Bagaimana Diego Forlan menjadi pahlawan kultus Manchester United
Diego Forlan adalah salah satu penyerang terbaik di generasinya. Ia mencetak 155 gol dalam periode luar biasa bersama Villarreal dan Atletico Madrid, serta memenangkan Sepatu Emas Eropa pada 2004-05 dan 2008-09 setelah dua kali meraih Trofi Pichichi sebagai pencetak gol terbanyak di La Liga.
Sementara itu, Uruguay melaju hingga finis di peringkat keempat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, sebagian besar berkat Forlan, yang mampu menjinakkan bola Jabulani adidas yang terkenal sulit diprediksi dalam perjalanannya meraih Sepatu Emas bersama dan penghargaan Pemain Terbaik Turnamen. Setahun kemudian, ia membantu La Celeste merebut gelar Copa America pertama mereka dalam 16 tahun, dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 atas Paraguay di final.
Dengan rambut pirang panjangnya yang tergerai, ditahan oleh ikat rambut elastis tipis, Forlan juga merepresentasikan estetika klasik sepakbola era 2000-an, yang membuatnya menjadi sosok yang langsung mudah dikenali dan ikonik secara budaya. Ia dicintai para suporter ke mana pun ia pergi, termasuk di Manchester United, tempat ia menghabiskan dua setengah tahun di bawah arahan Sir Alex Ferguson.
Forlan memang tidak pernah terlalu produktif di Old Trafford, dan benar-benar berada dalam bayang-bayang predator haus gol asal Belanda, Ruud van Nistelrooy. Ia hanya mampu mencetak 17 gol dalam 98 penampilan untuk Manchester United, yang pada akhirnya menerima kerugian £5 juta dari investasi awal mereka saat menjualnya ke Villarreal. Namun, Forlan tetap menjadi pahlawan kultus di United karena ia memahami nilai-nilai inti mereka sama baiknya dengan para rekrutan asing klub yang lebih sukses.
Kebangkitan di Argentina
Forlan awalnya ingin menjadi pemain tenis alih-alih mengikuti jejak ayahnya, Pablo, yang bermain di Piala Dunia 1966 dan 1974 untuk Uruguay, tetapi mengalihkan fokus ke sepakbola pada usia 12 tahun. Keputusan itu berawal dari kekagumannya kepada legenda Argentina Diego Maradona, yang menyumbangkan uang pribadinya untuk membantu keluarga membayar tagihan medis setelah saudara perempuan Forlan, Alejandro, mengalami kecelakaan mobil mengerikan yang menewaskan pacarnya dan membuatnya lumpuh.
Didorong keinginan untuk memberikan dukungan finansial sendiri, Forlan kemudian sempat berada di akademi dua klub top Uruguay, Penarol dan Danubio, dan pada 1995, ia pergi ke Prancis untuk menjalani trial selama tujuh bulan bersama Nancy, tetapi pada akhirnya tidak ditawari kontrak penuh waktu. Tak patah arang, Forlan yang saat itu berusia 16 tahun kembali ke Amerika Selatan, dan dengan bantuan koneksi keluarga serta manajer Jose Omar Pastoriza, ia masuk ke sistem tim muda Independiente, salah satu klub 'Big Five' Argentina.
Forlan menjalani debut tim utama pada usia 18 tahun pada 1998, lalu mencetak 40 gol yang mengesankan dalam 91 pertandingan untuk Independiente, sekaligus menegaskan dirinya sebagai salah satu penyerang muda berkaki dua terbaik di benua itu. Ia kembali menarik minat dari Eropa, dan pada Januari 2002, klub Premier League Middlesbrough menyepakati transfer senilai £6,9 juta untuk bintang muda asal Uruguyan itu.
Namun, United menyalip 'Boro saat Forlan tiba di Inggris, dengan menawarkan nominal yang sama dalam satu pembayaran sekaligus dan paket gaji yang jauh lebih tinggi. Yang krusial, Ferguson juga turun tangan secara pribadi untuk membujuk Forlan.
"Middlesbrough mendekati agen saya, mereka ingin menemui saya sebelum United. Sir Alex Ferguson mengetahui hal ini. Suatu hari saya menerima telepon saat saya berada di kamar mandi. Teman sekamar saya sedang tidur di tempat tidur jadi saya berbicara pelan," kata Forlan dalam kolomnya untuk The National pada 2015.
