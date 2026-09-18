Bagaimana Manchester United, Tottenham, dan klub lain memanfaatkan 'celah' dalam aturan baru anti-sponsor judi Premier League
Sponsor taruhan di bagian depan jersey kini menjadi hal di masa lalu di Premier League setelah larangan bersejarah yang disepakati bersama oleh 20 klub pesertanya. Namun, meski itu seharusnya dipuji sebagai kemenangan bagi mereka yang telah berkampanye demi perubahan selama beberapa tahun, cengkeraman kuat industri perjudian atas kasta tertinggi sepakbola Inggris membuat seluruh upaya ini terasa sedikit sia-sia.
Mulai musim ini, sponsor taruhan tidak lagi diizinkan tampil di bagian depan jersey pertandingan di divisi tersebut, tetapi bahkan sebelum bola pertama ditendang, banyak klub, termasuk raksasa Manchester United dan Tottenham, telah menemukan cara untuk menyiasati kesepakatan baru itu dan meraup uang dengan mudah.
Bagi mereka yang bekerja untuk menghapus bentuk iklan ini dari sepakbola, larangan tersebut hanyalah "setetes air di lautan".
Titik balik
Keputusan untuk menghapus sponsor perjudian dari bagian depan jersey pertandingan Premier League sebenarnya sudah diambil lebih dari tiga tahun lalu, ketika klub-klub berkumpul dan secara kolektif menyetujui langkah tersebut. Namun, meski itu merupakan momen penting, perlu dicatat bahwa 18 dari 20 klub memberikan suara menentang larangan total.
"Klub-klub Premier League hari ini secara kolektif telah sepakat untuk menarik sponsor perjudian dari bagian depan jersey pertandingan klub, menjadikannya liga olahraga pertama di Inggris yang secara sukarela mengambil langkah semacam itu untuk mengurangi iklan perjudian," bunyi pernyataan liga pada April 2023.
"Pengumuman ini menyusul konsultasi ekstensif yang melibatkan liga, klub-klubnya, dan Department for Culture, Media and Sport (DCMS) sebagai bagian dari peninjauan berkelanjutan pemerintah terhadap undang-undang perjudian yang berlaku saat ini. Premier League juga bekerja sama dengan cabang olahraga lain dalam pengembangan kode baru untuk sponsorship perjudian yang bertanggung jawab."
"Kesepakatan kolektif" itu baru mulai berlaku pada awal musim 2026-27, untuk memberi waktu kepada klub-klub bertransisi dari sponsor taruhan di bagian depan jersey. Namun, dalam dua musim terakhir, 11 dari 20 klub di Premier League masih memiliki perusahaan perjudian sebagai sponsor utama mereka, dengan riset oleh GlobalData memperkirakan nilai keseluruhan dari kesepakatan-kesepakatan tersebut mencapai total gabungan £104 juta pada 2024-25.
Asal-usul
Kesepakatan penghentian ini terjadi 20 tahun setelah jenis sponsor seperti ini berkembang pesat di Premier League menyusul liberalisasi Gambling Act 2005, yang membuka jalan bagi perusahaan taruhan untuk menempelkan logo mereka pada kostum di seluruh piramida sepakbola Inggris.
Tottenham menjadi pelopor dalam hal itu, dengan menandatangani kesepakatan jangka panjang yang saat itu menguntungkan dengan kasino online Mansion pada 2006. Pada saat itu, Middlesbrough sudah disponsori oleh perusahaan judi online lain, 888, dan banyak klub lain kemudian mengikuti jejak tersebut.
Sejak saat itu, jumlah klub kasta tertinggi yang menjadikan perusahaan judi sebagai sponsor utama di bagian depan kostum mereka melonjak drastis, hingga mencapai titik ketika mayoritas klub memilikinya sebelum kesepakatan kolektif itu mulai berlaku pada musim ini. Pada satu titik, pada 2019, 28 dari 44 klub Premier League dan Championship memasang merek taruhan di kaus mereka.
