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Casparij GFXGetty/GOAL

“Apakah ini benar-benar terjadi?”: Kerstin Casparij tentang menjadi nomine Ballon d’Or, menemukan kepercayaan diri untuk bersuara di Manchester City, dan tetap menjadi dirinya sendiri

Bek Manchester City bercerita kepada GOAL tentang rasa tak percayanya terkait Ballon d’Or, kesepian pada tahun pertamanya di Inggris, dan alasan ia ingin suaranya menyatukan orang-orang.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • “Aku mungkin akan bicara panjang lebar sampai kamu bosan. Aku hanya ingin memberimu informasi sebanyak mungkin.”

    Dan Kerstin Casparij pun mulai bercerita.

    Ia punya banyak bakat, dan sepak bola adalah salah satunya. Itulah bakat yang paling ingin dibicarakan orang, sekaligus yang membuat bintang Manchester City itu masuk nominasi Ballon d’Or. Namun, Casparij bukan sekadar bek sayap elite. Ia juga sangat pandai bercerita dan selalu bisa menemukan hal-hal baru yang membuatnya antusias.

    Hal terbaru yang menarik minatnya adalah membaca. Namun, semasa kecil, menurutnya ADHD membuatnya sulit menikmati buku. Tugas membuat laporan bacaan terasa seperti mimpi buruk. Komik lebih cocok baginya. Gim video seperti Tomb Raider juga menarik perhatiannya, tetapi novel tidak pernah. Sampai suatu hari, kekasihnya menyodorkan sebuah novel kepadanya karena ingin punya teman untuk duduk bersama dan membicarakannya. Casparij tinggal mencari cara untuk membacanya.

    “Dia sedang membaca seri ACOTAR,” kata Casparij kepada GOAL, merujuk pada A Court of Thorns and Roses. “Dia membaca buku pertamanya lalu berkata, ‘Aku ingin membicarakan ini dengan seseorang. Jadi, mulai sekarang kamu punya waktu khusus membaca sebelum tidur, dan kamu akan membaca buku ini.’

    “Alurnya cepat, jadi aku bisa menikmatinya. Itu hal yang sulit bagiku. Kalau kamu menemukan buku bagus yang merangsang pikiranmu, rasanya menyenangkan sekali.”

    Itulah sisi terbaru Casparij. Membaca kini bisa ditambahkan ke berbagai hal lain yang membentuk dirinya. Ia seorang bek sayap bintang, sosok populer di media sosial, pendukung isu-isu yang dekat di hatinya, dan kini pemilik Kindle. Hidup berubah, dan selama bertahun-tahun Casparij turut berubah bersamanya. Gadis kecil asal Belanda yang dulu tak seharusnya bermain sepak bola itu kini termasuk di antara pemain terbaik dunia.

    Itu pula sebabnya kisahnya agak rumit untuk diceritakan. Hampir setiap hari ada sisi baru yang muncul. Casparij punya banyak cerita untuk dibagikan: beragam tatonya, kedatangannya di Inggris yang tersisih dari perhatian karena pemakaman Ratu, kecintaannya pada pahlawan super dan Donald Duck, pengalamannya dikenali di pusat kebugaran berkat kartu EAFC miliknya, atau mungkin kegembiraannya menyambut seremoni Ballon d’Or pada Senin. Ia telah menempuh perjalanan panjang.

    Namun, di tengah segala hal yang terjadi dalam hidupnya, belakangan Casparij kerap mengingat satu pesan. Ibunya menyampaikan pesan itu ketika ia masih kecil. Lebih dari apa pun, ia berusaha menjadikannya pedoman hidup. Jika semuanya harus dirangkum dalam satu hal, ia berharap inilah hal tersebut.