"Saya sudah bisa memahami bahasa Inggris sejak usia sangat muda, tetapi saya nyaris tidak bisa memahami pria di telepon itu. Dia berbicara sangat cepat dengan aksen yang sangat kental. Saya belajar bahasa Inggris dari orang-orang yang berbicara dengan aksen yang sangat jelas. Saya berusaha keras untuk memahami dan menyadari bahwa dia ingin saya bermain untuknya. 'Kami menginginkanmu,' katanya. 'Ini bukan sekadar minat, kami menginginkanmu. Anda bisa menjadi pemain hebat untuk kami. Tunggu kami. Anda akan bermain untuk Manchester United'."
Awal yang membuat frustrasi
Merekrut penyerang nomor 9 lagi menjadi sebuah keharusan bagi United setelah kepergian Teddy Sheringham dan Andy Cole, dan kedatangan Forlan memicu antusiasme besar. Ia menjalani debutnya pada pekan berikutnya, masuk pada 15 menit terakhir saat menang telak 4-0 atas Bolton Wanderers di Premier League, dan langsung menunjukkan tanda-tanda menjanjikan lewat pergerakan cerdas, etos kerja, dan kecepatannya, hingga mendapat cap persetujuan dari Van Nistelrooy.
"Dengan Diego, kami mendapatkan pemain yang sangat muda dan berbakat," kata Van Nistelrooy. "Dia baru masuk untuk 15 menit terakhir, tetapi Anda bisa melihat bahwa dia punya banyak potensi. Dia sangat, sangat cepat, punya dua kaki yang hebat dan saya pikir pada usia 22 tahun, dia memiliki masa depan yang luar biasa."
Van Nistelrooy melengkapi pesta gol di Reebok Stadium hari itu setelah hat-trick Ole Gunnar Solskjaer. Terlepas dari kata-kata baik penyerang internasional Belanda itu, Forlan akan tetap menjadi pilihan ketiga di belakang dirinya dan Solskjaer sepanjang waktunya di United.
Forlan baru mendapatkan starter pertamanya pada awal Maret, saat ia menggantikan Solskjaer yang cedera dalam laga melawan Tottenham di Old Trafford. Manchester United melenggang menuju kemenangan 4-0 lainnya, dan Forlan terus menjadi ancaman lewat lari-larinya ke ruang di belakang pertahanan, tetapi melewatkan beberapa peluang emas sambil menunjukkan kurangnya ketenangan yang mengkhawatirkan di depan gawang.
Ia menutup kampanye 2001-02 dengan 18 penampilan, tetapi tidak sekali pun mencetak gol. Musim itu juga menjadi kegagalan total bagi tim Ferguson, karena mereka merosot dan finis di posisi ketiga Premier League, tersingkir lebih awal di FA Cup dan League Cup, serta kalah dari Bayer Leverkusen yang tidak diunggulkan di semifinal Liga Champions.
Meski begitu, kerja keras tanpa lelah Forlan saat tim tidak menguasai bola membuatnya populer di kalangan pendukung setia United, dan ia dipanggil ke skuad Uruguay untuk Piala Dunia 2002. Mereka mengalami tersingkir memalukan di fase grup di Korea Selatan/Jepang, tetapi Forlan memulihkan sedikit rasa percaya diri yang sempat hilang ketika mencetak salah satu gol terbaik di turnamen itu melawan Senegal, melepaskan tendangan voli brilian ke pojok jauh dari jarak 20 yard.
Terobosan yang sudah lama dinantikan
Tidak ada lonjakan instan setelah Forlan kembali ke Manchester, karena ia terus memainkan peran sebagai pemain pengganti ketika musim 2002-03 dimulai. Ia masuk dari bangku cadangan pada fase akhir dalam enam laga pertama Premier League United dan di kedua leg kemenangan mereka pada babak kualifikasi Liga Champions melawan Zalaegerszeg, dan setelah mencatat 26 penampilan tanpa gol, ia dijuluki "Forlorn" oleh media Inggris.
Terobosan yang sangat penting itu akhirnya datang pada penampilan ke-27 Forlan untuk United, dalam laga kandang melawan Maccabi Haifa pada matchday pembuka di Liga Champions. Pemain 23 tahun itu masuk sesaat sebelum menit ke-60 ketika Manchester United sudah unggul 4-1, dan seperti biasa, ia sangat aktif di sepertiga akhir lapangan, tetapi sentuhan emas masih menghindarinya ketika ia melepaskan satu peluang emas jauh melambung di atas mistar setelah menerima umpan dari Van Nistelrooy.
