Akuisisi Cornella oleh Lionel Messi, Cristiano Ronaldo di Almeria & enam proyek kepemilikan klub baru terbesar yang dijalankan para bintang elite sepakbola

Belum lama ini, secara umum diyakini bahwa melatih dan menjadi pundit adalah dua jalur utama untuk tetap berada di sepak bola setelah pensiun. Namun kini ada opsi ketiga, dan itu muncul sebagai yang mungkin paling menarik dari semuanya: beralih dari karyawan klub menjadi pemangku kepentingan.

Pemain level elite yang menikmati gaji luar biasa besar dan kesepakatan sponsor memiliki kekuatan finansial untuk masuk ke dunia kepemilikan dalam olahraga yang telah menjadi raksasa hiburan global bernilai miliaran dolar. Sir David Beckham dianggap sebagai sosok yang memopulerkan tren tersebut dengan memperkenalkan Inter Miami sebagai waralaba baru MLS pada 2018, sebuah proyek yang sejak saat itu ia bawa ke level baru yang luar biasa dengan mendatangkan pemenang Ballon d'Or delapan kali Lionel Messi dan sejumlah nama besar lainnya.

Bersama mantan rekan setimnya di Manchester United, Gary Neville, Beckham juga memimpin sebuah konsorsium yang mengelola klub League Two Inggris, Salford City, dan cetak biru kesuksesannya kini kerap ditiru atau diadaptasi. Bahkan, mantan koleganya di Real Madrid, Ronaldo Nazario, memiliki saham mayoritas di klub Segunda Spanyol Real Valladolid, sementara ikon Barcelona Gerard Pique memimpin FC Andorra, yang berkompetisi di divisi yang sama.

Di tempat lain, mantan striker AC Milan dan Inter Zlatan Ibrahimovic adalah salah satu pemilik klub kasta tertinggi Swedia, Hammarby, dan legenda Premier League Cesc Fabregas serta Thierry Henry sama-sama merupakan pemilik minoritas di Como di Serie A, dengan Fabregas juga saat ini memimpin tim senior sebagai pelatih kepala. Sebagai pakar sepak bola yang hidupnya berputar di sekitar permainan ini, para mantan profesional tersebut adalah aset besar bagi klub-klub yang ingin mencapai level baru di dalam dan luar lapangan.

Lebih banyak pemain aktif daripada sebelumnya ikut dalam tren ini sebagai bentuk antisipasi masa depan saat waktunya tiba untuk benar-benar gantung sepatu. Di bawah ini, GOAL mengulas enam proyek terbesar yang baru saja mulai berjalan, dimulai dengan kepulangan bagi putra angkat favorit Catalonia...