Apakah Xavi akan mengejutkan dengan skuad pertamanya untuk timnas Belanda? 16 kandidat menonjol yang bisa ia pilih secara beruntun
Akankah Xavi memberi kesempatan kepada talenta-talenta muda, tetap berpegang pada nama-nama yang sudah dipercaya, atau justru pemain yang nyaris tak dilirik di bawah pendahulunya Ronald Koeman bisa berharap mendapat panggilan? Voetbalzone merangkum enam belas nama yang menonjol. Sebagian besar mungkin sudah layak dipertimbangkan untuk mendapat tempat dalam skuad saat ini, sementara segelintir pemain lain barangkali baru akan menjadi kandidat pada paruh berikutnya musim ini.
Jeffrey de Lange (Olympique Marseille)
Kepergian Gerónimo Rulli ke Manchester City membuat De Lange naik satu tingkat dalam urutan penjaga gawang di Olympique Marseille. Kiper Belanda berusia 28 tahun itu kini menjadi pilihan utama di bawah mistar di era pelatih baru Bruno Genesio.
De Lange tidak menjalani awal musim yang bagus, dengan tiga kekalahan dari empat laga liga pertamanya, meski sedikit sekali yang bisa disalahkan kepadanya. Koeman selama bertahun-tahun memilih kelompok kiper tetap yang terdiri dari Bart Verbruggen, Mark Flekken, dan Robin Roefs. De Lange memang belum diperkirakan akan dipanggil pada Jumat ini, tetapi bisa jadi ia akan mendapat ganjaran atas kemungkinan penampilan apiknya nanti pada musim ini.
Givairo Read (Feyenoord)
Tidak banyak pemain Belanda yang pindah ke kompetisi top Eropa pada bursa transfer terakhir. Read termasuk yang nyaris melakukannya. Bek kanan itu diminati secara konkret oleh antara lain AS Roma dan Nottingham Forest, tetapi Feyenoord tidak ingin bekerja sama untuk kepergiannya.
Read sendiri juga tidak keberatan untuk bertahan lebih lama di De Kuip. Di Feyenoord, bek berusia dua puluh tahun itu tak tergantikan di posisi bek kanan. Dalam kemenangan telak akhir pekan lalu atas PEC Zwolle (0-7), ia mencatatkan tidak kurang dari tiga assist. Persaingan di timnas Belanda pun sangat ketat. Karena Jurriën Timber baru saja pulih dari cedera pangkal paha, Read boleh bermimpi mendapatkan panggilan, meski Denzel Dumfries tanpa diragukan tetap menjadi pilihan pertama.
Youri Baas (Ajax)
Perspektif bisa berubah sangat cepat, dan Baas juga sudah merasakannya sendiri. Bek tersebut seusai musim 2025/26 di Ajax masih terpilih sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini, tetapi pada awal musim ini ia harus duduk di bangku cadangan setelah kedatangan Daley Blind.
Kepindahan ke FC Porto gagal terwujud pada hari-hari terakhir bursa transfer dan kini Baas, sebagian karena cedera yang dialami Blind, kembali menjadi starter di Ajax. Xavi memiliki banyak opsi untuk dipilih di jantung pertahanan. Meski begitu, pemanggilan bek tengah berusia 23 tahun itu dengan mempertimbangkan masa depan bukanlah hal yang tidak masuk akal.
Wouter Goes (AZ)
Jika ada satu pemain yang memulai musim Eredivisie dengan sangat baik, maka itu adalah Goes. Bek tersebut dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi sorotan karena perilakunya di lapangan, tetapi kini sudah cukup lama ia membiarkan permainannya yang berbicara. Goes masih tetap agresif dalam duel-duel, tanpa berlebihan dalam hal itu.
Bagi bek AZ itu, banyak hal akan bergantung pada pertanyaan apakah Van Dijk akan terus lanjut. Jurriën Timber baru saja kembali bugar, sementara Jan Paul van Hecke masih sedikit lebih diunggulkan. Cepat atau lambat, ia tanpa ragu akan melakoni debutnya. Apakah ia sudah akan masuk skuad pada Jumat? Itu masih harus ditunggu.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots melihat musim gemilangnya bersama FC Twente pada awal musim panas ini diganjar transfer rekor ke Hoffenheim. Bek kiri itu hengkang ke Bundesliga dengan nilai 16 juta euro dan dengan demikian menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub De Tukkers.