Malam itu tampak akan menjadi malam frustrasi lainnya bagi Forlan, sampai David Beckham mendapatkan penalti pada menit ke-88. Winger United itu, yang menjadi kapten tim malam itu, awalnya mengambil bola untuk mengeksekusinya, tetapi Forlan memohon kepadanya untuk mengalah, dan sang pemain Inggris itu dengan lapang hati melakukannya, menyadari betapa besar desperasinya.
"Tolong, tolong. Siapa pun yang masih punya sedikit rasa kemanusiaan akan mengucapkan tolong atas namanya," ITV kata komentator Peter Drury ketika Forlan menunggu peluit wasit dan penonton yang nyaris memenuhi Old Trafford menahan napas bersama. Meski bahasa tubuhnya memancarkan kecemasan, Forlan mengecoh kiper dan melepaskan penyelesaian kaki bagian dalam yang tegas untuk memastikan kemenangan 5-2.
Beckham dan kawan-kawan kemudian mengerubungi Forlan, dan semua orang di bangku cadangan tuan rumah langsung menampilkan senyum lebar penuh kelegaan. "Kalau saya yang mengambilnya dan mencetak gol, saya akan dibenci oleh 67.000 orang," kata Beckham setelah pertandingan. "Dia sudah bekerja sangat keras dalam latihan dan dalam pertandingan, dan dia benar-benar pantas mendapatkan itu."
Ferguson menggemakan perasaan sang kapten: "Pergerakan Diego kelas satu dan dia pantas mendapatkan golnya. Bahkan dalam setengah jam dia berada di lapangan, dia menciptakan setengah lusin peluang. Jika Anda mengerahkan usaha sebesar itu, Anda seharusnya mendapatkan sesuatu. Semoga sekarang dia akan lebih tenang dan mencetak lebih banyak gol lagi. Itu akan menjadi pemicu baginya, saya yakin akan hal itu, dia melakukan pekerjaan yang fantastis."
Keajaiban tanpa baju
Namun, reaksi Forlan cenderung tenang. Ini hanyalah titik awal bagi pemain internasional Uruguay itu setelah periode adaptasi yang sulit, seperti yang kemudian ia akui: "Saya harus menyesuaikan diri dengan Premiership dan budaya yang berbeda. Selain itu, kadang saya tidak bermain terlalu lama dan pada situasi seperti itu lebih penting untuk mengontrol bola daripada mencetak lebih banyak gol. Tekanan itu datang dari diri saya sendiri, tetapi saya yakin gol-gol itu akan datang. Akan lebih baik jika mencetak gol itu lewat sebuah pergerakan, tetapi itu tetap dihitung."
Ia kemudian membuktikan dirinya dan Ferguson benar. Forlan gagal mencatatkan namanya di papan skor dalam tujuh pertandingan United berikutnya di semua kompetisi, tetapi ia mendapat starter keduanya di Premier League musim itu pada 26 Oktober, dan menyelamatkan satu poin penting bagi timnya saat menghadapi Aston Villa.
Villa unggul satu gol ketika memasuki 13 menit terakhir di Old Trafford dan tampaknya tidak ada banyak ancaman ketika Mikael Silvestre menguasai bola di sisi jauh kotak penalti dengan lautan pemain bertahan di depannya. Namun, pemain Prancis itu berhasil melepaskan umpan silang kepada Forlan yang entah bagaimana tidak terkawal, dan ia dengan brilian mengarahkan sundulan ke pojok atas melewati kiper Villa Peter Enckelman yang tak berdaya, mengakhiri penantian sembilan bulannya untuk gol pertamanya di Premier League.
Kali ini Forlan jauh lebih ekspresif, melepas bajunya dalam selebrasi yang kemudian menjadi ciri khasnya. Seolah tidak yakin harus menyalurkan energinya ke mana, ia juga berlari ke arah suporter Villa di tribune tandang alih-alih ke pendukung tuan rumah, sebuah kekeliruan yang bisa dimaklumi setelah 23 pertandingan Premier League tanpa gol dari permainan terbuka.