    “Ibuku selalu berkata, ‘Sambutlah semua orang dengan hati terbuka,’” katanya. “Pesan itu selalu terasa sangat dekat di hatiku. Aku rasa aku selalu berusaha menjadi diriku sendiri, dan aku juga selalu berusaha untuk tidak berhenti berubah. Aku belajar, tumbuh, dan berkembang sebagai pribadi. Namun, aku juga ingin orang-orang dari kampung halamanku yang mengenalku 10 tahun lalu bertemu denganku lagi sekarang dan berkata, ‘Ya ampun, kamu tidak berubah.’

    “Intinya adalah tetap dekat dengan jati dirimu, setia pada dirimu sendiri, dan menyebarkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarmu.”

    Jadi, itulah Casparij yang tetap mereka kenal. Untuk memahami bagaimana ia mencapai puncak sepak bola, kisahnya perlu dimulai dari bagaimana ia pertama kali mengenal olahraga itu. Bagaimanapun, awal perjalanan tersebut menjelaskan banyak hal tentang dirinya.

  • Menemukan olahraga tersebut

    Scotland v Netherlands - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A1 MD2
    Getty Images Sport

    Judo adalah kecintaan pertama Casparij, tetapi jalan yang ditempuhnya berbeda dari orang tuanya.

    Kebanyakan anak di Belanda tumbuh bersama sepakbola. Bahkan sebelum bisa berjalan, mereka sudah dipakaikan seragam timnas Belanda dengan nama seperti Cruyff, Gullit, atau nama serupa di punggungnya. Bagi orang Belanda, sepakbola bukan sekadar sesuatu yang dicintai; mereka tumbuh bersamanya sejak lahir.

    Namun, Casparij ternyata tidak demikian.

    Kedua orang tuanya adalah bintang judo. Ketika memiliki anak perempuan, mereka mengira putrinya juga akan menjadi bintang judo. Semasa kecil, Casparij mencoba mengikuti jejak mereka dan, bertahun-tahun kemudian, ia mengakui pengalaman itu membantunya. Gerak tubuh, disiplin, kegigihan: semuanya keterampilan hidup yang berguna dan ia peroleh dari judo.

    Namun, sepakbolalah yang menarik perhatiannya. Pada masa itu, pilihannya terbilang tidak biasa.

    "Saya pulang menemui ayah saya," kenangnya, "lalu berkata, 'Saya sangat senang bermain sepakbola saat jam istirahat, dan beberapa anak laki-laki bermain untuk klub ini. Bolehkah saya bergabung?' Saat itu tahun 2006 atau 2007, dan saya tinggal di kota yang lebih kecil, jadi anak perempuan tidak bermain sepakbola; mereka bermain hoki atau menari. Saya termasuk anak perempuan pertama yang bergabung dengan klub itu. 

    "Ayah saya berkata, 'Tentu, asalkan kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu mengerahkan segenap kemampuanmu, kamu boleh bermain sepakbola.' Saya sangat menyukai energinya. ADHD saya sangat parah, jadi saya senang sekali berlari ke sana kemari. Kemampuan saya mulai berkembang pesat dan ayah saya berpikir, 'Oh, ternyata dia memang pandai bermain sepakbola.' Dari situlah saya terus berkembang."

    Kini, meski sudah berusia 26 tahun dan bermain di level tertinggi, perasaan itu tetap ada. Casparij mengatakan ia bermain paling baik ketika merasa seperti anak kecil. Pada hari-hari ketika ia berlari dengan kecepatan penuh sementara pikirannya bekerja lebih cepat lagi, saat itulah ia menampilkan versi terbaik dirinya. 

    Bedanya, ia tidak lagi berlari di kota kecil tempatnya tinggal di Belanda. Kini, ia memegang peran penting di Manchester City, salah satu klub terbesar di dunia, dan telah muncul sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Musim lalu, ia terpilih masuk Tim Terbaik WSL setelah membantu City meraih dua gelar. Di level internasional, ia juga telah mencatatkan 55 penampilan untuk negaranya. Ia tampil di Piala Dunia 2023; jika semuanya berjalan baik, ia akan kembali tampil di ajang itu musim panas mendatang.

