Para penggemar Chelsea bisa dimaklumi jika mengira musim 2025-26 masih berlangsung, melihat bagaimana frustrasi yang sudah akrab kembali muncul saat Chelsea memulai kampanye baru mereka di Women's Super League dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Aston Villa pada Sabtu. Dari 35 tembakan, tim asuhan Sonia Bompastor mencatatkan expected goals (xG) sebesar 3,6 tetapi entah bagaimana hanya mampu mencetak satu gol, sehingga memberi peluang bagi tim tamu untuk mencuri satu poin di Stamford Bridge.

Hanya London City Lionesses yang tampil jauh lebih buruk dibanding xG mereka daripada Chelsea di WSL musim lalu, sesuatu yang menjadi masalah khusus dalam laga-laga ketika poin terbuang. Dalam tujuh pertandingan liga yang gagal dimenangkan tim asuhan Bompastor, mereka membukukan xG lebih tinggi daripada lawan dalam lima laga. Pertandingan melawan Arsenal pada November dan London City pada Maret terasa sangat membuat frustrasi karena ketidakmampuan memaksimalkan peluang membuat lawan mencetak gol penyama kedudukan pada akhir laga.

Itulah kisahnya lagi pada Sabtu. Ya, Chelsea beberapa kali kurang beruntung, dengan Keira Walsh melihat upaya luar biasanya membentur mistar gawang, sementara Akane Okuma, yang menjalani debut WSL, menikmati sore yang tak terlupakan di bawah mistar Villa. Namun, kurangnya ketajaman, yang sudah berulang kali dikeluhkan Bompastor, kembali menjadi masalah. Semua ini membuat Aggie Beever-Jones menjadi sosok yang sangat menarik untuk diperhatikan, di musim yang ia harapkan akan berakhir dengan dirinya menuju Piala Dunia Wanita pertamanya.