Ketegangan tampaknya telah meningkat di balik layar BBC Sport selama beberapa waktu dan turut memengaruhi program sepak bola unggulannya. Menurut The Telegraph, semangat kerja di seluruh departemen berada pada titik "sangat rendah". Situasi itu kemungkinan diperburuk oleh pemangkasan pekerjaan baru-baru ini yang menghapus sekitar 41 posisi.

Keresahan muncul menjelang musim baru, dipicu kekhawatiran tentang arah program tersebut. Staf di kantor BBC Sport di Salford disebut meyakini bahwa Match of the Day terancam menjadi "produk kelas dua". Mereka menilai BBC justru memusatkan perhatian pada upaya mengembangkan konten digital dan media sosial.

Kabar tentang ketidakpuasan di balik layar ini muncul setelah program majalah Football Focus dihentikan pada akhir musim lalu, setelah mengudara selama 52 tahun. Women's Football Show, yang menayangkan cuplikan pertandingan WSL, juga dihentikan. BBC turut mengurangi buletin berita olahraga, sementara hak siar ajang olahraga langsung lainnya jatuh ke tangan pesaing.

Berbicara dalam acara FT Live pada Februari, direktur olahraga BBC Alex Kay-Jelski memaparkan visinya untuk departemen tersebut. Ia mengatakan: "Kita semua kini hidup di lanskap media yang sangat, sangat, sangat berbeda. Sebagian besar dari kita pertama kali melihat berbagai hal di ponsel, dan kita terus menggeser layar kecil yang sama.

"Namun, kami tidak lagi bersaing dengan pihak-pihak yang dulu menjadi pesaing kami. [Pihak] BBC mungkin dahulu mengira pesaingnya adalah ITV, Sky, atau berbagai penyiar lainnya. Sekarang bukan itu persaingannya. Kami berpacu agar konten kami tidak dilewati begitu saja di antara orang-orang yang menawarkan liburan kepada saya, perusahaan pakaian, promo dada ayam dua untuk harga satu di supermarket, tim sepak bola, atau atlet.

"Kami harus lebih cerdas dan lebih baik dalam menarik perhatian orang-orang, kita semua, agar dapat bersaing dalam lanskap yang jauh lebih luas daripada sebelumnya."