Artem Stepanov: Penyerang remaja yang dijuluki 'Erling Haaland dari Ukraina' setelah menggemparkan Eredivisie

Setelah mencetak gol di hampir setiap pertandingan liga dan tampil mengesankan di UEFA Youth League, pelatih kepala Leverkusen Xabi Alonso memanggil Stepanov ke skuad senior. Meski tetap menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan di Bundesliga, ia menjalani penampilan pertamanya sebagai pemain pengganti saat kemenangan 5-0 atas Red Bull Salzburg di Liga Champions pada November 2024.

"Saat ini, rasanya seperti mimpi," katanya setelah peluit akhir. "Saya selalu ingin bermain di Liga Champions. Saya sangat, sangat bahagia."

Meski sempat gugup, kepercayaan diri Stepanov tumbuh, dan tak lama kemudian ia mulai memberi instruksi kepada gelandang berpengalaman sekaligus kapten Granit Xhaka. "Saya memberi tahu dia di mana dia harus berdiri untuk sepak pojok. Lalu saya memberi tahu dia bahwa posisinya sudah bagus. Saya membantunya," ujarnya.

Xhaka juga sudah mulai menyukai pemain muda itu, dengan mengatakan: "Anda bisa melihat statistiknya di U19. Dia belum lama berada di Jerman, tetapi dia beradaptasi dengan sangat baik dan berbicara bahasa Jerman dengan baik. Itu sangat penting baginya, bahwa dia memahami berbagai hal. Dia sangat rendah hati dan pendengar yang baik.

"Untuk usianya, dia memiliki fisik yang luar biasa besar dan tahu bagaimana memanfaatkannya. Dia juga tahu persis di mana letak gawang, yang sangat krusial untuk seorang striker."

Itu menjadi awal yang menggembirakan, tetapi hanya ada satu penampilan singkat lagi setelahnya, yakni melawan Sparta Prague, sebelum Leverkusen meminjamkan Stepanov ke klub divisi dua Nuremberg pada musim panas 2025. Gagal berkembang di bawah pelatih Miroslav Klose, kesepakatan itu diakhiri di tengah musim dan kepindahan melintasi perbatasan ke Utrecht diatur pada bursa transfer musim dingin.

Hampir langsung dimasukkan ke starting XI tim Eredivisie itu, remaja tersebut membutuhkan beberapa pekan untuk memecah kebuntuannya. Gol perdananya, sebuah penalti melawan AZ, bukan hanya memberinya penghargaan Player of the Match, tetapi juga memulai catatan empat gol dalam lima pertandingan.

Utrecht nyaris lolos ke Conference League melalui play-off Eredivisie, dengan Stepanov mencetak gol di semifinal, tetapi Ajax mengalahkan mereka lewat adu penalti di final.