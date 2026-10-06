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Anthony Gordon England 1:1Getty/GOAL

Anthony Gordon bukan Lamine Yamal-nya Inggris - tetapi bintang terbaru Barcelona itu pantas menjadi salah satu pemain yang tak tersentuh milik Thomas Tuchel

Mantan winger Newcastle itu menjalani awal musim yang luar biasa, sekaligus menjadi sosok yang tak tergantikan untuk klub dan tim nasionalnya dalam proses tersebut

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Setelah kemenangan 2-0 England atas Czechia di laga tandang Nations League, Anthony Gordon mendapat pujian khusus dari manajer lawan. Santi Denia sebelumnya bekerja dengan 23 anggota skuad pemenang Piala Dunia 2026 Spanyol pada masa pembentukan mereka, melatih beberapa kelompok usia berbeda sambil membantu menata ulang sistem pembinaan usia muda negara itu, jadi dia tahu pesepakbola berbakat saat melihatnya.

    "Gordon? Pemain yang luar biasa!" kata bos Czechia itu. "Pesepakbola yang luar biasa, ya Tuhan. Dia ada di level yang sama dengan ... saya tidak tahu, saya tadi ingin bilang Lamine [Yamal]. Muda, berani, satu lawan satu, cepat. Dan betapa hebat pekerjaan yang dilakukan sepakbola Inggris dalam memunculkan pemain-pemain seperti dia."

    Tentu saja tidak akan mengejutkan jika lini belakang Czechia mengalami mimpi buruk tentang Gordon sejak pertandingan itu. Winger Barcelona tersebut, yang pindah ke Camp Nou dari Newcastle dalam kesepakatan musim panas senilai £69 juta ($91 juta), melakukan pergerakan luar biasa ke kotak penalti untuk menanduk masuk umpan silang matang Trent Alexander-Arnold dan membawa England unggul di awal babak kedua. Itu adalah gol yang sepenuhnya layak didapat Gordon atas kerja kerasnya; dia mencatatkan empat tembakan, empat umpan kunci, dan 33 kali membawa bola selama 81 menit berada di lapangan, serta menempuh total 8,2 kilometer.

    Denia harus menyusun rencana untuk meredam Gordon saat Czechia menghadapi England lagi di Wembley pada hari Selasa, karena dia saat ini sedang menetapkan standar bagi lini serang menakutkan milik Thomas Tuchel. Meski masih terlalu dini untuk menempatkan pemain 25 tahun itu dalam kategori kelas dunia, terlepas dari dukungan Denia, kini dia seharusnya dianggap sebagai salah satu pemain yang tak tersentuh di England bersama Harry Kane, Jude Bellingham, dan Declan Rice.

  • Bukan hal yang sama

    England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1
    Getty Images Sport

    Gordon tidak sebanding dengan rekan barunya di klub dalam hal sihir murni sepakbola, tetapi dia tetap pemain bagus dengan kemampuannya sendiri

    Mari bereskan ini lebih dulu: Gordon tidak bisa dibandingkan dengan Yamal. Ya, seperti diamati Denia, Gordon cepat dan bermain lugas, tetapi dia tidak memiliki kemampuan teknis magis atau karisma di lapangan seperti rekan setim barunya di Barcelona itu.

    Hal itu sudah terlihat jelas dalam dua bulan pertama mereka bersama di Camp Nou dan juga didukung statistik; Gordon mencatatkan empat assist dalam tujuh penampilan, sementara Yamal mencetak delapan gol dan membuat enam assist dalam delapan laga. Yamal adalah maestro kreatif Barcelona dan senjata serangan paling mematikan mereka, dan Hansi Flick tidak merekrut Gordon untuk menyaingi pemain 19 tahun itu dalam dua status tidak resmi tersebut.

    Namun, yang dibawa Gordon dalam jumlah melimpah adalah dinamisme. Dia sangat cocok untuk sistem cair dengan pressing tinggi milik Flick, sebagai penyerang serbabisa yang dapat bermain di kedua sayap maupun sebagai false nine. Barca bisa mengandalkannya untuk secara konsisten merebut kembali bola di area depan dan menghubungkan permainan dengan efektif. Jika nantinya ada gol yang ikut hadir, itu akan menjadi bonus.

    Fans Inggris seharusnya tidak tiba-tiba berharap Gordon akan memberi dampak yang sama seperti yang dilakukan Yamal untuk Spanyol. Meski begitu, dia adalah aset unik bagi Tuchel saat pelatih taktik asal Jerman itu berupaya memangkas jarak dengan juara dunia.

