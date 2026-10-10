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Andy Burnham dan larangan minuman beralkohol di sepak bola Inggris: Akankah alkohol benar-benar kembali ke tribune Premier League di tengah keinginan Perdana Menteri untuk perubahan?

PM sangat memberi isyarat bahwa ia ingin mencabut larangan 41 tahun terhadap alkohol di tribun, tetapi seberapa realistis, dan seberapa perlu, perubahan besar seperti itu?

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Kini sudah 41 tahun sejak alkohol secara kontroversial dilarang di tribun pada pertandingan sepak bola di Inggris dan Wales. Dua generasi suporter tak pernah mengenal hal yang berbeda, dan sudah terbiasa menikmati minuman mereka sebelum pertandingan, saat jeda babak pertama, dan di pub setelahnya. Namun Perdana Menteri Andy Burnham ingin mengubah itu.

    Pemimpin Partai Buruh itu, yang juga penggemar berat sepak bola, baru-baru ini menyebut legislasi tersebut "tidak adil", "ketinggalan zaman", dan "diskriminatif", sembari memberi isyarat kuat bahwa ia akan mendorong pencabutan larangan itu.

    Namun bahkan jika ada keinginan akan perubahan di kalangan suporter, politikus, dan petinggi sepak bola, seberapa realistis, atau perlu, untuk melihat bir kembali hadir di tribun pada level tertinggi sepak bola Inggris?

  • Mengapa minuman beralkohol dilarang

    1985 Luton riot
    Hulton Archive

    Alkohol telah dilarang di tribun pada pertandingan sepakbola di Inggris sejak 1985, setelah serangkaian insiden kekerasan suporter

    Sebagian besar kritik terhadap larangan alkohol di tribune di Inggris berakar pada pandangan yang luas diyakini bahwa undang-undang tersebut disusun terlalu tergesa-gesa oleh pemerintahan Konservatif garis keras Margaret Thatcher pada 1985. Aturan itu muncul sebagai respons terhadap kekerasan yang mencoreng laga Piala FA yang terkenal buruk antara Luton dan Millwall pada Maret tahun itu. Kericuhan di sektor suporter tim tamu di Kenilworth Road menghentikan pertandingan selama 25 menit pada babak pertama, sebelum kerusuhan pecah saat laga usai ketika kursi-kursi dicabut dan para pendukung bentrok dengan polisi.

    Dua bulan kemudian menyusul bencana Stadion Heysel di ibu kota Belgia, Brussels, ketika 39 orang, sebagian besar suporter Juventus asal Italia, tewas dan 600 lainnya terluka dalam insiden berdesakan setelah kerusuhan suporter memuncak dengan serbuan yang dilakukan pendukung Liverpool sebelum final European Cup. Insiden mematikan itu berujung pada larangan bagi semua klub Inggris tampil di kompetisi Eropa selama lima tahun.

    Pada titik itu, hooliganisme sudah menjadi momok bagi sepak bola Inggris selama bertahun-tahun, dan pemerintahan Thatcher menimpakan porsi kesalahan yang signifikan pada konsumsi alkohol berlebihan. Di bawah tekanan untuk bertindak setelah kekerasan pada 1985, Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act dengan cepat diloloskan di parlemen, bersama langkah-langkah lain yang ditujukan untuk mengatasi kekerasan, dengan melarang alkohol dari stadion sepak bola di Inggris dan Wales.

    Undang-undang itu sejak saat itu telah diamendemen, tetapi dalam bentuknya saat ini aturan tersebut tetap melarang orang masuk ke stadion dalam keadaan mabuk, mengonsumsi alkohol dalam pandangan langsung ke lapangan, serta mengonsumsi alkohol di jenis transportasi tertentu yang menuju pertandingan.

  • Normal baru

    Manchester United v Leeds United - Premier League
    Getty Images Sport

    Terlepas dari larangan tersebut, alkohol masih menjadi bagian dari ritual hari pertandingan bagi sebagian besar suporter yang menghadiri laga.

    Meski era hooliganisme brutal tanpa batas dalam sepak bola Inggris telah berlalu, sebagai hasil dari berbagai legislasi pemerintah ketat lainnya seperti Football (Disorder) Act 2000, perubahan sikap, serta perbaikan dalam kepolisian dan infrastruktur stadion, akan keliru jika mengklaim bahwa alkohol (dan mabuk) tidak lagi menjadi bagian signifikan dari pengalaman hari pertandingan, terlepas dari adanya larangan tersebut.

