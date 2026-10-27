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Conte only man who can whip Man Utd into shape_1-1.jpgGetty/GOAL

Antonio Conte yang tak kenal kompromi adalah satu-satunya pelatih yang bisa membenahi Manchester United yang terpuruk

Pergantian lain di kursi pelatih Old Trafford tampaknya tak lama lagi terjadi, dan juru taktik asal Italia yang sarat prestasi serta tegas dan lugas itu menjadi kandidat paling menonjol untuk pekerjaan tersulit di sepak bola.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Masa Michael Carrick tampaknya tinggal menghitung hari. Manchester United menjalani awal musim liga terburuk mereka sejak 1986, dengan hanya memenangi satu dari delapan laga pertama, dan kini cuma unggul satu poin dari zona degradasi Liga Primer.

    Old Trafford telah mengalami begitu banyak titik nadir sejak era Sir Alex Ferguson berakhir. Namun, setelah kekalahan memalukan 4-1 dari pendatang baru Liga Champions, Como, disusul kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth, Manchester United seolah akhirnya mencapai titik terendah. Carrick akan tetap memimpin tim saat bertandang ke markas Chelsea pada Sabtu, di tengah laporan bahwa ia akan diberi kesempatan untuk memperbaiki performa klub. Namun, itu membutuhkan keajaiban karena sebagian pemain jelas sudah tidak lagi berjuang untuknya dan berbalik menentangnya.

    Hal serupa terjadi pada Ruben Amorim, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal, dan David Moyes sebelum Carrick. Pengaruh pemain telah merajalela selama jauh lebih dari satu dekade, terutama akibat ketidakcakapan departemen perekrutan, yang berulang kali menyetujui kedatangan pemain tanpa kualitas atau mentalitas yang dibutuhkan untuk sukses di salah satu klub terbesar di dunia.

    Carrick tentu bisa mengatakan bahwa ia dikecewakan oleh jajaran petinggi klub, yang hanya memberinya £155 juta untuk perombakan lini tengah yang mungkin paling mengecewakan sepanjang masa. Pihak INEOS dan keluarga Glazer terus memperlakukan legenda klub itu seperti manajer sementara, meski telah memberinya kontrak dua tahun setelah ia membawa United kembali ke Liga Champions. Itu tidak bisa dimaafkan. Seperti terlihat dari luapan kecintaan suporter kepada Carrick seusai laga melawan Bournemouth, ia tidak patut disalahkan atas semua ini.

    Namun, sesuatu harus berubah jika hasil buruk terus berlanjut, dan mencopot manajer selalu menjadi langkah termudah. Selama para pemilik belum disingkirkan dari posisi nyaman mereka yang bergelimang kemewahan, United akan terus terjebak dalam siklus kegagalan. Meski begitu, perubahan budaya yang sangat dibutuhkan mungkin terwujud jika Carrick pada akhirnya digantikan oleh sosok yang terbiasa meraih gelar dan mampu membenahi skuad yang terpuruk dengan disiplin keras. Sosok itu adalah Antonio Conte.

  • Peluang emas

    Antonio Conte Napoli
    Getty Images

    Conte angkat bicara soal masa depannya di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Manchester United, seraya membantah klaim bahwa ia akan menuntut “kendali penuh” dalam jabatan berikutnya.

    Sudah lima bulan sejak Conte meninggalkan jabatan terakhirnya di Napoli atas kesepakatan bersama. Artinya, ia kini tersedia dan klub yang merekrutnya tidak perlu membayar kompensasi. Jajaran petinggi United sekali lagi gagal menjalankan tugas dengan baik jika mereka bahkan tidak menjajaki kesediaan Conte untuk pindah ke Old Trafford.

    Jarang ada pelatih sehebat Conte yang tersedia pada saat krisis. Ini kesempatan emas yang mungkin tidak datang lagi, karena Conte hampir pasti akan mendapatkan jabatan bergengsi lain dalam waktu dekat. Saat ini, ia masih menunggu tawaran yang menarik minatnya, seperti yang perlu ia tegaskan ketika menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan United pekan lalu.

    “Nama saya dikaitkan dengan banyak klub, tetapi saat ini tidak ada negosiasi yang sudah mencapai tahap lanjut,” tulis Conte di Instagram. “Setelah periode yang luar biasa dan sukses saat menangani Napoli, saya akan meluangkan waktu yang saya perlukan untuk mempertimbangkan bagaimana dan kapan kembali melatih. Keputusan itu akan saya pertimbangkan dengan matang dan saya ambil ketika saya yakin kondisinya tepat.

