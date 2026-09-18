Bagaimana Manchester United, Tottenham, dan klub lainnya memanfaatkan 'celah' dalam aturan baru anti-sponsor judi Premier League
Sponsor taruhan di bagian depan jersey kini menjadi hal yang sudah berlalu di Premier League setelah larangan bersejarah yang disepakati bersama oleh 20 klubnya. Namun, meski hal itu seharusnya dipuji sebagai kemenangan bagi mereka yang telah berkampanye untuk perubahan selama beberapa tahun, cengkeraman industri perjudian yang begitu kuat atas kasta tertinggi sepakbola Inggris membuat seluruh langkah ini terasa agak sia-sia.
Mulai musim ini, sponsor taruhan tidak lagi diizinkan tampil di bagian depan jersey pertandingan di divisi tersebut, tetapi bahkan sebelum bola mulai bergulir, banyak klub, termasuk raksasa Manchester United dan Tottenham, sudah menemukan cara untuk mengakali kesepakatan baru itu dan meraup uang dengan mudah.
Bagi mereka yang bekerja untuk memberantas bentuk iklan seperti ini di sepakbola, larangan tersebut hanyalah "setetes di lautan".
Titik balik
Keputusan untuk menghapus sponsor perjudian dari bagian depan jersey pertandingan Premier League sebenarnya dibuat lebih dari tiga tahun lalu, ketika klub-klub berkumpul dan secara kolektif menyepakati langkah tersebut. Namun, meski itu merupakan momen penting, perlu dicatat bahwa 18 dari 20 klub yang sangat besar jumlahnya memberikan suara menentang pelarangan total.
"Klub-klub Premier League hari ini secara kolektif telah sepakat untuk menarik sponsor perjudian dari bagian depan jersey pertandingan klub, menjadi liga olahraga pertama di Inggris yang secara sukarela mengambil langkah semacam itu untuk mengurangi iklan perjudian," bunyi pernyataan liga pada April 2023.
"Pengumuman ini menyusul konsultasi ekstensif yang melibatkan liga, klub-klubnya, dan Department for Culture, Media and Sport (DCMS) sebagai bagian dari tinjauan berkelanjutan pemerintah terhadap undang-undang perjudian saat ini. Premier League juga bekerja sama dengan cabang olahraga lain dalam pengembangan kode baru untuk sponsor perjudian yang bertanggung jawab."
"Kesepakatan kolektif" itu baru berlaku pada awal musim 2026-27, untuk memberi klub waktu beralih dari sponsor taruhan di bagian depan jersey. Namun, dalam dua musim terakhir, 11 dari 20 klub di Premier League masih memiliki perusahaan perjudian sebagai sponsor utama mereka, dengan riset oleh GlobalData memperkirakan nilai keseluruhan dari kesepakatan-kesepakatan itu mencapai total gabungan £104 juta pada 2024-25.
Asal-usul
Kesepakatan penarikan diri itu tercapai 20 tahun setelah jenis sponsor ini meledak di Premier League בעקבות liberalisasi Gambling Act 2005, yang membuka jalan bagi perusahaan taruhan untuk menempelkan logo mereka pada kostum di seluruh piramida sepakbola Inggris.
Tottenham menjadi pelopor dalam hal itu, dengan menandatangani kesepakatan jangka panjang yang saat itu sangat menguntungkan dengan kasino online Mansion pada 2006. Pada saat itu, Middlesbrough sudah disponsori oleh perusahaan judi online lain, 888, dan lebih banyak klub kemudian mengikuti langkah tersebut.
Sejak saat itu, jumlah klub kasta tertinggi yang menjadikan perusahaan judi sebagai sponsor utama di bagian depan kostum mereka melonjak drastis, hingga mencapai titik ketika mayoritas klub memilikinya sebelum kesepakatan kolektif itu berlaku pada musim ini. Pada satu titik, pada 2019, 28 dari 44 klub Premier League dan Championship memasang merek taruhan terpampang di kostum mereka.
