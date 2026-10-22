“Guru sekolah dasar saya, guru pendidikan jasmani saya, juga seorang pelatih di Fulham, atau punya hubungan dengan klub itu. Ini terjadi sebelum saya masuk akademi Fulham, jadi guru saya punya hubungan dengan klub dan saya dikirim untuk mengikuti seleksi. Itu seleksi pra-akademi, sebelum seseorang bisa resmi direkrut. Lalu, karena masalah pendanaan, program itu dihentikan. Programnya bubar dan beberapa bulan kemudian, guru yang sama membawa saya ke tim pengembangan Crystal Palace. Saat itu saya masuk kelompok usia di bawah delapan tahun, dan itu tim pengembangan, bukan akademi yang sebenarnya.

“Ada cerita lucu soal itu. Waktu itu ibu saya yang mengantar saya, dan saya masih ingat, luar biasa memang, seleksinya pukul 15.00. Ibu saya biasa menonton Crystal Palace bermain dan bilang, ‘oke, ibu tahu cara ke sana’. Kami naik bus ke Stadion Selhurst Park, jadi saya sangat, sangat terlambat saat tiba untuk seleksi. Ternyata seleksinya berlangsung di Crystal Palace National Sports Centre, yang berada di lokasi berbeda. Saya sampai ketika waktu seleksi hanya tersisa 30 menit dan mereka sempat bilang saya sudah terlalu terlambat. Ibu saya memohon kepada mereka, lalu mereka bilang, ‘oke, tidak masalah, biarkan dia bermain’. Seleksinya berupa pertandingan dan dalam 30 menit itu, pada dasarnya saya tampil luar biasa.

“Mereka sampai bilang, ‘oke, siapa anak ini?’ Setelah itu mereka berkata, ‘tahu tidak, sepertinya dia cukup bagus untuk masuk akademi Crystal Palace yang sebenarnya, bukan tim pengembangan’. Dari seleksi itu, Crystal Palace ingin merekrut saya. Chelsea juga ingin merekrut saya. Pihak Crystal Palace bahkan menjemput saya dari sekolah dasar, mengajak saya bertemu para pemain tim utama Crystal Palace dan sebagainya. Saya bergabung dan berada di Crystal Palace sampai tahun lalu. Ceritanya panjang, tetapi indah dan akan selalu saya ingat.”