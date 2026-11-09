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City Football Group GFX 1:1GOAL

Apa arti dakwaan terhadap Man City bagi anggota City Football Group lainnya

Raksasa Liga Primer Inggris itu mungkin merupakan klub utama CFG, tetapi perusahaan induk yang berbasis di Abu Dhabi tersebut juga memiliki atau turut memiliki sembilan tim lain di seluruh dunia.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Pada 29 September, Premier League mengonfirmasi bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan terkait pelanggaran peraturan keuangannya. Setelah hampir dua tahun mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dalam sidang selama 42 hari yang berakhir pada Desember 2024, sebuah komisi independen memutuskan bahwa klub tersebut secara artifisial menggelembungkan pendapatannya sekitar £830 juta ($1 miliar) antara 2009 dan 2018, dengan bantuan sejumlah kontrak "palsu" bersama beberapa mitra komersial.

    Belum ada sanksi yang diumumkan dan City, yang tetap menyatakan tidak bersalah, telah mengajukan banding. Artinya, mungkin perlu beberapa bulan sebelum hasil akhirnya diketahui. Namun, jika putusan awal dikuatkan, konsekuensinya bagi klub yang bermarkas di Etihad itu bisa sangat berat. Mengingat skala dugaan kecurangan tersebut, degradasi sebagai sanksi merupakan kemungkinan yang sangat nyata.

    Dampaknya akan terasa di seluruh dunia karena City hanyalah satu dari 10 klub yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh City Football Group (CFG), perusahaan induk yang berbasis di Inggris dan saham mayoritasnya dimiliki oleh Abu Dhabi United Group (ADUG)...

    Catatan: Club Bolivar dan Yokoham F. Marinos adalah klub mitra sehingga tidak disertakan

  • New York City FC

    David Villa, Frank Lampard, Andrea Pirlo NYCFC Ride Of Fame Induction Ceremony
    Getty Images Entertainment

    Kedatangan Frank Lampard yang tertunda ke New York City membuat sebagian suporter klub itu kesal karena penundaan tersebut dilakukan demi kepentingan Manchester City.

    Perlu ditegaskan sejak awal bahwa New York City FC, ataupun klub CFG lainnya, tidak berisiko terkena sanksi terkait kasus Man City. Mereka adalah entitas terpisah yang beroperasi di yurisdiksi berbeda, sebagaimana telah ditegaskan Komisaris MLS Don Garber.

    "MLS menilai apakah para pemilik bertindak sesuai dengan aturan kami di Major League Soccer," kata pria asal Amerika Serikat itu pada pertemuan Front Office Sport Tuned In bulan lalu. "Kami tidak bertugas menilai apa yang dilakukan para pemilik tim kami di liga lain. Terus terang, saya rasa tidak ada liga yang akan menilai apa yang dilakukan para pemilik di tempat lain ketika mereka memiliki banyak investasi di berbagai cabang olahraga.

    "Konsep kepemilikan beberapa tim adalah sesuatu yang kita semua hadapi dan kelola, dan kami memiliki tata kelola sendiri terkait perilaku mereka."

    Namun, kekhawatirannya adalah NYCFC, bersama klub-klub lain dalam grup yang sama, bisa terkena dampak negatif dari imbas pahit kasus yang sangat kontroversial ini. Kasus tersebut telah memicu seruan dari sejumlah tokoh senior sepakbola Inggris agar para pemilik City disingkirkan dari Etihad.

    Mengingat Man City adalah klub utama dalam grup tersebut, hilangnya kendali atas aset mereka yang paling berharga pasti akan menimbulkan keraguan terhadap masa depan proyek kepemilikan multiklub terbesar ini. Hal itu jelas bukan kabar baik bagi NYCFC. Klub tersebut sepenuhnya dibangun mengikuti model City karena CFG dapat membangun waralaba itu dari nol. Tidak seperti semua tim lain dalam daftar ini, NYCFC belum ada sebelum City dan New York Yankees bekerja sama memperoleh hak untuk mendirikan klub ekspansi ke-20 MLS pada Mei 2013.

