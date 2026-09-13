Namun, reaksi Forlan cenderung tenang. Ini hanyalah titik awal bagi pemain internasional Uruguay itu setelah periode adaptasi yang sulit, seperti yang kemudian ia akui: "Saya harus menyesuaikan diri dengan Premiership dan budaya yang berbeda. Selain itu, kadang saya tidak bermain terlalu lama dan pada situasi seperti itu lebih penting untuk mengontrol bola daripada mencetak lebih banyak gol. Tekanan itu datang dari diri saya sendiri, tetapi saya yakin gol-gol itu akan datang. Akan lebih baik jika mencetak gol itu lewat sebuah pergerakan, tetapi itu tetap dihitung."

Ia kemudian membuktikan dirinya dan Ferguson benar. Forlan gagal mencatatkan namanya di papan skor dalam tujuh pertandingan United berikutnya di semua kompetisi, tetapi ia mendapat starter keduanya di Premier League musim itu pada 26 Oktober, dan menyelamatkan satu poin penting bagi timnya saat menghadapi Aston Villa.

Villa unggul satu gol ketika memasuki 13 menit terakhir di Old Trafford dan tampaknya tidak ada banyak ancaman ketika Mikael Silvestre menguasai bola di sisi jauh kotak penalti dengan lautan pemain bertahan di depannya. Namun, pemain Prancis itu berhasil melepaskan umpan silang kepada Forlan yang entah bagaimana tidak terkawal, dan ia dengan brilian mengarahkan sundulan ke pojok atas melewati kiper Villa Peter Enckelman yang tak berdaya, mengakhiri penantian sembilan bulannya untuk gol pertamanya di Premier League.

Kali ini Forlan jauh lebih ekspresif, melepas bajunya dalam selebrasi yang kemudian menjadi ciri khasnya. Seolah tidak yakin harus menyalurkan energinya ke mana, ia juga berlari ke arah suporter Villa di tribune tandang alih-alih ke pendukung tuan rumah, sebuah kekeliruan yang bisa dimaklumi setelah 23 pertandingan Premier League tanpa gol dari permainan terbuka.

United menjamu Southampton pada pekan berikutnya, dan meski Ferguson kembali menempatkan Forlan di bangku cadangan, ia lagi-lagi menjadi penentu jalannya laga. Dengan hanya lima menit tersisa dan skor imbang 1-1, Juan Sebastian Veron memberi Forlan bola dari sekitar 25 yard dari gawang, dan ia mengambil dua sentuhan untuk menyiapkan diri sebelum melepaskan tembakan keras tak terbendung yang melesat melewati kiper utama Southampton Annti Niemi dalam sekejap mata.

Itu adalah momen luar biasa yang membuat Forlan, dalam luapan adrenalin, kembali memamerkan dada telanjangnya, tetapi setelah itu muncul kejadian konyol. Tampaknya dibuat bingung oleh seragam dua lapis Nike untuk United pada musim itu, ia kesulitan mengenakan kembali bajunya, dan ketika pertandingan dimulai lagi, ia melaju dengan kecepatan penuh untuk merebut bola sambil memegang bajunya di tangan.

"Saya berusaha memakainya kembali secepat mungkin, tetapi kadang ketika Anda sedang terburu-buru, segalanya justru menjadi lebih buruk," kata Forlan ketika diminta mengomentari insiden itu. "Saya tidak tahu apakah saya akan melakukannya lagi. Kita lihat saja ketika itu terjadi." Sebagai pemain emosional yang berkembang dengan mengandalkan insting, tak butuh waktu lama sebelum ia kembali terbawa suasana.