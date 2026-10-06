Setelah kemenangan 2-0 England atas Czechia di laga tandang Nations League, Anthony Gordon mendapat pujian khusus dari manajer lawan. Santi Denia sebelumnya bekerja dengan 23 anggota skuad pemenang Piala Dunia 2026 Spanyol pada masa pembentukan mereka, melatih beberapa kelompok usia berbeda sambil membantu menata ulang sistem pembinaan usia muda negara itu, jadi dia tahu pesepakbola berbakat saat melihatnya.

"Gordon? Pemain yang luar biasa!" kata bos Czechia itu. "Pesepakbola yang luar biasa, ya Tuhan. Dia ada di level yang sama dengan ... saya tidak tahu, saya tadi ingin bilang Lamine [Yamal]. Muda, berani, satu lawan satu, cepat. Dan betapa hebat pekerjaan yang dilakukan sepakbola Inggris dalam memunculkan pemain-pemain seperti dia."

Tentu saja tidak akan mengejutkan jika lini belakang Czechia mengalami mimpi buruk tentang Gordon sejak pertandingan itu. Winger Barcelona tersebut, yang pindah ke Camp Nou dari Newcastle dalam kesepakatan musim panas senilai £69 juta ($91 juta), melakukan pergerakan luar biasa ke kotak penalti untuk menanduk masuk umpan silang matang Trent Alexander-Arnold dan membawa England unggul di awal babak kedua. Itu adalah gol yang sepenuhnya layak didapat Gordon atas kerja kerasnya; dia mencatatkan empat tembakan, empat umpan kunci, dan 33 kali membawa bola selama 81 menit berada di lapangan, serta menempuh total 8,2 kilometer.

Denia harus menyusun rencana untuk meredam Gordon saat Czechia menghadapi England lagi di Wembley pada hari Selasa, karena dia saat ini sedang menetapkan standar bagi lini serang menakutkan milik Thomas Tuchel. Meski masih terlalu dini untuk menempatkan pemain 25 tahun itu dalam kategori kelas dunia, terlepas dari dukungan Denia, kini dia seharusnya dianggap sebagai salah satu pemain yang tak tersentuh di England bersama Harry Kane, Jude Bellingham, dan Declan Rice.