Harapan palsu
Namun, larangan tidak resmi itu terbukti hanya memberi harapan palsu. Faktanya, penonton kasual Premier League bisa dimaklumi jika tidak menyadari bahwa langkah apa pun telah diambil untuk "mengurangi iklan perjudian" di kompetisi tersebut. Memang, logo perusahaan taruhan dan kasino online sudah tidak lagi terpampang di bagian depan jersey saat pertandingan, tetapi iklan dan pesan perjudian tetap ada di mana-mana, terpampang di stadion, tracksuit pra-pertandingan, dan perlengkapan latihan.
Penggemar di stadion dan penonton di rumah masih terus dihujani iklan tersebut di papan reklame dan layar raksasa sepanjang pertandingan, serta di dada para pemain hingga waktu kick-off tiba. Sementara itu, perusahaan taruhan masih menjadi sponsor paling menonjol dalam tayangan TV Premier League di Sky Sports dan TNT di Inggris, sedangkan Sky Bet mensponsori ketiga divisi Football League. Sebelum larangan itu, para peneliti memperkirakan 3.500 logo perjudian bisa muncul dalam satu pertandingan kasta tertinggi Inggris yang disiarkan di televisi.
Semua ini memberi kesan bahwa penghapusan sponsor perjudian dari jersey pertandingan hanyalah gestur simbolis, dengan keuntungan finansial yang terlalu besar untuk benar-benar dilepaskan sepenuhnya. Jelas masih banyak yang harus dilakukan jika liga benar-benar serius menangani apa yang mereka pahami dengan jelas sebagai masalah.
"Dampak buruk yang tak terbantahkan dari perjudian adalah alasan mengapa Premier League terpaksa bertindak, tetapi jika klub kemudian tetap diizinkan mempromosikan merek yang nyaris identik, itu akan membuat seluruh upaya ini jadi bahan olok-olok," kata Nick Harvey, dari Coalition to End Gambling Ads (CEGA), kepada The Mirror tahun lalu.
"Dengan puluhan ribu iklan masih terpampang di seluruh stadion, di lengan jersey, dan di media, penghapusan logo di bagian depan jersey pada dasarnya sudah hanya menjadi sebuah gestur. Satu-satunya solusi nyata adalah pemerintah turun tangan dan mengakhiri seluruh iklan perjudian dalam sepak bola."
Celah menguntungkan
Satu "celah" yang tampak dimanfaatkan oleh beberapa klub terbesar Premier League musim ini adalah fakta bahwa perusahaan judi masih diizinkan menjadi sponsor lengan jersey, serta muncul di perlengkapan latihan dan atasan prapertandingan.
Awal musim panas ini, di tengah larangan sponsor judi di bagian depan jersey pada hari pertandingan dan meski tetap meraup banyak pemasukan dari begitu banyak perjanjian komersial lainnya, Manchester United menunjukkan kekuatannya dengan menyepakati kontrak perlengkapan latihan senilai £20 juta per tahun ($27 juta) dengan merek taruhan online dan kasino, Betway, yang menjadi rekor dunia. Nilai kesepakatan itu lebih besar daripada sponsor bagian depan jersey banyak klub lain dan menjadi investasi terbesar Betway untuk jenis kerja sama seperti ini hingga saat ini di seluruh portofolio olahraganya.
Pernyataan klub saat itu berbunyi: "Melalui perjanjian baru ini, logo Betway akan tampil di perlengkapan latihan tim putra dan putri Manchester United. Merek tersebut juga akan tampil menonjol pada hari pertandingan di Old Trafford dan Progress with Unity Stadium." Tak terelakkan, tidak ada pengakuan atas larangan sponsor jersey pada hari pertandingan yang secara khusus ditujukan untuk mengurangi sponsor judi.
Itu terjadi setelah kesepakatan Tottenham dengan perusahaan taruhan Betano, yang tampil di perlengkapan latihan dan busana prapertandingan Spurs musim ini. Sementara itu, Everton dan Aston Villa memindahkan perusahaan judi dari bagian depan jersey ke lengan. Keduanya adalah dua dari enam klub Premier League yang memiliki perusahaan taruhan sebagai sponsor lengan musim ini.
