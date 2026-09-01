Bagaimana meyakinkan Argentina akan kebesarannya menjadi pertarungan terberat Lionel Messi
Hari yang begitu lama ditakuti setiap puristis sepak bola akhirnya tiba. Setelah 21 tahun, serta rekor tim nasional Argentina dengan 207 pertandingan dan 127 gol, Lionel Messi resmi pensiun dari tugas internasional bersama Argentina.
"Ini adalah keputusan yang melukai jiwa saya, tetapi saya tahu sekaranglah waktunya," kata pemain berusia 39 tahun itu dalam sebuah pernyataan emosional. "Saya bisa mengatakan dengan pasti bahwa saya selalu memberikan segalanya, bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir saat kami memenangkan segalanya, tetapi juga sebelumnya, dan saya selalu berjuang serta memberikan segalanya untuk seragam ini, untuk memberi Anda kebahagiaan dan membuat Anda bangga menjadi orang Argentina lewat sepak bola. Saya membawa kenangan dan momen yang tak terlupakan. Saya pergi dengan kepuasan dan kebanggaan karena, bersama rekan-rekan setim saya, telah memberikan kepada Anda momen-momen yang kami impikan. Saya mencintai kalian! Saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah menjadikan saya orang Argentina."
Messi juga mengonfirmasi bahwa ia menulis pernyataan itu dua hari setelah kekalahan Argentina dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, dan mengatakan bahwa kematian ayahnya, Jorge, pada 8 Agustus membuatnya merasa "lebih yakin daripada sebelumnya". Setelah kepergian Jorge, Messi mengakui bahwa ia memiliki "keraguan serius" untuk terus bermain lebih lama, jadi ini bukan kabar yang tak terduga, tetapi tetap terasa berat.
Inilah akhir dari karier internasional yang benar-benar unik. Messi menjadi kapten Argentina menuju kejayaan Piala Dunia pada 2022, serta gelar Copa America beruntun pada 2021 dan 2024, sekaligus memenuhi warisan Diego Maradona dalam prosesnya. Kebanyakan orang sudah menganggap Messi sebagai pesepakbola terhebat sepanjang masa sebelum pergantian dekade berkat aksi-aksi luar biasanya di Barcelona, tetapi sejak itu ia juga berhasil membungkam para pengkritik paling keras dengan penampilan kolosal dalam seragam keramat Argentina.
Anehya, porsi yang sangat besar dari mereka justru berasal dari negaranya sendiri. Fans Argentina tidak sepenuhnya menerima Messi sampai ia memasuki tahun-tahun veterannya, dan bahkan nyaris mendorongnya menuju pensiun jauh lebih awal. Hubungan mereka pada akhirnya menjadi simbiotik, tetapi para pendukung setia Argentina adalah pihak terakhir yang melihatnya sebagai jenius tak tertandingi seperti yang memang selalu ia miliki.
Menghadapi Barcelona
Messi menjalani debut internasionalnya pada 2005 sebagai pemain 18 tahun yang masih belia dalam laga persahabatan melawan Hungaria, dan terkenal karena mendapat kartu merah beberapa saat setelah masuk lantaran mengenai lawan dengan ayunan tangan yang tak disengaja. Itu adalah awal yang luar biasa buruk, tetapi tidak menghentikan laju Messi ke puncak, karena ia menjadi pemain termuda yang tampil dan mencetak gol untuk Argentina di Piala Dunia di Jerman pada tahun berikutnya. Pada Copa America 2007, Messi meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik turnamen berkat perannya membawa Argentina melaju ke final, sebelum akhirnya kalah 3-0 dari rival abadi mereka, Brasil.
Kesuksesan pertama penyerang mungil itu bersama Argentina kemudian datang di Olimpiade 2008 di Beijing, tetapi hanya setelah saga panjang terkait partisipasinya. Jadwal Olimpiade bentrok dengan babak kualifikasi Liga Champions Barcelona, yang memicu ketegangan antara klub dan Asosiasi Sepakbola Argentina (AFA), dan baru mereda setelah campur tangan pelatih kepala baru di Camp Nou: Pep Guardiola.
"Pep luar biasa terhadap saya ketika tidak ada yang ingin saya pergi ke Olimpiade bersama tim nasional, tetapi saya ingin pergi. Dialah yang memberi saya izin," kata Messi. "Saya ingat kami sedang menjalani pramusim di Italia dan setelah laga persahabatan melawan Fiorentina, dia menghampiri saya dan berkata, 'Kamu ingin pergi, bukan?' Saya menjawab ya."
