Aggie Beever-Jones tak boleh melewatkan momennya saat bintang Chelsea itu berusaha membuktikan kelayakannya tampil di Piala Dunia kepada Sarina Wiegman
Para penggemar Chelsea bisa dimaklumi jika mengira musim 2025-26 masih berlangsung, melihat bagaimana frustrasi yang sudah akrab kembali muncul saat Chelsea memulai kampanye baru mereka di Women's Super League dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Aston Villa pada Sabtu. Dari 35 tembakan, tim asuhan Sonia Bompastor mencatatkan expected goals (xG) sebesar 3,6 tetapi entah bagaimana hanya mampu mencetak satu gol, sehingga memberi peluang bagi tim tamu untuk mencuri satu poin di Stamford Bridge.
Hanya London City Lionesses yang tampil jauh lebih buruk dibanding xG mereka daripada Chelsea di WSL musim lalu, sesuatu yang menjadi masalah khusus dalam laga-laga ketika poin terbuang. Dalam tujuh pertandingan liga yang gagal dimenangkan tim asuhan Bompastor, mereka membukukan xG lebih tinggi daripada lawan dalam lima laga. Pertandingan melawan Arsenal pada November dan London City pada Maret terasa sangat membuat frustrasi karena ketidakmampuan memaksimalkan peluang membuat lawan mencetak gol penyama kedudukan pada akhir laga.
Itulah kisahnya lagi pada Sabtu. Ya, Chelsea beberapa kali kurang beruntung, dengan Keira Walsh melihat upaya luar biasanya membentur mistar gawang, sementara Akane Okuma, yang menjalani debut WSL, menikmati sore yang tak terlupakan di bawah mistar Villa. Namun, kurangnya ketajaman, yang sudah berulang kali dikeluhkan Bompastor, kembali menjadi masalah. Semua ini membuat Aggie Beever-Jones menjadi sosok yang sangat menarik untuk diperhatikan, di musim yang ia harapkan akan berakhir dengan dirinya menuju Piala Dunia Wanita pertamanya.
Frustrasi yang sudah tak asing lagi
Bukan hanya ketumpulan lini serang yang akan dengan menyakitkan mengingatkan fans Chelsea pada musim lalu, tetapi juga cedera yang sudah membayangi tim saat memasuki pertandingan pertama musim WSL.
Chelsea kehilangan penyerang tengah Mayra Ramirez sepanjang kampanye sebelumnya, dengan Sam Kerr absen pada awal musim karena pemulihan ACL-nya dan figur penting seperti Lauren James juga menepi dalam periode yang cukup lama. Beever-Jones kemudian mengalami masalahnya sendiri pada pergantian tahun, ketika cedera engkel membatasinya hanya tampil sebagai starter dua kali pada paruh kedua kampanye. "Itu sangat berat," katanya kepada BBC Sport pada musim panas ini. "Itu adalah cedera besar pertama yang saya alami."
Pada akhir pekan, Ramirez masih belum tersedia saat klub berusaha untuk tidak terburu-buru memainkannya kembali secara reguler, sementara rekrutan musim panas Melvine Malard, yang bisa bermain sebagai striker sentral atau di sisi sayap, absen untuk pertandingan kedua secara beruntun, setelah menandai debutnya di kualifikasi Liga Champions dengan dua gol. "Dia seharusnya segera kembali, tetapi sulit untuk memberikan perkiraan waktu yang lebih pasti untuk comeback-nya," kata Bompastor.
Tanda-tanda positif
Hal itu membuat Beever-Jones menjadi titik fokus serangan Chelsea pada tahap awal musim, memberinya peluang besar seiring Piala Dunia Wanita 2027 yang kian mendekat. Pada periode yang sama tahun lalu, ia berkembang pesat dalam situasi ini, mencetak gol dalam masing-masing dari empat pertandingan liga pertamanya. Chelsea tentu akan sangat terbantu jika pemain 23 tahun itu, yang menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun pada musim panas ini, bisa menemukan kembali performa tersebut.
Pada Sabtu, pergerakannya sangat bagus di lini depan, memungkinkannya berkali-kali masuk ke posisi yang menguntungkan. Ia memaksa Okuma melakukan penyelamatan gemilang di tiang dekatnya pada awal laga, sekaligus menyambut beberapa umpan silang untuk menjaga serangan tetap hidup.
Soal peluang bersih, mungkin sebenarnya hanya ada dua momen yang seharusnya bisa ia tuntaskan dengan lebih baik: satu ketika ia melepaskan tembakan melengkung yang dengan nyaman diamankan Okuma, padahal dengan tenaga lebih besar kemungkinan sang kiper akan takluk, dan satu lagi saat ia gagal menyerang bola yang dikirim Ellie Carpenter melintasi muka gawang dengan cukup agresif untuk mendahului Lucy Parker, bek tengah Villa yang juga tampil sangat baik.
Menganalisis momen-momen inilah yang akan dilakukan Beever-Jones bersama staf Chelsea pekan ini, tetapi, seperti pepatah lama, ini pertanda baik bahwa ia mampu menempatkan diri di posisi yang tepat.
Kesempatan terbuka
Sekarang, ini soal memanfaatkan peluang-peluang itu. Itulah yang akan sangat ingin dilakukan Beever-Jones saat ia berupaya bangkit dari frustrasi tahun lalu. Mencatatkan namanya di papan skor akan sangat baik untuknya saat ia berusaha membangun kembali kebugaran dan performanya setelah awal 2026 yang berat.
Itu akan menjadi pemandangan yang disambut baik oleh Bompastor dan Chelsea, yang perlu meningkatkan ketajaman mereka tetapi saat ini masih belum bisa lepas dari masalah cedera. Ramirez kemungkinan tidak akan menjadi figur sentral dalam waktu dekat, mengingat kehati-hatian yang akan diterapkan kepadanya, sementara kapan Malard kembali masih belum diketahui. Manaka Matsukubo, pemain internasional Jepang yang menarik dan direkrut musim panas ini dari North Carolina Courage, juga masih belum turun ke lapangan dan memberikan kreativitas serta ancaman gol di peran No.10 seperti yang ia tampilkan dengan brilian di Amerika Serikat.
Lalu ada juga faktor England dalam semua ini. England memiliki laga kualifikasi Piala Dunia yang krusial melawan Yunani bulan depan dan saat ini, dengan Michelle Agyemang masih menjalani pemulihan cedera ACL, Beever-Jones adalah satu-satunya pelapis alami untuk Alessia Russo, yang kesempatan untuk beristirahat akan penting dalam tahun besar yang akan dijalaninya.
Maka, performa apik dari bintang Chelsea itu akan menjadi kabar baik bagi Wiegman saat ia berupaya melewati jalur play-off yang tidak diinginkan ini bersama skuadnya, sekaligus tentu meningkatkan peluang Beever-Jones sendiri untuk berada di pesawat menuju Brasil musim panas mendatang, jika finalis Piala Dunia 2023 itu lolos ke turnamen 2027.
Saat bola jatuh ke arahnya pada hari Minggu, melawan tim Man Utd yang tampak bersiap menghadapi musim yang sulit, Beever-Jones akan sangat ingin menunjukkan kualitas yang membuatnya mendapatkan kontrak baru bernilai besar pada musim panas ini.