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Alexander Isak Liverpool GFX 1:1GOAL

Alexander Isak akhirnya menunjukkan mengapa Liverpool dan Arsenal menganggapnya sebagai solusi atas masalah di posisi penyerang nomor 9 mereka

Pemain asal Swedia itu menjalani musim debut yang bak mimpi buruk di Anfield, tetapi kini kembali tampak sebagai salah satu penyerang tengah paling berbahaya di Liga Primer Inggris.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Alan Smith berpendapat awal pekan ini bahwa Alexander Isak adalah satu-satunya pemain Liverpool yang akan masuk ke susunan 11 pemain terbaik Arsenal. Kebenaran klaim itu tentu masih bisa diperdebatkan. Manajer Liverpool Andoni Iraola bisa dibilang memiliki setidaknya tiga pilihan di sayap kiri yang lebih baik daripada pilihan Mikel Arteta, koleganya di Arsenal.

    Meski begitu, jika diberi kesempatan merekrut hanya satu pemain Liverpool, Arteta agaknya akan langsung memilih Isak tanpa mempertimbangkan pemain lain. Bagaimanapun, Arsenal sudah lama dikaitkan dengan penyerang asal Swedia itu, sejak musim keduanya di St. James' Park bersama mantan klubnya, Newcastle United, pada 2023-24, ketika ia mencetak 21 gol dalam 30 pertandingan Premier League.

    Tahun berikutnya, Isak mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya dalam kemenangan mengejutkan di kandang Arsenal pada ajang Carabao Cup. Hasil itu membuat Arteta menyesalkan efektivitas mengesankan pemain nomor 9 tim tamu tersebut. “Saya rasa dia tidak menciptakan atau mendapatkan peluang besar,” kata pelatih asal Spanyol itu kepada wartawan setelah timnya kalah 2-0. “Namun, sayangnya, dia terlibat dalam kedua gol pada dua kesempatan saat dia menguasai bola di kotak penalti. Itulah yang mereka miliki: kualitas nyata di lini depan yang bisa menjadi pembeda.”

    Pada akhirnya, Arsenal tidak mengambil kesempatan untuk bersaing dalam perang tawaran dengan Liverpool demi Isak ketika sang pemain menegaskan niatnya meninggalkan Newcastle musim panas lalu. Kabarnya, Arsenal merasa skuad mereka akan lebih diuntungkan dengan memperkuat beberapa posisi ketimbang hanya satu. Keputusan itu bisa dibilang terbukti tepat setelah klub asal London utara tersebut meraih gelar juara, sementara musim debut pemain yang direkrut dengan biaya transfer tertinggi dalam sejarah Inggris itu di Merseyside berakhir buruk.

    Namun, Liverpool akhirnya mulai melihat “kualitas nyata di lini depan” yang masih belum dimiliki Arsenal menjelang pertemuan kedua tim di Anfield pada Minggu.

  • Musim pertama yang mengecewakan

    Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League
    Getty Images Sport

    Pemain asal Swedia itu mengalami cedera pergelangan kaki di Tottenham pada Desember lalu, termasuk patah tulang fibula.

    Tentu saja, masih nyaris tak ada simpati untuk Isak atas kesulitan yang dialaminya pada awal kiprahnya di Liverpool, mengingat ia sulit langsung tampil apik karena nyaris tidak berlatih selama aksi mogok memalukan yang memaksa Newcastle menjualnya.

    Tanpa menjalani pramusim yang memadai, Isak pun tampak jauh dari sosok penyerang cepat yang sebelumnya muncul sebagai ancaman serius bagi status Erling Haaland sebagai penyerang paling ditakuti di Inggris.

    Dalam laga melawan Tottenham Hotspur pada 20 Desember tahun lalu, Isak menunjukkan alasan Liverpool membayar biaya transfer bernilai sembilan digit untuk dirinya dan Florian Wirtz. Ia dengan tenang menuntaskan umpan terobosan dari pemain asal Jerman itu, tetapi hanya sepersekian detik kemudian, tulang fibula kiri Isak patah akibat tekel Micky van de Ven yang sangat sembrono.

    Bahkan ketika kembali bermain sedikit lebih dari tiga bulan kemudian, Isak masih terus terkendala masalah otot yang berulang kali dikaitkan dengan tidak dijalaninya pramusim.

    Jelas ia perlu menemukan ritme lewat kesempatan bermain secara rutin agar kembali ke performa terbaik dan pulih sepenuhnya. Karena itu, Piala Dunia musim panas ini datang pada waktu yang “sempurna” bagi Isak.

  • "Masalah besar"

    Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Minimnya pergerakan dan kerja keras Isak masih menjadi sumber kekhawatiran pada pekan-pekan awal musim ini.

    Ia terlibat langsung dalam empat gol di Amerika Utara, termasuk mencetak satu gol sendiri. Namun, yang lebih penting, ia hanya absen satu menit sepanjang perjalanan Swedia hingga babak 32 besar.

