Bagaimana Como milik Cesc Fabregas beralih dari valuasi €1 juta menjadi €1 miliar dalam waktu kurang dari 10 tahun
Slogan di profil Twitter Como berbunyi, 'Sepakbola terindah di lokasi terindah'. Itu klaim yang sangat berani, tetapi nyaris tidak berlebihan.
Tentu saja dalam konteks Italia, saat ini tidak ada tim yang lebih enak ditonton di Serie A. Baru Minggu lalu, pemenang Piala Dunia Daniele De Rossi mengakui bahwa ia belum pernah menghadapi tim yang lebih kuat sejak menangani Genoa hampir setahun lalu.
Lalu ada lokasinya. Stadion Sinigaglia milik Como tidak besar dan juga tidak modern. Arena berkapasitas 13.000 penonton itu sudah hampir berusia 100 tahun, dan, sejujurnya, terlepas dari semua renovasi baru-baru ini, hal itu masih terlihat jelas. Namun, meski stadionnya sendiri mungkin tidak terlalu mengesankan, lingkungan sekitarnya sangat spektakuler.
Sinigaglia berada di tepi Lago di Como yang menakjubkan, salah satu destinasi wisata paling populer dan prestisius bukan hanya di Italia, tetapi juga di seluruh dunia. Dan di sinilah, di latar yang spektakuler ini, Como akan menjalani debut yang sangat dinantikan di Liga Champions pada Kamis malam, melawan RB Leipzig.
Tidak mengherankan, tiket menjadi barang langka, bahkan sedemikian rupa sehingga presiden Mirwan Suwarso dan anggota lain dari tim eksekutif menyerahkan kursi mereka agar lebih dari 40 suporter tertua klub bisa hadir. Itu adalah gestur yang indah, tetapi juga kelas master hubungan masyarakat lainnya dari jajaran direksi yang nyaris tak pernah membuat langkah keliru sejak Djarum Group mengakuisisi Como pada 2019.
Saat itu, Como bernilai kurang dari €1 juta, tetapi Suwarso mengatakan nilainya bisa melampaui €1 miliar. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana klub sekecil itu bisa melesat dari kasta ketiga sepakbola Italia hingga bersaing dengan elite Eropa dalam waktu sesingkat itu? Dan seberapa tinggi lagi mereka bisa mendaki tangga sepakbola?...
'Welcome to Wrexham' versi Italia
Beberapa tahun sebelum 'Welcome to Wrexham' pertama kali tayang di FX pada 2022, Suwarso dan beberapa koleganya di Mola TV, salah satu anak perusahaan Djarum, memiliki ide untuk sebuah "semacam dokumenter sepakbola" yang berlatar di Italia.
"Kami pikir itu akan menjadi tema yang akrab bagi penonton, mengingat popularitas Serie A yang sangat besar di Indonesia pada 1990-an," kata Suwarso kepada Calcio E Finanza.
Satu-satunya masalah adalah soal lokasi syuting, karena kota-kota terpadat di Italia menghadirkan berbagai kendala logistik. Namun, saat menjelajahi Milan, Suwarso menemukan Como; "sebuah kebetulan yang menyenangkan", seperti yang ia katakan.
Sekilas, Como 1907 tampak seperti pilihan yang aneh untuk target penonton tersebut, mengingat Lariani nyaris tidak pernah menjadi kekuatan besar pada masa kejayaan Serie A. Selain itu, meski klub itu baru saja promosi ke Serie C1, retakan dalam infrastruktur Como benar-benar terlihat jelas.
"Kami akan merenovasi seluruh bangunan ini," kata Suwarso dalam sebuah presentasi video yang menampilkan cuplikan stadion klub yang bobrok, "dan mengembalikannya ke kondisi baik."
Dengan demikian, semuanya sudah jelas: Suwarso telah menemukan kisah potensial dari nol menjadi sukses yang selama ini ia cari.
Langkah bijak
Uang tak akan pernah menjadi masalah bagi Como. Djarum Group dipimpin oleh Harton bersaudara, Budi dan Bambang, dua pria terkaya di planet ini. Tantangan sesungguhnya adalah mencari cara terbaik untuk menginvestasikan uang tersebut.
