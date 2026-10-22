Berbicara kepada GOAL menjelang Piala Dunia musim panas lalu, Weah merenungkan perjalanan hidupnya. Dulu, ia seorang anak dengan berbagai impian. Kemudian, ia menjadi pemain muda yang mewujudkannya. Kini ia seorang pemain veteran yang, saat wawancara berlangsung, tengah bersiap tampil di Piala Dunia keduanya.

“Saya rasa siklus itu terus berlanjut,” katanya. “Sejujurnya, dulu ada pemain-pemain yang kami jadikan panutan, dan sekarang kamilah yang berada di posisi itu. Kami punya pengaruh besar karena Piala Dunia mendatang digelar di kandang kami. Ini akan menjadi momen besar bagi kami semua dan keluarga kami. Ini kesempatan untuk mewakili dan menginspirasi. Berada di garis depan dalam momen itu rasanya luar biasa, dan bisa mengenakan lambang tim ini di kandang sendiri dalam turnamen sepenting itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan.

“Sampai sekarang, saya masih seperti sedang mewujudkan impian masa kecil saya. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk semua orang.”

Weah telah melakukannya selama bertahun-tahun. Ia mulai mencuri perhatian bersama PSG delapan tahun lalu. Debutnya bersama USMNT juga terjadi delapan tahun lalu. Selama periode itu, ia bermain untuk sejumlah klub terbesar di dunia. Ia juga tampil 53 kali untuk USMNT dan mencetak tujuh gol. Yang paling terkenal, tentu saja, adalah golnya pada laga pembuka Piala Dunia 2022.

Namun, ketika siklus menuju 2030 dimulai, Weah berada dalam situasi berbeda. Ia menjadi pemain cadangan pada musim panas lalu dan hanya tampil dua kali di Piala Dunia. Penampilan pertamanya berlangsung selama 18 menit melawan Paraguay. Pada penampilan kedua, ia menjadi starter melawan Turki, tetapi tampil buruk. Weah sendiri mengatakan permainannya jauh dari cukup baik.

“Saya rasa saya bermain sangat buruk hari ini. Saya kecewa pada diri sendiri,” kata Weah seusai pertandingan itu. “Kami berhasil bangkit dan mencetak gol penyeimbang, dan saya rasa rekan-rekan setim saya tampil luar biasa. Namun, secara pribadi, saya rasa saya bermain sangat buruk. Ini salah satu hari ketika tidak ada yang berjalan baik bagi saya.”

Sejak itu, ia belum lagi mengenakan seragam USMNT, dan dalam kurun waktu tersebut, keadaan telah berubah. Pochettino telah menghadirkan generasi baru. Pemain-pemain dari generasi sebelumnya juga masih ada. Persaingan semakin ketat, dan mantan bek USMNT Alexi Lalas yakin Weah terancam tersisih.





“Sebagai pemain sayap kanan murni pada siklus sebelumnya, dialah yang paling sukses,” kata Lalas dalam podcast Fox, State of the Union. “Ketika keadaan mulai berubah, Weah tidak bisa menyesuaikan diri. Di Piala Dunia, kami melihat bahwa secara emosional, ia tidak siap. Jika Anda Pochettino, apakah Anda akan berkata, ‘Saya masih bisa mendapatkan sesuatu darinya’, meski ada semua perubahan ini dan ia tidak mampu menyesuaikan diri? Saya tidak tahu.

“Zaman sudah berubah. Yunus Musah kembali masuk dalam rencana tim, tetapi Tim Weah tampaknya sedang menuju pintu keluar.”

Penilaian Lalas tentu masih terlalu dini, tetapi pertanyaan itu sudah muncul. Weah tidak bisa mengendalikan hal tersebut. Yang bisa ia kendalikan adalah bagaimana ia menanggapinya.