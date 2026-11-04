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Serie A GFX 1:1GOAL

Apakah Serie A liga paling seru di Eropa?! Sepakbola Italia boleh jadi sedang bangkit lagi setelah mencapai titik terendah

Kompetisi kasta tertinggi Italia telah merosot jauh sejak masa kejayaannya pada 1990-an, tetapi ada tanda-tanda bahwa kompetisi ini mulai bangkit kembali.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Tepat tiga pekan lalu, sepakbola Italia seolah mencapai titik terendah. Sedikit lebih dari enam bulan setelah tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun dengan cara yang memalukan, keempat wakil Serie A kalah pada pekan pertandingan Liga Champions yang sama untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

    Memang ada sejumlah faktor yang bisa meringankan penilaian itu. Roma, misalnya, tampil sangat baik hingga 10 menit terakhir dalam kekalahan dramatis dari Real Madrid, sementara Como baru menjalani pertandingan keduanya di kompetisi tersebut. Namun, hasil itu jelas terlihat buruk bagi negara yang sudah 16 tahun tidak memiliki juara Piala Eropa.

    Giovanni Malago tetap mengingatkan agar orang tidak membuat “pernyataan gegabah yang menyamaratakan” mengenai kondisi Serie A. Administrator khusus Federasi Sepakbola Italia (FIGC) itu berpendapat bahwa “[Keempat kekalahan ini] tidak mencerminkan sepakbola kami secara adil.” Dan, bisa dibilang, ia sudah terbukti benar.

    Kemenangan Roma, Como, Inter, dan Napoli dalam pertandingan Liga Champions mereka berikutnya sepekan kemudian sama sekali tidak berarti sepakbola Italia sebenarnya berada dalam kondisi prima. Namun, kabar tentang kematiannya jelas sangat dilebih-lebihkan, karena tiga alasan utama...

  • 'Stadion-stadion tertua di Eropa'

    FBL-EUR-2032-UEFA-BID
    AFP

    UEFA mengancam akan mencabut hak Italia untuk menjadi tuan rumah bersama Euro 2032 jika lokasi pertandingan yang diajukan tidak memenuhi standar.

    Masalah utama sepak bola Italia adalah para pemangku kepentingan utamanya nyaris tak pernah bersedia bekerja sama demi kepentingan bersama. Hampir semua pihak hanya didorong oleh kepentingan sendiri, sehingga kemajuan menjadi mustahil. Seperti dikatakan Alessandro Del Piero dalam salah satu dari sekian banyak evaluasi media atas kegagalan terbaru Italia dalam kualifikasi Piala Dunia, "Pada dasarnya, kita hanya memikirkan cara menyelamatkan diri sendiri."

    Namun, ada satu hal yang disepakati semua pihak: sebagian besar stadion Serie A tidak layak menggelar ajang olahraga level tertinggi. Napoli, misalnya, telah meraih dua gelar dalam tiga tahun terakhir, tetapi presiden klub Aureli De Laurentiis berulang kali menyebut stadion kandang mereka "seperti toilet". Mengapa? Karena Stadio Diego Armando Maradona, seperti banyak stadion lainnya, belum mengalami peningkatan atau pembangunan ulang secara signifikan sejak Italia terakhir kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 1990.

    Namun, keadaan itu akan segera berubah... setidaknya secara teori.

    Ketika FIGC mengonfirmasi daftar calon stadion untuk Euro 2032 bulan lalu, perhatian langsung tertuju pada fakta bahwa dari 14 kandidat yang tercantum, hanya satu, yakni Allianz Stadium milik Juventus, yang sudah siap menggelar pertandingan dalam kondisinya saat ini. Sebanyak 13 stadion lainnya belum selesai dibangun ulang, atau bahkan belum dibangun sama sekali, sehingga wajar jika banyak pihak mempertanyakannya.

    Siapa pun yang pernah mencoba membangun sesuatu di Italia tahu bahwa tingkat birokrasi di negara itu sulit dipercaya. Sulit untuk tidak terjebak dalam kerumitan administrasi selama bertahun-tahun dan, tahun lalu, presiden UEFA Aleksandar Ceferin menyarankan agar "para politisi Italia bertanya kepada diri sendiri mengapa infrastruktur sepak bola termasuk yang terburuk di Eropa." Kritik Ceferin, yang disertai ancaman untuk mencabut hak Italia menjadi tuan rumah Euro 2032, tampaknya memberikan dampak yang diharapkan.

    Besarnya pekerjaan fisik yang masih harus dilakukan pada stadion-stadion Italia jelas mengkhawatirkan. Namun, kemajuan nyata mulai terlihat. Pembangunan ulang Stadion Artemio Franchi milik Fiorentina sudah berjalan dan diperkirakan rampung pada 2029. Pembangunan stadion baru di Bologna mendapat lampu hijau bulan lalu. Yang mungkin paling penting, AC Milan dan Inter akhirnya mengumumkan rencana stadion kandang baru mereka, Generali Stadium, yang diperkirakan siap pada 2031.

