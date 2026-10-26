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Bagaimana legenda Italia Fabio Cannavaro mematahkan prediksi untuk meraih Ballon d'Or sebagai bek

Dua puluh tahun lalu, bek legendaris itu meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola, menuntaskan perjalanan luar biasa yang bermula saat ia menjadi anak gawang dan menyaksikan Diego Maradona bermain untuk Napoli.

Peter McVitie
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  • Fabio Cannavaro mengira itu lelucon. Istrinya pun berpikir demikian. Sang bek sedang mengemudi keluar dari tempat parkir pusat latihan Real Madrid ketika seseorang yang tidak dikenalnya bergegas menghampiri sambil meneriakkan namanya. Pemain asal Italia itu berhenti dan membuka jendela mobil.

    “Dia kehabisan napas dan mulai berbicara kepada saya,” kenang Cannavaro tentang kejadian 20 tahun lalu itu. “Dia berkata, ‘Saya perlu berbicara dengan Anda. Saya bekerja untuk France Football,’ lalu memberikan kartu namanya.” Meski bingung dengan cara wartawan itu menghampiri dan sikapnya yang mendesak, Cannavaro mengatakan bahwa ia hanya ingin pulang. “Bolehkah saya ikut dengan Anda?” jawab wartawan itu. Ada “hal penting” yang perlu dibicarakan.

    Saat berkendara bersama penumpang yang tak disangkanya itu, Cannavaro, yang berusia 33 tahun, mendapat kabar yang sulit dipercaya: ia terpilih sebagai pesepakbola terbaik di Eropa. Ketika Cannavaro menelepon istrinya untuk memberi tahu bahwa ia akan pulang bersama “seorang teman yang mengatakan kepada saya bahwa saya memenangi Ballon d’Or”, istrinya menjawab, “Dengar, Fabio, menurutku itu lelucon.”

    “Itu lucu dan tidak terduga,” kenang Cannavaro. “Memenanginya sebagai bek praktis mustahil.” Cannavaro memang telah mencapai sesuatu yang nyaris tak terbayangkan. Pada 27 November 2006, dunia mengetahui bahwa ia benar-benar menjadi pemenang Ballon d’Or, mengungguli Gianluigi Buffon dan Thierry Henry. Sebulan kemudian, ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia FIFA, mengungguli Zinedine Zidane dan Ronaldinho.

    “Persaingannya menakutkan, begitu ketat. Tidak lazim bagi seorang bek untuk berada di antara Ronaldinho dan Zidane,” katanya sebelum pengumuman itu disampaikan.

    Bek tengah itu menjalani tahun yang luar biasa. Ia menjadi kapten Italia saat menjuarai Piala Dunia setelah meraih gelar Serie A kedua berturut-turut, meski Juventus kemudian dicabut gelar-gelar tersebut akibat skandal Calciopoli. Berada di puncak performa dan kariernya setelah bergabung dengan Real Madrid pada musim panas, Cannavaro mendapat pujian dari sesama pemain profesional, para pelatih tim nasional, dan wartawan di seluruh Eropa.

    “Penghargaan ini luar biasa, puncak dari tahun yang istimewa,” kata Marcello Lippi, pelatih Italia yang menjuarai Piala Dunia, setelah seremoni Ballon d’Or. “Saya tidak terkejut seorang bek memenanginya. Pesepakbola hebat adalah seseorang yang sangat penting bagi timnya, apa pun posisi yang ia mainkan, dan Cannavaro adalah sosok seperti itu.”

    Meski sudah diberi tahu sebelumnya, Cannavaro, yang menjadi bek ketiga peraih penghargaan itu, masih sulit memercayainya. “Ini kehormatan ganda,” katanya. “Penghargaan ini diberikan kepada pemain terbaik, dan fakta bahwa saya seorang bek membuatnya semakin istimewa. Saya sendiri yang paling terkejut. Ini sangat berarti bagi saya.”

