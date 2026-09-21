Ayo Obileye: Dari London ke Helsinki dan kehidupan sebagai pesepakbola profesional di Finlandia
Ada masa yang belum terlalu lama berlalu ketika pesepakbola Inggris yang meniti karier di luar negeri lebih langka daripada apa pun. Keengganan individu untuk meninggalkan zona nyaman secara geografis membuat potensi kolektif ikut terbatasi.
Namun, ini adalah dunia baru yang berani, dengan kemajuan budaya yang berarti tidak ada sudut planet ini yang seharusnya dianggap terlalu jauh. Meninggalkan rumah dan menikmati cara hidup yang berbeda kini menjadi pengalaman yang layak dirangkul, bukan ditakuti.
Tentu saja ada tantangan, rintangan profesional dan personal yang harus dilewati di sepanjang jalan, tetapi mengapa tidak menerimanya alih-alih menghindarinya? Semakin banyak pemain yang mengadopsi pola pikir itu.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dan karena kita selalu diberi tahu bahwa bepergian memperluas wawasan, GOAL akan membantu menceritakan kisah beberapa penjelajah pemberani yang telah mendobrak batasan dan menempatkan diri mereka pada posisi untuk membagikan wawasan, baik soal olahraga maupun liburan.
Yang pertama adalah Ayo Obileye, sosok yang menempuh rute panjang dari Homerton di London timur ke ibu kota Finlandia, Helsinki…
Mengikuti jejak Beckham
"Saat saya masih lebih muda, saat saya masih anak-anak, saya bermain sepak bola di belakang rumah saya. Saya mulai bermain kira-kira saat berusia delapan atau sembilan tahun. Tim pertama saya adalah Senrab. Saya bermain untuk mereka saat berusia delapan tahun, lalu pindah ke Buckhurst Hill, tim pertama yang dibela David Beckham. Pindah ke Buckhurst Hill pada usia sembilan tahun, lalu dari sana saya masuk ke pengembangan Leyton Orient dari usia 11 sampai 13/14 tahun. Sejak usia 14 tahun, saya hanya berlatih dengan seorang pria bernama Lester Thomas, yang di daerah saya, tetapi dia adalah pemandu bakat Chelsea.
"Dia melakukan pekerjaan yang fantastis di level akar rumput dan dia punya banyak pemain yang berhasil menembus sepak bola profesional, beberapa di antaranya ada di Premier League dan bermain sepak bola sekarang. Jadi dia mengadakan latihan di West Ham, di sebelah stasiun kereta West Ham. Dia melatih sekelompok anak muda yang ingin menjadi pesepak bola, dengan cara yang sama seperti mereka berlatih di akademi. Dan dia juga punya koneksi, dia membawa beberapa pemain ke Chelsea, dan beberapa pemandu bakat akan datang untuk menonton dan membawa orang menjalani trial ke tempat-tempat tertentu. Saya berlatih dengannya dari usia 14 sampai sekitar 16 tahun, menjalani trial ke Man United, Backburn, West Brom, dan kemudian akhirnya meneken kontrak dengan Chelsea pada usia 16 tahun."
Calon pemain internasional masa depan di akademi Chelsea
"Di Chelsea, Nathaniel Chalobah ada di sana pada saat itu. Dia lebih banyak bersama tim cadangan dan tim utama, karena pada usia itu dia berada di level yang berbeda. Jadi saya bertemu dengannya di sana ketika saya bermain bersamanya. Saya satu tim dengan John Swift, Lewis Baker, Adam Nditi, Charlie Colkett ada di sana, Ola Aina dua tahun di bawah saya, tetapi dia naik berlatih. Jeremie Boga dua tahun di bawah, tiga tahun di bawah, tetapi dia juga berlatih bersama kami. Ruben Loftus-Cheek.
