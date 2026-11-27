Jadi, bagaimana cara mengalahkan Miami?

Kesampingkan dulu persoalan besarnya, yaitu berharap Messi tidak mencetak empat gol. Pada dasarnya, ada dua cara. Yang pertama adalah umpan panjang. Caranya cukup sederhana. Pertahanan Miami tidak terorganisasi. Bek sayap mereka kerap naik sedikit terlalu tinggi untuk menambah jumlah pemain dalam serangan. Bek tengah, dalam kasus ini Casemiro dan Micael, tidak menyesuaikan posisi. Ada ruang di belakang lini tengah dan di depan lini pertahanan. Ketika mereka kehilangan bola, kekacauan pun terjadi. Peluang satu lawan satu atau tiga lawan dua bisa tercipta. Tim bagus cenderung mencetak gol dalam situasi seperti itu.

Prinsip umum sepakbola menyebutkan bahwa keempat pemain belakang seharusnya berada dalam satu garis. Dengan begitu, lawan tetap berada di depan mereka atau terjebak offside. Tahun ini, Miami mencoba pendekatan yang sungguh berbeda: tidak melakukan keduanya dan seolah hanya menunggu apa yang terjadi.

Gol pertama Columbus, melalui penalti Gonzalo Tapia yang dieksekusi dengan rapi, akan dianggap sebagai kesalahan Dayne St. Clair. Dalam momen kehilangan akal, ia maju terlalu jauh dari garis gawang dan menjatuhkan penyerang asal Chile itu. Namun, rangkaian permainan sebelum gol tersebut jauh lebih mengungkap persoalan Miami.

Bek tengah Miami terjebak dalam situasi transisi, sementara bek kiri berada terlalu tinggi. Umpan panjang sederhana dari lini tengah memicu kepanikan total. Para pemain bertahan kehilangan koordinasi. St. Clair kehilangan ketenangan. Penalti. Gol.

Gol ketiga kurang lebih serupa. Pada saat itu, harus diakui, Miami sedang berusaha mengejar ketertinggalan. Mereka sama sekali tidak memiliki struktur. Namun, Crew kembali mengeksploitasi lini belakang mereka. Bek tengah kanan Steven Moreira punya banyak waktu untuk melambungkan bola jauh ke depan. Yannick Bright, GELANDANG BERTAHAN MIAMI(!!!), berada di wilayah permainan timnya sendiri. Kedua bek tengah sudah maju ke wilayah permainan Crew. Tapia berhasil melewati Bright, berlari menuju gawang, dan mencetak gol.

Itu kecerobohan Miami, tetapi juga kecerdikan Crew, yang menyadari adanya peluang lewat umpan panjang. Pertandingan pun selesai.