Di sisi lain, Grimes memandang negatif 'celah' yang tampaknya telah dimanfaatkan klub-klub seperti Manchester United dan Spurs pada musim ini karena mereka tetap meraup keuntungan dari sponsor taruhan yang sangat terlihat di semua hal selain jersey pertandingan masing-masing.

"Ini menunjukkan apa yang kita hadapi sebagai sebuah masyarakat, yakni bahwa pada akhirnya industri perjudian dan industri sepak bola akan bersama-sama menemukan cara untuk memaksimalkan keuntungan," ujarnya kepada GOAL. "Dan itu bukan arah yang tepat. Jauh lebih baik bagi negara, bagi sepak bola, dan bagi masyarakat secara umum untuk memiliki suporter, orang-orang, dan komunitas yang lebih sehat dan lebih bahagia, daripada mencoba mempromosikan sesuatu yang kita tahu menyebabkan kerugian bagi begitu banyak orang.

"Kalau pun ada, saya sama sekali tidak terkejut bahwa celah-celah ini ditemukan dan dimanfaatkan. Saya membayangkan akan ada lebih banyak lagi yang mengikuti. Itulah sebabnya sangat penting bagi pemerintah untuk mendengarkan orang-orang yang punya pengalaman langsung, mendengarkan suporter, dan mendengarkan kekhawatiran dari sektor kesehatan masyarakat.

"Bukan hal yang sulit untuk memahami apa yang terjadi di sini. Artinya, lebih banyak orang mengalami dampak buruk perjudian, terutama anak muda. Dan jumlah iklan, sponsor, serta promosi mendorong hal itu."

Ia melanjutkan: "Dampak buruk perjudian mengubah cara Anda berperilaku, bertindak, merasakan sesuatu, dan memandang diri sendiri. Dan, Anda tahu, kita hidup di masa ketika sangat sulit bagi anak muda untuk tumbuh. Mereka entah kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan hidup mandiri jauh dari orang tua, atau didorong untuk menggunakan hal-hal secara adiktif, melakukan hal-hal yang membuat mereka tetap berada di platform selama mungkin, seperti perjudian, media sosial, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya.

"Saya pikir sepak bola punya tanggung jawab untuk memberi anak muda peluang hidup yang lebih baik. Dan setidaknya menghilangkan salah satu dari hal-hal itu, yaitu ketika mereka pergi menonton pertandingan sepak bola, atau ketika mereka memeriksa klub mereka di media sosial, mereka tidak didorong untuk menggunakan kasino online."

Premier League menolak berkomentar mengenai dugaan pemanfaatan 'celah' ini oleh sejumlah klub, tetapi GOAL memahami bahwa ada keyakinan larangan sponsor di bagian depan jersey saat hari pertandingan secara substansial mengurangi visibilitas merek perjudian, dan hal itu menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk memastikan sponsor perjudian dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.