    “Saya telah membaca laporan mengenai tuntutan finansial dan permintaan kendali penuh yang konon sudah saya ajukan kepada klub-klub yang disebutkan, serta keraguan terkait apa yang digambarkan sebagai ‘kepribadian kuat’ saya. Laporan-laporan itu tidak berdasar, karena saat ini tidak ada landasan konkret untuk penilaian semacam itu.

    “Jika ada peluang konkret, saat itulah pembicaraan dengan klub terkait dapat dilakukan dan kami bersama-sama mempertimbangkan ketentuan kesepakatan yang mungkin dicapai, dengan memperhatikan kebutuhan kedua belah pihak serta kualitas dan pendekatan yang menjadi ciri pekerjaan saya sebagai pelatih. Sampai saat itu tiba, segala anggapan tentang tuntutan dan masa depan profesional saya tetaplah spekulasi dan tidak dapat dianggap sebagai fakta.”

  • CV mentereng

    Napoli v Cagliari - Serie A
    Getty Images Sport

    Pelatih asal Italia itu telah meraih kesuksesan nyata di hampir setiap klub yang ditanganinya, dan biasanya dalam waktu singkat.

    Pernyataan itu bisa ditafsirkan sebagai isyarat terselubung bahwa ia siap direkrut. Conte tahu reputasinya sebagai pelatih keras yang tak kenal kompromi sudah melekat padanya, dan wajar jika ia tak ingin reputasi itu merugikannya ketika posisi di klub-klub elite terbuka.

    Namun, justru karena reputasi itulah United seharusnya ingin merekrutnya. Mengapa tidak memberinya “kendali penuh” juga? Jason Wilcox dan Omar Berrada memegang keputusan akhir dalam semua urusan sepak bola sejak pengambilalihan saham minoritas oleh INEOS, dan semua keputusan itu membuat situasi di lapangan semakin buruk.

    Conte tahu persis apa yang dilakukannya, dan rekam jejaknya membuktikan hal itu. Ia satu-satunya pelatih dalam sejarah Serie A yang meraih Scudetto bersama tiga klub berbeda. Setelah menjuarai liga tiga kali berturut-turut bersama Juventus, ia juga membawa Inter dan Napoli meraih gelar. Di musim pertamanya menangani Chelsea, ia mengantar klub itu menjuarai Premier League. Sebagai bukti lebih lanjut kemampuannya mengubah nasib tim, Chelsea dan Napoli sama-sama finis di posisi ke-10 di liga masing-masing sebelum Conte mengambil alih.

    Bari dan Siena sama-sama promosi ke Serie A di bawah asuhan Conte, sementara Italia ia bawa ke perempat-final Euro 2016. Satu-satunya catatan buruk yang benar-benar menonjol dalam rekam jejak Conte adalah dua tahunnya di Tottenham, yang berakhir dengan perselisihan. Meski begitu, pada musim pertamanya ia tetap membawa Tottenham yang sedang kehilangan kepercayaan diri dari posisi kesembilan ke posisi keempat. Pencapaian itu semakin mengesankan mengingat ia baru menggantikan Nuno Espirito Santo pada November.

    Tantangan yang akan dihadapinya di United saat ini sangat mirip. Jika United ingin menyelamatkan musim ini, bukan menyerah begitu saja, Conte sejauh ini merupakan pilihan terbaik.

  • “Seperti seorang sersan polisi”

    Parma Calcio 1913 v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    Sebagai pelatih yang mudah tersulut emosi dan menetapkan tuntutan ketat, Conte bisa membuat orang lain tidak nyaman, tetapi Manchester United sangat membutuhkan kepemimpinan seperti itu.

    United dan Conte tentu sangat berhati-hati agar kepergian Conte dari Tottenham yang penuh gejolak tidak terulang. Posisinya kala itu tak lagi dapat dipertahankan setelah ia melontarkan kecaman keras secara terbuka terhadap para pemain dan mantan pemilik Spurs. Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa mereka “bisa mengganti manajer, tetapi situasinya tidak akan berubah”.

    Seperti dikatakan Conte sendiri, kondisinya harus tepat. Ada alasan mengapa ia tidak bertahan lebih dari dua tahun di klub mana pun sejak meninggalkan Juventus pada 2014: ia tidak mudah diajak bekerja sama, dan segala sesuatu harus berjalan sesuai keinginannya. Jajaran petinggi United harus menerima hal itu sejak awal.

