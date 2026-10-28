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Match of the Day 1:1Getty/GOAL

Awal dari akhir bagi Match of the Day? Acara cuplikan pertandingan Liga Primer Inggris BBC yang terkenal di seluruh dunia menghadapi ancaman serius

Program sepak bola andalan itu menjadi sorotan karena hal-hal negatif setelah ketegangan di balik layar yang selama ini terpendam tampaknya memuncak dalam sebuah siaran baru-baru ini.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Pada Sabtu malam, setelah tiupan trompet terakhir dalam lagu tema terkenal Match of the Day, pemirsa disambut wajah muram Mark Chapman. Raut wajahnya menjadi gambaran bagaimana ia membawakan acara itu dengan sangat datar. Pengamat Steph Houghton dan Martin Keown pun lebih banyak berbicara, sementara 'Chappers' hanya menyaksikan dengan tangan terlipat dan tanpa ekspresi.

    Pembawa acara itu mungkin sekadar sedang tidak dalam kondisi terbaik, atau kelelahan setelah menjalankan tugasnya di radio 5 Live pada hari yang sama. Namun, penampilan muram tersebut mengisyaratkan adanya masalah yang lebih luas di balik layar acara cuplikan pertandingan sepakbola paling ternama itu.

    Di tengah lanskap media yang berubah cepat, Match of the Day menghadapi ancaman serius tertinggal.

  • Masalah di balik layar

    BBC Sport
    Getty

    Masalah tengah berkembang di balik layar BBC Sport, dengan perubahan strategi dan pemangkasan pekerjaan memicu ketegangan serius.

    Ketegangan tampaknya telah meningkat di balik layar BBC Sport selama beberapa waktu dan turut memengaruhi program sepak bola unggulannya. Menurut The Telegraph, semangat kerja di seluruh departemen berada pada titik "sangat rendah". Situasi itu kemungkinan diperburuk oleh pemangkasan pekerjaan baru-baru ini yang menghapus sekitar 41 posisi.

    Keresahan muncul menjelang musim baru, dipicu kekhawatiran tentang arah program tersebut. Staf di kantor BBC Sport di Salford disebut meyakini bahwa Match of the Day terancam menjadi "produk kelas dua". Mereka menilai BBC justru memusatkan perhatian pada upaya mengembangkan konten digital dan media sosial.

    Kabar tentang ketidakpuasan di balik layar ini muncul setelah program majalah Football Focus dihentikan pada akhir musim lalu, setelah mengudara selama 52 tahun. Women's Football Show, yang menayangkan cuplikan pertandingan WSL, juga dihentikan. BBC turut mengurangi buletin berita olahraga, sementara hak siar ajang olahraga langsung lainnya jatuh ke tangan pesaing.

    Berbicara dalam acara FT Live pada Februari, direktur olahraga BBC Alex Kay-Jelski memaparkan visinya untuk departemen tersebut. Ia mengatakan: "Kita semua kini hidup di lanskap media yang sangat, sangat, sangat berbeda. Sebagian besar dari kita pertama kali melihat berbagai hal di ponsel, dan kita terus menggeser layar kecil yang sama.

    "Namun, kami tidak lagi bersaing dengan pihak-pihak yang dulu menjadi pesaing kami. [Pihak] BBC mungkin dahulu mengira pesaingnya adalah ITV, Sky, atau berbagai penyiar lainnya. Sekarang bukan itu persaingannya. Kami berpacu agar konten kami tidak dilewati begitu saja di antara orang-orang yang menawarkan liburan kepada saya, perusahaan pakaian, promo dada ayam dua untuk harga satu di supermarket, tim sepak bola, atau atlet.

    "Kami harus lebih cerdas dan lebih baik dalam menarik perhatian orang-orang, kita semua, agar dapat bersaing dalam lanskap yang jauh lebih luas daripada sebelumnya."

  • Hubungan yang memburuk

    Mark Chapman BBC Sport
    Getty

    Hubungan buruk Chapman dengan direktur olahraga Kay-Jelski dilaporkan menjadi salah satu faktor di balik penampilannya yang kurang bersemangat baru-baru ini dalam acara tersebut.

