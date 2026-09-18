Setelah kepergian Gerónimo Rulli ke Manchester City, De Lange naik satu tingkat dalam urutan pilihan di Olympique Marseille. Kiper Belanda berusia 28 tahun itu kini menjadi pilihan utama di bawah mistar di bawah pelatih baru Bruno Genesio.

De Lange tidak menjalani awal musim yang bagus, dengan tiga kekalahan dari empat laga liga pertamanya, meski ia nyaris tidak bisa disalahkan. Koeman selama bertahun-tahun memilih kelompok kiper tetap yang terdiri dari Bart Verbruggen, Mark Flekken, dan Robin Roefs. Tidak terlalu diharapkan De Lange sudah akan dipanggil pada Jumat, tetapi bisa jadi ia akan mendapat ganjaran atas kemungkinan performa bagusnya nanti musim ini.