Hasrat Messi untuk negaranya langsung terlihat sejak pertandingan pertama ketika ia mencetak gol indah dalam kemenangan 2-1 atas Pantai Gading, menyambut bola panjang dari Juan Roman Riquelme dan melesat melewati penjaganya sebelum menaklukkan lawan. Ia kemudian kembali menghadirkan momen magis dalam laga perempat-final Argentina melawan Belanda, menuntaskan peluang dengan tenang dari jarak dekat setelah memotong umpan ceroboh dan membuat dua bek serta kiper Belanda tak berkutik.
Argentina pada akhirnya memenangi laga itu 2-1 setelah perpanjangan waktu dan menuntaskan balas dendam manis atas Brasil setelah kekalahan mereka di Copa pada tahun sebelumnya dengan kemenangan 3-0 di semifinal untuk memastikan tempat di final melawan tim kejutan, Nigeria. Messi kembali memberi dampak menentukan, berputar cerdik di tengah lapangan sebelum mengirim Angel Di Maria berhadapan dengan kiper, dan mantan pemain Real Madrid itu menuntaskan sisanya dengan tembakan cungkil yang indah, yang ternyata cukup untuk memastikan medali emas bagi Argentina.
Messi menyemarakkan ajang tersebut dan publik Argentina menunjukkan apresiasi mendalam atas keputusannya untuk menentang keinginan pihak yang membayarnya di Barca dan mengambil peran utama di Olimpiade. Pada saat itu, ada keyakinan luas di negara Amerika Selatan tersebut bahwa Messi akan menjadi pewaris definitif Maradona, tetapi dinamika berubah drastis dalam delapan tahun berikutnya.
Kegagalan di bawah Maradona
Pada November tahun itu, Messi dan Maradona menjadi pemain dan pelatih. AFA berpaling kepada ikon Piala Dunia 1986 itu untuk membawa tim nasional melangkah maju setelah pengunduran diri Carlos Bilardo, hanya dua bulan setelah ia secara terbuka mengkritik Messi atas sikapnya yang dianggap terlalu berpusat pada diri sendiri di Barcelona.
Maradona berkata: "Terkadang Messi bermain untuk Messi. Dia merasa begitu superior hingga melupakan rekan-rekan setimnya." Messi mencoba meredakan situasi dalam wawancara selanjutnya dengan La Gazzetta dello Sport, dengan menegaskan bahwa "itu adalah hal-hal yang dikatakan secara spontan" dan bahwa ia merasa "dihargai" oleh Maradona. Namun, kerusakan sudah terjadi; Maradona telah menanam benih keraguan tentang mentalitas Messi di benak para pendukung Argentina.
Riquelme menyerahkan jersey No.10 kepada Messi setelah pensiun pada Maret berikutnya, dan Maradona membangun Argentina di sekitar superstar Barcelona itu, yang memenangi Ballon d'Or pertama dari total delapan yang ia raih pada akhir tahun tersebut, menjelang Piala Dunia 2010. Messi sedang berada di puncak performa awal kariernya ketika turnamen dimulai di Amerika Selatan, penuh percaya diri setelah mencetak 47 gol untuk Barca, tetapi keberuntungan tidak berpihak kepadanya.
Argentina memenangi semua laga grup mereka, mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan satu, sebelum mengalahkan Meksiko 3-1 di babak 16 besar, dan Messi menjadi pusat dari semuanya dalam peran false nine. Ia mencatat rata-rata enam dribel sukses per pertandingan dan terus-menerus menyuplai Gonzalo Higuain serta Carlos Tevez dengan servis kelas dunia, serta memenangi Man of the Match berkat penampilan yang sangat memukau dalam kemenangan 2-0 atas Yunani, yang membuatnya mengenakan ban kapten Argentina untuk pertama kalinya.
Namun, kelemahan mencolok dalam rencana permainan Maradona dibongkar Jerman di perempat-final. Argentina benar-benar kalah kelas dalam kekalahan memalukan 4-0 yang membuat Messi terjebak terlalu ke dalam dan tak berkutik karena Jerman mendominasi pertarungan di lini tengah.