    Kay-Jelski menjadi penggerak perubahan besar-besaran sejak menjabat dua tahun lalu. Hubungannya dengan Chapman yang memburuk dilaporkan menjadi salah satu faktor di balik penampilan Chapman yang kurang bersemangat pada Sabtu.

    Sebuah sumber mengatakan kepada Daily Mail bahwa sang pembawa acara "tidak tahan" dengan Kay-Jelski dan tidak sejalan dengan caranya mengelola departemen tersebut, termasuk pemangkasan pekerjaan baru-baru ini, mengingat Chapman "menyukai" orang-orang di tim produksi. "Ketidakbahagiaan di balik layar kini telah berdampak pada apa yang terjadi di depan kamera," kata sumber tersebut.

    Direktur olahraga itu secara khusus memilih Chapman sebagai salah satu dari tiga pembawa acara yang menggantikan Gary Lineker menjelang musim 2025-26, bersama Kelly Cates dan Gabby Logan. Namun, hal itu tampaknya tidak banyak membantu mempererat hubungan mereka dalam pekan-pekan dan bulan-bulan berikutnya.

  • Kehidupan pribadi terungkap

    Kelly Cates
    Getty

    Kehidupan pribadi Chapman dan sesama pembawa acara Match of the Day, Kelly Cates, menjadi sorotan setelah terungkap bahwa keduanya berpacaran.

    Kekesalan Chapman yang tampak jelas mungkin juga dipicu oleh kehidupan pribadinya yang belakangan menjadi sorotan tabloid. Terungkap bahwa pria berusia 53 tahun itu menjalin hubungan dengan Cates, 51 tahun, sesama pembawa acara Match of the Day, setelah hubungan Chapman sebelumnya berakhir pada April.

    Keduanya tampaknya menjadi dekat saat bekerja di Piala Dunia di Amerika Utara pada musim panas. Sejak itu, mereka tertangkap kamera berjalan bersama menuju tempat kerja di Manchester, sementara Cates juga baru-baru ini difoto meninggalkan rumah Chapman di kota tersebut.

    Pasangan itu hampir pasti harus mengelola hubungan mereka di luar kamera dan memastikan bahwa mereka dipandang semata-mata sebagai rekan profesional di BBC agar tidak mendapat sorotan dari atasan, terutama karena hubungan Chapman dengan Kay-Jelski tampaknya sudah tegang.

  • Kehidupan setelah Lineker

    Match of the Day BBC
    BBC

    Lineker mundur sebagai pembawa acara Match of the Day pada akhir musim 2024-25 menyusul kontroversi antisemitisme.

    Sulit menepis kesan bahwa Match of the Day tak lagi sama sejak Lineker meninggalkan acara itu pada akhir musim 2024-25 setelah 26 tahun menjalankan peran tersebut, menyusul kontroversi antisemitisme. Meski Chapman, Cates, dan Logan telah menggantikannya dengan baik, mereka kesulitan menandingi karisma dan keakrabannya dengan para pengamat di layar kaca.

    Pada Januari, dilaporkan bahwa acara tersebut kehilangan 10 persen penontonnya sejak kepergian Lineker, yang mengakhiri trio populer bersama pengamat Alan Shearer dan Micah Richards. Jumlah penonton mingguan untuk tayangan Sabtu dan Minggu malam pada periode Agustus hingga Desember turun 770.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, puncak jumlah penonton mingguan musim lalu turun delapan persen, dari 5,9 juta menjadi 5,4 juta, menurut The Telegraph.

    Shearer dan Richards masih terlibat, tetapi Shearer telah sangat mengurangi keterlibatannya dan hanya akan tampil sebulan sekali agar punya lebih banyak waktu untuk menonton Newcastle yang dicintainya serta menjalankan tugas sebagai komentator pendamping. Sementara itu, Richards hanya terikat kontrak untuk tampil delapan kali, ditambah dalam beberapa pertandingan Piala FA yang disiarkan langsung. Legenda Arsenal Ian Wright, yang juga sama populernya, telah meninggalkan acara itu setahun sebelum Lineker.

    The Telegraph menambahkan bahwa pergantian pembawa acara dan pengamat setiap pekan menjadi sumber ketidakpuasan di kalangan mereka yang bekerja untuk program tersebut di Salford karena hal itu "menghambat terbangunnya keakraban dan kesinambungan" di layar kaca.

