339, perasaan yang paling kuat ia rasakan adalah ketenangan, bukan kegembiraan yang meluap-luap.

    "Saya meyakinkan diri sendiri bahwa kartu itu tidak akan pernah datang dan berusaha tidak memikirkannya supaya tidak stres. Namun, ketika akhirnya tiba, saya merasa lega," katanya kepada GOAL. "Menurut saya, sekitar 18 bulan mengoleksi kartu itu bermuara pada 30 detik ketika saya meletakkan kedua kartu yang masing-masing hanya ada satu di dunia itu berdampingan di meja, lalu menatapnya selama 30 detik sambil tersenyum."

    Momen-momen yang terasa tak nyata seperti itu telah menjadi bagian dari perjalanan Dan sebagai kolektor. Upayanya menyusun kembali perjalanan karier Roy Keane, yang memiliki nama keluarga sama dengannya, melalui kartu-kartu koleksi terkadang membutuhkan ketekunan luar biasa, tetapi lebih sering memberinya kepuasan besar. Dan sendiri mengakui bahwa ia baru menuntaskan "20 persen" kisah Keane, tetapi semangatnya untuk melanjutkan tugas itu terus tumbuh, meskipun ia sebenarnya bukan pendukung Manchester United!

  • Didorong oleh nostalgia

    Dan Keane
    Dan Keane/Topps

    Dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak mendukung Manchester United, tetapi selalu merasa memiliki kedekatan pribadi dengan Keane.

    Tumbuh dengan nama keluarga Keane dan ayah asal Irlandia yang mendukung United membuat Dan kerap ditanya apakah ia punya hubungan keluarga dengan mantan gelandang itu. Sesekali, ia pun tak tahan untuk mengarang cerita.

    “Saya pernah meyakinkan ayah teman saya bahwa dia [Keane] adalah paman saya. Lalu, ketika bertemu lagi dengan teman saya beberapa tahun kemudian, dia bertanya bagaimana kabar paman saya. Saya pikir itu pertanyaan yang sangat aneh,” jelasnya. “Saya benar-benar lupa pernah bilang kepadanya bahwa Roy Keane adalah paman saya! Saya hanya mencobanya kepada beberapa orang, tetapi biasanya tidak berhasil. Lalu, saya benar-benar lupa pernah mengatakannya pada satu kesempatan ketika cerita itu berhasil!”

    Hubungan pribadi itu tentu memengaruhi cara Dan mengoleksi kartu, meski pada akhirnya ia memutuskan untuk tidak mendukung tim yang sama dengan ayahnya.

    “Saya sangat menyukai nostalgia, dan menurut saya kartu adalah semacam cara untuk mengenang masa-masa indah,” katanya. “Sekarang saya penggemar Fulham, tetapi saya masih punya beberapa kenangan yang sangat menyenangkan [tentang United]. Sewaktu kecil, saya dipakaikan kostum bertuliskan nama Roy Keane. Di JJB Sports, mencantumkan nama pemain ternyata lebih murah daripada nama sendiri, jadi kami menghemat beberapa pound!

    “Ayah saya orang Irlandia. Ia lahir di sini dari orang tua asal Irlandia, dan kakek-nenek saya menyukai GA, seperti hurling dan sepak bola Gaelik. Jadi, ayah saya memutuskan memilih sebuah tim sepak bola, dan Man United adalah tim yang menarik hatinya. Roy Keane juga bermain pada masa saya lahir. Jadi, ya, saya punya rasa sayang yang besar kepadanya. Menurut saya, kita memang tidak bisa memegang kenangan, tetapi kita bisa memegang kartu-kartu dari masa kita tumbuh besar sambil menyaksikannya bermain.”

    Ketika ditanya mengapa ia memilih Fulham ketimbang United, Dan menjelaskan: “Ibu dan ayah saya sama-sama akuntan, dan mereka bekerja sepanjang musim panas. Selama bertahun-tahun, saya dan saudara laki-laki saya mengikuti berbagai kamp musim panas. Akhirnya, ada satu kamp di Surrey yang kegiatannya bermain sepak bola delapan jam sehari, dari Senin sampai Jumat, dan diselenggarakan oleh Fulham Community Trust. Di akhir kamp, mereka memberi tiket gratis untuk menonton Fulham. Karena tumbuh besar di Surrey, saya sebenarnya hampir tidak pernah bisa menonton Man United bermain secara langsung. Ayah saya, dan dia tidak akan suka saya mengatakan ini, agak seperti penggemar yang hanya menonton dari rumah. Sampai sekarang saya masih menonton Man United bersamanya, tetapi setelah pergi ke Craven Cottage, berjalan dari Putney ke Craven Cottage dan menyeberangi jembatan di tepi sungai, saya jatuh cinta pada klub itu, pada semuanya.