United menjamu Southampton pada pekan berikutnya, dan meski Ferguson kembali menempatkan Forlan di bangku cadangan, ia lagi-lagi menjadi penentu jalannya laga. Dengan hanya lima menit tersisa dan skor imbang 1-1, Juan Sebastian Veron memberi Forlan bola dari sekitar 25 yard dari gawang, dan ia mengambil dua sentuhan untuk menyiapkan diri sebelum melepaskan tembakan keras tak terbendung yang melesat melewati kiper utama Southampton Annti Niemi dalam sekejap mata.
Itu adalah momen luar biasa yang membuat Forlan, dalam luapan adrenalin, kembali memamerkan dada telanjangnya, tetapi setelah itu muncul kejadian konyol. Tampaknya dibuat bingung oleh seragam dua lapis Nike untuk United pada musim itu, ia kesulitan mengenakan kembali bajunya, dan ketika pertandingan dimulai lagi, ia melaju dengan kecepatan penuh untuk merebut bola sambil memegang bajunya di tangan.
"Saya berusaha memakainya kembali secepat mungkin, tetapi kadang ketika Anda sedang terburu-buru, segalanya justru menjadi lebih buruk," kata Forlan ketika diminta mengomentari insiden itu. "Saya tidak tahu apakah saya akan melakukannya lagi. Kita lihat saja ketika itu terjadi." Sebagai pemain emosional yang berkembang dengan mengandalkan insting, tak butuh waktu lama sebelum ia kembali terbawa suasana.
Membuat Liverpool menangis
Forlan kemudian memainkan peran penting sebagai starter untuk United dalam kemenangan mendebarkan 5-3 atas Newcastle, dengan menyumbang dua assist untuk Van Nistelrooy, dan mempertahankan tempatnya di susunan pemain Ferguson untuk lawatan ke markas Liverpool delapan hari kemudian. Sabtu sore yang menentukan di Anfield itulah yang pada akhirnya mendefinisikan warisannya bersama Manchester United.
Kurang lebih 60 menit pertama pertandingan berjalan berantakan, dan terasa bahwa hanya momen magis individu atau kesalahan besar yang bisa memecah kebuntuan. Ternyata, yang terjadi adalah yang kedua.
Jamie Carragher menanduk bola liar kembali ke Jerzy Dudek dalam situasi yang seharusnya menjadi tangkapan mudah, tetapi entah bagaimana kiper Liverpool itu membiarkannya lolos di bawah kedua kakinya, dan Forlan bereaksi cepat untuk menceploskannya ke gawang kosong. Striker United itu sempat hendak melepas bajunya setelah berlari merayakan gol dengan penuh euforia, tetapi kemudian menariknya turun lagi dalam aksi menahan diri yang lucu pada detik terakhir.
Jika gol pertama itu lebih banyak soal keberuntungan daripada hal lain, gol kedua Forlan adalah bukti kecemerlangan teknik yang tegas. Belum sampai tiga menit kemudian, Ryan Giggs melewati dua tekel dan mencocor bola kepada Forlan di tepi kotak penalti, lalu ia melepaskan tembakan keras yang bersarang di tiang dekat Dudek. Ya, Dudek seharusnya bisa berbuat lebih baik, tetapi penyelesaian Forlan sempurna.
Sami Hyypia memperkecil ketertinggalan untuk Liverpool, tetapi United bertahan untuk mengamankan kemenangan bersejarah, dengan Fabian Barthez melakukan penyelamatan luar biasa untuk menggagalkan Dietmar Hamann pada akhir laga. Meski begitu, Forlan-lah penyelamat yang sesungguhnya.
"Anda tahu, hal yang saya ingat tentu saja adalah gol-gol itu, setiap kali saya melihatnya di TV, tetapi itu setelah pertandingan ketika Gary [Neville] datang kepada saya dan berkata Anda tidak tahu apa yang telah Anda lakukan. Anda akan dikenang selama bertahun-tahun," kata Forlan saat mengenang pertandingan itu di kanal media United pada 2022.
Benar saja, para penggemar United menciptakan chant khusus untuk Forlan dengan nada lagu Dean Martin, Volare. Lirik "Diego, whoooah, Diego, whoooah, He came from Uruguay, and made the Scousers cry" sejak saat itu menjadi chant andalan di tribun, bahkan masih dinyanyikan dalam pertandingan melawan Sunderland pada April 2017, yang membuat bos Manchester United saat itu, Jose Mourinho, kebingungan.