Kita hidup di dunia di mana konten prapertandingan dan video latihan yang diunggah di kanal sosial klub ditonton dengan antusias seperti pertandingan itu sendiri, yang berarti orang-orang dari segala usia di seluruh dunia masih terus terpapar sponsor judi secara harfiah setiap kali mereka mengangkat ponsel mereka.
Pasar yang tidak diatur
Namun, alih-alih mencoba menutup apa yang tampaknya menjadi celah besar, otoritas kini memusatkan perhatian mereka pada isu lain terkait sponsor perjudian tertentu di Premier League.
Tahun ini, DCMS mulai menindak sponsorship perjudian tanpa lisensi di divisi tersebut dan di ranah olahraga Inggris yang lebih luas. Kesepakatan sponsorship dengan perusahaan-perusahaan ini akan menjadi ilegal tahun depan berdasarkan rencana pemerintah tersebut jika disetujui setelah konsultasi delapan minggu baru-baru ini mengenai larangan yang diusulkan.
Menurut The Guardian, sebanyak setengah dari klub-klub di kasta tertinggi Inggris memiliki kesepakatan dengan perusahaan taruhan yang tidak memiliki lisensi di negara itu, termasuk Stake.com (sponsor di lengan jersey Everton), SBOTOP (sponsor perlengkapan latihan Fulham) dan 8XBet, dan banyak di antaranya ditujukan untuk pasar Asia. Kenaikan dari enam menjadi 10 klub sepanjang musim panas diyakini merupakan akibat dari larangan sponsorship di bagian depan jersey pada hari pertandingan.
DCMS ingin memperkenalkan legislasi baru karena pasar yang tidak diatur itu, yang meraup hampir £380 juta dari pengguna di Inggris pada paruh pertama 2025, tidak menawarkan perlindungan yang sama seperti perusahaan taruhan yang diatur, termasuk pemeriksaan kerentanan dan batas pengeluaran, serta telah dikaitkan dengan kecanduan judi, kerugian finansial, dan bunuh diri terkait perjudian. Premier League dilaporkan melobi untuk menentang larangan tersebut dengan alasan bahwa layanan yang ditawarkan secara teknis tidak tersedia di Inggris.
Seorang juru bicara DCMS mengatakan: "Kami menyambut baik langkah Premier League untuk secara sukarela melarang semua sponsorship perjudian di bagian depan jersey mulai musim ini. Namun, kami sangat khawatir operator perjudian tanpa lisensi masih dapat mensponsori beberapa klub sepak bola terbesar kami dengan cara lain, meningkatkan profil mereka dan berpotensi menarik suporter ke situs yang tidak memenuhi standar regulasi kami. Itulah sebabnya fokus kami adalah melarang operator tanpa lisensi dari kesepakatan sponsorship dalam olahraga Inggris."
Langkah Besar
Kampanye The Big Step telah berada di garis depan dalam perjuangan untuk mengakhiri iklan dan sponsor perjudian di sepak bola selama tujuh tahun. Dipimpin oleh orang-orang yang sendiri dirugikan oleh perjudian, kampanye ini merupakan bagian dari Gambling With Lives, sebuah komunitas keluarga yang berduka akibat bunuh diri terkait perjudian.
Menurut riset mereka, ada 117 hingga 496 bunuh diri terkait perjudian di Inggris setiap tahun, dan lebih dari 10% kelompok usia 18-24 tahun yang berjudi di Inggris menderita 'problem gambling'. Hampir 11% populasi terdampak oleh perjudian secara langsung atau tidak langsung, dan satu dari tiga penjudi saat ini terdorong untuk berjudi secara tidak terencana oleh pemasaran.
Mantan pecandu judi James Grimes, yang kini menjadi direktur program nasional pencegahan dampak buruk perjudian, Chapter One, memulai kampanye The Big Step pada Juni 2019, meningkatkan kesadaran dengan berjalan kaki di antara stadion-stadion klub yang memiliki sponsor perjudian di bagian depan jersey, untuk mengenang mereka yang meninggal akibat bunuh diri terkait perjudian.
James memperkirakan ia kehilangan £100.000 selama kurun 12 tahun. Ia berhasil berhenti berjudi pada 2018 setelah kehilangan £2.000 pada mesin taruhan fixed odds betting terminal saat jam istirahat makan siang.