    Meski begitu, musim dimulai dengan keraguan terhadap kebugarannya dan kecocokannya dengan gaya permainan Iraola. Bahkan setelah ia mencetak gol pertamanya di Premier League musim 2026/27, dalam hasil imbang 2-2 melawan Nottingham Forest pada 29 Agustus, mantan bek Liverpool Stephen Warnock masih belum yakin.

    "Saya berada di stadion saat pertandingan itu," kata mantan bek sayap yang kini menjadi pengamat tersebut kepada GOAL. "Selain golnya, Isak sama sekali tidak berbuat apa-apa. Penampilannya sangat buruk. Ia sama sekali tidak terlihat antusias.

    "Saya berpikir, inilah pemain yang seharusnya telah menjalani pramusim dengan baik, kembali dengan motivasi tinggi, bugar, dan siap membuktikan kemampuannya. Namun, ia tidak terlihat mampu melakukannya.

    "Ia tidak terlihat mampu mengemban tanggung jawab mengenakan seragam itu. Dan itu masalah besar. Ada tekanan ekspektasi akibat nilai transfernya untuk tampil sesuai harapan.

    "Saat ini, ia belum terlihat mampu bersaing. Entah itu hanya karena ia belum cukup memahami para pemain lain di sekitarnya. Namun, Anda berlatih setiap hari. Seharusnya sekarang Anda sudah memahami permainannya."

    Namun, kini tampaknya ia sudah memahaminya.

  • Enam gol dalam tujuh pertandingan liga

    Alexander Isak Liverpool 2026-27 goal Forest
    Getty

    Pemain timnas Swedia itu akhirnya mulai menunjukkan performa seperti saat membela Newcastle, kini bersama Liverpool.

    Pada Jumat setelah hasil imbang melawan Forest, Isak membawa Liverpool meraih kemenangan pertama mereka musim ini lewat dua gol dalam kemenangan 2-0 di kandang Ipswich. Ia juga mencetak gol dalam tiga kemenangan berikutnya atas Bournemouth, Brentford, dan Brighton yang mengangkat moral tim. Catatan golnya pun menjadi enam dalam tujuh pertandingan Liga Primer, setelah hanya mencetak tiga gol dalam 14 penampilan di kompetisi tersebut musim lalu.

    "Dia adalah penyerang yang akan mencetak gol jika kami bisa menempatkannya di posisi yang tepat, memberinya umpan silang dan menciptakan situasi yang bagus," kata Iraola akhir pekan lalu.

    Namun, penerus Arne Slot itu sejak awal menegaskan bahwa ia tidak hanya mengharapkan gol dari pemain nomor 9-nya. "Ada hal-hal lain juga yang penting," katanya setelah dua gol penentu Isak di kandang Ipswich. "Saya akan menuntut hal-hal lain agar kami bisa bermain dengan baik. Jika kami bermain baik, kami akan berada di posisi yang bagus dan gol-gol akan datang untuknya.

    "Jadi, menurut saya dia harus berkontribusi bagi tim."

    Isak masih perlu meningkatkan kontribusinya dalam hal itu. Meski memahami pentingnya ikut bertahan sejak lini depan di bawah Iraola, intensitas kerjanya terkadang jauh di bawah Lewis Koumas. Cody Gakpo juga berseloroh setelah memberi umpan untuk beberapa gol Isak pada awal musim bahwa pemain timnas Swedia itu berutang beberapa assist kepadanya. Tak bisa dimungkiri, pemain berusia 27 tahun tersebut perlu mengambil peran lebih besar dalam proses membangun serangan Liverpool.

    Namun, tanda-tanda terbentuknya kerja sama yang produktif dengan rekrutan musim panas Bradley Barcola sudah terlihat. Barcola memberi umpan untuk gol-gol penting Isak saat menghadapi Brentford dan Brighton. Selain itu, meski Isak belum menunjukkan permainan menyeluruh sebaik ketika di Newcastle, ia mulai kembali tampak seperti dirinya yang dulu, dengan penyelesaian akhir yang tajam.

    Kecenderungan Isak untuk nyaris tak terlihat sepanjang pertandingan tentu merupakan kekurangan yang saat ini rela diterima Arteta. Pasalnya, Viktor Gyokeres baru mencetak gol pertamanya musim ini dalam kekalahan memalukan dari Fleetwood Town di Carabao Cup pada Selasa, pertandingan yang juga memperlihatkan penyelesaian akhir Kai Havertz yang tidak konsisten.

    Arsenal jelas berharap Gyokeres bisa menjadi alternatif yang lebih murah tetapi sama efektifnya dengan Isak. Namun, kenyataannya tidak demikian. Mantan penyerang Sporting CP itu memiliki banyak kelebihan, terutama dari segi fisik, tetapi peluang yang ia sia-siakan jauh lebih banyak daripada yang berhasil ia konversi menjadi gol. Isak tidak seboros itu dalam memanfaatkan peluang. Ia pun tetap berpotensi menjadi penentu kemenangan.

    Terlepas dari pasang surut performanya sepanjang setahun terakhir, ia jelas belum kehilangan kemampuan seperti Haaland untuk menentukan hasil pertandingan hanya dengan beberapa sentuhan, dan Arteta tentu tidak ingin diingatkan akan hal itu di Anfield pada Minggu.