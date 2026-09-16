Akankah Xavi memberi kejutan dengan skuad pertamanya untuk timnas Belanda? 16 kandidat mencolok yang bisa ia pilih secara berurutan
Akankah Xavi memberi kesempatan kepada talenta-talenta muda, tetap berpegang pada nama-nama yang sudah dipercaya, atau justru para pemain yang nyaris tak dilirik di bawah pendahulunya, Ronald Koeman, bisa berharap mendapat panggilan? Voetbalzone merangkum enam belas nama yang mencolok. Sebagian besar mungkin sudah layak dipertimbangkan untuk mendapat tempat di skuad saat ini, sementara segelintir pemain lainnya bisa menjadi kandidat pada fase selanjutnya musim ini.
Jeffrey de Lange (Olympique Marseille)
Setelah kepergian Gerónimo Rulli ke Manchester City, De Lange naik satu tingkat dalam urutan penjaga gawang di Olympique Marseille. Kiper Belanda berusia 28 tahun itu kini menjadi pilihan nomor satu di bawah mistar gawang di era pelatih baru Bruno Genesio.
De Lange tidak menjalani awal musim yang bagus, dengan tiga kekalahan dari empat laga liga pertama, meski ia tidak banyak bisa disalahkan. Koeman selama bertahun-tahun memilih kelompok kiper tetap yang terdiri dari Bart Verbruggen, Mark Flekken, dan Robin Roefs. Tidak terlalu diharapkan De Lange akan langsung dipanggil pada Jumat, tetapi mungkin ia akan mendapat ganjaran atas potensi performa bagusnya nanti pada musim ini.
Givairo Read (Feyenoord)
Tidak banyak pemain Belanda yang pindah ke kompetisi top Eropa pada bursa transfer lalu. Read termasuk yang nyaris melakukannya. Bek kanan itu mendapat minat konkret dari antara lain AS Roma dan Nottingham Forest, tetapi Feyenoord tidak ingin bekerja sama untuk melepasnya.
Read sendiri juga tidak keberatan untuk bertahan lebih lama di De Kuip. Di Feyenoord, bek berusia dua puluh tahun itu tak tergantikan di posisi bek kanan. Saat kemenangan telak akhir pekan lalu atas PEC Zwolle (0-7), ia tampil menonjol dengan mencatatkan tiga assist. Namun, persaingan di Timnas Belanda tidaklah ringan. Karena Jurriën Timber baru saja pulih dari cedera pangkal paha, Read boleh bermimpi mendapat panggilan, meski Denzel Dumfries tanpa ragu tetap menjadi pilihan pertama.
Youri Baas (Ajax)
Perspektif bisa berubah sangat cepat, dan Baas juga telah merasakannya sendiri. Bek tersebut setelah musim 2025/26 di Ajax masih terpilih sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini, tetapi pada awal musim ini harus duduk di bangku cadangan setelah kedatangan Daley Blind.
Kepindahan ke FC Porto tidak terwujud pada hari-hari terakhir bursa transfer dan kini Baas - juga karena cedera yang dialami Blind - kembali menjadi starter di Ajax. Xavi memiliki banyak opsi untuk dipilih di jantung pertahanan. Meski begitu, pemanggilan bek tengah berusia 23 tahun itu dengan mempertimbangkan masa depan bukanlah hal yang tidak logis.
Wouter Goes (AZ)
Jika ada satu pemain yang memulai musim Eredivisie dengan sangat baik, maka itu adalah Goes. Bek tersebut dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi sorotan karena perilakunya di lapangan, tetapi belakangan ini ia membiarkan kakinya yang berbicara. Goes masih tetap agresif dalam duel-duel, tanpa menjadi berlebihan.
Bagi bek AZ itu, многое akan bergantung pada pertanyaan apakah Van Dijk akan lanjut. Jurriën Timber baru saja kembali bugar, sementara Jan Paul van Hecke masih sedikit lebih diunggulkan. Cepat atau lambat, ia tanpa ragu akan menjalani debutnya. Apakah ia sudah masuk skuad pada Jumat? Itu masih harus ditunggu.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots melihat musim impresifnya bersama FC Twente dihargai awal musim panas ini dengan transfer rekor ke Hoffenheim. Bek kiri itu pindah ke Bundesliga dengan nilai enam belas juta euro dan dengan demikian menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub De Tukkers.
