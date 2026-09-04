Alexia Putellas, Georgia Stanway, dan 10 rekrutan baru yang akan menentukan musim Women's Super League 2026-27
Women's Super League Inggris sudah cukup lama dianggap secara luas sebagai liga terbaik di Eropa, bahkan mungkin di dunia, dan bursa transfer musim panas ini hanya semakin menguatkan keyakinan itu, dengan beberapa bintang terbesar di sepakbola mendarat di kompetisi tersebut jelang musim 2026-27.
Mulai dari kedatangan pemenang Ballon d'Or dua kali Alexia Putellas dan beberapa rekan setimnya sesama juara Liga Champions dari Barcelona, seperti Ona Batlle dan Mapi Leon, hingga kepulangan ikon Inggris Georgia Stanway dan Mary Earps, ada banyak transfer ke WSL yang mencuri perhatian dalam beberapa pekan dan bulan terakhir.
Namun, bursa transfer ini bukan hanya soal nama-nama terbesar. Klub-klub di seluruh liga juga merekrut sejumlah talenta muda terbaik di sepakbola putri, para pemain yang bisa jadi akan menjalani musim terobosan pada 2026-27 dan menjadi nama yang dikenal luas dalam waktu dekat.
GOAL pun memilih 10 transfer musim panas yang bisa menentukan musim baru WSL...
Beth England (Crystal Palace)
Crystal Palace mencetak gol dengan laju yang baik di WSL 2 tahun lalu, dengan menempati peringkat ketiga bersama di liga, tetapi pelajaran jelas telah dipetik dari kali terakhir mereka promosi ke kasta tertinggi. Pada musim 2023-24, Palace tampil ganas saat menjuarai divisi kedua, dengan mencetak setidaknya 16 gol lebih banyak daripada tim lain mana pun di liga, tetapi kemudian hanya membukukan 20 gol dalam 22 pertandingan WSL pada tahun berikutnya sehingga mereka harus terdegradasi.
Maka, mendatangkan pemain seperti Beth England adalah langkah yang sangat cerdas. Pemain berusia 32 tahun itu punya segudang pengalaman, dengan 11 gol dalam 26 caps bersama Inggris dan 71 gol dalam 152 pertandingan untuk Chelsea selama periode tujuh tahun yang menghasilkan 10 trofi. Namun, yang membuat transfer ini begitu menjanjikan adalah apa yang dilakukan England di Tottenham, klub yang ia tinggalkan untuk bergabung dengan Palace. Cara ia beradaptasi untuk bermain di tim yang sedang kesulitan, setelah mewakili kekuatan dominan di Inggris, begitu mengesankan, dengan 12 golnya dalam 12 penampilan WSL setelah pindah ke Spurs pada Januari 2023 membantu klub lolos dari degradasi.
"Anda memang harus beradaptasi, Anda memang harus memahami bahwa ada saat-saat ketika Anda akan jauh lebih menderita tanpa bola dalam pertandingan dan Anda memang harus mengembangkan diri secara individu," katanya kepada GOAL musim lalu. "Ketika saya di Chelsea, Anda berpotensi mendapatkan lima hingga 10 peluang per pertandingan dan Anda tahu salah satunya akan jadi gol. Di Spurs, Anda mungkin mendapatkan satu peluang, dan jika Anda tidak memanfaatkannya, hanya itu yang Anda punya. Saya merasa sejak datang ke sini, saya bisa memaksimalkan lebih banyak peluang dengan kesempatan yang lebih sedikit. Ini soal berkembang sebagai individu dan memahami bahwa tanpa bola, Anda harus melakukan pekerjaan kotor."
Kemampuan untuk melakukan semua itu, ditambah kualitas England sebagai pemimpin dan pemain yang sangat berpengalaman, bisa memberi peluang Palace untuk bertahan dorongan yang sangat, sangat besar.
Georgia Stanway (Arsenal)
Sulit untuk hanya memilih satu rekrutan Arsenal untuk dibahas karena Arsenal telah membuat begitu banyak perekrutan bagus pada musim panas ini. Namun, Stanway bisa jadi akan menjadi yang paling penting dan berpengaruh dalam musim Arsenal yang akan datang dan, dengan demikian, kampanye WSL yang baru.
