Artem Stepanov: Penyerang remaja yang dijuluki 'Erling Haaland dari Ukraina' setelah menggemparkan Eredivisie
Karier Artem Stepanov mungkin masih berada pada tahap awal, tetapi perjalanannya sudah diwarnai gejolak luar biasa. Saat baru berusia 15 tahun dan tengah menanjak bersama akademi muda Shakhtar Donetsk, sang penyerang dan keluarganya harus meninggalkan rumah mereka di Ukraina ketika invasi penuh Rusia dimulai.
Dalam empat tahun sejak itu, stabilitas terus menjauh darinya. Setelah transfer yang gagal ke Bayern Munich, Stepanov menemukan kesuksesan di Bayer Leverkusen dan menjalani debut profesionalnya dalam sebuah pertandingan Liga Champions. Namun, di Belandalah ia benar-benar mulai menunjukkan diri, dengan mencetak gol dalam lima laga beruntun untuk Utrecht yang sedang terpuruk.
Sebagai penyerang jangkung berambut panjang yang terus membobol gawang lawan, perbandingan dengan Erling Haaland tak terelakkan, tetapi Stepanov sedang menapaki jalannya sendiri...
Tempat semuanya bermula
Lahir di kota Lutsk di barat laut Ukraina, perjalanan sepak bola Stepanov dimulai hampir segera setelah ia lahir pada 2007. Ayahnya, Roman, adalah seorang pelatih yang bermain untuk beberapa klub Ukraina sebagai penyerang dan memusatkan keahliannya pada putranya. Tak lama kemudian, Artem bergabung dengan akademi Volyn Lutsk, klub tempat Roman memulai dan mengakhiri kariernya, lalu pindah ke Shakhtar pada usia 13 tahun.
Namun, setelah dua tahun di sana, ayahnya memilih membawa keluarganya ke Jerman ketika invasi Rusia dimulai. Setelah menjalani trial selama sebulan, Bayern Munich siap menawarkan kontrak kepada Stepanov, tetapi dengan alasan yang disebut-sebut bersifat 'non-olahraga', kesepakatan itu batal terwujud.
Seorang teman keluarga kemudian mempertemukan keluarga Stepanov dengan Bayer Leverkusen, yang merekrut Artem pada musim panas 2022. Ia langsung menjadi bintang. Setelah membantu tim U-17 menjuarai liga dengan mencetak 18 gol dalam 23 pertandingan, ia dipromosikan ke tim U-19 dan terus tampil impresif.
Terobosan besar
Setelah mencetak gol di hampir setiap pertandingan liga dan tampil mengesankan di UEFA Youth League, pelatih kepala Leverkusen Xabi Alonso memanggil Stepanov ke skuad senior. Meski tetap menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan di Bundesliga, ia menjalani penampilan pertamanya sebagai pemain pengganti saat kemenangan 5-0 atas Red Bull Salzburg di Liga Champions pada November 2024.
"Saat ini, rasanya seperti mimpi," katanya setelah peluit akhir. "Saya selalu ingin bermain di Liga Champions. Saya sangat, sangat bahagia."
Meski sempat gugup, kepercayaan diri Stepanov tumbuh, dan tak lama kemudian ia mulai memberi instruksi kepada gelandang berpengalaman sekaligus kapten Granit Xhaka. "Saya memberi tahu dia di mana dia harus berdiri untuk sepak pojok. Lalu saya memberi tahu dia bahwa posisinya sudah bagus. Saya membantunya," ujarnya.
Xhaka juga sudah mulai menyukai pemain muda itu, dengan mengatakan: "Anda bisa melihat statistiknya di U19. Dia belum lama berada di Jerman, tetapi dia beradaptasi dengan sangat baik dan berbicara bahasa Jerman dengan baik. Itu sangat penting baginya, bahwa dia memahami berbagai hal. Dia sangat rendah hati dan pendengar yang baik.
"Untuk usianya, dia memiliki fisik yang luar biasa besar dan tahu bagaimana memanfaatkannya. Dia juga tahu persis di mana letak gawang, yang sangat krusial untuk seorang striker."
Itu menjadi awal yang menggembirakan, tetapi hanya ada satu penampilan singkat lagi setelahnya, yakni melawan Sparta Prague, sebelum Leverkusen meminjamkan Stepanov ke klub divisi dua Nuremberg pada musim panas 2025. Gagal berkembang di bawah pelatih Miroslav Klose, kesepakatan itu diakhiri di tengah musim dan kepindahan melintasi perbatasan ke Utrecht diatur pada bursa transfer musim dingin.
