Namun, Como jelas belum sampai di tahap itu. Terlepas dari semua kualitas Fabregas sebagai pelatih, yang jelas memang banyak, klub ini bisa dimengerti masih cukup bergantung pada bursa transfer untuk membentuk skuad yang kompetitif, karena sektor pemain muda yang telah dirombak itu masih butuh waktu sebelum mulai menghasilkan talenta binaan sendiri. Itu juga menjelaskan mengapa Como belum menghasilkan banyak uang dari penjualan pemain.

Akibatnya, mereka masih cukup jauh dari valuasi €1 miliar yang diinginkan, yang, menurut Football Benchmark, akan menempatkan mereka di urutan keempat di antara klub-klub Serie A, di belakang Inter (€2,1 miliar), Juventus (€1,84 miliar), dan AC Milan (€1,8 miliar), tetapi di atas Napoli (€967 juta).

"Pemilik jelas selalu menargetkan hal tinggi, itu adalah aset mereka sendiri, jadi wajar jika mereka berkepentingan untuk berbicara positif soal peningkatan nilai klub," kata Di Cianni. "Namun Como, pada 24-25, menghasilkan pendapatan sekitar €50 juta, jadi mereka masih cukup jauh bahkan dari klub-klub dengan pendapatan tertinggi di Italia.

"Tentu saja, mereka akan bermain di Liga Champions musim ini, dan meski itu bergantung pada sejauh mana langkah Anda, saya membayangkan mereka mungkin akan mendapatkan sekitar 30 hingga 40 juta euro hanya dari partisipasi. Karena itu, mereka mungkin bisa mendekati sekitar €100 juta pendapatan musim ini.

"Meski begitu, valuasi satu miliar adalah target yang ambisius, karena tidak ada jaminan dalam olahraga dan masih harus dilihat seberapa konsisten mereka dalam hal hasil di lapangan. Apakah Como akan menjadi tim yang stabil di Serie A, rutin bersaing untuk empat besar? Apakah sekarang mereka akan lolos ke kompetisi Eropa setiap tahun? Apa yang terjadi jika mereka mengalami satu musim buruk dan turun lagi ke Serie B? Inilah pertanyaan-pertanyaan dari perspektif olahraga yang memengaruhi nilai sebuah klub.

"Namun dari perspektif aset, stadion yang telah direnovasi dan semua aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan pendapatan, semuanya bergerak ke arah yang benar, menuju peningkatan nilai klub, dan skuad.

"Saya pikir perdagangan pemain akan menjadi bagian yang lebih besar dari strategi mereka ke depan, dalam hal menyeimbangkan pembukuan, yang sangat penting dari perspektif persyaratan lisensi UEFA. Lihat saja fakta bahwa, hingga hari ini, total nilai pasar para pemain Como adalah €584,2 juta, naik dari €288 juta pada September lalu, dan angka itu meningkat berkat revaluasi signifikan terhadap banyak pemain, serta kedatangan rekrutan musim panas seperti Moise Kean dan Trevoh Chalobah, jadi itulah level eskalasi yang sedang kita saksikan di Sinigaglia.

"Jelas, target satu miliar euro itu tentu bukan sasaran jangka pendek, tetapi dalam jangka menengah hingga panjang, jika semuanya terus berjalan baik, saya pikir itu mungkin, sesuatu yang bisa dicapai pada satu titik nanti, mengingat sinergi yang sedang bekerja, dan prestise lokasinya."

Pada dasarnya, jika sepak bola mereka tetap seindah latar belakangnya, kampanye Liga Champions pertama Como tidak akan menjadi yang terakhir.