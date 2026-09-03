Alexia Putellas, Mary Earps, dan London City Lionesses siap mengguncang WSL, meski lolos ke Liga Champions mungkin terbukti mustahil
Duduk di ruang wawancara pada hari media pramusim London City Lionesses, mudah untuk lupa bahwa klub ini bermain di kasta kedua pada Mei tahun lalu. Baik itu pemenang Ballon d’Or dua kali Alexia Putellas, ikon Inggris Mary Earps, atau juara Liga Champions empat kali Mapi Leon, begitu banyak kekuatan bintang yang hilir mudik di area tersebut, mencari tempat mereka dan para jurnalis yang menunggu untuk berbicara dengan mereka. Ini adalah tim yang finis di peringkat keenam Women’s Super League musim lalu; wajar jika dikatakan bahwa ambisinya untuk musim ini jauh lebih besar.
Didorong oleh kekuatan finansial pemilik miliarder Michele Kang, London City membuat gebrakan setahun lalu, menjelang musim WSL pertama mereka, ketika mereka mendatangkan pemain internasional Prancis Grace Geyoro dengan biaya transfer rekor dunia sebagai salah satu dari total 15 rekrutan musim panas. Sorotan lebih lanjut hadir pada Januari ketika Delphine Cascarino, nominasi penghargaan Most Valuable Player NWSL pada akhir 2025, bergabung dengan klub yang saat itu duduk di peringkat ketujuh WSL.
Namun, musim panas ini berada di level yang lain. “Saya pikir sudah begitu lama ada misi dan ambisi yang diletakkan di atas meja,” kata Alanna Kennedy, salah satu dari 15 rekrutan musim panas pada 2025, kepada GOAL. “Sejak saya bergabung musim lalu, roda sudah mulai bergerak dan saya pikir musim panas ini adalah momen yang benar-benar krusial untuk melihat seberapa jauh kami bisa mendorong batas-batas itu. Sangat luar biasa melihat investasi dari klub dan ambisi itu diwujudkan.”
Tetapi ini bukan fantasy football. Ini dunia nyata dan, sangat sering, di berbagai cabang olahraga, merakit sesuatu yang di atas kertas terlihat seperti tim super, terlebih dalam waktu sesingkat itu, tidak selalu berjalan mulus. Akankah London City Lionesses bernasib lebih baik? Dan, jika iya, jika mereka bisa menembus zona Eropa di papan atas klasemen WSL, maka muncul pertanyaan besar yang tak terhindarkan: Apakah mereka benar-benar akan diizinkan bermain di Liga Champions?
Banyak turnover
Saat London City bertahan untuk meraih satu poin di markas Birmingham City pada Mei tahun lalu, selamat dari kebangkitan telat sesama pemburu promosi mereka dalam laga penentuan gelar, itu mengantarkan klub kecil dan independen ini ke WSL untuk pertama kalinya, menempatkan mereka di antara raksasa seperti Chelsea, Arsenal, dan Manchester City.
Tidak ada yang lebih menggambarkan perombakan yang terjadi sejak saat itu selain fakta bahwa hanya ada delapan pemain dalam skuad saat ini yang ikut merayakan pencapaian tersebut sekitar 16 bulan lalu. Dua di antaranya adalah kiper Sophia Poor dan Sophie Hillyerd, yang jika digabungkan hanya punya satu penampilan untuk klub, sementara Saki Kumagai baru bergabung di tengah perjalanan musim itu.
Jika ada celah dalam teori bahwa London City bisa menjadi ancaman serius di papan atas WSL musim ini, maka ini jelas salah satu yang terbesar.
Musim panas yang 'lebih mulus'
Namun, tahun ini, meski menjalani musim panas yang cukup sibuk dengan delapan rekrutan dan 10 pemain hengkang, tim ini jauh lebih mapan. Bahkan, suasananya nyaris tenang jika dibandingkan dengan musim panas lalu, meski kedatangan pemain seperti Putellas dan Earps menciptakan antusiasme dan perhatian yang jauh lebih besar daripada yang pernah didapat London City.