    “Kami mengikuti tiga atau empat kamp musim panas seperti itu, jadi saya akhirnya menonton sekitar empat pertandingan Fulham. Beberapa pemain juga datang menemui kami, dan itu makin mengukuhkan keyakinan saya: ‘Ini benar-benar tim saya.’ Klub yang memilih kita.”

  • Bagaimana hal itu 'semakin tak terkendali'

    Manchester United v Leicester City - Emirates FA Cup Fourth Round
    Getty Images Sport

    Rasa hormat Dan kepada Keane semakin besar sejak ikon United itu pensiun dari sepakbola, begitu pula obsesinya terhadap satu era tertentu.

    Memiliki koleksi kartu Roy Keane terbaik tidak pernah menjadi rencana besar Dan. Namun, ia segera menyadari bahwa legenda Manchester United itu akan menjadi fokus utamanya dalam hobi ini, selain Fulham. Dan juga semakin menghargai kepribadian Keane yang khas setelah melihatnya beralih dari lapangan ke peran sebagai pengamat sepakbola.

    “Sama seperti klub yang memilihmu, saya rasa koleksimu juga memilihmu. Begitulah yang terjadi dengan Roy Keane,” katanya. “Ketika mulai mengoleksi, saya menginginkan pemain tertentu yang punya arti bagi saya. Dalam kasusnya, ada unsur nostalgia karena saya tumbuh besar sebagai pendukungnya. Namun, seiring bertambahnya usia, saya semakin menghormatinya sebagai pribadi. Dia sangat cerdas dalam berkelakar dan sangat lucu.

    “Saya punya keluarga di Irlandia yang sangat mirip dengannya, sama-sama cepat dalam melontarkan kelakar. Gaya sepakbolanya yang lugas juga kini lebih saya kagumi daripada yang bisa saya pahami saat masih muda. Jadi, dengan nama belakang itu dan karena dia termasuk tipe pemain favorit saya, pilihannya cukup sederhana. Saya akan mengoleksi Fulham, lalu Roy Keane. Kebetulan saya mendapatkan beberapa kartu Roy Keane seharga satu atau dua pound, dan dari situlah koleksinya terus berkembang.”

    Salah satu koleksi Topps yang paling digemari, Match Attax, merayakan ulang tahun ke-20 pekan ini lewat sebuah acara di Olympia London. Bagi begitu banyak penggemar sepakbola, permainan kartu populer itu menjadi pintu masuk yang ideal ke dunia koleksi, dan Dan pun demikian. Namun, ia tidak menggunakan kartu-kartu itu untuk tujuan semestinya. Mencari kartu Keane yang langka juga belum terpikir olehnya ketika membuka kemasan-kemasan pertamanya.

    “Saya lahir pada 1995. Jadi, saya sebenarnya mulai dengan mengoleksi Pokemon, lalu beralih ke Yu-Gi-Oh, kemudian ke album dan stiker sepakbola,” jelasnya. “Namun, saya rasa album Match Attax pertama terbit ketika saya berusia 12 tahun. Saat itu saya mendukung Fulham, tetapi belum secara khusus mengoleksi Roy Keane. Saya baru mulai mengoleksi kartu Roy Keane ketika sudah lebih dewasa.

    “Pada era Match Attax 2007, 2008, dan 2009, saya mungkin memainkannya dengan cara yang tidak semestinya. Saya dan saudara laki-laki saya membeli Match Attax di toko, kartu-kartu seperti Nicky Butt dengan seragam Newcastle, Jay-Jay Okocha, dan beberapa pemain lain, kalau saya tidak salah ingat. Lalu kami memainkannya seperti Top Trumps, membandingkan pertahanan dengan serangan. Dulu saya tidak terlalu pandai mengoleksi. Saya hanya membeli kartu agar punya kartu.”