    "Saya tahu akan bermain bagus [ketika merasa seperti anak kecil]," katanya. "Kita semua sebenarnya masih anak-anak. Saya tahu saya berusia 26 tahun dan kami semua menjaga sikap, menjalani semuanya dengan sangat serius, serta sangat profesional, tetapi sesungguhnya kami sangat menikmatinya... Rasanya seperti saat masih kecil dan mencoba berbagai hal secara spontan. Itulah yang saya sukai dari pekerjaan saya. Ini pekerjaan yang luar biasa. Setiap hari, saya bisa berkata, 'Saya ingin menjadi lebih baik, dan saya menikmatinya.' Dalam hal itu, saya masih merasa seperti anak kecil."

    Namun, menariknya, Casparij kurang lebih bisa menunjukkan kapan ia merasa telah tumbuh dewasa. Pengalaman itu tidak sepenuhnya mengubah dirinya, tetapi di sisi lain, juga mengubahnya? Yang jelas, kisahnya luar biasa.

  • Tiba di Inggris

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    Focus Images

    Kedatangan Caparij ke Inggris terbilang unik, dan itu pun masih terlalu halus untuk menggambarkannya.

    Pada Juli 2022, Casparij bergabung dengan Manchester City setelah tujuh tahun tampil gemilang di Eredivisie, liga di negara asalnya. Brexit membuat kepindahan itu sedikit rumit, tetapi kesepakatan akhirnya tercapai. Dalam waktu sepekan setelah menandatangani kontrak, ia sudah berada di Manchester.

    “Saya datang ke klub membawa dua koper besar,” kenangnya sambil tertawa. “Saya tidak mengenal siapa pun. Saya datang begitu saja ke fasilitas yang luar biasa ini. Saya tidur di City Football Academy. Di sana ada kamar hotel, dan banyak pemain muda menginap di sana. Saya tinggal di klub selama dua bulan.”

    Setelah itu, ia mulai mencari apartemen.

    “Saya menjadwalkan kunjungan ke berbagai apartemen, padahal saya sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Secara umum, saya memang tidak tahu harus berbuat apa, tetapi saya akan datang saja ke apartemen itu. ‘Apakah saya suka? Apakah saya mampu membayarnya? Ya atau tidak?’ Lalu saya tinggal memutuskan.”

    Namun, bukan itu kisah yang dimaksud. Kisahnya terjadi setelah itu.

    Akhirnya, Casparij membuat keputusan. Dua bulan setelah tiba di Manchester, ia memiliki tempat tinggal sendiri. Ibunya terbang ke Manchester untuk membantunya pindah. Sementara itu, ia sedang bersiap menghadapi Chelsea di laga tandang.

    Untungnya, apartemen itu sudah dilengkapi tempat tidur. Mereka bisa tidur di sana, tetapi tidak ada seprai atau selimut. Lebih buruk lagi, mereka tidak bisa mendapatkan keduanya. Aktivitas di Inggris terhenti karena pemakaman Ratu Elizabeth.

    “Semuanya tutup,” kata Casparij, “jadi ibu saya dan saya hanya duduk di apartemen kosong itu tanpa apa-apa. Barang-barang saya belum ada di sana dan tidak ada tempat yang buka karena Ratu telah meninggal dunia. Kami hanya menonton pemakamannya lewat laptop. Begitulah hari saya. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu gila.

    “Sekarang, ketika saya menceritakannya kepada kekasih saya yang berasal dari Inggris, dia tertawa dan berkata, ‘Apa?’ Saya tidak punya apa-apa! Sekarang saya sudah membeli rumah. Saya tinggal bersama kekasih saya, dan kami malah punya terlalu banyak barang. Namun, saya teringat bagaimana saya bergabung, bagaimana keadaan saat saya tiba di sini, dan betapa berbedanya hidup saya sekarang. Berbeda, tetapi semuanya sangat menyenangkan.”

