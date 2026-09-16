Setelah kepergian Gerónimo Rulli ke Manchester City, De Lange naik satu tingkat dalam urutan penjaga gawang di Olympique Marseille. Kiper Belanda berusia 28 tahun itu kini menjadi pilihan nomor satu di bawah mistar gawang di era pelatih baru Bruno Genesio.

De Lange tidak menjalani awal musim yang bagus, dengan tiga kekalahan dari empat laga liga pertama, meski ia tidak banyak bisa disalahkan. Koeman selama bertahun-tahun memilih kelompok kiper tetap yang terdiri dari Bart Verbruggen, Mark Flekken, dan Robin Roefs. Tidak terlalu diharapkan De Lange akan langsung dipanggil pada Jumat, tetapi mungkin ia akan mendapat ganjaran atas potensi performa bagusnya nanti pada musim ini.