    Mengingat mereka tidak bisa minum di tribune, banyak suporter yang datang ke stadion justru menjadikan pencarian peluang untuk mabuk sebagai semacam ritual, baik menjelang maupun setelah pertandingan, dengan pendukung tuan rumah memadati pub di sekitar stadion mana pun dan mereka yang bepergian memanfaatkan seluruh perjalanan, sejak jam berapa pun yang tak masuk akal di pagi hari, untuk menenggak minuman.

    Saat pertandingan berlangsung, bagi mereka yang ingin menghindari kembali sadar, jeda babak pertama telah menjadi perlombaan untuk menenggak sebanyak mungkin pint bir di area concourse sebelum bergegas kembali ke kursi tepat waktu untuk kick-off ulang, setelah mampir ke toilet.

    Meski mayoritas pertandingan berlangsung tanpa masalah besar, masih ada banyak contoh kerusuhan di mana mabuk kemungkinan menjadi salah satu faktor.

    Insiden paling terkenal dalam ingatan baru-baru ini terjadi pada final Euro 2020, yang ternoda oleh ratusan suporter tanpa tiket yang memaksa melewati steward dan petugas keamanan untuk masuk ke tribune Wembley demi menyaksikan duel England melawan Italia, yang kemudian memicu bentrokan keras di area concourse stadion. Saat itu, kepala eksekutif FA Mark Bullingham menyebut para pelaku sebagai "preman mabuk", dengan 86 orang ditangkap dan 19 petugas Metropolitan Police mengalami luka dalam sejumlah insiden di berbagai titik di London.

    Menurut statistik Home Office yang dirilis pada musim panas, jumlah pertandingan di mana "perilaku anti-sosial, kekerasan, dan kerusuhan terkait sepak bola" dilaporkan kepada polisi mencapai angka rekor pada 2025-26, naik empat persen dibandingkan musim sebelumnya (1.644 pertandingan, naik dari 1.580). Jumlah football banning orders yang dikeluarkan, yang melarang siapa pun yang dihukum karena kejahatan terkait sepak bola untuk menghadiri pertandingan, mencapai level tertinggi sejak 2012.

    Hampir 50% tindakan kepolisian dan penangkapan justru terjadi di luar stadion, mencerminkan bahwa alkohol bukan hanya menjadi masalah di dalam area stadion pada hari pertandingan.

  • "Saya tidak melihat bagaimana itu bisa adil"

    FBL-ENG-PR-EVERTON-CRYSTAL PALACE
    AFP

    Perdana Menteri Burnham telah menegaskan bahwa ia menilai larangan itu mendiskriminasi para penggemar sepak bola dan ingin ada perubahan.

    Setelah 41 tahun yang panjang, perubahan signifikan bisa saja segera terjadi. Burnham, yang merupakan pemegang tiket musiman Everton, memberi isyarat kuat bahwa ia ingin undang-undang itu ditinjau ulang, setelah sebelumnya mengkritik pembatasan tersebut sebelum ia berkuasa karena aturan itu hanya berdampak pada sepak bola dan bukan olahraga yang berkaitan dengan kelas atas, seperti rugby dan tenis.

    "Saya rasa tidak adil jika penggemar sepak bola diperlakukan berbeda dengan cara seperti itu," katanya dalam kunjungan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York bulan lalu. "Undang-undang itu berasal dari era ketika sepak bola sangat berbeda, dan saya memang percaya ada alasan untuk menghapus diskriminasi itu.

    "Ada berbagai cara untuk melakukannya, itu bisa diterapkan sebagai uji coba. Tetapi saya tidak akan mundur dari pandangan yang sudah lama saya pegang. Saya tidak melihat bagaimana bisa adil jika sebagian pendukung dari satu olahraga diperlakukan berbeda."

    Perlu dicatat bahwa, menurut BBC, sumber-sumber pemerintah mengklaim Burnham sedang menegaskan kembali pendapatnya soal masalah ini, bukan membuat pengumuman dalam bentuk apa pun. Komentar tersebut tidak dipandang sebagai indikasi bahwa ia pasti akan berupaya mengubah undang-undang itu. Namun, tampaknya ada keinginan, atau dahaga, untuk sebuah perubahan.