    Sejak itu, tak terhitung banyaknya hari menyenangkan yang ia lalui. Pertandingan besar, kemenangan besar, dan momen-momen besar di Manchester. Casparij mengatakan ia cukup sering dikenali. Kebanyakan yang mengenalinya adalah penggemar Manchester City. Ada pula yang mengenalnya dari EAFC atau media sosial. Hidupnya kini terasa biasa. Namun, dulu tidak selalu demikian.

    “Saya sangat kesepian pada tahun pertama, karena itulah saya memelihara kucing bernama Kiwi,” katanya. “Saya harus menyesuaikan diri dengan hidup di luar negeri, tinggal sendiri, dan berbicara bahasa Inggris setiap hari. Saya ingin bisa mengekspresikan diri. Orang-orang tidak selalu memahami lelucon saya. Pada tahun pertama itu? Mereka tidak tertawa mendengar lelucon saya, tetapi sekarang saya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya sudah banyak berlatih.

    “Saya mencintai kota ini, orang-orangnya, klub ini, dan rekan-rekan setim saya. Semua itu benar-benar membantu saya merasa jauh lebih nyaman pada tahun kedua. Lalu saya rasa permainan saya terus membaik, dan saya rasa peningkatan itu belum berhenti.”

    Memang belum. Itulah sebabnya ia akan menghadiri sebuah acara gala bergengsi pada Senin.


  • Nominasi Ballon d'Or

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    NurPhoto

    Bek berusia 26 tahun itu telah membuktikan dirinya layak berada di jajaran yang terbaik di dunia.

    Casparij bukan hanya agak terlambat memulai kiprahnya di sepak bola, tetapi juga baru belakangan bermain sebagai bek sayap. Semasa kecil, ia adalah gelandang. Ia bermain sebagai nomor 10, katanya, seperti yang diinginkan kebanyakan anak Belanda.  Peralihannya menjadi bek sayap terjadi jauh setelah itu. Kini, ia termasuk salah satu yang terbaik di dunia.

    Casparij menjadi satu dari 30 pemain yang dinominasikan untuk penghargaan tahun ini. Ia termasuk satu dari segelintir bek dalam daftar tersebut. Bek sayap jarang mendapat pengakuan dalam penghargaan semacam ini, tetapi pada Senin, Casparij akan berdiri sejajar dengan para pemain terbaik dunia. Ia meraih tempat di antara mereka berkat penampilannya bersama klub dan tim nasional.

    Semasa kecil, ia tak pernah membayangkan hal seperti ini. Salah satu alasan utamanya adalah penghargaan tersebut memang belum ada. Hingga 2018, penghargaan ini belum tersedia. Jadi, meski tiga pemain Belanda telah meraih total tujuh Ballon d'Or di kategori putra, belum ada seorang pun dari wilayah asal Casparij yang meraih versi putrinya.

    "Saya tidak melihat hal seperti ini ketika tumbuh besar dan mulai bermain sepak bola," katanya. "Saya berusia 18 tahun ketika perempuan pertama memenangkan Ballon d'Or. Melihat itu, saya berpikir, 'Wah, akan sangat menyenangkan kalau suatu saat bisa masuk 100 besar.' Tahun ini, saya masuk 30 besar. Saya benar-benar dinominasikan. Bagi saya, ini luar biasa, dan saya sangat bangga pada diri sendiri serta orang-orang di sekitar saya."

    Acara penganugerahan itu dijadwalkan berlangsung pada Senin di London.

    "Oh, saya akan hadir," katanya sambil tersenyum lebar, "dan saya akan berpikir, 'Apa ini benar-benar terjadi?' Begitu sampai di sana, saya baru akan benar-benar menyadarinya."

    Itu akan menjadi pengalaman terbaru yang layak diceritakan, dan masih banyak pengalaman lain yang akan datang.

  • Kerstin yang sebenarnya

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    Sports Press Photo

    Nominasi penghargaan memang menyenangkan, tetapi Casparij juga punya target yang lebih besar.

