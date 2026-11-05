Hasrat untuk kembali ke papan atas sepak bola Yunani masih membara, tetapi kiprah Athens Kallithea sebagai bagian dari budaya sepak bola kian menonjol bahkan saat berlaga di kasta kedua. Hal itu ditopang oleh identitas merek yang luar biasa kuat untuk ukuran klub tersebut, yang membuat mereka memiliki pengikut setia di seluruh dunia.

Athens Kallithea baru-baru ini meluncurkan jersi ketiga untuk musim 2026-27. Peluncuran itu diliput oleh publikasi internasional dengan jumlah pembaca yang besar, seperti SoccerBible, VERSUS dan Footy Headlines. Sebelumnya, klub tersebut juga pernah mendapat sorotan di GQ, Highsnobiety dan majalah MUNDIAL yang semuanya berpengaruh di persimpangan antara sepak bola dan budaya yang lebih luas.

Koleksi jersi AKFC musim 2024-25, yang tetap digunakan pada 2025-26 sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang disebut Philipakos sebagai “produksi berlebihan yang keterlaluan” di industri ini, pada akhirnya terjual di sebanyak 62 negara berbeda di seluruh dunia. Namun, bagaimana Kallithea mampu membangun relevansi seluas ini meski merupakan klub yang sebagian besar kiprahnya berada di divisi bawah Yunani, negara yang berada di pinggiran kelompok elite sepak bola Eropa?

Salah satu pengikut Kallithea di luar negeri adalah Alex McQuarrie, pakar sepak bola Yunani yang berbasis di Luton sekaligus salah satu pembawa acara podcast Hellas Footy. Ia menemukan klub tersebut secara tidak sengaja pada 2023. “Saat pertama kali melihat El Paso, saya terkejut karena belum pernah menemukan permata stadion di jantung Athena ini sebelumnya,” ujarnya kepada GOAL.

“Foto-fotonya benar-benar tidak mampu menggambarkan keistimewaannya. Satu-satunya cara saya bisa mendeskripsikannya adalah seperti stadion Braga (Estadio Municipal de Braga yang terkenal di tepi tebing), tetapi seolah-olah sedang berhalusinasi. Musik sebelum pertandingan membangun suasana. Para suporter bersorak lantang tanpa bersikap agresif. Lalu, tentu saja, jersinya sangat memukau. AKFC seketika mendapat pengagum baru.”

Setelah bertemu Philipakos 18 bulan kemudian, McQuarrie semakin terpikat. “Saya terkesan oleh tekadnya untuk menjaga keaslian, untuk merepresentasikan identitas kawasan itu, salah satu bagian Athena yang paling padat dan secara historis paling miskin, setulus mungkin,” katanya. “Dan bukan hanya melalui jersi; juga melalui media sosial, stadion, sponsor, serta keseluruhan citra dan nuansa klub.

“Tentu saja, jersi menjadi pintu masuk bagi kebanyakan orang di luar Yunani. Namun, saya pikir setelah mengenal klub lewat jersinya, kisah dan ambisinya terasa sangat berbeda dari arus utama. Ini bukan kisah lain tentang klub yang dimiliki negara kaya minyak atau multimiliarder dengan satu-satunya tujuan menjadi yang terbesar atau tersukses di negaranya, berapa pun harganya. Tetap setia pada akar kawasan dan masyarakatnya lebih penting bagi Athens Kallithea.

“Saya rasa banyak sekali orang yang sudah muak dengan berbagai aspek sepak bola modern, dan klub ini terasa seperti penawarnya.”