    Itulah puncak perjalanan luar biasa yang dimulai saat ia menjadi pemungut bola, menyaksikan Diego Maradona dari tepi lapangan Stadio San Paolo milik Napoli sambil membayangkan suatu hari bisa meninggalkan warisan yang dikenang.

  • Bertemu Maradona

    Diego Maradona Napoli

    Kecintaan Cannavaro pada Napoli dimulai sejak usia muda, hingga ia melakukan tekel keras terhadap idolanya

    Putra seorang mantan pesepakbola yang berhenti bermain demi membesarkan anak-anaknya, Cannavaro pertama kali mengenal sepakbola di jalanan Napoli. “Kantong sampah kami jadikan tiang gawang,” kenangnya, “dan jika bola menggelinding menuruni jalan, kami menyuruh pemain terburuk mengambilnya.”

    Sering bermain di dekat Stadio San Paolo, ia pun terpikat oleh sepakbola dan mulai bermimpi menjadi bintang Serie A. Pada usia delapan tahun, ia bergabung dengan klub lokal Italsider di kawasan Bagnoli, Napoli. Tak lama kemudian, ia menjadi pemungut bola untuk Napoli. Peran itu memberinya kesempatan menyaksikan langsung dari dekat sosok terhebat sepanjang masa: Diego Maradona.

    “Setiap Minggu saya berusaha datang ke San Paolo,” kata Cannavaro kepada Il Mattino. “Italsider memberi kami tiket untuk menonton pertandingan dari tribune samping, tetapi saya tidak puas hanya menonton dan ingin berada di tepi lapangan. Jadi, saya berulang kali bertanya kepada Scarpitti, guru pendidikan jasmani saya sekaligus pelatih tim junior Italia, apakah saya boleh menjadi pemungut bola.

    “Saya ingin merasakan langsung keseruan pertandingan Maradona, [Bruno] Giordano, [Andrea] Carnevale, [Giuseppe] Bruscolotti, dan [Ciro] Ferrara. Saya berdiri di dekat bendera sudut, di antara Curva A dan Distinti atau tribune samping, karena Maradona akan mengambil tendangan sudut dan saya ingin memotretnya. Saya menyimpan kamera berisi film di saku baju olahraga, lalu terus memotret... Setiap pertandingan menambah koleksi untuk album saya.”

    10 Mei 1987 menjadi hari penting bagi Napoli, terlebih lagi bagi Cannavaro. Pada hari itu, Maradona, Carnevale, Ferrara, dan rekan-rekannya berpeluang memastikan gelar Serie A di kandang dalam pertandingan kedua terakhir musim tersebut. Setelah nyaris tidak tidur semalaman karena terlalu bersemangat, Cannavaro berangkat lebih awal ke stadion untuk menjalankan tugas sebagai pemungut bola. Namun, kejutan menantinya: ia akan menjalani debut bersama tim junior Napoli.

    “Sebelum laga Napoli-Fiorentina, sebuah pertandingan antara tim U-19 telah dijadwalkan,” katanya. “Napoli kekurangan satu pemain, dan pelatihnya, Scarpitti, yang mengenal saya dengan baik karena juga merupakan guru pendidikan jasmani saya di sekolah, memasukkan saya ke tim. Saya bilang kepadanya bahwa hari itu saya seharusnya hanya menjadi pemungut bola dan tidak membawa sepatu sepakbola. ‘Tidak apa-apa,’ jawabnya, ‘masuk ke lapangan saja.’ Jadi, saya memainkan pertandingan itu dengan mengenakan sepatu kets Supergas.”

    Cannavaro saat itu berusia 13 tahun. Setelah menjalani laga perdana yang mendebarkan bersama tim junior, ia menyaksikan Maradona dan rekan-rekannya bermain imbang melawan Fiorentina untuk memastikan Scudetto pertama dalam sejarah klub, yang memicu perayaan meriah. Ketika diwawancarai televisi lokal seusai pertandingan, pemungut bola muda itu ditanya bagaimana perasaannya melihat para idolanya menjuarai liga. “Ini seperti mimpi,” jawabnya.

