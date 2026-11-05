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Athens Kallithea GFX HIC 1-1GOAL

Athens Kallithea: Bagaimana klub Yunani yang tak dikenal menjadi salah satu klub paling keren di dunia sepakbola

Presiden AKFC Ted Philipakos menggambarkan proyek tersebut sebagai “kisah cinta sejati”. Ia berperan penting dalam mengubah nasib dan identitas klub itu.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Anda mungkin belum mengenal nama Athens Kallithea, tetapi besar kemungkinan Anda pernah melihat salah satu seragam mereka, dengan desain bernuansa retro yang sederhana namun khas. Mungkin di unggahan media sosial yang digarap apik, di lapangan sepak bola lima lawan lima, atau sekilas di jalanan kawasan paling semarak di suatu kota.

    Klub ini sudah mampu bersaing melampaui kapasitasnya di sepak bola Yunani. Transformasi di balik layar pun membuat mereka meraih status kultus, sementara citra global mereka sebagai merek yang lekat dengan budaya sepak bola terus menguat. Kini, mereka membidik kesuksesan berkelanjutan di dalam dan luar lapangan, serta kiprah perdana di Eropa.

    Inilah kisah bagaimana klub kecil asal Athena menjadi salah satu klub paling keren di dunia. Dan perjalanan mereka masih panjang...

  • Meniupkan 'napas baru'

    Athens Kallithea Gregoris Lamprakis Stadium
    Athens Kallithea FC

    Athens Kallithea mengalami perubahan besar sejak diambil alih oleh kelompok yang dipimpin presiden klub Ted Philipakos pada 2021, dan kembali menanjak dalam hierarki sepakbola Yunani.

    Athens Kallithea dalam wujudnya saat ini merupakan gagasan presiden klub Ted Philipakos, warga Amerika keturunan Yunani yang lahir di New York. Eksekutif dan konsultan merek yang sangat mencintai sepakbola ini sebelumnya berperan besar dalam perombakan Venezia yang sangat sukses. Selama masa keterlibatannya, klub tersebut bangkit dari kebangkrutan di kasta keempat sepakbola Italia hingga meraih promosi ke Serie A.

    Bagian penting dari transformasi itu adalah identitas merek baru yang dirancang apik. Philipakos bekerja sama dengan produsen perlengkapan olahraga Kappa untuk menggarap berbagai desain seragam dan merchandise yang kemudian menjadi ikonik. Majalah gaya ternama seperti GQ dan VERSUS bahkan menjuluki Venezia sebagai “klub paling modis di dunia”.

    Pada 2021, Ted dan saudaranya, Peter, mendapat kesempatan untuk mengulang kesuksesan itu di Athena, kota asal keluarga mereka. Ayah mereka tumbuh besar di sana sebelum beremigrasi ke AS pada 1973 saat berusia 19 tahun. Keduanya langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membentuk kelompok investor dan memimpin akuisisi klub yang kala itu bernama Kallithea FC.

    Seperti Venezia, klub itu tengah menghadapi kesulitan besar. Setelah terpuruk ke kasta bawah sepakbola Yunani, Kallithea berada dalam bahaya serius mengalami kebangkrutan. Seperti digambarkan secara puitis oleh Philipakos, klub itu bermarkas tepat “di bawah bayang-bayang Acropolis”. Stadion Grigoris Lamprakis milik mereka, yang akrab disebut 'El Paso', dibangun pada sisi tebing tak jauh dari situs kuno tersebut.

    “Pada dasarnya, kami berpikir, ‘mengapa tidak melakukan ini di Athena, di tempat yang sangat berarti bagi kami dan sangat membutuhkan perubahan serta suasana baru?’,” kata Philipakos kepada GOAL. “Kami memutuskan Kallithea sangat cocok bagi kami dan membeli klub itu saat berada di divisi ketiga. Klub ini punya sejarah yang cukup baik, tetapi mengalami masa sulit setelah pemilik lamanya, Tuan Salevris (Nikos Salevris, yang meninggal pada 2013), wafat. Kami ingin menghidupkan kembali klub ini. Kami menyukai lokasinya, lingkungannya, warna-warnanya, dan stadionnya.”

