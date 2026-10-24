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Alexis Mac Allister Liverpool GFX 1:1GOAL

Bagaimana Andoni Iraola menginspirasi Alexis Mac Allister kembali tampil gemilang meski kontraknya di Liverpool menemui kebuntuan

Pemain timnas Argentina itu lebih kesulitan dibanding kebanyakan pemain lain di Anfield musim lalu, tetapi kini tengah tampil apik menjelang laga krusial melawan mantan klubnya, Brighton.

Mark Doyle
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  • Jarang ada pemain yang mengatakan sesuatu yang menarik dalam konferensi pers jelang pertandingan. Pembicaraan biasanya berfokus pada laga yang akan dihadapi, disertai pujian penuh hormat terhadap kekuatan lawan.

    Namun, ketika Alexis Mac Allister menghadapi media jelang laga perdana Liverpool di Liga Champions melawan Atletico Madrid pada 9 September, pemain asal Argentina itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membicarakan masa depannya di klub secara terbuka.

    “Saya mendapat kabar bahwa klub belum bisa menawarkan kontrak baru kepada saya. Tentu saja, itu membuat saya sangat, sangat sedih,” kata Mac Allister kepada para wartawan yang terkejut. “Semua orang bisa melihat bahwa saya memberikan 100 persen untuk klub sepakbola ini setiap hari, baik dalam latihan maupun pertandingan. Tentu saja, seperti semua orang, saya bisa bermain sangat bagus [dan] bermain buruk, tetapi saya selalu memberikan yang terbaik.

    “Saya melihat (rekan-rekan setim saya) Dominik (Szoboszlai) dan Ryan (Gravenberch) memperpanjang kontrak, dan itu membuat saya sangat senang karena mereka pantas mendapatkannya. Pada saat yang sama, saya sedikit sedih karena saya tidak mendapatkan kontrak baru.”

    Pengakuan gelandang itu memang tidak sampai seperti Mohamed Salah, yang mengguncang klub dengan menuduh Arne Slot dan pihak-pihak lain berusaha memaksanya pergi dari Anfield. Namun, untuk ukuran Mac Allister, pernyataan itu merupakan ungkapan ketidakpuasan yang mengejutkan. Pemain berusia 27 tahun itu pada dasarnya mempertanyakan mengapa sesama gelandang mendapat kontrak baru, sementara dirinya tidak. Bagi banyak pengamat dan suporter, jawabannya cukup jelas: karena ia belum layak mendapatkannya.

  • Penurunan drastis

    Alexis Mac Allister Liverpool 2025

    Pemenang Piala Dunia itu kesulitan mengakhiri kemerosotan performanya yang mengejutkan dan mendadak musim lalu.

    Mac Allister tampak seperti pembelian murah bagi Liverpool sejak ia didatangkan dari Brighton pada 2003 dengan biaya awal £35 juta ($47 juta). Ada alasan kuat untuk menyebut bahwa selama dua tahun pertamanya di Merseyside, tidak ada pemain di Anfield yang tampil lebih konsisten daripada juara Piala Dunia tersebut.

    Ia termasuk pemain berharga yang selalu hadir di setiap pertandingan. "Dia selalu ada," kata mantan pelatih Jurgen Klopp, "selalu terlibat." Sementara itu, saat Liverpool secara tak terduga menjuarai liga pada musim 2024-25, Slot berpendapat bahwa Mac Allister tidak pernah bermain buruk karena ia memiliki bakat unik dan sama efektifnya saat menguasai bola maupun ketika tidak.

    Namun, Mac Allister cukup sering bermain buruk musim lalu. Tentu ia tidak sendirian: performa beberapa pemain kunci lainnya juga merosot tajam. Akan tetapi, penurunan Mac Allister sangat mengkhawatirkan, bahkan di tengah standar penampilan Liverpool yang terus merosot dengan cepat.

