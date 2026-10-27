Masa Michael Carrick tampaknya tinggal menghitung hari. Manchester United menjalani awal musim liga terburuk mereka sejak 1986, dengan hanya memenangi satu dari delapan laga pertama, dan kini cuma unggul satu poin dari zona degradasi Liga Primer.

Old Trafford telah mengalami begitu banyak titik nadir sejak era Sir Alex Ferguson berakhir. Namun, setelah kekalahan memalukan 4-1 dari pendatang baru Liga Champions, Como, disusul kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth, Manchester United seolah akhirnya mencapai titik terendah. Carrick akan tetap memimpin tim saat bertandang ke markas Chelsea pada Sabtu, di tengah laporan bahwa ia akan diberi kesempatan untuk memperbaiki performa klub. Namun, itu membutuhkan keajaiban karena sebagian pemain jelas sudah tidak lagi berjuang untuknya dan berbalik menentangnya.

Hal serupa terjadi pada Ruben Amorim, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal, dan David Moyes sebelum Carrick. Pengaruh pemain telah merajalela selama jauh lebih dari satu dekade, terutama akibat ketidakcakapan departemen perekrutan, yang berulang kali menyetujui kedatangan pemain tanpa kualitas atau mentalitas yang dibutuhkan untuk sukses di salah satu klub terbesar di dunia.

Carrick tentu bisa mengatakan bahwa ia dikecewakan oleh jajaran petinggi klub, yang hanya memberinya £155 juta untuk perombakan lini tengah yang mungkin paling mengecewakan sepanjang masa. Pihak INEOS dan keluarga Glazer terus memperlakukan legenda klub itu seperti manajer sementara, meski telah memberinya kontrak dua tahun setelah ia membawa United kembali ke Liga Champions. Itu tidak bisa dimaafkan. Seperti terlihat dari luapan kecintaan suporter kepada Carrick seusai laga melawan Bournemouth, ia tidak patut disalahkan atas semua ini.

Namun, sesuatu harus berubah jika hasil buruk terus berlanjut, dan mencopot manajer selalu menjadi langkah termudah. Selama para pemilik belum disingkirkan dari posisi nyaman mereka yang bergelimang kemewahan, United akan terus terjebak dalam siklus kegagalan. Meski begitu, perubahan budaya yang sangat dibutuhkan mungkin terwujud jika Carrick pada akhirnya digantikan oleh sosok yang terbiasa meraih gelar dan mampu membenahi skuad yang terpuruk dengan disiplin keras. Sosok itu adalah Antonio Conte.