Jadi, akhirnya kita punya skuad USMNT. Ironi besarnya? Beberapa bintang terbesar yang bermain di Eropa justru tidak masuk. Tidak ada tempat untuk para pemain berikut: Christian Pulisic, Weston McKennie, Tim Weah, Johnny Cardoso, dan Folarin Balogun.

Itu adalah lima nama besar bagi AS, dan jika pertandingan kompetitif dimainkan besok, kelimanya, tanpa ragu, akan masuk dalam perhitungan. Aneh melihat mereka dicoret. Artinya, perhatian sedikit lebih besar kemudian akan tertuju pada performa mereka di Eropa. Mereka memang tidak benar-benar sedang berebut tempat, tetapi tentu akan ada dorongan tambahan bagi para andalan ini untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapat tempat di tim selama jeda Nations League pada November.

Mereka semua memiliki pertandingan penting akhir pekan ini, dan mungkin akan menjalaninya dengan sedikit rasa kesal. GOAL melihat akhir pekan ini bagi para pemain Amerika yang berkarier di luar negeri, dengan fokus pada nama-nama besar yang tidak dipilih Poch...