    Terinspirasi oleh kedekatannya dengan para pemain hebat, Cannavaro mulai menapaki jenjang tim Napoli. Ia mengawali karier sebagai gelandang, tetapi kemudian diberi tahu, tanpa penjelasan, bahwa posisi bek tengah lebih cocok untuknya. Hal itu membuatnya bingung. “Saya lebih pendek daripada kebanyakan pemain lain di lapangan, jadi saya tidak terlihat seperti bek, apalagi bek tengah,” katanya. “Namun, sejak saat itu, itulah posisi saya.”

    Keputusan itu tepat. Ia tampil gemilang di jantung pertahanan dan turut membantu tim U-17 menjuarai liga. Namun, nilai-nilainya di sekolah mulai merosot. Ayahnya yang geram membuang seragam Napoli milik Cannavaro setelah melihat rapornya yang mengecewakan, karena mulai mengkhawatirkan masa depan sang putra. Cannavaro muda ditawari pekerjaan di pub milik pria yang kelak menjadi ayah mertuanya, tetapi ia yakin bisa berhasil di sepakbola.

    “Saya hanya ingin menjadi pesepakbola. Saya tidak menyerah. Saya kesulitan di sekolah, lalu bergegas ke tempat latihan di Soccavo. Berada di sana, dekat dengan tim Maradona dan Careca, adalah sebuah mimpi,” kenangnya. Tak lama kemudian, Cannavaro berlatih bersama pemain fenomenal asal Argentina itu dan bahkan pernah melakukan tekel terhadapnya.

    “Saya anak yang beruntung,” katanya. “Suatu hari, saya melakukan tekel keras terhadapnya dan salah seorang direktur klub memarahi saya. [Diego] langsung menjawab bahwa tidak ada masalah dan saya harus terus bermain dengan cara saya sendiri.”

    Hari itu, Maradona memberikan sepatunya kepada Cannavaro. Ia begitu bangga sampai mengenakannya hingga benar-benar usang: “Saat itu, memiliki sepasang sepatu Puma Kings adalah impian setiap pemain muda, dan sepatu saya diberikan oleh Diego sendiri! Andai saja saya masih memilikinya.”

    Meski tidak mendapat kesempatan bermain bersama juara Piala Dunia 1986 itu, Cannavaro memperoleh pelajaran penting dari pengalamannya. “Untuk menjadi bek hebat, Anda harus bermain menghadapi pemain-pemain terhebat di dunia,” tulisnya di The Players’ Tribune.

  • Dari prospek menjadi kekuatan besar

    Parma v UdineseX
    Getty Images Sport

    Setelah tampil gemilang saat menembus tim utama Napoli, Cannavaro bergabung dengan skuad Parma yang menjanjikan dan untuk pertama kalinya meraih kesuksesan.

    Ketika Claudio Ranieri untuk pertama kalinya memasukkan nama Cannavaro ke bangku cadangan Napoli pada Mei 1992, idolanya, Maradona, sudah pergi dan klub itu merosot ke papan tengah. Debutnya di tim senior terjadi di Coppa Italia melawan Modena pada September, tetapi bek tersebut baru tampil untuk pertama kalinya di Serie A pada Maret berikutnya. Ia bermain bersama Ferrara menghadapi Juventus yang diperkuat Fabrizio Ravanelli, Paolo Di Canio, Antonio Conte, David Platt, serta Roberto dan Dino Baggio.

    Cannavaro yang berusia 19 tahun tertinggal jauh dari Di Canio ketika sang lawan membuka skor pada menit kesepuluh. Enam menit kemudian, Platt lepas dari kawalan dan menyundul bola dari sepak pojok ke gawang. Cannavaro ditarik keluar pada menit ke-60 saat skor 2-1. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Juventus 4-3, tetapi diwarnai bentrokan antara polisi dan suporter di tribune.