Rots memiliki stamina yang sangat besar, nyaman menguasai bola, dan karena itu bisa memberi Xavi banyak opsi. Ia, misalnya, bisa melakukan overlap untuk pemain seperti Cody Gakpo atau justru menjadi opsi umpan sebagai gelandang tambahan di area tengah lapangan. Sang bek dalam beberapa tahun ke depan akan menghadapi persaingan ketat dengan pemain-pemain seperti Micky van de Ven, Jorrel Hato, dan mungkin Ian Maatsen.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots bukan satu-satunya pemain Belanda yang terikat kontrak dengan Hoffenheim. Burger sudah tampil sangat impresif pada musim lalu dengan seragam biru-putih. Di Bundesliga, ia menorehkan empat gol dan lima assist, dan dengan itu memberi kontribusi penting atas posisi kelima yang diraih Hoffenheim pada akhir musim.
Masa ketika tim nasional Belanda kekurangan gelandang berkualitas tinggi sudah lama berlalu. Karena itu, tidak akan mudah bagi Burger untuk bermain hingga masuk ke skuad Belanda. Namun, jika ia terus berkembang dengan sangat cepat, maka Xavi harus mempertimbangkan untuk memanggilnya di masa depan.
Peer Koopmeiners (AZ)
AZ menjalani start impian di musim Eredivisie yang baru dengan tetap sempurna dalam lima laga liga pertama. Peer Koopmeiners memainkan peran penting dalam hal itu sebagai poros di lini tengah. Seorang asisten asal Spanyol dari staf Xavi sebelumnya pada bulan ini menghadiri laga liga antara sc Heerenveen dan AZ untuk melihat langsung antara lain penampilan Peer Koopmeiners.
Jika Xavi mencari gelandang nomor 6 yang benar-benar bertipe jangkar, maka sangat logis jika Peer Koopmeiners masuk dalam radarnya. Namun, persaingan dari antara lain kakaknya, Teun Koopmeiners, Joey Veerman, dan Ryan Gravenberch, sangat ketat, sementara Frenkie de Jong, jika fit, tak tergantikan di masa depan.
Sean Steur (Newcastle United)
Ajax memutuskan menjual Steur ke Newcastle United pada bursa transfer musim panas dengan nilai hingga €27 juta. Gelandang yang masih baru berusia 18 tahun itu langsung menuai banyak pujian selama pramusim bersama The Magpies dan merebut tempat di starting XI, tetapi kemudian tak lama berselang kembali menghuni bangku cadangan.
Pada Senin, ia memainkan peran negatif setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 4-1 saat bertandang ke markas Leeds United. Steur memiliki potensi yang sangat besar dan masih sangat muda. Peluang dirinya sudah dipanggil pada Jumat nanti memang tidak terlalu besar. Namun, pemain asal Volendam itu tetap merupakan talenta yang patut dipantau.
Kenneth Taylor (Lazio)
Lazio mengawali Serie A dengan sangat baik berkat peran para pemain Belanda Kenneth Taylor, Danilho Doekhi, dan Tijjani Noslin. Taylor langsung merebut tempat di starting XI di bawah Maurizio Sarri pada awal tahun ini dan juga menjadi sosok yang tak tergantikan di tim Lazio di bawah penerusnya, Gennaro Gattuso.
Taylor tanpa diragukan lagi masuk radar Xavi, tetapi apakah ia benar-benar akan dipanggil masih harus dilihat. Tijjani Reijnders tampaknya tetap aman mendapat tempat di skuad meski telah pindah ke Arab Saudi, sementara Justin Kluivert, Quinten Timber, dan Teun Koopmeiners juga kerap dipanggil Koeman dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Luciano Valente dan Guus Til adalah pesaing lain untuk dua posisi gelandang yang paling berorientasi menyerang.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman termasuk salah satu pengumpan terbaik di Eropa. Namun, Koeman sebagai pelatih timnas Belanda mengabaikannya selama dua tahun terakhir akibat penampilan buruknya saat laga Piala Eropa melawan Austria.
Di bawah Xavi, semua orang memulai lagi dari nol. Itu berarti Veerman juga boleh berharap untuk kembali ke timnas Belanda. Gelandang kreatif itu mencatatkan transfer impian ke Borussia Dortmund, tempat ia langsung mampu memberi kesan yang sangat besar. Karena cedera Frenkie de Jong dan awal musim Ryan Gravenberch yang sulit di Liverpool, Veerman tampaknya punya peluang bagus untuk dipanggil.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël pada akhir Agustus sempat sangat diminati Lille OSC, tetapi kepindahan ke klub Prancis itu tidak terwujud. Setelahnya, gelandang berusia 22 tahun itu senang karena tetap bertahan di Feyenoord.