Arsenal belakangan ini terlalu bergantung pada Kim Little dan Mariona Caldentey di lini tengah. Karena itu, tambahan kedalaman skuad terasa sebagai prioritas utama pada musim panas ini, dan Arsenal mendatangkan tepat apa yang dibutuhkan, dengan Geraldine Reuteler, pemain serbabisa tim nasional Swiss, juga direkrut.
Stanway adalah salah satu gelandang terbaik di dunia, sosok yang bukan hanya bisa menambah kedalaman di posisi itu tetapi juga kualitas elite, pengalaman dalam momen-momen terbesar, dan kemampuan untuk memainkan berbagai peran. Dengan pemain tim nasional Inggris itu di dalam skuad, ketergantungan pada Little dan Caldentey berkurang, sesuatu yang seharusnya memungkinkan Arsenal menjaga mereka tetap lebih bugar sepanjang kampanye dan, secara umum, lebih siap untuk berjuang meraih gelar WSL pertama sejak 2019.
Mao Itamura (Liverpool)
Kepindahan Mao Itamura ke Liverpool mungkin menjadi salah satu transfer paling menarik pada musim panas ini. Pemain berusia 20 tahun itu dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Eredivisie musim lalu, setelah mencetak delapan gol dan enam assist untuk membawa Feyenoord finis di posisi ketiga, dan kini ia ingin membawa semua kualitas penentu pertandingan itu ke Merseyside.
Tanda-tanda awal menunjukkan bahwa ia akan mampu melakukannya. Itamura mencuri perhatian pada pramusim, terutama lewat dua gol berkualitas luar biasa dalam kemenangan atas Sheffield United. Setelah kepindahan Olivia Smith ke Arsenal yang memecahkan rekor, Liverpool kekurangan sosok jimat yang bisa mengubah jalannya pertandingan musim lalu dalam sebuah kampanye yang dimulai sangat buruk sehingga Liverpool belum meraih kemenangan di WSL hingga akhir Januari.
Itamura bermain di posisi yang berbeda dari Smith, tetapi setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen dari Piala Dunia U-20 pada September, ia memiliki sentuhan magis untuk membantu menghidupkan kembali tim yang, secara umum, tampaknya menjalani bursa transfer yang kuat, sebuah periode yang seharusnya bisa mengangkat mereka secara signifikan di klasemen.
Holly McNamara (Everton)
Setelah menutup musim lalu dengan finis di posisi kedelapan yang mengecewakan, bursa transfer musim panas Everton punya satu tema: menyerang, menyerang, menyerang. Sebagian dari itu memang diperlukan, dengan nama-nama seperti Katja Snoeijs, Toni Payne, dan Kelly Gago hengkang, tetapi ketiganya juga hanya membukukan total gabungan sembilan kontribusi gol musim lalu, jadi perombakan yang terpaksa dilakukan ini mungkin bukan hal yang buruk.
Playmaker muda Zara Kramzar menuntaskan kepindahannya dari Roma secara permanen setelah sebelumnya berstatus pinjaman, Noemie Mouchon yang lincah datang dari Leicester, dan Jutta Rantala juga membawa permainan direct-nya ke Merseyside dari Leicester. Namun, Holly McNamara adalah sosok yang paling menonjol di antara rekrutan tersebut.
Pemenang dua Sepatu Emas terakhir di A-League Australia, serta pencetak rekor klub dengan 45 gol dalam 66 penampilan untuk Melbourne City, McNamara adalah salah satu penyerang muda paling menarik di sepakbola wanita.
Berbicara dengan beberapa kompatriotnya di seluruh liga, antusiasme tentang potensinya begitu terasa. Mary Fowler, salah satu pemain kunci Matildas dan nama bintang di Manchester City, mendukung McNamara untuk "tampil hebat" di Merseyside, sementara Charlie Rule, teman dekatnya di Brighton, mengatakan kepada GOAL bahwa pemain 23 tahun itu "pantas bermain di sini" di WSL. "Saya selalu tahu dia bisa bermain untuk tim papan atas," katanya.
Ornella Vignola, Honoka Hayashi, dan Gago yang kini telah hengkang adalah pencetak gol terbanyak bersama Everton di WSL musim lalu, dengan masing-masing empat gol. Jika McNamara bisa memantapkan dirinya sebagai titik fokus serangan Everton dan menjadi pencetak gol yang andal, dia bisa memberi perbedaan besar.
