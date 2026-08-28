Bagaimana Boca Juniors menjadi klub sepak bola yang paling relevan secara budaya di luar Eropa
Semua orang tahu bahwa Eropa menjadi rumah bagi sebagian besar yang disebut sebagai 'superklub' - dari Real Madrid dan Barcelona di La Liga, hingga Manchester United dan Liverpool di Premier League. Sepakbola Italia diwakili oleh mesin pemenang bersejarah seperti AC Milan, Juventus, dan Inter, sementara Bayern Munich dan Paris Saint-Germain masing-masing menjadi kekuatan dominan di Jerman dan Prancis.
Lalu ada tim-tim seperti Chelsea, Manchester City, Arsenal, Atletico Madrid, dan Borussia Dortmund yang mengikuti dari dekat, dengan institusi yang sangat dihormati seperti Roma, Napoli, Ajax, Benfica, Porto, Tottenham, dan Aston Villa berada di level berikutnya. Liga-liga Eropa meraup kesepakatan hak siar TV yang paling menguntungkan dan menarik para pemain terbaik, yang pada gilirannya membantu memperkuat basis penggemar dari tahun ke tahun.
Hanya kelompok yang sangat kecil dari klub-klub luar negeri yang bahkan bisa mendekati prestise elite Eropa, sebut saja River Plate, Flamengo, Palmeiras, Club America, Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, dan Al Ahly. Namun ada satu klub yang membayangi semuanya dalam hal relevansi budaya: Boca Juniors.
Meskipun River bisa mengklaim sama suksesnya dengan rival abadinya di Argentina, Boca memiliki jejak internasional yang lebih besar. Identitas merek mereka yang khas beresonansi kuat dengan para penggemar di seluruh dunia, dan popularitas mereka terus melesat dari tahun ke tahun.
Kisah sebuah jersey ikonik
Boca awalnya mengenakan seragam polos hitam-putih setelah didirikan pada 1905, yang bentrok dengan milik Nottingham de Almagro ketika kedua tim bertemu dalam pertandingan play-off pada tahun berikutnya. Diputuskan bahwa pemenang akan mempertahankan hak atas desain kit tersebut, dan ketika Boca berakhir di pihak yang kalah, itu membuat mereka harus mencari desain baru.
Lima keturunan imigran muda Italia dengan keluarga yang berasal dari Genoa yang mendirikan klub itu akhirnya memutuskan untuk mengadopsi warna kapal berikutnya yang tiba di pelabuhan La Boca, lingkungan industri yang keras, yang ternyata merupakan kapal Swedia bernama Drottning Sophia. Sejak momen penting itu, Boca mengenakan azul y oro (biru dan emas), dengan versi paling awal dari kit tersebut menampilkan selempang diagonal berwarna kuning.
Pada 1913, pita emas horizontal diperkenalkan melintang di dada untuk memecah warna biru pada kostum, yang tetap menjadi ciri khas jersey itu hingga hari ini. Warna-warna itu dengan cepat melekat dalam identitas kelas pekerja Argentina dan sejarah imigran Buenos Aires.
Namun, penetapan tema untuk lencana klub membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Monogram sederhana berbentuk lingkaran muncul pada dokumen Boca hingga 1922, ketika tata letak perisai pertama muncul dengan inisial bertautan 'CABJ', yang merupakan singkatan dari Atletico Club Boca Juniors. Lambang itu terus berkembang, yang berpuncak pada langkah kreatif pada 1970 dari presiden klub saat itu Alberto Armando, yang menambahkan satu bintang ke dalam perisai untuk setiap gelar Argentina yang telah dimenangkan klub. Itu tetap menjadi elemen utama desain tersebut hingga awal tahun ini, ketika Boca beralih ke tampilan retro tanpa bintang yang dibuat untuk peringatan 120 tahun mereka di saluran media sosial mereka.