Harapan palsu
Namun, larangan tidak resmi itu terbukti hanya menjadi secercah harapan palsu. Memang, penonton kasual Premier League bisa dimaklumi jika tidak menyadari bahwa ada langkah apa pun yang diambil untuk "mengurangi iklan perjudian" di kompetisi tersebut. Memang, logo perusahaan taruhan dan kasino online sudah tidak lagi muncul di bagian depan jersey selama pertandingan, tetapi iklan dan pesan perjudian tetap ada di mana-mana, terpampang di seluruh stadion, pada tracksuit prapertandingan dan perlengkapan latihan.
Fans di stadion dan penonton di rumah masih terus dibombardir oleh iklan-iklan itu di papan reklame dan layar raksasa sepanjang pertandingan, serta di dada para pemain hingga saat kick-off. Sementara itu, perusahaan taruhan masih menjadi sponsor paling menonjol dalam tayangan Premier League di Sky Sports dan TNT di Inggris, sementara Sky Bet mensponsori ketiga divisi Football League. Sebelum larangan itu, para peneliti memperkirakan 3.500 logo perjudian bisa muncul dalam satu pertandingan kasta tertinggi Inggris yang disiarkan di televisi.
Semua ini memberi kesan bahwa penghapusan sponsor perjudian dari jersey hari pertandingan hanyalah isyarat simbolis, dengan manfaat finansialnya yang terlalu besar untuk benar-benar dilepaskan sepenuhnya. Jelas masih banyak yang harus dilakukan jika liga benar-benar serius menangani sesuatu yang jelas mereka pahami sebagai masalah.
"Dampak buruk yang tak terbantahkan akibat perjudian adalah alasan mengapa Premier League dipaksa bertindak, tetapi jika klub kemudian masih diizinkan mempromosikan merek yang nyaris identik, itu akan membuat seluruh upaya ini menjadi bahan olok-olok," kata Nick Harvey, dari Coalition to End Gambling Ads (CEGA), kepada The Mirror tahun lalu.
"Dengan puluhan ribu iklan yang masih terpampang di seluruh stadion, lengan jersey, dan media, penghapusan logo di bagian depan jersey sudah hanya menjadi sebuah gestur. Satu-satunya solusi nyata adalah pemerintah turun tangan dan mengakhiri seluruh iklan perjudian dalam sepak bola."
Celah menguntungkan
Satu “celah” yang tampak dimanfaatkan oleh sejumlah klub terbesar Premier League musim ini adalah fakta bahwa perusahaan judi masih diizinkan menjadi sponsor lengan kostum, serta tampil di perlengkapan latihan dan atasan pra-pertandingan.
Awal musim panas ini, di tengah larangan sponsor judi di bagian depan kostum pada hari pertandingan dan meski sudah meraup banyak pemasukan dari beragam perjanjian komersial lainnya, Manchester United menunjukkan kekuatannya dengan menyepakati kontrak perlengkapan latihan senilai £20 juta per tahun ($27 juta) dengan merek taruhan online dan kasino, Betway, yang menjadi rekor dunia. Nilai kesepakatan tersebut lebih besar daripada sponsor di bagian depan kostum banyak klub lain dan merupakan investasi terbesar Betway dalam jenis ini hingga saat ini di seluruh portofolio olahraganya.
Pernyataan klub saat itu berbunyi: "Melalui kesepakatan baru ini, logo Betway akan terpampang pada perlengkapan latihan tim putra dan putri Manchester United. Merek tersebut juga akan tampil menonjol pada hari pertandingan di Old Trafford dan Progress with Unity Stadium." Tak terelakkan, tidak ada pengakuan mengenai larangan sponsor kostum pada hari pertandingan yang secara khusus ditujukan untuk mengurangi sponsor judi.
Itu menyusul kesepakatan Tottenham dengan perusahaan taruhan Betano, yang tampil di perlengkapan latihan dan pakaian pra-pertandingan Spurs musim ini. Sementara itu, Everton dan Aston Villa memindahkan perusahaan judi dari bagian depan kostum mereka ke lengan. Keduanya adalah dua dari enam klub Premier League yang memiliki perusahaan taruhan sebagai sponsor lengan musim ini.