    Tiga bulan kemudian, pada pertandingan terakhir musim itu, Cannavaro mencatatkan penampilan keduanya di liga saat Napoli bermain imbang dengan Parma. Ia kemudian nyaris dilepas ke klub Serie B pada musim panas 1993, tetapi pelatih baru Lippi menghentikan transfer tersebut dan menjadikannya pemain inti. "Dia sangat percaya kepada saya," kata Cannavaro.

    Sehari sebelum Cannavaro tampil sebagai starter untuk pertama kalinya pada musim itu melawan Torino, Lippi menghampirinya dan bertanya apakah ia merasa sanggup bermain. "Saya menjawab ya, meskipun kaki saya luar biasa pegal akibat program latihan khusus... Seiring waktu, saya sadar itu adalah ujian karakter. Saya ingat dia selalu menyuruh saya mengantisipasi jalannya permainan: 'Bek yang membiarkan bola memantul di tanah adalah orang mati,' adalah kalimat yang sering dia ulangi."

    Cannavaro mencatatkan total 29 penampilan saat Napoli lolos ke Piala UEFA. Musim berikutnya, ia mengambil alih peran sebagai pemimpin lini pertahanan setelah kepergian Ferrara dan mencetak gol profesional pertamanya dalam hasil imbang 1-1 melawan AC Milan. Ia juga menerima kartu merah pertamanya pada pertandingan kedua terakhir musim itu, sehingga harus absen saat Napoli menang atas Parma pada laga terakhir.

    Cannavaro tak pernah lagi bermain untuk klub yang didukungnya sejak kecil. Di tengah kesulitan keuangan, presiden Corrado Ferlaino mengatakan kepada bek tengah itu bahwa jika ia tidak menerima tawaran bergabung dengan Parma, kebangkrutan Napoli yang sudah di depan mata sepenuhnya akan menjadi kesalahan pemain berusia 21 tahun tersebut. Cannavaro pun berpamitan sambil menangis.

    Keputusan itu ternyata tepat bagi kariernya. Kemerosotan Napoli berlanjut, sementara Cannavaro bergabung dengan tim yang tengah mengalami kebangkitan luar biasa sejak promosi pada 1990. Parma sudah memenangi Coppa Italia, Piala Winners Eropa, dan Piala Super UEFA sebelum meraih Piala UEFA lewat kemenangan agregat 2-1 atas Juventus di final.

    Cannavaro menambah kualitas tim yang diperkuat Hristo Stoichkov, Filippo Inzaghi, dan Lorenzo Minotti, serta dua mantan rekan setimnya di Napoli, Gianfranco Zola dan Dino Baggio. Meski rutin menjadi starter di bawah Nevio Scala, Parma menjalani musim yang mengecewakan. Carlo Ancelotti kemudian ditunjuk sebagai pelatih kepala pada musim panas dan membawa Lillian Thuram, Hernan Crespo, serta Enrico Chiesa bersamanya.

    Parma kemudian finis di posisi kedua Serie A. Cannavaro memainkan peran penting sebagai bek tengah setelah percobaan menempatkannya sebagai bek kanan gagal, sementara Ancelotti membawa klub itu ke Champions League untuk pertama kalinya. Namun, Parma gagal lolos dari grup yang berisi juara bertahan Borussia Dortmund, Sparta Prague, dan Galatasaray.

    Pada 1998-99, Parma meraih dua gelar yang luar biasa dengan mengalahkan Fiorentina di final Coppa Italia sebelum kembali menjuarai Piala UEFA lewat kemenangan meyakinkan atas Marseille. "Itu tim yang luar biasa dengan Thuram, Crespo, Verona, Chiesa, Dino Baggio, dan Buffon," kata Cannavaro dalam sebuah siniar bertahun-tahun kemudian. "Kami tidak berhasil menjuarai liga, tetapi Parma kami saat itu menghancurkan lawan-lawan kami. Di final Piala UEFA, kami mengalahkan Marseille 3-0, tetapi kami juga menghancurkan Bordeaux 6-0, Galatasaray 4-0, Juventus, dan Milan."