Alexia Putellas (London City Lionesses)
Pernahkah ada perekrutan yang lebih besar di WSL daripada kepindahan Putellas ke London City? Ia datang setelah menjalani musim yang mengantar Barcelona meraih quadruple, memberinya penghargaan Pemain Terbaik Liga Champions musim ini, dan berpeluang meraih Ballon d'Or ketiga pada akhir tahun ini. Kehadirannya di WSL sudah menarik jika dilihat secara terpisah, ketika salah satu pemain terbaik di dunia beradaptasi dengan liga dan gaya permainan baru.
Yang membuatnya semakin menarik adalah ia bergabung dengan London City, klub dengan ambisi luar biasa yang didukung miliaran milik Michele Kang, yang finis keenam pada musim pertama mereka di WSL musim lalu. Suntikan dana menjadi pendorong ambisi London City untuk segera melesat naik di klasemen, dengan mendatangkan pemain seperti Putellas, juga Leon, pemenang Liga Champions empat kali, dan mantan bintang Lyon, Kadidiatou Diani.
Namun, Putellas adalah permata mahkota, tentu karena bakatnya yang luar biasa, tetapi juga karena kualitas kepemimpinannya. Sebagai kapten di Barcelona, ia memimpin dengan memberi teladan dan sangat bagus dalam membantu para pemain muda, sesuatu yang dikatakan rekan setimnya, Alanna Kennedy, kepada GOAL pada awal pramusim sudah langsung terlihat. "Ia ingin membantu," jelas Kennedy.
Bisakah kedatangannya, yang dipadukan dengan banyak rekrutan lain, menjadikan London City kekuatan serius di WSL? Atau ini terlalu mirip fantasy football untuk bisa berhasil? Jika musim ini ingin menjadi musim yang bagus bagi klub asal ibu kota itu, Putellas akan menjadi sosok sentral.
Niamh Charles (Manchester City)
Setelah mengakhiri penantian 10 tahun mereka untuk meraih lagi gelar WSL, bursa transfer Manchester City tidak berjalan mencolok, persis seperti yang dijanjikan klub. Perombakan besar memang tidak pernah direncanakan, mengingat sudah begitu banyak kepingan bagus yang tersedia, dengan hanya beberapa tambahan pelengkap yang dibutuhkan untuk memastikan tim ini sedikit meningkat dan mampu menghadapi kembalinya mereka ke Liga Champions, sambil tetap menjadi kekuatan di kompetisi domestik.
Beth Mead mungkin menjadi tambahan mereka yang lebih menarik perhatian, tetapi sebenarnya kedatangan Niamh Charles terasa lebih penting. Itu karena bek kiri adalah posisi yang benar-benar perlu dibenahi pada bursa transfer ini dan, dengan merekrut Charles lebih awal, City melakukan hal itu dengan tepat.
Ketika tim Andree Jeglertz terekspos pada beberapa momen musim lalu, itu sering terjadi di area bek sayap dan kerap di sisi kiri, tempat Leila Ouahabi tidak lagi menjadi pilihan utama dan Alex Greenwood bergeser dari bek tengah untuk menutupinya. Charles, pemain internasional Inggris dengan 34 penampilan yang telah memenangkan lima gelar WSL, kini bisa menutup celah itu saat City berupaya membangun dari musim lalu.
"Dia punya kepribadian yang hebat dan kualitas sebagai bek kiri yang bagus baik dalam bertahan maupun menyerang," kata Jeglertz kepada GOAL pada musim panas ini, sambil juga menyoroti pengalaman yang akan dibawa Charles ke dalam grup dari masanya di Chelsea, selama rangkaian enam gelar WSL beruntun mereka. "Itu adalah sesuatu yang juga akan bisa kami manfaatkan dalam sesi-sesi latihan dan dalam cara Anda menang dari satu tahun ke tahun berikutnya."
Manaka Matsukubo (Chelsea)
Saat ini di Eropa, nama Manaka Matsukubo mungkin belum terlalu familiar. Namun di AS, pemain berusia 22 tahun itu telah menghabiskan tiga tahun terakhir dengan menegaskan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di NWSL, rival terbesar WSL untuk predikat liga perempuan terbaik di dunia.