    Meski sempat terjadi keresahan di kalangan suporter sejak tim itu menjalani debutnya di MLS pada 2015, terutama ketika kedatangan Frank Lampard tertunda karena masa tinggalnya di City diperpanjang, NYCFC kini telah mapan di dunia sepakbola Amerika Serikat dan bahkan menjuarai MLS Cup pada 2021.

    CFG juga telah mendanai pembangunan stadion baru, Etihad Park, yang dijadwalkan dibuka tahun depan. Artinya, waralaba tersebut memiliki fondasi yang sangat kuat, apa pun yang terjadi di Inggris dalam beberapa bulan mendatang.

    Tentu saja, perubahan kepemilikan di kemudian hari bisa saja mengakibatkan perubahan identitas waralaba secara radikal, sekalipun tokoh seperti Garber jelas tidak melihat adanya masalah dengan para pemilik saat ini ataupun potensi kerusakan reputasi NYCFC.

  • Melbourne City

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Ketua Manchester City Khaldoon Al-Mubarak juga merupakan sosok utama di Melbourne Rectangular Stadium.

    Seperti NYCFC, Melbourne City nyaris identik dengan Manchester City berkat warna seragam dan sponsor di jerseinya. Namun, klub asal Australia itu juga memiliki kemiripan dalam hal prestasi.

    Sejak membeli Melbourne Heart seharga $12 juta pada Januari 2014 dan mengubah nama klub itu menjadi Melbourne City enam bulan kemudian, CFG telah menjadikan tim tersebut salah satu kekuatan dominan di A-League, dengan meraih dua gelar Championship dan tiga gelar Premiership dalam lima tahun terakhir. Tim putrinya mengoleksi lebih banyak gelar sejak dibentuk pada 2015, sementara CFG juga meningkatkan fasilitas tempat latihan dan akademi seluruh klub ke level yang jauh lebih tinggi.

    Singkatnya, Melbourne City tidak akan berada di posisi seperti sekarang tanpa pemilik mereka saat ini. Karena itu, ketidakstabilan yang kini terjadi di City menjadi kekhawatiran besar, terutama karena kedua klub memiliki ketua yang sama, Khaldoon Al-Mubarak.

  • Montevideo City Torque

    FBL-SUDAMERICANA-TORQUE-MINEIRO
    AFP

    Urguayans bisa dibilang sedang menikmati periode paling sukses dalam sejarah singkat mereka saat ini.

    Club Atletico Torque baru didirikan pada 2007 dan belum pernah bermain di Primera Division Uruguay sebelum CFG membeli klub itu pada April 2017. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, Torque berhasil promosi ke kasta tertinggi. Meski langsung terdegradasi, mereka segera kembali pada 2019 setelah menjuarai Segunda Division untuk kedua kalinya dalam tiga musim.

    Pada tahun berikutnya, CFG mengubah nama klub menjadi Montevideo City Torque dan memperkenalkan lambang baru yang lebih sesuai dengan gaya khasnya. Dalam langkah lain yang tidak mengejutkan dan jelas jauh lebih sedikit mengundang kontroversi, CFG juga meningkatkan infrastruktur Torque secara besar-besaran. City Football Academy Montevideo, yang dibuka pada Maret 2021, menjadi markas tim putra, putri, dan usia muda, sekaligus pusat seluruh kegiatan pemanduan bakat klub di Amerika Selatan.

    Bisa dibilang, investasi infrastruktur itu kini mulai membuahkan hasil. Torque memang kembali terdegradasi pada 2023, tetapi mereka kembali ke Primera Division tahun lalu dan kini berada di peringkat ketiga klasemen, hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Penarol. Mereka juga mencapai semi-final Copa Americana 2026.

    Karena itu, Montevideo City Torque tentu berharap tidak terjadi apa pun yang mengganggu stabilitas CFG, saat klub yang masih terbilang muda itu berpeluang berkembang menjadi kekuatan besar dalam sepakbola Uruguay.

  • Girona

    FBL-ITA-ENG-GUARDIOLA-MAN CITY
    AFP

    Saudara laki-laki Pep Guardiola, Pere (paling kanan), adalah ketua dewan direksi Girona.