"Itu sangat bagus. Pada saat itu di Chelsea, kualitas pemainnya, banyak pemain yang sejak usia 15 tahun sudah menandatangani beasiswa. Tetapi saya rasa mereka tidak menyadari atau berpikir bahwa saya akan sebagus para pemain yang sudah ada di sana, atau bahkan lebih baik. Hanya saja sialnya pada saat saya bergabung dan sebulan, dua bulan kemudian, mereka merekrut Nathan Ake dan tempat bagi saya untuk mendapatkan beasiswa diambil.
"Tidak ada gunanya saya mendapatkan beasiswa dengan para pemain yang mereka miliki di sana, bek tengah yang mereka miliki di sana, Alex Davey, Dion Conroy, Jordan Houghton, mereka sudah merekrut dua dari para pemain itu yang setahun di bawah dan memberi mereka beasiswa dua tahun serta kontrak profesional dua tahun. Saya datang terlambat saat berusia 16 tahun, mereka cukup terkejut dengan kemampuan yang saya miliki. Jelas anak-anak itu sudah ada di sana sejak usia delapan tahun, jadi mereka punya loyalitas kepada mereka dan kepada keluarga mereka dan hal-hal seperti itu. Dan perekrutan Nathan Ake benar-benar merusak peluang saya di sana. Jadi saya harus pindah dan pergi ke Sheffield Wednesday."
Meninggalkan rumah dan menuju ke utara
"Pengalaman pergi merantau saat saya berusia 14 tahun membantu saya, ketika mencoba masuk ke Blackburn, Man United. Saat saya pergi ke Blackburn, usia saya 14, 15 tahun. Saya langsung masuk ke tim muda, berlatih bersama tim muda. Jadi mereka berlatih setiap hari. Itu cukup berat. Tetapi waktu yang singkat dan pengalaman kecil itu semacam membantu saya ketika saya pergi ke Sheffield.
"Jelas itu tetap berat. Saya masih muda, 16 tahun, meninggalkan London, pergi jauh dan tidak bertemu keluarga saya selama berbulan-bulan, berbulan-bulan, berbulan-bulan untuk bermain sepak bola. Tetapi itu adalah impian yang selalu ingin saya wujudkan. Jadi saya hanya berpikir, inilah hal-hal, pengorbanan yang harus saya lakukan."
Bagaimana kepindahan ke China terjadi
"Keputusan untuk pindah ke luar negeri datang cukup cepat. Saya sedang berlibur dengan salah satu sahabat saya, dia akan menikah. Lalu saya mendapat pesan dari agen di klub, membicarakan saya dan ingin saya datang ke China. Jadi saya berpikir, Anda tahu, ini adalah sesuatu yang selalu ingin saya lakukan dalam karier saya, bermain di luar negeri.
"Saat itu saya sudah bermain di Skotlandia selama tiga, empat tahun. Saya ingin mencoba membawa diri saya kembali ke sepakbola Inggris dalam hal bermain di Championship atau semacamnya. Saya tidak mendapat kesempatan itu, ada minat yang berbeda, harga saya terlalu tinggi dan semua hal semacam itu. Tetapi pergi ke China adalah sesuatu yang berbeda dan sebuah pengalaman yang ingin saya coba.
"Saya berpikir, ‘Saya sudah bermain jauh dari rumah, saya beradaptasi dengan cepat dan saya memang tipe orang seperti itu, saya bisa cepat beradaptasi dan saya suka mempelajari budaya lain’. Saya pikir pergi ke China akan menyenangkan. Saya selalu menyukai orang-orang China, suka makanan China, jadi saya berpikir, ‘biarkan saya mencobanya dan semoga semuanya berjalan baik lalu saya bisa melanjutkan karier saya di sana’."
Suhu menyengat dan kejutan budaya
"Ini jelas kejutan budaya. Bagi banyak orang, itu akan menghantam mereka sangat keras. Buat saya, begitu saya keluar dari bandara, semua orang hanya menatap saya. Jelas, saya sudah mendengar cerita tentang hal-hal seperti itu, dan cuacanya sangat panas! Saat itu sekitar 38 derajat atau semacamnya dan benar-benar terik. Itu jelas kejutan budaya. Tapi saya benar-benar menikmatinya.