    Ketika Dan akhirnya mulai mengoleksi dengan lebih terarah dan secara khusus memburu kartu Keane, ia berfokus pada periode yang membentuk masa kecilnya sebagai penggemar sepakbola.

    “Terkadang Anda hanya membeli kartu, lalu tanpa sengaja mulai membangun sebuah koleksi. Namun, setelah memikirkannya lebih jauh, Anda ingin berfokus pada kategori atau era tertentu. Saya sangat menyukai kartu-kartu dari awal dekade 2000-an. Jadi, kartu Keane apa pun dari 2000 hingga 2005 adalah yang paling saya incar,” katanya. “Saya terlalu muda untuk benar-benar mengingat musim treble atau hal-hal semacam itu. Sekitar 2003 dan 2004 mungkin merupakan masa utama saya, ketika saya mulai benar-benar mengingat sepakbola. Ada begitu banyak kartu dari era itu yang sangat saya sukai. Itulah fokus koleksi saya, tetapi saya juga senang melengkapi berbagai kategori lainnya.”

  • Melengkapi pelangi

    Dan Keane
    Dan Keane/Sports Cards UK

    Hanya satu perilisan produk yang membuat Dan berburu varian paralel secara besar-besaran, dan hasilnya menjadi pajangan yang indah di rumah.

    Sejauh ini, kartu Keane dari seri Euro 2024 Pristine menjadi satu-satunya kartu yang coba Dan kumpulkan dalam seluruh varian warnanya. Kartu itu tidak tergolong langka, tetapi Dan menyadari ada sesuatu yang istimewa pada kartu tersebut sejak pertama kali dirilis.

    “Ada beberapa alasan. Roy Keane tidak punya banyak kartu yang menampilkannya mengenakan seragam Irlandia. Setahu saya, kartu-kartunya yang khas hanya ada untuk Piala Dunia 1994 dan kemudian Piala Dunia 2002. Tentu saja, Saipan dan semua yang terjadi di sana mungkin bukan bagian terbaik dari turnamen itu. Lalu saya melihat daftar kartu Topps Pristine untuk seri Road to Euro 2024, dan di dalamnya ada Keane mengenakan seragam Irlandia,” kenang Dan.

    “Tidak semua seragam dalam seri itu memiliki lisensi, tetapi seragam Irlandia memilikinya. Saya hanya membeli satu kartu: varian hijau yang warnanya senada dengan seragam. Biasanya tampilannya sangat bagus dan enak dipandang para kolektor. Jadi saya membelinya. Kartu itu bernomor dari total 125 kartu dan harganya sekitar lima pound sterling. Tidak terlalu mahal.”

    Itu langkah pertama. Setelahnya, keputusan yang lebih spontan membuat Dan mulai memburu seluruh varian kartu tersebut: “Lalu saya sedang melihat-lihat sebuah lokapasar Asia dan menemukan kartu SuperFractor yang hanya ada satu. Saya memutuskan untuk membelinya. Biasanya, untuk mengumpulkan seluruh varian, kolektor membeli kartu yang hanya ada satu lebih dulu, lalu mencari varian lainnya. Jadi saya mulai mendapatkan beberapa kartu lain di sana-sini, kemudian pergi ke pameran kartu Dublin dua tahun lalu. Saya berbincang dengan seorang kolektor dan sedang menukar beberapa kartu Evan Ferguson yang saya miliki. Dia melihat kartu SuperFractor itu dan mengatakan bahwa dia mengenal seseorang yang memiliki kartu varian hitam yang juga hanya ada satu. Saya sudah lupa bahwa kartu varian hitam itu ada. Saya agak terkejut karena sadar, ‘Oh, sekarang saya harus mengumpulkan dua kartu yang masing-masing hanya ada satu.’

    “Dia bilang mengenal kolektor yang membelinya, jadi saya menghubungi kolektor itu saat berada di pameran kartu Dublin tersebut. Pada pameran kartu Dublin berikutnya, saya akhirnya bisa memamerkan seluruh varian kartu itu. Ada enam bulan menjelang pameran kartu Dublin yang pertama, lalu setahun penuh hingga pameran berikutnya, jadi totalnya 18 bulan. Kami harus melalui proses yang cukup berbelit untuk mendapatkan kartu itu, tetapi ini adalah koleksi lengkap pertama saya untuk seluruh varian kartu Roy Keane, dan mungkin yang terakhir karena biayanya sangat mahal. Baru-baru ini saya memasang koleksinya dalam bingkai dan sekarang terpajang di dinding rumah saya.”

