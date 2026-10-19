Akankah Arsenal memecat Renee Slegers? Pelatih Arsenal kian tertekan seiring berlanjutnya rentetan tanpa kemenangan bersejarah tim favorit juara WSL

Ketika musim baru Liga Super Wanita dimulai, di atas kertas, Arsenal tampak sebagai tim yang harus dikalahkan. Arsenal menjalani bursa transfer yang luar biasa, membangun skuad yang lebih kuat dan lebih dalam daripada tim mana pun di liga, serta tampak siap naik ke level berikutnya. Langkah itu pun terasa tidak terlalu besar. Bagaimanapun, tim ini menjuarai Liga Champions pada 2025 dan menjadi pesaing terdekat Manchester City dalam perebutan gelar WSL setahun kemudian.

Namun, memprediksi Arsenal akan naik ke level berikutnya terasa seperti jebakan. Rasanya terlalu mudah. Tim yang paling sukses di bursa transfer sangat jarang menjadi tim terbaik, bukan? Meski alasan untuk menjagokan Arsenal meraih gelar WSL pertama mereka sejak 2019 terasa meyakinkan, ada firasat yang membuat sebagian pengamat menahan diri.

Mereka yang menahan diri pasti senang telah memercayai naluri sendiri. Pada Sabtu, Arsenal harus puas dengan hasil imbang yang mengecewakan melawan Birmingham City, tim yang baru promosi. Artinya, Arsenal baru menang sekali dalam enam laga pembuka liga dan kini, untuk pertama kalinya, melewati lima pertandingan WSL tanpa kemenangan. Arsenal pun berada di posisi kedelapan dalam liga berisi 14 tim, tertinggal jauh, 12 poin dari posisi teratas. Dengan musim yang hanya berlangsung 26 pertandingan, sulit melihat bagaimana mereka bisa kembali bersaing memperebutkan gelar.

Jadi, apa yang membuat Arsenal sampai berada dalam posisi ini? Dan apa artinya semua ini bagi masa depan pelatih kepala Renee Slegers?