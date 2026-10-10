Anda mungkin berpikir para penggemar akan sepenuhnya mendukung pencabutan larangan tersebut, tetapi potensi perubahan hukum ini menyoroti perbedaan pendapat di kalangan suporter Inggris yang rutin datang ke stadion.
Dalam sebuah pernyataan, ketua Football Supporters' Association (FSA) Tom Greatrex mengatakan: "FSA selalu berpendapat bahwa tidak adil mengkriminalisasi penggemar sepak bola karena minum segelas bir saat menonton pertandingan, terutama karena Anda bisa duduk di kursi yang sama sambil minum alkohol saat menonton konser Oasis atau rugby league. Kami sepenuhnya setuju bahwa undang-undang ini sudah ketinggalan zaman dan layak untuk ditinjau."
Namun, pihak lain berpendapat isu ini lebih bernuansa, baik dari sisi hal-hal praktis maupun implikasi dari kerumunan yang lebih mabuk. Berbicara kepada GOAL, pemegang tiket musiman Arsenal Max, 34, mengatakan: "Saya tidak mendukung larangan itu dicabut. Karena sepak bola adalah olahraga dengan aliran permainan yang terus-menerus, tidak seperti olahraga Amerika, tidak terputus-putus, orang-orang yang terus bangkit dari kursi bisa menimbulkan gangguan pada pengalaman orang lain saat menyaksikan pertandingan.
"Saya juga berpikir bahwa alkohol jelas menurunkan kontrol diri, [alkohol] memungkinkan perilaku buruk. Sepak bola adalah olahraga yang emosional. Saya pikir itu bisa menjadi wadah bagi orang-orang untuk bertindak berlebihan dan dengan cara yang negatif, dan itu bisa membuat sebagian penonton merasa tidak aman. Orang-orang memang minum sekarang dan saya pikir kondisinya sudah baik seperti ini dan saya rasa tidak perlu banyak perubahan.
"Mungkin ini sebenarnya hanya menguntungkan pemilik dan para penjual karena ini lebih soal mereka meraup keuntungan daripada benar-benar mengubah pengalaman hari pertandingan. Ada lebih banyak penjual, dan itu menegaskan komersialisasi dari segalanya. Di Emirates, misalnya, ada penjual di setiap sudut, Anda bisa benar-benar mabuk berat.
"Di Highbury, mungkin hanya ada dua atau tiga berderet di setiap tribun, jadi antreannya akan jauh lebih panjang. Jadi fakta bahwa antreannya lebih sedikit, meskipun stadionnya lebih besar, berarti ada potensi lebih banyak orang menjadi sangat mabuk."
Namun, Max setuju dengan poin bahwa tidak adil mendiskriminasi penggemar sepak bola: "Rugby memperbolehkan minum di tribun. Jika untuk satu pihak aturannya begini dan untuk yang lain berbeda, saya pikir itu mungkin hanya perspektif yang klasistis, bahwa di rugby Anda bisa, tetapi di sepak bola Anda tidak bisa melakukannya."