  • Kartu-kartu yang paling disayangi

    Roy Keane Nottingham Forest card
    Dan Keane/Topps

    Ada dua kartu yang dianggap Dan paling penting dalam koleksi kartu Keane miliknya, tetapi kartu favoritnya bukan bagian dari set kartu Manchester United.

    Dan nyaris tidak mungkin memilih segmen yang lebih khusus lagi di dunia kartu koleksi sepakbola. Karena itu, keberuntungan sama pentingnya dengan waktu, upaya, dan biaya yang ia curahkan untuk memperkuat koleksinya. Dua kartu yang paling penting dalam kisahnya membuktikan hal tersebut. Keduanya mendapat nilai numerik tertinggi dari Professional Sports Authenticator (PSA), sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi kolektor mana pun.

    “Kartu-kartu dari periode sekitar 2001 hingga 2005 benar-benar sulit ditemukan. Saya mendapati sebagian besar kartu itu, entah mengapa, berada di Amerika atau Asia. Banyak yang ditemukan di China dan Jepang,” kata Dan ketika ditanya tentang kartu Keane satuan yang paling ia hargai. “Namun, saya pergi ke pameran kartu di Milton Keynes dan melihat kartu dengan potongan kain kostum yang dikenakan Roy Keane saat bertanding [2001 Upper Deck]. Kartu itu belum dinilai, lalu saya memutuskan untuk mengajukannya untuk dinilai karena banyak kartu Roy Keane milik saya sudah mendapat penilaian. Hasilnya, kartu itu mendapat nilai PSA 10.

    “Sangat menyenangkan bisa menemukannya di pameran kartu di Britania Raya, mengajukannya sendiri untuk dinilai, lalu mendapat nilai 10. Itu adalah potongan kain kostum yang ia kenakan saat bertanding pada masa ia masih bermain dengan seragam tersebut. Saya rasa hanya ada empat kartu seperti ini yang mendapat nilai PSA 10. Saya akan memilih kartu itu, lalu ada satu lagi yang, menurut saya, merupakan satu-satunya kartu dengan nilai PSA 10 di dunia. Kartu itu juga saya temukan di pameran kartu di Britania Raya. Saya membelinya dalam kondisi sudah dinilai, tetapi itu kartu bertanda tangan Roy Keane pertama saya [2004 Upper Deck Sign of the Times], jadi sangat berarti bagi saya. Itu mungkin kartu termahal yang pernah saya beli. Setelahnya, saya mulai membeli kartu-kartu yang lebih mahal, terutama dari periode tersebut.”

    Namun, dari sisi emosional, kartu koleksi pertama Keane saat mengenakan seragam Nottingham Forest, klub tempat ia menghabiskan tiga tahun sebelum bergabung dengan Manchester United pada 1993, adalah yang paling istimewa bagi Dan: “Jika ada yang bertanya, kartu Roy Keane favorit saya selalu kartu rookie tahun 1990. Kartu itu diberikan kepada saya, dan orang yang memberikannya bahkan mencantumkan informasi media sosial saya di wadah pelindungnya. Komunitas punya peran yang sangat besar di dunia kartu koleksi sepakbola.”

  • Hadiah dari Behzinga

    Dan Keane - Palatial card
    Instagram: @sportscardsuk

    Salah satu anggota Sidemen dengan murah hati memberikan kartu Keane yang sangat langka kepada Dan saat mereka bertemu di London.

    Komunitas kolektor kartu sangat erat, sehingga para kolektor dan YouTuber kerap saling membantu. "Banyak teman saya yang membantu membeli kartu-kartu pelengkap yang saya butuhkan, menjual kartu kepada saya, atau membeli kartu karena teringat saya dan berpikir saya akan menyukainya, lalu membujuk saya dan memastikan bahwa saya memang menyukainya," ujar Dan.

    "Saya juga selalu berusaha membeli dan mencarikan kartu untuk orang lain. Kalau ada yang meminta saya mencarikan kartu atau varian paralel tertentu, saya mencatatnya di ponsel. Setiap kali datang ke pameran kartu, kalau melihat sesuatu yang mungkin disukai orang lain, biasanya saya memotretnya, membelinya, lalu mengurusnya dengan mereka belakangan."