Kita hidup di dunia ketika konten pra-pertandingan dan video latihan yang diunggah di kanal sosial klub ditonton dengan antusias yang sama seperti pertandingan itu sendiri, yang berarti orang-orang dari segala usia di seluruh dunia masih terus terpapar sponsor judi secara harfiah setiap kali mereka mengangkat ponsel mereka.
Pasar yang tidak diatur
Namun, alih-alih mencoba menutup apa yang tampaknya menjadi celah besar, pihak berwenang kini memusatkan perhatian mereka pada masalah lain terkait sponsor judi tertentu di Premier League.
Tahun ini, DCMS mulai mengambil tindakan tegas terhadap sponsor judi tanpa lisensi di divisi tersebut dan di olahraga Inggris secara lebih luas. Kesepakatan sponsor dengan perusahaan-perusahaan ini akan menjadi ilegal tahun depan berdasarkan rencana pemerintah ini jika disetujui setelah konsultasi delapan pekan baru-baru ini mengenai usulan larangan tersebut.
Menurut The Guardian, sebanyak setengah dari tim di kasta tertinggi Inggris memiliki kesepakatan dengan perusahaan taruhan yang tidak memiliki lisensi di negara itu, termasuk Stake.com (sponsor lengan Everton), SBOTOP (sponsor perlengkapan latihan Fulham), dan 8XBet, serta banyak di antaranya ditujukan untuk pasar Asia. Kenaikan dari enam menjadi 10 klub selama musim panas diyakini merupakan akibat dari larangan sponsor di bagian depan seragam pada hari pertandingan.
DCMS ingin memperkenalkan legislasi baru karena pasar yang tidak diatur ini, yang meraup hampir £380 juta dari pengguna di Inggris pada paruh pertama 2025, tidak menawarkan perlindungan yang sama seperti perusahaan taruhan yang diatur, termasuk pemeriksaan kerentanan dan batas pengeluaran, serta telah dikaitkan dengan kecanduan judi, kerugian finansial, dan bunuh diri terkait judi. Premier League dilaporkan melobi menentang larangan tersebut dengan alasan bahwa layanan yang ditawarkan secara teknis tidak tersedia di Inggris.
Seorang juru bicara DCMS mengatakan: "Kami menyambut baik langkah Premier League untuk secara sukarela melarang semua sponsor judi di bagian depan seragam mulai musim ini. Namun, kami sangat khawatir operator judi tanpa lisensi masih dapat mensponsori beberapa klub sepakbola terbesar kami dengan cara lain, meningkatkan profil mereka dan berpotensi mengarahkan suporter ke situs yang tidak memenuhi standar regulasi kami. Itulah sebabnya fokus kami adalah melarang operator tanpa lisensi dari kesepakatan sponsor dalam olahraga Inggris."
Langkah Besar
Kampanye The Big Step telah berada di garis depan perjuangan untuk mengakhiri iklan dan sponsor perjudian di sepak bola selama tujuh tahun. Dipimpin oleh orang-orang yang sendiri terdampak oleh perjudian, kampanye ini merupakan bagian dari Gambling With Lives, sebuah komunitas keluarga yang ditinggalkan akibat bunuh diri terkait perjudian.
Menurut riset mereka, terdapat 117 hingga 496 bunuh diri terkait perjudian di Inggris setiap tahun, dan lebih dari 10% orang berusia 18-24 tahun yang berjudi di Inggris menderita 'problem gambling'. Hampir 11% populasi terdampak oleh perjudian secara langsung maupun tidak langsung, dan satu dari tiga penjudi aktif terdorong untuk berjudi secara tidak direncanakan oleh pemasaran.
Mantan pecandu judi James Grimes, yang kini menjadi direktur program nasional pencegahan dampak buruk perjudian, Chapter One, memulai kampanye The Big Step pada Juni 2019, meningkatkan kesadaran dengan berjalan kaki di antara stadion klub-klub yang memiliki sponsor perjudian di bagian depan jersey sebagai penghormatan bagi mereka yang meninggal karena bunuh diri terkait perjudian.
James memperkirakan dirinya kehilangan £100.000 dalam kurun waktu 12 tahun. Ia berhasil berhenti berjudi pada 2018 setelah kehilangan £2.000 pada fixed odds betting terminal saat jam istirahat makan siangnya.