    Musim berikutnya mengecewakan karena Parma mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan Thuram dan Buffon dijual ke Juventus, sementara Marcio Amoroso bergabung dengan Borussia Dortmund. Meski terjadi perombakan besar-besaran, Cannavaro bertahan dan memenangi satu lagi Coppa Italia dengan mengalahkan Juventus di final dua leg.

    Dengan 290 pertandingan, dua gelar Coppa Italia, dan satu Piala UEFA, Cannavaro telah menjadi legenda berkat penampilannya yang konsisten luar biasa. Namun, Parma tak bisa melewatkan kesempatan untuk memperoleh uang dari penjualannya ketika AC Milan dan Inter datang mengajukan tawaran. Inter memenangkan persaingan senilai €23 juta itu, tetapi pengalaman Cannavaro di San Siro ternyata jauh berbeda dari masa kejayaannya bersama Parma.

  • Kesuksesan dan skandal

    FBL-ITA-INTER MILAN-JUVENTUS
    AFP

    Setelah melewati masa sulit di Inter, Cannavaro meraih kesuksesan di Juventus, meski perayaannya tak berlangsung lama.

    Pada penampilan keduanya bersama Inter, dalam laga Liga Champions melawan Rosenborg, Cannavaro diusir dari lapangan setelah menerima dua kartu kuning dalam rentang lima menit. Tak lama kemudian, salah satu tulang di kakinya patah, tetapi ia tetap diizinkan bermain. Keputusan itu belakangan ia sesali.

    "Sampai sekarang, saya tidak tahu mengapa tim medis memutuskan bahwa saya harus bermain," katanya. "Setelah setahun, saya tidak bisa merasakan 75 persen bagian kaki saya. Pelatih saat itu adalah Roberto Mancini, dan saya mengatakan kepadanya: 'Bos, saya tidak bisa melakukan ini lagi. Saya harus berhenti, saya tidak bisa.'"

    Pada musim keduanya, Cannavaro semakin sering tidak masuk skuad ketika Inter turun ke posisi keempat di Serie A. Setelah dua tahun, ia menerima tawaran bergabung dengan Juventus, kembali bersama rekan-rekan setimnya di Parma, Buffon dan Thuram, serta Ferrara, sosok yang ia kagumi semasa di Napoli.

    "Saya berusia 29 tahun dan saat itu berpikir untuk berhenti bermain sepakbola," tambahnya. "Untungnya, saya kemudian pindah tim, dan itu keputusan yang sangat tepat."

    Cannavaro merasa "seperti di rumah sendiri" dalam tim asuhan Fabio Capello dan menjelma menjadi legenda sepakbola Italia. Pada musim pertamanya, Juventus menjuarai liga dan ia meraih penghargaan Pemain Bertahan Terbaik Serie A untuk pertama kalinya dari dua kali secara beruntun. Pada musim berikutnya, Juve kembali memimpin jauh di puncak klasemen ketika skandal Calciopoli terungkap pada awal Mei. Terungkap bahwa para pejabat klub terlibat dalam praktik korupsi, termasuk memengaruhi wasit agar memberi keuntungan kepada Bianconeri. Para penyelidik mengungkap praktik tersebut setelah menyadap panggilan telepon manajer umum Luciano Moggi saat mereka menyelidiki tuduhan bahwa Juventus secara sistematis memberikan doping kepada para pemainnya.

    Juve dicabut kedua gelar juaranya dan terdegradasi ke Serie B dengan pengurangan poin yang besar. Milan, Fiorentina, dan Lazio juga masing-masing dikurangi 30 poin karena keterlibatan mereka. Meski begitu, Cannavaro tetap teguh membela pencapaiannya bersama Bianconeri. Ia mengatakan dalam program televisi Il Confronto: "Kami tidak membutuhkan siapa pun. Kami jauh lebih kuat daripada yang lain sehingga tetap mampu menang."

    Ia menambahkan: "Mereka mencabut gelar-gelar itu, tetapi bagi saya, gelar-gelar itu tetap ada. Saya masih menyimpan medalinya di rumah. Saya punya satu, bukan dua, tetapi medali yang saya miliki mewakili Scudetto yang kami menangkan. Kontroversi ini akan selamanya menjadi bagian dari sejarah sepakbola kita, tetapi saya merasa kedua Scudetto itu milik saya.