    Gordon dan Yamal berduel langsung di Wembley pada 26 September, dan itu adalah pertarungan yang sangat menarik. Gordon meregangkan lini belakang Spanyol dengan pergerakannya yang terus-menerus menusuk ke belakang, sementara Yamal mengeksploitasi Marc Guehi dengan sangat efektif, melaju ke arah area penalti pada setiap kesempatan.

    Kualitas keseluruhan Spanyol pada akhirnya menjadi pembeda saat Inggris kalah 3-2, tetapi jika Kane tidak gagal mengeksekusi penalti dan tuan rumah lebih klinis dalam permainan terbuka, mereka sangat mungkin meraih tiga poin. Gordon merepotkan La Roja dalam berbagai situasi transisi, dan beberapa kombinasinya dengan Bellingham benar-benar memukau untuk disaksikan.

  • "Mencapai level lain"

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Tuchel dan Kane sama-sama melihat perubahan positif dalam permainan dan mentalitas Gordon sejak kepindahannya ke Barcelona

    Gordon juga menampilkan performa menonjol dalam kemenangan telak Inggris 7-0 atas Kroasia pada Sabtu. Dia membuat assist untuk gol kedua, mengontrol umpan silang Bukayo Saka sebelum mengopernya kepada Bellingham untuk sontekan mudah, lalu mencetak gol ketiga sendiri dengan menanduk umpan Jarrell Quansah di tiang jauh.

    "Sekarang dia bermain dengan agresivitas yang jauh lebih besar, dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Saya melihat seorang pemain yang penuh kepercayaan diri, penuh keyakinan. Dia telah mencapai level lain," kata Tuchel kepada media seusai pertandingan. "Dia sangat menentukan dalam ketiga pertandingan."

    Memang, kepercayaan diri itu tidak selalu ada di Piala Dunia. Gordon kesulitan menunjukkan pengaruhnya dalam laga fase grup melawan Kroasia dan Ghana, dan Tuchel mengakui dia tidak tampil cukup baik dalam kemenangan tipis Inggris atas Norwegia di perempat-final.

    "Dia bisa saja tampil lebih baik," tambah Tuchel. "Tapi itu sulit, setiap pertandingan sulit. Dia ingin membuktikan bahwa posisi di sisi kiri itu miliknya dan itulah yang persis dia lakukan. Dia pemain yang sangat penting."

    Kane juga ditanya apakah dia melihat peningkatan pada Gordon selama jeda internasional ini, dan menyoroti perubahan dalam bahasa tubuhnya. "Saya rasa begitu. Kepindahan ke Barcelona telah membantunya," kata kapten Inggris itu. "Pergi ke klub besar seperti itu memberi Anda keyakinan diri yang lebih besar. Anda merasa memang pantas berada di panggung terbesar dan dia membawa hal itu ke penampilannya bersama Inggris. Dia luar biasa melawan Spanyol dan dia menjadi pembeda saat menghadapi Republik Ceko."

    Itu adalah keputusan besar bagi Gordon untuk meninggalkan zona nyamannya di Premier League, tetapi dia menerima tantangan budaya baru itu, bahkan mempelajari bahasa Spanyol jauh-jauh hari, serta tekanan yang datang saat bermain untuk klub super seperti Barcelona. Inggris kini memetik manfaatnya, dan saat ini dia jauh di depan para pesaing lainnya untuk peran tersebut di sisi kiri.

  • Ditinggalkan

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    Getty Images Sport

    Marcus Rashford kini menghadapi tugas berat untuk menyingkirkan Gordon dari susunan pemain Tuchel

    Morgan Rogers dan Eberechi Eze bisa bermain di sisi itu, tetapi mereka bukan winger spesialis seperti Gordon. Sementara itu, Noni Madueke lebih baik menusuk dari kanan, Jack Grealish masih punya jalan panjang untuk kembali ke dalam radar tim nasional setelah lama absen karena cedera, dan wonderkid Liverpool Rio Ngumoha masih belajar di usia 18 tahun.

    Itu membuat Marcus Rashford menjadi pesaing utama Gordon untuk peran starter. Tuchel lebih cenderung memilih Gordon di Piala Dunia, dan jarak antara kedua pemain itu kini terlihat sangat lebar setelah Rashford mundur dari jeda internasional terbaru karena mengalami cedera ringan.