"Hubungan antara perjudian dan sepak bola benar-benar menjadi jalan masuk saya, karena hubungan itu berubah dari sesuatu yang sebagian besar tersembunyi atau terbatas di bandar taruhan menjadi sesuatu yang terpampang di bagian depan banyak jersey sepak bola di hampir setiap lapangan dan diiklankan dalam iklan TV," katanya kepada GOAL.
"Jadi, Anda tahu, pada usia ketika Anda mudah terpengaruh, saya memercayai olahraga itu dan olahraga itu mempromosikan sesuatu kepada saya yang kemudian benar-benar, benar-benar berdampak negatif pada hidup saya. Saya sudah tiga atau empat bulan dalam masa pemulihan dari kecanduan judi ketika saya benar-benar kesulitan menonton sepak bola karena begitu banyaknya iklan perjudian. Dan saya berpikir saya ingin melakukan sesuatu soal itu, cukup egois. Jadi saya punya ide untuk berjalan kaki ke klub-klub yang memiliki sponsor perjudian di jersey mereka."
'Bukan hal yang rumit'
Di sisi lain, Grimes memandang negatif 'celah' yang tampak dimanfaatkan klub-klub seperti Manchester United dan Spurs musim ini, saat mereka terus meraup keuntungan dari sponsor judi yang sangat terlihat di semua hal selain jersey pertandingan mereka masing-masing.
"Ini menunjukkan apa yang kita hadapi sebagai masyarakat, yaitu bahwa pada akhirnya, industri perjudian dan industri sepakbola bersama-sama akan menemukan cara untuk memaksimalkan keuntungan," katanya kepada GOAL. "Dan itu bukan arah yang tepat. Jauh lebih baik bagi negara ini, bagi sepakbola, dan bagi masyarakat secara umum untuk memiliki penggemar, orang-orang, dan komunitas yang lebih sehat dan lebih bahagia, daripada mencoba mempromosikan sesuatu yang kita tahu menyebabkan kerugian bagi begitu banyak orang.
"Kalau pun ada, sama sekali tidak mengejutkan bahwa celah-celah ini telah ditemukan dan dimanfaatkan. Saya membayangkan akan ada lebih banyak lagi setelah ini. Itulah mengapa sangat penting bagi pemerintah untuk mendengarkan orang-orang yang punya pengalaman langsung, mendengarkan para penggemar, dan mendengarkan kekhawatiran dari kesehatan publik.
"Tidak sulit untuk memahami apa yang sedang terjadi di sini. Itu berarti lebih banyak orang mengalami dampak buruk dari perjudian, terutama anak muda. Dan jumlah iklan, sponsor, serta promosi mendorong hal itu."
Ia melanjutkan: "Dampak buruk perjudian mengubah cara Anda berperilaku, bertindak, merasakan, dan memandang diri sendiri. Dan, Anda tahu, kita hidup di masa ketika sangat sulit bagi anak muda untuk tumbuh dewasa. Mereka entah kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan hidup terpisah dari orang tua mereka, atau didorong untuk menggunakan hal-hal secara adiktif, untuk melakukan hal-hal yang membuat mereka tetap berada di platform selama mungkin, seperti perjudian, media sosial, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya.
"Saya pikir sepakbola punya tanggung jawab untuk memberi anak muda peluang hidup yang lebih baik. Dan setidaknya menghilangkan salah satu dari hal-hal itu, yaitu ketika mereka pergi menonton pertandingan sepakbola, atau ketika mereka memeriksa klub mereka di media sosial, mereka tidak didorong untuk menggunakan kasino online."
Premier League menolak berkomentar soal dugaan pemanfaatan 'celah' ini oleh sejumlah klub, tetapi GOAL memahami bahwa ada keyakinan larangan sponsor di bagian depan jersey pada hari pertandingan secara signifikan mengurangi visibilitas merek perjudian, dan itu menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk memastikan sponsor perjudian dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.