    Tak bisa dimungkiri, cedera turut berperan. Perlu diingat, Mac Allister diberi waktu istirahat pada penghujung musim 2024-25 untuk membantunya mengatasi sejumlah gangguan fisik ringan agar ia sepenuhnya bugar saat Liverpool mempertahankan gelar. Namun, serangkaian kendala tak terduga membuatnya absen sepanjang pramusim.

    Akibatnya, performanya naik turun, sesuatu yang tidak biasa baginya. Meski demikian, Slot merasa bahwa pada Februari, Mac Allister mulai menemukan kembali tingkat "konsistensi" yang biasa ia tunjukkan. Kenyataannya, ia tidak pernah kembali mendekati performa terbaiknya yang gemilang sebelum musim yang membawa bencana bagi klub itu berakhir. Mac Allister sendiri mengakuinya.


  • Pengaruh Iraola

    Alexis Mac Allister Andoni Iraola Liverpool 2026-27
    Getty/GOAL

    Tim asuhan Iraola masih dalam proses pembenahan, tetapi kedatangannya tak diragukan lagi membawa manfaat bagi Mac Allister.

    Namun, ada pula laporan bahwa Mac Allister merasa dirinya dijadikan sasaran secara tidak adil. Situasinya jelas tidak terbantu oleh keputusan Slot memberi Gravenberch lebih banyak kebebasan untuk maju menyerang musim lalu. Ditambah dengan seringnya Florian Wirtz dimainkan sebagai pemain nomor 10 alih-alih Szoboszlai, keputusan itu membuat lini tengah yang sebelumnya seimbang menjadi tidak stabil.

    Akibatnya, kepergian Mac Allister dari Liverpool menjadi kemungkinan nyata pada bursa transfer musim panas, dengan pemain asal Santa Rosa itu mengakui bahwa ia menerima sejumlah tawaran. Mengingat penurunan drastis dalam dinamisme dan produktivitasnya, sebagian suporter juga terang-terangan terbuka terhadap kemungkinan ia dijual. Namun, kini mereka tidak lagi berpandangan demikian.

    Meski masih ada sejumlah tanda tanya mengenai komposisi Liverpool asuhan Andoni Iraola, Mac Allister telah memberikan jawaban tegas atas klaim menggelikan musim lalu bahwa kemampuan fisiknya sudah 'habis'. Kendati mengerahkan banyak energi untuk membantu Argentina mencapai final Piala Dunia kedua secara berturut-turut pada musim panas, Mac Allister langsung tampil baik sejak awal musim ini dan sekali lagi membuktikan diri sebagai pemain Liverpool yang paling bisa diandalkan.

    Pergantian pelatih di Anfield tampaknya menjadi alasan utamanya. Mac Allister berhati-hati agar tidak melontarkan komentar yang bisa dianggap sebagai kritik terhadap Slot. Bagaimanapun, mereka pernah bersama-sama menjuarai liga. Namun, setelah kemenangan 4-3 atas Villarreal pada Selasa malam, ketika Mac Allister mencetak dua gol, ia mengakui dalam wawancara seusai pertandingan dengan Amazon Prime bahwa, "Tahun lalu sangat sulit bagi kami semua. Jelas saya tidak berada di level [yang dibutuhkan], dan saya orang pertama yang mengatakannya. Saya tidak keberatan [mengakui hal itu].

    "Namun, ada sesuatu yang tidak beres dalam tim, dan pelatih ini (Iraola) mengubahnya, jadi itu sangat penting. Saya tidak suka membandingkan [taktik], tetapi cara kami bermain cukup berbeda, dan saya merasa baik saat ini." Hal itu pun terlihat di lapangan.

  • “Biarkan permainanmu yang berbicara”

    Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    Pemain asal Argentina itu menunjukkan lewat penampilan terkininya bahwa ia layak mendapat kontrak baru.

