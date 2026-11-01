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Erling Haaland Cristiano Ronaldo GFX HIC 1-1GOAL

Bagaimana Erling Haaland yang tengah menjadi sorotan menggeser Cristiano Ronaldo sebagai pesepakbola paling menjual di dunia

Penyerang Manchester City itu menjadi pesepakbola berperingkat tertinggi dalam daftar tahunan SportsPro, sementara CR7 yang legendaris merosot saat memasuki senja karier gemilangnya.

Krishan Davis
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  • Sudah sulit dibendung di lapangan, Erling Haaland kini dengan cepat menjelma menjadi kekuatan besar di luar lapangan. Profilnya yang kian menonjol di seluruh dunia pun kini mendapat pengakuan resmi. Penyerang Manchester City itu dinobatkan sebagai pesepakbola dengan daya tarik komersial tertinggi di dunia, menggeser Cristiano Ronaldo yang legendaris.

    Perusahaan media bisnis olahraga SportsPro telah merilis daftar tahunan yang sangat dinanti berisi 50 atlet dengan daya tarik komersial tertinggi di dunia. Pemeringkatan menggunakan sistem 100 poin yang terdiri dari tiga komponen penilaian: ekuitas merek (45 poin), momentum (40 poin), dan prospek komersial (15 poin). Dengan kata lain, penilaian itu mengukur ekuitas yang telah dibangun seorang atlet, momentum yang dimilikinya, serta ruang untuk terus berkembang.

    Sekitar 1.202 atlet dari 70 cabang olahraga dinilai berdasarkan data yang dikumpulkan selama setahun, antara 1 Juli 2025 dan 30 Juni 2026. Bintang tenis putri Aryna Sabalenka menempati posisi teratas, disusul pemain ski asal Tiongkok Eileen Gu, pemain bola basket Giannis Antetokounmpo, Haaland di peringkat keempat, dan sensasi tenis putra Carlos Alcaraz yang melengkapi lima besar.

    Haaland menjadi satu-satunya pesepakbola yang masuk sepuluh besar pada 2026, mencerminkan pertumbuhan pesat merek pribadinya selama setahun terakhir. Sementara itu, Ronaldo turun dari peringkat kelima ke-14, dengan daya tarik komersial sang megabintang veteran disebut “mulai menurun”.

  • Sensasi media sosial

    Erling Haaland haircut
    Erling Haaland YouTube

    Haaland meraih kesuksesan besar lewat kanal YouTube-nya, yang baru ia luncurkan setahun lalu.

    Salah satu pendorong utama ketenaran baru Haaland adalah kesuksesan kanal YouTube-nya. Sejak diluncurkan pada Oktober 2025, kanal itu telah mengumpulkan 4,6 juta pelanggan dan hampir 250 juta penayangan dari video pendek maupun panjang. Kepribadiannya yang ramah dan jenaka, ditambah kemampuannya sebagai pesepakbola, praktis menjamin kesuksesan kanal tersebut.

    “Kami melihat YouTube menjadi platform yang semakin penting untuk menikmati konten olahraga secara umum, terutama bagi atlet yang ingin membangun profil mereka di media dan mengendalikan narasi tentang diri mereka sendiri,” kata Michael Long, kepala konten komersial SportsPro, kepada GOAL. “Kanal pribadi Haaland memberinya wadah untuk mengembangkan suaranya sendiri dan membangun hubungan langsung dengan para penggemar, sementara konten tentang kesehariannya secara konsisten menarik banyak penonton dan interaksi.”

    Pesepakbola berusia 26 tahun itu menunjukkan pengaruh yang sudah dimilikinya di YouTube dan media sosial lainnya menjelang musim baru dengan menghebohkan jagat maya lewat video yang memperlihatkan rambut panjang terurainya yang terkenal, bergaya ‘viking’, dicukur habis. Vlog berdurasi tujuh menit itu kini telah ditonton sekitar 10 juta kali, sementara cuplikannya di Instagram, TikTok, dan platform media sosial lain telah ditonton dan mendapat interaksi dari lebih banyak orang lagi.

    Orang-orang yang muncul dalam video potong rambut itu menjadi bukti lain besarnya daya tarik Haaland. Ia memiliki nomor Noel Gallagher, Zlatan Ibrahimovic, Jack Grealish, dan Pep Guardiola dalam daftar kontaknya yang bertabur bintang. Ketika ia menelepon untuk menunjukkan penampilan barunya yang sangat berbeda, mereka mengangkat teleponnya. Ia juga pernah berkolaborasi dengan dua nama besar YouTube, KSI dan Sidemen.

