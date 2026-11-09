Apa arti dakwaan terhadap Man City bagi anggota City Football Group lainnya

Pada 29 September, Premier League mengonfirmasi bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan terkait pelanggaran peraturan keuangannya. Setelah hampir dua tahun mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dalam sidang selama 42 hari yang berakhir pada Desember 2024, sebuah komisi independen memutuskan bahwa klub tersebut secara artifisial menggelembungkan pendapatannya sekitar £830 juta ($1 miliar) antara 2009 dan 2018, dengan bantuan sejumlah kontrak "palsu" bersama beberapa mitra komersial.
Belum ada sanksi yang diumumkan dan City, yang tetap menyatakan tidak bersalah, telah mengajukan banding. Artinya, mungkin perlu beberapa bulan sebelum hasil akhirnya diketahui. Namun, jika putusan awal dikuatkan, konsekuensinya bagi klub yang bermarkas di Etihad itu bisa sangat berat. Mengingat skala dugaan kecurangan tersebut, degradasi sebagai sanksi merupakan kemungkinan yang sangat nyata.
Dampaknya akan terasa di seluruh dunia karena City hanyalah satu dari 10 klub yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh City Football Group (CFG), perusahaan induk yang berbasis di Inggris dan saham mayoritasnya dimiliki oleh Abu Dhabi United Group (ADUG)...
Catatan: Club Bolivar dan Yokoham F. Marinos adalah klub mitra sehingga tidak disertakan