    Seiring dengan perombakan identitas secara menyeluruh yang mencakup perubahan nama klub menjadi Athens Kallithea, mereka tak butuh waktu lama untuk meraih hasil di lapangan. Athens Kallithea segera naik ke Super League 2 dan, secara luar biasa, meraih promosi ke kasta tertinggi pada musim 2023/24 setelah 18 tahun absen. Meski berstatus tim kecil, Kallithea mampu meraih poin saat menghadapi raksasa Yunani Olympiacos, Panathinaikos, AEK, dan PAOK dalam musim yang mengesankan. Namun, musim itu pada akhirnya berujung dengan degradasi kembali ke kasta kedua.

  • Mendunia

    Athens Kalithea third kit
    Athens Kalithea FC

    Kallithea baru-baru ini merilis jersey ketiga mereka untuk musim 2026/27, dan kabar tersebut diliput media di seluruh dunia.

    Hasrat untuk kembali ke papan atas sepak bola Yunani masih membara, tetapi kiprah Athens Kallithea sebagai bagian dari budaya sepak bola kian menonjol bahkan saat berlaga di kasta kedua. Hal itu ditopang oleh identitas merek yang luar biasa kuat untuk ukuran klub tersebut, yang membuat mereka memiliki pengikut setia di seluruh dunia.

    Athens Kallithea baru-baru ini meluncurkan jersi ketiga untuk musim 2026-27. Peluncuran itu diliput oleh publikasi internasional dengan jumlah pembaca yang besar, seperti SoccerBible, VERSUS dan Footy Headlines. Sebelumnya, klub tersebut juga pernah mendapat sorotan di GQ, Highsnobiety dan majalah MUNDIAL yang semuanya berpengaruh di persimpangan antara sepak bola dan budaya yang lebih luas.

    Koleksi jersi AKFC musim 2024-25, yang tetap digunakan pada 2025-26 sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang disebut Philipakos sebagai “produksi berlebihan yang keterlaluan” di industri ini, pada akhirnya terjual di sebanyak 62 negara berbeda di seluruh dunia. Namun, bagaimana Kallithea mampu membangun relevansi seluas ini meski merupakan klub yang sebagian besar kiprahnya berada di divisi bawah Yunani, negara yang berada di pinggiran kelompok elite sepak bola Eropa?

    Salah satu pengikut Kallithea di luar negeri adalah Alex McQuarrie, pakar sepak bola Yunani yang berbasis di Luton sekaligus salah satu pembawa acara podcast Hellas Footy. Ia menemukan klub tersebut secara tidak sengaja pada 2023. “Saat pertama kali melihat El Paso, saya terkejut karena belum pernah menemukan permata stadion di jantung Athena ini sebelumnya,” ujarnya kepada GOAL.

    “Foto-fotonya benar-benar tidak mampu menggambarkan keistimewaannya. Satu-satunya cara saya bisa mendeskripsikannya adalah seperti stadion Braga (Estadio Municipal de Braga yang terkenal di tepi tebing), tetapi seolah-olah sedang berhalusinasi. Musik sebelum pertandingan membangun suasana. Para suporter bersorak lantang tanpa bersikap agresif. Lalu, tentu saja, jersinya sangat memukau. AKFC seketika mendapat pengagum baru.”

    Setelah bertemu Philipakos 18 bulan kemudian, McQuarrie semakin terpikat. “Saya terkesan oleh tekadnya untuk menjaga keaslian, untuk merepresentasikan identitas kawasan itu, salah satu bagian Athena yang paling padat dan secara historis paling miskin, setulus mungkin,” katanya. “Dan bukan hanya melalui jersi; juga melalui media sosial, stadion, sponsor, serta keseluruhan citra dan nuansa klub.

    “Tentu saja, jersi menjadi pintu masuk bagi kebanyakan orang di luar Yunani. Namun, saya pikir setelah mengenal klub lewat jersinya, kisah dan ambisinya terasa sangat berbeda dari arus utama. Ini bukan kisah lain tentang klub yang dimiliki negara kaya minyak atau multimiliarder dengan satu-satunya tujuan menjadi yang terbesar atau tersukses di negaranya, berapa pun harganya. Tetap setia pada akar kawasan dan masyarakatnya lebih penting bagi Athens Kallithea.

    “Saya rasa banyak sekali orang yang sudah muak dengan berbagai aspek sepak bola modern, dan klub ini terasa seperti penawarnya.”