    Baru pekan ini, Haaland diumumkan sebagai salah satu pemenang Instagram Rings 2026, penghargaan bagi mereka yang memberi dampak melalui kreativitas di platform tersebut. “Di Instagram, ia semakin menonjolkan sosoknya yang begitu mencuri perhatian dengan memadukan sepakbola, humor, dan kepribadian khas yang membuat akunnya berbeda dari akun-akun lain, baik di dunia olahraga maupun di luarnya,” demikian bunyi sebuah pernyataan.

  • Mengguncang Amerika

    Erling Haaland Norway
    Getty

    Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara telah meningkatkan popularitas Haaland secara signifikan di AS.

    Kanal YouTube Haaland juga berperan besar dalam membantu penyerang jangkung itu menaklukkan Amerika Serikat pada musim panas ini. Ia memanfaatkan Piala Dunia untuk memperluas popularitasnya di sana, ketika publik terpikat oleh karisma dan kepribadiannya yang mudah membuat orang merasa akrab.

    Norwegia berangkat ke Amerika Serikat setelah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun. Mereka membuktikan diri layak disebut kuda hitam sebelum turnamen, berkat kontribusi besar penyerang nomor 9 mereka yang produktif itu. Bersama rekan-rekan setimnya dan selebrasi mendayung ala Viking mereka yang viral, Haaland mencuri perhatian di dalam maupun luar lapangan. Ia mencetak tujuh gol dalam lima penampilan saat membawa negaranya mencapai perempat-final, termasuk dua gol sensasional dalam kemenangan mengejutkan atas juara lima kali Brasil di babak 16 besar.

    Ia masih sempat mengunggah sejumlah vlog di balik layar selama berada di AS. Video-video itu viral saat ia menikmati kesempatan menjalani keseharian tanpa terlalu dikenali, termasuk dengan menyelami budaya koboi di Dallas dan mencicipi makanan khas New York. Hal itu memicu gelombang video AI yang ganjil, menampilkan Haaland sebagai tokoh kartun, Viking, dan lainnya. Haaland bahkan melanjutkan kehebohan itu dengan pulang membawa seekor rakun awetan seharga $750 sebagai suvenir.

    Popularitasnya meningkat pesat seiring laju negaranya di turnamen, didorong oleh gol-gol dan tingkahnya di luar lapangan. Haaland mendapat 32 juta pengikut baru di Instagram selama turnamen, lebih banyak daripada pemain mana pun dan lebih dari lima kali jumlah penduduk negara yang ia wakili. Ia juga menarik jutaan pengikut lagi pada bulan-bulan berikutnya.

    Haaland kemudian mengakui bahwa Piala Dunia telah “mengubah hidupnya”. Saat itu, ia mengatakan kepada media Norwegia VG: “Ini adalah pekan-pekan dan perjalanan paling luar biasa yang pernah saya alami sepanjang hidup. Semuanya terasa benar-benar tidak nyata, dan sekarang pun masih sulit untuk mencernanya. Rasanya sedikit hampa. Jika saya mengingat kembali 40 hari ini secara sekilas, semuanya benar-benar luar biasa.”

    Media berita Amerika Serikat yang telah lama berdiri, ABC menyebutnya “sensasi sepakbola global di dalam dan luar lapangan” yang telah “melampaui turnamen berkat kepribadiannya yang unik”, sementara NBC menjuluki sang penyerang “MVP layar kaca”.

    “Di luar lapangan, ini adalah tahun ketika Haaland benar-benar mendunia,” kata Long. “Sebagian besar berkat Piala Dunia, tempat ia tampil sangat baik di bawah tekanan, menegaskan statusnya sebagai penyerang papan atas, dan berhasil merebut hati publik di pasar Amerika Utara yang relatif baru baginya dan belum banyak ia jangkau.”

  • ‘Kepribadian, selera humor, dan kemampuan membuat orang merasa dekat’

    Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round
    Getty Images Sport

    Haaland berada di kelas tersendiri dalam hal daya tarik komersial selama setahun terakhir, dan belum menunjukkan tanda-tanda melambat.