"Saya sangat menyukai Tiongkok. Saya ingin kembali. Saya pikir itu negara yang indah. Orang-orang di sana, jika Anda mulai mempelajari budaya mereka, mereka benar-benar mulai menyukai Anda. Saya benar-benar menikmati sepakbola di sana. Itu bagus. Ada banyak pemain top di sana. Kualitasnya bagus, yang sangat mengejutkan. Orang-orang selalu bertanya kepada saya, bagaimana kualitas di sana? Karena ketika Anda memikirkan Tiongkok, orang-orang memikirkan uang. Dan kualitas di sana benar-benar bagus. Oscar ada di sana, dia pernah di Chelsea. Itu pengalaman yang bagus, dan mereka memperlakukan Anda dengan sangat baik. Saya merasa seperti berada di Premier League, dari cara mereka memperlakukan Anda di sana dalam hal sepakbola. Itu benar-benar bagus."
Mengapa petualangan di Timur Jauh berakhir
"Kembali ke Eropa itu sulit. Saat itu saya meneken kontrak 18 bulan di China, jadi kontrak satu setengah tahun. Saya pergi ke sana pada Juni 2024. Jadi saya baru enam bulan di sana. Dan di China, ada komplikasi soal pembayaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Saat itu saya dibayar. Ada beberapa keterlambatan pembayaran untuk pemain lokal. Saya rasa saat itu, para pemain lokal benar-benar sudah muak, benar-benar sudah cukup. Pada dasarnya, kami masuk daftar. Dan di China, ada sistem di mana setiap akhir musim, saat memasuki November, tim harus menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa mereka sudah dibayar, lalu dikirim ke CFA, dan kemudian CFA menyetujuinya dan berkata, ‘Oke, bagus, kalian sudah membayar para pemain, kalian masuk daftar untuk musim depan bermain di CSL’. Jadi kami melakukan itu.
"Lalu beberapa pemain lokal keluar, mereka punya media sosial sendiri, mereka tidak punya Instagram, mereka punya Twitter versi mereka sendiri, di media sosial mereka dan mengatakan beberapa hal yang dilihat CFA dan mereka berpikir, ‘Oke, sekarang kami akan mencoret kalian dari daftar, dan kalian harus menunjukkan bukti, seperti laporan, pada dasarnya, bahwa ini memang yang kalian katakan sudah kalian lakukan’. Jadi kami semua kembali. Kami semua dimasukkan ke group chat musim berikutnya. Para pengacara masuk ke group chat itu dan kami melihat apa yang terjadi.Getty Images
"Lalu uang itu seharusnya didanai oleh pemerintah, karena di klub-klub, banyak uang yang didanai oleh pemerintah provinsi tersebut. Pemerintah yang memberikan uangnya. Tenggat waktunya adalah Boxing Day, dan pemerintah memberikan uang itu pada tanggal 27. Jadi terlambat sehari. Jadi sekarang mereka berkata, ‘Oke, kalian terlambat sehari’. Pada dasarnya, kalian harus bubar, kata mereka. Mereka mencoba memprotesnya, tetapi saya rasa CSL mulai mengambil sikap soal itu di liga, karena itu mulai jadi agak keterlaluan. Mereka memberi tahu tim kami bahwa mereka tidak bisa bermain di CSL atau bermain di Chinese Football League lagi untuk selamanya, mereka harus bubar atau menyatakan bangkrut.