  • 'Kisah cinta sejati'

    Athens Kallithea FC Ted Philipakos
    Athens Kallithea FC

    Kiprah Philipakos bersama klub tersebut merupakan perjalanan pribadi yang didorong oleh kecintaan dan ambisi

    Dari sudut pandang Philipakos, proyek yang berawal dari kecintaan pribadi lalu mendunia ini merupakan kisah yang tak pernah kehilangan daya tarik. "Pertama, ini bersifat personal; ini kisah cinta yang tulus," kata sang ketua. "Dari cara kami mengikuti klub ini, mungkin terlihat jelas betapa Peter dan saya mencintai klub ini dan satu sama lain. Kami juga membangun sebuah keluarga kecil di sekelilingnya, terdiri dari orang-orang yang merasakan hal yang sama, termasuk para mitra, staf, dan semua orang. Saya rasa itu pasti terasa.

    "Kedua, ada sebuah misi. Begini, Peter dan saya adalah pemilik klub, kami telah berinvestasi besar dan kami benar-benar membutuhkan klub ini untuk sukses. Ya, tentu akan menyenangkan jika suatu saat kami mendapat pengakuan atas apa yang sedang kami bangun. Namun, klub ini tidak digerakkan oleh ego, keserakahan, atau kepentingan diri semacam itu. Motivasi kami adalah sesuatu yang lebih besar daripada diri kami sendiri. Ketika misinya jelas, bermakna, dan menyentuh orang-orang, itu akan terasa.

    "Ketiga, tentu sangat membantu bahwa saya memiliki visi estetika yang cukup khas. Visi itu bukan hanya soal tampilan luar, tetapi juga memiliki kedalaman dan keselarasan dalam cara semuanya berpadu, mulai dari seragam, apa yang Anda lihat di internet, musik di stadion, hingga begitu banyak detail lain yang lebih halus. Ini memang soal selera, tetapi saya punya intuisi untuk merasakan seperti apa klub kami seharusnya terlihat dan terasa. Saya rasa itu membantu menarik perhatian orang."

    Presiden Kallithea menegaskan bahwa ukuran klub tidak menghambat mereka. Dan, harus diakui, sulit untuk membantahnya: "Sebagai klub yang lebih kecil, kami tidak memiliki sumber daya tanpa batas dan jangkauan luas seperti klub-klub elite, tetapi itu tidak membatasi kekuatan identitas kami. Bahkan, beberapa klub elite telah tumbuh menjadi entitas korporasi yang sulit dikendalikan, dan itu bisa mulai mengaburkan identitas mereka yang sesungguhnya. Sebaliknya, identitas kami mungkin dapat tersampaikan dengan lebih langsung."

  • Estetika khas

    Athens Kallithea FC kit
    Athens Kallithea FC

    Philipakos dan timnya benar-benar berhasil merancang identitas visual Kallithea yang terinspirasi gaya retro, dan hal itu terlihat jelas pada jersey mereka.

    Pemahaman Philipakos terhadap semangat zaman tercermin dalam daya tarik global jersey Kallithea yang tak lekang oleh waktu. Jersey-jersey itu memiliki semua ciri desain menawan yang membawa Venezia ke level lain, tetapi dengan sentuhan unik yang membuatnya kental dengan identitas Yunani serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap klub dan kota, termasuk sponsor utama mereka, National Museum of Contemporary Art (atau ΕΜΣΤ), beserta jenis hurufnya yang khas.

    Keindahannya terletak pada kesederhanaan desain yang tak lekang oleh waktu. Jersey-jersey itu terlihat keren tanpa terlalu berlebihan dalam mengusung estetika yang terinspirasi gaya retro. Musim ini, desain dasar seragam kandang, tandang, dan ketiga mereka mengandalkan kerah sederhana, detail panel dan garis-garis tipis yang halus, serta potongan longgar khas masa lampau. Perpaduan itu menghasilkan tampilan elegan tanpa terkesan dibuat-buat.

    Peluncuran jersey Kallithea selalu disertai pemotretan indah bermandikan sinar matahari yang lebih menyerupai kampanye dunia mode, terkadang bahkan menggunakan film 35 mm. Inspirasinya datang dari era keemasan budaya Yunani pada 1960-an dan 1970-an, sebagai penghormatan terhadap berdirinya klub pada 1966.

    "Kami memadukannya dengan kepekaan warga Athena modern," kata Philipakos kepada GOAL. "Kami suka mengeksplorasi tema-tema yang saling bertolak belakang dan mencerminkan kota Athena: nostalgia dan masa kini, kehalusan dan kesan kasar, serta nuansa lokal dan global.

    "Menurut saya, kami memiliki tradisi desain yang kuat dan kepekaan estetika. Itulah yang terlihat di permukaan. Namun, terutama karena seni dan mode bersifat subjektif, saya rasa jersey-jersey ini menarik perhatian orang sebagian karena konteksnya. Maksud saya, ini bukan hanya tentang jersey, melainkan tentang apa yang diwakilinya. Saya rasa kami telah menghadirkan kisah yang autentik, dan setiap jersey merupakan wujud lain dari kisah itu."

