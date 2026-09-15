Pendiri Sokito, Jake Hardy, tahu mereknya belum benar-benar berhasil. Tetapi ia bisa menunjuk momen ketika semuanya terasa seperti sudah berhasil. Bahkan sekarang, mengingat sebuah penalti di Piala Afrika 2023, yang dimainkan pada awal 2024, masih membuatnya emosional.

Sepatu itu dikenakan William Troost-Ekong, mantan kapten Nigeria yang kini oleh Hardy disebut sebagai rekan bisnis sekaligus teman. Saat itu, produk tersebut bahkan belum benar-benar jadi, hanya sampel yang belum dirilis. Tetapi dalam laga grup kedua Nigeria melawan Pantai Gading, sepatu itu mendapat momennya. Setelah Victor Osimhen awalnya maju untuk mengambil penalti, ia memberikan bola kepada Troost-Ekong, yang melepaskan tendangan keras menjadi gol dengan mengenakan Sokito. Nigeria kemudian melaju ke final, dengan Troost-Ekong dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen.

"Saya masih tidak bisa menjelaskan perasaan itu," kata Hardy kepada GOAL. "Memikirkannya sekarang saja masih membuat saya merinding. Saya benar-benar heboh sendiri sambil berlari-lari di apartemen saya. Itu luar biasa."

Kini, lebih dari dua setengah tahun kemudian, Sokito telah membangun dari terobosan tersebut. Bisnis yang terbentuk sebagian di kamar tidur Hardy dan sebagian lagi saat perjalanan ke Vietnam itu telah merilis beberapa desain sepatu dan menarik puluhan atlet investor. Momen besar Troost-Ekong menjadi perkenalan dengan panggung sepakbola global. Setelah itu, momen-momen lain menyusul.

Perkenalan-perkenalan itu masih terus berlanjut, dan terjadi di lanskap yang berubah dengan cepat. Selama bertahun-tahun, ruang industri sepatu ini cukup jelas batasnya. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under Armour: ini adalah ruang yang didominasi nama-nama besar dengan anggaran tak terbatas, pasukan atlet, dan sejarah panjang yang mustahil disaingi.

Namun, di seluruh cabang olahraga, situasinya berubah. Itulah mengapa keputusan besar Kylian Mbappe untuk meninggalkan Nike bisa memberi kesempatan kepada merek lain untuk menaklukkan sepakbola. Itulah mengapa Steph Curry membawa mereknya ke produsen sepatu China, Li-Ning, saat mereka berupaya membawa perusahaan mereka mendunia. Dan ya, itulah mengapa merek seperti Sokito bisa eksis dan menciptakan ceruk di ruang yang selama ini nyaris tak memberi tempat bagi ceruk semacam itu.

Misi Sokito sederhana: membuat sepatu yang lebih baik untuk planet ini dan sangat bagus di lapangan. Itu berarti mengurangi limbah dan memberi pemain suara dalam merancang sepatu yang mereka kenakan.

"Menurut saya industri sepatu sangat menarik," ujar Hardy, "karena setiap merek di dalamnya, dan sekarang memang ada penantang yang bisa dibilang cukup baru seperti Skechers dan Reebok, tetapi mereka adalah beberapa merek terbesar di dunia. Kami berusaha menunjukkan bahwa kami melakukan segalanya dengan cara yang kami yakini sesuai dengan cara konsumen ingin mengonsumsinya. Dampaknya terhadap planet, bagaimana kami merilis produk, dan sebagai pemain, atlet yang terlibat mengenakan sepatu ini, kami berusaha membangun merek untuk mereka.

Sokito menggunakan plastik dan karet daur ulang dalam sepatu mereka, di samping material berbasis tanaman seperti plastik berbahan dasar minyak jarak pada solnya.

"Ini dimaksudkan untuk terasa sangat manusiawi, sangat terhubung, dan hampir seperti merek keluarga kecil, yang memang sering terasa seperti itu, pada dasarnya mencoba menghadapi raksasa-raksasa korporat di industri ini," tambah Hardy.

Selama bertahun-tahun, tidak ada tempat dalam sepakbola untuk perusahaan seperti Sokito, tetapi sepakbola sudah berubah. Hardy berharap ia dan timnya juga bisa mengubahnya lebih jauh lagi. Tujuannya bukan untuk menyamai Nike, Adidas, atau Puma, melainkan menciptakan tempat kecil mereka sendiri di dunia sepatu. Targetnya bahkan bukan satu persen dari pasar, tetapi itu memang tidak harus. Setidaknya belum sekarang.

"Kami memberi tahu para pemain bahwa mereka tidak harus berkompromi antara performa dan tujuan," kata Hardy. "Kami menunjukkan bahwa kedua hal itu bisa hadir dalam produk dan merek yang sama, bukan? Itulah yang kami perjuangkan."

"Ini adalah industri, sepakbola, yang telah sepenuhnya dikendalikan oleh tiga atau empat merek untuk waktu yang sangat, sangat lama," jelasnya, "tetapi ini sedang terjadi. Ini terjadi di mana-mana."

Jadi, bagaimana seseorang memulai sebuah merek yang bisa menantang raksasa korporat? Jawabannya, itu bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari kamar tidur seorang remaja, yang menjadi awal kisah ini.