'Apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik?' - Di balik upaya Sokito menciptakan ulang sepatu bola dan menantang merek-merek besar
Pendiri Sokito, Jake Hardy, tahu mereknya belum benar-benar berhasil. Tetapi ia bisa menunjuk momen ketika semuanya terasa seperti sudah berhasil. Bahkan sekarang, mengingat sebuah penalti di Piala Afrika 2023, yang dimainkan pada awal 2024, masih membuatnya emosional.
Sepatu itu dikenakan William Troost-Ekong, mantan kapten Nigeria yang kini oleh Hardy disebut sebagai rekan bisnis sekaligus teman. Saat itu, produk tersebut bahkan belum benar-benar jadi, hanya sampel yang belum dirilis. Tetapi dalam laga grup kedua Nigeria melawan Pantai Gading, sepatu itu mendapat momennya. Setelah Victor Osimhen awalnya maju untuk mengambil penalti, ia memberikan bola kepada Troost-Ekong, yang melepaskan tendangan keras menjadi gol dengan mengenakan Sokito. Nigeria kemudian melaju ke final, dengan Troost-Ekong dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen.
"Saya masih tidak bisa menjelaskan perasaan itu," kata Hardy kepada GOAL. "Memikirkannya sekarang saja masih membuat saya merinding. Saya benar-benar heboh sendiri sambil berlari-lari di apartemen saya. Itu luar biasa."
Kini, lebih dari dua setengah tahun kemudian, Sokito telah membangun dari terobosan tersebut. Bisnis yang terbentuk sebagian di kamar tidur Hardy dan sebagian lagi saat perjalanan ke Vietnam itu telah merilis beberapa desain sepatu dan menarik puluhan atlet investor. Momen besar Troost-Ekong menjadi perkenalan dengan panggung sepakbola global. Setelah itu, momen-momen lain menyusul.
Perkenalan-perkenalan itu masih terus berlanjut, dan terjadi di lanskap yang berubah dengan cepat. Selama bertahun-tahun, ruang industri sepatu ini cukup jelas batasnya. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under Armour: ini adalah ruang yang didominasi nama-nama besar dengan anggaran tak terbatas, pasukan atlet, dan sejarah panjang yang mustahil disaingi.
Namun, di seluruh cabang olahraga, situasinya berubah. Itulah mengapa keputusan besar Kylian Mbappe untuk meninggalkan Nike bisa memberi kesempatan kepada merek lain untuk menaklukkan sepakbola. Itulah mengapa Steph Curry membawa mereknya ke produsen sepatu China, Li-Ning, saat mereka berupaya membawa perusahaan mereka mendunia. Dan ya, itulah mengapa merek seperti Sokito bisa eksis dan menciptakan ceruk di ruang yang selama ini nyaris tak memberi tempat bagi ceruk semacam itu.
Misi Sokito sederhana: membuat sepatu yang lebih baik untuk planet ini dan sangat bagus di lapangan. Itu berarti mengurangi limbah dan memberi pemain suara dalam merancang sepatu yang mereka kenakan.
"Menurut saya industri sepatu sangat menarik," ujar Hardy, "karena setiap merek di dalamnya, dan sekarang memang ada penantang yang bisa dibilang cukup baru seperti Skechers dan Reebok, tetapi mereka adalah beberapa merek terbesar di dunia. Kami berusaha menunjukkan bahwa kami melakukan segalanya dengan cara yang kami yakini sesuai dengan cara konsumen ingin mengonsumsinya. Dampaknya terhadap planet, bagaimana kami merilis produk, dan sebagai pemain, atlet yang terlibat mengenakan sepatu ini, kami berusaha membangun merek untuk mereka.
Sokito menggunakan plastik dan karet daur ulang dalam sepatu mereka, di samping material berbasis tanaman seperti plastik berbahan dasar minyak jarak pada solnya.
"Ini dimaksudkan untuk terasa sangat manusiawi, sangat terhubung, dan hampir seperti merek keluarga kecil, yang memang sering terasa seperti itu, pada dasarnya mencoba menghadapi raksasa-raksasa korporat di industri ini," tambah Hardy.
Selama bertahun-tahun, tidak ada tempat dalam sepakbola untuk perusahaan seperti Sokito, tetapi sepakbola sudah berubah. Hardy berharap ia dan timnya juga bisa mengubahnya lebih jauh lagi. Tujuannya bukan untuk menyamai Nike, Adidas, atau Puma, melainkan menciptakan tempat kecil mereka sendiri di dunia sepatu. Targetnya bahkan bukan satu persen dari pasar, tetapi itu memang tidak harus. Setidaknya belum sekarang.