Pengalaman di La Bombonera
Boca, yang dijuluki Boca, Los Xeneizes (orang Genoa) karena hubungan historis mereka dengan kota di Italia itu, bermain di beberapa lokasi sebelum membeli lahan dekat jalan Brandsen dan Del Valle Iberlucea pada 1931 serta menyediakan tribun kayu untuk digunakan para suporter pada hari pertandingan. Namun, seiring mereka semakin menonjol, kebutuhan untuk membangun stadion yang layak menjadi makin mendesak.
Pembangunan venue beton itu dimulai pada 1938, dengan para arsitek menghadapi keterbatasan ruang yang ketat karena adanya lahan permukiman di salah satu sisi lapangan. Pada akhirnya, mereka membangun dinding vertikal berisi boks VIP di sisi tersebut untuk mengatasi masalah itu, yang juga membantu memerangkap kebisingan agar mengelilingi sisa stadion, dilengkapi oleh dua tingkat tribun yang curam.
Secara resmi bernama Estadio Alberto J. Armando ketika dibuka pada 25 Mei 1940, stadion itu kemudian dikenal sebagai La Bombonera (Kotak Cokelat) setelah penambahan tingkat ketiga yang memberinya bentuk D yang unik. Tingkat keempat ditambahkan pada 1996 untuk menampung lebih banyak boks VIP dan kantor, dan stadion itu saat ini berkapasitas 57.000.
Jumlah itu memang tidak sebanding dengan venue-venue bersejarah di Eropa seperti Camp Nou, Bernabeu, Signal Iduna Park, San Siro, atau Old Trafford, tetapi La Bombonera dipandang sebagai destinasi 'bucket list' yang mengungguli semuanya dalam urusan atmosfer. Dengan para suporter berdiri begitu dekat dengan lapangan, strukturnya benar-benar bergetar ketika mereka mulai melompat serempak, dengan frasa terkenal “La Bombonera no tiembla, late” (Bombonera tidak berguncang, ia berdetak) membuat stadion itu tampak seperti entitas hidup dengan jantung yang berdenyut mengikuti aksi tim.
Para pendukung bernyanyi, meneriakkan chant, bahkan menabuh drum dari peluit pertama hingga terakhir, dengan spanduk raksasa, tifo, dan flare yang kerap makin memperkuat pengalaman tersebut. La Bombonera dibalut tradisi yang begitu kuat sehingga mungkin terasa berlebihan bagi sebagian orang luar, tetapi GOAL creative content co-ordinator Rupert Fryer, yang cukup beruntung menyaksikan Boca secara langsung dalam beberapa kesempatan, menegaskan bahwa hype itu sepenuhnya pantas, dengan menggambarkan atmosfernya sebagai "yang terbaik yang pernah saya rasakan di mana pun di dunia".
Yang tak kalah penting, tempat ini juga memunculkan rasa takut yang melumpuhkan pada lawan-lawan Boca. "Banyak 'pemimpin' yang ketakutan setengah mati di stadion ini, banyak sekali, yang bilang bahwa mereka pernah bermain di berbagai tempat di seluruh dunia, dan ketika mereka datang ke sini, mereka berkali-kali pergi ke kamar mandi," kata Diego Maradona pada 2001. "Itulah mengapa tidak ada stadion seperti ini. Untuk dinikmati, untuk menekan lawan. Itulah mengapa saya berterima kasih kepada Tuhan karena menciptakan La Bombonera."
Sangat setia
Armando, yang menikmati dua periode sebagai presiden Boca, juga merupakan sosok yang mencetuskan frasa La mitad mas uno (setengah ditambah satu). Maknanya sesederhana bunyinya, Armando mengklaim bahwa setengah orang di setiap ruangan, ditambah satu, adalah penggemar Boca, dan slogan itu telah bertahan melintasi waktu.
Kelompok ultra Boca, atau barras bravas, bernama La Doce (Si 12), dan asal-usul kelompok terorganisasi itu bermula pada 1925, ketika fan kaya Victoriano "Toto" Caffarena ikut membiayai tur Eropa tim. Sekembalinya ke Argentina, Caffarena dengan penuh keakraban dijuluki sebagai "pemain ke-12", dan konsep itu diformalkan oleh kelompok ultra pada 1960-an.
