Apakah Xavi akan membuat kejutan dengan skuad pertama timnas Belandanya? 16 kandidat mencolok yang bisa ia pilih berderet
Akankah Xavi memberi kesempatan kepada talenta-talenta muda, tetap berpegang pada nama-nama yang sudah dipercaya, atau justru para pemain yang di bawah pendahulunya Ronald Koeman nyaris tidak masuk radar bisa berharap mendapat panggilan? Voetbalzone merangkum enam belas nama yang menonjol. Sebagian besar mungkin sudah layak dipertimbangkan untuk mendapat tempat di skuad sekarang, sementara segelintir pemain lain barangkali baru menjadi kandidat pada fase akhir musim ini.
Jeffrey de Lange (Olympique Marseille)
Setelah kepergian Gerónimo Rulli ke Manchester City, De Lange naik satu tingkat dalam urutan pilihan di Olympique Marseille. Kiper Belanda berusia 28 tahun itu kini menjadi pilihan utama di bawah mistar di bawah pelatih baru Bruno Genesio.
De Lange tidak menjalani awal musim yang bagus, dengan tiga kekalahan dari empat laga liga pertamanya, meski ia nyaris tidak bisa disalahkan. Koeman selama bertahun-tahun memilih kelompok kiper tetap yang terdiri dari Bart Verbruggen, Mark Flekken, dan Robin Roefs. Tidak terlalu diharapkan De Lange sudah akan dipanggil pada Jumat, tetapi bisa jadi ia akan mendapat ganjaran atas kemungkinan performa bagusnya nanti musim ini.
Givairo Read (Feyenoord)
Hanya sedikit pemain Belanda yang pindah ke kompetisi top Eropa pada bursa transfer terakhir. Read termasuk yang nyaris melakukannya. Bek kanan itu mendapat minat konkret dari antara lain AS Roma dan Nottingham Forest, tetapi Feyenoord tidak ingin bekerja sama untuk melepasnya.
Read sendiri juga tidak keberatan untuk bertahan lebih lama di De Kuip. Di Feyenoord, bek berusia 20 tahun itu tak tergantikan di posisi bek kanan. Saat kemenangan telak pekan lalu atas PEC Zwolle (0-7), ia tampil menonjol dengan mencatatkan tiga assist. Namun, persaingan di tim nasional Belanda tidaklah ringan. Karena Jurriën Timber baru saja pulih dari cedera pangkal paha, Read boleh memimpikan panggilan, meski Denzel Dumfries tanpa ragu tetap menjadi pilihan pertama.
Youri Baas (Ajax)
Situasi bisa berubah sangat cepat, dan Baas juga sudah merasakannya sendiri. Bek tersebut setelah musim 2025/26 di Ajax masih terpilih sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini, tetapi pada awal musim ini harus duduk di bangku cadangan setelah kedatangan Daley Blind.
Kepindahan ke FC Porto tidak terwujud pada hari-hari terakhir bursa transfer dan kini Baas - juga karena cedera Blind - kembali menjadi pemain inti di Ajax. Xavi punya banyak opsi untuk dipilih di jantung pertahanan. Meski begitu, pemanggilan bek tengah berusia 23 tahun itu dengan melihat ke masa depan bukanlah hal yang tidak logis.
Wouter Goes (AZ)
Jika ada satu pemain yang memulai musim Eredivisie dengan sangat baik, maka itu adalah Goes. Bek tersebut dalam beberapa tahun terakhir kerap menghiasi tajuk utama karena perilakunya di lapangan, tetapi kini sudah cukup lama membiarkan aksinya berbicara. Goes masih tetap agresif dalam duel, tanpa berlebihan dalam melakukannya.
Bagi bek AZ itu, kelanjutan karier Virgil van Dijk sebagai pemain timnas menjadi kabar yang kurang menyenangkan, karena persaingan di posisi bek tengah tetap sangat ketat. Jurriën Timber baru saja pulih kebugarannya, sementara Jan Paul van Hecke masih sedikit lebih diunggulkan. Cepat atau lambat, ia tanpa ragu akan melakoni debutnya. Apakah ia sudah masuk skuad pada Jumat? Itu masih harus ditunggu.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots melihat musim impresifnya bersama FC Twente pada awal musim panas ini berbuah transfer rekor ke Hoffenheim. Bek kiri itu pindah ke Bundesliga dengan nilai 16 juta euro dan dengan demikian menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub De Tukkers.