Masalah tersembunyi dalam sepak bola
Tentu saja, bukan hanya para penggemar yang terdampak kecanduan judi. Dalam beberapa tahun terakhir ada dua kasus signifikan yang melibatkan pemain Premier League yang dijatuhi larangan bermain karena pelanggaran taruhan: mantan striker Brentford Ivan Toney dan Sandro Tonali dari Tottenham, yang saat itu berada di Newcastle.
Pada 2023, nama pertama dijatuhi larangan bermain selama delapan bulan oleh Football Association (FA) atas total 232 pelanggaran taruhan, sementara nama kedua mendapat skorsing 10 bulan dari Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) pada Oktober di tahun yang sama karena pelanggaran selama waktunya di negara asalnya.
Larangan bermain Toney dikurangi dari 11 bulan setelah ia didiagnosis mengalami kecanduan judi, sementara Tonali sejak itu mengakui bahwa ia juga mengalami masalah. Gelandang Italia itu mengatakan kepada La Repubblica pada 2025: "Itu menjadi kebiasaan saat saya berusia 17-18 tahun. Fakta bahwa itu dilakukan secara online membuat saya tertutup dari segalanya, saya menutup diri dalam cangkang saya sendiri.
"Ketika seseorang berada dalam situasi seperti itu, sulit untuk bertanya kepada mereka apakah mereka sakit. Mereka akan selalu bilang tidak. Bahkan jika mereka merasa sebenarnya tidak demikian. Mereka tidak bisa berpikir bahwa mereka punya masalah itu, jadi mereka cenderung menyembunyikannya."
Ironisnya, Tonali kini harus berlatih dengan tracksuit yang terpampang logo Betano setelah Spurs mencapai kesepakatan dengan perusahaan judi tersebut pada musim panas lalu, sesuatu yang sudah disorot The Big Step di media sosial. "Tidak banyak tempat kerja di mana seseorang harus mengenakan pakaian yang mengiklankan produk yang pernah membuat mereka kecanduan," tulis mereka di Twitter.
Berbicara kepada GOAL, Grimes mengatakan: "Saya pikir itu merangkum kontradiksi dari situasi ini, yaitu bahkan ketika klub memiliki pemain yang pernah berjuang melawan kecanduan judi, mereka tetap dipaksa menjadi papan iklan untuk hal yang menghancurkan hidup mereka, dan kadang menghancurkan karier mereka."
Setetes di lautan
Mengingat The Big Step hanya sebagian berhasil dalam upayanya untuk mengakhiri iklan perjudian di sepakbola sepenuhnya, Grimes memiliki perasaan campur aduk terhadap kesepakatan untuk menarik sponsor taruhan dari bagian depan jersey pertandingan mulai musim ini.
"Kami tidak benar-benar mendapatkan itu [larangan total]. Kami mendapatkan pengaturan ini, yang sampai sekarang masih menimbulkan perasaan campur aduk bagi saya. Maksud saya, jika saya membandingkannya dengan saat kami memulai The Big Step, ada 30 klub, dibandingkan dengan titik sekarang ketika di Premier League, jelas, jumlahnya nol. Tetapi jelas, itu hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan jumlah pesan perjudian yang [masih] ada di seluruh sepakbola. Saya rasa ini terasa seperti langkah kecil dan langkah besar itu masih perlu terjadi."
Grimes meyakini para pengambil keputusan di olahraga ini telah memperjelas bahwa mereka menempatkan keuntungan di atas potensi dampak buruk bagi para penggemar, tetapi dia tetap mengambil sedikit kebanggaan dari pencapaian The Big Step sejauh ini. "Sepakbola secara keseluruhan tahu bahwa dampak buruk perjudian memengaruhi orang-orang dan tahu bahwa itu memengaruhi banyak orang, namun tetap saja, secara keseluruhan, memprioritaskan keuntungan di atas kesehatan publik para penggemarnya dan komunitasnya," lanjutnya.
"Saya merasakan sedikit kebanggaan atas apa yang kami lakukan karena itu adalah upaya nyata yang dipimpin oleh pengalaman hidup. Dan untuk membuat Premier League melakukan apa pun, untuk membuat industri sepakbola melakukan apa pun yang mengurangi pendapatan, meskipun diragukan apakah memang benar demikian, ya, itu membutuhkan banyak hal."