La Dolce secara rutin menggelar sambutan stadion yang rumit dan menakjubkan, termasuk dengan penggunaan piroteknik, untuk membantu mengubah La Bombonera menjadi kawah yang mengintimidasi. Para pemimpin kelompok itu kerap diselidiki atas dugaan kekerasan, korupsi, dan calo tiket, tetapi perpaduan perlindungan institusional yang mendalam dan romantisme membuat La Dolce tetap bertahan, dijadikan contoh tertinggi dari pengabdian terhadap sepakbola.
Rivalitas sengit Superclasico dengan River, yang membelah lebih dari 70 persen penggemar di Argentina, menambah bobot pada legenda Boca. River juga berawal di lingkungan La Boca sebelum pindah ke kawasan Nunez yang lebih makmur, dan sejak itu Boca menggunakan hal tersebut untuk memperkuat citranya sebagai klub kaum pekerja, meski kenyataannya tidak sesederhana itu.
"Gagasan bahwa 'rakyat' mendukung Boca dan bahwa River adalah klub orang-orang elite atau kaya sangat ketinggalan zaman dan tidak benar," tambah Fryer. "Keduanya benar-benar melampaui kelas sosial, tetapi itu adalah bagian dari apa yang membentuk identitas Boca."
River telah memenangi 38 gelar liga berbanding 35 milik Boca, tetapi Los Xeneizes unggul dalam jumlah kemenangan di Copa Libertadores kontinental (enam berbanding empat). Boca juga unggul 94-88 dalam rekor pertemuan antara kedua klub, yang selalu menimbulkan getaran ke seluruh Amerika Selatan setiap kali mereka bertemu.
La Bombonera dan stadion Mas Monumental milik River bisa menjadi tempat yang berbahaya pada hari derby. Polisi kerap dipaksa menangani kekerasan suporter yang menutupi jalannya pertandingan di lapangan, dan pada 2018, leg kedua final Libertadores antara kedua tim ditunda dan akhirnya dipindahkan ke Madrid setelah suporter River menyerang bus tim Boca dalam perjalanan menuju Monumental.
Kenangan tentang Maradona
Boca juga menjadi rumah bagi deretan panjang superstar, dan tidak ada yang lebih terkenal daripada Maradona yang legendaris. Ia bergabung dengan klub itu dari Argentinos Juniors dalam kesepakatan senilai $4 juta pada Februari 1981 saat masih berusia 20 tahun, sekaligus menolak kepindahan ke River, lalu langsung memperkenalkan dirinya dengan dua gol pada debutnya melawan Talleres.
Maradona mencetak 26 gol lagi pada musim debutnya untuk Boca, termasuk satu gol yang tak terlupakan dalam kemenangan 3-0 di Superclasico di La Bombonera. Dalam kondisi sulit yang diguyur hujan, ia dengan sempurna mengontrol umpan silang dari Carlos Cordoba sebelum membuat kiper Ubaldo Fillol, sesama juara Piala Dunia bersama Argentina, bertekuk lutut dengan gerakan tipuan khasnya dan menggulirkan bola melewati bek terakhir River yang tak berdaya, Alberto Terrini.
Boca memenangi gelar Metropolitano ke-20 mereka dan Maradona menjadi salah satu sosok kunci di balik keberhasilan itu, bersama Hugo Gatti, Roberto Mouzo, dan Jorge Benítez. Ia menegaskan dirinya sebagai salah satu No.10 terbaik di dunia dan sangat mengangkat profil Boca dengan karisma menularnya, tetapi pada akhirnya meninggalkan klub itu di pertengahan 1982 ketika Barcelona datang memanggil.
Kisah cinta antara Maradona dan Boca kemudian kembali terjalin sekitar 13 tahun setelahnya. Tak lama setelah skorsing dopingnya di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, Boca merekrut kembali Maradona, dan dengan garis rambut berwarna emas, sang jenius bertubuh mungil itu kemudian menghadirkan dua tahun hiburan lagi bagi para pendukung setia di Bombonera, yang dengan penuh kasih menjulukinya D10S (permainan kata dari Dios/Tuhan dan nomor punggung 10 miliknya).
