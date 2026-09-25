Ini mungkin baru pekan keempat musim baru Women’s Super League, tetapi Arsenal, yang dijagokan banyak pengamat sejak pramusim untuk menjadi juara, sudah terancam tertinggal cukup jauh secara berbahaya dalam perburuan gelar yang bahkan belum sempat benar-benar terbentuk.

Bursa transfer musim panas Arsenal berjalan spektakuler, dipimpin oleh kedatangan bintang Inggris Georgia Stanway dan bek sayap kelas dunia Ona Batlle, yang memicu banyak hype terkait prospek tim asal London utara itu pada musim 2026-27 ini.

Namun, harapan Arsenal untuk mengakhiri penantian tujuh tahun mereka untuk meraih lagi gelar WSL sudah lebih dulu mendapat sedikit pukulan, sementara laga pembuka Liga Champions yang cukup bersahabat, di kandang melawan Koge, juga tidak menjadi laga pemulihan yang mereka harapkan.

Itu berarti pertemuan hari Minggu dengan Chelsea, terlebih menjelang lawatan akhir pekan depan ke markas juara bertahan Manchester City, sangat besar artinya. Jika kalah dari tim Chelsea yang terlihat membaik setelah kekecewaan mereka sendiri musim lalu, besar kemungkinan Arsenal sudah akan tertinggal tujuh poin dari laju terdepan saat memasuki duel melawan City. Ini jelas bukan situasi yang diperkirakan banyak orang akan mereka hadapi.