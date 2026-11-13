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Chelsea Shaw attack 1:1Getty/GOAL

Bagaimana Chelsea bangkit dari penolakan Khadija Shaw hingga membangun lini serang paling mematikan di WSL

Sonia Bompastor gagal mendapatkan sejumlah pemain incaran di lini serang sepanjang musim panas, tetapi para penyerangnya sejauh ini tampil mengesankan.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Pertemuan pertama Manchester City dan Chelsea pada musim Women's Super League selalu dinanti, tetapi duel Sabtu ini antara juara bertahan dan tim yang meraih enam gelar WSL berturut-turut sebelum musim lalu nyaris menghadirkan cerita baru. Jika keinginan klub asal London itu terwujud, laga ini akan menjadi kali pertama Khadija Shaw menghadapi mantan klubnya.

    Upaya Chelsea mendatangkan Shaw musim lalu bukan rahasia. Kepergian Catarina Macario ke San Diego Wave, kepergian Sam Kerr yang semakin dekat, serta masalah cedera Mayra Ramirez membuat perekrutan penyerang tengah menjadi prioritas utama Chelsea pada bursa transfer musim panas. Karena pembicaraan kontrak antara Shaw dan City menemui jalan buntu, Chelsea siap memanfaatkan peluang untuk mendapatkan tanda tangan salah satu penyerang terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik.

    Untuk beberapa waktu, Shaw tampak hampir pasti meninggalkan Manchester menuju London barat, sebelum semuanya berubah pada saat-saat terakhir. Ketika City mulai merayakan gelar WSL pertama dalam 10 tahun, pemain tim nasional Jamaika itu mengungkapkan bahwa ia telah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun dengan klub tersebut. Kabar itu menjadi dorongan besar bagi sang juara, sekaligus pukulan telak bagi salah satu rival terbesarnya.

    Namun, menjelang pertemuan pertama kedua tim musim ini, Chelsea justru menjadi tim paling produktif di WSL, meski tertinggal dua poin dari City yang memuncaki klasemen. Sebagian pihak sempat meragukan cara Chelsea merespons penolakan Shaw, tetapi tanda-tanda awalnya jelas positif, dan mungkin masih ada hal yang lebih baik lagi ke depannya.

  • Mengatasi tantangan

    Melvine Malard Chelsea signing 2026
    Ian Walton/Chelsea FC

    Setelah gagal mendapatkan beberapa pemain incaran, Chelsea mengundang tanda tanya ketika membayar biaya transfer besar untuk Melvine Malard. Namun, ia terbukti menjadi rekrutan yang sangat baik.

    Chelsea kini berada dalam posisi yang cukup menarik, mengingat betapa frustrasinya awal bursa transfer musim panas. Setelah Shaw memilih bertahan di City, Chelsea gagal mendapatkan Felicia Schroder, yang bergabung dengan Real Madrid, maupun Salma Paralluelo, yang bergabung dengan Lyon. Dengan penyerang tengah kelas atas begitu sulit ditemukan, Chelsea tampaknya telah kehilangan kesempatan merekrut semua pemain yang tersedia di bursa transfer.

    Karena itu, Chelsea sedikit mengubah pendekatan. Melvine Malard didatangkan dari Manchester United. Seperti Paralluelo, ia bisa bermain sebagai penyerang nomor 9 dan juga kerap dimainkan sebagai pemain sayap. Besaran biaya transfernya sempat menimbulkan tanda tanya, tetapi pelatih kepala Sonia Bompastor mengenal pemain itu dengan baik. Ia telah menyaksikan sebagian besar perkembangan Malard di tim muda Lyon sebelum melatihnya di tim utama, dan menyukai fleksibilitas yang bisa diberikan Malard.

    "Terkadang, ketika Anda menangani tim seperti Chelsea, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam skuad, baik dari segi jumlah maupun kualitas," jelasnya kepada GOAL pada musim panas. "Saya pikir memiliki pemain yang mampu bermain di level tertinggi dengan performa yang sangat baik di banyak posisi membantu saya mencari keseimbangan yang tepat: memiliki jumlah pemain yang sesuai, tanpa persaingan menjadi terlalu ketat karena ada terlalu banyak pemain yang harus ditangani.

    "Dari pengalaman saya, sangat sulit ketika Anda memiliki pemain-pemain yang sangat berpengalaman, semuanya pemain tim nasional, tetapi mereka tidak mendapatkan menit bermain. Mengelola mereka selalu sulit, dan itu bisa dimengerti karena mereka semua ingin bermain. Saya memahami hal itu. Jadi, terkadang memiliki pemain yang mampu bermain di banyak posisi membantu Anda agar tidak memiliki skuad yang terlalu besar."

  • Serangan yang sulit ditebak

    Lauren James Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Bompastor ingin Chelsea asuhannya lebih sulit ditebak, dan variasi dalam serangan timnya jelas telah membuat Chelsea demikian pada tahap awal musim ini.