Suwarso mungkin familier dengan Serie A, tetapi ia tidak punya pengalaman mengelola klub sepakbola. Karena itu, ia meminta bantuan mantan gelandang Inggris dan Chelsea, Dennis Wise.
Pada saat pengambilalihan itu terjadi, pria asal London tersebut terlibat dalam program pengembangan pemain muda Indonesia yang dijalankan Djarum dan awalnya mulai bekerja dengan Como sebagai konsultan, sebelum kemudian menjadi CEO, lalu presiden.
"Saya mengambil kendali penuh atas klub sepakbola itu, dari atas sampai bawah, merekrut setiap orang yang ada di gedung," Wise kemudian mengungkapkan kepada The Coaches' Voice. "Saat saya pergi ke sana, klub itu bahkan tidak memiliki tempat latihan sendiri, hanya sewa dari tahun ke tahun. Faktanya, mereka sudah dua kali bangkrut dan jumlah penonton hanya sekitar 800 orang.
"Jadi, ini soal meningkatkan jumlah suporter, komunitas di sekitar klub, mendapatkan tempat latihan, dan membangun akademi, yang saat itu dialihdayakan, jadi kami harus membawanya kembali ke dalam.
"Tidak ada terlalu banyak minat dari luar pada tahap itu, dan Mirwan benar-benar membiarkan saya bekerja dengan cara saya sendiri. Saya tidak pernah punya banyak dana untuk dibelanjakan di bursa transfer, jadi saya harus mencoba membuat beberapa kesepakatan yang sangat bagus. Kami punya 14 pemain pinjaman pada satu tahap. Ini soal menyaring siapa yang masuk dan keluar, karena tidak ada uang untuk dibelanjakan. Lalu, tiba-tiba, semuanya mulai berkembang."
"Saya hanya menginginkan sebuah proyek yang membuat saya bersemangat"
Pada 2021, Como kembali ke Serie B untuk pertama kalinya sejak sebelum kebangkrutan kedua mereka empat tahun sebelumnya. Musim panas berikutnya, dalam demonstrasi paling jelas sejauh itu atas ambisi para pemilik, Cesc Fabregas bergabung dengan klub, baik sebagai pemain maupun pemegang saham. Tak mengherankan, Wise memainkan peran penting dalam membawa pemenang Piala Dunia itu bergabung.
"Dennis adalah yang paling meyakinkan [dari para direktur klub yang saya ajak bicara]," jelas gelandang veteran itu saat itu. "Saya tidak peduli soal uang. Saya hanya ingin bergabung dengan proyek yang membuat saya antusias. Saya melihat masa depan jangka panjang untuk klub ini."
Fabregas, Wise, dan Suwarso memiliki tujuan yang sama: membawa Come kembali ke Serie A, dan pada 2024, tim tersebut promosi ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade.
Pada tahap itu, Fabregas menangani tim utama. Secara teknis ia mungkin terdaftar sebagai asisten Osian Roberts, tetapi itu hanya karena mantan ace Arsenal itu belum mendapatkan seluruh lisensi kepelatihannya. Namun, semua orang tahu bahwa Fabregas-lah yang mengambil keputusan, dan besarnya pengaruhnya baru benar-benar terlihat ketika Wise berpisah dengan Como pada musim panas 2024 dan menjelaskan kepergiannya yang mengejutkan dengan menyatakan, "Klub telah memutuskan untuk mengikuti arahan Cesc Fabregas."
Wise juga kemudian mengklaim bahwa Suwarso ingin "mengambil lebih banyak kendali" atas klub dan "tidak dalam struktur finansial yang sama". "Sudah tepat bagi saya untuk mundur dari hal-hal tertentu yang tidak saya setujui," tambah Wise.
Namun, Fabregas dan Suwarso tetap sepenuhnya sejalan. "Kami memiliki visi yang sama, tujuan yang sama, yaitu melangkah setinggi mungkin," kata pria Spanyol itu. "Kami masih klub kecil, tetapi dengan ambisi besar, sangat besar, untuk masa depan."
