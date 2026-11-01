Dan Keane punya alasan kuat untuk disebut sebagai penggemar paling berdedikasi di dunia dari kapten paling legendaris Manchester United. Kolektor kartu yang mengelola kanal YouTube populer Sports Cards UK itu menghabiskan 18 bulan untuk melengkapi seluruh varian kartu Roy Keane dalam set Topps Pristine Road to UEFA Euro 2024, atau yang dikenal sebagai rainbow. Artinya, ia berhasil mengumpulkan setiap versi paralel dari kartu dasar tersebut.
Sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk mendapatkan kartu terakhir dalam rangkaian tersebut: Black Pristine Refractor yang hanya ada satu di dunia. Negosiasi dengan pemiliknya berlangsung alot. Mereka membutuhkan hampir delapan bulan untuk menyepakati harga akhir €400, lalu Dan harus menunggu dengan cemas selama tiga pekan hingga kartu itu tiba.
Ketika kartu itu akhirnya datang untuk disandingkan dengan Gold Swirl Chrome SuperFractor, yang juga hanya ada satu di dunia dan sebelumnya dibeli Dan seharga €339, perasaan yang paling kuat ia rasakan adalah ketenangan, bukan kegembiraan yang meluap-luap.
"Saya meyakinkan diri sendiri bahwa kartu itu tidak akan pernah datang dan berusaha tidak memikirkannya supaya tidak stres. Namun, ketika akhirnya tiba, saya merasa lega," katanya kepada GOAL. "Menurut saya, sekitar 18 bulan mengoleksi kartu itu bermuara pada 30 detik ketika saya meletakkan kedua kartu yang masing-masing hanya ada satu di dunia itu berdampingan di meja, lalu menatapnya selama 30 detik sambil tersenyum."
Momen-momen yang terasa tak nyata seperti itu telah menjadi bagian dari perjalanan Dan sebagai kolektor. Upayanya menyusun kembali perjalanan karier Roy Keane, yang memiliki nama keluarga sama dengannya, melalui kartu-kartu koleksi terkadang membutuhkan ketekunan luar biasa, tetapi lebih sering memberinya kepuasan besar. Dan sendiri mengakui bahwa ia baru menuntaskan "20 persen" kisah Keane, tetapi semangatnya untuk melanjutkan tugas itu terus tumbuh, meskipun ia sebenarnya bukan pendukung Manchester United!