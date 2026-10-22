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Tim Weah 1-1GOAL

Bagaimana kelanjutan kiprah Tim Weah? Kapten Marseille harus berjuang merebut kembali tempatnya di timnas putra Amerika Serikat

Tim Weah mulai menemukan performa terbaiknya sebagai kapten Marseille, tetapi di tengah munculnya generasi baru, mampukah ia kembali masuk dalam rencana Mauricio Pochettino untuk timnas Amerika Serikat?

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Tim Weah tampil dalam performa terbaiknya akhir pekan lalu. Mengenakan ban kapten Marseille, pemain sayap sekaligus bek sayap berusia 26 tahun itu menjadi pembeda dalam kemenangan 5-2 atas Angers. Dua assist-nya layak mengantarkannya meraih predikat pemain terbaik pertandingan. Sejauh ini, itulah penampilan terbaiknya musim ini.

    Namun, satu pertanyaan masih membayangi penampilan Weah, bahkan pada tahap yang masih sangat awal dalam siklus menuju Piala Dunia 2030: apakah itu cukup? Bisakah ia mendapatkan, atau mungkin merebut kembali, tempatnya di tim nasional putra Amerika Serikat? Di mana posisinya dalam kelompok pemain yang persaingannya semakin ketat dari pekan ke pekan?

    Meski belakangan tampil gemilang di level klub, masa depan Weah di level internasional masih menjadi tanda tanya. Ia merupakan pemain inti yang berperan penting di Piala Dunia 2022, tetapi hanya memiliki peran terbatas dalam turnamen musim panas ini. Keserbabisaannya menjadi nilai tambah, tetapi itu juga berarti ia mungkin tidak memiliki posisi yang jelas di timnas AS saat ini. Pengalamannya sangat penting, tetapi dengan munculnya para bintang muda di semua posisi sayap, sejumlah pemain akan tersingkir dalam beberapa tahun mendatang.

    Tentu saja, tidak ada yang permanen. Weah hanyalah satu dari sejumlah pemain yang tidak dipanggil ke pemusatan latihan terbaru timnas AS, dan pemain berusia 26 tahun itu akan mendapat kesempatan untuk memperjuangkan tempatnya seperti pemain lainnya. Namun, persaingan sudah menanti.

  • Pengalaman terbaru bersama USMNT

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    PRESSE SPORTS

    Weah sudah lama menjadi andalan timnas Amerika Serikat, tetapi musim panas ini ia hanya berperan sebagai pemain pendukung.

    Berbicara kepada GOAL menjelang Piala Dunia musim panas lalu, Weah merenungkan perjalanan hidupnya. Dulu, ia seorang anak dengan berbagai impian. Kemudian, ia menjadi pemain muda yang mewujudkannya. Kini ia seorang pemain veteran yang, saat wawancara berlangsung, tengah bersiap tampil di Piala Dunia keduanya.

    “Saya rasa siklus itu terus berlanjut,” katanya. “Sejujurnya, dulu ada pemain-pemain yang kami jadikan panutan, dan sekarang kamilah yang berada di posisi itu. Kami punya pengaruh besar karena Piala Dunia mendatang digelar di kandang kami. Ini akan menjadi momen besar bagi kami semua dan keluarga kami. Ini kesempatan untuk mewakili dan menginspirasi. Berada di garis depan dalam momen itu rasanya luar biasa, dan bisa mengenakan lambang tim ini di kandang sendiri dalam turnamen sepenting itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan.

    “Sampai sekarang, saya masih seperti sedang mewujudkan impian masa kecil saya. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk semua orang.”

    Weah telah melakukannya selama bertahun-tahun. Ia mulai mencuri perhatian bersama PSG delapan tahun lalu. Debutnya bersama USMNT juga terjadi delapan tahun lalu. Selama periode itu, ia bermain untuk sejumlah klub terbesar di dunia. Ia juga tampil 53 kali untuk USMNT dan mencetak tujuh gol. Yang paling terkenal, tentu saja, adalah golnya pada laga pembuka Piala Dunia 2022.

    Namun, ketika siklus menuju 2030 dimulai, Weah berada dalam situasi berbeda. Ia menjadi pemain cadangan pada musim panas lalu dan hanya tampil dua kali di Piala Dunia. Penampilan pertamanya berlangsung selama 18 menit melawan Paraguay. Pada penampilan kedua, ia menjadi starter melawan Turki, tetapi tampil buruk. Weah sendiri mengatakan permainannya jauh dari cukup baik.

    “Saya rasa saya bermain sangat buruk hari ini. Saya kecewa pada diri sendiri,” kata Weah seusai pertandingan itu. “Kami berhasil bangkit dan mencetak gol penyeimbang, dan saya rasa rekan-rekan setim saya tampil luar biasa. Namun, secara pribadi, saya rasa saya bermain sangat buruk. Ini salah satu hari ketika tidak ada yang berjalan baik bagi saya.”

    Sejak itu, ia belum lagi mengenakan seragam USMNT, dan dalam kurun waktu tersebut, keadaan telah berubah. Pochettino telah menghadirkan generasi baru. Pemain-pemain dari generasi sebelumnya juga masih ada. Persaingan semakin ketat, dan mantan bek USMNT Alexi Lalas yakin Weah terancam tersisih.


    “Sebagai pemain sayap kanan murni pada siklus sebelumnya, dialah yang paling sukses,” kata Lalas dalam podcast Fox, State of the Union. “Ketika keadaan mulai berubah, Weah tidak bisa menyesuaikan diri. Di Piala Dunia, kami melihat bahwa secara emosional, ia tidak siap. Jika Anda Pochettino, apakah Anda akan berkata, ‘Saya masih bisa mendapatkan sesuatu darinya’, meski ada semua perubahan ini dan ia tidak mampu menyesuaikan diri? Saya tidak tahu.