Maradona secara aneh memainkan Nicolas Otamendi sebagai bek kanan, dan Lukas Podolski serta Thomas Muller bisa diduga mengeksploitasi kurangnya kecepatan darinya, sementara Javier Mascherano harus menutup seluruh lebar lapangan sebagai satu-satunya gelandang bertahan Argentina. Itu adalah bencana yang menyingkap minimnya pengalaman Maradona sebagai pelatih, dan AFA berpisah dengan mantan penyerang tercinta itu setelah tim tersingkir.
Namun demikian, meski menciptakan 16 peluang, melepaskan 29 tembakan dan empat kali membentur tiang atau mistar, justru Messi yang menanggung porsi terbesar dari tudingan atas kegagalan Argentina. Karena tidak mencetak gol, sebagian suporter melihatnya sebagai sasaran empuk, bahkan sampai menjulukinya 'El Catalan', yang menyiratkan bahwa loyalitasnya milik Barcelona, bukan Argentina, dan menunjuk fakta bahwa ia tidak menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan sebagai bukti keterasingannya di panggung internasional. Semua itu sangat tidak adil, tetapi situasinya hanya akan memburuk.
'Hancur' di kandang sendiri
Messi juga tidak mencetak satu gol pun di Copa America 2011. Argentina tampil mengecewakan sebagai tuan rumah turnamen sejak awal di bawah pelatih baru Sergio Batista, mula-mula kesulitan meraih hasil imbang 1-1 melawan Bolivia sebelum kemudian bermain imbang tanpa gol dengan Kolombia. Messi dan rekan-rekannya mendapat cemoohan saat meninggalkan lapangan setelah laga kedua di Stadion Estanislao López, Santa Fe.
Yang paling menggambarkan situasinya, sebelum kick-off, announcer stadion menutup perkenalannya untuk tim Argentina dengan berkata: "Dengan nomor 10, yang terbaik di dunia, Lionel Messi. Dan dengan nomor 11, pemain rakyat, Carlos Tevez." Sebesar apa pun bakat Messi, saat itu ia belum mendapatkan penerimaan dari rakyatnya sendiri.
Lulusan akademi La Masia itu menjadi arsitek kemenangan 3-0 Argentina atas Kosta Rika pada laga terakhir fase grup mereka, dengan mencatatkan dua assist, tetapi hal itu segera dilupakan. Tim asuhan Batista ditahan imbang 1-1 oleh Uruguay setelah perpanjangan waktu di perempat-final, lalu akhirnya kalah 5-4 dalam adu penalti. Messi memberikan segalanya, menciptakan gol penyama kedudukan Higuain lewat umpan silang brilian dan mengeksekusi penaltinya dalam adu penalti; ia hanya tidak mampu menutupi rapuhnya performa kolektif Argentina.
Kini, situasi itu dipandang sebagai krisis besar oleh warga setempat, dan sekali lagi Messi menjadi kambing hitam utama. Hal itu berdampak padanya, sebagaimana diungkapkan mantan kiper Argentina dan Getafe Oscar Ustari, yang absen di turnamen tersebut karena cedera, setelah mengunjungi kompleks latihan tim di Ezeiza untuk menghibur skuad.
"Saya melihatnya dalam kondisi yang belum pernah saya lihat sebelumnya, hancur," kata Ustari kepada Mundo Deportivo. "Mempertanyakan Messi itu keterlaluan, terkadang segala sesuatunya bisa berjalan atau tidak berjalan untuk Anda, tetapi saya bisa memberi tahu Anda bahwa saya melihatnya menangis seperti bayi karena apa yang sedang terjadi di tim nasional."
'Banyak kemarahan'
Alejandro Sabella mengambil alih kursi kepelatihan tak lama setelah Copa America, dan langsung memberi dorongan bagi Messi dengan menunjuknya sebagai kapten permanen baru Argentina. Legenda Barcelona itu mencetak 23 gol dalam 25 penampilan pertamanya sebagai kapten, termasuk 12 gol pada 2012, yang membuatnya menyamai rekor Gabriel Batistuta untuk jumlah gol terbanyak dalam satu tahun kalender bagi Argentina, dengan hat-trick sensasional dalam kemenangan uji coba 4-3 atas Brasil menjadi penampilan yang paling menonjol.
Sabella memindahkan Messi dari posisi melebar ke peran playmaker 'bebas' di belakang Higuain dan Sergio Aguero, yang memungkinkannya mengatur dan menuntaskan serangan sesuka hati, sembari menerapkan sistem serangan balik agresif yang membuat Argentina menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan menjelang Piala Dunia 2014 di Brasil.