    Tentu saja, tidak ada yang bisa dianggap pasti. Namun, setelah bertahun-tahun tanpa kemajuan yang membuat frustrasi, ancaman terkait Euro 2032, ditambah kekecewaan seputar Piala Dunia yang kini tak tertahankan, setidaknya telah memunculkan harapan akan pembenahan sejumlah stadion Serie A yang sudah lama dinantikan. Langkah itu akan menguntungkan bukan hanya klub-klub terkait melalui pendapatan pada hari pertandingan, tetapi juga liga secara keseluruhan.

    "Saat ini, kami sedang melalui fase yang sangat sulit," kata CEO Serie A Luigi De Siervo kepada Undici. "Di negara kami, stadion-stadionnya adalah yang tertua di Eropa, dengan usia rata-rata lebih dari 70 tahun per stadion, dan klub-klub kami masih sangat bergantung pada pendapatan dari hak siar televisi. Namun, pendapatan komersial terus tumbuh dan keberadaan stadion modern dengan fasilitas mutakhir akan memberikan dorongan besar dalam hal itu."

  • Banjir gol

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Drama derbi Milan sangat kontras dengan kemenangan Arsenal di Anfield pada Minggu yang diraih lewat permainan kelewat defensif.

    Namun, De Siervo dengan tepat mengingatkan bahwa manfaat dari pembangunan stadion baru oleh lebih dari separuh tim papan atas Serie A baru akan terasa dalam waktu lama. "Model ekonomi baru ini belum akan beroperasi sepenuhnya setidaknya selama enam atau tujuh tahun," akuinya. "Sementara itu, kesenjangan dengan liga-liga lain akan terus melebar."

    Kesenjangan itu juga bisa terus melebar dari sisi olahraga, mengingat Serie A memang tidak berada dalam posisi untuk bersaing dengan Liga Primer di bursa transfer. Namun, sejumlah klub Italia menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan seberapa baik uang itu dibelanjakan. Inter mencapai dua final Liga Champions dalam tiga musim terutama berkat perekrutan pemain dengan harga terjangkau oleh Beppe Marotta, tetapi Como bisa dibilang menjadi contoh yang lebih baik lagi dalam membangun skuad secara cermat.

    Kebangkitan luar biasa mereka tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan finansial Djarum Group, tetapi tim asuhan Cesc Fabregas tidak menyingkirkan Manchester United berkat pemain-pemain mahal. Mereka mempermalukan salah satu klub dengan pengeluaran terbesar di dunia sepakbola selama satu dekade terakhir lewat perekrutan cerdas dan identitas permainan yang jelas.

    Como, seperti Atalanta sebelum mereka, telah menunjukkan kepada klub-klub Serie A lainnya bahwa mereka bisa mencuri perhatian di kancah Eropa dengan mendatangkan pemain muda dan/atau pemain yang nilainya belum dihargai semestinya, serta memainkan sepakbola menyerang. Tentu saja, fakta bahwa Frosinone kini mengancam untuk mengikuti jejak tersebut tetap menjadi kejutan besar.

    Tim promosi itu secara luas diprediksi akan langsung terdegradasi lagi, tetapi saat ini mereka berada di posisi keenam Serie A. Yang luar biasa, mereka mencapai posisi setinggi itu dengan gaya permainan menyerang yang atraktif. Frosinone telah mencetak 24 gol hanya dalam 10 pertandingan, dan ketajaman mereka mencerminkan perubahan pendekatan yang signifikan di kasta tertinggi sepakbola Italia.

    Meski Gazzetta dello Sport, antara lain, telah menunjukkan sebelum musim ini dimulai bahwa banyak dari 20 tim Serie A kemungkinan akan memakai formasi menyerang, tidak ada yang menyangka liga yang identik dengan sepakbola bertahan akan menghasilkan begitu banyak gol. Namun, menjelang tiga bulan sejak musim baru dimulai, empat tim dengan jumlah gol terbanyak di lima liga top Eropa berasal dari Italia.

    Frosinone dan pemuncak klasemen yang mengejutkan, Lazio, sama-sama telah mencetak 24 gol. Juara bertahan Inter mengoleksi 26 gol, sementara hanya Barcelona yang mencetak lebih banyak gol di liga musim ini daripada Roma (28). Roma dilatih mantan pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini, dan semakin banyak yang merasa bahwa Serie A akhirnya mulai mengadopsi rencana permainan yang lebih langsung dan menyerang, setelah selama bertahun-tahun kesulitan mengimbangi intensitas tim-tim papan atas Eropa lainnya, terutama yang bermain di Liga Primer.

    Menurut mantan pemain tim nasional Italia Daniele Adani, perubahan filosofi sepakbola inilah yang membuat Massimiliano Allegri kini kesulitan di Napoli, setelah dipecat AC Milan pada akhir musim lalu. "Cara dia memainkan sepakbola kini sudah usang," kata mantan bek itu kepada La Domenica Sportiva. Pernyataan itu masih bisa diperdebatkan, mengingat pertahanan yang baik tampaknya tidak akan pernah kehilangan tempat di Italia. Namun, yang jelas, Serie A kini menjadi tontonan yang sangat menarik.

