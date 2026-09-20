Amerika di luar negeri: Christian Pulisic akhiri paceklik gol di AC Milan saat Folarin Balogun kembali untuk Monaco
Mulai pekan depan, semua mata akan tertuju pada Tim Nasional Pria Amerika Serikat. Namun, banyak bintang akhir pekan ini justru merupakan pemain yang kebetulan tidak masuk skuad yang akan datang.
Ada gol di Championship, gol spektakuler dari Jack McGlynn, dan gol perdana dari Max Arfsten. Ada juga gol dari Christian Pulisic, yang membutuhkan gol itu lebih dari siapa pun. Folarin Balogun menjalani comeback yang sudah lama dinantikan untuk Monaco setelah musim panas yang kacau, sementara Johnny Cardoso membantu Atletico Madrid mengalahkan rival sekota Real Madrid dalam laga terbesar akhir pekan ini.
Ada kabar besar yang melibatkan pemain-pemain dalam tim USMNT yang akan datang juga. Ricardo Pepi meninggalkan kekalahan PSV 3-2 dari FC Twente karena cedera dan kemudian mundur dari pemusatan latihan USMNT, dengan Damion Downs dipanggil untuk menggantikannya. Bagaimana performa Downs saat Pepi absen akan menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan saat para pemain tiba di Atlanta untuk pemusatan latihan pekan ini.
Jadi, tanpa berlama-lama lagi, berikut ulasan lebih dekat tentang para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.
Pulisic mencetak gol pernyataan
Setelah kembali dengan menyumbang assist dari bangku cadangan pekan lalu, Christian Pulisic merespons pencoretannya dari USMNT dengan sesuatu yang bahkan lebih baik: gol.
Gol itu adalah yang pertama baginya untuk AC Milan pada tahun kalender ini dan mudah terlihat bahwa Pulisic merasakan beban itu ketika bola melewati garis gawang. Selebrasinya penuh penegasan, demikian pula kemenangan AC Milan 3-0 atas Lecce.
Kini, Pulisic tidak dicoret dari USMNT karena paceklik golnya; itu karena kebugarannya. Namun, ia mulai terlihat bugar, dan gol ini akan memberinya langkah yang lebih ringan serta tambahan kepercayaan diri ke depannya.
Itu kabar baik bagi Pulisic, AC Milan dan, ya, USMNT, yang tanpa diragukan lagi akan segera menyambut kembali Pulisic.
Comeback besar Balogun
Itu memang hanya penampilan singkat selama 14 menit, tetapi dengan mempertimbangkan semua hal, itu adalah 14 menit yang sangat patut dicatat bagi Folarin Balogun.
Penyerang USMNT itu menjalani penampilan pertamanya musim ini untuk Monaco, dan itu barangkali menjadi satu langkah untuk meninggalkan saga transfer liarnya. Sang penyerang tetap menjadi pemain Monaco setelah kepindahannya ke Everton gagal total pada hari terakhir bursa transfer, tetapi sejak saat itu ia belum bermain untuk klub Ligue 1 tersebut karena masalah cedera.
Itulah sebabnya kembalinya dia akhir pekan ini layak diperhatikan. Ia memang tidak berbuat banyak, meski Monaco mendapatkan gol penentu kemenangan setelah sang penyerang masuk ke lapangan dalam kemenangan 2-1 atas Lens.
Sekarang, dengan jeda internasional yang sudah di depan mata, akan menarik untuk melihat seperti apa beban kerja Balogun ketika Monaco kembali beraksi, tetapi setidaknya Jumat menjadi satu langkah maju saat sang penyerang berupaya menemukan ritmenya lagi.
McGlynn kembali memukau
Jika Anda mengira gol terakhirnya sudah bagus, yang satu ini lebih baik. Itulah yang dilakukan McGlynn: mencetak gol-gol spektakuler.
Gol spektakuler terbaru itu tercipta saat melawan Sheffield United, dan datang pada momen krusial. Saat Stoke tertinggal, McGlynn maju untuk melepaskan tembakan keras pada menit ke-78, menyamakan skor dengan cara yang luar biasa. Stoke kemudian berbalik menang lewat gol lain delapan menit kemudian, dengan penyelesaian gemilang McGlynn menjadi pemicu kebangkitan penting itu.
Kehidupan di Championship tampaknya cocok untuk McGlynn, yang merupakan veteran USMNT sekaligus pemain muda yang sedang berjuang mendapatkan kesempatan bersama tim nasional dalam perjalanan menuju 2030. Momen seperti ini tentu akan membantu.