Rots memiliki stamina yang sangat besar, nyaman saat menguasai bola, dan karena itu bisa memberi Xavi banyak opsi. Ia misalnya bisa melakukan overlap untuk pemain seperti Cody Gakpo atau justru menjadi opsi umpan sebagai gelandang tambahan di area tengah lapangan. Sang bek dalam beberapa tahun ke depan akan menghadapi persaingan ketat dengan pemain-pemain seperti Micky van de Ven, Jorrel Hato, dan mungkin Ian Maatsen.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots bukan satu-satunya pemain Belanda yang terikat kontrak dengan Hoffenheim. Burger sudah memberi kesan besar pada musim lalu dengan seragam biru-putih. Di Bundesliga, ia mencatatkan empat gol dan lima assist, dan dengan itu memiliki andil penting dalam finis di posisi kelima yang diraih Hoffenheim.
Masa ketika tim nasional Belanda kekurangan gelandang berkualitas sudah lama berlalu. Karena itu, tidak akan mudah bagi Burger untuk bermain hingga masuk ke skuad Belanda. Namun, jika ia terus berkembang dengan sangat cepat, Xavi harus mempertimbangkan untuk memanggilnya di masa depan.
Peer Koopmeiners (AZ)
AZ menjalani start impian di musim baru Eredivisie dengan tetap sempurna dalam lima laga liga pertama. Peer Koopmeiners punya andil penting dalam hal itu sebagai poros di lini tengah. Seorang asisten asal Spanyol dari staf Xavi awal bulan ini menghadiri laga liga antara sc Heerenveen dan AZ untuk, antara lain, melihat langsung permainan Peer Koopmeiners.
Jika Xavi mencari seorang gelandang bertahan murni untuk posisi nomor 6, maka sangat logis jika Peer Koopmeiners masuk radar. Namun, persaingan dari antara lain sang kakak, Teun Koopmeiners, Joey Veerman, dan Ryan Gravenberch sangat ketat, sementara Frenkie de Jong, jika fit, tak tergoyahkan di masa depan.
Sean Steur (Newcastle United)
Ajax memutuskan menjual Steur pada bursa transfer musim panas dengan nilai hingga 27 juta euro kepada Newcastle United. Gelandang yang masih baru berusia delapan belas tahun itu langsung menuai banyak pujian selama pramusim bersama The Magpies dan merebut tempat di starting XI, tetapi kemudian dengan cepat kembali tersingkir ke bangku cadangan.
Pada Senin, ia memainkan peran negatif sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 4-1 saat bertandang ke markas Leeds United. Steur memiliki potensi yang sangat besar dan usianya masih sangat muda. Peluang dirinya sudah dipanggil pada Jumat tidak terlalu besar. Meski begitu, pemain asal Volendam itu tetap menjadi talenta yang patut dipantau.
Kenneth Taylor (Lazio)
Lazio mengawali Serie A dengan sangat baik berkat peran para pemain Belanda Kenneth Taylor, Danilho Doekhi, dan Tijjani Noslin. Taylor sejak awal tahun ini langsung mendapatkan tempat di starting XI di bawah Maurizio Sarri dan juga menjadi sosok yang tak tergantikan dalam tim Lazio di bawah penerusnya, Gennaro Gattuso.
Taylor tanpa diragukan lagi ada dalam radar Xavi, tetapi apakah ia benar-benar akan dipanggil masih harus dilihat. Tijjani Reijnders tampaknya tetap pasti mendapat tempat di skuad meski sudah pindah ke Arab Saudi, sementara Justin Kluivert, Quinten Timber, dan Teun Koopmeiners dalam beberapa tahun terakhir juga kerap dipanggil Koeman. Selain itu, Luciano Valente dan Guus Til adalah pesaing lain untuk dua posisi gelandang yang paling berorientasi menyerang.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman termasuk salah satu pengumpan terbaik di Eropa. Namun, Koeman sebagai pelatih timnas Belanda mengabaikannya selama dua tahun terakhir akibat penampilan buruknya saat laga Euro melawan Austria.
Di bawah Xavi, semua orang kembali memulai dari nol. Itu berarti Veerman juga boleh berharap untuk kembali ke timnas Belanda. Gelandang kreatif itu menuntaskan transfer impian ke Borussia Dortmund, tempat ia langsung mampu memberi kesan yang sangat besar. Karena cedera Frenkie de Jong dan awal musim Ryan Gravenberch yang berjalan sulit di Liverpool, Veerman tampaknya memiliki peluang bagus untuk dipanggil.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël pada akhir Agustus sempat sangat diminati Lille OSC, tetapi kepindahan ke klub Prancis itu tidak terwujud. Belakangan, gelandang 22 tahun itu senang karena tetap bertahan di Feyenoord.