    Saat ini, rata-rata ada tiga gol per pertandingan, sementara setidaknya enam gol telah tercipta dalam sembilan pertandingan berbeda. Dalam konteks itu, sama sekali tidak mengejutkan bahwa pada malam sebelum Arsenal asuhan Mikel Arteta yang bermain dengan pendekatan sangat menguras tenaga membuat laga melawan Liverpool terasa begitu menyesakkan dalam pertandingan Liga Primer paling disorot akhir pekan itu, AC Milan menyingkirkan Inter dalam Derby della Madonnina yang dramatis. Itu terjadi hanya tiga hari setelah Milan dihancurkan Bologna di San Siro, sekaligus menggambarkan betapa ketat dan sulit diprediksinya Serie A saat ini.

    Saat ini, hanya lima poin yang memisahkan empat tim teratas. Meski sulit memastikan apakah pertandingan-pertandingannya akan tetap semenarik ini sepanjang musim, jelas ada potensi untuk mengubah persepsi umum yang negatif bahwa sepakbola Italia lambat, membosankan, dan kekurangan semangat pemain muda.

  • Penyegaran yang disambut baik

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Antonio Raimondo menjadi salah satu dari sejumlah pemain muda yang tampil gemilang dalam dua bulan pertama musim baru Serie A.

    Musim panas 2025 justru memperkuat reputasi Italia sebagai tempat para pesepakbola yang menua menghabiskan sisa karier, setelah Kevin De Bruyne dan Luka Modric masing-masing pindah ke Napoli dan Milan. Dengan begitu sedikit pemain muda yang diberi kesempatan bersinar di Serie A, terutama di klub-klub terbesar, liga tersebut masih tampak lebih cocok sebagai tempat memperpanjang karier ketimbang memulainya.

    Namun, Nico Paz, Pio Esposito, dan Kenan Yildiz bukan lagi satu-satunya calon pemain bintang di liga tersebut. Kerim Alajbegovic, Franco Mastantuono, Gustavo Varela, Samuel Mbangula, dan Alieu Njie semuanya berusia 22 tahun ke bawah, dan semuanya tampil gemilang musim ini.

    Yang lebih menggembirakan, para pemain muda Italia juga mulai menunjukkan kemampuan mereka. Nama-nama seperti Alphadjo Cisse, Simone Lantini, Emanuele Lulli, dan Antonio Raimondo kini masuk radar Roberto Mancini yang ingin meremajakan timnas Italia yang tengah terpuruk. Mantan pelatih Manchester City itu sebelumnya mengklaim Italia tidak lagi menghasilkan penyerang kelas dunia seperti Del Piero. Namun, Del Piero sendiri tidak sependapat. Menurutnya, persoalannya bukan kualitas, melainkan pembinaan.

    “Kita terlalu banyak memberi tahu pemain muda apa yang harus dilakukan, dan ini membunuh kreativitas mereka,” tegas mantan pemain bernomor punggung 10 Juventus itu dalam Sky Calcio Unplugged. “Mereka menjadi piawai menjalankan instruksi, tetapi begitu keluar dari sistem itu, mereka melakukan kesalahan dan langsung dicap sebagai pemain yang buruk. Padahal, bukan begitu kenyataannya; masalahnya adalah mereka hanya diajari satu cara.”

    Meski demikian, kini semakin banyak bukti bahwa sejumlah pelatih Serie A bersedia mengambil lebih banyak risiko, baik dalam gaya bermain maupun dalam memilih pemain muda. Itu tentu merupakan hal baik bagi semua pihak yang terlibat.

    Liga tersebut kehilangan sangat banyak pengikut sejak pergantian abad, tetapi kita sudah melihat lebih banyak pemain Inggris pindah ke Italia dibandingkan sebelumnya, dengan pemain seperti Scott McTominay menunjukkan daya tarik Italia. Namun, yang benar-benar luar biasa adalah Italia kini tidak hanya tampak sebagai tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Negara itu juga mulai tampak kembali sebagai tempat yang menyenangkan untuk bermain sepakbola. Bahkan, saat ini Serie A lebih menarik daripada Premier League dan, yang lebih mencengangkan lagi, integritasnya pun lebih tinggi.

    Sementara sepakbola Inggris, seperti dikatakan Gary Neville, “sedang dicoreng” oleh Manchester City saat ini, sepakbola Italia tampaknya akhirnya menerima bahwa sudah waktunya membenahi diri.

    Tentu saja, masih banyak yang harus dilakukan dalam hal itu. Perselisihan internal dan ketidakcakapan tetap menjadi masalah besar, sehingga memperbaiki citra Italia bisa memakan waktu selama pembangunan stadion-stadion yang berpotensi menjadi lokasi pertandingan Euro 2032 di negara tersebut. Namun, kini setidaknya ada peluang bahwa saat stadion-stadion baru itu dibuka, Serie A akan memiliki tim, pemain, dan pelatih yang mampu memenuhinya.