"Hubungan antara perjudian dan sepak bola benar-benar menjadi jalan saya masuk, karena hubungan itu berubah dari sesuatu yang sebagian besar tersembunyi atau terbatas di bandar taruhan menjadi sesuatu yang ada di bagian depan banyak jersey sepak bola di hampir setiap lapangan dan diiklankan dalam iklan TV," katanya kepada GOAL.
"Jadi, pada usia ketika Anda mudah dipengaruhi, saya mempercayai olahraga ini dan olahraga ini mempromosikan sesuatu kepada saya yang kemudian benar-benar, benar-benar berdampak negatif pada hidup saya. Saya baru tiga atau empat bulan menjalani pemulihan dari kecanduan judi ketika saya benar-benar kesulitan menonton sepak bola karena banyaknya iklan perjudian. Dan saya merasa ingin melakukan sesuatu soal itu, secara cukup egois. Jadi saya punya ide untuk berjalan kaki ke klub-klub yang memiliki sponsor perjudian di jersey mereka."
“Bukan ilmu roket”
Di sisi lain, Grimes memandang negatif 'celah' yang tampaknya telah dimanfaatkan klub-klub seperti Manchester United dan Spurs pada musim ini karena mereka tetap meraup keuntungan dari sponsor taruhan yang sangat terlihat di semua hal selain jersey pertandingan masing-masing.
"Ini menunjukkan apa yang kita hadapi sebagai sebuah masyarakat, yakni bahwa pada akhirnya industri perjudian dan industri sepak bola akan bersama-sama menemukan cara untuk memaksimalkan keuntungan," ujarnya kepada GOAL. "Dan itu bukan arah yang tepat. Jauh lebih baik bagi negara, bagi sepak bola, dan bagi masyarakat secara umum untuk memiliki suporter, orang-orang, dan komunitas yang lebih sehat dan lebih bahagia, daripada mencoba mempromosikan sesuatu yang kita tahu menyebabkan kerugian bagi begitu banyak orang.
"Kalau pun ada, saya sama sekali tidak terkejut bahwa celah-celah ini ditemukan dan dimanfaatkan. Saya membayangkan akan ada lebih banyak lagi yang mengikuti. Itulah sebabnya sangat penting bagi pemerintah untuk mendengarkan orang-orang yang punya pengalaman langsung, mendengarkan suporter, dan mendengarkan kekhawatiran dari sektor kesehatan masyarakat.
"Bukan hal yang sulit untuk memahami apa yang terjadi di sini. Artinya, lebih banyak orang mengalami dampak buruk perjudian, terutama anak muda. Dan jumlah iklan, sponsor, serta promosi mendorong hal itu."
Ia melanjutkan: "Dampak buruk perjudian mengubah cara Anda berperilaku, bertindak, merasakan sesuatu, dan memandang diri sendiri. Dan, Anda tahu, kita hidup di masa ketika sangat sulit bagi anak muda untuk tumbuh. Mereka entah kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan hidup mandiri jauh dari orang tua, atau didorong untuk menggunakan hal-hal secara adiktif, melakukan hal-hal yang membuat mereka tetap berada di platform selama mungkin, seperti perjudian, media sosial, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya.
"Saya pikir sepak bola punya tanggung jawab untuk memberi anak muda peluang hidup yang lebih baik. Dan setidaknya menghilangkan salah satu dari hal-hal itu, yaitu ketika mereka pergi menonton pertandingan sepak bola, atau ketika mereka memeriksa klub mereka di media sosial, mereka tidak didorong untuk menggunakan kasino online."
Premier League menolak berkomentar mengenai dugaan pemanfaatan 'celah' ini oleh sejumlah klub, tetapi GOAL memahami bahwa ada keyakinan larangan sponsor di bagian depan jersey saat hari pertandingan secara substansial mengurangi visibilitas merek perjudian, dan hal itu menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk memastikan sponsor perjudian dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.