    Bagi orang luar yang mungkin bahkan belum pernah ke Athena, McQuarrie meyakini bahwa daya tariknya terletak pada misteri klub tersebut. "Ada sesuatu yang misterius dari identitas visual mereka, terutama lambang dan sponsornya," katanya. "Rasanya seperti sesuatu yang hanya diketahui kalangan tertentu, seperti rahasia yang hanya dipahami orang-orang yang mengenalnya. Itu selalu menjadi formula jitu bagi kolektor jersey dan pengunjung festival, yang sama sekali tidak sudi mengenakan jersey Real Madrid bertuliskan CR7. Namun, menurut saya, kuncinya adalah selalu memiliki kisah di balik tampilan visual. Gaya itu penting, tetapi substansilah yang meninggalkan kesan."

    Philipakos menilai sebagian keberhasilan pembaruan identitas klub dan jersey-jerseynya berkat kebebasan kreatif yang diberikan pemasok perlengkapan Kappa kepadanya. Belakangan ini, Kappa secara khusus berupaya menggarap jersey pesanan khusus bersama klub-klub yang relatif lebih kecil, seperti Venezia dan Real Betis, alih-alih mencoba bersaing dengan raksasa pakaian olahraga seperti Nike dan adidas.

    "Dengan beberapa merek lain, Anda mungkin hanya memiliki sedikit kebebasan kreatif atau bahkan tidak sama sekali. Mereka mungkin memaksakan desain dasar tertentu, dan prosesnya bisa memakan waktu terlalu lama hingga tidak praktis," katanya. "Sebaliknya, Kappa memberi saya kebebasan kreatif, serta bersedia bersikap sangat fleksibel dan tanggap. Ketika kami ingin melakukan sesuatu yang baru, mereka mendukung gagasannya dan siap bekerja sama."

  • Misi untuk Athena dan seterusnya

    Athens Kallithea FC kit
    Athens Kallithea FC

    Athena menjadi pusat kiprah Philipakos di Kallithea, menantang persepsi di negeri sendiri dan memperkenalkan visi tentang kota itu kepada seluruh dunia

    Presiden sekaligus salah satu pemilik Kallithea meyakini bahwa, melalui penyebaran jersi dan identitas visual khas mereka ke seluruh dunia, klub ini secara alami telah menjadi perpanjangan dari Athena. Daya tariknya menjangkau segelintir orang yang memahami nilai tersebut dan ingin memiliki sebagian kecil dari kota itu, mungkin agar mereka bisa memamerkan pengetahuan ketika seseorang bertanya, seperti yang hampir pasti terjadi, “Itu jersi apa?!”

    “Untungnya, kami tidak perlu melakukan apa pun selain menjadi diri sendiri, karena nuansa lokal itulah yang diinginkan audiens internasional,” jelas Philipakos. “Bagian penting dari permintaan itu adalah semacam wisata dari jauh. Ketika Anda memasuki dunia kami, Anda mendapat sedikit gambaran tentang bagian Athena yang kami kenal, dan jersi Athens Kallithea FC adalah perpanjangan nyata dari hal itu yang bisa dikenakan.”

    Keberhasilan Athens Kallithea membangun kembali citranya tak diragukan lagi turut didorong oleh lonjakan pariwisata ke ibu kota Yunani tersebut. Kota berpenduduk 700.000 jiwa itu menyambut delapan juta pengunjung tahun lalu. Seperti destinasi Mediterania lain yang tidak sepenuhnya tertata rapi, seperti Marseille dan Naples, Athena juga menjadi tujuan populer bagi anak muda yang mencari tempat-tempat semarak dan pengalaman subkultur.

    “Tentu saja, kami juga diuntungkan karena berada di kota yang dicintai dan dikunjungi begitu banyak orang setiap tahun,” kata Philipakos. “Kami hanya perlu mudah dijangkau dan membuka pintu bagi orang-orang.”

    Tujuannya bukan sekadar membagikan sebagian kecil dari kota itu. Philipakos dan rekan-rekannya juga bertekad menyampaikan pandangan mereka tentang Athena ke tingkat internasional. “Klub kami memiliki misi yang lebih luas di luar lapangan,” jelasnya. “Misi ini memiliki dimensi internasional. Kami ingin memperkenalkan pandangan kami tentang Athena, menciptakan dialog antara Athena dan seluruh dunia, serta melihat kota ini mendapat representasi yang lebih baik dalam budaya sepakbola.”