Akhir yang penuh hiruk-pikuk pada bursa transfer musim panas 2025 membuat beberapa dari 15 rekrutan anyar itu menjalani perkenalan yang cukup kacau dengan klub, baik Kennedy dan Katie Zelem, yang datang tepat sebelum pertandingan pertama musim ini, maupun Geyoro, yang melewatkan laga itu sepenuhnya. Kali ini, para pemain datang jauh lebih awal, dengan semua perekrutan diumumkan sebelum akhir Juli. Tahun lalu, ada tujuh wajah baru yang didatangkan pada Agustus dan September.
"Saya pikir kami semua menjadi lebih baik berkat pengalaman kami tahun lalu dan kini bisa membantu para pemain baru beradaptasi dengan lebih baik," kata Kennedy ketika GOAL menanyakan soal pergantian pemain itu. "Semoga itu membuat semuanya sedikit lebih mulus."
Menerapkan ide-ide baru
Hal itu sangat berguna khususnya bagi Eder Maestre, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala pada pertengahan musim 2025-26, setelah London City memilih berpisah dengan bos peraih promosi, Jocelyn Precheur. Maestre membawa perubahan gaya yang mencolok, memberi orang-orang di klub satu hal lagi yang harus diadaptasi. Perubahan seperti itu selalu “sedikit mengganggu”, seperti diakui Kennedy sendiri. Namun musim panas ini, Maestre mendapat kesempatan untuk benar-benar menerapkan ide-idenya, dalam rentang waktu yang jauh lebih panjang dibanding jeda musim dingin WSL.
“Semua orang sudah paham apa yang dia harapkan dari kami, filosofi yang dia miliki, dan gaya bermain kami,” kata Kennedy. “Saya pikir kami berada dalam posisi yang bagus dalam hal kekompakan dan bisa memiliki waktu, waktu yang nyata, bersama-sama untuk semoga melakukan sesuatu yang spesial.”
Danielle van de Donk, salah satu wakil kapten London City, sependapat. “Semuanya sangat jelas,” ujarnya pekan ini tentang ide-ide Maestre. “Kami sudah menjalani banyak rapat dan sesi latihan, kami juga sudah menjalani beberapa pertandingan yang sangat bagus, dan saya pikir semuanya mulai menyatu dengan sangat baik.”
Kekuatan bintang
Dengan semua itu, alasan utama munculnya keyakinan bahwa London City bisa melakukan sesuatu yang istimewa musim ini adalah karena kekuatan bintang yang kini tersebar di seluruh skuad ini.
Putellas adalah pemenang Ballon d’Or dua kali dan, setelah membantu Barca meraih gelar Liga Champions keempat awal tahun ini, ia bisa saja meraih Golden Ball ketiga dalam beberapa pekan ke depan; Kadidiatou Diani dan Cascarino adalah dua pemain sayap terbaik di planet ini, mampu menghadirkan ancaman kreativitas maupun gol dari kedua sisi; Geyoro menjalani musim pertama yang sulit di klub ini tetapi terlalu bagus untuk tidak bangkit; Leon adalah bek tengah kelas dunia, bahkan mungkin yang terbaik di olahraga ini; dan meski Earps mungkin bukan lagi penjaga gawang elite seperti dua tahun lalu, ia tetap seharusnya memberi peningkatan di bawah mistar.
Itu bahkan belum menyebut talenta-talenta yang kurang dikenal, seperti Nicole Anyomi, yang mencatatkan 19 kontribusi gol langsung di Bundesliga musim lalu, atau Freya Godfrey, yang menjadi langganan dalam skuad England asuhan Sarina Wiegman selama musim terobosan 2025-26.
Semua itu berarti Maestre memiliki kedalaman skuad yang bagus, yang akan memberinya pelapis kuat saat badai cedera datang, memungkinkannya beralih kepada pengubah permainan yang benar-benar nyata dari bangku cadangan dan berpotensi menyediakan fondasi untuk melaju jauh di kompetisi piala sambil terus berkembang di WSL. Mungkin ada pertanyaan soal kedalaman di area sayap, tetapi bahkan di sana pun ada pemain yang cukup serbabisa untuk digeser ke posisi tersebut jika diperlukan.