Namun, ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Kecepatan Maradona telah hilang dan kondisinya tidak bugar, sementara masalah pribadinya yang terus berlanjut mencegahnya membangun ritme yang benar-benar berarti. Sesekali masih ada momen-momen magis, tetapi ia lebih sering menjadi berita utama karena komentar-komentar nakalnya kepada media dan koleksi mobil mewahnya ketimbang karena sepak bolanya. Laga terakhirnya datang saat melawan River pada Oktober 1997, ketika ia meminta untuk diganti pada turun minum dan memberikan tempatnya kepada Juan Roman Riquelme yang saat itu masih remaja, yang kemudian terbukti menjadi penerus yang lebih dari layak.
Maradona selalu mengaku sebagai pendukung Boca seumur hidup, dan setelah pensiun ia rutin berada di kotak eksekutif sambil membakar semangat penonton di setiap kesempatan. Boca secara permanen menghormati Maradona di La Bombonera melalui mural stadion dan pameran museum, dan klub itu menggelar penghormatan yang menyentuh setelah kematiannya pada 2020 dengan mematikan semua lampu stadion kecuali satu di suite pribadinya.
Keagungan abadi
Meskipun kemampuan dan kepribadiannya yang lebih besar dari kehidupan membuatnya menjadi idola di kalangan penggemar Boca, puncak karier Maradona datang saat di Napoli. Ada beberapa pemain yang berada di atasnya dalam daftar pemain terhebat Boca, dan Riquelme adalah sosok yang menempati posisi paling puncak.
Sama seperti Maradona, Riquelme menimba ilmunya di Argentinos Juniors dan menolak River demi Boca, dengan menuntaskan kepindahan senilai $800.000 melintasi Buenos Aires pada 1996. Ia menghabiskan enam tahun pertama kariernya di Boca, memenangi enam trofi, termasuk gelar Libertadores beruntun pada 2000 dan 2001 di bawah pelatih legendaris Argentina Carlos Bianchi.
Riquelme adalah gelandang serang yang kreativitasnya seolah tak ada habisnya dan sulit ditebak, yang berkembang berkat cinta yang ia terima dari para pendukung Boca. Mayoritas dari 44 gol yang ia cetak pada periode itu sangat spektakuler, termasuk tendangan bebas jarak jauh, sentuhan cungkil yang berani, dan aksi individu yang membuat para bek menggaruk kepala karena tak percaya, sementara ia juga mencatatkan 66 assist, dengan jangkauan umpan luar biasa yang tak mampu dihentikan tim lawan.
Sudah tak terelakkan bahwa tim-tim elite Eropa pada akhirnya akan membujuk Riquelme meninggalkan tanah airnya, dan pada Juli 2002, ia menuntaskan transfer senilai €11 juta ke Barcelona, tak lama setelah cobaan mengerikan yang membuatnya membayar tebusan setelah saudaranya diculik, yang turut berkontribusi pada keputusannya meninggalkan Boca. Namun, Riquelme tidak pernah benar-benar beradaptasi di Camp Nou, dan bergabung dengan Villarreal dengan status pinjaman hanya setelah satu musim, sebelum kepindahan itu dipermanenkan pada 2005.
Ia mengeluarkan potensi penuhnya di El Madrigal sambil membantu Villarreal menjadi penantang gelar La Liga dan Liga Champions, tetapi kemudian berselisih dengan manajer Manuel Pellegrini dan hierarki klub, yang membuka jalan bagi Boca untuk mengatur kepulangannya. Riquelme kembali dengan kesepakatan peminjaman awal pada Februari 2007 pada usia 29 tahun, sebelum Boca merekrutnya kembali secara permanen tujuh bulan kemudian dengan nilai $15 juta.
