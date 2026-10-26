Fabio Cannavaro mengira itu lelucon. Istrinya pun berpikir demikian. Sang bek sedang mengemudi keluar dari tempat parkir pusat latihan Real Madrid ketika seseorang yang tidak dikenalnya bergegas menghampiri sambil meneriakkan namanya. Pemain asal Italia itu berhenti dan membuka jendela mobil.
“Dia kehabisan napas dan mulai berbicara kepada saya,” kenang Cannavaro tentang kejadian 20 tahun lalu itu. “Dia berkata, ‘Saya perlu berbicara dengan Anda. Saya bekerja untuk France Football,’ lalu memberikan kartu namanya.” Meski bingung dengan cara wartawan itu menghampiri dan sikapnya yang mendesak, Cannavaro mengatakan bahwa ia hanya ingin pulang. “Bolehkah saya ikut dengan Anda?” jawab wartawan itu. Ada “hal penting” yang perlu dibicarakan.
Saat berkendara bersama penumpang yang tak disangkanya itu, Cannavaro, yang berusia 33 tahun, mendapat kabar yang sulit dipercaya: ia terpilih sebagai pesepakbola terbaik di Eropa. Ketika Cannavaro menelepon istrinya untuk memberi tahu bahwa ia akan pulang bersama “seorang teman yang mengatakan kepada saya bahwa saya memenangi Ballon d’Or”, istrinya menjawab, “Dengar, Fabio, menurutku itu lelucon.”
“Itu lucu dan tidak terduga,” kenang Cannavaro. “Memenanginya sebagai bek praktis mustahil.” Cannavaro memang telah mencapai sesuatu yang nyaris tak terbayangkan. Pada 27 November 2006, dunia mengetahui bahwa ia benar-benar menjadi pemenang Ballon d’Or, mengungguli Gianluigi Buffon dan Thierry Henry. Sebulan kemudian, ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia FIFA, mengungguli Zinedine Zidane dan Ronaldinho.
“Persaingannya menakutkan, begitu ketat. Tidak lazim bagi seorang bek untuk berada di antara Ronaldinho dan Zidane,” katanya sebelum pengumuman itu disampaikan.
Bek tengah itu menjalani tahun yang luar biasa. Ia menjadi kapten Italia saat menjuarai Piala Dunia setelah meraih gelar Serie A kedua berturut-turut, meski Juventus kemudian dicabut gelar-gelar tersebut akibat skandal Calciopoli. Berada di puncak performa dan kariernya setelah bergabung dengan Real Madrid pada musim panas, Cannavaro mendapat pujian dari sesama pemain profesional, para pelatih tim nasional, dan wartawan di seluruh Eropa.
“Penghargaan ini luar biasa, puncak dari tahun yang istimewa,” kata Marcello Lippi, pelatih Italia yang menjuarai Piala Dunia, setelah seremoni Ballon d’Or. “Saya tidak terkejut seorang bek memenanginya. Pesepakbola hebat adalah seseorang yang sangat penting bagi timnya, apa pun posisi yang ia mainkan, dan Cannavaro adalah sosok seperti itu.”
Meski sudah diberi tahu sebelumnya, Cannavaro, yang menjadi bek ketiga peraih penghargaan itu, masih sulit memercayainya. “Ini kehormatan ganda,” katanya. “Penghargaan ini diberikan kepada pemain terbaik, dan fakta bahwa saya seorang bek membuatnya semakin istimewa. Saya sendiri yang paling terkejut. Ini sangat berarti bagi saya.”
Itulah puncak perjalanan luar biasa yang dimulai saat ia menjadi pemungut bola, menyaksikan Diego Maradona dari tepi lapangan Stadio San Paolo milik Napoli sambil membayangkan suatu hari bisa meninggalkan warisan yang dikenang.