"Dan salah satu tim terbesar dari China, salah satu yang punya trofi terbanyak, saya rasa Paulinho pernah bermain untuk mereka, namanya Guangzhou. Mereka punya gelar juara terbanyak dan titel terbanyak. Mereka juga membubarkan mereka. Saya rasa mereka sedang menyampaikan pernyataan kepada tim-tim bahwa, ‘lihat, jika kalian tidak mengikuti aturan, kalian tidak akan bermain sepakbola lagi, tim kalian selesai’. Dan sekarang bisa dilihat, tahun ini, banyak tim dikurangi poinnya hanya agar mereka bisa menegakkan aturan. Itu sedikit merusak peluang atau kesempatan saya saat saya berada di CSL.
"Itu terjadi pada awal Januari dan pada saat itu, bagi saya untuk pindah ke tim CSL lain, dengan pemain asing mereka, hanya ada lima slot pemain asing. Jadi pemain asing direkrut sejak November, Desember. Jadi saat itu, sulit untuk pindah ke tim lain. Saya punya peluang lain, bermain di negara lain dan beberapa untuk tetap bermain di China, tetapi di liga level bawah. Saya tidak terlalu ingin turun level, karena turun level di wilayah-wilayah itu, jika saya turun, sangat sulit untuk naik lagi. Tetapi saya punya peluang lain untuk pergi ke negara lain. Saya sedikit mengandalkan itu saat saya masih memiliki kontrak ini. Lalu keduanya gagal terwujud. Jadi timing-nya cukup sulit bagi saya. Saya sudah kehilangan momen dan semua tim sudah merekrut pemain yang benar-benar mereka inginkan. Saya harus absen selama empat atau lima bulan. Lalu memasuki Mei, saat itulah Finlandia datang dan saya pergi ke sana."
Seperti apa kehidupan di Finlandia?
"Finlandia bagus. Sebagai orang yang berasal dari London, saya pergi ke sebuah kota bernama Seinajoki. Banyak orang mungkin belum pernah mendengarnya. Itu bukan kota yang buruk. Kotanya cukup kecil, tidak banyak yang bisa dilakukan. Tapi sekarang berada di Helsinki, jauh lebih baik. Ini ibu kota negara tersebut. Seinajoki seperti kota kecil, kota yang mungil.
"Seinajoki itu seperti tinggal di, bahkan bukan Canterbury atau suatu tempat di Hertfordshire, melainkan kota kecil di luarnya - pusat kotanya benar-benar hanya sebesar Westfield, Westfield Stratford atau Westfield Shepherd's Bridge. Itulah ukuran pusat kota yang sebenarnya. Cukup kecil. Jadi semua orang semacam sedikit saling mengenal.
"Tapi itu tidak masalah, saya hanya berusaha mengembalikan diri saya. Dalam pikiran saya, saya tidak berpikir, 'oh, saya butuh kota ini mewah atau semacam itu'. Dari tempat-tempat saya pernah tinggal sebelumnya, yang saya butuhkan hanyalah, dalam pikiran saya, membuat diri saya kembali bermain. Saya sudah absen selama lima bulan, saya perlu kembali bermain. Tim ini bermain di Eropa, saya ingin bermain. Saya selalu ingin bermain di kompetisi Eropa. Jadi saya ingin kembali bermain, bermain di Eropa, mendapatkan kembali data saya, lalu mencoba kembali ke posisi yang saya butuhkan. Itulah pola pikir saya."
Tantangan bahasa dan cuaca
"Di Tiongkok mereka tidak benar-benar berbicara bahasa Inggris. Saya belajar bahasanya di Tiongkok. Saya menjalani dua sesi pelajaran per pekan. Tetapi di Finlandia, mereka berbicara bahasa Inggris, yang jauh lebih mudah. Dari sisi cuaca, di Tiongkok, saya pergi saat musim panas. Pada Juni, itu musim panas sampai November. Cuacanya jauh lebih panas.
"Bahkan musim lalu, ketika saya datang ke Finlandia, itu juga saat musim panas. Tetapi kemudian ketika sudah memasuki November, mulai sedikit hujan, sedikit dingin. Sekarang saya datang pada awal musim, akhir Januari. Saya benar-benar mengenakan jaket Nike besar, membungkus diri sedikit, jaket puffer besar. Saya datang dari Skotlandia dengan penerbangan langsung, keluar dari bandara, dan mengembuskan asap besar!