Setelah menjalani musim yang kuat sebagai pemain pinjaman di FC Utrecht, Zechiël langsung berhasil merebut tempat di starting XI Feyenoord di bawah pelatih baru Giovanni van Bronckhorst. Dari pekan ke pekan, Zechiël menunjukkan lewat gol dan assist betapa penting dirinya bagi klub Rotterdam tersebut. Setelah enam laga liga, ia sudah mengoleksi lima gol dan tiga assist, yang membuatnya menjadi salah satu pemain paling menonjol di Eredivisie.
Ruben van Bommel (PSV)
Jika Xavi memutuskan untuk memanggil Van Bommel, hal itu tidak serta-merta mengejutkan mengingat performanya. Namun, pemanggilan ke timnas Belanda tetap terbilang mencolok, karena ia belum pernah dipanggil sebelumnya.
Van Bommel sudah memimpin PSV dengan mencetak gol-gol penting saat menghadapi Excelsior dan FC Utrecht. Di timnas Belanda, Cody Gakpo tidak tergantikan di posisi sayap kiri, tetapi sebagai pelapis ada banyak peluang terbuka. Terlebih karena Crysencio Summerville juga merupakan opsi di sayap kanan.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel bukan satu-satunya pemain sayap kiri yang mencuri perhatian pada pekan-pekan awal musim baru Eredivisie. Daal yang berusia 22 tahun memadukan peningkatan produktivitas dengan teknik, dan karena itu menjadi kandidat untuk tim nasional Belanda.
Penyerang itu berkembang secara spektakuler di AZ di bawah pelatih Leeroy Echteld dan sudah mencatatkan lima gol, yang satu lebih indah daripada yang lain. Jika Xavi Daal belum dipanggil pada periode jeda internasional mendatang, besar kemungkinan hal itu tetap akan terjadi belakangan. Terlebih jika motor serangan AZ itu terus menjadi pembeda bagi timnya setiap pekan.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
7 Juli 2024 adalah hari ketika Steven Bergwijn terakhir kali tampil untuk tim nasional Belanda. Di Piala Eropa, penyerang yang kini berusia 28 tahun itu mendapat beberapa kesempatan sebagai pemain pengganti dari Ronald Koeman, tetapi setelah transfernya ke Arab Saudi ia sepenuhnya menghilang dari radar pelatih timnas saat itu.
Xavi kini sudah memberi isyarat bahwa para pemain dari Saudi Pro League ‘tetap’ berpeluang mendapatkan tempat di tim nasional Belanda. Tijjani Reijnders dan Crysencio Summerville adalah nama-nama yang paling masuk akal, tetapi apakah Bergwijn juga boleh bermimpi mendapat panggilan? Pemain yang sudah 35 kali membela timnas itu sejauh musim ini telah mencatatkan empat gol dan dua assist. Selain itu, ia juga bisa bermain di semua posisi lini depan, yang menjadikannya opsi menarik bagi Xavi.
Mexx Meerdink (AZ)
Posisi penyerang di Timnas Belanda mungkin akan menjadi yang paling menarik pada periode jeda internasional mendatang. Apakah Xavi akan terus melakukan seleksi atau tidak? Jika itu yang terjadi, maka Wout Weghorst dan Memphis Depay harus cemas soal tempat mereka di skuad. Jika Xavi memberi ruang bagi penyerang muda bertalenta, maka Meerdink adalah salah satu kandidat potensial.
Penyerang berusia 23 tahun itu kini menjadi striker utama yang tak terbantahkan di AZ setelah kepergian Troy Parrott. Jika melihat Timnas Belanda untuk jangka panjang, maka Donyell Malen, Brian Brobbey, dan Emmanuel Emegha adalah pesaing terbesarnya.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Pilihan lain untuk posisi penyerang adalah Flemming. Pemain Belanda itu, di usia 28 tahun, sudah lebih berpengalaman dibandingkan misalnya Meerdink. Mantan pemain Ajax itu juga membuktikan musim lalu bahwa ia lebih dari mampu bertahan di Premier League. Dengan seragam Burnley yang terdegradasi, ia mencetak total sebelas gol liga.
Flemming sebelumnya pada musim panas ini pindah ke Ipswich Town dan Sabtu lalu kembali menjadi penentu bagi tim promosi itu dengan mencetak gol kemenangan telat 2-3 melawan Crystal Palace.