Rots memiliki stamina yang sangat besar, nyaman menguasai bola dan karena itu bisa memberi banyak hal untuk Xavi. Dia, misalnya, bisa melakukan overlap untuk pemain seperti Cody Gakpo atau justru menjadi opsi umpan sebagai gelandang tambahan di poros lapangan. Sang bek dalam beberapa tahun ke depan menanti persaingan ketat dengan pemain-pemain seperti Micky van de Ven, Jorrel Hato, dan kemungkinan Ian Maatsen.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots bukan satu-satunya pemain Belanda yang terikat kontrak dengan Hoffenheim. Burger sudah memberi kesan besar musim lalu dengan seragam biru-putih. Di Bundesliga, ia mencetak empat gol dan lima assist, dan dengan itu memiliki andil penting atas finisnya Hoffenheim di peringkat kelima.
Masa ketika tim nasional Belanda kekurangan gelandang berkualitas tinggi sudah lama berlalu. Karena itu, tidak akan mudah bagi Burger untuk bermain hingga menembus skuad Belanda. Namun, jika ia terus berkembang dengan sangat cepat, maka Xavi harus mempertimbangkan pemanggilannya pada masa depan.
Rekan setim Koopmeiners (AZ)
AZ mengawali musim Eredivisie yang baru dengan start impian dengan tetap sempurna dalam lima laga liga pertamanya. Peer Koopmeiners memainkan peran penting dalam hal itu sebagai poros di lini tengah. Seorang asisten asal Spanyol dari staf Xavi sebelumnya bulan ini mengunjungi laga liga antara sc Heerenveen dan AZ untuk antara lain melihat langsung aksi Peer Koopmeiners.
Jika Xavi mencari seorang gelandang bertahan murni untuk posisi nomor 6, maka sangat logis jika Peer Koopmeiners masuk dalam radarnya. Namun, persaingan dari antara lain kakaknya, Teun Koopmeiners, Joey Veerman, dan Ryan Gravenberch sangat besar, sementara Frenkie de Jong, jika fit, tak tergoyahkan untuk masa depan.
Sean Steur (Newcastle United)
Ajax memutuskan menjual Steur pada bursa transfer musim panas dengan nilai hingga 27 juta euro kepada Newcastle United. Gelandang yang masih baru berusia delapan belas tahun itu langsung menuai banyak pujian selama pramusim bersama The Magpies dan merebut tempat di starting XI, tetapi kemudian ia segera kembali tersisih ke bangku cadangan.
Pada Senin, ia bermain sebagai pemain pengganti dan memainkan peran negatif dalam kekalahan 4-1 saat bertandang ke markas Leeds United. Steur memiliki potensi besar dan usianya masih sangat muda. Peluang dirinya sudah dipanggil pada Jumat nanti memang tidak terlalu besar. Namun, pemain asal Volendam itu tetap menjadi talenta yang patut dipantau.
Kenneth Taylor (Lazio)
Lazio mengawali Serie A dengan sangat baik berkat peran para pemain Belanda Kenneth Taylor, Danilho Doekhi, dan Tijjani Noslin. Taylor sejak awal tahun ini langsung merebut tempat di starting XI di bawah Maurizio Sarri dan juga menjadi sosok yang tak tergantikan di tim Lazio di bawah penerusnya, Gennaro Gattuso.
Taylor tanpa ragu masuk dalam radar Xavi, tetapi apakah ia benar-benar akan dipanggil masih harus dilihat. Tijjani Reijnders tampaknya tetap aman mendapat tempat di skuad meski sudah pindah ke Arab Saudi, sementara Justin Kluivert, Quinten Timber, dan Teun Koopmeiners dalam beberapa tahun terakhir juga kerap dipanggil Koeman. Selain itu, Luciano Valente dan Guus Til adalah pesaing lain untuk dua posisi gelandang yang paling berorientasi menyerang.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman termasuk salah satu pengumpan terbaik di Eropa. Namun, Koeman sebagai pelatih timnas Belanda mengabaikannya selama dua tahun terakhir karena penampilannya yang dramatis saat laga Piala Eropa melawan Austria.
Di bawah Xavi, semua orang kembali memulai dari nol. Itu juga berarti Veerman boleh berharap untuk kembali ke timnas Belanda. Gelandang kreatif itu menjalani transfer impian ke Borussia Dortmund, tempat ia langsung mampu memberikan kesan yang sangat besar. Karena cedera Frenkie de Jong dan awal musim Ryan Gravenberch yang berjalan sulit di Liverpool, Veerman tampaknya punya peluang bagus untuk dipanggil.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël pada akhir Agustus sempat sangat diminati Lille OSC, tetapi kepindahan ke klub Prancis itu tidak terwujud. Pada akhirnya, gelandang 22 tahun itu senang dirinya tetap bertahan di Feyenoord.