Messi memulai turnamen itu dengan luar biasa, mencetak empat dari enam gol Argentina di fase grup, dan menciptakan assist untuk gol kemenangan Di Maria pada babak tambahan waktu melawan Swiss di babak 16 besar. Ia juga menjadi sosok kunci dalam kemenangan atas Belgia dan Belanda saat Argentina melaju ke final Piala Dunia pertama mereka sejak 1990, tetapi mereka akhirnya takluk dari Jerman asuhan Joachim Low.
Jerman merebut trofi berkat gol kemenangan Mario Gotze pada babak tambahan waktu, yang membuat Messi patah hati. Ia meraih hadiah penghibur berupa Bola Emas sebagai pemain terbaik turnamen, tetapi itu bukan pilihan yang populer karena ia tidak mencetak gol di fase gugur, dengan bahkan Maradona sendiri turut mempertanyakan keputusan tersebut.
"Itu tidak benar ketika seseorang memenangkan sesuatu yang seharusnya tidak dia menangkan hanya karena semacam rencana pemasaran," katanya. Itu adalah tuduhan yang keterlaluan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun Muller, James Rodriguez, atau Arjen Robben sama-sama layak mendapatkan penghargaan tersebut, Messi memang pantas menjadi pemenang karena ia mengangkat permainan Argentina dengan kreativitasnya yang menakjubkan.
Terlalu banyak sorotan diarahkan pada penampilannya yang mengecewakan di final, dan kegagalannya mengonversi peluang emas pada awal babak kedua. Messi tak terhibur, seperti yang ia katakan kepada Diario AS: "Saat ini, saya tidak peduli dengan apa pun. Saya ingin membawa Argentina menjuarai Piala Dunia untuk semua orang. Kami mencapai final, sementara orang Argentina lainnya tidak bisa melewati perempat-final. Tetapi kami kecewa karena tidak memenangkan pertandingan ini. Ada begitu banyak amarah."
Titik puncak
Messi bangkit kembali dengan cara yang spektakuler di level klub, dengan memenangi treble La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey keduanya bersama Barcelona. Menjadi sepertiga dari trisula serang yang tak terbendung bersama Luis Suarez dan Neymar, Messi membukukan total 86 gol dan assist di semua kompetisi, yang mendorong pelatih Barca saat itu, Luis Enrique, menyatakan bahwa sang Argentina berasal "dari dimensi lain".
Namun, pencapaian luar biasa itu membuat Messi kembali jadi sasaran kritik di Copa America 2015. Ia membawa Argentina ke final lagi, tetapi Chile membuat kejutan besar untuk merebut trofi setelah adu penalti, dan meski Messi meraih penghargaan Pemain Terbaik turnamen lagi, ia hanya mencetak satu gol dalam enam pertandingan.
Maradona kembali hadir untuk menambah lukanya. "Wajar jika dia mendapat kecaman, mudah untuk menjelaskannya," katanya kepada Ole. "Kami punya pemain terbaik di dunia, yang pergi dan mencetak empat gol melawan Real Sociedad, lalu dia datang ke sini dan tidak menyentuh bola. Anda pun berkata pada diri sendiri, 'Sial, kamu orang Argentina atau Swedia?'"
Messi juga dikritik oleh kakeknya sendiri, Antonio Cuccitini, yang mengatakan kepada Radio Casilda: "Sebagian dirinya ada di sana. Tetapi dalam tiga pertandingan terakhir dia buruk. Dia malas." Ia dan Argentina, yang saat itu ditangani Gerardo 'Tata' Martino, punya kesempatan untuk menebusnya hampir seketika setahun kemudian, ketika Copa America kembali digelar sebagai pengecualian satu kali dari siklus empat tahunan yang biasa untuk merayakan ulang tahun ke-100 CONMEBOL dan pembentukan turnamen itu pada 1916.
Maradona bukan termasuk pihak yang mengharapkan hasil berbeda. "Dia orang yang sangat baik, tetapi dia tidak punya kepribadian," kata Maradona hanya beberapa hari sebelum kick-off besar di Chile. "Dia tidak punya karakter untuk menjadi seorang pemimpin." Terlepas dari kata-kata keras lain yang tidak perlu dari idolanya sejak lama, Argentina mencapai final ketiga mereka dalam rentang tiga tahun dengan memenangi lima pertandingan pertama, termasuk menghancurkan USMNT 4-0 di semifinal, ketika Messi mencetak gol lewat tendangan bebas luar biasa dari jarak 30 yard untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya.
