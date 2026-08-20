Akuisisi Cornella oleh Lionel Messi, Cristiano Ronaldo di Almeria & enam proyek kepemilikan klub baru terbesar yang dijalankan para bintang elite sepakbola
Belum lama ini, secara umum diyakini bahwa melatih dan menjadi pundit adalah dua jalur utama untuk tetap berada di sepak bola setelah pensiun. Namun kini ada opsi ketiga, dan itu muncul sebagai yang mungkin paling menarik dari semuanya: beralih dari karyawan klub menjadi pemangku kepentingan.
Pemain level elite yang menikmati gaji luar biasa besar dan kesepakatan sponsor memiliki kekuatan finansial untuk masuk ke dunia kepemilikan dalam olahraga yang telah menjadi raksasa hiburan global bernilai miliaran dolar. Sir David Beckham dianggap sebagai sosok yang memopulerkan tren tersebut dengan memperkenalkan Inter Miami sebagai waralaba baru MLS pada 2018, sebuah proyek yang sejak saat itu ia bawa ke level baru yang luar biasa dengan mendatangkan pemenang Ballon d'Or delapan kali Lionel Messi dan sejumlah nama besar lainnya.
Bersama mantan rekan setimnya di Manchester United, Gary Neville, Beckham juga memimpin sebuah konsorsium yang mengelola klub League Two Inggris, Salford City, dan cetak biru kesuksesannya kini kerap ditiru atau diadaptasi. Bahkan, mantan koleganya di Real Madrid, Ronaldo Nazario, memiliki saham mayoritas di klub Segunda Spanyol Real Valladolid, sementara ikon Barcelona Gerard Pique memimpin FC Andorra, yang berkompetisi di divisi yang sama.
Di tempat lain, mantan striker AC Milan dan Inter Zlatan Ibrahimovic adalah salah satu pemilik klub kasta tertinggi Swedia, Hammarby, dan legenda Premier League Cesc Fabregas serta Thierry Henry sama-sama merupakan pemilik minoritas di Como di Serie A, dengan Fabregas juga saat ini memimpin tim senior sebagai pelatih kepala. Sebagai pakar sepak bola yang hidupnya berputar di sekitar permainan ini, para mantan profesional tersebut adalah aset besar bagi klub-klub yang ingin mencapai level baru di dalam dan luar lapangan.
Lebih banyak pemain aktif daripada sebelumnya ikut dalam tren ini sebagai bentuk antisipasi masa depan saat waktunya tiba untuk benar-benar gantung sepatu. Di bawah ini, GOAL mengulas enam proyek terbesar yang baru saja mulai berjalan, dimulai dengan kepulangan bagi putra angkat favorit Catalonia...
Lionel Messi - Cornella
Pada April, klub divisi kelima Spanyol UE Cornella membuat pengumuman mengejutkan bahwa Messi telah merampungkan pengambilalihan 100 persen atas klub tersebut. Cornella berbasis di barat daya Barcelona, kota tempat legenda Argentina itu menghabiskan 17 tahun sebagai sosok utama bagi Barcelona.
Cornella menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa langkah itu "memperkuat ikatan dekat Messi dengan Barcelona dan komitmennya terhadap pengembangan olahraga serta talenta lokal di Catalonia, sebuah hubungan yang berakar dari tahun-tahunnya di Barcelona dan terus terjaga sejak saat itu." Messi kemudian menyapa para pemain dan staf dalam sebuah video, secara resmi memperkenalkan dirinya sambil mendukung upaya mereka untuk promosi, yang pada akhirnya berakhir di babak play-off.
Proyek sepak bola itu akan membutuhkan waktu untuk berkembang, tetapi Messi langsung memberi dampak pada jangkauan global Cornella, dengan jumlah pengikut Instagram mereka melonjak hingga ratusan ribu setelah kedatangannya. Klub itu juga sudah memiliki struktur akademi yang solid dan sangat dihormati, dengan Messi siap terus mendorong investasi pada talenta lokal Catalan.
Mantan rekan setim Messi, Jordi Alba, meniti karier dari akademi Cornella, begitu juga bintang Barcelona saat ini Gerard Martin dan kiper Arsenal David Raya. Cornella, yang didirikan pada 1951, juga menjadi berita utama di seluruh Spanyol setelah menyingkirkan Atletico Madrid dari Copa del Rey 2021.
