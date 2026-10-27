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Putellas Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Bagaimana Alexia Putellas bangkit dari keterpurukan akibat cedera ACL dan meraih Ballon d'Or ketiga yang pantas ia dapatkan

Gelandang London City Lionesses itu meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola pada Senin setelah membawa Barcelona meraih empat gelar pada musim 2025/26.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Banyak momen mengantarkan Alexia Putellas meraih Ballon d'Or ketiganya di London pada Senin. Namun, momen yang mungkin paling penting justru tidak terjadi pada musim 2025-26, musim yang membuatnya dianugerahi Bola Emas setelah membantu Barcelona meraih empat gelar. Momen itu terjadi lebih dari dua tahun lalu.

    Ketika final Liga Champions Wanita 2024 memasuki masa tambahan waktu, Barcelona unggul 1-0 atas Lyon dan tinggal beberapa menit lagi meraih kemenangan pertama atas tim yang delapan kali menjuarai Eropa itu, yang mengalahkan mereka di final 2022 dan 2019. Pelatih Barcelona, Jonatan Giraldez, memasukkan Claudia Pina dan Putellas untuk menambah tenaga segar dan mempertahankan keunggulan. Beberapa menit kemudian, keduanya bekerja sama mencetak gol yang memastikan hasil pertandingan. Pina mengirim umpan tarik, Putellas menyambarnya dengan penyelesaian keras, dan para pendukung Barcelona yang mendominasi kerumunan di Bilbao akhirnya bisa berpesta.

    Sulit untuk tidak ikut senang melihat Putellas. Setelah mengalami robekan ligamen krusiatum anterior (ACL) pada musim panas 2022, menjelang Kejuaraan Eropa dan ketika ia bermain begitu gemilang hingga meraih Ballon d'Or keduanya, ikon Barcelona itu menjalani dua tahun yang sangat sulit. Namun, momen di Bilbao itu mengubah segalanya. Menurut pengakuannya sendiri, momen itu "membebaskan" dirinya, membuka jalan untuk kembali ke level tertinggi dan, pada Senin, meraih penghargaan individu paling bergengsi di sepakbola wanita.

  • Cedera melanda

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    Putellas tampak berada di puncak performanya ketika mengalami cedera ACL, yang dampaknya masih terasa selama beberapa waktu setelah ia kembali bermain.

    Banyak penggemar setia sepak bola wanita tentu mengingat peristiwa 5 Juli 2022, ketika kabar mulai beredar bahwa Putellas mengalami cedera sehari sebelum Piala Eropa dijadwalkan dimulai. Semuanya terungkap secara bertahap: mula-mula kabar cedera, lalu pemeriksaan, kekhawatiran akan kemungkinan terburuk, hingga konfirmasi resmi. Beberapa hari kemudian, Putellas tampak murung saat menyaksikan dari tepi lapangan dengan kruknya, sementara Spanyol mengawali musim panas mereka dengan kemenangan 4-1 atas Finlandia.

    Proses itu tentu sangat berat bagi para pendukung Spanyol dan Barcelona, terutama bagi Putellas. Dua tahun berikutnya pun berjalan dengan pola serupa. Rehabilitasinya berlangsung lama dan membuat pemain terbaik dunia itu absen selama hampir 10 bulan. Kembali menginjak lapangan saja belum berarti pemulihannya tuntas.

    Putellas membutuhkan waktu untuk kembali merasa seperti dirinya sendiri dan mencapai kondisi fisik terbaiknya. Karena itulah, para penggemar tidak banyak menyaksikan sentuhan magisnya di Piala Dunia Wanita 2023, yang digelar kurang dari tiga bulan setelah ia kembali, meski Spanyol menjadi juara. Setelah itu, ia mengalami cedera-cedera lain. Putellas menjalani operasi meniskus pada November, sesuatu yang tidak jarang terjadi setelah robekan ligamen krusiatum anterior (ACL). Akibatnya, musim 2023-24-nya juga terdampak karena ia harus absen selama empat bulan akibat cedera.

  • Pembebasan

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    Putellas menyebut golnya di final Liga Champions 2024 sebagai momen yang “membebaskan” dalam upayanya kembali ke performa terbaik.

    Itulah yang membuat momen di Bilbao, yang digambarkan Putellas sebagai momen pembebasan, begitu berarti. Saat itu, momen tersebut terasa seperti pengingat bagi orang-orang di luar sana tentang siapa dirinya dan apa yang mampu ia lakukan. Ia melakukan tekel krusial terhadap bintang Lyon, Melchie Dumornay, di kotak penalti di ujung lapangan yang berlawanan, sesaat sebelum mencetak gol.

    Namun, di balik semua itu, yang terpenting adalah dampaknya bagi Putellas sendiri. Momen tersebut membantu membuka jalan bagi dua musim berikutnya yang luar biasa.

    “Secara fisik, Anda bisa berada dalam kondisi baik. Tetapi jika secara mental belum siap, Anda merasa tegang dan tidak bisa mengendalikan diri seperti sebelumnya,” jelasnya dalam wawancara dengan The Guardian. “Bukan berarti saya meninggalkan lapangan hari itu sambil berpikir, ‘Saya bisa melakukannya.’ Yang saya rasakan lebih seperti, ‘Sudah selesai,’ ‘waktunya telah tiba’. Ligamen krusiatum, meniskus, seluruh cedera itu, siklusnya sudah saya tutup. Selesai. Saya merasa bebas. Sejak saat itu, saya merasa sangat baik.”