Masalah tersembunyi sepak bola
Tentu saja, bukan hanya fans yang terdampak kecanduan judi. Dalam beberapa tahun terakhir ada dua kasus signifikan yang melibatkan pemain Premier League yang dijatuhi larangan bermain karena pelanggaran terkait taruhan: mantan striker Brentford Ivan Toney dan Sandro Tonali dari Tottenham, yang saat itu bermain untuk Newcastle.
Pada 2023, yang pertama dijatuhi larangan bermain selama delapan bulan oleh Football Association (FA) karena total 232 pelanggaran taruhan, sementara yang kedua mendapat skors 10 bulan dari Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) pada Oktober di tahun yang sama atas pelanggaran selama masanya di negara asalnya.
Larangan bermain Toney dikurangi dari 11 bulan setelah ia didiagnosis mengalami kecanduan judi, sementara Tonali sejak itu mengakui bahwa ia juga mengalami masalah serupa. Gelandang Italia itu mengatakan kepada La Repubblica pada 2025: "Itu menjadi kebiasaan ketika saya berusia 17-18 tahun. Fakta bahwa itu dilakukan secara online membuat saya terasing dari segalanya, saya menutup diri.
"Ketika seseorang berada dalam situasi seperti itu, sulit untuk bertanya kepada mereka apakah mereka sakit. Mereka akan selalu mengatakan tidak. Bahkan jika mereka merasa itu memang terjadi. Mereka tidak bisa berpikir bahwa mereka memiliki masalah itu, jadi mereka cenderung menyembunyikannya."
Ironisnya, Tonali sekarang harus berlatih dengan tracksuit yang menampilkan logo Betano setelah Spurs mencapai kesepakatan dengan perusahaan judi itu pada musim panas ini, sesuatu yang telah disorot The Big Step di media sosial. "Tidak banyak tempat kerja di mana seseorang harus mengenakan pakaian yang mengiklankan produk yang dulu membuatnya kecanduan," tulis mereka di Twitter.
Berbicara kepada GOAL, Grimes mengatakan: "Saya pikir itu merangkum kontradiksi dari situasi ini, yaitu bahkan fakta bahwa klub memiliki pemain yang telah berjuang melawan kecanduan judi tetapi masih dipaksa menjadi papan iklan untuk hal yang menghancurkan hidup mereka, dan terkadang menghancurkan karier mereka."
Setetes di lautan
Mengingat The Big Step hanya sebagian berhasil dalam upayanya untuk mengakhiri iklan perjudian di sepak bola secara total, Grimes memiliki perasaan campur aduk terhadap kesepakatan untuk menarik sponsor taruhan dari bagian depan jersey pertandingan mulai musim ini.
"Kami tidak sepenuhnya mendapatkan itu [larangan total]. Kami mendapatkan pengaturan ini, yang sampai sekarang masih menimbulkan perasaan campur aduk bagi saya. Maksud saya, jika saya membandingkannya dengan saat kami memulai The Big Step, ada 30 klub dibandingkan dengan titik sekarang ketika di Premier League, jelas, jumlahnya nol. Tetapi jelas, itu hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan banyaknya pesan perjudian yang [masih] ada di seluruh sepak bola. Saya rasa ini terasa seperti langkah kecil dan langkah besar itu masih perlu terjadi."
Grimes meyakini para pengambil keputusan di olahraga ini telah memperjelas bahwa mereka menempatkan keuntungan di atas potensi bahaya bagi para penggemar, tetapi dia tetap merasakan sedikit kebanggaan atas pencapaian The Big Step sejauh ini. "Sepak bola secara keseluruhan tahu bahwa dampak buruk perjudian memengaruhi orang-orang dan tahu bahwa itu memengaruhi banyak orang, namun secara umum tetap memprioritaskan keuntungan di atas kesehatan publik para penggemar dan komunitasnya," lanjutnya.
"Saya merasakan sedikit kebanggaan atas apa yang kami lakukan karena itu adalah upaya nyata yang dipimpin oleh pengalaman hidup. Dan untuk membuat Premier League melakukan apa pun, untuk membuat industri sepak bola melakukan apa pun yang mengurangi pendapatan, meskipun masih bisa diperdebatkan apakah itu benar-benar terjadi, ya, itu butuh banyak hal."