Meski ini menjadi akuisisi pertama Messi atas klub Eropa, ia juga merupakan pemilik aktif di Uruguay. Bersama tandem lini serang Inter Miami, Luis Suarez, ia membentuk Deportivo LSM, tim profesional baru yang berkompetisi di divisi keempat Uruguay.
Cristiano Ronaldo - Almeria
"Jika saya bisa menjadi pemilik klub, untuk apa saya menjadi manajer, direktur olahraga, atau CEO?" kata Cristiano Ronaldo setelah berusia 40 tahun, sebelum mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari memiliki "beberapa" klub. Ia mengambil langkah pertama menuju tujuan itu dengan mengakuisisi 25 persen saham klub Segunda Spanyol, Almeria, pada Februari, melalui perusahaannya, CR7 Sports Investments. "Sudah lama menjadi ambisi saya untuk berkontribusi pada sepakbola, melampaui lapangan," kata penyerang Al-Nassr dan Portugal itu dalam sebuah pernyataan. "UD Almeria adalah klub Spanyol dengan fondasi yang kuat dan potensi pertumbuhan yang jelas."
Almeria terutama dimiliki oleh konsorsium investasi Arab Saudi yang dipimpin Mohammed Al-Khereiji, yang menambahkan: "[Ronaldo] dipandang sebagai yang terhebat yang pernah memainkan olahraga ini, dia mengenal liga-liga Spanyol dengan sangat baik dan dia memahami potensi dari apa yang sedang kami bangun di sini, baik dari sisi tim maupun akademi." Ronaldo tentu sangat paham sepakbola Spanyol, setelah menghabiskan sembilan tahun di Real Madrid antara 2009 dan 2018, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka sembari memenangkan dua gelar La Liga dan empat trofi Liga Champions.
Tidak diragukan lagi potensi Almeria juga besar; mereka terakhir bermain di La Liga pada 2024, dan nyaris kembali pada Juni, kalah agregat 2-1 dari Malaga di final play-off. Sejak itu, klub telah mendatangkan manajer baru yang sangat dihormati, García Pimienta, yang menghabiskan 20 tahun melatih di akademi ternama Barcelona, La Masia, serta merekrut tujuh pemain baru dalam upaya mengamankan promosi otomatis pada 2026-27.
Ronaldo, yang kini berusia 41 tahun, berada dalam posisi unik pada awal Agustus saat Almeria menghadapi Al-Nassr dalam laga pramusim di Lisbon. Kapten Portugal itu meluangkan waktu dari liburannya setelah Piala Dunia untuk menyaksikan laga dari tribun, dan melihat tim yang saat ini ia bela kalah 2-0 dari klub yang kini turut ia miliki.
Vinicius Junior - Alverca
Vinicius Junior menjadi bagian dari kelompok investor yang membeli Alverca pada Februari 2025, dengan mengakuisisi antara 70 hingga 80 persen saham klub dengan nilai yang dilaporkan sebesar €10 juta. Winger Real Madrid itu masuk ke bisnis bersama klub Portugal tersebut pada waktu yang sempurna, hanya tiga bulan sebelum mereka meraih promosi untuk tahun kedua secara beruntun, kembali ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak 1998.
Alverca sebenarnya bubar pada 2005 setelah terdegradasi dari Liga Portugal, tetapi dibentuk kembali setahun kemudian dan memulai perjalanan berat untuk naik lagi melalui divisi-divisi regional. Vinicius dan sesama investornya melihat peluang ketika keluarga Vincintin dipaksa menjual. Keluarga itu memiliki klub Liga Portugal lain, Santa Clara, dan aturan liga melarang kepemilikan dua klub.
Vinicius sangat pasif sebagai investor, dengan agennya, Thassilo Soares, kini menjabat sebagai pemegang saham mayoritas Alverca. "Hubungan kami dengan Vinícius bersifat jarak jauh," kata direktur olahraga Alverca Fernando Malta, seperti dikutip dalam artikel Get French Football News yang diterbitkan oleh The Guardian. "Kami menyebut dia sebagai suporter paling terkenal klub ini."