Arfsten jadi bintang terbaru Boro yang memberi dampak
Selamat datang di pesta ini, Max Arfsten.
Bek sayap itu menjadi pemain Amerika terbaru di Middlesbrough yang memiliki momen khas dengan mencetak gol dalam hasil imbang 2-2 timnya melawan Birmingham City. Gol Arfsten menjadi pembuka dan memperlihatkan ketenangan sang bek sayap saat ia mampu menempatkan bola ke pojok gawang dari area tepat di dalam kotak penalti.
Gol pertama Arfsten datang pada starter ketiganya dalam tujuh penampilan, dengan mantan bintang Columbus Crew itu sejauh ini lebih banyak menjadi opsi dari bangku cadangan. Laga ini menjadi gambaran yang bagus tentang apa yang bisa ia lakukan karena ia menuntaskan empat dribel, lebih banyak daripada siapa pun lainnya dalam pertandingan ini. Dampak menyerang seperti itulah yang membawa Arfsten ke USMNT dan, meski ia dicoret dari skuad terbaru ini, itu juga menjadi jalur terbaiknya untuk mempertahankan tempat.
Arfsten bukan satu-satunya pemain Amerika yang memberi dampak. Aidan Morris tampil menonjol di lini tengah, menyelesaikan lebih banyak operan daripada siapa pun di lapangan, sementara Sebastian Berhalter menjadi pemain pertama yang masuk dari bangku cadangan pada menit ke-63. Boro akan kecewa dengan hasil imbang yang membuat mereka kehilangan kesempatan untuk naik ke puncak, tetapi Arfsten bisa mengambil hal positif dari penampilannya. Kemampuan menyerangnya membantu memberinya tempat di USMNT, dan setelah tidak masuk dalam skuad terbaru, menunjukkan lebih banyak hal itu adalah jalur terbaiknya untuk kembali.
Momen yang mungkin Anda lewatkan
+ Johnny Cardoso bermain penuh 90 menit untuk membantu Atletico Madrid mengalahkan rivalnya, Real Madrid, dengan kemenangan derby 2-1.
+ Tim Weah diusir keluar lapangan setelah menerima dua kartu kuning saat Marseille kalah 2-1 dari PSG.
+ Ricardo Pepi terpaksa ditarik keluar dalam kekalahan PSV 3-2 dari FC Twente karena cedera yang bisa membatasi dirinya untuk pemusatan latihan USMNT.
+ Tidak ada yang mampu memisahkan Leeds milik Brenden Aaronson dari Crystal Palace milik Chris Richards dalam hasil imbang tanpa gol antara dua veteran Piala Dunia tersebut.
+ Weston McKennie tampil solid seperti biasa dalam kemenangan Juventus 2-0 atas Atalanta.
+ Alex Freeman tampil kuat di posisi bek kanan saat Villarreal menyingkirkan Levante dengan skor 3-1.
+ Auston Trusty, Cameron Carter-Vickers, dan Celtic menelan kekalahan ketiga secara beruntun serta yang kedua dari Rangers dalam rentang tersebut, setelah Rangers memenangi edisi Old Firm kali ini dengan skor 1-0.
+ George Campbell dan West Brom kebobolan sesaat setelah jeda babak pertama dan kalah 1-0 dari Wolves.
+ Tyler Adams viral karena membanting bek Liverpool, Milos Kerkez, dalam duel fisik, tetapi Liverpool yang tertawa terakhir dengan kemenangan 1-0 atas Bournemouth.
+ Cole Campbell memimpin kunjungan Elversberg ke markas Schalke dalam jumlah dribel sukses dengan tujuh. Namun, kedua tim harus berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol.
+ Ini menjadi hari yang berat bagi Diego Kochen dan Lyngby, yang harus bermain dengan 10 orang dan kalah 4-0 dari Silkeborg.
+ Joe Scally bermain selama 76 menit dalam kekalahan Borussia Mönchengladbach 4-3 dari Mainz, yang memasukkan Lennard Maloney sebagai pemain pengganti di akhir laga untuk mengamankan kemenangan.
+ Gio Reyna tidak mampu memberikan dampak dalam penampilannya selama 67 menit pada kekalahan Strasbourg 1-0 dari Paris FC.
+ Mark McKenzie memimpin pertandingan dalam kontribusi defensif saat ia membantu Toulouse meraih hasil 3-2 atas Le Havre.
+ Tanner Tessmann bermain dalam 11 menit terakhir saat Lyon membantai Rennes 4-0.