    "[Moggi] adalah direktur olahraga terbaik di Italia. Yang salah adalah aturannya. Karena jika ada aturan yang mengizinkan siapa pun menelepon wasit, berarti seluruh sistemnya yang salah. Sekarang di Italia, dunia perwasitan tidak bisa dihubungi, sedangkan sebelumnya sistemnyalah yang salah."

    Meski pemain seperti Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, dan Buffon tetap bertahan untuk membantu Juve berjuang kembali ke Serie A, Cannavaro termasuk di antara banyak bintang yang pergi.

  • Menaklukkan dunia

    FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA
    AFP

    Meski skandal Calciopoli mengguncang sepakbola Italia, Cannavaro memimpin Italia sebagai kapten menuju gelar juara Piala Dunia lewat sejumlah penampilan yang layak diganjar Ballon d'Or.

    Gelar-gelar Serie A Cannavaro mungkin dipertanyakan, tetapi ketika sepakbola Italia terguncang oleh skandal besar pada musim panas itu, sang bek menunjukkan bahwa ia memang termasuk jajaran pemain elite dunia.

    Saat Piala Dunia 2006 dimulai, Cannavaro sudah menjadi bek tengah utama tim nasional. Setahun sebelum turnamen di Jerman itu, pelatih Lippi menunjuknya sebagai kapten di tengah pensiunnya Paolo Maldini dan pengaruh Alessandro Nesta yang mulai memudar.

    Cannavaro bermain di setiap menit ketika Italia hanya kebobolan satu gol dalam perjalanan ke final di Berlin. Mereka melewati Ghana, Amerika Serikat, dan Republik Ceko di fase grup, lalu mengalahkan Australia dan Ukraina di babak gugur untuk menghadapi Jerman di semi-final.

    Seluruh keunggulan Cannavaro terlihat di turnamen itu. Berkat kecepatan, kemampuan membaca permainan, sikap proaktif, ketepatan waktu saat melakukan tekel meluncur, dan penjagaan individu yang sangat baik, tak ada yang mampu melewati pemimpin pemberani Italia itu. “Seorang juara berpikir sebelum bola datang,” kata Cannavaro suatu kali. “Saya berusaha membaca permainan lebih dulu, mengantisipasinya. Itu juga seni.”

    Di semi-final melawan Jerman, ia tampil sensasional, mengerahkan segala upaya untuk mencegah tuan rumah menembus pertahanan Italia. Skor masih 0-0 setelah 90 menit dan pertandingan tampak akan ditentukan lewat adu penalti ketika Andrea Pirlo mengoper bola kepada Fabio Grosso di kotak penalti. Bek kiri itu lalu melepaskan tembakan melengkung ke sudut gawang.

    Jerman merespons dengan mengirim bola ke arah kotak penalti Italia, tetapi Cannavaro mengungguli bek jangkung Per Mertesacker dalam duel udara. Bola sundulannya mengarah ke Lukas Podolski. Bertekad mencegah penyerang itu menembak, kapten Italia tersebut bergegas maju dan menyundul bola menjauh sehingga Italia kembali menguasai bola. Alberto Gilardino membawanya ke depan dan menunggu Del Piero berlari melewatinya, lalu menyodorkan bola dengan sempurna untuk dituntaskan legenda Juventus itu dan mengantar tim Lippi ke final. “Cannavaro bahkan tidak akan membiarkan ibu atau ayahnya lewat,” canda sang pelatih.

    “Saya kira tekel yang saya lakukan terhadap Podolski inilah yang membuat saya memenangi [penghargaan Pemain Terbaik Dunia FIFA],” kata Cannavaro. “Sebab, itu pertandingan luar biasa, dimainkan pada level yang begitu tinggi dengan aksi-aksi yang, ketika saya melihatnya, membuat saya bertanya kepada diri sendiri: ‘Benarkah saya yang melakukannya?’ Itu gambaran yang akan tetap dikenang dalam sejarah sepakbola. Itu gol yang indah, dicetak ke gawang tim Jerman yang bermain di kandang. Itulah yang membawa kami ke Berlin.”