"Kami memberi tahu para pemain bahwa mereka tidak harus berkompromi antara performa dan tujuan," kata Hardy. "Kami menunjukkan bahwa kedua hal itu bisa hadir dalam produk dan merek yang sama, bukan? Itulah yang kami perjuangkan."
"Ini adalah industri, sepakbola, yang telah sepenuhnya dikendalikan oleh tiga atau empat merek untuk waktu yang sangat, sangat lama," jelasnya, "tetapi ini sedang terjadi. Ini terjadi di mana-mana."
Jadi, bagaimana seseorang memulai sebuah merek yang bisa menantang raksasa korporat? Jawabannya, itu bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari kamar tidur seorang remaja, yang menjadi awal kisah ini.
Cara memulai merek sepatu bot
Seperti banyak anak di Inggris, Hardy tumbuh dengan sebuah impian dan, seperti banyak anak lainnya, pada satu titik menjadi jelas bahwa impian awalnya tidak akan menjadi kenyataan.
"Saya jelas ingin menjadi pesepakbola," kenang Hardy sambil tertawa. "Saya pikir pada satu titik saya merasa bisa, lalu segera menyadari bahwa saya sama sekali belum cukup bagus."
Namun, pada usia 15 tahun, Hardy bermain di level semi-profesional, dan pada masa itulah ia membeli sepasang sepatu baru. Masalahnya, sepatu itu tidak pas. Hardy memutuskan untuk menjualnya dan, ketika itu dilakukan, ia mendapatkan kembali uang dua kali lipat dari yang ia bayarkan, sehingga ia bisa berinvestasi lagi dan membeli dua pasang sepatu baru. Dari sana, semuanya berkembang pesat. Dua pasang sepatu menjadi banyak, dan Hardy dengan cepat dikenal sebagai sosok yang selalu berganti sepatu setiap kali bermain.
"Saya sampai di titik di mana saya mengenakan pasangan sepatu yang benar-benar berbeda untuk setiap sesi latihan dan setiap pertandingan," katanya, "dan itu karena saya punya begitu banyak. Saya membeli dan menjualnya, dan seiring waktu itu berkembang hingga saya menjadi semakin tertarik dan semakin kutu soal hal ini.
"Saya rasa saya memang selalu menjadi orang yang menyukai produk, cukup taktil, suka material, konstruksi, dan hal-hal seperti itu. Kurasa itu memang sudah ada dalam darah saya karena ayah saya selalu bekerja di bidang produk pada level pabrik di Timur Jauh. Dari situ semuanya terus berkembang. Saya perlahan mulai membongkarnya untuk melihat apa yang ada di dalamnya, lalu memperbaikinya sendiri, lalu menjualnya kembali."
Sokito berkembang dari kecintaan itu. Saat berkunjung ke Vietnam, Hardy terkejut oleh limbah yang dihasilkan dalam manufaktur alas kaki. Masalahnya meluas melampaui lantai pabrik: menurut perkiraan Sokito, 12,5 juta pasang sepatu berakhir di tempat pembuangan sampah di seluruh AS dan UE setiap tahun. Hardy ingin membuat sepatu yang mengurangi dampak lingkungan tersebut tanpa mengorbankan performa.
"Sepakbola adalah faktor penghubung terbesar di dunia," kata Hardy. "Itu menghubungkan lebih banyak orang daripada apa pun. Itu alasan kita berbicara, kan? Itu menghubungkan semua orang, tetapi juga berkontribusi terhadap kerusakan planet ini, yang berarti bahwa, pada satu titik, orang-orang mungkin tidak bisa bermain sepakbola karena suhu yang meningkat atau pengungsian, dan itu terasa tidak benar bagi saya. Itulah awal dari perjalanan ini."
Dan begitulah Sokito lahir, tetapi ia lahir ke dalam dunia yang sering kali tidak ramah terhadap pendatang baru. Memulai sebuah perusahaan tidak pernah mudah, tetapi melakukannya di dunia yang didominasi oleh beberapa perusahaan paling dikenal di dunia? Menyebutnya sebagai tantangan saja masih meremehkannya.