Itu adalah satu dari lima gol yang dicetak Messi di turnamen tersebut, tetapi tim asuhan Martino kembali takluk dari Chile, tuan rumah turnamen, lagi di partai puncak. Sama seperti pada 2015, Argentina dan Chile bermain imbang 0-0 setelah 120 menit, dan La Roja keluar sebagai pemenang lewat adu penalti. Namun kali ini, Messi gagal mengeksekusi penalti sebagai penendang pertama Argentina dalam adu penalti itu, dengan bola melambung jauh di atas mistar gawang.
Sang kapten terisak tak terkendali saat laga usai dalam pemandangan yang sulit disaksikan. Ia telah mencapai titik puncak kehancuran, dan pengumuman yang mengguncang pun menyusul. "Bagi saya, tim nasional sudah berakhir. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Sangat menyakitkan tidak menjadi juara," kata Messi kepada sekelompok wartawan. "Saya pikir ini yang terbaik untuk semua orang."
Kampanye nasional
Namun, ada sesuatu yang lebih tak terduga setelah itu. Dalam rentang enam pekan berikutnya, publik Argentina mulai menyadari kenyataan hidup tanpa Messi.
Argentina tidak memiliki tim yang penuh bintang besar. Di luar Aguero dan Di Maria, skuad itu kekurangan kreativitas, dan menyingkirkan Messi dari persamaan memunculkan gambaran masa depan yang suram.
Pengumumannya juga memberi perspektif tentang seberapa banyak yang telah dicapai Argentina dalam waktu yang begitu singkat. Mereka nyaris meraih gelar Piala Dunia ketiga, dan tampil di final Copa America secara beruntun, serta menghabiskan waktu lama di puncak Ranking Dunia FIFA pada 2015 dan 2016. Mereka begitu dekat untuk merebut kembali kejayaan era 1978-1990, dan Messi-lah yang menginspirasi tim hingga mencapai level setinggi itu.
Saat tingkat kecemasan meningkat, kampanye nasional untuk mengubah pikiran Messi pun dimulai. Presiden Argentina saat itu, Mauricio Macri, menelepon Messi secara langsung. Wali Kota Buenos Aires meresmikan patung penyerang Barcelona itu di kota tersebut. Rambu lalu lintas digital di seluruh jaringan kereta bawah tanah dan jalanan diubah untuk menampilkan pesan: "No te vayas, Lio" (Jangan pergi, Leo). Ribuan penggemar berbondong-bondong ke monumen Obelisco di kota itu untuk menyerukan kembalinya Messi di tengah hujan deras.
Ini adalah sebuah gerakan yang menyatukan seluruh negeri. Messi juga menerima surat dari bintang akademi River Plate berusia 15 tahun bernama Enzo Fernandez. Pemain muda itu, yang sejak saat itu menjadi bagian penting dari kisah Messi, memohon agar ia mempertimbangkannya kembali, tetapi juga meluapkan kemarahannya atas ekspektasi "konyol" yang telah dibebankan di pundaknya.
Fernandez benar sepenuhnya. Messi juga telah diperlakukan tidak hormat dan dijatuhkan oleh mereka yang dengan membabi buta menolak mengakui dedikasi dan konsistensinya yang luar biasa. Edgardo Bauza menggantikan Martino sebagai pelatih pada Agustus, dan terbang untuk menemui Messi di Barcelona secara langsung demi menegaskan bahwa ia ingin sang pemain tetap menjadi wajah tim nasional dan bahwa bab berikutnya dalam perjalanan Argentina-nya bisa jauh lebih cerah.
Tidak ada kebangkitan instan
Pada akhirnya, Bauza juga tidak perlu terlalu membujuk, karena Messi memang sempat ragu-ragu. Ia membatalkan pensiunnya setelah pertemuan itu, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis La Nacion: "Saya melihat ada banyak masalah dalam sepakbola Argentina dan saya tidak berniat menciptakan masalah lain. Saya tidak ingin menimbulkan kerusakan apa pun, saya selalu berusaha melakukan yang sebaliknya, membantu sebisa saya.