    Final melawan Prancis, yang menjadi penampilan ke-100 Cannavaro untuk negaranya, berlangsung sama ketatnya dan jauh lebih menegangkan. Tim Raymond Domenech unggul saat pertandingan baru berjalan tujuh menit setelah Marco Materazzi menjatuhkan Florent Malouda. Zinedine Zidane mengeksekusi penalti dengan mencungkil bola yang masuk setelah membentur mistar. Dua belas menit kemudian, Materazzi menyambut sepak pojok Pirlo dengan sundulan untuk menyamakan kedudukan.

    Luca Toni mendapat beberapa peluang untuk Italia. Sundulannya membentur mistar, lalu sebuah golnya dianulir. Di ujung lapangan lainnya, Henry dihentikan oleh Materazzi, Gianluca Zambrotta, dan Buffon. Buffon juga menggagalkan sundulan keras Zidane pada perpanjangan waktu.

    Lalu, sesuatu yang sulit dipercaya terjadi. Zidane dan Materazzi terlibat adu mulut yang berakhir ketika pemain Prancis itu menanduk dada pemain Italia yang jangkung tersebut hingga diganjar kartu merah. Aksi itu terjadi dalam pertandingan terakhir karier gelandang legendaris tersebut.

    “Saya mendengarnya,” kata Cannavaro dalam wawancara dengan FIFA. “Saya berada lima meter di depan dan mendengar suara itu. Saya menoleh dan Marco sudah tergeletak. Saya bertanya kepada Gigi [Buffon], karena hanya dia yang melihatnya, ‘Apa yang terjadi?’ Dan dia menjawab: ‘Fabio, dia menanduknya dengan sangat keras!’

    “‘Menanduk? Bagaimana mungkin?’ Karena tinggi Materazzi lebih dari 1,90 meter. Jadi, tandukannya mengenai dada. Kalau saya yang ditanduk, pasti langsung mengenai wajah saya karena saya sedikit lebih pendek!”

    Pertandingan berlanjut ke adu penalti dan Cannavaro yakin Italia akan menang, meski namanya tidak masuk daftar penendang. Ia pernah gagal mengeksekusi penalti saat masih kecil dan bermain untuk Italsider, lalu sejak itu tidak suka melakukannya.

    “Itu situasi yang sulit, tetapi saya ingat saya melihat rekan-rekan setim dan tidak ada seorang pun yang menjauh untuk menghindari tugas menendang penalti,” katanya kepada FIFA. “Semua berada di sekitar pelatih dan semua ingin menendang penalti. Itu membuat saya tenang. Saya sangat percaya kepada rekan-rekan setim selama adu penalti. Bahkan, menurut saya mereka tampak santai, dan pada akhirnya semuanya berjalan baik bagi kami.”

    Prancis tertinggal ketika tendangan kedua David Trezeguet membentur mistar. Meski Prancis berhasil mencetak gol lewat dua tendangan berikutnya, Italia memasukkan seluruh penalti mereka dan memenangi adu penalti 5-3.

    Anak gawang dari Napoli itu tampil sempurna di Piala Dunia dan masuk tim terbaik turnamen pilihan FIFA. “Memenangi Piala Dunia, tanpa diragukan lagi, adalah perwujudan mimpi yang saya miliki sejak kecil,” katanya.

    Cannavaro telah berkembang dari seorang anak yang terpukau saat menyaksikan Maradona, seniman serangan terhebat, menjadi pemain bertahan luar biasa dan salah satu yang terbaik sepanjang masa. Gagasan bahwa seorang bek bisa memenangi Ballon d'Or dianggap lelucon, tetapi Cannavaro percaya. Pada 2006, ia menjadikannya sesuatu yang tak terelakkan.