    Pada periode yang sama dua tahun lalu, Girona dipandang sebagai contoh keberhasilan model kepemilikan multiklub. Klub asal Catalunya itu tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya setelah secara mengejutkan finis ketiga di La Liga musim sebelumnya. Sejak CFG membeli 44,3% saham klub pada Agustus 2017, Girona juga telah mendapat beberapa pemain City yang menjanjikan dengan status pinjaman. Kepemilikan saham CFG sejak itu meningkat menjadi 47%.

    Namun, kini Girona kembali ke Segunda Division untuk kedua kalinya dalam tujuh tahun, dan para pendukungnya mempertanyakan apakah para pemilik saham mayoritas benar-benar mengutamakan kepentingan klub.

    Dalam konferensi pers yang berlangsung panas tak lama setelah Girona terdegradasi dari La Liga musim lalu, presiden klub Delfi Geli membantah tudingan sebagian suporter bahwa dirinya tak lebih dari sekadar “boneka”. Sementara itu, Pere Guardiola, ketua dewan direksi, bereaksi dengan marah terhadap anggapan bahwa ia adalah “agen komisi” yang bekerja untuk City, klub tempat saudaranya, Pep, menjabat pelatih kepala selama 10 tahun.

    “Kami tidak pernah mengambil satu euro pun dari klub, baik dalam bentuk dividen maupun dengan cara lain,” kata Pere kepada wartawan. “Dan ketika Girona membutuhkannya, kami telah berupaya. Uang telah digunakan untuk membangun skuad terbaik. Kami bukan oportunis; kami sudah lama berada di sini.”

    Namun, kelompok suporter meyakini skuad tidak diperkuat secara memadai setelah lolos ke Liga Champions. Salah satu penyebabnya boleh jadi adalah CFG pada praktiknya harus menjauh sementara dari Girona pada musim itu agar tidak melanggar aturan UEFA yang melarang klub dengan pemilik yang sama berlaga di kompetisi yang sama. Situasi itu memperlihatkan dengan jelas posisi Girona dalam hierarki CFG.

    Para pendukung juga masih frustrasi karena rencana peningkatan infrastruktur klub belum menunjukkan kemajuan, terutama rencana pembangunan kembali Estadi Montilivi. Maka, bahkan sebelum perkembangan dramatis terbaru dalam kasus City, proyek CFG di Girona sudah diliputi ketidakpastian.

  • Shenzhen Peng City

    Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Ferran Soriano memandang klub asal China itu sebagai cara bagi CFG untuk mengakses pasar yang sangat besar dan karena itu berpotensi menguntungkan.

    "Kami sangat yakin akan masa depan sepakbola di Tiongkok," kata kepala eksekutif CFG Ferran Soriano setelah City secara mengejutkan membeli 47 persen saham klub kasta ketiga Sichuan Jiuniu pada 2019. "Kami membuat komitmen jangka panjang yang berkelanjutan untuk menumbuhkan dan mengembangkan klub serta membina talenta sepakbola Tiongkok.

    "Fokus utama kami saat ini adalah meningkatkan performa tim dengan memanfaatkan seluruh pengalaman dan keahlian kami, menjalin hubungan erat dengan suporter, serta membangun kehadiran yang kuat di tengah masyarakat."

    Namun, kenyataannya, masyarakat setempat ternyata tidak begitu penting bagi CFG. Sichuan Jiuniu bukan hanya berganti identitas, tetapi juga dipindahkan menjelang debut mereka di Liga Super Tiongkok pada 2024. Tim itu pindah ke Shenzhen dan berganti nama menjadi Shenzhen Peng City. Mereka nyaris terdegradasi dalam dua tahun pertama di kasta tertinggi, tetapi tampil jauh lebih kompetitif musim ini.

    Meski demikian, sulit untuk mengetahui dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kegagalan banding City terhadap perkembangan bertahap Shenzhen. CFG bukan pemegang saham mayoritas klub tersebut, dan ada anggapan bahwa mereka memandang klub Tiongkok itu lebih sebagai usaha komersial ketimbang proyek olahraga. Fokus mereka diduga lebih tertuju pada pengembangan merek dan hubungan erat dengan mitra sponsor di kawasan tersebut, bukan pada perolehan gelar-gelar besar.

