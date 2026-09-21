Ayo Obileye: Dari London ke Helsinki dan kehidupan sebagai pesepakbola profesional di Finlandia

"Kembali ke Eropa itu sulit. Saat itu saya meneken kontrak 18 bulan di China, jadi kontrak satu setengah tahun. Saya pergi ke sana pada Juni 2024. Jadi saya baru enam bulan di sana. Dan di China, ada komplikasi soal pembayaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Saat itu saya dibayar. Ada beberapa keterlambatan pembayaran untuk pemain lokal. Saya rasa saat itu, para pemain lokal benar-benar sudah muak, benar-benar sudah cukup. Pada dasarnya, kami masuk daftar. Dan di China, ada sistem di mana setiap akhir musim, saat memasuki November, tim harus menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa mereka sudah dibayar, lalu dikirim ke CFA, dan kemudian CFA menyetujuinya dan berkata, ‘Oke, bagus, kalian sudah membayar para pemain, kalian masuk daftar untuk musim depan bermain di CSL’. Jadi kami melakukan itu.

"Lalu beberapa pemain lokal keluar, mereka punya media sosial sendiri, mereka tidak punya Instagram, mereka punya Twitter versi mereka sendiri, di media sosial mereka dan mengatakan beberapa hal yang dilihat CFA dan mereka berpikir, ‘Oke, sekarang kami akan mencoret kalian dari daftar, dan kalian harus menunjukkan bukti, seperti laporan, pada dasarnya, bahwa ini memang yang kalian katakan sudah kalian lakukan’. Jadi kami semua kembali. Kami semua dimasukkan ke group chat musim berikutnya. Para pengacara masuk ke group chat itu dan kami melihat apa yang terjadi.

Getty Images

"Lalu uang itu seharusnya didanai oleh pemerintah, karena di klub-klub, banyak uang yang didanai oleh pemerintah provinsi tersebut. Pemerintah yang memberikan uangnya. Tenggat waktunya adalah Boxing Day, dan pemerintah memberikan uang itu pada tanggal 27. Jadi terlambat sehari. Jadi sekarang mereka berkata, ‘Oke, kalian terlambat sehari’. Pada dasarnya, kalian harus bubar, kata mereka. Mereka mencoba memprotesnya, tetapi saya rasa CSL mulai mengambil sikap soal itu di liga, karena itu mulai jadi agak keterlaluan. Mereka memberi tahu tim kami bahwa mereka tidak bisa bermain di CSL atau bermain di Chinese Football League lagi untuk selamanya, mereka harus bubar atau menyatakan bangkrut.

"Dan salah satu tim terbesar dari China, salah satu yang punya trofi terbanyak, saya rasa Paulinho pernah bermain untuk mereka, namanya Guangzhou. Mereka punya gelar juara terbanyak dan titel terbanyak. Mereka juga membubarkan mereka. Saya rasa mereka sedang menyampaikan pernyataan kepada tim-tim bahwa, ‘lihat, jika kalian tidak mengikuti aturan, kalian tidak akan bermain sepakbola lagi, tim kalian selesai’. Dan sekarang bisa dilihat, tahun ini, banyak tim dikurangi poinnya hanya agar mereka bisa menegakkan aturan. Itu sedikit merusak peluang atau kesempatan saya saat saya berada di CSL.

"Itu terjadi pada awal Januari dan pada saat itu, bagi saya untuk pindah ke tim CSL lain, dengan pemain asing mereka, hanya ada lima slot pemain asing. Jadi pemain asing direkrut sejak November, Desember. Jadi saat itu, sulit untuk pindah ke tim lain. Saya punya peluang lain, bermain di negara lain dan beberapa untuk tetap bermain di China, tetapi di liga level bawah. Saya tidak terlalu ingin turun level, karena turun level di wilayah-wilayah itu, jika saya turun, sangat sulit untuk naik lagi. Tetapi saya punya peluang lain untuk pergi ke negara lain. Saya sedikit mengandalkan itu saat saya masih memiliki kontrak ini. Lalu keduanya gagal terwujud. Jadi timing-nya cukup sulit bagi saya. Saya sudah kehilangan momen dan semua tim sudah merekrut pemain yang benar-benar mereka inginkan. Saya harus absen selama empat atau lima bulan. Lalu memasuki Mei, saat itulah Finlandia datang dan saya pergi ke sana."