"Kami perlu memperbaiki banyak hal dalam sepakbola Argentina, tetapi saya lebih memilih melakukan ini dari dalam dan bukan mengkritik dari luar. Banyak hal terlintas di kepala saya pada hari final terakhir itu dan saya benar-benar berpikir untuk pergi, tetapi saya terlalu mencintai negara ini dan seragam ini. Saya berterima kasih kepada semua orang yang ingin saya terus bermain untuk Argentina, semoga kami bisa segera memberi mereka sesuatu untuk dirayakan."
Messi akhirnya merasakan cinta yang selalu layak ia dapatkan dari para pendukung Argentina. Namun, kembalinya dia tidak langsung menghadirkan kesuksesan yang mereka dambakan. Bauza dipecat pada April 2017 setelah hanya meraih tiga kemenangan dari delapan laga di kualifikasi Piala Dunia. Jorge Sampaoli datang untuk menstabilkan keadaan, tetapi tim itu masih tidak memiliki identitas yang jelas, dan mungkin tidak akan lolos ke Rusia 2018 seandainya bukan karena penampilan ajaib Messi melawan Ekuador, dengan pemain asal Rosario itu mencetak ketiga gol dalam kemenangan 3-1 yang menegangkan.
Perbandingan dengan Maradona juga terus mengikuti Messi. Menjelang Piala Dunia 2018, mantan striker Argentina Gabriel Batistuta menjelaskan mengapa ia tidak akan pernah menempatkan Messi pada level penghormatan yang sama. Ia mengatakan kepada Corriere dello Sport: "Diego adalah yang terhebat dari semuanya. Dia mewakili orang Argentina dalam banyak hal, bukan hanya dalam sepakbola. Dia punya karisma. Dia punya bakat dan imajinasi yang langka. Messi, meski secara teknis sama atau lebih, dia tidak punya karisma lebih dari yang dimiliki Maradona. Diego bisa menghidupkan seluruh stadion."
Argentina tampil sangat buruk di Rusia, hanya lolos dari fase grup setelah bermain imbang 1-1 dengan Islandia, kalah telak 3-0 dari Kroasia, dan kemudian harus menerima kekalahan 4-3 dari Prancis di babak 16 besar. Messi menyumbang dua assist dalam laga melawan Prancis, dan mencetak gol brilian dalam satu-satunya kemenangan Argentina di turnamen itu saat melawan Nigeria, tetapi secara umum ia tampak tidak seperti biasanya, dengan mantan rekan setimnya di tim nasional Pablo Zabaleta mengatakan kepada BBC Sport: "Melihat Leo tampak sangat tertekan dan tidak bahagia di Piala Dunia ini benar-benar mengkhawatirkan. Dia teman saya dan saya sangat merasa kasihan padanya. Sangat tidak biasa melihatnya seperti itu, tetapi itu adalah tanda dari apa yang sedang terjadi di kepalanya. Ada tekanan yang sangat besar padanya karena orang-orang terlalu banyak berharap."
Transformasi dimulai
Tentu saja, Maradona juga merasa perlu ikut berkomentar soal babak terbaru yang sama-sama membuat frustrasi dalam perjalanan Messi bersama Argentina. "Kita tidak seharusnya lagi mendewakan Messi," katanya kepada Fox Sports pada Oktober itu. "Dia adalah Messi saat bermain untuk Barcelona. Messi adalah Messi ketika mengenakan seragam itu, dan dia adalah Messi yang lain bersama Argentina. Dia pemain hebat, tetapi bukan pemimpin. Percuma mencoba menjadikan seorang pemimpin dari pria yang pergi ke toilet 20 kali sebelum pertandingan."
Beberapa hari kemudian, Maradona menarik ucapannya, kembali menyebut Messi sebagai "yang terbaik di dunia" dan mengklaim "persahabatan saya dengan Lionel jauh lebih besar daripada yang bisa kalian [para jurnalis] tulis", yang merupakan upaya permintaan maaf yang lemah. Golden Boy Argentina itu meninggal pada 2020, dan karena itu tidak pernah harus menelan kata-kata awalnya sendiri. Namun Messi membuktikan dia salah.
Sampaoli dicopot dengan tidak hormat setelah Piala Dunia 2018 di tengah laporan tentang pemberontakan di ruang ganti, dan asistennya, Lionel Scaloni, kemudian masuk, awalnya dengan status sementara. Ada penolakan terhadap penunjukan Scaloni karena dia sebelumnya tidak pernah bekerja sebagai pelatih kepala dan skuad membutuhkan dorongan keras dalam arti kiasan.