  • Haus akan perubahan

    Football fans alcohol beer in stands
    Getty

    Baik Premier League maupun EFL telah mengisyaratkan keterbukaan untuk membahas perubahan aturan

    CEO Premier League Richard Masters mengindikasikan kesediaan untuk setidaknya membuka percakapan dengan Perdana Menteri, yang bisa menjadi langkah signifikan menuju pencabutan larangan tersebut.

    "Selama ini kami merasa waktunya belum tepat untuk mengambil langkah itu," katanya kepada Sky News baru-baru ini. "Akan menarik untuk mengadakan diskusi itu dengan [Burnham]. Kami tidak memiliki pandangan spesifik mengenai topik tersebut dan kami perlu memikirkannya dengan sangat hati-hati. Ini berakar sejak lama dari sejumlah persoalan yang cukup serius yang pernah dihadapi sepak bola. Mungkin sekarang waktunya tepat untuk memulai diskusi itu, tetapi kami belum memiliki pandangan yang jelas."

    EFL menunjukkan keterbukaan yang bahkan lebih besar terhadap perubahan tersebut. "EFL akan terbuka terhadap diskusi mengenai peninjauan legislasi saat ini dan mengizinkan minuman beralkohol dalam jarak pandang ke lapangan, sebuah posisi yang sejalan dengan pandangan klub-klub anggota kami, yang sebelumnya telah memberikan mandat kepada liga untuk melobi reformasi yang tepat di area ini," kata seorang juru bicara kepada Sky News.

    "Legislasi itu diperkenalkan lebih dari 40 tahun lalu dan tidak mengikuti perkembangan signifikan dalam pengelolaan stadion, keselamatan, dan penugasan steward. Penerapan larangan menyeluruh kepada semua suporter tidak proporsional dengan tingkat risiko yang terkait dengan konsumsi alkohol pada sebagian besar pertandingan EFL, yang dikategorikan sebagai berisiko rendah."

  • Fans terbelah

    Arsenal v Everton - Premier League
    Getty Images Sport

    Tidak semua suporter mendukung kembalinya bir ke tribun, yang menurut mereka bisa menimbulkan persoalan lain

    Anda mungkin berpikir para penggemar akan sepenuhnya mendukung pencabutan larangan tersebut, tetapi potensi perubahan hukum ini menyoroti perbedaan pendapat di kalangan suporter Inggris yang rutin datang ke stadion.

    Dalam sebuah pernyataan, ketua Football Supporters' Association (FSA) Tom Greatrex mengatakan: "FSA selalu berpendapat bahwa tidak adil mengkriminalisasi penggemar sepak bola karena minum segelas bir saat menonton pertandingan, terutama karena Anda bisa duduk di kursi yang sama sambil minum alkohol saat menonton konser Oasis atau rugby league. Kami sepenuhnya setuju bahwa undang-undang ini sudah ketinggalan zaman dan layak untuk ditinjau."

    Namun, pihak lain berpendapat isu ini lebih bernuansa, baik dari sisi hal-hal praktis maupun implikasi dari kerumunan yang lebih mabuk. Berbicara kepada GOAL, pemegang tiket musiman Arsenal Max, 34, mengatakan: "Saya tidak mendukung larangan itu dicabut. Karena sepak bola adalah olahraga dengan aliran permainan yang terus-menerus, tidak seperti olahraga Amerika, tidak terputus-putus, orang-orang yang terus bangkit dari kursi bisa menimbulkan gangguan pada pengalaman orang lain saat menyaksikan pertandingan.

    "Saya juga berpikir bahwa alkohol jelas menurunkan kontrol diri, [alkohol] memungkinkan perilaku buruk. Sepak bola adalah olahraga yang emosional. Saya pikir itu bisa menjadi wadah bagi orang-orang untuk bertindak berlebihan dan dengan cara yang negatif, dan itu bisa membuat sebagian penonton merasa tidak aman. Orang-orang memang minum sekarang dan saya pikir kondisinya sudah baik seperti ini dan saya rasa tidak perlu banyak perubahan.

    "Mungkin ini sebenarnya hanya menguntungkan pemilik dan para penjual karena ini lebih soal mereka meraup keuntungan daripada benar-benar mengubah pengalaman hari pertandingan. Ada lebih banyak penjual, dan itu menegaskan komersialisasi dari segalanya. Di Emirates, misalnya, ada penjual di setiap sudut, Anda bisa benar-benar mabuk berat.