    Berkat dua gol penentunya ke gawang Villarreal, Mac Allister kini telah mencetak empat gol di bawah asuhan Iraola, hanya terpaut satu gol dari total yang ia bukukan sepanjang musim terakhir Slot sebagai pelatih. Namun, peningkatan permainan Mac Allister dan perubahan positif dalam sikapnya tidak hanya tercermin dari gol. Yang lebih menonjol adalah pengaruhnya terhadap jalannya pertandingan.

    Contohnya, dalam kemenangan yang mendongkrak semangat di kandang Brentford pada Sabtu, Mac Allister tampil luar biasa. Brentford sebelumnya belum terkalahkan. Meski tidak mencetak gol, ia berperan penting dalam keberhasilan Liverpool membalikkan ketertinggalan 1-0 menjadi kemenangan krusial 2-1 lewat pergerakan, pressing, dan umpan-umpan progresifnya.

    Tentu saja, Liverpool tidak akan menuntaskan kebangkitan melawan Villarreal tanpa gol-golnya. Namun, Mac Allister sekali lagi diuntungkan oleh penyesuaian taktik yang dilakukan Iraola di tengah pertandingan. Liverpool mengawali laga di Merseyside dengan sangat buruk dan pantas tertinggal 2-0 sebelum laga berjalan setengah jam. Situasi itu mendorong pelatih Liverpool untuk segera mengubah pendekatannya.

    "Trey (Nyoni) bermain sedikit lebih dalam dan saya turun ke tengah untuk membentuk susunan tiga plus satu agar kami bisa lebih banyak menguasai bola, karena kami terburu-buru dan tidak bermain dengan baik," jelas Mac Alllister. "Saya rasa permainan kami sudah jauh lebih baik dalam 10 sampai 15 menit terakhir babak pertama."

    Menariknya, Mac Allister juga mengakui bahwa meski ia menyukai sistem penjagaan zona Slot, ia merasa pendekatan satu lawan satu Iraola kini berjalan baik bagi Liverpool: "Komunikasi jadi lebih sedikit karena Anda hanya mengikuti pemain yang Anda jaga. Jadi, kami harus mengambil tanggung jawab dan itu salah satu perubahan [dibanding tahun lalu]. Sekarang lebih mudah, Anda tidak perlu banyak berpikir, tetapi mungkin harus lebih banyak berlari!"

    Tidak semua pemain beradaptasi secepat itu dengan tuntutan Iraola. Gravenberch, misalnya, masih kesulitan dan dipindahkan ke posisi bek kanan saat menghadapi Villarreal. Sementara itu, masih ada keraguan apakah kemampuan Szoboszlai benar-benar cocok untuk bermain sebagai bagian dari poros lini tengah.

    Karena itu, Mac Allister kembali menjadi pilihan pasti sebagai starter. Gaya bermain intens Iraola tampaknya memang yang ia butuhkan untuk menghidupkan kembali kariernya di Liverpool, mengingat musim lalu ia kerap terlihat kehabisan tenaga. Itulah sebabnya keengganan klub memberinya kontrak baru bisa dipahami.

    Kekecewaan Mac Allister tentu dapat dimengerti, tetapi kabar baik bagi Liverpool adalah ia meresponsnya dengan cara terbaik. Dalam pertandingan pertamanya setelah mengungkapkan rasa frustrasinya kepada publik, ia melengkapi penampilan gigihnya melawan Atletico dengan sebuah gol. Setelah itu, ia mendapat pesan yang sangat jelas dari legenda klub Steven Gerrard.

    "Biarkan permainan Anda yang berbicara," kata gelandang legendaris itu saat tampil di TNT Sports. "Tunjukkan konsistensi, penampilan terbaik, dan pengalaman Anda. Tunjukkan bahwa Anda pemain internasional elite. Klub ini akan memberi Anda penghargaan." Dan itu bisa terjadi dalam waktu dekat jika Mac Allister mempertahankan peran sepenting sekarang bagi Liverpool asuhan Iraola.