Forlan menambahkan: "Saya tahu itu sesuatu yang penting, tetapi, Anda tahu, saat itu saya tidak tahu, sampai sekarang, setelah 20 tahun, mereka masih menyanyikan nama saya. Itu luar biasa." Ia juga berkata dalam wawancara denganGQ pada 2019: "Saya merinding setiap kali mendengarnya. Saya bukan Ryan Giggs, Paul Scholes atau legenda United lainnya, juga bukan satu-satunya pemain yang mencetak gol di Anfield, jadi rasanya sebuah kehormatan untuk dikenang. Saya mendapat menit bermain yang sangat sedikit di tim sehingga saya bahkan tidak merasa seperti pesepakbola sungguhan sampai pertandingan itu."
Juara liga
Forlan mencetak tiga gol penting lagi pada bulan Desember itu. Yang pertama hadir lewat penyelesaian matang dalam kemenangan 2-0 atas Burnley di putaran keempat Piala Liga, dan yang kedua datang dalam laga perempat-final United melawan Chelsea, saat ia mengecoh Carlo Cudicini dengan bola melewati kedua kakinya untuk mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu.
Manchester United menutup bulan itu dengan manis lewat kemenangan 2-0 atas Birmingham City di Old Trafford, dengan Forlan menyambar gol pembuka mereka melalui tembakan setengah voli setelah menyambut sundulan umpan balik Beckham ke area penalti. Forlan hanya menjadi starter dalam satu laga Premier League lagi pada musim itu, tetapi ia memberi para suporter kenangan lain yang patut dikenang ketika Chelsea datang ke Manchester untuk pertandingan krusial dalam perburuan gelar pada 18 Januari.
Arsenal unggul lima poin atas United di puncak klasemen setelah mengalahkan West Ham lebih awal pada hari itu, dan Chelsea berada tiga poin lebih jauh di belakang di posisi ketiga. Chelsea menguasai babak pertama dan tampak berada di jalur untuk menyalip United di klasemen ketika Eidur Gudjohnsen membawa mereka unggul pada menit ke-30, tetapi kesalahan Cudicini sebelum jeda mengubah jalannya laga. Setelah kehilangan pijakan, kiper Chelsea itu melepaskan operan buruk ke arah Beckham, yang lalu mengirim umpan silang untuk Scholes dan membuat skor menjadi 1-1.
United meningkatkan permainan mereka di babak kedua, tetapi begitu juga Cudicini, dengan Van Nistelrooy digagalkan dari gol yang tampak sudah pasti ketika kiper Italia itu entah bagaimana menepis sundulan tipisnya ke samping gawang. Chelsea bertahan kokoh hingga menit ketiga injury time, ketika Forlan menjadi pusat perhatian.
Masuk sebagai pemain pengganti untuk Van Nistlerooy, Forlan menyelinap di antara dua bek tengah Chelsea untuk menyambut umpan terobosan matang dari Veron, dan dengan ayunan kaki kiri yang terukur sempurna, ia memastikan tiga poin penuh untuk tim Ferguson. Kali ini, Forlan tidak ragu sedetik pun saat melepas jerseinya dan berlari pergi di tengah gemuruh memekakkan telinga dari publik tuan rumah.
"Itulah mengapa kami selalu memainkannya dalam 20 menit terakhir. Dia menjadi pemain yang sangat penting tahun ini dengan gol-gol penting," kata manajer United itu kepada para wartawan. Trofi Premier League kembali ke Old Trafford empat bulan kemudian, dan Forlan berada tepat di tengah-tengah perayaan gembira itu. Catatannya, enam gol dan dua assist dalam 25 penampilan, memang masih terbilang sederhana, tetapi mengingat ia hanya menjadi starter dalam tujuh dari laga-laga tersebut, Forlan tampil fantastis untuk memberi kontribusi yang begitu menentukan.
Disingkirkan
Namun, memang bukan takdir Forlan untuk menjadi superstar jangka panjang di United. Ia membuang salah satu peluang paling buruk abad ini dalam laga uji coba pramusim 2003-04 melawan Juventus, entah bagaimana melepaskan tembakan ke jaring samping dari dalam kotak enam yard ketika gawang sudah terbuka lebar di hadapannya, yang kemudian menggambarkan musim terakhirnya yang mengecewakan di klub itu.
