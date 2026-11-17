CINCINNATI - Pada hari kedua terakhirnya sebagai pelatih tim nasional putra Amerika Serikat, Mauricio Pochettino mengenang lebih dari dua tahun yang membawanya ke titik ini. Ia akan melatih AS dalam pertandingan CONCACAF Nations League melawan Haiti pada Selasa dan, begitu peluit akhir berbunyi, tugasnya selesai. Dari stadion di Cincinnati, ia akan langsung menuju jet pribadi yang dikirim untuk membawanya ke Manchester. Di sanalah kehidupan barunya dimulai.

Hidup akan terus berjalan, baik bagi sang pelatih maupun tim yang ditinggalkannya. Perpisahan ini terasa manis sekaligus pahit, seperti yang beberapa kali ia katakan pekan ini. Menyaksikan dari jauh akan sulit, mengingat begitu banyak dirinya telah ia curahkan untuk sepakbola Amerika. Namun, menjelang akhir kiprahnya di sepakbola Amerika , Pochettino menegaskan di hotel tempat USMNT menginap di Cincinnati bahwa semua itu sepadan. Jika ada yang bertanya kepadanya, kemungkinan besar itulah jawabannya: semua itu sepadan.

Namun, lebih khusus lagi, jika Pep Guardiola, BJ Callaghan, Roberto Martinez, atau salah satu dari sekian banyak nama yang dikaitkan sebagai penerusnya bertanya, apa yang akan ia katakan? Pekerjaan ini memang rumit, tetapi jawabannya sederhana.

"Ambil saja," katanya lugas. "Kalau ada yang bertanya, ambil saja. Seperti Pep? Ambil saja. Semuanya bergerak ke arah yang benar."

Sepanjang pekan, Pochettino mengelak dari pertanyaan tentang warisannya. Ia sombong, candanya, tetapi tidak cukup sombong untuk memikirkan hal-hal itu saat masih menjalaninya. Namun, pada Senin, ia sedikit merenung. Jika ingin masa baktinya di sepakbola Amerika dikenang sebagai satu hal, ia ingin itu dikenang sebagai sebuah awal. Keputusannya bergabung dengan Manchester United pada akhirnya berarti ia tidak akan berada di sana saat proses itu mencapai akhirnya, meski mungkin saja ia memang tidak akan berada di sana. Ia berharap masa jabatannya selama dua tahun telah meletakkan fondasi. Seperti semua orang yang mengikuti perkembangan tim, ia kini ingin melihat apa yang dapat dibangun di atasnya sambil menyaksikan dari jauh.

"Intinya, ini proses yang berjalan sedikit demi sedikit," katanya. "Anda tidak bisa mengubahnya hari ini atau besok. Semua yang kami lakukan dalam dua tahun terakhir, menurut saya, adalah awalnya. Jika kesinambungan itu terjaga, ini menjadi awal sepakbola baru di AS. Tentu saja itu bisa terjadi. Saya bisa bilang bahwa saya sangat optimistis."

Jadi, setelah dua tahun menjalani pekerjaan ini, mengapa ia begitu optimistis? Dan, yang sama pentingnya, nasihat seperti apa yang akan ia berikan kepada penerusnya?