    Namun, hal itu sepadan dengan pengaruh Conte di ruang ganti, terutama sikapnya yang tidak menoleransi pemain yang hanya besar omong dan mereka yang membuat kekacauan. “Saya selalu bicara tentang pendidikan dan rasa hormat. Saya memberikan keduanya. Tetapi saya juga menuntut keduanya,” katanya dalam wawancara dengan Thierry Henry semasa melatih Chelsea. “Dan jika seseorang tidak menunjukkan sikap yang baik dalam sesi latihan atau tidak berperilaku baik dalam berbagai situasi, saya lebih memilih untuk membunuhnya.”

    Agar tidak “dibunuh”, para pemain harus memberikan segalanya. Kedatangan Conte akan menjadi cambuk keras bagi para pemain United saat ini yang malas, belum dewasa, dan tampil mengecewakan. Mereka yang menerima filosofinya cenderung berkembang, sedangkan yang tidak akan disingkirkan. Amorim telah berupaya melakukan penyaringan itu, tetapi pelatih asal Portugal tersebut tidak mampu mendapatkan rasa hormat dengan cara yang sama seperti Conte.

    “Bersama Conte, tuntutannya tidak hanya saat pertandingan. Sepanjang hari, di setiap sesi latihan, ia seperti sersan polisi,” kata mantan bek Juventus dan Italia Giorgio Chiellini pada 2018. “Ketika latihan selesai, Anda seperti mati. Bukan lelah, melainkan mati. Anda hanya bisa menjalaninya karena percaya pada apa yang ia lakukan. Anda mendukungnya 100 persen. Ia menciptakan atmosfer yang membuat semua orang saling memberi energi. Ia jelas salah satu yang terbaik.”

  • 'Membosankan' tetapi efektif

    Pisa SC v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    Pendekatan Conte yang sangat teliti menuntut konsentrasi dan upaya penuh setiap saat, hal yang sangat penting untuk membangun kebiasaan menang.

    Mantan winger United, Ashley Young, menjalani salah satu musim terbaik sepanjang kariernya di bawah Conte pada 2020-21, saat usianya sudah 35 tahun. Ia memainkan peran penting dalam keberhasilan Inter meraih gelar Serie A. Namun, ketika mengenang metode Conte, Young tidak berbicara dengan pujian setinggi Chiellini.

    “Omong-omong, dia gila, benar-benar gila,” kata Young dalam penampilan terbarunya di Overlap Daily. “Dia sedikit seperti [pelatih Atletico Madrid] Diego Simeone di pinggir lapangan. Suaranya terus terdengar. Latihannya intens, banyak sekali berlari.

    “Ada banyak hal yang dia lakukan. Sesi latihan sering berupa pertandingan 11 lawan 11, yang terkadang sedikit membosankan. Rapatnya panjang. Ketika saya bilang panjang, maksud saya, jika kami kalah dalam satu pertandingan, kami bisa masuk ke ruang rapat dan dia benar-benar menghentikan segalanya. Kami bisa berada di sana selama tiga atau empat jam. Rasanya seperti, ‘Ayolah, yang benar saja’.

    “Saya pikir itulah salah satu alasan mengapa dia tidak bertahan lama di klub-klubnya. Bukan hanya pemain yang dia uji secara mental, tetapi juga jajaran direksi dan pemilik. Saya pikir orang-orang menjadi kesal kepadanya dan berpikir, ‘Sudah saatnya kamu pergi’. Banyak yang membicarakan statistik lari Man United. Jika mereka tidak mau berlari lalu Antonio Conte datang ke sana, saya pikir itu akan menjadi bencana.”

    “Membosankan” kerap berarti konsisten; lihat saja Arsenal. Gaya bermain mereka di bawah Mikel Arteta terus-menerus dikritik selama dua tahun terakhir, tetapi semua orang memahami peran masing-masing dan percaya pada visi sang pelatih. Itulah sebabnya mereka berada di jalur untuk menjuarai Premier League dua musim berturut-turut. United belum memiliki rutinitas harian yang efektif untuk dijalankan sejak kepergian Ferguson.

    Jika beberapa pemain merasa kesal, biarlah. Situasinya pun hanya akan menjadi “bencana” bagi mereka yang tidak mengikuti arahan Conte. Terlalu lama United hanya mampu tampil maksimal dalam periode-periode singkat. Skuad mereka kurang memiliki kedalaman, tetapi kualitas yang ada cukup untuk kembali bersaing memperebutkan posisi empat besar. Jangan lupa, sebagian besar pemainnya sama dengan tim yang meraih lebih banyak poin daripada klub Premier League lainnya setelah Carrick pertama kali ditunjuk pada paruh kedua musim lalu.