Namun, Scaloni segera membungkam para peragunya dan membangun hubungan yang erat dengan para pemain yang mengarah pada transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat menyadari betapa pentingnya peran Messi, dia meluangkan waktu ekstra untuknya, dengan segera menelepon kapten Argentina itu untuk menjelaskan rencananya. Dia dengan cerdik juga melibatkan Pablo Aimar dalam panggilan tersebut, mengetahui bahwa mantan gelandang River dan Valencia itu adalah panutan Messi saat tumbuh besar.
Sementara manajer-manajer sebelumnya tampak menuntut Messi melakukan segalanya untuk Argentina, Scaloni menyusun kerangka yang memungkinkannya menghemat energinya. Dia menerapkan blok tengah yang rapat alih-alih pressing berintensitas tinggi, dan menyesuaikan formasi tergantung lawan.
Itu adalah pendekatan fleksibel yang mengubah Argentina menjadi sebuah tim yang sesungguhnya. Scaloni belum berhasil melangkah sampai akhir pada turnamen pertamanya, Copa America 2019, tetapi Argentina finis di posisi ketiga, dan ada lebih dari cukup tanda positif untuk meyakinkan AFA memberinya kontrak permanen pada musim gugur itu.
Menembus hambatan mental
Segalanya berubah bagi Messi di Copa America 2021 di Brasil. Argentina melesat menuju trofi mayor pertama mereka dalam 28 tahun, dengan Messi finis sebagai top skor bersama lewat empat gol dan mencatat assist lebih banyak daripada pemain lain mana pun (lima). Ia juga memenangkan penghargaan Pemain Terbaik bersama Neymar, yang kurang beruntung berada di pihak yang kalah setelah penampilan final yang memukau untuk Brasil.
Inilah momen ketika Messi, dan tim Argentina secara keseluruhan, berhasil menembus penghalang psikologis itu. "Saya merasa tenang karena telah mencapai mimpi yang begitu sering lepas dari saya," katanya dalam wawancara selanjutnya dengan ESPN. "Itu seperti mimpi, momen yang spektakuler.
Messi juga berbicara terus terang tentang kebisingan dari luar yang telah membayangi kariernya bersama Argentina hingga saat itu. "Sebagian media memperlakukan kami sebagai pecundang, mengatakan bahwa kami tidak merasakan [tanggung jawab] mengenakan jersey itu, bahwa kami seharusnya tidak berada di tim nasional," katanya.
"Kami sudah mencoba menjadi juara sebelumnya, kami yang paling pertama menginginkannya. Sangat sulit untuk memenangkan Piala Dunia atau Copa America. Saat itu mereka tidak menghargai apa yang kami lakukan, mereka hanya menekankan fakta bahwa kami tidak mencapai tujuan. Yang penting adalah merasa puas bahwa Anda telah memberikan segalanya... untungnya, kali terakhir [final] itu berbeda."
Argentina terus menunggangi gelombang itu melalui kampanye kualifikasi Piala Dunia yang nyaman, mengamankan tempat mereka di Qatar 2022 dengan lima pertandingan tersisa, dan mereka membongkar juara Euro 2020 Italia di Finalissima di Wembley, dengan Messi dan Di Maria sama-sama tampil menggila.
Rangkaian luar biasa 36 pertandingan tanpa kekalahan mereka berakhir pada laga pertama Piala Dunia lewat kekalahan sensasional 2-1 dari Arab Saudi, tetapi versi Argentina yang baru dan lebih baik ini siap menghadapi kemunduran, dan yang lebih krusial, negara itu berdiri di belakang mereka alih-alih menghujani mereka dengan kritik. Apa yang terjadi setelahnya menjadikan Messi dan para pemain pendukungnya abadi.
Keluar dari bayang-bayang Maradona
Pada usia 34 tahun, Messi jelas tak lagi bisa bekerja sekeras seperti dulu. Namun itu tak masalah, karena Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, dan Enzo Fernandez menggandakan intensitas kerja mereka di lini tengah sehingga Messi bisa meledak pada saat yang paling menentukan.
