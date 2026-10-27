Banyak momen mengantarkan Alexia Putellas meraih Ballon d'Or ketiganya di London pada Senin. Namun, momen yang mungkin paling penting justru tidak terjadi pada musim 2025-26, musim yang membuatnya dianugerahi Bola Emas setelah membantu Barcelona meraih empat gelar. Momen itu terjadi lebih dari dua tahun lalu.

Ketika final Liga Champions Wanita 2024 memasuki masa tambahan waktu, Barcelona unggul 1-0 atas Lyon dan tinggal beberapa menit lagi meraih kemenangan pertama atas tim yang delapan kali menjuarai Eropa itu, yang mengalahkan mereka di final 2022 dan 2019. Pelatih Barcelona, Jonatan Giraldez, memasukkan Claudia Pina dan Putellas untuk menambah tenaga segar dan mempertahankan keunggulan. Beberapa menit kemudian, keduanya bekerja sama mencetak gol yang memastikan hasil pertandingan. Pina mengirim umpan tarik, Putellas menyambarnya dengan penyelesaian keras, dan para pendukung Barcelona yang mendominasi kerumunan di Bilbao akhirnya bisa berpesta.

Sulit untuk tidak ikut senang melihat Putellas. Setelah mengalami robekan ligamen krusiatum anterior (ACL) pada musim panas 2022, menjelang Kejuaraan Eropa dan ketika ia bermain begitu gemilang hingga meraih Ballon d'Or keduanya, ikon Barcelona itu menjalani dua tahun yang sangat sulit. Namun, momen di Bilbao itu mengubah segalanya. Menurut pengakuannya sendiri, momen itu "membebaskan" dirinya, membuka jalan untuk kembali ke level tertinggi dan, pada Senin, meraih penghargaan individu paling bergengsi di sepakbola wanita.