"Tangan saya tidak tahan berada di udara selama sekitar 10 detik, tangan saya pasti sudah membeku, sedingin itu. Dan itu baru akhir Januari. Perubahannya gila, itu sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. "
Biaya hidup di Finlandia
"Saya pergi berbelanja, membeli salmon, membeli sedikit makanan, membeli tuna untuk mendapatkan asupan protein, membeli beberapa barang kecil, mungkin sekitar enam atau tujuh item dan totalnya 60 euro. Membeli sepotong salmon di Inggris mungkin hanya akan menghabiskan sekitar lima pound atau semacamnya, untuk dua potong. Di sini, harganya sekitar 10 atau 12 euro, jadi sekitar £10.
"Jadi, harga ikan yang saya bayar menjadi dua kali lipat, dan saya seorang pescatarian - saya hanya makan ikan, jadi kadang itu lebih sulit. Biayanya lebih mahal bagi saya ketika saya mencoba membeli sesuatu untuk dimakan. Dari segi uang, untuk makanan, saya akan bilang itu lebih mahal. Taksi tidak terlalu buruk. Penerbangan, untuk terbang kembali ke London dan Inggris, sangat mahal tanpa alasan. Bahkan kalau saya ingin terbang ke Swedia, yang letaknya dekat, itu mahal. Saya harus memesan sekitar enam bulan sebelumnya untuk mendapatkannya seharga £80 atau semacamnya. Dari segi kehidupan, makanan dan sebagainya memang mahal, tetapi untuk perumahan dan lain-lain, saya akan bilang itu agak mirip dengan tinggal di wilayah utara atau tinggal di Skotlandia."
Cara mengisi waktu luang
"Saya suka bermain golf di waktu luang. Saya baru saja selesai belajar, saya menyelesaikan kursus manajemen terapan. Saat ini saya sedang menjalani PT level dua, tiga, dan empat. Saya sudah menyelesaikan kursus pencarian bakat. Jadi, sebagian besar di waktu senggang, saat ini saya entah bermain golf atau menjadi mentor. Saya punya beberapa pemain yang saya bimbing. Jadi, saya entah menonton analisis, melakukan analisis untuk beberapa pemain, atau hanya mengerjakan tugas kursus."
Seperti apa penduduk lokal Finlandia?
"Di Finlandia, penduduk lokalnya sedikit berbeda. Mereka orang-orang yang baik, tetapi sebagian dari mereka agak, istilah mereka, antisosial, canggung secara sosial, tetapi mereka benar-benar orang-orang yang baik. Saya memang suka penduduk lokal. Kebanyakan dari mereka bersama keluarga mereka, selalu bersama keluarga mereka. Mereka benar-benar punya waktu untuk keluarga. Saya juga punya dua anak. Jadi jika saya bilang kepada manajer saya, ‘dengar, saya perlu pergi menemui anak-anak saya’, dia akan berkata, ‘oke, pulanglah, ambil libur hari ini, pergilah menemui keluargamu’. Jadi mereka benar-benar baik soal itu. Saya merasa mereka adalah individu dan orang-orang yang lebih berorientasi pada keluarga. Apa lagi yang akan saya katakan tentang apa yang mereka lakukan? Tidak terlalu banyak. Saya tidak akan bilang mereka suka berpesta besar-besaran atau peminum berat."
Cara mendapatkan pengalaman Finlandia sepenuhnya
"Tiga hal yang harus dilakukan, dilihat, atau dicoba untuk mendapatkan pengalaman khas Finlandia. Sudah pasti, salah satunya adalah mencebur ke danau. Karena selalu sangat dingin. Yang kedua adalah pergi ke Lapland. Itu ada di utara. Di sanalah mereka bilang Santa tinggal. Dan yang ketiga adalah pergi menonton pertandingan hoki. Hoki, katanya, adalah pengalaman yang sangat bagus. Itu olahraga nasional."