    “Zaman sudah berubah. Yunus Musah kembali masuk dalam rencana tim, tetapi Tim Weah tampaknya sedang menuju pintu keluar.”

    Penilaian Lalas tentu masih terlalu dini, tetapi pertanyaan itu sudah muncul. Weah tidak bisa mengendalikan hal tersebut. Yang bisa ia kendalikan adalah bagaimana ia menanggapinya.

  • Jabatan kapten

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    PRESSE SPORTS

    Weah muncul sebagai sosok pemimpin di salah satu klub paling bersejarah di Prancis

    Tak lama setelah Piala Dunia, Weah mendapat kehormatan besar ketika ditunjuk sebagai kapten Marseille. Mengenakan ban kapten klub dengan sejarah sebesar itu bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata. Didier Deschamps, Marcel Desailly, dan Jean-Pierre Papin termasuk di antara mantan kapten klub tersebut. Ketiganya merupakan ikon sepak bola Prancis.

    Weah, tentu saja, bukan ikon sepak bola Prancis. Namun, ia memiliki semua yang diinginkan pelatih Bruno Genesio dari seorang pemimpin.

    “Kapten harus menjadi teladan lewat sikapnya di lapangan,” kata Genesio, “tetapi juga harus memiliki jiwa pemimpin dan memancarkan energi seorang pemimpin. Sejak saya tiba, ia mencerminkan sosok kapten yang saya inginkan. Ia sangat positif, memperhatikan orang lain, dan bekerja tanpa cela. Dalam kondisi yang agak terbatas, ia adalah pemain dalam skuad yang memenuhi paling banyak kriteria untuk mengenakan ban kapten.”

    Ban kapten itu merupakan pengakuan atas salah satu kualitas terbaik Weah: semangatnya. Di tengah pasang surut, Weah selalu menjadi sosok yang menenangkan. Itulah salah satu alasan Genesio memilih untuk mengandalkannya. Namun, pada akhirnya, kehadiran yang menenangkan itu perlu membuahkan hasil.

    Sejauh ini, hal itu belum sepenuhnya terwujud.

  • Perjalanan Marseille musim ini sejauh ini

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    PRESSE SPORTS

    Marseille belum mengawali kiprah mereka di Ligue 1 maupun Liga Europa dengan baik.

    Marseille mengawali musim dengan hasil naik turun, meraih tiga kemenangan dan menelan empat kekalahan dalam tujuh laga pertama mereka di Ligue 1. Klub ini belum pernah menjuarai Ligue 1 sejak 2010. Jika awal musim ini menjadi gambaran, penantian itu belum akan berakhir musim ini.

    Tentu saja, peluang mereka sejak awal tampak kecil mengingat dominasi PSG, yang memberi Marseille salah satu dari empat kekalahan tersebut. Karena itu, target mereka adalah finis di zona Liga Champions. Marseille gagal mencapainya musim lalu setelah finis kelima, hanya terpaut satu poin dari tempat di kompetisi tertinggi Eropa tersebut. Musim ini, mereka berlaga di Liga Europa dan kalah dalam dua pertandingan pertama.

    Namun, mungkin assist-assist Weah akhir pekan lalu bisa membawa mereka ke jalur yang tepat. Kemenangan atas Angers akhir pekan lalu bisa menjadi titik tolak yang dibutuhkan Marseille untuk kembali bersaing di papan atas Ligue 1. Kemenangan itu juga harus menjadi titik tolak bagi Weah secara pribadi, dengan pemusatan latihan timnas AS berikutnya semakin dekat.

  • Situasi timnas putra Amerika Serikat

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    Brazil Photo Press

    Weah, seperti banyak pemain veteran lainnya, tengah berjuang merebut tempat di timnas putra Amerika Serikat.

    Pilihan pemain untuk timnas Amerika Serikat semakin banyak. Bintang-bintang muda seperti Cavan Sullivan, Mathis Albert, dan Zavier Gozo menawarkan opsi baru di posisi sayap, yang pilihan pemainnya relatif terbatas pada siklus sebelumnya. Christian Pulisic dan Sergino Dest masih menjadi opsi di posisi itu, sementara Alex Freeman dan Frankie Westfield ikut bersaing sebagai bek kanan.

    Lalu ada Weah, yang bisa berkontribusi sebagai pemain sayap maupun bek sayap, tetapi menghadapi persaingan di kedua posisi tersebut. Para bintang muda itu jelas tengah berkembang dan berpotensi merebut tempat di tim inti lebih cepat daripada yang mungkin diperkirakan kebanyakan orang beberapa pekan lalu. Pemain-pemain berpengalaman seperti Weah kini harus berjuang lebih keras daripada sebelumnya untuk mempertahankan tempat mereka. Setelah rutin dipanggil selama delapan tahun, posisi mereka jauh dari kata pasti.

    Performa akan menjadi faktor utama. Begitu pula sikap dan komitmen. Pelatih timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino menekankan pentingnya hasrat dan budaya tim, sehingga siapa pun yang bergabung dalam pemusatan latihan harus memenuhi standar tertentu. Sejauh yang diketahui, Weah selalu memenuhinya, tetapi itu tidak lagi menjamin tersedianya tempat baginya.

    Jadi, apa selanjutnya bagi Weah? Itu menjadi salah satu pertanyaan besar pada awal siklus ini. Seperti banyak pemain yang sudah lama dikenal, ia harus berjuang agar tetap menjadi bagian dari tim.