Ferguson lalu beralih ke sistem penyerang tunggal yang membuat bayang-bayang Van Nistelrooy kian besar atas Forlan. Tetap ada beberapa momen positif yang menjadi pengingat akan bakat uniknya, termasuk gol voli indah dalam kemenangan 3-0 atas Rangers di Liga Champions, gol penentu kemenangan di markas Panathinaikos yang meloloskan United ke fase gugur, serta dua gol brilian dari bangku cadangan saat United membantai Villa 4-0 di Premier League. Forlan juga menambahkan medali juara Piala FA ke dalam CV-nya, dengan mencetak satu gol dalam perjalanan menuju gelar itu saat United menang 3-0 atas Northampton di putaran keempat.
Namun, sisi negatifnya sangat melumpuhkan. Forlan menyia-nyiakan jauh lebih banyak peluang daripada yang berhasil ia konversi, terutama ketika gagal mengeksekusi penalti dalam laga melawan Northampton itu, dan tak mampu benar-benar memberi pengaruh dalam kesempatan langka saat Ferguson memainkannya sejak awal. Ia ditarik keluar pada menit ke-57 setelah penampilan yang sangat lamban saat melawan Leicester pada April dan sempat berusaha langsung berjalan ke lorong pemain dalam salah satu luapan amarah yang jarang terlihat darinya.
Situasinya juga tidak terbantu oleh kedatangan Louis Saha di Old Trafford pada Januari 2024, atau perekrutan Wayne Rooney dari Everton pada musim panas itu. Forlan bermain 17 menit dalam laga pembuka musim 2024-25 United di markas Chelsea, tetapi mengabaikan permintaan Ferguson untuk mengganti pul-nya, dan menghadapi murka sang manajer setelah terpeleset saat tinggal berhadapan dengan gawang dalam kekalahan 1-0 itu.
"Ferguson ingin saya bermain dengan pul panjang, yang bisa diganti-ganti dan cocok untuk lapangan basah, tetapi saya merasa lebih nyaman dengan yang pendek," ungkap Forlan. "Saya setuju untuk menggantinya, tetapi saya tidak melakukannya dan membuang sebuah peluang. Setelah itu, saya bergegas ke ruang ganti untuk mengganti sepatu, tetapi Ferguson memergoki saya. Dia meraih sepatu itu dan melemparkannya. Itu adalah pertandingan terakhir saya untuk United."
Warisan abadi
Forlan meninggalkan Theatre of Dreams beberapa hari kemudian dengan label gagal transfer, bergabung dengan Villarreal dalam kesepakatan murah senilai £2 juta. Namun, tidak ada permusuhan berkepanjangan dengan Ferguson, yang memberikan rangkuman penuh pertimbangan tentang masa Forlan di klub dalam autobiografinya, seraya mengakui bahwa "keunikan" Van Nistelrooy bekerja melawan sang ace Uruguay.
"Ruud ingin menjadi penyelesai akhir No. 1, itu memang karakternya. Diego Forlan sama sekali tidak masuk dalam radarnya, jadi ketika Anda memainkan mereka berdua bersama, tidak ada chemistry sama sekali. Diego lebih baik dengan seorang partner," kata Ferguson. "Tapi dia mencetak beberapa gol yang tak ternilai. Dia pemain bagus dan profesional yang luar biasa."
Di Villarreal, Forlan berkembang pesat karena ia dipromosikan menjadi pemeran utama. Posisi itu memang tidak tersedia baginya di United, dan dia tidak dibentuk untuk menjadi supersub seperti Solskjaer sepanjang sebagian besar kariernya. Penilaian Ferguson juga terbukti akurat lewat kemitraan mematikan yang ia bangun dengan Sergio Aguero di Atletico, serta pemahaman telepatisnya dengan Luis Suarez dan Edinson Cavani di level internasional.
Fans United tidak melihat Forlan yang benar-benar terbaik, tetapi tetap jatuh cinta pada semangat juangnya. "Saya ingat ketika Diego Forlan datang, dan itu tidak benar-benar berjalan untuknya. Jika seorang pemain berusaha, dan Diego melakukannya, kami akan menyeretnya bersama kami; kami akan mencoba membantunya," kata mantan kapten United Roy Keane pada 2023, menurut Daily Mirror.
Ya, dia membuat Liverpool menangis, tetapi determinasi luar biasa Forlan mengukuhkan statusnya sebagai sosok favorit di Old Trafford. Dia selalu memberikan segalanya untuk lambang klub, dan karakter seperti itulah yang persis telah hilang dari klub pada era pasca-Ferguson. Romansa dalam sepakbola seharusnya diukur dari pengabdian, bukan angka, dan milik Forlan tak tertandingi.