Haruskah lebih banyak pemain pergi ke luar negeri?
"Saat saya jauh lebih muda, sekarang saya 32 tahun, saya bermain di Sheffield Wednesday dari usia 16 sampai 19 tahun, menandatangani kontrak di Charlton pada usia 20 sampai 21 tahun, lalu pergi ke National League pada usia 21 tahun. Menurut saya, saya seharusnya pergi ke Finlandia atau Swedia. Saya memang pergi ke National League, tetapi saya seharusnya langsung pergi ke Skotlandia saat itu.
"Saya merasa, untuk para pemain muda, jika mereka tidak menemukan jalan mereka di Inggris, ada kehidupan di luar Inggris. Saya tahu Inggris adalah puncak besar, liga besar. Saya tahu di Inggris, mereka mengatakan kepada Anda, 'Anda harus tetap di sini' dan hal-hal seperti itu. Anda jadi seperti sedikit tercuci otak. Tetapi datang ke sini, saya bermain di sini, salah satu alasan bagus mengapa saya datang ke sini adalah karena saya tahu ada banyak pemain muda yang bermain di liga Skandinavia. Jadi dari sisi ketajaman, saya bisa mendapatkannya kembali dengan cepat.
"Banyak pemain di sini berusia di bawah 25, 23 tahun. Datang ke sini, membangun karier Anda di sini, di Inggris Anda akan punya sesuatu dan di pasar Skandinavia Anda juga akan punya sesuatu. Jika Anda tampil baik di pasar Skandinavia, Anda bisa dengan mudah pindah ke negara lain atau bahkan kembali ke Inggris di liga yang lebih baik. Saya akan mengatakan kepada para pemain muda, jika mereka tidak menemukan jalan mereka di Inggris atau mereka tidak mendapatkan kesempatan mereka di Inggris, lihatlah ke luar. Kehidupannya juga jauh lebih mudah. Pikiran Anda mungkin terkubur karena bermain di tim U-21 atau tidak mendapatkan kesempatan dan Anda merasa karier Anda sudah berakhir. Selalu ada cahaya di luar sana."
Apa yang akan terjadi di masa depan?
"Saat ini saya jelas berada di Finlandia. Saya sudah menandatangani kontrak berdurasi satu tahun. Saya adalah salah satu kapten tim. Saya mengenakan ban kapten dalam pertandingan, tetapi saya adalah salah satu kapten di tim ini. Kami bermain cukup baik. Tim ini, saya pikir sekarang memasuki tahun kedua atau ketiga mereka di Veikkausliiga, di divisi teratas, dan saat ini kami berada di peringkat keempat liga. Kami sedang berjuang untuk tampil di Eropa. Jadi, ini semacam musim bersejarah saat ini.
"Jelas, menjadi kapten tim sangat besar artinya bagi saya pada saat ini. Saya hanya terus mendorong para pemain agar kami bisa mendapatkan tempat di Eropa dan mencetak sejarah untuk klub. Jika kami berhasil atau jika tidak, itu adalah sesuatu yang perlu saya evaluasi menjelang akhir musim. Saya suka di sini. Pada saat yang sama, saya punya keluarga. Saya juga perlu lebih sering bertemu keluarga saya. Sejujurnya saja, saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu saya punya kualitas dan saya punya pengalaman. Saya hanya berusaha memainkan permainan saya, memulihkan diri sepenuhnya, dan melihat ke mana itu akan membawa saya."
Indeks kelayakhunian
Cuaca: 4/10. Saya tidak suka cuaca dingin.
Makanan: 5/10. Saya cenderung makan hal yang sama.
Orang-orang: 7/10.
Hal yang bisa dilakukan: 6/10.
Biaya hidup: 7/10.
Total: 29/50
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