    Di antara kenalan Dan ada Ethan Payne, yang juga dikenal sebagai Behzinga, anggota grup YouTube asal Inggris, Sidemen. Kanal Ethan, 'Behz Collects', memiliki lebih dari 23.000 pelanggan. Banyak videonya ditonton ratusan ribu kali dan, seperti Dan, ia rutin menghadiri pameran kartu serta acara industri terbesar.

    Ethan juga tahu betul reputasi Dan sebagai penggemar berat Keane. Ketika mereka bertemu di peluncuran Topps Flagship 2026-27 Hobby Box di Fanatics Store, London, Ethan memberinya hadiah yang sangat istimewa: kartu Keane 2025-26 Topps Palatial Man Utd Autograph, bernomor hingga 20.

    "Itu sebenarnya luar biasa. Saya belum pernah punya kartu Palatial sebelumnya," kata Dan. "Sepertinya saya juga tidak punya kartu Roy Keane lain dengan seragam itu, apalagi yang berwarna, dan itu keren sekali. Dia membuka banyak paket Palatial, lalu mengirimi saya pesan lewat Instagram. Kami saling mengikuti, dan saya mengikuti perjalanannya mengoleksi kartu sepakbola sejak dia, Simon [Minter], dan Josh [Bradley] memulainya. Dia salah satu orang paling baik yang pernah saya temui. Dia sangat rendah hati. Dia bilang, 'Saya punya kartu untukmu,' dan saya jawab, 'Oh, kamu tidak perlu memberi saya apa-apa.' Lalu dia bertemu saya di acara itu dan menghadiahkan kartu tersebut. Saya benar-benar takjub."

  • “Sangat dekat dengan pengalaman sendiri”

    Dan Keane
    IG: @sportscardsuk

    Komentar positif membanjiri video YouTube terbaru Dan bertema Keane saat ia berkeliling negeri mencari temuan baru.

    Dan melakukan pengambilan gambar di Woking, Manchester, dan Dublin untuk membuat video tentang koleksi kartu Keane miliknya. Sejak diunggah bulan lalu, video itu telah ditonton lebih dari 6.000 kali. Kolom komentarnya dipenuhi pujian atas “cara bercerita Dan yang berkelas” dan ia diapresiasi karena “menunjukkan esensi dari hobi ini”.

    Seorang pengguna juga menulis: “Video ini sangat mudah dipahami oleh sesama kolektor. Menurut saya, para influencer seharusnya lebih sering memamerkan koleksi mereka, ketimbang menunjukkan berapa banyak uang yang mereka hasilkan.” Dari pengungkapan hasil penilaian PSA pada saat-saat terakhir hingga melintas di dekat Old Trafford, Dan mengajak para pengikutnya melihat dari dekat apa saja yang ia lalui untuk mengumpulkan koleksi yang begitu mengesankan. Hal itu membedakannya dari kreator konten lain di bidang ini, yang cenderung memilih video pembukaan kartu atau pembongkaran boks yang lebih umum.

    “Itu penting untuk videonya, tetapi juga terasa penting bagi saya. Bisa kembali mengunjungi beberapa tempat itu, seperti pameran kartu di Woking, terasa seperti menghadiri pameran kartu di kampung halaman yang kebetulan berlangsung saat saya sedang syuting,” kata Dan. “Saya tumbuh besar di sekitar Woking, jadi adanya pameran kartu di sana dan kesempatan untuk memperlihatkan beberapa kartu Irlandia di sana benar-benar menyenangkan.

    “Manchester tentu sangat penting. Saya sebenarnya sudah berencana mengungkap hasil penilaian PSA di Manchester, tetapi waktunya benar-benar mepet. Sepertinya saya sudah menunggu sekitar enam bulan agar kartu-kartu ini kembali dari PSA. Lalu, pada malam sebelumnya, saat saya sedang merayakan ulang tahun, saya menerima pesan bahwa kartu-kartu itu sudah tiba. Jadi saya menghubungi teman saya dan harus naik kereta larut malam ke Clapham pada pukul 22.00, malam sebelum saya berangkat ke Manchester, untuk mengambilnya agar bisa memperlihatkan hasilnya.