    "Di Highbury, mungkin hanya ada dua atau tiga berderet di setiap tribun, jadi antreannya akan jauh lebih panjang. Jadi fakta bahwa antreannya lebih sedikit, meskipun stadionnya lebih besar, berarti ada potensi lebih banyak orang menjadi sangat mabuk."

    Namun, Max setuju dengan poin bahwa tidak adil mendiskriminasi penggemar sepak bola: "Rugby memperbolehkan minum di tribun. Jika untuk satu pihak aturannya begini dan untuk yang lain berbeda, saya pikir itu mungkin hanya perspektif yang klasistis, bahwa di rugby Anda bisa, tetapi di sepak bola Anda tidak bisa melakukannya."

  • "Sangat gegabah"

    Sunderland v Newcastle United - Premier League
    Getty Images Sport

    Polisi memiliki kekhawatiran tentang implikasi dari diperkenalkannya kembali alkohol di tribun

    Pihak berwenang juga khawatir kembalinya alkohol ke tribun dapat menyeret sepak bola Inggris kembali ke masa kelam pada 1970-an dan 1980-an, ketika kekerasan dan kerusuhan di dalam stadion merajalela. Berbicara kepada BBC, juru bicara UK Football Policing Unit (UKFPU) memperingatkan adanya potensi "tantangan" bagi pengamanan serta "keselamatan staf dan penggemar di pertandingan sepak bola".

    "Olahraga lain sama sekali tidak melihat kekerasan dan perilaku kriminal dari para pendukung mereka seperti yang terjadi di sepak bola, meskipun hanya sebagian kecil, dengan alkohol sering memainkan peran besar dalam perilaku kekerasan dan tidak tertib," katanya. "Akan tidak bertanggung jawab jika hal ini dipicu dengan mengizinkan konsumsi alkohol yang lebih besar selama pertandingan."

    Perwakilan itu menambahkan bahwa akan menjadi tindakan yang "sangat gegabah untuk membuat perubahan mendasar tanpa pemeriksaan penuh atas bukti dan konsultasi yang bermakna dengan praktisi kepolisian yang memiliki keahlian di bidang ini".

    Dari sudut pandang kepolisian, sebagian besar masalahnya adalah klub-klub sepak bola yang sangat kaya tidak ikut membantu mendanai pengamanan di luar stadion mereka pada hari pertandingan, dengan biaya besar yang ditanggung pembayar pajak.

  • Kehilangan inti persoalan?

    FBL-ENG-PR-BURNLEY-BLACKBURN
    AFP

    Burnham dituduh memprioritaskan kembalinya alkohol ke tribun ketimbang isu-isu lain yang lebih serius yang memengaruhi sepak bola Inggris

    Burnham juga dituduh mengabaikan masalah-masalah penting lain di sekitar sepak bola dan pengalaman hari pertandingan karena tampak hanya berfokus pada kembalinya bir ke tribune.

    "Di saat para suporter kelas pekerja makin tak mampu membayar tiket musiman mereka, pelecehan daring yang rasis, seksis, dan homofobik terus ada, dan figur-figur di level paling atas dalam sepak bola, seperti Jim Ratcliffe, menggunakan platform mereka untuk mendorong politik yang sangat memecah belah, terasa tidak peka menjadikan hak untuk minum segelas bir di kursi Anda sebagai contoh utama diskriminasi dalam sepak bola," tulis penyiar dan kreator konten Marva Kreel di The Guardian baru-baru ini.

    "Dan ini bukan untuk menyangkal adanya diskriminasi terhadap suporter kelas pekerja, tetapi ini adalah masalah yang jauh lebih dalam dalam permainan ini. Dan jika anggapan lama adalah bahwa suporter sepak bola secara unik lebih mungkin membuat keributan ketika alkohol terlibat, pencabutan larangan itu tidak otomatis menghapus keyakinan tersebut. Bisa jadi bias-bias ini akan terlihat dalam cara pertandingan diamankan, dengan kehadiran polisi dan petugas keamanan yang besar sebagai langkah antisipatif."

    Perspektif itu didukung oleh statistik: menurut Home Office, "kejahatan kebencian" adalah jenis insiden yang paling sering dilaporkan kepada polisi musim lalu, terjadi di sebanyak 491 pertandingan. Ada laporan perilaku seksis di 22 pertandingan dan kekerasan terhadap perempuan di 37 pertandingan. Ada argumen yang sangat kuat bahwa ketersediaan alkohol di tribune akan memperburuk masalah-masalah suram ini.