Perkenalan atlet
Menemukan sesuatu yang Anda cintai pada umumnya cukup mudah. Benar-benar mengubah kecintaan itu menjadi bisnis adalah salah satu hal tersulit yang bisa Anda lakukan. Dorongan Hardy untuk melakukan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Pada usia 20 tahun, ia meninggalkan pekerjaannya di bidang penjualan untuk menekuni Sokito sepenuhnya. Teman-teman dan keluarganya mendukung. Jika tidak berhasil, ia selalu bisa kembali menjual logam, bukan? Sementara itu, ia mengantar bir dan mencuci panci. Dari pukul 14.00 hingga tengah malam, ia bekerja di pub lokal. Setelah itu, ia bangun pukul 05.00 dan mengerjakan Sokito hingga tengah hari. Ia tidur di sofa milik teman-temannya. Pada sebagian besar periode di tahun-tahun awal itu, ia tidak bisa membayar gaji untuk dirinya sendiri.
Untuk meluncurkan Sokito dengan benar, Hardy tahu ia membutuhkan bantuan para atlet dan harus mengajak mereka menjadi investor, karena tidak ada uang sponsor besar untuk diberikan kepada mereka. Ia mengakui itu bukan hal yang mudah, karena ia bahkan belum punya sepatu untuk ditunjukkan kepada mereka. Namun entah bagaimana, ia berhasil meyakinkan dua orang untuk bergabung pada saat yang sama setelah menghabiskan sekitar satu tahun mencoba menunjukkan visi tersebut kepada mereka.
Yang pertama adalah John Bostock, produk Tottenham dan Crystal Palace yang menghabiskan dua dekade terakhir bermain di hampir setiap tempat yang bisa dibayangkan. Untungnya, Bostock tinggal tidak jauh dari rumah orang tua Hardy. Setelah melihat unggahan tentang sepatu Bostock yang rusak, Hardy mengirim pesan kepadanya di Instagram dan menawarkan bantuan.
"Saya bukan tenaga penjual," kata Hardy. "Saya tidak akan memaksakan sesuatu. Itu harus terasa tepat."
Yang kedua adalah pemain internasional Jamaika Adrian Mariappa, yang paling dikenal lewat masanya di Watford. Hardy terhubung dengannya setelah mencari daftar atlet vegan, dengan keyakinan bahwa merekalah yang paling mungkin memahami misinya untuk membangun sesuatu yang ramah lingkungan.
"Kami mengirim pesan ke hampir setiap orang," kenang Hardy. "Para atlet ini terus-menerus ditawari opsi investasi oleh berbagai brand. Ada begitu banyak tempat bagi mereka untuk menaruh uang mereka, tetapi jika Anda berbicara kepada mereka dan berkata, 'Baik, ini rencana kami dan apa yang ingin kami lakukan' lalu Anda kembali setahun kemudian dan berkata, 'Kami melakukan itu, dan kami juga sudah melakukan ini di atasnya', maka reaksinya seperti, 'Oh sial, orang-orang ini benar-benar serius'. Biasanya itu yang membuat orang tertarik setelah beberapa waktu."
Hardy telah meyakinkan banyak orang selama bertahun-tahun. Kini ada 90 atlet profesional yang memiliki sebagian dari brand tersebut. Di antara mereka ada nama-nama seperti Troost-Ekong, Ola Aina, DeAndre Yedlin, Millie Bright, Trevoh Chalobah, dan Miles Robinson. Sepatu Sokito kini dijual di 46 negara hanya dalam empat tahun sejak peluncuran resminya. Musim panas ini, sepatu Sokito dipakai di Piala Dunia dan, akhir pekan lalu, bintang NFL Jake Elliott mengenakan cleat Scudetta dari brand tersebut saat menendang untuk Philadelphia Eagles.
Sokito kini telah menjadi perusahaan multinasional dan multiolahraga. Proses mendesain sepatu, pada dasarnya, tetap sama. Atlet dan lingkungan menjadi yang utama, dan seluruh desain dibuat dengan mempertimbangkan hal itu.
Visi menjadi kenyataan
Sokito akan meluncurkan sepatu baru pada Oktober. Sepatu itu sudah dikembangkan selama dua tahun. Namun, prosesnya tak pernah berhenti. Hardy baru-baru ini bertemu para pemain MLS, Yedlin, Sebastian Ibeagha, dan Mathias "Zanka" Jorgensen, untuk mulai memetakan proyek besar berikutnya.
