Amerika di Luar Negeri: Weston McKennie, Christian Pulisic, dan Johnny Cardoso jadi sorotan setelah dicoret dari USMNT
Jadi, akhirnya kita punya skuad USMNT. Ironi besarnya? Beberapa bintang terbesar yang bermain di Eropa justru tidak masuk. Tidak ada tempat untuk para pemain berikut: Christian Pulisic, Weston McKennie, Tim Weah, Johnny Cardoso, dan Folarin Balogun.
Itu adalah lima nama besar bagi AS, dan jika pertandingan kompetitif dimainkan besok, kelimanya, tanpa ragu, akan masuk dalam perhitungan. Aneh melihat mereka dicoret. Artinya, perhatian sedikit lebih besar kemudian akan tertuju pada performa mereka di Eropa. Mereka memang tidak benar-benar sedang berebut tempat, tetapi tentu akan ada dorongan tambahan bagi para andalan ini untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapat tempat di tim selama jeda Nations League pada November.
Mereka semua memiliki pertandingan penting akhir pekan ini, dan mungkin akan menjalaninya dengan sedikit rasa kesal. GOAL melihat akhir pekan ini bagi para pemain Amerika yang berkarier di luar negeri, dengan fokus pada nama-nama besar yang tidak dipilih Poch...
Pulisic ingin menambah menit bermain
Musim Pulisic mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Setelah mengalami patah tulang kaki dalam laga terakhir USMNT di Piala Dunia, momentum Pulisic terhenti total. Ditambah kemunduran saat latihan Milan di awal musim, Captain America masih belum benar-benar panas bersama Rossoneri di bawah manajer baru Ruben Amorim.
Namun, harapan itu ada. Setelah masuk dari bangku cadangan dan mencatat assist dalam hasil imbang 2-2 melawan Lazio pada 12 Sept., Pulisic tampil hidup selama 45 menit dari bangku cadangan saat menghadapi Benfica pada Rabu. Sejujurnya, ini memang menjadi awal yang campur aduk bagi Milan di bawah Amorim, yang masih belum menemukan ritme mereka di bawah mantan bos Manchester United itu. Meski begitu, kembalinya Pulisic secara penuh bisa menjadi dorongan besar. Pemain Amerika Serikat itu tidak masuk dalam skuad tim nasional pada musim gugur ini, dengan Mauricio Pochettino menolak mengomentari pencoretannya.
Apakah itu akan memantik semangat tambahan dalam diri Pulisic masih harus dilihat. Namun, ia tampak sedang berusaha kembali ke kebugaran penuh, dan diperkirakan akan masuk tim saat Milan menghadapi Lecce pada Minggu.
Momen besar bagi Johnny Cardoso
Derbi Madrid selalu menjadi laga besar. Tahun ini, rasanya memang sedikit aneh. Gengsinya mungkin sedikit memudar, dengan Real Madrid terseret dalam drama Jose Mourinho dan Atletico masih sangat dalam mode uji coba, masih terguncang oleh dampak dari saga transfer Julian Alvarez yang panjang.
Dari situ muncul Cardoso, sosok yang sejak awal merupakan rekrutan yang cukup membingungkan. Kepindahannya dari Real Betis pada Juni 2025 sejatinya tidak terlalu masuk akal. Dan dia juga tidak benar-benar tampil luar biasa selama tahun pertamanya di bawah Diego Simeone. Namun, beberapa pekan terakhir berjalan baik bagi pemain USMNT itu, yang tampil mengesankan dalam dua kemenangan beruntun atas Real Sociedad dan Osasuna.
Perannya di sini masih bisa diperdebatkan. Namun dia jelas terlihat nyaman bermain bersama kapten veteran Koke di pusat lini tengah pada pertengahan pekan. Dan karena tidak ada opsi lain yang benar-benar jelas di posisi itu, dia mungkin layak menjadi starter melawan Real Madrid dalam derbi Madrid penuh tensi pada Minggu pagi nanti.
Tyler Adams mendapatkan reuni dengan Iraola
Tyler Adams adalah pemain kesayangan Andoni Iraola di Bournemouth. Manajer asal Basque itu menemukan peran yang sempurna untuk pemain Amerika Serikat tersebut, dengan memainkannya sebagai gelandang tengah serbabisa dalam sistem pressing tinggi yang luar biasa. Otot Adams mungkin tidak selalu bertahan dengan sempurna, tetapi ia benar-benar tampil efektif saat bugar.
Gaya Marco Rose sedikit berbeda. Manajer baru itu jelas menyukai sepak bola menyerang, tetapi ia tidak segarang Iraola, yang kini menjadi sosok utama di Liverpool. Meski begitu, Adams telah memantapkan dirinya sebagai pemain kunci, dengan menjadi starter dalam tiga dari empat pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dan laga melawan mantan bosnya pada Minggu pagi bisa menjadi duel yang sangat menarik. Pada dasarnya, lini tengah Liverpool sangat tipis dan bisa dieksploitasi. Adams, seorang tekeler ulung dan pembaca permainan yang baik, tampaknya menjadi mimpi buruk terbesar Liverpool saat ini.
'McKennie dan 10 pemain lainnya'
Tahun lalu, McKennie melakukan sedikit dari segalanya untuk Juventus. Itu adalah kampanye yang menyedihkan bagi raksasa Italia tersebut, yang runtuh di akhir dan membuat diri mereka gagal mengamankan tempat di Liga Champions. Tentu saja itu bukan salah McKennie, yang dengan 10 gol menikmati musim paling produktif dalam kariernya.
Faktanya, ia begitu efektif sehingga Pochettino berspekulasi dalam sebuah konferensi pers bahwa Juve adalah "McKennie dan 10 pemain lainnya, bukan?"
Meski itu mungkin sedikit hiperbola, dampak McKennie tak bisa dipertanyakan. Dan kita belum melihat seperti apa itu pada musim ini. Cedera otot membatasi persiapannya di pramusim, dan setelah bermain penuh 90 menit melawan Frosinone pada 23 Agustus, McKennie absen hampir sebulan penuh. Namun, comeback-nya melawan NEC di Liga Europa berjalan sukses, karena pemain Amerika itu mencatatkan assist dari posisi bek sayap kiri dalam kemenangan 5-0 atas tim Belanda tersebut. Juve berharap ia bisa kembali memberi kontribusi saat menghadapi Atalanta pada Minggu malam.