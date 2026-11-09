Apa arti dakwaan terhadap Man City bagi anggota City Football Group lainnya

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa New York City FC, ataupun klub CFG lainnya, tidak berisiko terkena sanksi terkait kasus Man City. Mereka adalah entitas terpisah yang beroperasi di yurisdiksi berbeda, sebagaimana telah ditegaskan Komisaris MLS Don Garber.

"MLS menilai apakah para pemilik bertindak sesuai dengan aturan kami di Major League Soccer," kata pria asal Amerika Serikat itu pada pertemuan Front Office Sport Tuned In bulan lalu. "Kami tidak bertugas menilai apa yang dilakukan para pemilik tim kami di liga lain. Terus terang, saya rasa tidak ada liga yang akan menilai apa yang dilakukan para pemilik di tempat lain ketika mereka memiliki banyak investasi di berbagai cabang olahraga.

"Konsep kepemilikan beberapa tim adalah sesuatu yang kita semua hadapi dan kelola, dan kami memiliki tata kelola sendiri terkait perilaku mereka."

Namun, kekhawatirannya adalah NYCFC, bersama klub-klub lain dalam grup yang sama, bisa terkena dampak negatif dari imbas pahit kasus yang sangat kontroversial ini. Kasus tersebut telah memicu seruan dari sejumlah tokoh senior sepakbola Inggris agar para pemilik City disingkirkan dari Etihad.

Mengingat Man City adalah klub utama dalam grup tersebut, hilangnya kendali atas aset mereka yang paling berharga pasti akan menimbulkan keraguan terhadap masa depan proyek kepemilikan multiklub terbesar ini. Hal itu jelas bukan kabar baik bagi NYCFC. Klub tersebut sepenuhnya dibangun mengikuti model City karena CFG dapat membangun waralaba itu dari nol. Tidak seperti semua tim lain dalam daftar ini, NYCFC belum ada sebelum City dan New York Yankees bekerja sama memperoleh hak untuk mendirikan klub ekspansi ke-20 MLS pada Mei 2013.

Meski sempat terjadi keresahan di kalangan suporter sejak tim itu menjalani debutnya di MLS pada 2015, terutama ketika kedatangan Frank Lampard tertunda karena masa tinggalnya di City diperpanjang, NYCFC kini telah mapan di dunia sepakbola Amerika Serikat dan bahkan menjuarai MLS Cup pada 2021.

CFG juga telah mendanai pembangunan stadion baru, Etihad Park, yang dijadwalkan dibuka tahun depan. Artinya, waralaba tersebut memiliki fondasi yang sangat kuat, apa pun yang terjadi di Inggris dalam beberapa bulan mendatang.

Tentu saja, perubahan kepemilikan di kemudian hari bisa saja mengakibatkan perubahan identitas waralaba secara radikal, sekalipun tokoh seperti Garber jelas tidak melihat adanya masalah dengan para pemilik saat ini ataupun potensi kerusakan reputasi NYCFC.