"Kami melibatkan para pemain dalam segala hal," kata Hardy. "Mereka memiliki bisnis ini, jadi mereka terlibat di setiap tahap. Kami duduk bersama dan berkata, 'Baik, kami ingin sepatu speed, dan menurut kami seperti inilah seharusnya'. Ini benar-benar sesi yang sangat nerdy selama tiga atau empat jam, ketika Anda membahas material, penempatan pul, panjang, dan seperti apa rasanya yang diinginkan. Ada hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya pada sepatu. Ada sepatu lari yang disukai seseorang dan ingin dimasukkan ke dalam sepatu ini. Ini sangat detail."
Dari situ, proses berlanjut ke para desainer untuk mengerjakan konsep awal. Proses itu memakan waktu sekitar enam bulan dan menghasilkan tech pack, yang kemudian dikirim ke pabrik dan menghasilkan sampel awal. Namun, di titik itulah proses benar-benar mulai rumit. Perubahan sekecil apa pun bisa mengacaukan keseimbangan sebuah sepatu, sehingga kemajuan berbulan-bulan mundur hanya karena mengubah sesuatu sekecil satu sentimeter material.
"Saat sudah berjalan 12 bulan, Anda akan merasa, 'Oh, kami hampir mendapatkannya'," ujarnya. "Sepatu itu masuk ke tahap uji pakai bersama para pemain dan terasa sangat bagus, tetapi ada sedikit bagian di tumit yang harus kami ubah. Anda mengubahnya, lalu seluruh sepatu jadi berbeda, dan Anda harus memulai lagi."
Pada akhirnya, semuanya akan pas pada tempatnya, dan sepatu itu terlihat dan terasa tepat. Setelah uji pakai dan uji laboratorium, sepatu itu kemudian ditawarkan ke retail sekitar enam bulan sebelumnya. Setelah itu datang tahap produksi, peluncuran sepatu, pemasaran, dan distribusi. Ini proses besar, dan Hardy menegaskan bahwa dibutuhkan banyak orang untuk membawa sebuah sepatu dari panggilan telepon awal itu hingga sampai ke tangan pelanggan.
Namun, Hardy tahu bahwa dibandingkan yang lain, pasukannya kecil. Sokito bukan Nike, bukan Adidas, dan bukan Puma. Mengejar para raksasa itu masih sangat jauh, jika itu memang pernah terjadi. Namun, Sokito tidak harus menyamai mereka untuk menemukan tempatnya sendiri dalam permainan ini.
Menghadapi raksasa dan masa depan sepatu bola
Panutan terbesar Hardy, kiblat utama perusahaannya, bukan Nike atau Adidas. Bukan pula merek-merek sepak bola tradisional lainnya. Tidak, ketika Hardy membayangkan ingin seperti apa semua ini nantinya, dia melihat ON.
Selama bertahun-tahun, ON adalah perusahaan sepatu lari kecil. Pada 2019, itu berubah ketika bintang tenis Roger Federer bergabung dengan bisnis tersebut. Kini nilai perusahaan itu mencapai miliaran. Namun, bahkan kesuksesan itu pun tetap membuatnya bersaing melawan para rival yang jauh lebih besar. Hal itu menunjukkan betapa luasnya pasar ini dan seberapa besar ruang bagi pendatang baru untuk membangun bisnis mereka sendiri.
Bagaimana cara menutup jurang itu? Ya, tidak bisa. Anda hanya perlu menemukan tempat Anda sendiri di lautan. Hal itu berlaku untuk musik, ketika SoundCloud memungkinkan para artis melewati label rekaman agar bakat bisa bersinar. Hal itu berlaku untuk Instagram dan TikTok, yang memungkinkan para kreator memamerkan karya mereka sendiri di bidang apa pun yang mereka pilih. Dan, ya, itu juga berlaku untuk sepatu sepak bola.
"Jika 10 tahun lalu Anda mengatakan kepada seseorang bahwa akan ada sebuah merek yang mengambil porsi besar dari pasar lari, Anda pasti akan bilang orang itu gila," kata Hardy. "Namun, sekarang ada peluang dalam segala hal. Lihat mobil. Dengan para produsen mobil listrik, mereka mendekati sebuah industri yang dikuasai para raksasa, yang kuat, tetapi lambat bergerak. Mereka melihat industri itu lalu berkata, 'Apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik? Sebagai konsumen, apa yang saya inginkan jika saya bisa mendesainnya dari nol?'