  • Ancaman eksistensial

    Football phone general
    Getty

    Cuplikan pertandingan yang segera tersedia secara digital menjadi ancaman besar bagi Match of the Day seperti yang kita kenal selama ini.

    Masih harus dilihat berapa lama tayangan tradisional Match of the Day dapat bertahan dalam formatnya saat ini. Berbagai faktor dari dalam dan luar BBC mengancam kelangsungan acara cuplikan pertandingan larut malam itu, sementara popularitas konten daring terus melonjak.

    Sejak musim 2019-20, pemegang hak siar Premier League di Inggris, Sky Sports dan TNT Sports, telah mengunggah cuplikan singkat pertandingan ke YouTube tak lama setelah laga berakhir. Format ini menarik bagi penonton muda yang terbiasa dengan video TikTok dan Instagram Reels, dan mungkin lebih suka menikmati sepakbola melalui klip pendek yang mudah diakses.

    Melalui pengembangan layanan digitalnya, BBC Sport sendiri telah menciptakan persaingan bagi tayangan televisi Match of the Day pada Sabtu dan Minggu malam. Sejak musim lalu, BBC Sport mengunggah cuplikan panjang setiap pertandingan ke situs webnya dan platform streaming iPlayer pada pukul 20.00 di kedua hari akhir pekan tersebut, tanpa analisis. Dengan begitu, penonton bisa memilih untuk tidak begadang hingga pukul 22.30 demi menyaksikan acara lengkapnya, dan tampaknya banyak yang mengambil pilihan itu.

  • Lanskap yang berubah

    Alex Kay-Jelski
    Getty

    Direktur olahraga BBC, Alex Kay-Jelski, menjadi penggerak utama strategi penyiar tersebut yang mengutamakan platform digital dan menuai kontroversi.

    Namun, BBC Sport akan berpendapat bahwa strategi barunya yang mengutamakan digital telah sukses besar, meski angka penonton televisi turun dengan cukup mengkhawatirkan.

    Pada Januari, BBC mengungkapkan bahwa rata-rata jumlah akun per pekan yang mengakses tayangan lengkap Match of the Day dan video cuplikan pertandingan melalui aplikasi BBC Sport, iPlayer, serta situs webnya naik 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 1,39 juta menjadi 1,69 juta. Artinya, mereka berhasil menutup kekurangan jumlah penonton televisi dengan memperoleh penonton digital dua kali lebih banyak, sementara permintaan terhadap konten Match of the Day juga meningkat tajam. Video cuplikan pertandingan versi panjang saja menghasilkan rata-rata 1,65 juta tayangan per pekan, sedangkan konten dari acara tersebut ditonton lebih dari 350 juta kali sepanjang musim lalu di berbagai platform digital BBC Sport.

    “Kami menjangkau pemirsa dengan cara yang mereka inginkan, dan senang melihat begitu banyak orang menikmatinya,” kata Kay-Jelski awal tahun ini. “Dengan mengembangkan formatnya dan memanfaatkan platform digital, kami melibatkan lebih banyak orang daripada sebelumnya dan memperluas jangkauan acara ikonis ini. Match of the Day punya peran besar bagi jutaan penggemar sepakbola, baik melalui televisi, iPlayer, maupun ponsel mereka.”

    Berbicara kepada The Telegraph pada awal musim, seorang juru bicara BBC mengatakan: “Match of the Day terus berkembang. Jangkauan keseluruhannya meningkat seiring perluasan akses dan keterlibatan di berbagai platform, sehingga pemirsa dapat menikmati konten di tempat dan waktu yang mereka inginkan. Jutaan pemirsa juga terus menyaksikan acara utama ini setiap pekan untuk mendapatkan analisis dan wawasan ahli dari jajaran pembawa acara serta pengamat kami yang luar biasa.”

    Namun, penampilan terbaru Chapman menunjukkan gambaran lain. Masih harus dilihat apa dampak kesuksesan digital yang belum pernah terjadi sebelumnya ini terhadap acara cuplikan pertandingan sepakbola paling terkenal di dunia tersebut dalam bentuk yang kita kenal selama ini.