  • Menjadi teladan

    Chelsea fans beer Stamford Bridge
    Getty

    Alkohol kini tersedia di tribun WSL setelah uji coba yang sukses, tetapi tidak ada jaminan keberhasilan itu akan berlaku juga untuk sepak bola putra

    Dengan peninjauan aturan yang tampaknya masuk agenda di sepak bola putra, sepak bola wanita sudah lebih dulu menunjukkan berbagai kemungkinannya; sejak awal musim ini, semua klub Women's Super League (WSL) kini diizinkan menawarkan alkohol di tribun.

    Pelonggaran aturan yang signifikan itu menyusul dua tahun uji coba yang sukses. Pada 2025-26, 20 klub mengizinkan alkohol dikonsumsi di kursi penonton di 29 venue dan dalam 190 pertandingan di WSL serta kasta kedua, WSL 2.

    Namun, Kreel meyakini bahwa pengujian yang membuahkan hasil di sepak bola wanita tidak menjamin keberhasilan secara universal jika larangan tersebut dicabut. "Permainan wanita bukan sekadar permainan pria dengan lebih sedikit orang di tribun," tulisnya. "Pengalaman pada hari pertandingan berbeda, dan itu penting ketika kita membahas apa yang berhasil."

    Menurut statistik pemerintah, hanya ada empat penangkapan sepanjang musim di seluruh sepak bola wanita pada 2025-26.

  • Apa yang terjadi selanjutnya?

    Fans beer football England
    Getty

    Mungkin butuh waktu sebelum impian Burnham untuk mengakhiri larangan alkohol di tribun yang disebutnya "diskriminatif" menjadi kenyataan

    Sifat perdebatan yang kompleks seputar larangan tersebut menunjukkan bahwa kita seharusnya tidak berharap ada penyelesaian cepat, meski Perdana Menteri telah menyuarakan penolakannya terhadap legislasi itu dalam bentuknya saat ini.

    Sky News bahkan sampai mengklaim bahwa reformasi itu sudah diam-diam disimpan dan "tidak akan pernah terjadi", setelah Burnham diberi tahu oleh pejabat pemerintah bahwa pencabutan larangan akan memberi aparat kepolisian alasan untuk menegaskan bahwa pengamanan pertandingan tak lagi layak secara finansial melalui pajak, sehingga bebannya dialihkan kepada klub, yang konon tidak akan mampu menanggung biayanya.

    Kepala kepolisian Mark Roberts, penanggung jawab kepolisian sepak bola di Inggris dan Wales, mengatakan kepada The Guardian pada musim panas: "Dalam sistem saat ini, klub-klub sepak bola bernilai miliaran pound tidak perlu membayar sepeser pun untuk pengamanan di luar stadion mereka. Ini berarti pembayar pajak harus menanggung tagihan £70 juta setiap musim, yang jelas tidak bisa terus berlanjut."

    Memang, fan Arsenal Max meyakini Burnham sedang berusaha mencari simpati di kalangan bagian tertentu masyarakat ketika ia berbicara soal keinginan mengubah hukum. "Saya pikir ini sedikit menjadi bola politik, maaf atas permainan katanya, bagi Burnham untuk menarik basis orang tertentu," katanya kepada GOAL. "Saya tidak benar-benar merasa ini akan banyak meningkatkan pengalaman hari pertandingan."

    Menurut BBC, gagasan untuk mengikuti jejak WSL dan memperkenalkan uji coba atau skema percontohan guna memahami kelayakan perubahan hukum itu "tidak dikesampingkan". Namun, langkah yang lebih luas untuk kembali memperbolehkan alkohol di tribune "akan membutuhkan konsultasi ekstensif yang melibatkan klub sepak bola, fan, dan Department for Digital, Culture, Media and Sport".

    Yang krusial, terlepas dari kata-kata Burnham yang penuh keyakinan, saat ini tidak ada satu pun dari itu yang direncanakan, yang berarti bahwa pada kenyataannya, mungkin masih akan butuh waktu sebelum kita menyaksikan bir kembali hadir di tribune Premier League dan di level-level bawah piramida sepak bola pria Inggris.