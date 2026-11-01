Bagi Dan, sensasi yang memacu adrenalin saat mendapatkan kartu dari sebungkus kemasan, atau saat mencari dan membeli kartu yang membuat koleksinya sedikit lebih lengkap, tak pernah hilang. Lembaran karton mengilap ini menjadi jembatan tak kasatmata antargenerasi, dengan kekuatan untuk membuat orang dewasa kembali seperti anak-anak yang berbinar dalam hitungan detik.

“Menurut saya, itulah intinya,” katanya. “Pasarnya jelas sudah berubah. Saat berada di tempat bermain, Anda tidak memikirkan pasar. Anak-anak sekarang punya peluang mendapatkan kartu bertanda tangan, sedangkan dahulu mungkin tidak. Dulu ada kartu bertanda tangan di Match Attax, tetapi begitu sulit didapat sampai-sampai Anda hampir tidak tahu kartu itu ada. Kartu itu sangat langka. Namun sekarang, Anda bisa membeli sebungkus Topps Flagship di Sainsbury’s dan mendapatkan kartu dengan patch atau kartu bertanda tangan. Anak-anak pun sangat antusias.

“Namun, menurut saya, sensasi mendapatkan kartu istimewa tidak pernah berubah. Saya rasa Anda tidak akan tumbuh meninggalkan hobi ini. Justru hobi ini ikut tumbuh bersama Anda, lewat berbagai seri dan produk baru yang bermunculan. Saat saya berada di pameran kartu Woking, saya membuat unggahan kolaborasi dengan seorang teman, dan dia memberi saya sebungkus Match Attax secara gratis. Saya membukanya ketika kami pergi minum setelah acara, dan mendapatkan kartu Lionel Messi 100 Club. Saya berusia 31 tahun, dan itulah pertama kalinya dalam hidup saya mendapatkan kartu Messi 100 Club. Dia hanya memberi saya satu bungkus, lalu saya membukanya di pub tanpa merekamnya. Sensasinya persis sama seperti ketika mendapatkan kartu Topps Chrome yang hanya ada satu. Nilainya memang tidak sama, tetapi nostalgia semacam itu membawa Anda kembali ke masa lalu dan menghadirkan perasaan yang sama.

“Menurut saya, bagi kolektor sekarang, pada dasarnya ini tidak berbeda dari bermain dan saling bertukar kartu. Anda mungkin tidak lagi mengikat kartu dengan karet gelang lalu memasukkannya ke saku. Anda mungkin memakai pelindung kartu dan wadah kartu yang kaku, dan mungkin kondisi kartu kini sedikit lebih penting. Namun, bertukar kartu di tempat bermain tidak berbeda dari bertukar kartu di pameran kartu.”

Tidak ada tujuan akhir bagi kolektor sejati seperti Dan, karena hobi ini tak lekang oleh waktu. Dia tidak berharap koleksi kartu Keane miliknya akan pernah lengkap, tetapi itu tidak akan menghentikannya untuk terus menambah koleksi sedikit demi sedikit. Kepuasannya selalu terletak pada pencarian dan penemuan, bukan hasil akhir.

“Topps mengeluarkan produk baru setiap tahun, dengan kartu bergambar Keane yang saya sukai. Saya rasa saya akan mengoleksi kartu Keane seumur hidup,” pungkasnya. “Selalu ada kartu di luar sana yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya, sampai suatu hari Anda menemukan dan melihat fotonya. Namun, melacak kartu itu atau menemukan kolektor yang memilikinya adalah persoalan lain lagi. Saya rasa ini tidak akan pernah berakhir, sampai saya tidak bisa mengoleksi lagi karena saya sudah meninggal.”