    Young mungkin tidak terlalu menyukai Conte, tetapi ia mengikuti setiap instruksinya. Pemain timnas Inggris itu tak akan bertahan lima menit jika tidak melakukannya. Conte bisa menimbulkan rasa takut mendasar yang sama untuk meningkatkan standar di United dan mempertahankannya.

  • "Jauh di depan"

    Antonio Conte Pisa Napoli 17052026
    Getty Images

    Ada tiga pelatih yang diyakini lebih diprioritaskan Manchester United ketimbang Conte, tetapi tak satu pun dari mereka sebanding dengan pelatih asal Italia itu.

    Conte tidak dianggap sebagai kandidat terdepan untuk menangani Manchester United jika Carrick pada akhirnya dipecat. Eddie Howe, Julian Nagelsmann, dan Unai Emery termasuk dalam daftar kandidat yang telah dijajaki klub.

    Howe disebut "sepenuhnya terbuka" untuk menggantikan Carrick setelah mundur dari jabatannya di Newcastle pada Juli. Namun, United harus membayar kompensasi senilai jutaan pound kepada Newcastle untuk mendatangkan Howe, yang kontraknya di St James' Park masih tersisa tiga tahun. Sementara itu, Villa akan menuntut £20 juta untuk melepas Emery dari kontraknya saat ini.

    Apakah salah satu dari mereka benar-benar sepadan dengan upaya itu? Howe mengakhiri penantian 50 tahun Newcastle untuk meraih trofi dengan menjuarai Piala Carabao, serta dua kali membawa tim lolos ke Liga Champions. Namun, Newcastle kemudian finis di posisi ketujuh dan ke-12 Liga Primer pada musim-musim berikutnya, secara berturut-turut. Hal itu menunjukkan Howe kurang memiliki bekal untuk mengangkat United dari keterpurukan.

    Emery lebih unggul dalam hal pengalaman. Pelatih asal Spanyol itu telah menunjukkan hasil luar biasa di Aston Villa, serta melampaui ekspektasi di Villarreal dan Sevilla. Ia memenangi lima gelar Liga Europa, sebuah rekor, selama menangani ketiga klub tersebut. Namun, di level tertinggi, Emery belum mampu memenuhi harapan, kecuali saat menjuarai Ligue 1 bersama Paris Saint-Germain. Ia gagal membawa raksasa Prancis itu melewati babak 16 besar Liga Champions dan hanya bertahan 18 bulan sebagai pelatih Arsenal, dengan persentase kemenangan yang buruk, yakni 49 persen, di Liga Primer.

    Nagelsmann tidak memerlukan biaya kompensasi, tetapi itu karena ia dipecat setelah Jerman secara mengejutkan tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ia juga hanya mampu meraih satu trofi utama selama dua tahun menangani Bayern Munich sebelumnya dan dilaporkan membuat beberapa pemain senior tidak senang dengan taktiknya yang terlalu rumit.

    Rekam jejak Conte jauh lebih meyakinkan jika ditelaah, setidaknya di mata legenda United, Paul Scholes. "Menurut saya, Conte adalah yang terbaik saat ini. Kalau kita bicara soal sosok terbaik di kelasnya dan membandingkan keempat nama itu, menurut saya Conte jauh di depan mereka semua," kata Scholes dalam episode terbaru podcast The Good, The Bad & The Football. "Dia temperamental, saya tahu dia temperamental dan mungkin agak gila, tetapi kalau kita bicara soal pelatih sukses di klub-klub besar, dia jauh lebih unggul.

    "Saya tidak peduli kalau itu hanya untuk jangka pendek. Saya tidak peduli kalau dia hanya bertahan 18 bulan dan membuat kami bersaing memperebutkan gelar liga, itu sudah menjadi keberhasilan. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa Conte perlu datang dan mulai menegur keras orang-orang di klub."

    Bagi sebagian orang, itu mungkin tampak tidak realistis. Namun, jika Conte bertahan selama itu, ia akan memiliki empat bursa transfer untuk membentuk skuad sesuai visinya. Ia bisa meletakkan fondasi bagi kebangkitan yang sesungguhnya. Memercayai sosok "gila" seperti Conte adalah risiko yang diperhitungkan dan harus diambil United. Hasilnya mungkin tidak selalu sedap dipandang, tetapi pelatih berusia 57 tahun itu akan memiliki keberanian untuk berpegang pada keyakinannya demi membawa perubahan besar di klub yang telah kehilangan identitasnya.