Amerika di luar negeri: Christian Pulisic akhiri paceklik gol di AC Milan saat Folarin Balogun kembali untuk Monaco

Mulai pekan depan, semua mata akan tertuju pada Tim Nasional Pria Amerika Serikat. Namun, banyak bintang akhir pekan ini justru merupakan pemain yang kebetulan tidak masuk skuad yang akan datang.

Ada gol di Championship, gol spektakuler dari Jack McGlynn, dan gol perdana dari Max Arfsten. Ada juga gol dari Christian Pulisic, yang membutuhkan gol itu lebih dari siapa pun. Folarin Balogun menjalani comeback yang sudah lama dinantikan untuk Monaco setelah musim panas yang kacau, sementara Johnny Cardoso membantu Atletico Madrid mengalahkan rival sekota Real Madrid dalam laga terbesar akhir pekan ini.

Ada kabar besar yang melibatkan pemain-pemain dalam tim USMNT yang akan datang juga. Ricardo Pepi meninggalkan kekalahan PSV 3-2 dari FC Twente karena cedera dan kemudian mundur dari pemusatan latihan USMNT, dengan Damion Downs dipanggil untuk menggantikannya. Bagaimana performa Downs saat Pepi absen akan menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan saat para pemain tiba di Atlanta untuk pemusatan latihan pekan ini.

Jadi, tanpa berlama-lama lagi, berikut ulasan lebih dekat tentang para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.