  • Lommel

    SOCCER JPL D10 LOMMEL SK VS KAA GENT
    AFP

    Lommel saat ini mampu bersaing pada musim pertama mereka kembali ke kasta tertinggi sepak bola Belgia setelah absen selama 23 tahun, tetapi sangat bergantung pada CFG.

    Dalam wawancara dengan ESPN pada 2022, Al-Mubarak menegaskan bahwa "tanpa menjadi anggota CFG, klub seperti Lommel tidak mungkin memiliki akses sebesar apa pun seperti yang mereka miliki sekarang ke jaringan data global, dari Melbourne hingga Montevideo sampai Italia."

    "Nilainya terletak pada data," kata ketua Manchester City itu. "Nilainya terletak pada sistem yang menyatukan semuanya dan membuatnya berguna bagi semua pihak." Hal itu tentu berperan penting dalam keberhasilan Lommel promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia pada awal tahun ini untuk pertama kalinya sejak 2003.

    Namun, perlu dicatat bahwa meski klub tersebut dipandang sebagai tempat untuk mengembangkan pemain muda, dengan remaja asal Norwegia Sverre Nypan saat ini dipinjamkan ke Soevereinstadion, mereka belum menghasilkan satu pun pemain untuk Manchester City sejak bergabung dengan CFG pada Mei 2020. Laporan terbaru yang menyebut Manchester City telah menggelontorkan tambahan €23 juta ke Lommel, jumlah yang besar menurut standar sepakbola Belgia, juga menegaskan betapa bergantungnya klub itu pada CFG untuk mendapatkan modal.

    Dengan demikian, Lommel adalah klub yang akan lebih terdampak dibanding kebanyakan klub lain jika investasi pada klub-klub CFG berkurang, karena status maupun infrastrukturnya jauh dari setara dengan beberapa klub lain dalam grup tersebut.

    Royal Excelsior Virton bahkan, saat menuduh rivalnya melanggar hukum Uni Eropa (UE) pada 2023 karena menerima "subsidi asing", menyatakan bahwa Lommel tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan lisensi bermain di Pro League tanpa dukungan Abu Dhabi!

  • Troyes

    Brighton & Hove Albion FC v Manchester City FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Savio bergabung dengan Troyes pada 2022, tetapi tak pernah bermain satu menit pun untuk klub asal Prancis itu sebelum bergabung dengan Manchester City dua tahun lalu.

    Di Stade de l'Aube, CFG menghadapi penolakan dari suporter yang lebih besar daripada di tempat lain. Troyes memang berhasil promosi ke Ligue 1 sedikit lebih dari delapan bulan setelah CFG menjadi pemegang saham mayoritas klub pada September 2020. Namun, mereka akan turun ke divisi ketiga sepak bola Prancis pada 2024 jika Bordeaux tidak terdegradasi secara retroaktif sebagai pengganti mereka akibat masalah keuangan.

    Di tengah keterpurukan tim, para suporter bahkan memaksa pertandingan kandang melawan Valenciennes dihentikan dengan melemparkan suar ke lapangan, sementara nyanyian sarkastis 'Merci, City' bergema di seluruh stadion.

    Ada sejumlah alasan di balik frustrasi para suporter, termasuk keputusan buruk menunjuk Patrick Kisnorbo sebagai pelatih dari lingkungan internal CFG. Sebelumnya, Kisnorbo menangani Melbourne City, klub lain dalam naungan CFG. Namun, episode yang paling jelas menggambarkan ketegangan antara suporter dan pemilik klub adalah masa Savio terdaftar sebagai pemain Troyes. Pemain asal Brasil itu direkrut dari Atletico Mineiro pada 2022, tetapi tidak pernah sekalipun bermain untuk klub tersebut sebelum dijual ke City hanya seharga £30,8 juta setelah menjalani musim yang gemilang saat dipinjamkan ke Girona.

    Jadi, meski Troyes kini kembali ke Ligue 1, banyak suporternya tetap akan senang jika CFG hengkang.

