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NWSL GFX 1-1GOAL

‘Aturan Rodman’, Sepatu Bola Michelle Cooper, dan Cara Lain Mendapatkan Bayaran: Apa Arti Kesepakatan NWSL dengan Para Pemainnya

Liga dan serikat pemainnya menyelesaikan enam perselisihan, memperluas akses ke kontrak bernilai tertinggi, melindungi sebagian besar kesepakatan terkait sepatu yang sudah ada, serta membuka lebih banyak peluang untuk menegosiasikan bonus.

Diterjemahkan oleh

  • Polemik kontrak Trinity Rodman turut mengubah cara NWSL membayar para bintang terbesarnya. Kini, aturan yang membantu mempertahankan penyerang timnas putri AS itu di liga kembali berubah.

    NWSL dan Asosiasi Pemain NWSL (NWSLPA) telah menyelesaikan enam pengaduan, termasuk sengketa terkait aturan yang disebut “aturan Rodman”, tawaran kontrak untuk penyerang Washington Spirit itu yang ditolak, serta kebijakan sepatu yang membuat bintang Kansas City Current, Michelle Cooper, didenda.

    Liga memperkenalkan aturan High Impact Player (HIP) pada Desember 2025. Awalnya, aturan itu mengizinkan klub membelanjakan hingga $1 juta di atas batas gaji untuk pemain yang memenuhi kriteria tertentu terkait performa atau pemasaran. Jumlah tambahan itu dijadwalkan naik menjadi $1,257 juta pada 2027.

    Washington memanfaatkan aturan tersebut untuk mengontrak kembali Rodman pada Januari melalui kesepakatan dengan total kompensasi lebih dari $2 juta per tahun, sehingga ia tetap bermain di NWSL di tengah ketertarikan dari Eropa.

    Namun sebelumnya, liga menolak tawaran Spirit yang bernilai lebih dari $1 juta per tahun. NWSL menyatakan bahwa kesepakatan dengan pembayaran yang lebih besar pada tahun-tahun akhir itu akan mengakali batas gaji. NWSLPA berpendapat keputusan tersebut melanggar perjanjian kerja bersama dan mengajukan pengaduan. Asosiasi pemain itu juga menggugat aturan HIP sendiri.

    Kini, sebagai bagian dari penyelesaian sengketa, kriteria performa dan pemasaran dalam aturan tersebut akan dihapus pada 2027, meski pemain tetap harus memenuhi ambang batas gaji untuk dapat masuk dalam ketentuan itu.

    Lantas, apa lagi yang telah diselesaikan, dan apa arti perubahan ini bagi pemain serta klub? GOAL menguraikannya.

  • Kemenangan bagi para pemain setelah cakupan kelayakan ‘Rodman Rule’ diperluas

    NWSL Challenge Cup

    NWSLPA dan NWSL menyelesaikan enam pengaduan pada 23 Oktober 2026.

    Kesepakatan penyelesaian sengketa ini menjadi kemenangan bagi NWSLPA, yang menggugat liga atas keputusan sepihak dan penerapan ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.

    “Para pemain telah memperoleh hak untuk turut serta dalam perundingan, dan serikat kami akan menegakkan hak itu,” kata direktur eksekutif NWSLPA Meghann Burke dalam sebuah pernyataan.

    Salah satu perubahan terbesar menyangkut aturan HIP. Mulai 2027, pemain tidak lagi harus memenuhi kriteria performa atau pemasaran yang berlaku sebelumnya untuk memenuhi syarat.

    Nilai kontrak pemain yang ditunjuk yang diperhitungkan dalam batas gaji harus mencapai sedikitnya 12 persen dari batas gaji dasar liga. Dengan batas gaji dasar 2027 ditetapkan sebesar $4,4 juta, nilai minimum yang diperhitungkan dalam batas gaji adalah $528.000.

    Kesepakatan ini juga menyelesaikan pengaduan terkait penolakan liga terhadap tawaran awal Rodman. Ke depannya, NWSL wajib memberikan pemberitahuan tertulis beserta penjelasan kepada serikat dalam waktu 72 jam setiap kali menolak kontrak seorang pemain.

    Liga tetap berwenang menolak kesepakatan yang dinilainya mengakali batas gaji, sementara serikat dapat menggugat keputusan tersebut.

  • Perjuangan Michelle Cooper soal sepatu berujung kemenangan bagi para pemain

    Michelle Cooper

    Penyerang Kansas City Current, Michelle Cooper, dijatuhi denda karena menampilkan logo New Balance pada sepatu bolanya. Denda tersebut kemudian dibatalkan sebagai bagian dari kesepakatan penyelesaian.