    Terasa seperti Gordon baru mulai mencapai puncaknya, sementara puncak Rashford tampaknya sudah lewat. Pemain Manchester United itu kembali masuk skuad England berkat musim peminjaman yang bagus di Barca, tetapi benar-benar tidak efektif sejak kembali ke Old Trafford.

    Rashford bisa menandingi kecepatan Gordon, tetapi produk akhirnya jauh lebih tidak konsisten, dan dia tidak memberikan usaha yang sama saat tim kehilangan bola. Itulah mengapa Barca membayar lebih mahal untuk Gordon, alih-alih mempermanenkan transfer Rashford hanya dengan £30 juta ($40 juta), seperti yang diisyaratkan Deco secara terbuka.

    "Dia berkontribusi banyak musim lalu, tetapi ide permainan kami jauh lebih terkait dengan Anthony," kata direktur olahraga Barca itu bulan lalu. "Salah satu area yang menjadi kesulitan kami musim lalu, tanpa Raphinha, adalah energi tim menurun. Itu hilang. Kami membutuhkan lebih banyak intensitas."

    Gordon mencatat lebih banyak dribel sukses daripada Rashford, memenangi lebih banyak duel dan mendapatkan lebih banyak pelanggaran, serta mengonversi peluang dengan tingkat yang lebih tinggi. Rashford masih bisa menciptakan peluang dari situasi yang nyaris tidak ada, tetapi eksekusinya sering buruk. Dalam laga yang lebih mengandalkan fisik, dia kerap tenggelam tanpa pengaruh, sementara Gordon tampaknya menikmati pertarungan sengit, dan dia juga lebih merupakan pemain tim.

    Peran pelapis adalah satu-satunya yang bisa ditawarkan Tuchel kepada Rashford atas dasar itu, kecuali dia mengalami transformasi ajaib di United dalam beberapa pekan dan bulan ke depan.

  • Rasa hormat yang terlambat datang

    Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2
    Getty Images Sport

    Gordon tidak percaya bahwa bakatnya sepenuhnya dihargai selama masanya di Premier League

    Banyak suporter dan pengamat yang mempertanyakan mengapa Barca membayar begitu mahal untuk Gordon, dan ada juga yang tidak memahami masuknya dia ke skuad Piala Dunia Inggris. Para pengkritik sering menuduh Gordon sebagai winger satu dimensi yang kerap kesulitan saat menghadapi tim-tim yang bermain dengan blok rendah. Namun, lulusan akademi Everton itu percaya dirinya dicap secara tidak adil, dan tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan talentanya karena keterbatasan kolektif Newcastle.

    "Saya pikir saya telah menjadi pemain yang berbeda di mata banyak orang," kata Gordon kepada ITV pekan lalu. "Saya selalu merasa di Inggris orang-orang menghormati saya karena saya cepat dan saya melakukan pressing, tetapi mereka tidak pernah benar-benar menghargai kualitas dan IQ yang saya miliki dalam permainan saya.

    "Hanya para pemain yang bermain bersama saya yang tampaknya menyadari itu. Saya pikir sekarang saya berada di Barcelona dan memainkan gaya yang berbeda, kualitas-kualitas itu jauh lebih terlihat dan orang-orang mulai menyadari bahwa saya bukan hanya cepat. Di Inggris, hal itu tidak pernah benar-benar dihargai karena orang hanya melihat saya sangat cepat dan sangat agresif. Di Spanyol, mereka sangat menghargai IQ dan kualitas saya karena di Barca, kalau Anda tidak teknis, kalau Anda tidak cerdas, Anda akan terlihat sangat mencolok."

    Dia punya poin yang valid. Gordon mencatat total keterlibatan dalam 40 gol dari 95 penampilan di Premier League untuk Newcastle, dan mencetak 10 gol di Liga Champions musim lalu. Itu adalah angka serangan kelas atas yang tidak cocok dengan narasi bahwa Gordon hanya seorang pekerja keras.

    Kemampuan itu selalu ada, dan itulah sebabnya dia beradaptasi begitu cepat dengan kehidupan di Barcelona. Kini Gordon mendapatkan respek yang sudah lama layak dia terima, dan meski dia mungkin tidak akan pernah sesuai dengan sosok superstar seperti Yamal, tidak ada alasan dia tidak bisa sekarang menjadi salah satu yang terbaik di dunia di posisinya.