“Jelas, kami tahu ini akan sangat sulit karena ini bukan hanya soal memiliki para pemain bertalenta ini. Anda perlu menciptakan sesuatu yang lebih besar, yaitu identitas dan budaya kerja,” kata Maestre pekan ini. “Namun, dengan para pemain yang kami miliki, jika kami bisa membuat semuanya selaras dengan tujuan yang sama, berada di halaman yang sama, dan kami bisa menciptakan mentalitas juara seperti ini, saya pikir kami akan mampu menantang tim-tim terbaik di kompetisi ini, tentu saja.”
Masalah besar yang tak dibicarakan
Jika London City bisa melakukan itu dan mematahkan dominasi Arsenal, Chelsea, dan Manchester City atas tiga posisi teratas, sesuatu yang dalam 11 musim WSL terakhir hanya bisa dilakukan Manchester United, ada pertanyaan baru yang harus diajukan: Apakah klub itu akan diizinkan berkompetisi di Liga Champions Wanita?
Itu karena, selain London City, Kang adalah pemilik mayoritas Lyon, juara Eropa delapan kali, dan aturan UEFA menyatakan bahwa: "Tidak ada individu atau badan hukum yang boleh memiliki kontrol atau pengaruh atas lebih dari satu klub yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA."
OL secara rutin menjuarai liga Prancis dan hampir pasti tampil di Liga Champions Wanita 2027-28. Namun, jika London City juga lolos, UEFA tetap teguh mengatakan bahwa “tidak ada pengecualian” yang akan dibuat. Itu adalah kata-kata Nadine Kessler, kepala sepak bola wanita UEFA, pada Mei lalu. "Mengapa kami ingin menjaga integritas olahraga sepak bola pria, tetapi tidak untuk sepak bola wanita? Itu tidak mungkin," katanya.
Ditanya soal pemahamannya mengenai situasi tersebut pekan ini, Maestre tidak menambahkan apa pun. “Hal-hal yang bisa terjadi [jika lolos ke Liga Champions] bukan bergantung pada saya,” ujarnya.
Tim paling menarik di WSL
Bagi Maestre dan para pemainnya, fokus mereka ada di lapangan dan membawa London City ke level yang lebih tinggi. Ketika ditanya apa pesan yang disampaikan di dalam tim, sementara begitu banyak hype terus berkembang di luar, Kennedy menjawab: “Kami hanya fokus pada detail, bagaimana kami bisa menjadi tim yang bagus, bagaimana kami bisa memahami apa yang Eder inginkan dari kami, serta hubungan di lapangan dan di luar lapangan. Kurang lebih itulah posisi kami saat ini, hanya membangun itu.
“Saya pikir jika melihat posisi kami sekarang dibandingkan musim lalu, saya rasa kami berada di tempat yang lebih baik untuk mengawali musim dengan lebih baik,” tambahnya, saat ditanya soal target. “Saya pikir itu akan menjadi tujuan kami, memulai musim dengan baik dan membangun dari performa-performa itu.”
Secara realistis, sampai London City turun ke lapangan, seperti yang akan mereka lakukan pada Jumat malam saat menjamu Manchester United pada laga pembuka musim WSL, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang harus diharapkan. Apakah mereka akan terlihat padu? Apakah para bintang mereka akan bersinar? Apakah Maestre sudah menyampaikan ide-idenya dengan efektif?
Saat ditanya soal ekspektasinya sendiri untuk musim ini, Putellas, permata utama dalam bursa transfer musim panas London City, mengatakan bahwa terus terang, ia tidak punya ekspektasi apa pun. “Saya hanya ingin kerja keras yang kami lakukan selama pramusim ini, dan yang akan kami lakukan selama musim berjalan, berbicara dengan sendirinya,” jawabnya. “Saya tidak punya ekspektasi. Tentu saja, saya punya mentalitas kompetitif dan saya ingin memenangkan setiap pertandingan, tetapi saya tidak punya ekspektasi dalam olahraga ini. Menurut saya, Anda tidak seharusnya punya ekspektasi. Cukup bekerja keras di balik layar dan memberikan segalanya dari pertandingan ke pertandingan.”
Semua itu membuat London City Lionesses menjadi tim paling menarik untuk disaksikan pada musim baru WSL ini.