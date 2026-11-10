Setelah sembilan pertandingan musim Women's Super League, Arsenal menempati peringkat keenam klasemen dengan hanya 13 poin, tertinggal jauh 12 poin dari pemuncak klasemen Manchester City. Bahkan pada tahap awal ini, harapan mereka meraih gelar WSL pertama sejak 2019 tampak sudah pupus. Namun, meski mungkin terdengar aneh mengingat kesulitan mereka, bukan berarti Arsenal patut diremehkan di Liga Champions.

Kiprah mereka di Eropa sejauh ini sama sekali tidak berjalan mulus. Kemenangan tipis 1-0 atas HB Koge pada laga pertama diraih dengan susah payah. Tim asal Denmark itu kurang beruntung tidak mendapatkan apa pun dari pertandingan yang dimenangi Arsenal berkat penalti Mariona Caldentey pada masa tambahan waktu. Setelah itu, Arsenal bermain imbang 2-2 dalam laga penuh peristiwa di kandang Paris FC, ketika handball Leah Williamson yang sulit dijelaskan memungkinkan tuan rumah bangkit dari ketertinggalan 0-2. Saat itu, muncul anggapan bahwa laga tersebut bisa menjadi pertandingan terakhir Renee Slegers sebagai pelatih kepala.

Namun, perempuan asal Belanda itu tetap memimpin Arsenal saat mereka bersiap menghadapi dua pekan penting di kompetisi ini, setelah membawa timnya meraih kemenangan 3-0 yang jauh lebih meyakinkan atas Benfica pada laga terakhir mereka di Eropa. Kini, dua ujian besar menanti: bertandang ke markas Barcelona, juara bertahan, pada Kamis sebelum menjamu Lyon, yang telah delapan kali menjuarai kompetisi ini sepekan kemudian. Ini menjadi kesempatan besar bagi Arsenal, yang menjuarai kompetisi ini baru 18 bulan lalu, untuk mengingatkan semua orang akan kemampuan mereka.