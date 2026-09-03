Duduk di ruang wawancara pada hari media pramusim London City Lionesses, mudah untuk lupa bahwa klub ini bermain di kasta kedua pada Mei tahun lalu. Baik itu pemenang Ballon d’Or dua kali Alexia Putellas, ikon Inggris Mary Earps, atau juara Liga Champions empat kali Mapi Leon, begitu banyak kekuatan bintang yang hilir mudik di area tersebut, mencari tempat mereka dan para jurnalis yang menunggu untuk berbicara dengan mereka. Ini adalah tim yang finis di peringkat keenam Women’s Super League musim lalu; wajar jika dikatakan bahwa ambisinya untuk musim ini jauh lebih besar.

Didorong oleh kekuatan finansial pemilik miliarder Michele Kang, London City membuat gebrakan setahun lalu, menjelang musim WSL pertama mereka, ketika mereka mendatangkan pemain internasional Prancis Grace Geyoro dengan biaya transfer rekor dunia sebagai salah satu dari total 15 rekrutan musim panas. Sorotan lebih lanjut hadir pada Januari ketika Delphine Cascarino, nominasi penghargaan Most Valuable Player NWSL pada akhir 2025, bergabung dengan klub yang saat itu duduk di peringkat ketujuh WSL.

Namun, musim panas ini berada di level yang lain. “Saya pikir sudah begitu lama ada misi dan ambisi yang diletakkan di atas meja,” kata Alanna Kennedy, salah satu dari 15 rekrutan musim panas pada 2025, kepada GOAL. “Sejak saya bergabung musim lalu, roda sudah mulai bergerak dan saya pikir musim panas ini adalah momen yang benar-benar krusial untuk melihat seberapa jauh kami bisa mendorong batas-batas itu. Sangat luar biasa melihat investasi dari klub dan ambisi itu diwujudkan.”

Tetapi ini bukan fantasy football. Ini dunia nyata dan, sangat sering, di berbagai cabang olahraga, merakit sesuatu yang di atas kertas terlihat seperti tim super, terlebih dalam waktu sesingkat itu, tidak selalu berjalan mulus. Akankah London City Lionesses bernasib lebih baik? Dan, jika iya, jika mereka bisa menembus zona Eropa di papan atas klasemen WSL, maka muncul pertanyaan besar yang tak terhindarkan: Apakah mereka benar-benar akan diizinkan bermain di Liga Champions?