Setelah menjalani musim yang kuat sebagai pemain pinjaman di FC Utrecht, Zechiël di Feyenoord langsung berhasil merebut tempat di starting XI di bawah pelatih baru Giovanni van Bronckhorst. Dari pekan ke pekan, Zechiël menunjukkan lewat gol dan assist betapa penting dirinya bagi klub Rotterdam itu. Setelah enam laga liga, catatannya sudah mencapai lima gol dan tiga assist, yang membuatnya termasuk salah satu pemain paling menonjol di Eredivisie.
Ruben van Bommel (PSV)
Jika Xavi memutuskan untuk memanggil Van Bommel, hal itu tidak akan terlalu mengejutkan jika melihat performanya. Namun, pemanggilan ke timnas Belanda tetap tergolong mencolok, mengingat ia belum pernah dipanggil sebelumnya.
Van Bommel sudah memimpin PSV dengan mencetak gol-gol penting saat menghadapi Excelsior dan FC Utrecht. Di timnas Belanda, Cody Gakpo tak tergantikan di posisi sayap kiri, tetapi sebagai pelapis tersedia banyak peluang. Terlebih karena Crysencio Summerville juga menjadi opsi di sayap kanan.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel bukan satu-satunya pemain sayap kiri yang mencuri perhatian dalam pekan-pekan awal musim baru Eredivisie. Daal, 22 tahun, memadukan peningkatan produktivitas dengan teknik, dan karena itu menjadi kandidat untuk Timnas Belanda.
Penyerang itu berkembang secara spektakuler di AZ di bawah pelatih Leeroy Echteld dan sudah mencetak lima gol, yang satu lebih indah daripada yang lain. Jika Xavi Daal belum memanggilnya pada periode pertandingan internasional mendatang, besar kemungkinan ia akan tetap melakukannya nanti. Terutama jika andalan AZ itu terus menjadi pembeda bagi timnya setiap pekan.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
7 Juli 2024 adalah hari ketika Steven Bergwijn terakhir kali tampil untuk tim nasional Belanda. Di Piala Eropa, penyerang yang kini berusia 28 tahun itu sempat mendapat beberapa kesempatan sebagai pemain pengganti dari Ronald Koeman, tetapi setelah kepindahannya ke Arab Saudi ia sepenuhnya hilang dari radar pelatih tim nasional saat itu.
Xavi kini sudah memberi isyarat bahwa para pemain dari Saudi Pro League ‘tetap saja’ masuk pertimbangan untuk mendapat tempat di tim nasional Belanda asuhannya. Tijjani Reijnders dan Crysencio Summerville adalah nama-nama yang paling masuk akal, tetapi apakah Bergwijn juga boleh bermimpi mendapat panggilan? Pemain yang sudah 35 kali membela timnas itu sejauh musim ini telah mencatatkan empat gol dan dua assist. Selain itu, ia bisa bermain di semua posisi di lini depan, yang membuatnya menjadi opsi menarik bagi Xavi.
Mexx Meerdink (AZ)
Posisi striker di timnas Belanda mungkin akan menjadi yang paling menarik pada periode jeda internasional mendatang. Apakah Xavi akan terus melakukan seleksi atau tidak? Jika itu terjadi, maka Wout Weghorst dan Memphis Depay harus khawatir dengan tempat mereka di skuad. Jika Xavi memberi ruang bagi striker muda bertalenta, Meerdink adalah salah satu kandidat potensial.
Penyerang berusia 23 tahun itu menjadi striker utama AZ yang tak terbantahkan setelah kepergian Troy Parrott. Jika melihat timnas Belanda untuk jangka panjang, pesaing terbesarnya adalah Donyell Malen, Brian Brobbey, dan Emmanuel Emegha.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Opsi lain untuk posisi penyerang tengah adalah Flemming. Penyerang asal Belanda itu, di usia 28 tahun, sudah lebih berpengalaman daripada misalnya Meerdink. Mantan pemain Ajax itu juga membuktikan musim lalu bahwa ia lebih dari mampu bertahan dengan sangat baik di Premier League. Dengan seragam Burnley yang terdegradasi, ia mencetak sebelas gol liga.
Flemming sebelumnya bergabung dengan Ipswich Town pada musim panas ini dan Sabtu lalu masih menjadi penentu bagi tim promosi tersebut dengan mencetak gol kemenangan telat untuk membuat skor menjadi 2-3 melawan Crystal Palace.