"Itulah yang kami lakukan. Membangun segalanya bersama para atlet sangat penting. Menggunakan bahan berkelanjutan dan mengurangi dampaknya? Rasanya memang sudah seharusnya begitu. Cara kami merilis produk itu penting dan tidak didorong oleh siklus pemasaran. Ada hal-hal yang terasa membuat frustrasi atau tampak keliru ketika melihat industri ini. Kami tidak harus mengikuti semua norma industri yang telah ditetapkan selama 20-30 tahun ini. Kami bisa berkata, 'Itu sebenarnya tidak masuk akal, jadi mari lakukan kebalikannya dan mari lakukan apa yang memang masuk akal'."
Industri itu berubah dari hari ke hari. Pasca-Covid, bahkan merek-merek besar pun mengubah cara mereka berbisnis. Sebelum 2020, perusahaan-perusahaan besar menggelontorkan sponsor dalam jumlah besar, mengontrak sebanyak mungkin atlet untuk kesepakatan sepatu. Karena itu, nyaris setiap pemain di Premier League mengenakan Nike, Adidas, atau Puma.
Sekarang itu tidak lagi demikian. Merek-merek yang lebih kecil, seperti Sokito, bisa membangun ceruk kecil mereka sendiri, memungkinkan para atlet untuk bermitra dengan merek yang mereka yakini dan menjadi bagian dari merek itu bukan hanya sebagai pemain sponsor, tetapi juga sebagai pemilik. Mereka bisa mendesain produknya. Mereka bisa menentukan warna atau inovasi seperti apa yang masuk akal. Dan, mungkin, jika semuanya berjalan baik, mereka bisa melakukannya tanpa mengorbankan uang pasti yang datang dari perusahaan-perusahaan besar.
"Yang besar akan tetap ada, kan?" kata Hardy. "Kesepakatan sepatu yang sangat besar untuk para superstar itu akan tetap ada, dan itu mungkin memang masuk akal untuk para pemain di posisi tersebut. Saya rasa saat ini ada semacam gerakan pemberdayaan pemain, dan dari situlah semuanya berasal. Mereka memahami dan menghargai bahwa merekalah yang bernilai dalam hal ini, bukan mereknya. Jika mereka punya kepribadian dan kemauan untuk mengeksplorasinya, mereka bisa membawa merek pribadi dan pendapatan mereka jauh lebih besar dengan berpikir di luar kebiasaan.
"Jika Anda melihatnya sekarang dan berkata, 'Baik, jika saya menghasilkan 20 ribu per tahun', misalnya, 'apakah saya akan mendapatkan kembali 20 ribu per tahun dengan melakukan sesuatu yang tidak langsung membayar saya?' Faktanya, jika dijalankan dengan baik, maka ya, mungkin, dan bisa jadi jauh lebih banyak lagi."
Jadi, bagi Sokito, seperti apa kesuksesan itu? Bagaimana ikan kecil mendekati ikan-ikan yang lebih besar? Ketika Hardy duduk di ruang tamunya 20 tahun dari sekarang dengan sepatu baru di tangan untuk diutak-atik, apa yang akan membuatnya bangga?
Sulit untuk dijelaskan, katanya, tetapi pada akhirnya dia akan tahu apakah semuanya berhasil. Begitu pula para atlet di sisinya yang telah membantunya membangun mimpi masa kecil menjadi sesuatu yang sampai sekarang pun masih sulit dia percaya itu nyata.
"Ini soal dampak, dan itu cukup sulit diukur, tetapi kami cukup senang dengan pendekatan itu," kata Hardy. "Kami tidak mengatakan bahwa kesuksesan adalah terjual seharga 200 juta dalam dua tahun ke depan atau bahwa kesuksesan adalah menjual 50 juta pasang sepatu dalam setahun. Hal-hal itu masih sangat jauh di depan. Kami ingin terus menumbuhkan merek ini dengan cara yang benar, dan tidak berkompromi dengan moral kami. Kami ingin memberi dampak. Kami sedang mengerjakan banyak cara untuk melakukan itu. Kami sedang mengerjakan sebuah yayasan. Kami tidak mengirim produk apa pun ke tempat pembuangan akhir. Kami mendistribusikan semuanya kembali. Kami mendaur ulang.
"Sepak bola bisa memberi dampak yang luar biasa bagi semua orang. Ini sangat menyatukan, dan kami benar-benar ingin berada di garis terdepan dalam hal itu, dan juga membuat sepatu yang sangat bagus."