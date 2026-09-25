Arsenal yang memprihatinkan sudah terancam menyia-nyiakan peluang gelar WSL karena tim favorit pramusim itu jauh dari ekspektasi
Ini mungkin baru pekan keempat musim baru Women’s Super League, tetapi Arsenal, yang dijagokan banyak pengamat sejak pramusim untuk menjadi juara, sudah terancam tertinggal cukup jauh secara berbahaya dalam perburuan gelar yang bahkan belum sempat benar-benar terbentuk.
Bursa transfer musim panas Arsenal berjalan spektakuler, dipimpin oleh kedatangan bintang Inggris Georgia Stanway dan bek sayap kelas dunia Ona Batlle, yang memicu banyak hype terkait prospek tim asal London utara itu pada musim 2026-27 ini.
Namun, harapan Arsenal untuk mengakhiri penantian tujuh tahun mereka untuk meraih lagi gelar WSL sudah lebih dulu mendapat sedikit pukulan, sementara laga pembuka Liga Champions yang cukup bersahabat, di kandang melawan Koge, juga tidak menjadi laga pemulihan yang mereka harapkan.
Itu berarti pertemuan hari Minggu dengan Chelsea, terlebih menjelang lawatan akhir pekan depan ke markas juara bertahan Manchester City, sangat besar artinya. Jika kalah dari tim Chelsea yang terlihat membaik setelah kekecewaan mereka sendiri musim lalu, besar kemungkinan Arsenal sudah akan tertinggal tujuh poin dari laju terdepan saat memasuki duel melawan City. Ini jelas bukan situasi yang diperkirakan banyak orang akan mereka hadapi.
Boros
Setelah memulai kampanye WSL yang baru dengan kemenangan tipis namun patut diapresiasi 1-0 di markas Brighton yang bagus, situasi mulai sedikit memburuk bagi Arsenal.
Hasil imbang tanpa gol melawan Crystal Palace yang baru promosi terasa mengecewakan. Arsenal terus membombardir gawang tim tamu, mencatat statistik expected goals (xG) sebesar 2,56, tetapi sama sekali tidak mampu menemukan cara untuk menaklukkan kiper Pauline Peyraud-Magnin, yang kembali ke Emirates Stadium untuk membuat frustrasi mantan timnya. Meski begitu, ini adalah jenis hasil yang bisa saja terjadi dan, ketika begitu banyak peluang tercipta, mudah untuk mengambil sisi positifnya lalu melangkah maju.
Ada perasaan serupa terhadap hasil imbang melawan Manchester United yang menyusul sepekan kemudian. Setelah kesalahan langka dari Stanway menghadiahkan keunggulan 1-0 untuk tim tamu, Arsenal mengerahkan segalanya menghadapi United yang berorientasi defensif demi mencari gol penyeimbang, sambil kembali mencatat statistik xG tinggi sebesar 1,96. Pada akhirnya, Smilla Holmberg datang menyelamatkan keadaan lewat gol pada menit kelima injury time babak kedua. Sekali lagi, peluang tercipta tetapi tidak dimanfaatkan. Jalan menuju situasi yang membaik terlihat jelas.
Kekhawatiran baru
Namun kemenangan tipis 1-0 di kandang atas Koge pada Selasa malam di Liga Champions, dan sejujurnya cukup beruntung, justru menyoroti lebih banyak masalah.
Pelatih kepala Renee Slegers memanfaatkan kedalaman skuad luar biasa yang diberikan bursa transfer musim panas kepadanya dengan melakukan delapan perubahan. Sejumlah masalah adaptasi memang bisa diperkirakan dari rotasi sebanyak itu, tetapi tetap mengejutkan melihat Arsenal menciptakan sangat sedikit peluang melawan Koge yang memang tampil impresif. Sebelum penalti menit ke-93 dari Mariona Caldentey menyelamatkan muka Arsenal, mereka hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran dan membukukan xG terendah musim ini, yakni 1,2.
Apakah itu kesalahan dari Slegers karena mengubah terlalu banyak setelah dua hasil yang mengecewakan? Mungkin, karena susunan XI yang mengalami lebih sedikit rotasi bisa saja tampil lebih baik saat tim ini berusaha membangun momentum. Namun, itu tidak dijamin, dan bukankah inti dari kedalaman skuad yang baru dibangun ini memang agar Slegers bisa melakukan rotasi? Mungkin ini masih awal musim, ketika para pemain masih berusaha menemukan ketajaman, tetapi performa ini benar-benar mengkhawatirkan.
Kebiasaan lama sulit hilang
Sejumlah masalah ini berkaitan dengan saat menghadapi pertahanan rendah, masalah yang sudah sangat akrab bagi Arsenal. Itu jelas terjadi saat melawan Palace dan United, serta Koge sampai batas tertentu, meski tim Denmark itu beberapa kali mampu maju dengan baik dan karena itu memberi Arsenal ruang untuk menyerang. Namun, Arsenal tetap menciptakan banyak peluang dalam tiga laga terakhir dan hanya gagal memaksimalkannya.