Boca memenangi satu Copa Libertadores lagi dan dua gelar Apertura bersama Riquelme, yang membukukan lagi 102 kontribusi gol dengan seragam emas dan biru yang sakral, dan ia tetap menjadi denyut nadi tim hingga 2014, ketika ia pergi untuk mengakhiri hari-hari bermainnya kembali di Argentinos Juniors. Setelah pensiun, Riquelme menjadi wakil presiden Boca, dan ia memenangi pemilihan klub 2023 untuk menjadi presiden penuh, posisi yang masih ia pegang hingga sekarang.
Menaklukkan Madrid
Salah satu penampilan Riquelme yang paling dikenang untuk Boca terjadi di Piala Interkontinental 2000, pendahulu langsung dari Piala Dunia Antarklub FIFA saat ini, ketika tim asal Argentina itu berhadapan dengan Real Madrid bertabur bintang dalam final akbar yang digelar di Stadion Nasional, Tokyo, Jepang.
Bagi Boca dan Amerika Selatan secara keseluruhan, itu adalah peristiwa besar yang dipandang sebagai puncak pencapaian dalam sepakbola, dan meski artinya tidak sebesar itu bagi Real, mereka tetap menanggapinya dengan sangat serius serta berada di bawah tekanan besar untuk menunjukkan dominasi global lewat kemenangan. Susunan pemain pilihan Vincente del Bosque mencerminkan hal itu, dengan Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Claude Makelele, Raul, Guti, dan rekrutan kontroversial dari Barcelona, Luis Figo, semuanya menjadi starter. Itu adalah tim yang dipenuhi talenta, dan juara bertahan Eropa tersebut memang layak menjadi favorit kuat.
Sebaliknya, Boca racikan Bianchi dibangun di sekitar Riquelme, dengan para pemain sistem melengkapi XI-nya alih-alih nama-nama besar. Namun Bianchi punya rencana untuk meredam Madrid, dan timnya mengeksekusinya dengan sempurna. Trio lini tengah Sebastian Battaglia, Mauricio Serna, dan Jose Basualdo memenangkan duel fisik melawan Figo dan Steve McManaman, dan formasi 4-4-2 kaku milik Del Bosque meninggalkan celah besar untuk dimanfaatkan Riquelme dan winger kiri Marcelo Delgado.
Boca mengejutkan Madrid dengan dua gol dalam enam menit pertama, keduanya dicetak striker bintang Martin Palermo. Gol pertama lahir setelah Delgado melakukan sprint panjang, menusuk di belakang Hierro untuk mengirim umpan silang mendatar yang menggoda dan disontek Palermo dari jarak dekat. Riquelme menjadi arsitek gol kedua, dengan melepaskan umpan luar biasa dari jarak 40 yard kepada Palermo dari area yang jauh di dalam wilayahnya sendiri, dan sang striker menghasilkan penyelesaian satu sentuhan yang sama impresifnya dalam eksekusi serta membuat Casillas tak berdaya.
Carlos membawa Real Madrid kembali ke dalam pertandingan lewat tendangan voli keras yang meluncur masuk setelah membentur mistar, dan setelah itu Madrid mengerahkan segalanya untuk menekan Boca. Namun tim Bianchi bertahan dengan kokoh, dan ketenangan serta kualitas Riquelme saat menguasai bola memungkinkan mereka mempertahankan penguasaan bola pada periode-periode penting di antara setiap gempuran Real. Ketika peluit akhir akhirnya berbunyi, Boca pantas menjadi pemenang, dan perayaannya berlangsung dalam euforia.
Para pemain menyelimuti diri dengan bendera Argentina dan mengarak Bianchi berkeliling stadion di atas bahu mereka, sementara di Buenos Aires, pada dini hari, ratusan dan ribuan suporter turun ke jalan, memenuhi landmark ikonik Obelisco dalam lautan biru dan emas. Iring-iringan suporter sepanjang satu mil juga mengawal bus atap terbuka yang membawa skuad kembali ke pusat kota saat mereka pulang ke tanah air.
"Kemenangan ini bukan hanya untuk Boca, tetapi untuk Argentina," kata Bianchi setelah pertandingan. "Argentina adalah negara nomor satu di dunia dalam sepakbola."