Setelah menjalani musim yang kuat sebagai pemain pinjaman di FC Utrecht, Zechiël langsung mampu merebut tempat di starting XI Feyenoord di bawah pelatih baru Giovanni van Bronckhorst. Pekan demi pekan, Zechiël menunjukkan betapa penting dirinya bagi klub Rotterdam itu lewat gol dan assist. Setelah enam pertandingan liga, catatannya sudah mencapai lima gol dan tiga assist, yang membuatnya menjadi salah satu pemain paling menonjol di Eredivisie.
Ruben van Bommel (PSV)
Jika Xavi memutuskan untuk memanggil Van Bommel, hal itu tidak akan terlalu mengejutkan mengingat performanya. Namun, pemanggilan ke timnas Belanda memang cukup mencolok, mengingat ia belum pernah dipanggil sebelumnya.
Van Bommel sudah memimpin PSV dengan mencetak gol-gol penting saat menghadapi Excelsior dan FC Utrecht. Di timnas Belanda, Cody Gakpo tak tergantikan di posisi sayap kiri, tetapi ada banyak peluang sebagai pelapis. Terlebih karena Crysencio Summerville juga menjadi opsi di sayap kanan.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel bukan satu-satunya penyerang sayap kiri yang mencuri perhatian pada pekan-pekan awal musim baru Eredivisie. Daal yang berusia 22 tahun memadukan peningkatan produktivitas dengan teknik, dan dengan itu menjadi kandidat untuk tim nasional Belanda.
Penyerang itu berkembang secara spektakuler di AZ di bawah pelatih Leeroy Echteld dan sudah mencatatkan lima gol, yang satu lebih indah daripada yang lain. Jika Xavi Daal belum dipanggil pada periode laga internasional mendatang, maka besar kemungkinan hal itu akan tetap terjadi di kemudian hari. Terutama jika bintang AZ itu terus menjadi pembeda bagi timnya setiap pekan.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
7 Juli 2024 adalah hari ketika Steven Bergwijn terakhir kali tampil untuk tim nasional Belanda. Di Piala Eropa, penyerang yang kini berusia 28 tahun itu sempat beberapa kali dimainkan sebagai pemain pengganti oleh Ronald Koeman, tetapi setelah transfernya ke Arab Saudi, ia sepenuhnya hilang dari radar pelatih tim nasional saat itu.
Xavi kini sudah memberi isyarat bahwa pemain dari Saudi Pro League ‘tetap’ masuk dalam pertimbangan untuk mendapat tempat di tim nasional Belanda. Tijjani Reijnders dan Crysencio Summerville adalah nama-nama yang paling masuk akal, tetapi apakah Bergwijn juga boleh bermimpi mendapatkan panggilan? Pemain yang sudah 35 kali memperkuat tim nasional itu sejauh musim ini telah mencatatkan empat gol dan dua assist. Selain itu, ia bisa bermain di semua posisi di lini depan, yang membuatnya menjadi opsi menarik bagi Xavi.
Mexx Meerdink (AZ)
Posisi penyerang tengah di timnas Belanda mungkin akan menjadi yang paling menarik dalam periode jeda internasional mendatang. Apakah Xavi akan terus menyeleksi atau tidak? Jika demikian, Wout Weghorst dan Memphis Depay harus mengkhawatirkan tempat mereka di skuad. Jika Xavi memberi ruang bagi penyerang muda berbakat, maka Meerdink adalah kandidat potensial.
Penyerang berusia 23 tahun itu, setelah kepergian Troy Parrott, menjadi penyerang utama AZ yang tak terbantahkan. Jika melihat timnas Belanda dalam jangka panjang, maka Donyell Malen, Brian Brobbey, dan Emmanuel Emegha adalah pesaing terbesarnya.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Opsi lain untuk posisi penyerang adalah Flemming. Pada usia 28 tahun, pemain Belanda itu sudah lebih berpengalaman daripada, misalnya, Meerdink. Mantan pemain Ajax itu juga telah membuktikan musim lalu bahwa ia lebih dari mampu bertahan dengan sangat baik di Premier League. Dengan seragam Burnley yang terdegradasi, ia mencetak tidak kurang dari sebelas gol liga.
Flemming sebelumnya pada musim panas ini pindah ke Ipswich Town dan pada Sabtu lalu masih sangat berharga bagi tim promosi itu dengan mencetak gol kemenangan telat 2-3 melawan Crystal Palace.