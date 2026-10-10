Meski era hooliganisme brutal tanpa batas dalam sepak bola Inggris telah berlalu, sebagai hasil dari berbagai legislasi pemerintah ketat lainnya seperti Football (Disorder) Act 2000, perubahan sikap, serta perbaikan dalam kepolisian dan infrastruktur stadion, akan keliru jika mengklaim bahwa alkohol (dan mabuk) tidak lagi menjadi bagian signifikan dari pengalaman hari pertandingan, terlepas dari adanya larangan tersebut.

Mengingat mereka tidak bisa minum di tribune, banyak suporter yang datang ke stadion justru menjadikan pencarian peluang untuk mabuk sebagai semacam ritual, baik menjelang maupun setelah pertandingan, dengan pendukung tuan rumah memadati pub di sekitar stadion mana pun dan mereka yang bepergian memanfaatkan seluruh perjalanan, sejak jam berapa pun yang tak masuk akal di pagi hari, untuk menenggak minuman.

Saat pertandingan berlangsung, bagi mereka yang ingin menghindari kembali sadar, jeda babak pertama telah menjadi perlombaan untuk menenggak sebanyak mungkin pint bir di area concourse sebelum bergegas kembali ke kursi tepat waktu untuk kick-off ulang, setelah mampir ke toilet.

Meski mayoritas pertandingan berlangsung tanpa masalah besar, masih ada banyak contoh kerusuhan di mana mabuk kemungkinan menjadi salah satu faktor.

Insiden paling terkenal dalam ingatan baru-baru ini terjadi pada final Euro 2020, yang ternoda oleh ratusan suporter tanpa tiket yang memaksa melewati steward dan petugas keamanan untuk masuk ke tribune Wembley demi menyaksikan duel England melawan Italia, yang kemudian memicu bentrokan keras di area concourse stadion. Saat itu, kepala eksekutif FA Mark Bullingham menyebut para pelaku sebagai "preman mabuk", dengan 86 orang ditangkap dan 19 petugas Metropolitan Police mengalami luka dalam sejumlah insiden di berbagai titik di London.

Menurut statistik Home Office yang dirilis pada musim panas, jumlah pertandingan di mana "perilaku anti-sosial, kekerasan, dan kerusuhan terkait sepak bola" dilaporkan kepada polisi mencapai angka rekor pada 2025-26, naik empat persen dibandingkan musim sebelumnya (1.644 pertandingan, naik dari 1.580). Jumlah football banning orders yang dikeluarkan, yang melarang siapa pun yang dihukum karena kejahatan terkait sepak bola untuk menghadiri pertandingan, mencapai level tertinggi sejak 2012.

Hampir 50% tindakan kepolisian dan penangkapan justru terjadi di luar stadion, mencerminkan bahwa alkohol bukan hanya menjadi masalah di dalam area stadion pada hari pertandingan.