'El Titan'
Dua gol Palermo ke gawang Madrid adalah gambaran khas seorang pemain yang selalu tampil pada momen-momen terbesar untuk Boca.
"Martin Palermo adalah legenda klub sejati yang benar-benar mewujudkan semua hal yang seharusnya dimiliki klub ini, yaitu hati, hasrat, dan keberanian di atas bakat," kata Fryer tentang sosok yang dijuluki suporter Boca sebagai 'El Titan'. "Anda harus berdarah demi seragam Boca, dan Palermo menderita seperti tidak ada pemain lain."
Dengan 236 gol dari 404 pertandingan dalam dua periode di La Bombonera, Palermo adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Boca. Ia memiliki daya juang luar biasa yang menutupi kekurangan dalam kemampuan teknisnya. Boca pertama kali merekrutnya saat berusia 24 tahun dari Estudiantes de la Plata pada 1997, dan setelah awal yang lambat, Palermo menjelma menjadi penyerang yang sangat produktif sekaligus idola suporter.
Ia tidak dikaruniai mobilitas atau olah kaki yang hebat, tetapi ia cepat, kuat, dan luar biasa dalam duel udara. Boca selalu bisa mengandalkan Palermo untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dan ia memberi teladan cemerlang lewat ketangguhan mental serta dedikasinya yang tak tergoyahkan kepada klub.
Hal itu mungkin tidak pernah terlihat lebih jelas daripada pada 24 Mei 2000, ketika Boca mengalahkan River 3-0 pada leg kedua perempat-final Copa Libertadores mereka. Palermo absen sejak November tahun sebelumnya setelah mengalami robek ligamen krusiat dalam pertandingan melawan Colon, dan secara luar biasa sempat mencetak gol ke-100 dalam kariernya sebelum tertatih meninggalkan lapangan.
Keputusan Bianchi menempatkan Palermo di bangku cadangan untuk laga melawan River sempat dianggap sekadar upaya untuk mengganggu mental lawan, tetapi ia memasukkan striker jangkung itu pada menit ke-77, saat Boca unggul 1-0 namun agregat masih imbang 2-2. Palermo terlihat kaku dan pada beberapa momen tampak berjalan terpincang dengan satu kaki, tetapi ia tetap menjadi penentu akhir jalannya laga.
Riquelme membuat skor menjadi 2-0 lewat titik penalti pada menit ke-84, dan Palermo memastikan kemenangan jauh di masa injury time. Pertahanan River memberinya terlalu banyak ruang di kotak penalti untuk berbalik, dan setelah tampak membutuhkan waktu sangat lama untuk mendapatkan posisi menembak, Palermo melepaskan tembakan indah ke sudut bawah gawang untuk mencetak gol yang kemudian dikenal sebagai gol de la muleta (Gol Kruk). Ia berlari ke arah kamera sambil terisak tak terkendali dan wasit meniup peluit akhir ketika para suporter menyerbu rumput Bombonera untuk merayakan kemenangan.
Palermo kemudian bermain di Spanyol antara 2001 dan 2004, bersama Villarreal, Real Betis, dan Alaves, tetapi cedera aneh yang mengerikan membuatnya tidak bisa menikmati karier panjang di Eropa. Saat merayakan gol untuk Villarreal, Palermo patah kaki di dua tempat ketika dinding penahan beton roboh menimpanya, dan ia membutuhkan hampir satu tahun untuk pulih sepenuhnya.
Ketika ia kembali ke Boca setelah melewati usia 30 tahun, sebagian orang merasa itu hanya untuk mengakhiri kariernya secara perlahan. Namun Palermo membungkam para peragu dengan mencetak dua gol pada debut keduanya di liga, dan kemudian mencapai 100 gol untuk klub saat Boca menang 2-0 atas Bolivar pada final Copa Sudamericano 2004.