    “Jadi, ada sedikit drama tambahan. Namun, kami menginap di Trafford Centre, sehingga setiap kali pergi ke pusat kota, kami melewati Old Trafford. Kami juga mengunjungi museum sepakbola di sana dan menikmati semuanya. Saya juga berhasil membeli kartu Topps Chrome Roy Keane yang sangat keren dari seorang teman, berwarna hitam dan bernomor hingga 10.

    “Irlandia juga terasa sangat tepat sebagai tempat untuk memperlihatkan rangkaian lengkap varian warna kartu dengan seragam Irlandia di pameran kartu Dublin. Saya juga pergi ke Atlantic City Collectibles dan menunjukkannya kepada orang-orang di sana. Saya menunjukkannya kepada Jason, yang merupakan kolektor berat kartu tim nasional Irlandia, dan saya berjanji jika suatu saat menjualnya, kartu itu akan jatuh ke tangannya. Aspek komunitas sangat besar dalam hobi ini. Sungguh luar biasa melihat sejauh mana perkembangannya, dan orang-orang menyambut pendatang baru dengan tangan terbuka.”

    Ada godaan untuk mengutamakan pertumbuhan kanal ketimbang mengoleksi kartu, tetapi keuntungan finansial tidak pernah menjadi motivasi utama Dan: “Mengoleksi harus didahulukan, karena kalau Anda menghabiskan terlalu banyak uang, Anda bisa dengan cepat merasa tidak lagi begitu menikmatinya. Saya jelas, 100 persen, seorang kolektor terlebih dahulu. Saya rasa, sekalipun berhenti membuat semua konten, saya tetap akan mengoleksi. Kegemaran mengoleksi itu seperti ada dalam gen. Kakek saya mengoleksi kartu pos, ibu saya mengoleksi perangko. Saya rasa, kegemaran itu memang ada dalam diri Anda atau diwariskan.”

  • Target baru

    Dan Beard
    Dan Beard

    Masih banyak kartu Keane yang bisa diburu Dan, dan ia sudah mengincar dua set untuk membawa koleksinya ke level berikutnya.

    Demam mengoleksi itu membuat Dan terus memburu memorabilia Keane berikutnya. Kini, ia mengincar satu set kartu yang menjadi impian para kolektor: "Target besar saya adalah set bernama 2022 Topps Dynasty. Set itu tergolong kelas atas. Seingat saya, sebelumnya mereka sudah punya kartu bisbol dan sebagainya. Saya ingat pernah berada di toko utama Topps saat mereka membuka gerai sementara di Westfield, White City. Seorang teman saya yang bekerja untuk Topps bercerita bahwa Dynasty akan hadir untuk sepakbola, jadi saya sangat antusias.

    "Ada beberapa kartu yang benar-benar bagus, semuanya bernomor dengan jumlah maksimal 10 kartu. Kartu-kartu itu juga memiliki tanda tangan langsung di kartu, jadi Roy Keane sendiri yang menandatanganinya. Biasanya ada pula potongan atribut yang dikenakan saat pertandingan. Beberapa potongan itu menampilkan lambang Man United. Saya belum punya kartu seperti itu. Banyak potongan atribut terbaik memang berasal dari Topps Dynasty. Kalau tidak salah, kartu satu-satunya terjual sekitar £7.000, jadi saya rasa saya tidak akan mengejar kartu itu. Mungkin saya akan mengincar salah satu kartu yang jumlahnya 10, atau kartu dari beberapa set setelahnya, karena sepertinya mereka terus merilis Dynasty dari 2022 hingga 2026. Jadi, pilihannya akan cukup banyak, dan saya rasa Keane ada di sebagian besar daftar kartunya."

    Dan juga berharap bisa mendapatkan beberapa kartu Keane dari set Flagship 2026-27 milik Topps. Sejak mengakuisisi Topps pada 2022, Fanatics Collectibles berupaya menjembatani tradisi mengoleksi kartu di Eropa dengan perburuan kartu kelas atas ala Amerika. Chrome Classics menjadi salah satu set mereka yang paling menarik secara visual.

    Kartu metalik dengan bingkai bergaya retro itu juga memikat kolektor seperti Dan. "Saya mengincar beberapa varian bernomor dari kartu Chrome Keane karena kartu-kartu itu menggunakan logo lama Barclays," katanya. "Lambang itu sangat membangkitkan nostalgia. Saya tidak mau bilang akan mengumpulkan semua varian warnanya, karena kalau sudah mulai, sulit berhenti. Tapi kalau kartu satu-satunya muncul [saya akan tertarik]."