    Michelle Cooper menegaskan bahwa ia tidak akan menutupi logo pada sepatu bola New Balance-nya. Kini, ia memang tidak perlu melakukannya.

    Pada Juni, NWSL memberlakukan aturan sepatu yang mewajibkan pemain menutupi logo merek yang belum menjalin kesepakatan dengan liga atau menghadapi denda. Nike, Adidas, dan Puma termasuk merek yang disetujui saat aturan itu mulai berlaku.

    Berdasarkan program tersebut, merek selain Nike juga harus memiliki kesepakatan sponsor individual dengan pemain senilai setidaknya $5.000. Biaya yang dibayarkan secara terpisah kepada liga dilaporkan sekitar $100.000, meski NWSL menyatakan jumlahnya bervariasi bergantung pada berapa banyak pemain yang disponsori sebuah merek.

    Salah satu pemain yang terseret dalam perselisihan ini adalah Cooper, yang sudah memiliki kesepakatan dukungan komersial dengan New Balance. Penyerang Kansas City Current itu tetap mengenakan sepatu bolanya dengan logo yang terlihat meski telah beberapa kali didenda. Ia bahkan mengubah salah satu pemberitahuan denda menjadi ajang promosi di media sosial.

    “Jadiii, belilah New Balance (kita bisa punya sepatu bola yang serasi),” tulisnya.

    NWSLPA mengajukan keberatan atas penerapan aturan tersebut, dengan alasan bahwa aturan itu bertentangan dengan perjanjian kerja bersama dan kesepakatan dukungan komersial yang sudah dimiliki para pemain.

    Berdasarkan penyelesaian tersebut, denda yang telah dijatuhkan akan dicabut, dan sebagian besar kesepakatan dukungan komersial yang sudah ada serta memenuhi syarat akan tetap diakui. New Balance juga telah bergabung dengan program merek sepatu yang disetujui liga.

    Artinya, Cooper bisa terus mengenakan sepatu bola New Balance-nya tanpa perlu khawatir didenda.

  • Transparansi yang lebih besar dan lebih banyak cara bagi pemain untuk memperoleh penghasilan

    Tori Huster

    Wakil Direktur Eksekutif NWSLPA Tori Huster mengatakan bahwa penyelesaian itu melindungi hak-hak yang penting bagi karier dan mata pencaharian para pemain.

    Selain perubahan pada aturan HIP dan kebijakan alas kaki, kesepakatan penyelesaian ini memberi NWSLPA gambaran yang lebih jelas tentang keuangan liga serta memperluas jenis bonus yang dapat dinegosiasikan pemain.

    Batas gaji liga sudah sebagian dikaitkan dengan pendapatan dari kesepakatan hak siar dan sponsor. Kesepakatan ini memberi serikat pemain lebih banyak informasi untuk memverifikasi apakah tambahan dana pada batas gaji setiap tim dihitung dengan benar.

    Paling lambat 15 Juni setiap tahun, NWSL harus memberikan kepada serikat pemain dokumen yang mendukung penghitungan pendapatannya. Paling lambat 1 Oktober, liga harus memproyeksikan jumlah bagi hasil untuk musim berikutnya setelah membahas angka-angka tersebut dengan serikat pemain.

    Jika jumlah bagi hasil yang sebenarnya melebihi proyeksi, batas gaji tim harus disesuaikan pada tahun yang sama untuk mencerminkan selisihnya. Serikat pemain dan auditornya juga dapat meminta dokumen tambahan jika dokumen yang diberikan tidak memadai.

    Kesepakatan ini juga memberi pemain dan klub lebih banyak pilihan saat menegosiasikan bonus berdasarkan performa. Bonus tersebut dapat mencakup pencapaian jumlah penampilan dan menit bermain untuk klub, menjadi starter dalam pertandingan beruntun, serta memenuhi tolok ukur rata-rata kebobolan bagi penjaga gawang. Pemain juga dapat menegosiasikan kenaikan gaji yang terkait dengan penghargaan individu.

    Pemain dapat menegosiasikan bonus terkait pertandingan tim nasional senior wanita Amerika Serikat (USWNT) tanpa persetujuan terlebih dahulu dari liga. Bonus performa dan penampilan yang terpisah juga dapat dinegosiasikan untuk turnamen resmi Concacaf dan FIFA.

    Kesepakatan ini juga melindungi tunjangan perumahan dan mobil yang sudah ada bagi pemain yang memenuhi syarat selama masa kontrak mereka saat ini.

    “Di balik setiap keluhan ini, ada hak-hak yang penting bagi karier dan penghidupan para pemain,” kata wakil direktur eksekutif NWSLPA Tori Huster dalam sebuah pernyataan.