Hampir langsung dimasukkan ke starting XI tim Eredivisie itu, remaja tersebut membutuhkan beberapa pekan untuk memecah kebuntuannya. Gol perdananya, sebuah penalti melawan AZ, bukan hanya memberinya penghargaan Player of the Match, tetapi juga memulai catatan empat gol dalam lima pertandingan.
Utrecht nyaris lolos ke Conference League melalui play-off Eredivisie, dengan Stepanov mencetak gol di semifinal, tetapi Ajax mengalahkan mereka lewat adu penalti di final.
Bagaimana perkembangannya
Pada April, Utrecht dan Leverkusen sepakat untuk memperpanjang masa peminjaman hingga akhir musim 2026-27, yang mencakup opsi bagi klub Belanda itu untuk merekrut Stepanov secara permanen seharga €2 juta.
"Saya sangat menyukainya di sini. Saya senang karena mulai mencetak lebih banyak gol dalam beberapa pertandingan terakhir, meski saya harus mengatakan bahwa gol-gol ini sebagian besar adalah berkat tim," kata Stepanov.
Pelatih baru Anthony Correia senang, dengan mengatakan kepada VoetbalPrimeur: "Bukankah itu hebat? Dia pemain hebat, sosok yang hebat. Saya pikir jika dia bertahan di sini, dia akan mencetak banyak gol untuk kami."
Sejak kembali dari jeda musim panas, pemain 19 tahun itu tampil sensasional, meski Utrecht hanya mampu meraih satu kemenangan dari tujuh laga Eredivisie. Setelah membuka musim dengan sundulan bagus melawan AZ, Stepanov menyambar bola di tiang jauh untuk mencetak gol dalam hasil imbang dramatis 3-3 kontra Sparta pada pekan berikutnya. Ia kemudian memberi Utrecht harapan saat menghadapi juara PSV ketika ia berlari masuk ke kotak penalti untuk melepaskan gol pembuka cepat, tetapi timnya kemudian kalah 6-1.
Ia terlihat menjanjikan melawan Go Ahead Eagles meski timnya tertinggal 3-1 ketika benda-benda berjatuhan dari tribun dan memaksa pertandingan dihentikan. Saat pertandingan diselesaikan beberapa hari kemudian tanpa penonton, Stepanov mencetak gol penyama kedudukan Utrecht pada menit ke-90 dari titik penalti.
Melawan Excelsior, pemain 19 tahun itu mencatatkan lima gol luar biasa dalam lima pertandingan ketika ia menyingkirkan pengawalnya untuk menyontek umpan silang datar dan membuka skor saat Utrecht meraih kemenangan pertama mereka musim ini. "Saya tidak terlalu terkejut dengan itu," ujarnya kepada VoetbalPrimeur tentang start cemerlangnya. "Saya tahu apa yang mampu saya lakukan."
Tidak mengejutkan ketika Stepanov dipanggil ke skuad Ukraina untuk pertama kalinya, tetapi ia terpaksa mundur setelah mengalami cedera pergelangan kaki pada babak pertama kekalahan pekan lalu di markas Feyenoord.
Kekuatan terbesar
Dengan tinggi 1,91 m, Stepanov adalah striker jangkung yang unggul secara alami dalam duel udara dan duel fisik, tetapi ia bukan sekadar target man tradisional atau poacher. Ketika Utrecht perlu mengeluarkan bola dari area mereka sendiri, Stepanov akan turun lebih dalam atau bergerak melebar untuk mengurangi tekanan, menggunakan tubuhnya untuk menahan bola sebelum mengopernya kepada rekan setim. Dipadukan dengan kilasan kemampuan dribel yang bagus dan kecepatannya, ia bisa melewati bek dan membawa timnya naik menyerang.
Banyak gol Stepanov lahir berkat kemampuannya membaca permainan. Kesadaran ruangnya yang tajam dan antisipasinya terhadap ke mana bola akan mengarah memungkinkannya menempatkan diri untuk penyelesaian sederhana di kotak penalti dan menebar ancaman di area lawan.
"Dia cerdas di depan gawang, dia berbahaya, dia memanfaatkan tubuhnya," kata pelatih Utrecht, Correia. "Dia masih bisa berkembang pesat dalam aspek itu, jadi dia benar-benar sedang menuju menjadi striker papan atas."