  • Berkomitmen seumur hidup

    Match Attax event
    Topps

    Keseruan berburu kartu membawa para kolektor kembali ke masa kecil, sementara garis finisnya selalu hanya ilusi.

    Bagi Dan, sensasi yang memacu adrenalin saat mendapatkan kartu dari sebungkus kemasan, atau saat mencari dan membeli kartu yang membuat koleksinya sedikit lebih lengkap, tak pernah hilang. Lembaran karton mengilap ini menjadi jembatan tak kasatmata antargenerasi, dengan kekuatan untuk membuat orang dewasa kembali seperti anak-anak yang berbinar dalam hitungan detik.

    “Menurut saya, itulah intinya,” katanya. “Pasarnya jelas sudah berubah. Saat berada di tempat bermain, Anda tidak memikirkan pasar. Anak-anak sekarang punya peluang mendapatkan kartu bertanda tangan, sedangkan dahulu mungkin tidak. Dulu ada kartu bertanda tangan di Match Attax, tetapi begitu sulit didapat sampai-sampai Anda hampir tidak tahu kartu itu ada. Kartu itu sangat langka. Namun sekarang, Anda bisa membeli sebungkus Topps Flagship di Sainsbury’s dan mendapatkan kartu dengan patch atau kartu bertanda tangan. Anak-anak pun sangat antusias.

    “Namun, menurut saya, sensasi mendapatkan kartu istimewa tidak pernah berubah. Saya rasa Anda tidak akan tumbuh meninggalkan hobi ini. Justru hobi ini ikut tumbuh bersama Anda, lewat berbagai seri dan produk baru yang bermunculan. Saat saya berada di pameran kartu Woking, saya membuat unggahan kolaborasi dengan seorang teman, dan dia memberi saya sebungkus Match Attax secara gratis. Saya membukanya ketika kami pergi minum setelah acara, dan mendapatkan kartu Lionel Messi 100 Club. Saya berusia 31 tahun, dan itulah pertama kalinya dalam hidup saya mendapatkan kartu Messi 100 Club. Dia hanya memberi saya satu bungkus, lalu saya membukanya di pub tanpa merekamnya. Sensasinya persis sama seperti ketika mendapatkan kartu Topps Chrome yang hanya ada satu. Nilainya memang tidak sama, tetapi nostalgia semacam itu membawa Anda kembali ke masa lalu dan menghadirkan perasaan yang sama.

    “Menurut saya, bagi kolektor sekarang, pada dasarnya ini tidak berbeda dari bermain dan saling bertukar kartu. Anda mungkin tidak lagi mengikat kartu dengan karet gelang lalu memasukkannya ke saku. Anda mungkin memakai pelindung kartu dan wadah kartu yang kaku, dan mungkin kondisi kartu kini sedikit lebih penting. Namun, bertukar kartu di tempat bermain tidak berbeda dari bertukar kartu di pameran kartu.”

    Tidak ada tujuan akhir bagi kolektor sejati seperti Dan, karena hobi ini tak lekang oleh waktu. Dia tidak berharap koleksi kartu Keane miliknya akan pernah lengkap, tetapi itu tidak akan menghentikannya untuk terus menambah koleksi sedikit demi sedikit. Kepuasannya selalu terletak pada pencarian dan penemuan, bukan hasil akhir.

    “Topps mengeluarkan produk baru setiap tahun, dengan kartu bergambar Keane yang saya sukai. Saya rasa saya akan mengoleksi kartu Keane seumur hidup,” pungkasnya. “Selalu ada kartu di luar sana yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya, sampai suatu hari Anda menemukan dan melihat fotonya. Namun, melacak kartu itu atau menemukan kolektor yang memilikinya adalah persoalan lain lagi. Saya rasa ini tidak akan pernah berakhir, sampai saya tidak bisa mengoleksi lagi karena saya sudah meninggal.”

    Topps Match Attax UEFA Club Competitions 2026/27 tersedia secara daring dan di sejumlah peritel tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Topps RIPPED dan ikuti @toppsfc untuk mendapatkan kabar terbaru.