    Meski musim lalu Haaland harus puas dengan dua gelar piala domestik, alih-alih menjuarai Premier League, Liga Champions, atau Piala Dunia yang kecil kemungkinan bisa ia menangi, ketajamannya mencetak gol, kepribadiannya yang autentik, pesatnya pertumbuhan kanal daringnya, serta kesediaannya memberi penggemar sekilas gambaran tentang kehidupan pribadinya telah mengantarkannya ke lima besar daftar SportsPro.

    Ia juga telah membangun portofolio kerja sama merek yang menguntungkan, termasuk dengan pemasok sepatu bolanya, Nike (salah satu kontrak sepatu bola termahal sepanjang masa), produsen headphone Beats by Dre, merek jam tangan Breitling, dan Budweiser, yang kampanye iklannya dibintangi Haaland selama Piala Dunia.

    “Haaland berada di garis depan olahraga paling populer di dunia dan kompetisi-kompetisi utamanya, yang tentu membuatnya mendapat sorotan besar sepanjang tahun,” jelas Long. “Kiprahnya yang memecahkan rekor bersama klub dan negaranya terus meningkatkan popularitasnya, sementara kepribadiannya yang khas, selera humornya, dan kemampuannya untuk terasa dekat dengan publik telah menarik perhatian orang-orang di dalam maupun di luar sepakbola.

    “Ia terus memanfaatkan media sosial dengan sangat efektif dan, didukung tim berbakat yang mengelola akun-akunnya, ia jelas menonjol di antara para atlet dalam hal konten yang rutin ia unggah. Semua itu semakin meningkatkan daya tarik komersialnya.

    “Model penilaian kami mengukur ekuitas merek yang telah dibangun para atlet dan momentum yang mereka tunjukkan. Haaland meraih nilai tinggi dalam kedua aspek tersebut. Karena itu, ia dengan cepat menjadi sosok yang dikenal luas dan masih punya ruang besar untuk berkembang, perpaduan yang menarik bagi pemasar merek.”

    Tentu saja, salah satu ancaman besar terhadap status Haaland sebagai pesepakbola dengan daya tarik komersial tertinggi adalah kemungkinan hukuman bagi Man City jika dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan Premier League. Pada tahap ini, belum jelas kapan putusan akhir akan keluar, sementara City berjuang mati-matian melawan putusan tersebut.

  • Ronaldo ‘mulai menurun’, tetapi masih ‘tak tertandingi’

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    AFP

    Ronaldo turun dalam daftar peringkat SportsPro tahun ini, tetapi itu semata-mata karena metrik yang digunakan untuk menyusun daftar tersebut.

    Seperti telah disinggung, Haaland adalah satu-satunya pesepak bola yang masuk sepuluh besar peringkat 2026. Dua bintang Real Madrid, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, masing-masing berada di posisi ke-19 dan ke-20, sementara talenta sensasional Barcelona Lamine Yamal menempati posisi ke-23. Lionel Messi yang legendaris berada lebih jauh di belakang, di posisi ke-27. Alessia Russo dari Arsenal (ke-29) dan peraih Ballon d'Or tiga kali Alexia Putellas (ke-47) adalah satu-satunya pesepak bola wanita di 50 besar.

    Namun, yang paling mencolok adalah turunnya Ronaldo dari posisi kelima pada 2025 ke posisi ke-14 kali ini. Pemain berusia 41 tahun itu akhirnya memasuki tahap akhir karier gemilangnya, meski penurunan tersebut perlu dilihat dengan mempertimbangkan perubahan metrik SportsPro yang membuat potensi pertumbuhan menjadi faktor penting.

    "Ada alasan untuk mengatakan bahwa daya tarik komersial Ronaldo mulai menurun saat ia memasuki penghujung kariernya setelah pindah ke Arab Saudi," kata Long kepada GOAL, "tetapi turunnya posisi Ronaldo dalam peringkat kami belum tentu disebabkan oleh berkurangnya daya tarik komersialnya. Alasan utamanya adalah perubahan model penilaian yang kami gunakan untuk menentukan peringkat, sehingga perbandingan langsung dari tahun ke tahun agak menyesatkan.