Berspekulasi demi meraup keuntungan
Pada dasarnya, Como tidak sekadar puas bersaing di Serie A, mereka ingin langsung menang, dan itu berarti mengeluarkan lebih banyak uang.
Menurut Football Benchmark, biaya operasional klub (€52 juta) lebih dari lima kali lipat pendapatan operasional mereka (€10 juta) selama musim promosi mereka di Serie B, dan mereka terus jor-joran setelah tiba di kasta tertinggi Italia. Neraca transfer bersih pada akhir tahun pertama mereka sedikit di atas -€93,35 juta. Musim lalu, angkanya hampir mencapai -€108,79 juta.
Cara berpikir Como jelas: Anda harus berani berinvestasi untuk meraih hasil lebih besar. Dan itu adalah strategi yang membuahkan hasil bagi mereka, setidaknya sampai sekarang, dengan Fabregas membawa tim finis mengejutkan di posisi keempat musim lalu, sesuatu yang bahkan membuat para petingginya terkejut.
Namun, Suwarso menegaskan bahwa lolos ke Liga Champions bukan keharusan untuk menyeimbangkan pembukuan, bahwa klub tidak berada di bawah tekanan finansial untuk lolos ke kompetisi Eropa.
"Kami tidak menetapkan target olahraga yang spesifik," katanya kepada Calcio E Finanza. "Kami berusaha untuk tidak berpikir seperti itu. Kami melihat semuanya dari sisi profitabilitas. Jika kami mengelola anggaran dengan benar dan menjaganya pada level yang berkelanjutan, kami percaya bisa meraih keuntungan dalam dua hingga tiga tahun."
Itu jelas sebuah kemungkinan, mengingat cara Como membangun merek mereka.
Deretan bintang yang bermunculan untuk Como
"Jika Anda melihat laporan keuangannya, Como saat ini adalah klub yang merugi, tetapi saya akan mengatakan itu cukup normal dalam situasi seperti ini," kata Antonio Di Cianni, direktur Advisory di Football Benchmark, kepada GOAL. "Ini adalah model yang berbeda dari yang biasanya kita lihat di sepakbola.
"Djarum tidak membeli klub sepakbola yang sudah mapan dengan aliran pendapatan tinggi. Ini adalah klub yang berasal dari divisi bawah dan pada dasarnya mereka membangun klub baru dari nol.
"Mereka mencatat kerugian bersih hampir €200 juta dalam tiga musim terakhir, tetapi mereka berhasil promosi, dan kini lolos ke Liga Champions.
"Jelas, stadionnya kecil, jadi kapasitas menjadi masalah, tetapi mereka sedang merenovasinya. Mereka ingin meningkatkan fasilitas, membuat stadion lebih modern, tetapi juga menaikkan kapasitas menjadi antara 15.000 dan 17.000, yang akan menambah lebih banyak kursi hospitality, dan dari perspektif hari pertandingan, di situlah uang sesungguhnya berasal bagi klub sepakbola.
"Mungkin yang paling penting dari semuanya, Como melakukan banyak hal dalam hal merchandise dan lisensi untuk memaksimalkan brand Danau Como. Danau Como dikenal luas di seluruh dunia, seperti Venesia atau Cinque Terre. Tempat itu memiliki tingkat prestise dan ketenaran seperti itu.
"Pemilik sebelumnya tidak memanfaatkan fakta itu, tetapi sekarang Djarum, tentu saja, melakukan segala yang mereka bisa untuk memanfaatkan brand tersebut. Mereka bahkan telah mendirikan klub anggota privat (The Club On The Lake) yang memiliki biaya keanggotaan €4.500 per tahun.
"Jadi, mereka sedang berusaha membangun konsep eksklusivitas di sekitar klub sepakbola itu."
Mendatangkan begitu banyak selebritas jelas membantu memperkuat citra tersebut. Dalam 18 bulan terakhir saja, bintang Hollywood seperti Hugh Grant, Michael Fassbender, Adrien Brody, Kiera Knightly, Kate Beckinsale, Jeff Goldblum, Benedict Cumberbatch, dan Hugh Jackman telah hadir di Sinigaglia.
