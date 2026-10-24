“Aku mungkin akan bicara panjang lebar sampai kamu bosan. Aku hanya ingin memberimu informasi sebanyak mungkin.”

Dan Kerstin Casparij pun mulai bercerita.

Ia punya banyak bakat, dan sepak bola adalah salah satunya. Itulah bakat yang paling ingin dibicarakan orang, sekaligus yang membuat bintang Manchester City itu masuk nominasi Ballon d’Or. Namun, Casparij bukan sekadar bek sayap elite. Ia juga sangat pandai bercerita dan selalu bisa menemukan hal-hal baru yang membuatnya antusias.

Hal terbaru yang menarik minatnya adalah membaca. Namun, semasa kecil, menurutnya ADHD membuatnya sulit menikmati buku. Tugas membuat laporan bacaan terasa seperti mimpi buruk. Komik lebih cocok baginya. Gim video seperti Tomb Raider juga menarik perhatiannya, tetapi novel tidak pernah. Sampai suatu hari, kekasihnya menyodorkan sebuah novel kepadanya karena ingin punya teman untuk duduk bersama dan membicarakannya. Casparij tinggal mencari cara untuk membacanya.

“Dia sedang membaca seri ACOTAR,” kata Casparij kepada GOAL, merujuk pada A Court of Thorns and Roses. “Dia membaca buku pertamanya lalu berkata, ‘Aku ingin membicarakan ini dengan seseorang. Jadi, mulai sekarang kamu punya waktu khusus membaca sebelum tidur, dan kamu akan membaca buku ini.’

“Alurnya cepat, jadi aku bisa menikmatinya. Itu hal yang sulit bagiku. Kalau kamu menemukan buku bagus yang merangsang pikiranmu, rasanya menyenangkan sekali.”

Itulah sisi terbaru Casparij. Membaca kini bisa ditambahkan ke berbagai hal lain yang membentuk dirinya. Ia seorang bek sayap bintang, sosok populer di media sosial, pendukung isu-isu yang dekat di hatinya, dan kini pemilik Kindle. Hidup berubah, dan selama bertahun-tahun Casparij turut berubah bersamanya. Gadis kecil asal Belanda yang dulu tak seharusnya bermain sepak bola itu kini termasuk di antara pemain terbaik dunia.

Itu pula sebabnya kisahnya agak rumit untuk diceritakan. Hampir setiap hari ada sisi baru yang muncul. Casparij punya banyak cerita untuk dibagikan: beragam tatonya, kedatangannya di Inggris yang tersisih dari perhatian karena pemakaman Ratu, kecintaannya pada pahlawan super dan Donald Duck, pengalamannya dikenali di pusat kebugaran berkat kartu EAFC miliknya, atau mungkin kegembiraannya menyambut seremoni Ballon d’Or pada Senin. Ia telah menempuh perjalanan panjang.

Namun, di tengah segala hal yang terjadi dalam hidupnya, belakangan Casparij kerap mengingat satu pesan. Ibunya menyampaikan pesan itu ketika ia masih kecil. Lebih dari apa pun, ia berusaha menjadikannya pedoman hidup. Jika semuanya harus dirangkum dalam satu hal, ia berharap inilah hal tersebut.

“Ibuku selalu berkata, ‘Sambutlah semua orang dengan hati terbuka,’” katanya. “Pesan itu selalu terasa sangat dekat di hatiku. Aku rasa aku selalu berusaha menjadi diriku sendiri, dan aku juga selalu berusaha untuk tidak berhenti berubah. Aku belajar, tumbuh, dan berkembang sebagai pribadi. Namun, aku juga ingin orang-orang dari kampung halamanku yang mengenalku 10 tahun lalu bertemu denganku lagi sekarang dan berkata, ‘Ya ampun, kamu tidak berubah.’

“Intinya adalah tetap dekat dengan jati dirimu, setia pada dirimu sendiri, dan menyebarkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarmu.”

Jadi, itulah Casparij yang tetap mereka kenal. Untuk memahami bagaimana ia mencapai puncak sepak bola, kisahnya perlu dimulai dari bagaimana ia pertama kali mengenal olahraga itu. Bagaimanapun, awal perjalanan tersebut menjelaskan banyak hal tentang dirinya.