Stadion Complexo Desportivo milik Alverca membuka pintunya untuk Vinicius untuk pertama kalinya pada awal musim lalu saat mereka menghadapi Benfica, dan mereka kemudian finis di posisi ke-10 pada tahun pertama kembali ke kasta tertinggi. Klub itu membuat rekor dengan merekrut 35 pemain untuk mencapai pencapaian tersebut, meski Malta mengakui ia tidak berharap Alverca suatu hari nanti mulai menantang Porto, Sporting CP, dan Benfica dalam perebutan gelar domestik.
"Kami bukan klub besar dalam hal ukuran, jadi kami harus kreatif dalam pencarian bakat dan penggunaan data," tambah Malta. "Tujuan utama klub adalah bertahan di divisi teratas, tetapi yang kedua adalah menjual pemain." Meski begitu, keterlibatan Vinicius akan membantu menarik talenta baru, dan Alverca punya lebih banyak daya tarik bintang untuk dimanfaatkan. Eduardo Camavinga, yang bermain bersama Vinicius di Real, dan rapper Amerika Travis Scott juga turut terlibat untuk membantu menyediakan layanan komunikasi dan pemasaran bagi klub.
Mbappe - Caen
Kylian Mbappe menuntaskan pengambilalihan SM Caen pada Juni 2024, dengan perusahaan yang ia dirikan, Interconnected Ventures, membeli saham mayoritas di klub Prancis tersebut melalui lengan investasinya, Coalition Capital. Bintang Real Madrid dan Prancis itu, yang nyaris bergabung dengan Caen saat masih pemain muda pada 2012 sebelum memilih menuju Monaco, dilaporkan menginvestasikan €15 juta dari uang pribadinya melalui dana investasi tersebut.
Pernyataan resmi dari Caen berbunyi: "Transaksi ini menandai langkah signifikan dalam pengembangan strategis klub dan memperkuat ambisi alaminya untuk tetap berada di antara tempat-tempat bersejarah dalam sepakbola Prancis." Pada saat itu, mereka bermain di Ligue 2 dan berupaya meraih promosi, tetapi pengaruh Mbappe belum membantu klub terus berkembang.
Caen akhirnya menutup musim 2024-25 di posisi ke-18 dan terdegradasi ke Championnat National, kasta ketiga Prancis, untuk pertama kalinya dalam 41 tahun. Suporter menggelar protes terhadap rezim Mbappe saat hasil-hasil memburuk dan manajer populer Nicolas Seube dipecat, dengan spanduk yang kini terkenal bertuliskan 'SMC bukan mainanmu' dibentangkan setelah kekalahan merugikan melawan Clermont Foot.
Mbappe pada akhirnya belum mampu membagi tugas hariannya di Madrid dengan sukses sambil mengelola klub profesional. Namun, ia memang membuat keputusan berani menjelang akhir tahun lalu ketika menunjuk mantan pemain Arsenal dan Prancis, Gael Clichy, sebagai pelatih kepala baru Caen.
Sejak saat itu, Clichy berhasil menstabilkan tim, meski gagal mencapai play-off pada Mei, dan Caen optimistis bisa mengamankan kembali promosi ke Ligue 2 musim ini. Mbappe juga menyetujui penunjukan mantan gelandang Caen dan Paris Saint-Germain, Mathieu Bodmer, sebagai direktur sepakbola klub pada musim panas ini, meski L'Equipe melaporkan bahwa kedua pria itu tidak berbicara sebelumnya.
Luka Modric - Swansea
Sesaat sebelum menutup karier gemilangnya selama 13 tahun di Real Madrid pada musim panas lalu, Luka Modric menjadi investor minoritas dan salah satu pemilik Swansea City, dengan mengatakan dalam siaran pers yang pasti membuat para suporter sulit percaya: "Hai fans Swansea, saya Luka Modric dan saya senang menjadi bagian dari perjalanan ini. Tujuan saya adalah mendukung pertumbuhan klub dengan cara yang positif dan membantu membangun masa depan yang menarik."
