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Arsenal UWCL hopes 1:1Getty/GOAL

Arsenal sudah menyia-nyiakan peluang meraih gelar WSL, tetapi masih memiliki talenta untuk kembali menjuarai Liga Champions Wanita

Tim asuhan Renee Slegers tampil di bawah ekspektasi di kompetisi domestik musim ini. Namun, menjelang laga-laga besar melawan Barcelona dan Lyon, mereka berpeluang mengingatkan semua orang bahwa mereka masih mampu menorehkan sesuatu yang istimewa di Eropa.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Setelah sembilan pertandingan musim Women's Super League, Arsenal menempati peringkat keenam klasemen dengan hanya 13 poin, tertinggal jauh 12 poin dari pemuncak klasemen Manchester City. Bahkan pada tahap awal ini, harapan mereka meraih gelar WSL pertama sejak 2019 tampak sudah pupus. Namun, meski mungkin terdengar aneh mengingat kesulitan mereka, bukan berarti Arsenal patut diremehkan di Liga Champions.

    Kiprah mereka di Eropa sejauh ini sama sekali tidak berjalan mulus. Kemenangan tipis 1-0 atas HB Koge pada laga pertama diraih dengan susah payah. Tim asal Denmark itu kurang beruntung tidak mendapatkan apa pun dari pertandingan yang dimenangi Arsenal berkat penalti Mariona Caldentey pada masa tambahan waktu. Setelah itu, Arsenal bermain imbang 2-2 dalam laga penuh peristiwa di kandang Paris FC, ketika handball Leah Williamson yang sulit dijelaskan memungkinkan tuan rumah bangkit dari ketertinggalan 0-2. Saat itu, muncul anggapan bahwa laga tersebut bisa menjadi pertandingan terakhir Renee Slegers sebagai pelatih kepala.

    Namun, perempuan asal Belanda itu tetap memimpin Arsenal saat mereka bersiap menghadapi dua pekan penting di kompetisi ini, setelah membawa timnya meraih kemenangan 3-0 yang jauh lebih meyakinkan atas Benfica pada laga terakhir mereka di Eropa. Kini, dua ujian besar menanti: bertandang ke markas Barcelona, juara bertahan, pada Kamis sebelum menjamu Lyon, yang telah delapan kali menjuarai kompetisi ini sepekan kemudian. Ini menjadi kesempatan besar bagi Arsenal, yang menjuarai kompetisi ini baru 18 bulan lalu, untuk mengingatkan semua orang akan kemampuan mereka.

  • Lambat panas

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Arsenal punya riwayat mengawali musim dengan lambat, tetapi tetap mampu tampil kuat pada fase akhir dua musim sebelumnya.

    Banyak yang akan berpendapat bahwa Arsenal tidak layak disebut sebagai kandidat juara Liga Champions setelah awal musim mereka. Arsenal kerap terlihat kehabisan ide, rapuh dalam bertahan, dan tidak mampu memaksimalkan talenta dalam skuad yang kualitasnya meningkat pesat berkat bursa transfer yang di atas kertas tampak luar biasa.

    Namun, patut dicatat bahwa Arsenal punya riwayat mengawali musim dengan lambat. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Arsenal kehilangan peluang meraih gelar WSL musim lalu, meski mereka finis hanya empat poin di belakang Manchester City, yang akhirnya menjadi juara. Penyesalan itu bermula pada September dan Oktober, ketika hasil imbang melawan Manchester United dan Aston Villa terbukti merugikan sebelum mereka kalah dari Manchester City. Alhasil, rentetan 17 laga tanpa kekalahan yang kemudian mereka catatkan di liga menjadi agak sia-sia.

    Setahun sebelumnya, catatan satu kemenangan dari empat laga liga pertama menjadi akhir masa kepemimpinan Jonas Eidevall. Pada musim itu, Arsenal kembali menjadi pesaing terdekat tim yang akhirnya menjuarai WSL, tetapi pada akhirnya mereka tertinggal jauh dari Chelsea yang tak terkalahkan.

  • Nilai waktu

    Mariona Caldentey Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Dengan kualitas yang dimiliki skuad setelah banyak perubahan pada musim panas, tidak mengherankan jika Arsenal tampil jauh lebih baik seiring berjalannya musim.

    Jika dilihat kembali, berlanjutnya tren itu musim ini mungkin bukan kejutan besar. Bagaimanapun, musim panas ini membawa perubahan terbesar dalam skuad tersebut selama waktu yang lama, dengan delapan pemain baru datang dan 10 pemain pergi.