Tak ada yang bisa menghentikan Messi pada momen-momen itu; mulai dari gol kemenangan jarak jauhnya ke gawang Meksiko dan assist yang layak disebut kandidat terbaik abad ini saat melawan Belanda dan Kroasia, ia menyuguhkan masterclass kepada para penggemar dalam masing-masing dari lima laga Argentina setelah kekalahan dari Arab Saudi. Namun, ia menyimpan yang terbaik untuk final, dengan mencetak dua gol dalam hasil imbang 3-3 yang mendebarkan melawan Prancis setelah perpanjangan waktu dan membukukan penalti penting dalam adu penalti berikutnya, yang dimenangi Argentina 4-2.
Messi dianugerahi Ballon d'Or keduanya, ganjaran yang pantas atas kontribusinya dalam 10 gol, dan mengakhiri perdebatan GOAT untuk selamanya. Ia menuntaskan sepakbola.
Perubahan mencolok dalam sikapnya di Copa America juga terbawa ke Qatar. Sebelumnya tertutup, Messi menjadi rekan setim yang lebih sosial, sekaligus sosok yang mengesankan dalam membakar motivasi jelang laga-laga terbesar Argentina. Sisa ruang ganti memujanya dan rela berperang atas namanya.
Semangat baru "kami melawan dunia" ini juga merembet ke tribun. Tak ada lagi alasan untuk meragukan keterlibatan emosional Messi atau kesediaannya untuk berjuang. Maradona masih dianggap sebagai satu-satunya "Tuhan" sejati Argentina oleh banyak orang yang hidup pada masa puncaknya, tetapi Messi telah keluar dari bayang-bayangnya untuk selamanya.
Statusnya sebagai salah satu putra kesayangan Argentina kembali meningkat setelah tim itu sukses mempertahankan Copa America pada 2024, serta melaju secara mendebarkan ke final Piala Dunia musim panas ini. Messi berusia 39 tahun di Amerika Utara, tetapi tetap mencetak delapan gol dan membuat empat assist lagi, dan ia seharusnya mendapat Ballon d'Or ketiganya ketimbang pemenang akhirnya, Rodri.
Argentina mempermalukan diri mereka sendiri dengan penampilan anti-sepakbola yang mengerikan dalam kekalahan 1-0 di final dari Spanyol, dan Messi tak pernah benar-benar masuk ke dalam permainan. Itu cara yang menyedihkan baginya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sepakbola internasional, tetapi kenangan tentang bagaimana ia mengobrak-abrik Inggris di semi-final, hat-trick-nya ke gawang Aljazair, dan gol istimewanya melawan Mesir akan bertahan jauh lebih lama.
"Sekarang saya hanya akan menjadi salah satu dari kalian"
Meyakinkan suporter Argentina akan kebesarannya adalah pertarungan terberat Messi. Namun cara dia mencapainya, dan ikatan tanpa syarat yang ia bangun dengan mereka pada akhirnya, memberinya kepuasan sebesar trofi mana pun yang pernah ia menangkan.
"Terima kasih untuk semua cinta selama 20 tahun terakhir," tambah Messi dalam pesan pensiunnya. "Saya akan sangat merindukan mendengar kalian dari lapangan. Sekarang saya hanya akan menjadi salah satu dari kalian, selalu menyemangati dan mendukung dari pinggir lapangan." Dia akan selalu menjadi salah satu dari mereka.
Masa berkabung kini akan dijalankan di seluruh Argentina saat negara itu berusaha menerima kehilangan figur panutan era modernnya. Ketidakhadirannya akan dirasakan oleh tua dan muda, seperti dilaporkan oleh The Guardian, yang membagikan satu reaksi yang sangat menyentuh dari seorang suporter Argentina berusia 86 tahun: "Anda telah memberi saya kebahagiaan terbesar dalam hidup saya. Anda akan berada di hati saya sampai hari saya meninggal."
Para penggemar Argentina kini akan menjadi pengagum terbesar Messi dari kejauhan saat ia menuntaskan hari-hari bermainnya di MLS bersama Inter Miami. Menarik melihat hubungan mereka berkembang, dan merupakan sebuah kehormatan untuk menyaksikan sihirnya yang tak tertandingi dalam seragam Argentina selama ini.
"Terima kasih untuk segalanya, benar-benar segalanya," kata Leandro Paredes dalam balasannya atas pengumuman Messi. "Anda adalah dan akan selalu menjadi yang terhebat sepanjang masa." Akan sulit menemukan siapa pun di mana pun di dunia yang tidak sependapat dengan perasaan itu, terutama di Argentina.