Ditanya setelah kemenangan atas Koge apakah ia merasa timnya mulai panik, Slegers menjawab: "Saya rasa begitu dan itu terjadi dalam tiga pertandingan terakhir." Soal bagaimana ia bisa membantu tim menjadi lebih klinis, bos Arsenal itu menekankan perlunya membuat segalanya sederhana dan mudah bagi para pemain.
"Hal paling positif adalah kami tetap bertahan di dalam pertandingan, menunjukkan daya juang dan mentalitas, dan pada akhirnya mencetak gol," katanya. "Di situlah fokus kami. Saya tidak ingin terlalu banyak menganalisis dan terlalu memperumit keadaan. Jaga semuanya tetap sederhana, terus melangkah maju."
Kabar baiknya adalah Chelsea tidak akan bermain dengan pertahanan rendah akhir pekan ini, begitu juga Man City pekan depan. Kabar buruknya, Arsenal masih harus menemukan cara untuk menjadi lebih klinis dan memasukkan bola ke dalam gawang, sesuatu yang hanya bisa dibantu Slegers sampai batas tertentu.
Pusing 'mewah'
Stina Blackstenius memimpin lini depan dalam dua pertandingan terakhir, sesuatu yang menimbulkan tanda tanya karena kekuatan pemain Swedia itu jelas lebih cocok untuk laga-laga yang menyediakan lebih banyak ruang untuk diserang, ketimbang bermain menghadapi blok rendah. Fakta bahwa ia tidak melepaskan satu pun tembakan pada Selasa dan hanya mencatatkan 15 sentuhan, sebelum digantikan Alessia Russo saat turun minum, mendukung anggapan tersebut.
Itu menjadi salah satu contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul soal pemilihan tim Slegers pada tahap awal musim ini saat ia mulai beradaptasi dengan memiliki skuad sebesar ini untuk pertama kalinya. Bos Arsenal itu sejauh ini harus mencoret pemain-pemain top dari setiap skuad hari pertandingan, dengan Geraldine Reuteler, salah satu rekrutan musim panas yang paling menarik, bahkan belum bermain semenit pun.
"Sebagai klub, saya pikir kami mungkin sudah selangkah lebih maju dalam hal bagaimana jadwal berkembang dan ke mana arahnya menurut saya bagi tim-tim top. Anda membutuhkan kedalaman seperti ini jika ingin bersaing. Tapi di mana titik idealnya?" renung Slegers pekan ini. "Ini masalah mewah. Kami punya begitu banyak opsi berbeda dan kemudian tantangannya menjadi bagaimana Anda memilih hal-hal tertentu untuk pertandingan tertentu, sambil tetap menjaga ide-ide utama dan konsistensi dalam tim? Jadi Anda tidak mengubah segalanya."
Memiliki begitu banyak opsi juga bukan kemewahan tanpa cela. Ada klise lama dalam tenis bahwa pemain dengan bakat untuk memainkan setiap pukulan dengan sangat baik bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang dibandingkan pemain yang lebih satu dimensi, karena proses pengambilan keputusannya lebih rumit. Dalam kaitannya dengan Arsenal, ketika Anda memiliki begitu banyak penyerang top untuk dipilih, bagaimana Anda memastikan mendapatkan kombinasi yang tepat, untuk tantangan yang tepat? Itulah yang harus dipikirkan Slegers lebih dari sebelumnya.
Peluang untuk merespons
Arsenal jelas tidak menghadapi laga liga besar melawan Chelsea pada Minggu dengan membawa momentum yang benar-benar positif, bahkan setelah gol kemenangan telat pada Selasa. Ini juga laga yang sangat besar. Jika Arsenal kalah, mereka akan tertinggal lima poin dari Chelsea dan kemungkinan tujuh poin dari pemuncak klasemen Manchester City, yang sangat difavoritkan untuk mengalahkan tim promosi baru Charlton Athletic pada Sabtu.
Ada perasaan bahwa WSL akan menghadirkan lebih banyak hasil mengejutkan musim ini, jadi mungkin margin kesalahan dalam perburuan gelar ini akan lebih besar, tetapi Arsenal sangat paham betapa mahalnya start lambat seperti ini. Musim lalu saja, Arsenal finis terpaut empat poin dari juara Manchester City setelah kehilangan tujuh poin dalam lima pertandingan pembuka mereka.
Dan sampai Arsenal menemukan ritmenya, pertanyaan soal kemampuan Slegers untuk mengelola skuad ini juga akan tetap ada.
Karena itu, kemenangan atas Chelsea pada Minggu akan sangat meredam semua kebisingan tersebut. Meski Arsenal terus membuang peluang dan panik di depan gawang, serta tampak kurang percaya diri, kemenangan atas Chelsea, rival mereka sesama tim London sekaligus rival dalam perebutan gelar, akan mengembalikan momentum nyata menjelang pekan besar lainnya, dengan duel Liga Champions melawan tim Paris FC yang ngotot menanti sebelum perjalanan ke Manchester.
Tidak diragukan lagi bahwa tim Arsenal ini punya potensi untuk menjadi sesuatu yang istimewa, tetapi jika mereka tidak segera menghentikan laju buruk ini, hal itu bisa kembali menghantui mereka sekali lagi.