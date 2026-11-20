Jeda internasional terakhir pada 2026 telah berlalu. Kini perhatian tertuju pada liga-liga teratas Eropa. Namun, bagi penggemar Amerika, ada satu pertandingan yang paling menyita perhatian, meski tak melibatkan bintang tim nasional putra Amerika Serikat.

Derbi Manchester United melawan Liverpool menjadi laga utama akhir pekan ini, terlebih bagi penggemar di Amerika karena kehadiran seorang manajer asal Argentina: Mauricio Pochettino. Saat mantan pelatih USMNT itu memulai kiprahnya di klub baru, beberapa mantan pemain asuhannya juga menghadapi laga besar.

Dari para bintang yang sedang tampil bagus di Italia hingga rentetan kemenangan di Inggris, ada banyak kisah seputar orang-orang Amerika yang patut diikuti akhir pekan ini. Seusai meraih dua kemenangan besar atas Haiti, mereka yang mengikuti pemusatan latihan kembali ke Eropa dengan semangat lebih tinggi. Namun, pertanyaan besarnya tetap sama: bisakah mereka membawa momentum itu ke klub?

GOAL mengulas kisah-kisah terbesar seputar kiprah orang Amerika di luar negeri...