    Malard, yang sudah mencetak enam gol untuk klub barunya, juga bergabung dengan kelompok pemain serbabisa. Ramirez, yang masih belum bisa dimainkan setelah absen sepanjang musim lalu akibat cedera hamstring, mungkin satu-satunya penyerang dalam skuad yang tidak bisa dimainkan di berbagai posisi. Hal itu membuat serangan Chelsea lebih sulit ditebak, sesuatu yang dihargai Bompastor.

    “Menurut saya, penting untuk sulit ditebak,” kata pelatih Chelsea itu pada awal musim ini, setelah kemenangan telak 5-0 atas Manchester United dalam laga yang menampilkan Lauren James, yang biasanya bermain di sayap atau sebagai pemain nomor 10, sebagai penyerang nomor 9 Chelsea. “Terkadang Anda bisa melakukannya dengan memiliki kedalaman skuad dan pemain dengan karakteristik berbeda yang bisa masuk serta memberikan dampak pada pertandingan. Anda juga bisa melakukannya dengan menggunakan sistem yang berbeda.

    “Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin tim ini mampu bermain dengan dua sistem berbeda, bukan karena saya ingin bereksperimen dengan tim, melainkan karena menurut saya kemampuan bermain dengan kedua sistem itu baik bagi kami agar lebih sulit ditebak.

    “Itu penting karena menurut saya sekarang taktik diamati begitu saksama oleh semua orang. Kami tahu segalanya tentang tim-tim lain, kami bisa menonton pertandingan, kami memiliki statistik, jadi kami tahu segalanya. Karena itu, jika Anda bisa sedikit sulit ditebak, itu bagus. Dan jika Anda memiliki pemain yang tetap bisa memberikan dampak pada pertandingan apa pun yang terjadi di lapangan, menurut saya itu lebih baik lagi.”

  • Kontribusi di semua lini

    Ellie Carpenter Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Meski bukan penyerang, Ellie Carpenter menambah dimensi lain dalam serangan Chelsea dari posisi bek sayap

    Bukan hanya para penyerang yang berkontribusi. Keira Walsh, misalnya, menjadi ancaman yang jauh lebih besar bagi gawang lawan musim ini karena kemunculan Lexi Potter memungkinkan mantan pemain Barcelona itu lebih sering maju membantu serangan. Walsh sudah mencatat dua gol dan empat assist dalam 12 pertandingan pertamanya musim ini, melampaui total kontribusi golnya dalam 47 penampilan sebelumnya bersama Chelsea sebelum musim ini. Itu memberi lawan hal lain yang harus diwaspadai.

    Ellie Carpenter juga terlihat jauh lebih berbahaya di sisi kanan. Angka-angkanya mendukung hal itu: rata-rata tembakan dan umpan kuncinya per 90 menit musim ini lebih tinggi dibandingkan musim lalu. Ia sudah mencetak lima gol musim ini sebagai bek sayap.

    Ditambah penampilan apik para pemain lini depan seperti James dan Malard, semua itu membantu Chelsea menjadi kekuatan serangan yang bervariasi dan sulit ditebak. Tidak ada tim di WSL yang memiliki lebih banyak pencetak gol berbeda musim ini daripada Chelsea, yang sudah memiliki 12 pencetak gol.

    Ada alasan untuk percaya bahwa performa mereka masih bisa lebih baik lagi. Akibat cedera, Manaka Matsukubo, gelandang kreatif yang menjadi salah satu pemain terbaik di NWSL selama dua tahun terakhir, belum bisa menunjukkan kemampuannya di tim ini. Sementara itu, Giulia Dragoni, pemain timnas Italia yang sangat dinilai tinggi dan bergabung dari Barcelona pada musim panas, juga belum mendapat peran penting.

  • Siap menghadapi tantangan

    Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Dengan lini serang terbaik dan pertahanan paling tangguh di WSL, Chelsea kembali masuk dalam persaingan gelar juara.

    Padukan itu dengan pertahanan paling sulit ditembus di liga, yang baru kebobolan lima gol dalam sembilan pertandingan, dan Chelsea punya alasan untuk optimistis saat City bertandang akhir pekan ini, meski Shaw, target utama mereka untuk posisi penyerang tengah pada musim panas lalu, masih produktif mencetak gol.

    Belum ada pemain yang mencetak lebih banyak gol di WSL musim ini daripada pemain berusia 29 tahun itu. Torehan 12 golnya dalam sembilan pertandingan membantu City menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak kedua di liga sejauh ini. Ia pun akan menghadapi laga hari Sabtu setelah mencetak 15 gol dalam 14 pertandingan di semua kompetisi musim ini bersama klub dan tim nasional.

    Namun, serangan Chelsea yang fleksibel dan sulit ditebak kini menjadi yang terbaik di liga, menyusul respons impresif mereka setelah ditolak Shaw pada musim panas lalu.