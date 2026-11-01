Sudah sulit dibendung di lapangan, Erling Haaland kini dengan cepat menjelma menjadi kekuatan besar di luar lapangan. Profilnya yang kian menonjol di seluruh dunia pun kini mendapat pengakuan resmi. Penyerang Manchester City itu dinobatkan sebagai pesepakbola dengan daya tarik komersial tertinggi di dunia, menggeser Cristiano Ronaldo yang legendaris.
Perusahaan media bisnis olahraga SportsPro telah merilis daftar tahunan yang sangat dinanti berisi 50 atlet dengan daya tarik komersial tertinggi di dunia. Pemeringkatan menggunakan sistem 100 poin yang terdiri dari tiga komponen penilaian: ekuitas merek (45 poin), momentum (40 poin), dan prospek komersial (15 poin). Dengan kata lain, penilaian itu mengukur ekuitas yang telah dibangun seorang atlet, momentum yang dimilikinya, serta ruang untuk terus berkembang.
Sekitar 1.202 atlet dari 70 cabang olahraga dinilai berdasarkan data yang dikumpulkan selama setahun, antara 1 Juli 2025 dan 30 Juni 2026. Bintang tenis putri Aryna Sabalenka menempati posisi teratas, disusul pemain ski asal Tiongkok Eileen Gu, pemain bola basket Giannis Antetokounmpo, Haaland di peringkat keempat, dan sensasi tenis putra Carlos Alcaraz yang melengkapi lima besar.
Haaland menjadi satu-satunya pesepakbola yang masuk sepuluh besar pada 2026, mencerminkan pertumbuhan pesat merek pribadinya selama setahun terakhir. Sementara itu, Ronaldo turun dari peringkat kelima ke-14, dengan daya tarik komersial sang megabintang veteran disebut “mulai menurun”.