Musim lalu, catatan 11 gol dan empat assist dalam 26 pertandingan membuat Matsukubo meraih penghargaan Gelandang Terbaik NWSL dan masuk dalam Tim Terbaik Tahun Ini, sekaligus membuatnya mustahil diabaikan Chelsea. Pada Juli, ia bergabung dengan Chelsea dengan kontrak lima tahun.
Cukup fleksibel untuk bermain di berbagai posisi di area depan, pemain internasional Jepang itu benar-benar menonjol sebagai No.10, posisi yang belum benar-benar bisa diamankan siapa pun di tim Chelsea ini. Posisi itu terasa seperti sesuatu yang benar-benar bisa ia miliki, untuk meningkatkan daya gedor lini serang yang cukup sering mandek musim lalu, dalam musim WSL dengan gol paling sedikit bagi Chelsea dalam tujuh tahun terakhir.
"Sebelumnya, sejujurnya saya tidak tahu banyak tentang dia, tetapi sejak sesi pertama, saya melihat kualitas teknis dan kemampuan yang dia miliki. Dia sangat, sangat bagus," kata bek Chelsea Nathalie Bjorn kepada GOAL musim panas ini, sambil memuji rekan setim barunya. "Dia sangat cepat dengan kakinya dan Anda pikir Anda menguasai bola, tetapi ternyata tidak. Saya sangat tertarik melihat bagaimana dia bisa tampil di tim kami musim ini karena kami membutuhkan pemain kreatif itu di sepertiga akhir lapangan."
Jika Chelsea ingin kembali ke level yang membuat mereka menjuarai WSL enam musim beruntun, peningkatan dalam serangan memang dibutuhkan. Matsukubo jelas bisa membantu soal itu.
Mary Earps (London City Lionesses)
Meskipun Earps saat ini mungkin tidak berada di level yang sama dalam kariernya seperti beberapa rekrutan musim panas London City lainnya, dengan Putellas, Leon, dan Diani yang semuanya merupakan pemain kelas dunia, kedatangannya bisa saja menjadi salah satu yang terbesar bagi klub.
Itu benar dari sisi pemasaran, dengan Earps kemungkinan masih menjadi nama terbesar bagi audiens di Inggris yang bergabung musim panas ini, sesuatu yang bisa membantu meningkatkan jumlah penonton dan pengikut klub independen dengan kerumunan kecil, tetapi juga dari sisi sepakbola.
Berdasarkan statistik expected goals against, tidak ada penjaga gawang yang berada di bawah Elene Lete dari London City dalam hal gol yang dicegah pada musim 2025-26. Ia kebobolan 6,8 gol lebih banyak daripada yang seharusnya, menurut Opta, dan memiliki persentase penyelamatan terburuk kedua di divisi tersebut. Karena itu, London City kebobolan 35 gol dalam 22 pertandingan, sekitar 13 lebih banyak daripada tim mana pun dari 'empat besar' liga, yang sedang mereka coba kejar.
Meningkatkan pertahanan sama pentingnya dengan memperkuat serangan, dan mendatangkan sosok dengan kualitas serta pengalaman seperti Earps seharusnya membantu menaikkan standar di bawah mistar, sekaligus mungkin membantu perkembangan jangka panjang Lete, yang masih baru berusia 24 tahun dan meneken kontrak baru pada musim panas ini. Jika mantan No.1 Inggris itu bisa mendekati level terakhir kali ia tampil di WSL, hal itu akan meningkatkan London City.
Lia Walti (Brighton)
Mantan pelatih kepala Brighton, Dario Vidosic, tidak merahasiakan betapa pentingnya Fran Kirby, ikon Inggris dan Chelsea, dalam proyek yang ia yakini di pesisir selatan, dengan secara rutin menyoroti pengalamannya meraih kemenangan di level tertinggi sebagai sesuatu yang bisa mendorong standar dan membawa Brighton menuju sesuatu yang istimewa. Itu memberi dampak besar terutama musim lalu, ketika Brighton mencapai final Piala FA untuk pertama kalinya.