Menariknya, Suwarso mengatakan bahwa ini bukan aksi PR yang diatur oleh klub. "Kami tidak melakukan hal seperti itu," tegasnya tahun lalu. "Mereka datang sendiri.
"Sebagai contoh, James Righton, suami Keira Knightley, ingin mengunjungi Como setelah membaca tentang bagaimana Cesc Fabregas membangun tim sepakbola yang menarik, jadi dia ingin melihatnya sendiri. Dari sana, semua yang lain mengikuti secara alami."
'Sang CEO sepakbola'
Sulit untuk menyangkal betapa pentingnya Fabregas bagi proyek Como. Klub ini memiliki pemegang saham ternama lain seperti Thierry Henry, sementara Raphael Varane berada di jajaran dewan, tetapi Fabregas adalah figur utamanya, wajah dari seluruh proyek ini, "CEO sepakbola" Como, seperti yang dikatakan Suwarso.
"Dia sangat krusial untuk menjalankan rencana yang telah diberikan dewan kepadanya," ujarnya kepada Gazzetta dello Sport. "Berbeda dengan tim lain, kami tidak hanya bergantung pada pelatih dan direktur olahraga; kami memiliki dewan sepakbola yang diperluas, yang mencakup Cesc dan stafnya, serta semua komponen lain dari manajemen sepakbola kami, ditambah CFO kami dan saya sendiri yang mewakili kepemilikan.
"Kami berusaha mengambil keputusan sebagai sebuah komite, dengan menggunakan DNA yang telah kami bangun sebagai pedoman. Tetapi Cesc sangat fundamental dalam membangun DNA itu."
Sejak awal, para pemilik sudah menegaskan kepada Fabregas bahwa mereka ingin melihat tim memainkan "sepakbola proaktif". Tujuannya bukan semata-mata untuk menang, melainkan untuk menghibur. Dan alasannya ada dua: pertama, untuk menarik pemain ke klub; kedua, untuk menarik wisatawan.
Stadion Como mungkin kecil, tetapi kotanya juga kecil, dengan jumlah penduduk sedikit di atas 82.000 jiwa. Namun, yang dimiliki Como dalam jumlah besar adalah para pengunjung, dan tujuan Suwarso sejak awal adalah menjadikan Sinigaglia sebagai salah satu daya tarik wisata utama di kawasan itu.
"Ketika saya pertama kali tiba, ada 1,6 juta wisatawan," jelasnya. "Lima tahun kemudian, angkanya menjadi 4,8 juta. Jadi, harus ada cara untuk menghasilkan pendapatan dari peningkatan jumlah pengunjung ini, dan saya suka memikirkan model bisnis kami dengan cara yang mirip dengan Disney.
"Bagi Disney, Disneyland mewakili divisi taman hiburan mereka; bagi kami, klub sepakbola dan pengalaman hari pertandingan adalah 'divisi taman hiburan' kami. Lalu, kami memiliki delapan divisi lain yang terhubung dengan ini... Tetapi yang membuat kami unik adalah cara kami menghubungkan pengalaman sepakbola dengan pariwisata di Danau Como, menciptakan sinergi yang benar-benar unik.
"Kami bahkan memiliki sekolah dan akademi, bukan hanya sektor usia muda untuk klub, tetapi akademi bagi mereka yang ingin bermain sepakbola pada musim panas, misalnya, datang dari AS. Para orang tua bisa berlibur sementara anak-anak mereka bermain sepakbola. Selain itu, bahkan ketika kami masih berada di Serie B, kami menjual tiket di 122 negara. Tahun lalu, 20 persen penjualan e-commerce kami berasal dari luar negeri, dan tahun ini, 12% penjualan kami datang dari AS saja.
"Jika Anda berjalan-jalan di kota hari ini, Anda akan mulai melihat banyak merchandise kami, sedangkan tiga tahun lalu, kami bahkan tidak punya toko. Sekarang, kami memiliki empat toko di kota dan 485 titik ritel yang mendistribusikan produk kami di seluruh provinsi Como.