    Namun, Kallithea juga ingin menantang persepsi dan mengubah cara sepakbola dipandang di dalam negeri. Langkah itu merupakan respons terhadap kekerasan dan hooliganisme yang melanda sepakbola Yunani pada awal dekade 2020-an, merenggut beberapa nyawa dan membuat calon penonton enggan datang ke pertandingan. Untungnya, masa itu telah berlalu, tetapi dampak psikologisnya terhadap suporter bertahan lama.

    “Kami menyadari bahwa lingkungan sepakbola di Yunani telah menjadi terlalu tidak sehat dalam beberapa tahun terakhir. Terlalu banyak orang yang kehilangan minat dan terbiasa menjauh dari sepakbola, dan kami ingin menciptakan semacam tempat yang aman, tempat segalanya bisa berbeda dan perubahan bisa dimulai,” kata Philipakos. “Hasilnya, ada orang-orang yang datang ke stadion untuk menonton pertandingan sepakbola untuk pertama kalinya, atau untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mereka berbaur dengan sangat baik bersama suporter lama kami. Kami ingin terus menempuh jalan itu dan menyatukan orang-orang dalam semangat kebersamaan.”

    Kemitraan dengan EMST merupakan bagian dari upaya tersebut. Kerja sama itu membantu Kallithea “mendobrak anggapan yang sudah terbentuk tentang sebuah klub sepakbola” dan menghubungkan mereka dengan orang-orang serta budaya “di luar batas-batas tradisional sepakbola”.

  • Upaya meraih promosi

    Athens Kallithea FC
    Athens Kallithea FC

    Athens Kallithea mengawali musim dengan baik dan akan kembali berupaya meraih promosi.

    Meski keberhasilan AKFC yang belum pernah terjadi sebelumnya di luar lapangan telah menjadi fondasi model bisnis klub, mereka kini berupaya meraih kemajuan lebih jauh di lapangan. Tim asuhan Vangelis Moras kembali bersaing untuk promosi dari Super League 2. Saat artikel ini ditulis, mereka berada di posisi ketiga klasemen dengan poin yang sama dengan Panionios di peringkat kedua.

    Menjadi salah satu klub sepakbola paling keren dan bergaya tentu merupakan pencapaian, tetapi Philipakos juga bertekad menghadirkan hasil nyata. Ada rencana untuk memperkuat fondasi klub dengan membuka ruang fisik di Athena pada 2027. Mereka juga ingin membenahi El Paso dan mengubahnya menjadi pusat kegiatan komunitas.

    Ditanya tentang arti kemungkinan kembali ke kasta tertinggi, ia mengatakan kepada GOAL: "Itu sangat berarti. Klub kami pantas berada di level tertinggi dalam segala hal. Klub ini mendapat banyak perhatian karena mereknya, tetapi dari sudut pandang sepakbola semata, kami telah melakukan banyak pekerjaan yang patut dibanggakan, dan sekarang saatnya untuk naik kembali. Sederhananya, Super League memberikan stabilitas finansial yang kami butuhkan untuk terus berkembang."

    Ini masa yang menarik bagi sepakbola Yunani, dengan generasi emas pemain yang mulai muncul di level internasional. Banyak di antara mereka bergabung dengan klub-klub terkemuka Eropa dengan biaya transfer besar pada musim panas, termasuk Christos Tzolis dari Arsenal dan Konstantinos Karetsas dari Borussia Dortmund. Sementara itu, Super League kembali naik dalam peringkat koefisien UEFA.

    Ambisi Kallithea tidak berhenti di sana. Mereka mengincar kesempatan bermain di kompetisi Eropa. "Kami yakin bisa terus meraih hasil yang melampaui ekspektasi," lanjut sang ketua. "Kami menargetkan promosi kembali ke Super League musim ini, dan pada akhirnya kami ingin bersaing memperebutkan posisi kelima serta tampil di kompetisi UEFA. Itu pernah terjadi sebelumnya dan kami yakin suatu hari nanti kami bisa mencapainya."

    Athens Kallithea dibangun kembali di atas fondasi kecintaan yang mendalam, ambisi, dan keaslian. Dengan klub terus melesat di bawah kepemimpinan Philipakos bersaudara, tak bijak rasanya bertaruh bahwa kebangkitan pesat mereka akan segera berhenti.