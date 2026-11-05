Pemahaman Philipakos terhadap semangat zaman tercermin dalam daya tarik global jersey Kallithea yang tak lekang oleh waktu. Jersey-jersey itu memiliki semua ciri desain menawan yang membawa Venezia ke level lain, tetapi dengan sentuhan unik yang membuatnya kental dengan identitas Yunani serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap klub dan kota, termasuk sponsor utama mereka, National Museum of Contemporary Art (atau ΕΜΣΤ), beserta jenis hurufnya yang khas.
Keindahannya terletak pada kesederhanaan desain yang tak lekang oleh waktu. Jersey-jersey itu terlihat keren tanpa terlalu berlebihan dalam mengusung estetika yang terinspirasi gaya retro. Musim ini, desain dasar seragam kandang, tandang, dan ketiga mereka mengandalkan kerah sederhana, detail panel dan garis-garis tipis yang halus, serta potongan longgar khas masa lampau. Perpaduan itu menghasilkan tampilan elegan tanpa terkesan dibuat-buat.
Peluncuran jersey Kallithea selalu disertai pemotretan indah bermandikan sinar matahari yang lebih menyerupai kampanye dunia mode, terkadang bahkan menggunakan film 35 mm. Inspirasinya datang dari era keemasan budaya Yunani pada 1960-an dan 1970-an, sebagai penghormatan terhadap berdirinya klub pada 1966.
"Kami memadukannya dengan kepekaan warga Athena modern," kata Philipakos kepada GOAL. "Kami suka mengeksplorasi tema-tema yang saling bertolak belakang dan mencerminkan kota Athena: nostalgia dan masa kini, kehalusan dan kesan kasar, serta nuansa lokal dan global.
"Menurut saya, kami memiliki tradisi desain yang kuat dan kepekaan estetika. Itulah yang terlihat di permukaan. Namun, terutama karena seni dan mode bersifat subjektif, saya rasa jersey-jersey ini menarik perhatian orang sebagian karena konteksnya. Maksud saya, ini bukan hanya tentang jersey, melainkan tentang apa yang diwakilinya. Saya rasa kami telah menghadirkan kisah yang autentik, dan setiap jersey merupakan wujud lain dari kisah itu."
Bagi orang luar yang mungkin bahkan belum pernah ke Athena, McQuarrie meyakini bahwa daya tariknya terletak pada misteri klub tersebut. "Ada sesuatu yang misterius dari identitas visual mereka, terutama lambang dan sponsornya," katanya. "Rasanya seperti sesuatu yang hanya diketahui kalangan tertentu, seperti rahasia yang hanya dipahami orang-orang yang mengenalnya. Itu selalu menjadi formula jitu bagi kolektor jersey dan pengunjung festival, yang sama sekali tidak sudi mengenakan jersey Real Madrid bertuliskan CR7. Namun, menurut saya, kuncinya adalah selalu memiliki kisah di balik tampilan visual. Gaya itu penting, tetapi substansilah yang meninggalkan kesan."
Philipakos menilai sebagian keberhasilan pembaruan identitas klub dan jersey-jerseynya berkat kebebasan kreatif yang diberikan pemasok perlengkapan Kappa kepadanya. Belakangan ini, Kappa secara khusus berupaya menggarap jersey pesanan khusus bersama klub-klub yang relatif lebih kecil, seperti Venezia dan Real Betis, alih-alih mencoba bersaing dengan raksasa pakaian olahraga seperti Nike dan adidas.
"Dengan beberapa merek lain, Anda mungkin hanya memiliki sedikit kebebasan kreatif atau bahkan tidak sama sekali. Mereka mungkin memaksakan desain dasar tertentu, dan prosesnya bisa memakan waktu terlalu lama hingga tidak praktis," katanya. "Sebaliknya, Kappa memberi saya kebebasan kreatif, serta bersedia bersikap sangat fleksibel dan tanggap. Ketika kami ingin melakukan sesuatu yang baru, mereka mendukung gagasannya dan siap bekerja sama."