Dua gol Palermo ke gawang Madrid adalah gambaran khas seorang pemain yang selalu tampil pada momen-momen terbesar untuk Boca.

"Martin Palermo adalah legenda klub sejati yang benar-benar mewujudkan semua hal yang seharusnya dimiliki klub ini, yaitu hati, hasrat, dan keberanian di atas bakat," kata Fryer tentang sosok yang dijuluki suporter Boca sebagai 'El Titan'. "Anda harus berdarah demi seragam Boca, dan Palermo menderita seperti tidak ada pemain lain."

Dengan 236 gol dari 404 pertandingan dalam dua periode di La Bombonera, Palermo adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Boca. Ia memiliki daya juang luar biasa yang menutupi kekurangan dalam kemampuan teknisnya. Boca pertama kali merekrutnya saat berusia 24 tahun dari Estudiantes de la Plata pada 1997, dan setelah awal yang lambat, Palermo menjelma menjadi penyerang yang sangat produktif sekaligus idola suporter.

Ia tidak dikaruniai mobilitas atau olah kaki yang hebat, tetapi ia cepat, kuat, dan luar biasa dalam duel udara. Boca selalu bisa mengandalkan Palermo untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dan ia memberi teladan cemerlang lewat ketangguhan mental serta dedikasinya yang tak tergoyahkan kepada klub.

Hal itu mungkin tidak pernah terlihat lebih jelas daripada pada 24 Mei 2000, ketika Boca mengalahkan River 3-0 pada leg kedua perempat-final Copa Libertadores mereka. Palermo absen sejak November tahun sebelumnya setelah mengalami robek ligamen krusiat dalam pertandingan melawan Colon, dan secara luar biasa sempat mencetak gol ke-100 dalam kariernya sebelum tertatih meninggalkan lapangan.

Keputusan Bianchi menempatkan Palermo di bangku cadangan untuk laga melawan River sempat dianggap sekadar upaya untuk mengganggu mental lawan, tetapi ia memasukkan striker jangkung itu pada menit ke-77, saat Boca unggul 1-0 namun agregat masih imbang 2-2. Palermo terlihat kaku dan pada beberapa momen tampak berjalan terpincang dengan satu kaki, tetapi ia tetap menjadi penentu akhir jalannya laga.

Riquelme membuat skor menjadi 2-0 lewat titik penalti pada menit ke-84, dan Palermo memastikan kemenangan jauh di masa injury time. Pertahanan River memberinya terlalu banyak ruang di kotak penalti untuk berbalik, dan setelah tampak membutuhkan waktu sangat lama untuk mendapatkan posisi menembak, Palermo melepaskan tembakan indah ke sudut bawah gawang untuk mencetak gol yang kemudian dikenal sebagai gol de la muleta (Gol Kruk). Ia berlari ke arah kamera sambil terisak tak terkendali dan wasit meniup peluit akhir ketika para suporter menyerbu rumput Bombonera untuk merayakan kemenangan.

Palermo kemudian bermain di Spanyol antara 2001 dan 2004, bersama Villarreal, Real Betis, dan Alaves, tetapi cedera aneh yang mengerikan membuatnya tidak bisa menikmati karier panjang di Eropa. Saat merayakan gol untuk Villarreal, Palermo patah kaki di dua tempat ketika dinding penahan beton roboh menimpanya, dan ia membutuhkan hampir satu tahun untuk pulih sepenuhnya.

Ketika ia kembali ke Boca setelah melewati usia 30 tahun, sebagian orang merasa itu hanya untuk mengakhiri kariernya secara perlahan. Namun Palermo membungkam para peragu dengan mencetak dua gol pada debut keduanya di liga, dan kemudian mencapai 100 gol untuk klub saat Boca menang 2-0 atas Bolivar pada final Copa Sudamericano 2004.

Pada Agustus 2006, Palermo secara tragis kehilangan putranya yang baru lahir, tetapi meminta untuk tetap bermain melawan Banfield pada Minggu berikutnya. Ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0, lalu menangis saat merayakan keduanya, dan tidak ada satu pun mata yang kering di Bombonera ketika ia ditarik keluar sambil mendapat standing ovation yang sangat mengharukan.

Palermo memang harus menanggung penderitaan lebih besar daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan pesepakbola, tetapi ia tidak pernah menyerah. Pemain tim nasional Argentina dengan 15 caps itu juga memainkan peran penting dalam keberhasilan Boca menjuarai Copa Libertadores 2007, dan ia pensiun di klub tersebut empat tahun kemudian setelah memenangkan total 14 trofi bersama Boca. Ia juga menambahkan gol sundulan dari jarak 40 yard ke rangkaian sorotan epiknya dalam laga melawan Velez Sarsfield pada 2009.

Di luar negaranya, Palermo paling dikenal karena gagal mengeksekusi tiga penalti dalam satu pertandingan untuk Argentina, yaitu laga Copa America 1999 melawan Kolombia, tetapi ia akan selamanya menjadi legenda di Argentina. Memang ada lelucon yang terus hidup di negara itu bahwa 'Tuhan sedang menyutradarai film biografi-Nya sendiri dan memilih Palermo untuk memerankan diri-Nya', sebuah rujukan indah pada hal-hal luar biasa yang terjadi padanya dan momen-momen mendalam yang ia alami di atas lapangan.