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Slegers-Arsenal-1:1Getty/GOAL

Akankah Arsenal memecat Renee Slegers? Pelatih Arsenal kian tertekan seiring berlanjutnya rentetan tanpa kemenangan bersejarah tim favorit juara WSL

Tim asal London utara itu diunggulkan banyak pihak untuk memuncaki klasemen sebelum musim dimulai, tetapi peluang mereka merosot drastis setelah hanya meraih satu kemenangan dalam enam laga pembuka.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Ketika musim baru Liga Super Wanita dimulai, di atas kertas, Arsenal tampak sebagai tim yang harus dikalahkan. Arsenal menjalani bursa transfer yang luar biasa, membangun skuad yang lebih kuat dan lebih dalam daripada tim mana pun di liga, serta tampak siap naik ke level berikutnya. Langkah itu pun terasa tidak terlalu besar. Bagaimanapun, tim ini menjuarai Liga Champions pada 2025 dan menjadi pesaing terdekat Manchester City dalam perebutan gelar WSL setahun kemudian.

    Namun, memprediksi Arsenal akan naik ke level berikutnya terasa seperti jebakan. Rasanya terlalu mudah. Tim yang paling sukses di bursa transfer sangat jarang menjadi tim terbaik, bukan? Meski alasan untuk menjagokan Arsenal meraih gelar WSL pertama mereka sejak 2019 terasa meyakinkan, ada firasat yang membuat sebagian pengamat menahan diri.

    Mereka yang menahan diri pasti senang telah memercayai naluri sendiri. Pada Sabtu, Arsenal harus puas dengan hasil imbang yang mengecewakan melawan Birmingham City, tim yang baru promosi. Artinya, Arsenal baru menang sekali dalam enam laga pembuka liga dan kini, untuk pertama kalinya, melewati lima pertandingan WSL tanpa kemenangan. Arsenal pun berada di posisi kedelapan dalam liga berisi 14 tim, tertinggal jauh, 12 poin dari posisi teratas. Dengan musim yang hanya berlangsung 26 pertandingan, sulit melihat bagaimana mereka bisa kembali bersaing memperebutkan gelar.

    Jadi, apa yang membuat Arsenal sampai berada dalam posisi ini? Dan apa artinya semua ini bagi masa depan pelatih kepala Renee Slegers?

  • Kegagalan yang sudah tidak asing lagi

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Arsenal mendominasi begitu banyak pertandingan musim ini dan menciptakan banyak peluang, tetapi kesulitan mengubah dominasi itu menjadi kemenangan.

    Salah satu masalah utama Arsenal musim ini adalah menghadapi tim yang bertahan dengan blok rendah. Ini bukan persoalan baru bagi Arsenal, tetapi musim lalu mereka tampak telah mengatasinya sampai batas tertentu. Dari 16 pertandingan ketika Arsenal mencatatkan penguasaan bola tertinggi musim lalu di WSL dan Liga Champions, mereka hanya dua kali kehilangan poin. Empat laga dengan dominasi penguasaan bola terbesar, yakni saat bertandang ke markas Leicester, Everton, OH Leuven, dan Benfica, semuanya berakhir dengan kemenangan.

    Musim ini, ceritanya sama sekali berbeda. Melawan Crystal Palace bulan lalu, Arsenal menguasai 79 persen bola tetapi hanya bermain imbang 0-0. Pada Sabtu, melawan Birmingham, Arsenal mencatatkan 76 persen penguasaan bola dan bermain imbang 1-1. Beberapa pekan lalu, saat menghadapi Koge di Liga Champions, Arsenal menguasai 70 persen bola dan akhirnya meraih kemenangan tipis 1-0 berkat penalti Mariona Caldentey pada menit-menit akhir.

    Laga-laga tersebut benar-benar menyulitkan Arsenal, meski Slegers memiliki beragam pemain berkualitas. Tempo permainan yang kurang cepat saat menguasai bola menjadi masalah. Akibatnya, lawan tidak cukup sering terpancing keluar dari posisinya untuk membuka lebih banyak peluang. Bahkan ketika peluang tercipta, Arsenal gagal memanfaatkannya. Tidak ada tim WSL yang mencetak gol lebih jauh di bawah angka gol ekspektasinya dibandingkan Arsenal.

  • Frustrasi kian meningkat

    Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Slegers biasanya tampil tenang dan terkendali, tetapi rasa frustrasinya mulai terlihat dalam beberapa pekan terakhir.

    Rasa frustrasi Slegers mulai terlihat dalam konferensi pers belakangan ini. Hal itu jarang terjadi pada perempuan asal Belanda yang biasanya tenang dan mampu mengendalikan diri tersebut, tetapi menjadi pertanda situasi yang tengah dihadapi Arsenal serta tekanan yang kian besar terhadap sang pelatih kepala.

    Setelah bermain imbang 2-2 dengan Paris FC di Liga Champions bulan lalu, dalam laga yang menyaksikan tim asal Prancis itu bangkit dari ketertinggalan 2-0, antara lain berkat sebuah insiden handball yang sulit dijelaskan, Slegers tidak menghadiri konferensi pers. Asistennya, Aaron D'Antino, yang kemudian menghadapi media.

