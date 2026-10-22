Belum lama berselang, pesepakbola Britania Raya yang berkarier di luar negeri masih sangat jarang. Keengganan masing-masing untuk meninggalkan lingkungan yang sudah akrab turut membatasi kiprah mereka secara kolektif.
Namun, dunia kini telah berubah. Perkembangan budaya membuat tak ada tempat di penjuru dunia yang patut dianggap terlalu jauh. Meninggalkan kampung halaman dan menjalani cara hidup yang berbeda kini menjadi pengalaman yang layak disambut, bukan ditakuti.
Tentu ada tantangan, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi, yang harus diatasi di sepanjang jalan. Namun, mengapa tidak menghadapinya alih-alih menghindarinya? Semakin banyak pemain yang memiliki pola pikir seperti itu.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, serta ungkapan yang kerap kita dengar bahwa bepergian memperluas wawasan, GOAL akan membantu mengisahkan perjalanan sejumlah petualang pemberani yang telah mendobrak batasan dan kini dapat berbagi wawasan tentang sepakbola sekaligus berwisata.
Berikutnya adalah Ademola Ola-Adebomi, yang meninggalkan gemerlap London untuk merasakan kehidupan di Flandria sebagai warga Lokeren, Belgia…