Pada musim panas ini, sebelum kepergiannya yang mengejutkan pada Agustus, Vidosic bergerak untuk mendapatkan pemain dengan karakter serupa, yaitu Lia Walti. Ia memang tidak memiliki CV yang semewah Kirby, yang mencakup 16 trofi dari masa-masanya di Chelsea dan satu gelar Kejuaraan Eropa, tetapi Walti pernah bermain untuk tim-tim top di empat negara berbeda, menjadi bagian dari tim Arsenal yang menjuarai WSL pada 2019 dan Liga Champions pada 2025, serta pernah mengenakan ban kapten Swiss, termasuk di Euro yang digelar di kandang sendiri pada musim panas lalu. Ia juga seorang gelandang papan atas yang bisa mengontrol permainan dengan sangat baik.
"Anda bisa langsung melihat seperti apa sosok dirinya," kata Vidosic kepada GOAL musim panas ini. "Saat Anda menonton pertandingan, Anda melihat pemain seperti apa dia dan kualitas yang dia miliki, dan Anda hanya perlu membaca sekilas CV-nya untuk memahami itu, tetapi dia juga pribadi yang luar biasa dan para pemain sudah sangat menerimanya. Anda bisa melihat bahwa dia akan memiliki kepemimpinan itu. Dia akan menjadi pemain yang akan dijadikan panutan oleh para pemain putri dan dia adalah tambahan yang sangat disambut di skuad kami, yang akan memainkan peran sangat, sangat besar."
Brighton menjalani musim 2025-26 yang hebat, mencapai final Piala FA itu dan finis di peringkat ketujuh WSL dengan meyakinkan, meraih poin dari Manchester United dan Arsenal, serta mengalahkan Manchester City pada pekan-pekan terakhir musim. Walti adalah sosok dan pemain yang benar-benar bisa membantu Brighton saat mereka berupaya membangun fondasi dari tahun yang begitu brilian dan terus melangkah maju di bawah pelatih baru Arturo Ruiz.
Alice Sombath (Tottenham)
Tottenham adalah tim lain yang jendela transfernya menarik perhatian, dengan banyak bisnis bagus diselesaikan sejak awal untuk memastikan skuad 2026-27 punya waktu menyatu dan beradaptasi dengan tuntutan pelatih kepala berperingkat tinggi Martin Ho. Namun, Alice Sombath, salah satu rekrutan mereka yang datang belakangan, menjadi sosok yang sangat menarik, terutama karena Spurs membayar biaya transfer rekor klub untuk membawa bek itu ke London utara.
Pemain berusia 22 tahun itu sempat menimba ilmu di akademi Paris FC dan Paris Saint-Germain sebelum bergabung dengan Lyon, di mana ia menembus tim utama saat usianya masih 17 tahun. Pada akhirnya, Sombath mencatatkan lebih dari 100 penampilan untuk juara Eropa delapan kali itu, memperlihatkan kualitas tekniknya yang luar biasa dan atletisme menipunya setiap kali mendapat kesempatan, meski peluang bermain terkadang sulit didapat di skuad yang bertabur pemain seperti milik Lyon, terutama karena ia harus bersaing dengan pemain seperti ikon Prancis, Wendie Renard, untuk mendapatkan menit bermain.
Namun, Sombath belajar banyak di lingkungan itu, hal-hal yang kini bisa ia bagikan kepada orang-orang di Tottenham. "Saya berbicara dengannya saat makan malam beberapa hari lalu dan Renard adalah idola terbesarnya," kata gelandang Spurs Drew Spence kepada GOAL pada pramusim. "Cara dia memimpin tim, dia belajar darinya dan dari pengalaman bermain bersamanya. Itu sendiri, bagi pemain semuda itu untuk memiliki pengalaman seperti itu dari mereka yang pernah bermain di level tertinggi, sangat penting untuk ditambahkan ke dalam lingkungan ini dan mendorong kami ke tempat yang ingin kami tuju."
Bukan hanya pengalaman dan kualitas teknik yang dibawa Sombath ke tim ini. Ia juga menambah kedalaman yang dibutuhkan di lini belakang yang kesulitan ketika pemain-pemain kunci tidak tersedia musim lalu, kebobolan 38 gol yang mengecewakan dalam 22 pertandingan, terbanyak keempat di WSL. Itu harus membaik jika Spurs ingin melangkah lebih jauh.