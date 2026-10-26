Putra seorang mantan pesepakbola yang berhenti bermain demi membesarkan anak-anaknya, Cannavaro pertama kali mengenal sepakbola di jalanan Napoli. “Kantong sampah kami jadikan tiang gawang,” kenangnya, “dan jika bola menggelinding menuruni jalan, kami menyuruh pemain terburuk mengambilnya.”

Sering bermain di dekat Stadio San Paolo, ia pun terpikat oleh sepakbola dan mulai bermimpi menjadi bintang Serie A. Pada usia delapan tahun, ia bergabung dengan klub lokal Italsider di kawasan Bagnoli, Napoli. Tak lama kemudian, ia menjadi pemungut bola untuk Napoli. Peran itu memberinya kesempatan menyaksikan langsung dari dekat sosok terhebat sepanjang masa: Diego Maradona.

“Setiap Minggu saya berusaha datang ke San Paolo,” kata Cannavaro kepada Il Mattino. “Italsider memberi kami tiket untuk menonton pertandingan dari tribune samping, tetapi saya tidak puas hanya menonton dan ingin berada di tepi lapangan. Jadi, saya berulang kali bertanya kepada Scarpitti, guru pendidikan jasmani saya sekaligus pelatih tim junior Italia, apakah saya boleh menjadi pemungut bola.

“Saya ingin merasakan langsung keseruan pertandingan Maradona, [Bruno] Giordano, [Andrea] Carnevale, [Giuseppe] Bruscolotti, dan [Ciro] Ferrara. Saya berdiri di dekat bendera sudut, di antara Curva A dan Distinti atau tribune samping, karena Maradona akan mengambil tendangan sudut dan saya ingin memotretnya. Saya menyimpan kamera berisi film di saku baju olahraga, lalu terus memotret... Setiap pertandingan menambah koleksi untuk album saya.”

10 Mei 1987 menjadi hari penting bagi Napoli, terlebih lagi bagi Cannavaro. Pada hari itu, Maradona, Carnevale, Ferrara, dan rekan-rekannya berpeluang memastikan gelar Serie A di kandang dalam pertandingan kedua terakhir musim tersebut. Setelah nyaris tidak tidur semalaman karena terlalu bersemangat, Cannavaro berangkat lebih awal ke stadion untuk menjalankan tugas sebagai pemungut bola. Namun, kejutan menantinya: ia akan menjalani debut bersama tim junior Napoli.

“Sebelum laga Napoli-Fiorentina, sebuah pertandingan antara tim U-19 telah dijadwalkan,” katanya. “Napoli kekurangan satu pemain, dan pelatihnya, Scarpitti, yang mengenal saya dengan baik karena juga merupakan guru pendidikan jasmani saya di sekolah, memasukkan saya ke tim. Saya bilang kepadanya bahwa hari itu saya seharusnya hanya menjadi pemungut bola dan tidak membawa sepatu sepakbola. ‘Tidak apa-apa,’ jawabnya, ‘masuk ke lapangan saja.’ Jadi, saya memainkan pertandingan itu dengan mengenakan sepatu kets Supergas.”

Cannavaro saat itu berusia 13 tahun. Setelah menjalani laga perdana yang mendebarkan bersama tim junior, ia menyaksikan Maradona dan rekan-rekannya bermain imbang melawan Fiorentina untuk memastikan Scudetto pertama dalam sejarah klub, yang memicu perayaan meriah. Ketika diwawancarai televisi lokal seusai pertandingan, pemungut bola muda itu ditanya bagaimana perasaannya melihat para idolanya menjuarai liga. “Ini seperti mimpi,” jawabnya.

Terinspirasi oleh kedekatannya dengan para pemain hebat, Cannavaro mulai menapaki jenjang tim Napoli. Ia mengawali karier sebagai gelandang, tetapi kemudian diberi tahu, tanpa penjelasan, bahwa posisi bek tengah lebih cocok untuknya. Hal itu membuatnya bingung. “Saya lebih pendek daripada kebanyakan pemain lain di lapangan, jadi saya tidak terlihat seperti bek, apalagi bek tengah,” katanya. “Namun, sejak saat itu, itulah posisi saya.”

Keputusan itu tepat. Ia tampil gemilang di jantung pertahanan dan turut membantu tim U-17 menjuarai liga. Namun, nilai-nilainya di sekolah mulai merosot. Ayahnya yang geram membuang seragam Napoli milik Cannavaro setelah melihat rapornya yang mengecewakan, karena mulai mengkhawatirkan masa depan sang putra. Cannavaro muda ditawari pekerjaan di pub milik pria yang kelak menjadi ayah mertuanya, tetapi ia yakin bisa berhasil di sepakbola.

“Saya hanya ingin menjadi pesepakbola. Saya tidak menyerah. Saya kesulitan di sekolah, lalu bergegas ke tempat latihan di Soccavo. Berada di sana, dekat dengan tim Maradona dan Careca, adalah sebuah mimpi,” kenangnya. Tak lama kemudian, Cannavaro berlatih bersama pemain fenomenal asal Argentina itu dan bahkan pernah melakukan tekel terhadapnya.

“Saya anak yang beruntung,” katanya. “Suatu hari, saya melakukan tekel keras terhadapnya dan salah seorang direktur klub memarahi saya. [Diego] langsung menjawab bahwa tidak ada masalah dan saya harus terus bermain dengan cara saya sendiri.”

Hari itu, Maradona memberikan sepatunya kepada Cannavaro. Ia begitu bangga sampai mengenakannya hingga benar-benar usang: “Saat itu, memiliki sepasang sepatu Puma Kings adalah impian setiap pemain muda, dan sepatu saya diberikan oleh Diego sendiri! Andai saja saya masih memilikinya.”

Meski tidak mendapat kesempatan bermain bersama juara Piala Dunia 1986 itu, Cannavaro memperoleh pelajaran penting dari pengalamannya. “Untuk menjadi bek hebat, Anda harus bermain menghadapi pemain-pemain terhebat di dunia,” tulisnya di The Players’ Tribune.