    Di atas kertas, perubahan itu sangat memperkuat skuad, tetapi juga menuntut penyesuaian. Bukan hanya para pemain yang perlu beradaptasi. Untuk pertama kalinya dalam karier kepelatihannya, Slegers menangani skuad dengan kedalaman seperti ini. Ia pun terus belajar setiap pekan tentang cara memaksimalkannya, terutama kapan dan bagaimana melakukan rotasi.

    Seiring waktu, yang jelas bersedia diberikan klub kepadanya meski mengawali musim dengan lambat, Slegers akan semakin terbiasa menghadapi tantangan itu dan para pemain baru akan semakin menyatu. Jika itu terjadi, tidak akan mengejutkan bila Arsenal menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Pada saat itu, gelar WSL kemungkinan akan semakin jauh dari jangkauan mereka, tetapi peluang menjuarai Liga Champions dan Piala FA seharusnya masih terbuka.

  • Kualitas teruji

    Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025
    Getty Images

    Baru 18 bulan lalu Arsenal dinobatkan sebagai juara Eropa setelah mengalahkan Barcelona dan Lyon dalam perjalanannya menuju gelar.

    Hal itu tetap dapat diyakini meski Arsenal tampak belum menemukan performa terbaiknya pada pekan-pekan awal musim ini, terutama karena kualitas skuad mereka dan fakta bahwa belakangan ini mereka berulang kali menunjukkan kemampuan mengalahkan tim-tim terbaik.

    Tahun lalu, Arsenal mengalahkan Chelsea dan Man City pada paruh kedua musim WSL, lalu juga menyingkirkan Chelsea dari Liga Champions setelah meraih keunggulan 3-1 yang tak mampu dikejar pada leg pertama perempat-final. Perjalanan mereka di Eropa berakhir pada babak berikutnya di tangan Lyon, tetapi hanya dengan kekalahan tipis agregat 4-3 setelah dua pertandingan sengit ketika mereka mampu mengimbangi salah satu tim terbaik di dunia.

    Musim 2024-25 bahkan lebih baik, ketika Arsenal menjadi tim putri Inggris pertama yang meraih gelar Eropa sejak Arsenal sendiri melakukannya pada 2007. Setelah mengalahkan Juventus dan Bayern Munich di fase grup, Arsenal menyingkirkan Real Madrid dan Lyon lewat dua aksi bangkit yang mengesankan, sebelum menghadapi Barcelona dalam perebutan trofi. Barcelona hanya kalah tiga kali sepanjang musim, tetapi Arsenal menjungkirbalikkan prediksi dan memberi mereka kekalahan keempat lewat kemenangan 1-0 di Lisbon.

  • Peluang terbuka

    Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Hasil bagus dalam laga-laga mendatang melawan Barcelona dan Lyon hanya akan memperkuat keyakinan skuad bertalenta dan telah teruji ini bahwa mereka masih bisa meraih sesuatu yang istimewa musim ini.

    Kemenangan bersejarah itu terjadi hanya 18 bulan lalu, sementara beberapa hasil lainnya bahkan lebih baru. Namun, semuanya mungkin terasa sudah lama berlalu karena kesulitan yang dialami Arsenal belakangan ini.

    Bulan ini menjadi kesempatan bagi Arsenal untuk mengingatkan semua orang akan kemampuan mereka. Meski terdengar aneh, pertandingan melawan tim yang bermain menyerang cenderung lebih cocok bagi klub asal London utara itu. Arsenal kesulitan menghadapi blok pertahanan rendah. Baik Barca maupun Lyon, dua di antara tim-tim terbaik dunia, jika bukan dua tim terbaik, tidak akan menerapkan taktik seperti itu.

    Tentu saja, keduanya akan menghadirkan tantangan besar lain bagi Arsenal, yang masih berusaha menemukan pijakan dan kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Namun, Arsenal tidak perlu gentar menghadapi dua tim yang pernah mereka kalahkan belakangan ini dalam momen-momen dengan tekanan tertinggi.

    Gelar WSL yang begitu didambakan mungkin sudah di luar jangkauan, tetapi Arsenal masih punya peluang untuk melangkah jauh di Liga Champions. Hasil bagus bulan ini hanya akan memperkuat keyakinan skuad bahwa mereka bisa kembali menjuarai kompetisi Eropa.