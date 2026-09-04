Alexia Putellas, Georgia Stanway, dan 10 rekrutan baru yang akan menentukan musim Women's Super League 2026-27

Crystal Palace mencetak gol dengan laju yang baik di WSL 2 tahun lalu, dengan menempati peringkat ketiga bersama di liga, tetapi pelajaran jelas telah dipetik dari kali terakhir mereka promosi ke kasta tertinggi. Pada musim 2023-24, Palace tampil ganas saat menjuarai divisi kedua, dengan mencetak setidaknya 16 gol lebih banyak daripada tim lain mana pun di liga, tetapi kemudian hanya membukukan 20 gol dalam 22 pertandingan WSL pada tahun berikutnya sehingga mereka harus terdegradasi.

Maka, mendatangkan pemain seperti Beth England adalah langkah yang sangat cerdas. Pemain berusia 32 tahun itu punya segudang pengalaman, dengan 11 gol dalam 26 caps bersama Inggris dan 71 gol dalam 152 pertandingan untuk Chelsea selama periode tujuh tahun yang menghasilkan 10 trofi. Namun, yang membuat transfer ini begitu menjanjikan adalah apa yang dilakukan England di Tottenham, klub yang ia tinggalkan untuk bergabung dengan Palace. Cara ia beradaptasi untuk bermain di tim yang sedang kesulitan, setelah mewakili kekuatan dominan di Inggris, begitu mengesankan, dengan 12 golnya dalam 12 penampilan WSL setelah pindah ke Spurs pada Januari 2023 membantu klub lolos dari degradasi.

"Anda memang harus beradaptasi, Anda memang harus memahami bahwa ada saat-saat ketika Anda akan jauh lebih menderita tanpa bola dalam pertandingan dan Anda memang harus mengembangkan diri secara individu," katanya kepada GOAL musim lalu. "Ketika saya di Chelsea, Anda berpotensi mendapatkan lima hingga 10 peluang per pertandingan dan Anda tahu salah satunya akan jadi gol. Di Spurs, Anda mungkin mendapatkan satu peluang, dan jika Anda tidak memanfaatkannya, hanya itu yang Anda punya. Saya merasa sejak datang ke sini, saya bisa memaksimalkan lebih banyak peluang dengan kesempatan yang lebih sedikit. Ini soal berkembang sebagai individu dan memahami bahwa tanpa bola, Anda harus melakukan pekerjaan kotor."

Kemampuan untuk melakukan semua itu, ditambah kualitas England sebagai pemimpin dan pemain yang sangat berpengalaman, bisa memberi peluang Palace untuk bertahan dorongan yang sangat, sangat besar.