Kepergian Gerónimo Rulli ke Manchester City membuat De Lange naik satu tingkat dalam urutan penjaga gawang di Olympique Marseille. Kiper Belanda berusia 28 tahun itu kini menjadi pilihan utama di bawah mistar di era pelatih baru Bruno Genesio.

De Lange tidak menjalani awal musim yang bagus, dengan tiga kekalahan dari empat laga liga pertamanya, meski sedikit sekali yang bisa disalahkan kepadanya. Koeman selama bertahun-tahun memilih kelompok kiper tetap yang terdiri dari Bart Verbruggen, Mark Flekken, dan Robin Roefs. De Lange memang belum diperkirakan akan dipanggil pada Jumat ini, tetapi bisa jadi ia akan mendapat ganjaran atas kemungkinan penampilan apiknya nanti pada musim ini.



