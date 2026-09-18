Di sisi lain, Grimes memandang negatif 'celah' yang tampak dimanfaatkan klub-klub seperti Manchester United dan Spurs musim ini, saat mereka terus meraup keuntungan dari sponsor judi yang sangat terlihat di semua hal selain jersey pertandingan mereka masing-masing.

"Ini menunjukkan apa yang kita hadapi sebagai masyarakat, yaitu bahwa pada akhirnya, industri perjudian dan industri sepakbola bersama-sama akan menemukan cara untuk memaksimalkan keuntungan," katanya kepada GOAL. "Dan itu bukan arah yang tepat. Jauh lebih baik bagi negara ini, bagi sepakbola, dan bagi masyarakat secara umum untuk memiliki penggemar, orang-orang, dan komunitas yang lebih sehat dan lebih bahagia, daripada mencoba mempromosikan sesuatu yang kita tahu menyebabkan kerugian bagi begitu banyak orang.

"Kalau pun ada, sama sekali tidak mengejutkan bahwa celah-celah ini telah ditemukan dan dimanfaatkan. Saya membayangkan akan ada lebih banyak lagi setelah ini. Itulah mengapa sangat penting bagi pemerintah untuk mendengarkan orang-orang yang punya pengalaman langsung, mendengarkan para penggemar, dan mendengarkan kekhawatiran dari kesehatan publik.

"Tidak sulit untuk memahami apa yang sedang terjadi di sini. Itu berarti lebih banyak orang mengalami dampak buruk dari perjudian, terutama anak muda. Dan jumlah iklan, sponsor, serta promosi mendorong hal itu."

Ia melanjutkan: "Dampak buruk perjudian mengubah cara Anda berperilaku, bertindak, merasakan, dan memandang diri sendiri. Dan, Anda tahu, kita hidup di masa ketika sangat sulit bagi anak muda untuk tumbuh dewasa. Mereka entah kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan hidup terpisah dari orang tua mereka, atau didorong untuk menggunakan hal-hal secara adiktif, untuk melakukan hal-hal yang membuat mereka tetap berada di platform selama mungkin, seperti perjudian, media sosial, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya.

"Saya pikir sepakbola punya tanggung jawab untuk memberi anak muda peluang hidup yang lebih baik. Dan setidaknya menghilangkan salah satu dari hal-hal itu, yaitu ketika mereka pergi menonton pertandingan sepakbola, atau ketika mereka memeriksa klub mereka di media sosial, mereka tidak didorong untuk menggunakan kasino online."

Premier League menolak berkomentar soal dugaan pemanfaatan 'celah' ini oleh sejumlah klub, tetapi GOAL memahami bahwa ada keyakinan larangan sponsor di bagian depan jersey pada hari pertandingan secara signifikan mengurangi visibilitas merek perjudian, dan itu menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk memastikan sponsor perjudian dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.