Modric adalah rekrutan besar bagi para pemilik asal Amerika Serikat di Swansea, Andy Coleman, Brett Cravatt, dan Jason Cohen, yang memang telah lama ingin menambah investor papan atas, terinspirasi oleh kesuksesan Wrexham di bawah Ryan Reynolds dan Rob Mac. Playmaker Kroasia itu, yang kini bersinar di Serie A bersama AC Milan, sudah mengenal Swansea sejak waktunya di Tottenham, saat menghadapi mereka kandang dan tandang pada musim 2010-11, dan The Guardian melaporkan keputusan tersebut didorong oleh keinginannya untuk mempelajari sisi bisnis dari sepakbola.
Modric berusaha membangun pemahaman yang kuat tentang strategi pertumbuhan Swansea, dan menawarkan diri untuk berbicara langsung dengan para pemain yang menjadi target rekrutan. Untuk saat ini, ia masih sangat menjadi figur di belakang layar di Swansea.com Stadium, tetapi hal itu kemungkinan akan berubah ketika pemain berusia 40 tahun itu pensiun.
Daya tarik Swansea sudah meningkat secara eksponensial berkat Modric, dengan Snoop Dogg bergabung sebagai investor beberapa bulan setelah pemenang Ballon d'Or 2018 itu, lalu Martha Stewart mengikuti jejak tersebut pada Desember. "Itu menempatkan kami di level yang berbeda dalam hal beberapa hal yang bisa kami lakukan," kata chief executive Swansea, Tom Gorringe, tentang para pendatang baru tersebut.
Target mereka sekarang adalah benar-benar melompat ke liga lain. Swansea sedang berupaya mengamankan kembali ke Premier League setelah absen selama sembilan tahun, setelah gagal lolos ke playoff Championship pada 2025-26 dengan selisih sembilan poin, dan kehadiran Modric untuk memberikan wawasan bisa menjadi sangat berharga seiring bergulirnya kampanye baru.
Thibaut Courtois - Genk, Le Mans & Extremadura
Terakhir, tetapi tak kalah penting, ada Thibaut Courtois, ikon Real Madrid lainnya yang masih termasuk di antara kiper terbaik dunia pada usia 34 tahun. Pemain internasional Belgia itu juga bisa dibilang sebagai pemain paling piawai dalam urusan bisnis di daftar ini, setelah melakukan langkah investasi bukan di satu, bukan dua, melainkan tiga klub sejak pergantian tahun.
Pada Februari, Courtois bergabung dengan kelompok pemilik bertabur bintang di Le Mans yang sudah lebih dulu diisi atlet-atlet ternama seperti Novak Djokovic dan Felipe Massa. Courtois berinvestasi di klub itu melalui NxtPlay Capital, perusahaan yang ia dirikan bersama Gonzalo Vilar, dan sejak saat itu mereka merayakan kembalinya klub ke Ligue 1 untuk pertama kalinya sejak 2010.
Tiga bulan kemudian, Courtois dan NxtPlay menjadi salah satu pemilik CD Extremadura, yang telah mencatat empat promosi beruntun sejak 2022, naik ke kompetisi kasta ketiga sepak bola Spanyol, Primera Federacion. Namun, proyek paling menarik yang dijalani Courtois berbasis di tanah kelahirannya.
Pada 1 Juni, Genk mengumumkan kembalinya Courtois ke klub sebagai investor minoritas. Kiper utama Real Madrid itu memulai kariernya bersama raksasa Belgia tersebut, dan langsung menyambut kesempatan untuk menjadi pemegang saham korporat eksternal pertama klub itu, menyusul transisi mereka menjadi perseroan terbatas.
"Saya mengejar keunggulan sepanjang hidup saya. Di KRC Genk, saya merasakan api dan ambisi yang sama," kata Courtois kepada situs resmi klub. "Investasi ini benar-benar terasa seperti pulang ke rumah. Melalui komitmen ini, saya ingin membantu klub terus berkembang dan memperkuat ambisi olahraganya. Dari Limburg ke puncak Eropa."
NxtPlay kini duduk di dewan direksi Genk, dengan Vila untuk sementara menjalankan posisi tersebut saat Courtois tetap fokus pada komitmennya di Madrid, tetapi sang penjaga gawang tetap membantu membentuk strategi komersial klub. Ia dengan cermat memilih tim-tim dengan potensi pertumbuhan besar, dengan tujuan jangka panjang membangun model multi-klub, seperti yang telah dibentuk oleh City Football Group, Red Bull Group, dan BlueCo dalam beberapa tahun terakhir.