    "Tahun ini, model tersebut lebih mengutamakan momentum dan prospek komersial daripada nilai merek yang telah terbangun. Artinya, banyak bintang mapan dan atlet yang lebih tua, dengan sisa masa karier yang lebih terbatas, turun dibandingkan dengan 2025, termasuk Ronaldo." Hal itu juga sedikit menjelaskan rendahnya posisi Messi, serta Neymar yang secara agak mengejutkan berada di posisi ke-24.

    Sementara itu, pada usia 26 tahun, Haaland bahkan belum mencapai puncaknya sebagai atlet. Mengingat jumlah penonton yang sangat besar yang telah ia raih melalui kanal YouTube-nya dalam waktu relatif singkat, potensinya tampak nyaris tak terbatas jika ia mampu mempertahankan laju yang sama dalam setiap aspek kariernya.

    "Haaland adalah bintang yang tengah menanjak dengan momentum komersial yang kuat, sedangkan Ronaldo adalah ikon global dengan nilai merek yang telah mapan, merek pribadi yang sangat dikomersialkan, dan portofolio kemitraan yang luas. Karena itu, ruang pertumbuhannya di masa depan lebih terbatas," jelas Long. "Model penilaian kami menempatkan Haaland di atas Ronaldo dalam peringkat, tetapi itu sangat bergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan 'daya tarik komersial' dan unsur mana yang Anda anggap paling penting dalam meningkatkan nilai komersial seseorang. Haaland adalah sosok yang tengah menjadi sorotan saat ini, sedangkan daya tarik komersial Ronaldo secara keseluruhan mungkin tak tertandingi jika Anda mempertimbangkan seluruh kariernya."

  • Menunggu giliran tampil

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    AFP

    Yamal dan Mbappe termasuk di antara mereka yang berharap bisa menggeser Haaland tahun depan.

    Sekilas, sebagian orang mungkin terkejut melihat posisi pemain seperti Mbappe, yang kini berada di tengah krisis China yang ganjil di La Liga, dan Yamal, yang secara luas dianggap sebagai dua di antara pemain terbaik di dunia. Yamal, yang baru berusia 19 tahun, dianggap sebagai penerus Messi di Barcelona dan calon peraih Ballon d'Or berkali-kali. Karena itu, Long memperkirakan Yamal tak butuh waktu lama untuk naik peringkat.

    “Kesuksesan yang berlanjut dan penampilan individu yang hebat di lapangan tentu akan membantu, tetapi ia juga harus terus mengunggah konten dan berinteraksi dengan audiensnya yang terus bertambah di media sosial,” kata kepala konten komersial SportsPro. “Jika ia bisa mengubah perhatian yang makin besar terhadapnya menjadi jumlah pengikut pribadi yang besar dan aktif, daya jualnya akan terus meningkat. Kerja sama dengan merek dan peluang lain untuk menghasilkan pendapatan pun pasti akan menyusul.

    “Faktor-faktor lain juga akan memengaruhi daya jualnya, setidaknya sebagaimana kami mendefinisikannya dalam model kami. Ia sudah memiliki jangkauan internasional yang besar dan pasar potensial yang sangat luas berkat cabang olahraga yang ia tekuni dan klub yang ia bela. Bagaimana ia menampilkan diri di hadapan publik, bagaimana ia mengembangkan profilnya di media sosial, merek mana yang menjadi mitranya, topik budaya apa yang ia pilih untuk dibahas, serta sejauh mana ia merambah bidang lain di luar olahraga: semua faktor itu akan memengaruhi daya jualnya dan posisinya dalam peringkat kami pada masa mendatang.”

    Mengenai Mbappe dan Vinicius, Long yakin keduanya tetap “memiliki daya jual yang sangat tinggi”, dan tak diragukan lagi punya kemampuan untuk menantang Haaland pada masa mendatang. “Mbappe selalu masuk daftar ini setiap tahun sejak 2018 dan empat kali menembus sepuluh besar,” katanya. “Vinicius dua kali masuk daftar dan menempati peringkat kedua pada 2024. Masuk dalam 20 besar dari seluruh atlet di dunia menunjukkan bahwa kedua pemain tetap memiliki daya jual yang sangat tinggi dibandingkan dengan ratusan atlet yang kami nilai tahun ini.”

    Haaland tak diragukan lagi merupakan “sosok yang paling disorot saat ini”, tetapi persaingan untuk menggesernya sebagai pesepakbola dengan daya jual tertinggi di dunia pada 2027 jelas akan berlangsung sengit.