    Menurut The Athletic, sang pelatih kepala justru menangis di ruang ganti, membuat banyak staf dan pemain meyakini masa kepelatihannya telah berakhir. Beberapa hari kemudian, Slegers meminta maaf kepada media karena tidak keluar untuk berbicara.

    Situasinya tidak sedramatis itu pada Sabtu setelah timnya harus bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk meraih satu poin. Namun, Slegers menunjukkan rasa frustrasi yang lebih besar daripada biasanya terhadap para pemain dan penampilan mereka, meski reaksinya tetap tidak terlalu meledak-ledak.

  • Keputusan yang dipertanyakan

    Oceane Hurtre Ona Batlle Birmingham Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Birmingham menugaskan pencetak gol Oceane Hurtre untuk menyerang sisi kiri Arsenal pada Sabtu, dengan membidik Ona Batlle yang bermain di sisi yang bukan sisi alaminya.

    Tentu saja, ada batasan pada apa yang bisa dilakukan Slegers dalam situasi seperti ini. Ia bisa meminta para pemain meningkatkan tempo saat menguasai bola, tetapi para pemainlah yang harus melakukannya. Soal menuntaskan peluang untuk mengubah satu poin menjadi tiga poin, hal itu sepenuhnya di luar kendalinya.

    Namun, Slegers bukan berarti tanpa kesalahan dalam keterpurukan ini. Kemampuannya mengelola skuad besar ini dipertanyakan, terutama karena rekrutan musim panas Geraldine Reuteler hanya mendapat sedikit menit bermain. Rotasinya di posisi penjaga gawang juga menjadi sorotan, terlebih setelah beberapa kesalahan mulai muncul di posisi tersebut.

    Selain itu, terkadang Slegers tampak sedikit memaksakan pemain untuk mengisi peran tertentu. Alessia Russo bermain sebagai pemain nomor 10 pada Sabtu, sementara Stina Blackstenius ditempatkan sebagai penyerang tengah. Kombinasi itu pernah berguna sebelumnya, tetapi tidak efektif saat menghadapi pertahanan yang bermain sangat dalam, persis seperti yang diperkirakan akan diterapkan Birmingham.

    Lalu ada komentar yang cukup mengejutkan dari pelatih Birmingham, Amy Merricks. Ia mengatakan bahwa dirinya sengaja memindahkan Oceane Hurtre, yang mencetak gol keenamnya di WSL musim ini untuk membawa tim promosi itu unggul, ke sayap kanan guna mengincar sisi kiri Arsenal.

    Ona Batlle, yang didatangkan dari Barcelona pada musim panas, bermain sebagai bek kiri meski kaki dominannya adalah kaki kanan. Ia sudah terbiasa bermain di posisi itu, tetapi keputusan lawan mengidentifikasi Batlle sebagai titik lemah menimbulkan pertanyaan apakah peran tersebut paling cocok baginya di tim ini. Atau, apakah Batlle bermain di sana semata-mata karena Arsenal sudah memiliki dua pilihan bek kanan yang hebat dalam diri Emily Fox dan Smilla Holmberg?

  • Akan ada perubahan?

    Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    Tekanan terhadap Slegers tampaknya kian besar, tetapi jika terjadi pergantian di pucuk pimpinan, keputusan itu agaknya akan datang dari Slegers sendiri, bukan dari Arsenal.

    Ketika ditanya pada Sabtu apakah situasi ini bisa “diperbaiki”, Slegers menjawab dengan tegas. “Ya, tentu saja,” katanya, seraya menyoroti kurangnya kekokohan pertahanan dan ketidakmampuan mencetak gol sebagai dua masalah utama yang harus diatasi. “Masalahnya akan lebih besar jika kami tidak bermain dengan cara Arsenal, tidak mampu mengendalikan pertandingan, dan tidak bisa mendominasi seperti yang kami inginkan. Kami sudah melakukan itu di semua pertandingan.”

    Namun, apakah Slegers yang akan diberi tugas untuk memperbaikinya? Ia masih memiliki reputasi kuat setelah membawa Arsenal menjuarai Liga Champions kurang dari 18 bulan lalu, gelar pertama bagi tim wanita Inggris di Eropa sejak keberhasilan pertama Arsenal pada 2007. Meski demikian, wajar jika sebagian pengamat menilai tim ini membutuhkan arahan baru, terutama karena target utama menjuarai liga kini tampak sulit tercapai.

    “Saya masih percaya bisa memberi dampak dan membantu tim melangkah maju,” kata Slegers, sebelum menambahkan, “tetapi menurut saya, jika suatu saat hal itu tidak lagi berlaku, perubahan harus dilakukan.”

    Apakah kini Arsenal, atau Slegers sendiri yang tampaknya paling mungkin memprakarsai perubahan, harus mempertanyakan hal itu? Tottenham, rival mereka di London utara yang menahan Arsenal imbang tanpa gol dalam pertemuan musim lalu, tentu ingin meraih hasil pada Sabtu ini yang memicu evaluasi mendalam tersebut.