  • Mencapai puncak baru

    Alexia Putellas Barcelona Women 2024-25
    Getty Images

    Putellas memanfaatkan semangat barunya untuk menjalani musim 2024-25 yang luar biasa, dengan performa yang mungkin bahkan melampaui dua musim ketika ia meraih Ballon d'Or.

    Ia juga tampil sangat bagus. Pada musim panas itu, Putellas menjadi pemain terbaik Spanyol di Olimpiade, pertanda dari apa yang akan terjadi. Sepanjang musim 2024-25, ia kembali ke performa terbaiknya, atau mungkin bahkan lebih baik.

    Putellas mencetak 27 gol dan menyumbang 21 assist saat Barcelona meraih tiga gelar domestik dan mencapai final Liga Champions. Banyak yang menilai ia layak memenangkan Ballon d'Or tahun lalu. Namun, Aitana Bonmati keluar sebagai pemenang dan meraih Bola Emas ketiganya setelah persaingan ketat memperebutkan penghargaan tersebut. Duo Arsenal, Mariona Caldentey dan Alessia Russo, juga punya alasan kuat untuk meraihnya setelah mengantar Arsenal menjuarai Liga Champions.

    "Dua tahun kemudian, saya bisa melihatnya: Level saya benar-benar berbeda, meski saat itu Anda tidak menyadarinya," kata Putellas kepada The Guardian tahun lalu, saat mengenang awal kembalinya dari cedera dan membandingkan levelnya kala itu dengan musim 2024-25. "Anda tahu perasaan itu, rasa aman ketika merasa mampu melakukan apa saja? Saat itu [ketika cedera ACL], saya merasakannya. Dan sekarang saya merasakan hal itu lagi."

  • Terus melesat

    Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    Performa Putellas terus berlanjut hingga musim 2025/26. Ia kembali tampil konsisten di level kelas dunia dan mempersembahkan empat gelar pada musim terakhirnya bersama Barcelona.

    Putellas melanjutkan pencapaian itu pada musim 2025-26. Catatan gol dan assist-nya memang lebih rendah, dengan 24 gol dan 13 assist pada musim terakhirnya di Barcelona. Namun, jumlah trofi yang diraihnya bertambah. Ia membantu Barcelona meraih satu lagi treble domestik, sekaligus gelar Liga Champions keempat sebelum bergabung dengan London City Lionesses. Ia juga memainkan peran penting dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Nations League.

    Yang paling menonjol adalah kemampuan Putellas tampil lebih berperan ketika pemain-pemain kunci di kedua tim mengalami cedera, terutama di lini tengah. Bonmati, peraih tiga Ballon d'Or terakhir, absen selama lima bulan akibat patah kaki, sementara Patri Guijarro, yang menempati urutan keenam dalam pemungutan suara Bola Emas 2025, menepi selama tiga bulan. Putellas harus mengemban peran yang lebih besar sekaligus memastikan para pemain muda yang mengisi kekosongan itu mendapat dukungan yang tepat untuk berkembang.

    "Dia pemain yang selalu berusaha membantu pemain perempuan lainnya agar mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaik," jelas Esmee Brugts, salah satu bintang muda Barcelona yang tengah bersinar. "Orang-orang bisa melihat dalam pertandingan bahwa dia benar-benar bisa menjadi pemimpin. Namun, dalam latihan pun dia selalu menuntut setidaknya 100 persen dari semua orang, dan pertama-tama dari dirinya sendiri. Dia benar-benar menjadi teladan."

  • Pemenang yang layak

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Setelah menang pada 2021 dan 2022, Putellas meraih Ballon d'Or ketiganya pada Senin di London, dan gelar itu memang layak ia dapatkan.

    Di tengah semua itu, ada pula momen-momen besar. Tendangan bebas pembuka kebuntuan di semifinal Nations League melawan Swedia; torehan tiga gol dan tiga assist dalam tiga pertemuan dengan Real Madrid selama sembilan hari; penampilan yang menentukan hasil duel melawan Bayern Munich di semifinal Liga Champions; serta dua gol ke gawang Inggris pada Juni yang membantu Spanyol memastikan kelolosan otomatis ke Piala Dunia, sementara Inggris harus menempuh jalur play-off. Ketika panggungnya besar, Putellas tampil lebih hebat lagi.

    Namun, kehebatannya juga terletak pada konsistensi. Ia membuat permainan tampak begitu mudah lewat olah kaki halus yang membuat bek tak berdaya, putaran-putaran kecil untuk melepaskan diri dari tekanan, kualitas umpan yang membuat jumlah assist-nya terus bertambah, serta keistimewaan yang terpancar dari begitu banyak golnya. Mulai dari tendangan voli ala Paolo Di Canio ke gawang Tenerife yang ia lepaskan dengan santai, hingga berbagai kesempatan ketika ia dengan tenang mengarahkan bola ke pojok atas gawang lewat penyelesaian dengan sentuhan pertama, seolah itu hal yang otomatis.

    Semua itu bisa ditelusuri kembali ke malam di Bilbao pada Mei 2024, ketika beban dari dua tahun yang menghancurkan terangkat berkat satu ayunan kaki kiri Putellas yang luar biasa. Dunia sepakbola patut bersyukur atas rasa bebas yang dirasakan Putellas, yang memungkinkannya kembali memukau lewat kehebatan yang mampu mengungguli siapa pun dan membuatnya lebih dari layak meraih Ballon d'Or 2026.