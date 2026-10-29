Polemik kontrak Trinity Rodman turut mengubah cara NWSL membayar para bintang terbesarnya. Kini, aturan yang membantu mempertahankan penyerang timnas putri AS itu di liga kembali berubah.

NWSL dan Asosiasi Pemain NWSL (NWSLPA) telah menyelesaikan enam pengaduan, termasuk sengketa terkait aturan yang disebut “aturan Rodman”, tawaran kontrak untuk penyerang Washington Spirit itu yang ditolak, serta kebijakan sepatu yang membuat bintang Kansas City Current, Michelle Cooper, didenda.

Liga memperkenalkan aturan High Impact Player (HIP) pada Desember 2025. Awalnya, aturan itu mengizinkan klub membelanjakan hingga $1 juta di atas batas gaji untuk pemain yang memenuhi kriteria tertentu terkait performa atau pemasaran. Jumlah tambahan itu dijadwalkan naik menjadi $1,257 juta pada 2027.

Washington memanfaatkan aturan tersebut untuk mengontrak kembali Rodman pada Januari melalui kesepakatan dengan total kompensasi lebih dari $2 juta per tahun, sehingga ia tetap bermain di NWSL di tengah ketertarikan dari Eropa.

Namun sebelumnya, liga menolak tawaran Spirit yang bernilai lebih dari $1 juta per tahun. NWSL menyatakan bahwa kesepakatan dengan pembayaran yang lebih besar pada tahun-tahun akhir itu akan mengakali batas gaji. NWSLPA berpendapat keputusan tersebut melanggar perjanjian kerja bersama dan mengajukan pengaduan. Asosiasi pemain itu juga menggugat aturan HIP sendiri.

Kini, sebagai bagian dari penyelesaian sengketa, kriteria performa dan pemasaran dalam aturan tersebut akan dihapus pada 2027, meski pemain tetap harus memenuhi ambang batas gaji untuk dapat masuk dalam ketentuan itu.

Lantas, apa lagi yang telah diselesaikan, dan apa arti perubahan ini bagi pemain serta klub? GOAL menguraikannya.