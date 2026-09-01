Hari yang begitu lama ditakuti setiap puristis sepak bola akhirnya tiba. Setelah 21 tahun, serta rekor tim nasional Argentina dengan 207 pertandingan dan 127 gol, Lionel Messi resmi pensiun dari tugas internasional bersama Argentina.

"Ini adalah keputusan yang melukai jiwa saya, tetapi saya tahu sekaranglah waktunya," kata pemain berusia 39 tahun itu dalam sebuah pernyataan emosional. "Saya bisa mengatakan dengan pasti bahwa saya selalu memberikan segalanya, bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir saat kami memenangkan segalanya, tetapi juga sebelumnya, dan saya selalu berjuang serta memberikan segalanya untuk seragam ini, untuk memberi Anda kebahagiaan dan membuat Anda bangga menjadi orang Argentina lewat sepak bola. Saya membawa kenangan dan momen yang tak terlupakan. Saya pergi dengan kepuasan dan kebanggaan karena, bersama rekan-rekan setim saya, telah memberikan kepada Anda momen-momen yang kami impikan. Saya mencintai kalian! Saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah menjadikan saya orang Argentina."

Messi juga mengonfirmasi bahwa ia menulis pernyataan itu dua hari setelah kekalahan Argentina dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, dan mengatakan bahwa kematian ayahnya, Jorge, pada 8 Agustus membuatnya merasa "lebih yakin daripada sebelumnya". Setelah kepergian Jorge, Messi mengakui bahwa ia memiliki "keraguan serius" untuk terus bermain lebih lama, jadi ini bukan kabar yang tak terduga, tetapi tetap terasa berat.

Inilah akhir dari karier internasional yang benar-benar unik. Messi menjadi kapten Argentina menuju kejayaan Piala Dunia pada 2022, serta gelar Copa America beruntun pada 2021 dan 2024, sekaligus memenuhi warisan Diego Maradona dalam prosesnya. Kebanyakan orang sudah menganggap Messi sebagai pesepakbola terhebat sepanjang masa sebelum pergantian dekade berkat aksi-aksi luar biasanya di Barcelona, tetapi sejak itu ia juga berhasil membungkam para pengkritik paling keras dengan penampilan kolosal dalam seragam keramat Argentina.

Anehya, porsi yang sangat besar dari mereka justru berasal dari negaranya sendiri. Fans Argentina tidak sepenuhnya menerima Messi sampai ia memasuki tahun-tahun veterannya, dan bahkan nyaris mendorongnya menuju pensiun jauh lebih awal. Hubungan mereka pada akhirnya menjadi simbiotik, tetapi para pendukung setia Argentina adalah pihak terakhir yang melihatnya sebagai jenius tak tertandingi seperti yang memang selalu ia miliki.