Pada Agustus 2006, Palermo secara tragis kehilangan putranya yang baru lahir, tetapi meminta untuk tetap bermain melawan Banfield pada Minggu berikutnya. Ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0, lalu menangis saat merayakan keduanya, dan tidak ada satu pun mata yang kering di Bombonera ketika ia ditarik keluar sambil mendapat standing ovation yang sangat mengharukan.
Palermo memang harus menanggung penderitaan lebih besar daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan pesepakbola, tetapi ia tidak pernah menyerah. Pemain tim nasional Argentina dengan 15 caps itu juga memainkan peran penting dalam keberhasilan Boca menjuarai Copa Libertadores 2007, dan ia pensiun di klub tersebut empat tahun kemudian setelah memenangkan total 14 trofi bersama Boca. Ia juga menambahkan gol sundulan dari jarak 40 yard ke rangkaian sorotan epiknya dalam laga melawan Velez Sarsfield pada 2009.
Di luar negaranya, Palermo paling dikenal karena gagal mengeksekusi tiga penalti dalam satu pertandingan untuk Argentina, yaitu laga Copa America 1999 melawan Kolombia, tetapi ia akan selamanya menjadi legenda di Argentina. Memang ada lelucon yang terus hidup di negara itu bahwa 'Tuhan sedang menyutradarai film biografi-Nya sendiri dan memilih Palermo untuk memerankan diri-Nya', sebuah rujukan indah pada hal-hal luar biasa yang terjadi padanya dan momen-momen mendalam yang ia alami di atas lapangan.
Ikon-ikon lain milik Boca
Sejumlah bintang lain juga meninggalkan jejak abadi di La Bombonera. Pada 1950-an dan 1960-an, Antonio Rattin dan Silvio Marzolini menjadi pahlawan Boca, dengan nama pertama memimpin tim meraih tiga gelar domestik sebagai jimat lini tengah, sementara nama kedua membukukan lebih dari 400 penampilan sebagai salah satu bek kiri terbaik yang pernah menghiasi lapangan.
Sementara itu,Gatti, yang juga dikenal sebagai El Loco (Si Gila), merevolusi posisi penjaga gawang di Argentina sebagai sweeper-keeper agresif, dan menggagalkan penalti penentu dalam kemenangan adu penalti Boca atas Cruzeiro untuk membawa mereka meraih gelar Libertadores pertama pada 1977. Mouzo memimpin lini pertahanan di depan Gatti, dan mendapat pengakuan luas berkat keberanian serta kepemimpinannya di era keemasan; ia masih memegang rekor sebagai pemain dengan pertandingan resmi terbanyak untuk klub (426).
Sebagai pilar tim Bianchi yang meraih begitu banyak pencapaian antara 1998 dan 2001, Battaglia dan Hugo Ibarra juga masuk Hall of Fame Boca. Battaglia, gelandang pekerja keras perebut bola, adalah pemain Boca paling berprestasi sepanjang masa dengan 17 gelar, dan Ibarra dianggap sebagai bek kanan terbaik dalam sejarah klub.
Mantan penyerang Manchester United dan Manchester City Carlos Tevezjuga memiliki tempat istimewa di hati para penggemar setia Boca. Tevez menjalani tiga periode di Boca, dan entah bagaimana mampu mencatatkan 279 penampilan serta 94 gol meski menghabiskan sebagian besar kariernya di Eropa. Ia memenangi lima gelar liga, Copa Libertadores, dan satu Piala Interkontinental bersama Boca, yang mengangkat trofi terakhir itu untuk kedua kalinya pada 2003 setelah mengalahkan tim AC Milan yang diperkuat pemain-pemain seperti Kaka, Paolo Maldini, dan Andrea Pirlo, serta menghadirkan selebrasi klasik 'tarian ayam' melawan River untuk mengukuhkan status legendarisnya.
Boca adalah klub istimewa yang tidak pernah kesulitan menarik pemain-pemain istimewa selama bertahun-tahun. Dengan pengerjaan ekspansi La Bombonera senilai $60 juta kini sudah dimulai, yang akan meningkatkan kapasitasnya menjadi 80.000, daya tarik mitologis mereka hanya akan terus membesar.