  • Palermo

    Palermo FC v Manchester City FC - Pre-season Friendly
    Getty Images Sport

    Palermo asuhan Pippo Inzaghi unggul empat poin di puncak klasemen Serie B.

    Palermo memiliki sejarah panjang yang membanggakan dan kemungkinan besar tetap bisa bertahan tanpa dukungan Abu Dhabi, dengan satu atau lain cara. Bagaimanapun, mereka sempat terjerumus ke kasta keempat sepakbola Italia tujuh tahun lalu akibat penyimpangan keuangan serius, tetapi berhasil kembali ke Serie B sebelum diambil alih CFG pada 2022.

    Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa kehilangan dukungan Abu Dhabi akan menjadi pukulan telak. Sejak membayar €13 juta (£11 juta/$14 juta) untuk mengakuisisi 80% saham klub asal Sisilia itu, yang kini meningkat menjadi 94,9%, CFG telah menginvestasikan dana dalam jumlah besar di Palermo, termasuk untuk membuka pusat latihan pertama milik klub pada April 2024.

    Yang lebih penting lagi, CFG juga mendanai pembangunan stadion baru yang masuk dalam daftar calon tempat penyelenggaraan Euro 2032 menurut Federasi Sepak Bola Italia (FIGC). Namun, pembangunan baru dijadwalkan dimulai tahun depan. Karena itu, Palermo dan para penggemarnya tentu akan memantau hasil banding Manchester City lebih saksama dibandingkan kebanyakan pihak lain.

    Tim asuhan Pippo Inzaghi saat ini memuncaki klasemen Serie B, menempatkan Palermo di jalur untuk kembali ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak 2017. Namun, harapan mereka untuk bertahan di sana akan sangat bergantung pada kelanjutan dukungan CFG.

  • Bahia

    Bahia v Palmeiras - Brasileirao 2024
    Getty Images Sport

    Bahia bermain di Arena Fonte Nova yang berkapasitas 50.000 tempat duduk, salah satu lokasi penyelenggaraan Piala Dunia 2014.

    Soriano mengatakan setelah CFG membeli Bahia pada 2023 bahwa salah satu motivasi utamanya adalah mengembangkan sepakbola Brasil dari sudut pandang ekonomi. "Potensinya luar biasa," katanya. "Brasil adalah sumber talenta terbesar di dunia. Peluang ini tidak boleh disia-siakan dan saya ingin membantu."

    Namun, tujuan utama CFG jelas memanfaatkan talenta tersebut, terutama di wilayah timur laut negara itu yang masih sangat tertinggal dalam pembangunan, tempat Bahia merupakan klub terbesar dan terpopuler.

    Para suporter begitu antusias setelah pengambilalihan itu. Mereka yakin CFG akan mengubah Bahia menjadi salah satu tim terkuat di Brasil. Namun, Soriano sejak awal mengingatkan bahwa prosesnya akan panjang, dan baik Bahia maupun City belum benar-benar merasakan dampak positif dari kemitraan tersebut.

    Meski begitu, klub Brasil tersebut adalah anggota terbaru proyek CFG, dan tim utamanya tak diragukan lagi terus berkembang selama dua setengah musim terakhir. Tim asuhan Rogerio Cenio saat ini berada di posisi keenam klasemen Serie A. Perlu dicatat pula bahwa ketua klub Emerson Ferretti menaruh kepercayaan penuh kepada CFG. Ia membela CFG ketika muncul pendapat bahwa grup tersebut tidak cocok menjadi calon pemilik klub yang dikenal karena pandangan politik progresif dan kepedulian sosialnya.

    Yang juga cukup penting, ia mengatakan bahwa 115 dakwaan terhadap City terkait aturan keuangan Premier League sama sekali tidak memengaruhi negosiasi penjualan klub, yang menunjukkan betapa besarnya keinginan Bahia untuk menjadi bagian dari grup kepemilikan multiklub terbesar di sepakbola.

    Tentu saja, beberapa bulan ke depan akan memberi gambaran lebih jelas apakah itu keputusan yang tepat bagi Bahia dan setiap anggota CFG lainnya.