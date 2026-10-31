Alan Smith berpendapat awal pekan ini bahwa Alexander Isak adalah satu-satunya pemain Liverpool yang akan masuk ke susunan 11 pemain terbaik Arsenal. Kebenaran klaim itu tentu masih bisa diperdebatkan. Manajer Liverpool Andoni Iraola bisa dibilang memiliki setidaknya tiga pilihan di sayap kiri yang lebih baik daripada pilihan Mikel Arteta, koleganya di Arsenal.

Meski begitu, jika diberi kesempatan merekrut hanya satu pemain Liverpool, Arteta agaknya akan langsung memilih Isak tanpa mempertimbangkan pemain lain. Bagaimanapun, Arsenal sudah lama dikaitkan dengan penyerang asal Swedia itu, sejak musim keduanya di St. James' Park bersama mantan klubnya, Newcastle United, pada 2023-24, ketika ia mencetak 21 gol dalam 30 pertandingan Premier League.

Tahun berikutnya, Isak mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya dalam kemenangan mengejutkan di kandang Arsenal pada ajang Carabao Cup. Hasil itu membuat Arteta menyesalkan efektivitas mengesankan pemain nomor 9 tim tamu tersebut. “Saya rasa dia tidak menciptakan atau mendapatkan peluang besar,” kata pelatih asal Spanyol itu kepada wartawan setelah timnya kalah 2-0. “Namun, sayangnya, dia terlibat dalam kedua gol pada dua kesempatan saat dia menguasai bola di kotak penalti. Itulah yang mereka miliki: kualitas nyata di lini depan yang bisa menjadi pembeda.”

Pada akhirnya, Arsenal tidak mengambil kesempatan untuk bersaing dalam perang tawaran dengan Liverpool demi Isak ketika sang pemain menegaskan niatnya meninggalkan Newcastle musim panas lalu. Kabarnya, Arsenal merasa skuad mereka akan lebih diuntungkan dengan memperkuat beberapa posisi ketimbang hanya satu. Keputusan itu bisa dibilang terbukti tepat setelah klub asal London utara tersebut meraih gelar juara, sementara musim debut pemain yang direkrut dengan biaya transfer tertinggi dalam sejarah Inggris itu di Merseyside berakhir buruk.

Namun, Liverpool akhirnya mulai melihat “kualitas nyata di lini depan” yang masih belum dimiliki Arsenal menjelang pertemuan kedua tim di Anfield pada Minggu.