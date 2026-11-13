Pertemuan pertama Manchester City dan Chelsea pada musim Women's Super League selalu dinanti, tetapi duel Sabtu ini antara juara bertahan dan tim yang meraih enam gelar WSL berturut-turut sebelum musim lalu nyaris menghadirkan cerita baru. Jika keinginan klub asal London itu terwujud, laga ini akan menjadi kali pertama Khadija Shaw menghadapi mantan klubnya.

Upaya Chelsea mendatangkan Shaw musim lalu bukan rahasia. Kepergian Catarina Macario ke San Diego Wave, kepergian Sam Kerr yang semakin dekat, serta masalah cedera Mayra Ramirez membuat perekrutan penyerang tengah menjadi prioritas utama Chelsea pada bursa transfer musim panas. Karena pembicaraan kontrak antara Shaw dan City menemui jalan buntu, Chelsea siap memanfaatkan peluang untuk mendapatkan tanda tangan salah satu penyerang terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik.

Untuk beberapa waktu, Shaw tampak hampir pasti meninggalkan Manchester menuju London barat, sebelum semuanya berubah pada saat-saat terakhir. Ketika City mulai merayakan gelar WSL pertama dalam 10 tahun, pemain tim nasional Jamaika itu mengungkapkan bahwa ia telah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun dengan klub tersebut. Kabar itu menjadi dorongan besar bagi sang juara, sekaligus pukulan telak bagi salah satu rival terbesarnya.

Namun, menjelang pertemuan pertama kedua tim musim ini, Chelsea justru menjadi tim paling produktif di WSL, meski tertinggal dua poin dari City yang memuncaki klasemen. Sebagian pihak sempat meragukan cara Chelsea merespons penolakan Shaw, tetapi tanda-tanda awalnya jelas positif, dan mungkin masih ada hal yang lebih baik lagi ke depannya.