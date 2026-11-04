Namun, De Siervo dengan tepat mengingatkan bahwa manfaat dari pembangunan stadion baru oleh lebih dari separuh tim papan atas Serie A baru akan terasa dalam waktu lama. "Model ekonomi baru ini belum akan beroperasi sepenuhnya setidaknya selama enam atau tujuh tahun," akuinya. "Sementara itu, kesenjangan dengan liga-liga lain akan terus melebar."

Kesenjangan itu juga bisa terus melebar dari sisi olahraga, mengingat Serie A memang tidak berada dalam posisi untuk bersaing dengan Liga Primer di bursa transfer. Namun, sejumlah klub Italia menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan seberapa baik uang itu dibelanjakan. Inter mencapai dua final Liga Champions dalam tiga musim terutama berkat perekrutan pemain dengan harga terjangkau oleh Beppe Marotta, tetapi Como bisa dibilang menjadi contoh yang lebih baik lagi dalam membangun skuad secara cermat.

Kebangkitan luar biasa mereka tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan finansial Djarum Group, tetapi tim asuhan Cesc Fabregas tidak menyingkirkan Manchester United berkat pemain-pemain mahal. Mereka mempermalukan salah satu klub dengan pengeluaran terbesar di dunia sepakbola selama satu dekade terakhir lewat perekrutan cerdas dan identitas permainan yang jelas.

Como, seperti Atalanta sebelum mereka, telah menunjukkan kepada klub-klub Serie A lainnya bahwa mereka bisa mencuri perhatian di kancah Eropa dengan mendatangkan pemain muda dan/atau pemain yang nilainya belum dihargai semestinya, serta memainkan sepakbola menyerang. Tentu saja, fakta bahwa Frosinone kini mengancam untuk mengikuti jejak tersebut tetap menjadi kejutan besar.

Tim promosi itu secara luas diprediksi akan langsung terdegradasi lagi, tetapi saat ini mereka berada di posisi keenam Serie A. Yang luar biasa, mereka mencapai posisi setinggi itu dengan gaya permainan menyerang yang atraktif. Frosinone telah mencetak 24 gol hanya dalam 10 pertandingan, dan ketajaman mereka mencerminkan perubahan pendekatan yang signifikan di kasta tertinggi sepakbola Italia.

Meski Gazzetta dello Sport, antara lain, telah menunjukkan sebelum musim ini dimulai bahwa banyak dari 20 tim Serie A kemungkinan akan memakai formasi menyerang, tidak ada yang menyangka liga yang identik dengan sepakbola bertahan akan menghasilkan begitu banyak gol. Namun, menjelang tiga bulan sejak musim baru dimulai, empat tim dengan jumlah gol terbanyak di lima liga top Eropa berasal dari Italia.

Frosinone dan pemuncak klasemen yang mengejutkan, Lazio, sama-sama telah mencetak 24 gol. Juara bertahan Inter mengoleksi 26 gol, sementara hanya Barcelona yang mencetak lebih banyak gol di liga musim ini daripada Roma (28). Roma dilatih mantan pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini, dan semakin banyak yang merasa bahwa Serie A akhirnya mulai mengadopsi rencana permainan yang lebih langsung dan menyerang, setelah selama bertahun-tahun kesulitan mengimbangi intensitas tim-tim papan atas Eropa lainnya, terutama yang bermain di Liga Primer.

Menurut mantan pemain tim nasional Italia Daniele Adani, perubahan filosofi sepakbola inilah yang membuat Massimiliano Allegri kini kesulitan di Napoli, setelah dipecat AC Milan pada akhir musim lalu. "Cara dia memainkan sepakbola kini sudah usang," kata mantan bek itu kepada La Domenica Sportiva. Pernyataan itu masih bisa diperdebatkan, mengingat pertahanan yang baik tampaknya tidak akan pernah kehilangan tempat di Italia. Namun, yang jelas, Serie A kini menjadi tontonan yang sangat menarik.

Saat ini, rata-rata ada tiga gol per pertandingan, sementara setidaknya enam gol telah tercipta dalam sembilan pertandingan berbeda. Dalam konteks itu, sama sekali tidak mengejutkan bahwa pada malam sebelum Arsenal asuhan Mikel Arteta yang bermain dengan pendekatan sangat menguras tenaga membuat laga melawan Liverpool terasa begitu menyesakkan dalam pertandingan Liga Primer paling disorot akhir pekan itu, AC Milan menyingkirkan Inter dalam Derby della Madonnina yang dramatis. Itu terjadi hanya tiga hari setelah Milan dihancurkan Bologna di San Siro, sekaligus menggambarkan betapa ketat dan sulit diprediksinya Serie A saat ini.

Saat ini, hanya lima poin yang memisahkan empat tim teratas. Meski sulit memastikan apakah pertandingan-pertandingannya akan tetap semenarik ini sepanjang musim, jelas ada potensi untuk mengubah persepsi umum yang negatif bahwa sepakbola Italia lambat, membosankan, dan kekurangan semangat pemain muda.