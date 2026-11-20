Tribune Kop memainkan peran penting dalam keberhasilan Liverpool meraih gelar secara mengejutkan pada musim 2024-25 di bawah mantan pelatih Arne Slot. Tim asuhan pria Belanda itu hanya sekali kalah di kandang sepanjang musim dan cuma kehilangan poin dalam empat laga kandang lainnya. Namun, dalam rentang 10 hari pada musim dingin lalu, Liverpool menelan dua kekalahan beruntun dengan selisih tiga gol di Anfield, masing-masing dari Nottingham Forest dan PSV, sebelum ditahan tim promosi Sunderland 1-1. Itu berarti Liverpool gagal memenangi tiga pertandingan berturut-turut di Anfield dalam semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid, ketika seluruh pertandingan digelar tanpa penonton.

Slot secara terbuka mengakui saat itu bahwa "tim-tim yang menghadapi kami sekarang merasa bisa meraih hasil", sementara pelatih Sunderland Regis Le Bris mengaku tak percaya timnya mendapat begitu banyak "waktu dan ruang untuk bermain". Slot jelas merasa perlu menghentikan rentetan hasil buruk yang bersejarah itu, tetapi taktiknya yang semakin berhati-hati pada akhirnya membuatnya dipecat hanya setahun setelah menjuarai liga.

"Ada satu hal yang selalu sama selama saya menonton dan bermain untuk Liverpool, terlepas dari posisi kami di klasemen: ketika bermain di Anfield, Anda tidak gentar menghadapi siapa pun," kata mantan gelandang Danny Murphy baru-baru ini kepada talkSPORT. "Anda harus menekan lawan dan berusaha memenangi pertandingan. Anda harus melakukannya. Selalu seperti itu.

"Musim lalu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun tim-tim datang ke Anfield dan mengendalikan pertandingan. Liverpool bermain dengan mengandalkan serangan balik di kandang, dan saat itulah para suporter mulai berbalik [menentang Slot]."

Titik baliknya bisa dibilang datang bukan setelah kekalahan, melainkan hasil imbang yang sangat mengecewakan melawan Tottenham yang tampil buruk dan terancam degradasi. Hasil itu memicu sorakan cemooh dari para penonton yang dikenal sabar.

"Saya pikir ada perbedaan antara apa yang kami lihat secara daring dan sikap para suporter yang datang langsung ke stadion," kata mantan bek Liverpool Jamie Carragher di Sky Sports. "Tidak mudah bagi suporter Liverpool untuk berbalik menentang manajer yang meraih gelar kurang dari setahun sebelumnya, tetapi saya merasa ada perubahan besar pada Minggu dalam perasaan penonton terhadap tim dan manajer. Cemoohan di akhir pertandingan itu benar-benar datang dari suporter yang kecewa dan tidak senang. Saya pikir situasinya sekarang akan sangat sulit bagi Arne Slot. Begitu Anda kehilangan dukungan penonton, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali."

Carragher benar. Slot dipecat pada akhir musim yang berat dan tanpa trofi, ketika Liverpool hanya finis di posisi kelima Premier League setelah gagal memenangi satu pun dari empat laga terakhirnya. Namun, meski atmosfer Anfield tak diragukan lagi membaik musim ini, hasil pertandingan belum ikut membaik.