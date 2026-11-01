Kanal YouTube Haaland juga berperan besar dalam membantu penyerang jangkung itu menaklukkan Amerika Serikat pada musim panas ini. Ia memanfaatkan Piala Dunia untuk memperluas popularitasnya di sana, ketika publik terpikat oleh karisma dan kepribadiannya yang mudah membuat orang merasa akrab.

Norwegia berangkat ke Amerika Serikat setelah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun. Mereka membuktikan diri layak disebut kuda hitam sebelum turnamen, berkat kontribusi besar penyerang nomor 9 mereka yang produktif itu. Bersama rekan-rekan setimnya dan selebrasi mendayung ala Viking mereka yang viral, Haaland mencuri perhatian di dalam maupun luar lapangan. Ia mencetak tujuh gol dalam lima penampilan saat membawa negaranya mencapai perempat-final, termasuk dua gol sensasional dalam kemenangan mengejutkan atas juara lima kali Brasil di babak 16 besar.

Ia masih sempat mengunggah sejumlah vlog di balik layar selama berada di AS. Video-video itu viral saat ia menikmati kesempatan menjalani keseharian tanpa terlalu dikenali, termasuk dengan menyelami budaya koboi di Dallas dan mencicipi makanan khas New York. Hal itu memicu gelombang video AI yang ganjil, menampilkan Haaland sebagai tokoh kartun, Viking, dan lainnya. Haaland bahkan melanjutkan kehebohan itu dengan pulang membawa seekor rakun awetan seharga $750 sebagai suvenir.

Popularitasnya meningkat pesat seiring laju negaranya di turnamen, didorong oleh gol-gol dan tingkahnya di luar lapangan. Haaland mendapat 32 juta pengikut baru di Instagram selama turnamen, lebih banyak daripada pemain mana pun dan lebih dari lima kali jumlah penduduk negara yang ia wakili. Ia juga menarik jutaan pengikut lagi pada bulan-bulan berikutnya.

Haaland kemudian mengakui bahwa Piala Dunia telah “mengubah hidupnya”. Saat itu, ia mengatakan kepada media Norwegia VG: “Ini adalah pekan-pekan dan perjalanan paling luar biasa yang pernah saya alami sepanjang hidup. Semuanya terasa benar-benar tidak nyata, dan sekarang pun masih sulit untuk mencernanya. Rasanya sedikit hampa. Jika saya mengingat kembali 40 hari ini secara sekilas, semuanya benar-benar luar biasa.”

Media berita Amerika Serikat yang telah lama berdiri, ABC menyebutnya “sensasi sepakbola global di dalam dan luar lapangan” yang telah “melampaui turnamen berkat kepribadiannya yang unik”, sementara NBC menjuluki sang penyerang “MVP layar kaca”.

“Di luar lapangan, ini adalah tahun ketika Haaland benar-benar mendunia,” kata Long. “Sebagian besar berkat Piala Dunia, tempat ia tampil sangat baik di bawah tekanan, menegaskan statusnya sebagai penyerang papan atas, dan berhasil merebut hati publik di pasar Amerika Utara yang relatif baru baginya dan belum banyak ia jangkau.”