Masih ada ruang untuk perbaikan
Aksi-aksinya di Eredivisie telah menegaskan potensi luar biasa yang ditunjukkan Stepanov saat bermain di level junior bersama Leverkusen. Namun, untuk penyerang muda itu masih terlalu dini, dan meski sudah mencetak 10 gol dalam 21 pertandingan untuk Utrecht, ia tetap belum teruji.
Masa peminjamannya di Nurnberg, saat ia gagal mencetak gol dalam 13 pertandingan, terbukti menjadi fase adaptasi yang sulit dan menjadi pengingat bahwa dominasi fisik saja tidak selalu cukup untuk meraih sukses di lingkungan tertentu. Di liga-liga yang lebih kuat, ia harus bekerja lebih keras saat tidak menguasai bola dan tekniknya masih perlu dikembangkan lebih lanjut, seperti juga disorot rekan setimnya, Dani de Wit: "Ia menahan bola dengan percaya diri, meski terkadang bola terlalu sering memantul dari kakinya."
Seperti yang dikatakan bek Matisse Didden pada Maret: "Ia terkadang masih sedikit seperti berlian yang belum diasah, tetapi ia jelas merupakan berlian... Ia benar-benar mulai menunjukkan kemampuan terbaiknya."
Berikutnya... Erling Haaland?
Mereka mungkin tidak lagi memiliki gaya rambut yang sama setelah Haaland baru-baru ini memangkas rambutnya, tetapi hal itu tidak akan menghentikan Stepanov dibandingkan dengan bintang Manchester City tersebut. Ia hanya sedikit lebih pendek daripada mesin gol asal Norwegia itu, tetapi tidak seimpresif secara fisik atau sekuat dirinya. Meski Stepanov tujuh tahun lebih muda, tidak realistis untuk berharap ia akan berkembang menjadi penyerang dengan level dan efisiensi yang sama.
Ketajamannya melihat gol dan kecerdasannya dalam menempatkan posisi memperkuat perbandingan itu, seperti yang dikatakan pelatih Ukraina U21 Dmytro Mykhailenko dua tahun lalu: "Saya pikir Artem meniru permainan Haaland, dan pemain Norwegia itu adalah panutannya. Stepanov sangat mirip dengan Erling dalam hal ukuran tubuh, koordinasi, dan kecepatan; ia bahkan memiliki gaya rambut yang mirip dengan pemain Norwegia itu. Artem sangat berbakat, dianugerahi kemampuan fisik, memiliki teknik yang bagus, dan pemahaman tentang permainan menyerang."
Seperti Haaland, Stepanov juga disukai, dengan reputasi sebagai "badut kelompok", seperti yang dikatakan rekan setimnya Didden kepada De Telegraaf. "Dia juga tampak seperti itu. Saya tidak butuh nomor tukangnya cukurnya! Dia benar-benar pria yang menyenangkan dengan selera humor yang hebat. Humor Ukraina. Dia agak bermulut kotor, dan bersama [winger Spanyol] Angel Alarcon, dia selalu terdengar dengan bahasa Inggris terbatas yang mereka kuasai. Itu saja sudah lucu."
Apa selanjutnya?
Stepanov menangis di lapangan setelah mengalami cederanya saat melawan Feyenoord, kemungkinan sudah menyadari bahwa debutnya untuk Ukraina harus ditunda. Itu menjadi kemunduran yang memilukan bagi bintang muda yang tengah menanjak tersebut, yang pernah menyatakan bahwa ia ingin pulang ke rumah untuk "menunjukkan kepada mereka apa yang bisa saya lakukan".
"Saya tahu saya harus berada di sana," katanya soal pemanggilan itu. "Anda tahu, saya tahu di mana saya harus berada. Saya tahu saya harus berada di tim nasional karena saat ini saya menjalankan tugas saya dengan sangat baik dan saya akan terus melakukannya."
Dengan sikapnya, performanya, dan banyak kelebihannya, laju karier Stepanov hanya mengarah ke atas. Mimpi untuk mencatatkan penampilan senior di level internasional hanya tertunda. Entah pada akhirnya ia membawa Bayer Leverkusen menuju kejayaan atau terus bersinar di Eredivisie, perjalanan sang penyerang telah membentuk kedewasaan yang melampaui usianya.