"Kami melayani populasi 85.000 orang, ditambah 4,8 juta wisatawan yang datang setiap musim panas. Tujuan kami adalah berekspansi secara internasional dan mengubah 4,8 juta pengunjung musiman itu menjadi 48 juta, 400 juta, atau berapa pun angka realistis yang bisa kami capai. Jika kami berhasil, itu akan luar biasa karena mencapai profitabilitas hanya dalam delapan tahun adalah sesuatu yang sangat cepat."
Bergerak ke arah yang tepat
Namun, Como jelas belum sampai di tahap itu. Terlepas dari semua kualitas Fabregas sebagai pelatih, yang jelas memang banyak, klub ini bisa dimengerti masih cukup bergantung pada bursa transfer untuk membentuk skuad yang kompetitif, karena sektor pemain muda yang telah dirombak itu masih butuh waktu sebelum mulai menghasilkan talenta binaan sendiri. Itu juga menjelaskan mengapa Como belum menghasilkan banyak uang dari penjualan pemain.
Akibatnya, mereka masih cukup jauh dari valuasi €1 miliar yang diinginkan, yang, menurut Football Benchmark, akan menempatkan mereka di urutan keempat di antara klub-klub Serie A, di belakang Inter (€2,1 miliar), Juventus (€1,84 miliar), dan AC Milan (€1,8 miliar), tetapi di atas Napoli (€967 juta).
"Pemilik jelas selalu menargetkan hal tinggi, itu adalah aset mereka sendiri, jadi wajar jika mereka berkepentingan untuk berbicara positif soal peningkatan nilai klub," kata Di Cianni. "Namun Como, pada 24-25, menghasilkan pendapatan sekitar €50 juta, jadi mereka masih cukup jauh bahkan dari klub-klub dengan pendapatan tertinggi di Italia.
"Tentu saja, mereka akan bermain di Liga Champions musim ini, dan meski itu bergantung pada sejauh mana langkah Anda, saya membayangkan mereka mungkin akan mendapatkan sekitar 30 hingga 40 juta euro hanya dari partisipasi. Karena itu, mereka mungkin bisa mendekati sekitar €100 juta pendapatan musim ini.
"Meski begitu, valuasi satu miliar adalah target yang ambisius, karena tidak ada jaminan dalam olahraga dan masih harus dilihat seberapa konsisten mereka dalam hal hasil di lapangan. Apakah Como akan menjadi tim yang stabil di Serie A, rutin bersaing untuk empat besar? Apakah sekarang mereka akan lolos ke kompetisi Eropa setiap tahun? Apa yang terjadi jika mereka mengalami satu musim buruk dan turun lagi ke Serie B? Inilah pertanyaan-pertanyaan dari perspektif olahraga yang memengaruhi nilai sebuah klub.
"Namun dari perspektif aset, stadion yang telah direnovasi dan semua aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan pendapatan, semuanya bergerak ke arah yang benar, menuju peningkatan nilai klub, dan skuad.
"Saya pikir perdagangan pemain akan menjadi bagian yang lebih besar dari strategi mereka ke depan, dalam hal menyeimbangkan pembukuan, yang sangat penting dari perspektif persyaratan lisensi UEFA. Lihat saja fakta bahwa, hingga hari ini, total nilai pasar para pemain Como adalah €584,2 juta, naik dari €288 juta pada September lalu, dan angka itu meningkat berkat revaluasi signifikan terhadap banyak pemain, serta kedatangan rekrutan musim panas seperti Moise Kean dan Trevoh Chalobah, jadi itulah level eskalasi yang sedang kita saksikan di Sinigaglia.
"Jelas, target satu miliar euro itu tentu bukan sasaran jangka pendek, tetapi dalam jangka menengah hingga panjang, jika semuanya terus berjalan baik, saya pikir itu mungkin, sesuatu yang bisa dicapai pada satu titik nanti, mengingat sinergi yang sedang bekerja, dan prestise lokasinya."
Pada dasarnya, jika sepak bola mereka tetap seindah latar belakangnya, kampanye Liga Champions pertama Como tidak akan menjadi yang terakhir.