    Ada masa di awal karier Casparij ketika ia sedikit lebih pemalu. Rasa malu itu terutama terlihat di media sosial. Pada tahun-tahun awal karier profesionalnya, ia kerap mendengar betapa menakutkannya media sosial: ujaran kebencian, kritik, dan rasa takut yang muncul ketika membiarkan orang lain masuk ke kehidupannya. Namun, pada suatu titik, ia merasa rasa takut itu tidak lagi sepadan. Ia pun memutuskan untuk mulai menunjukkan diri, seperti yang ia katakan.

    “Kalau kita punya suara, kita harus selalu menggunakannya,” katanya. “Saya berusaha menggunakannya untuk hal baik. Saya berusaha menggunakannya untuk mendukung, membantu, atau menginspirasi orang lain. Itu sangat penting. 

    Casparij tahu bahwa menyuarakan pendapat bisa terasa menakutkan, terutama ketika hal itu memicu seruan agar ia fokus pada sepakbola. Namun, ia menolak anggapan bahwa kepeduliannya terhadap hal-hal lain mengurangi komitmennya pada sepakbola. Ia mengatakan kritik tidak akan menghentikannya mendukung orang-orang yang perlu didengar dan dilihat.

    “Yang ingin saya lakukan hanyalah menghubungkan orang-orang,” jelasnya. “Saya hanya ingin ada rasa aman, rasa kebersamaan, dan rasa saling memahami, karena menurut saya kita semua bisa berusaha untuk sedikit lebih memahami satu sama lain.”

    Itu salah satu tujuannya. Ia mengatakan dirinya menetapkan banyak tujuan. Sebagian besar berupa tujuan kecil, tetapi umumnya saling berkaitan. 

    “Tujuan-tujuan kecil,” katanya, pada akhirnya akan membuahkan hasil. 

    “Saya selalu berusaha berinovasi,” katanya. “Saya selalu berusaha menaikkan standar sedikit demi sedikit. Terkadang saya menetapkan tujuan untuk pekan ini; ada juga yang untuk satu, dua, atau tiga bulan. Namun, saya menjalaninya sepanjang tahun, dan saya ingin menang.”

    Meski begitu, tujuan besarnya tetap jelas. Walau cakupannya luas, tujuan itu terus ada dalam pikirannya: menjalin hubungan. Hal itu berlaku untuk segalanya: rekan-rekan setimnya, pemain lain, kariernya, hidupnya, membaca, Kiwi, dan hal-hal lainnya. Hubungan baru apa yang bisa terjalin setiap hari? Bagaimana hubungan-hubungan itu bisa membuat hidup sedikit lebih baik?

    Casparij memandang hubungan-hubungan itu sebagai kesempatan untuk mendengar kisah orang lain, belajar dari pengalaman mereka, dan menemukan sumber inspirasi baru. Bahkan ketika berhadapan dengan para pesaing, ia memikirkan apa yang bisa dipelajarinya dari mereka. Selalu ada hal lain yang bisa dipelajari.

    “Kita tidak memandang mereka sebagai pesaing,” katanya, “atau berpikir bahwa saya harus mengalahkan mereka. Yang lebih penting adalah, ‘Apa yang bisa saya pelajari dari mereka? Apa yang bisa saya ambil dari mereka?’

    “Menurut saya, hal itu selalu sangat penting bagi saya dan benar-benar membuat hidup saya jauh lebih mudah. Hidup saya juga jadi jauh lebih menyenangkan karena saya bisa melihatnya dengan cara yang begitu positif dan menginspirasi.”

    Semuanya kembali pada gagasan awal untuk menyapa setiap orang dengan hati terbuka, dan Casparij tidak takut melakukannya. Setelah saling menyapa, ia pun mulai mengobrol panjang lebar. Bagaimanapun, mungkin itulah keahliannya yang paling menonjol.