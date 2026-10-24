Jarang ada pemain yang mengatakan sesuatu yang menarik dalam konferensi pers jelang pertandingan. Pembicaraan biasanya berfokus pada laga yang akan dihadapi, disertai pujian penuh hormat terhadap kekuatan lawan.

Namun, ketika Alexis Mac Allister menghadapi media jelang laga perdana Liverpool di Liga Champions melawan Atletico Madrid pada 9 September, pemain asal Argentina itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membicarakan masa depannya di klub secara terbuka.

“Saya mendapat kabar bahwa klub belum bisa menawarkan kontrak baru kepada saya. Tentu saja, itu membuat saya sangat, sangat sedih,” kata Mac Allister kepada para wartawan yang terkejut. “Semua orang bisa melihat bahwa saya memberikan 100 persen untuk klub sepakbola ini setiap hari, baik dalam latihan maupun pertandingan. Tentu saja, seperti semua orang, saya bisa bermain sangat bagus [dan] bermain buruk, tetapi saya selalu memberikan yang terbaik.

“Saya melihat (rekan-rekan setim saya) Dominik (Szoboszlai) dan Ryan (Gravenberch) memperpanjang kontrak, dan itu membuat saya sangat senang karena mereka pantas mendapatkannya. Pada saat yang sama, saya sedikit sedih karena saya tidak mendapatkan kontrak baru.”

Pengakuan gelandang itu memang tidak sampai seperti Mohamed Salah, yang mengguncang klub dengan menuduh Arne Slot dan pihak-pihak lain berusaha memaksanya pergi dari Anfield. Namun, untuk ukuran Mac Allister, pernyataan itu merupakan ungkapan ketidakpuasan yang mengejutkan. Pemain berusia 27 tahun itu pada dasarnya mempertanyakan mengapa sesama gelandang mendapat kontrak baru, sementara dirinya tidak. Bagi banyak pengamat dan suporter, jawabannya cukup jelas: karena ia belum layak mendapatkannya.