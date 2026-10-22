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Ademola Ola-Adebomi Brits Abroad 1:1GOAL

Ademola Ola-Adebomi: Dari London ke Lokeren dan kehidupan sebagai pesepak bola profesional di Belgia

Dalam edisi terbaru seri ‘Brits Abroad’ dari GOAL, seorang pria yang memulai kiprahnya di lapangan-lapangan berpagar ikonis di ibu kota Inggris sebelum melewati Austria berbicara tentang kebingungan soal perjalanan bus, perkembangan diri, dan apa yang harus dilakukan di Belgia.

Chris Burton
Diterjemahkan oleh

  • Belum lama berselang, pesepakbola Britania Raya yang berkarier di luar negeri masih sangat jarang. Keengganan masing-masing untuk meninggalkan lingkungan yang sudah akrab turut membatasi kiprah mereka secara kolektif.

    Namun, dunia kini telah berubah. Perkembangan budaya membuat tak ada tempat di penjuru dunia yang patut dianggap terlalu jauh. Meninggalkan kampung halaman dan menjalani cara hidup yang berbeda kini menjadi pengalaman yang layak disambut, bukan ditakuti.

    Tentu ada tantangan, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi, yang harus diatasi di sepanjang jalan. Namun, mengapa tidak menghadapinya alih-alih menghindarinya? Semakin banyak pemain yang memiliki pola pikir seperti itu.

    Dengan mempertimbangkan hal tersebut, serta ungkapan yang kerap kita dengar bahwa bepergian memperluas wawasan, GOAL akan membantu mengisahkan perjalanan sejumlah petualang pemberani yang telah mendobrak batasan dan kini dapat berbagi wawasan tentang sepakbola sekaligus berwisata.

    Berikutnya adalah Ademola Ola-Adebomi, yang meninggalkan gemerlap London untuk merasakan kehidupan di Flandria sebagai warga Lokeren, Belgia…

  • Lapangan-lapangan berpagar di London membantu membangun mimpi

    Cage street football
    Getty

    Sepak bola jalanan membantu mengembangkan kemampuan dan karakter

    “Saya mulai menonton kakak-kakak saya bermain karena mereka lebih tua daripada saya. Saya melihat mereka bermain dan menonton sepakbola bersama mereka. Saya melihat sepakbola di televisi dan, waktu kecil, dipaksa mendukung Liverpool! Sejak itu, saya menyukai sepakbola. Saya suka menonton Steven Gerrard dan kecintaan saya pada sepakbola pun tumbuh. Ada lapangan berpagar di dekat rumah saya dan kami punya bola, jadi saya sering melihat mereka pergi bermain. Mereka juga mengizinkan saya bermain bersama mereka. Sejak kecil, saya sudah menendang bola dan menyukainya.”

  • Drama bus sebelum terobosan Crystal Palace

    Ademola Ola-Adebomi Crystal Palace
    Getty

    Ola-Adebomi menghabiskan lebih dari 10 tahun di Crystal Palace


    “Guru sekolah dasar saya, guru pendidikan jasmani saya, juga seorang pelatih di Fulham, atau punya hubungan dengan klub itu. Ini terjadi sebelum saya masuk akademi Fulham, jadi guru saya punya hubungan dengan klub dan saya dikirim untuk mengikuti seleksi. Itu seleksi pra-akademi, sebelum seseorang bisa resmi direkrut. Lalu, karena masalah pendanaan, program itu dihentikan. Programnya bubar dan beberapa bulan kemudian, guru yang sama membawa saya ke tim pengembangan Crystal Palace. Saat itu saya masuk kelompok usia di bawah delapan tahun, dan itu tim pengembangan, bukan akademi yang sebenarnya.

    “Ada cerita lucu soal itu. Waktu itu ibu saya yang mengantar saya, dan saya masih ingat, luar biasa memang, seleksinya pukul 15.00. Ibu saya biasa menonton Crystal Palace bermain dan bilang, ‘oke, ibu tahu cara ke sana’. Kami naik bus ke Stadion Selhurst Park, jadi saya sangat, sangat terlambat saat tiba untuk seleksi. Ternyata seleksinya berlangsung di Crystal Palace National Sports Centre, yang berada di lokasi berbeda. Saya sampai ketika waktu seleksi hanya tersisa 30 menit dan mereka sempat bilang saya sudah terlalu terlambat. Ibu saya memohon kepada mereka, lalu mereka bilang, ‘oke, tidak masalah, biarkan dia bermain’. Seleksinya berupa pertandingan dan dalam 30 menit itu, pada dasarnya saya tampil luar biasa.

    “Mereka sampai bilang, ‘oke, siapa anak ini?’ Setelah itu mereka berkata, ‘tahu tidak, sepertinya dia cukup bagus untuk masuk akademi Crystal Palace yang sebenarnya, bukan tim pengembangan’. Dari seleksi itu, Crystal Palace ingin merekrut saya. Chelsea juga ingin merekrut saya. Pihak Crystal Palace bahkan menjemput saya dari sekolah dasar, mengajak saya bertemu para pemain tim utama Crystal Palace dan sebagainya. Saya bergabung dan berada di Crystal Palace sampai tahun lalu. Ceritanya panjang, tetapi indah dan akan selalu saya ingat.”

  • Pemain Crystal Palace lainnya yang mengembangkan karier di tempat lain

    Tayo Adaramola Club Brugge
    Getty

    Adaramola, seorang sahabat dekat, juga bermain di Belgia.

    “Deji Elerewe satu angkatan dengan saya. Sekarang dia bermain untuk Lincoln di Championship. Siapa lagi yang menjadi pemain profesional? Tayo Adaramola, bermain di Divisi Pertama Belgia. David Ozoh sering bersama kami, sekarang dia di Derby. Jesurun Rak-Sakyi satu angkatan di atas saya, dia masih bermain di Crystal Palace. Dari angkatan kami, saya rasa hanya saya dan Tayo yang tersisa. Ada juga beberapa kiper, Owen Goodman dan Joe Whitworth.”

  • Bagaimana kesepakatan peminjaman awal di Beveren bisa terwujud?

    Ademola Ola-Adebomi Beveren
    Getty

    Kesepakatan peminjaman membawa Ola-Adebomi ke Belgia untuk pertama kalinya

    “Itu terjadi setelah masa peminjaman pertama saya di Burton, tempat saya belajar banyak. Sebelum pergi ke Burton, saya sebenarnya mendapat kesempatan bagus untuk bermain di luar negeri, tetapi saya menolaknya. Saya rasa, sebagai anak yang tumbuh dan bermain sepakbola di Inggris, yang terpikir oleh Anda hanya ‘Inggris, Inggris’. Jadi, ketika kesempatan itu datang untuk pertama kalinya, saya menolaknya.

    “Kemudian, menjelang dimulainya musim baru, Crystal Palace berbicara dengan saya dan mengatakan bahwa pindah ke luar negeri lebih masuk akal serta akan lebih baik bagi perkembangan saya. Saya mulai berbicara dengan pemain lain yang pernah bermain di luar negeri, dan mereka semua mengatakan hal-hal positif tentang pengalaman itu. Saya berpikir, ‘Ini hanya peminjaman, jadi ini kesempatan bagus untuk melihat seperti apa rasanya. Ini bukan kepindahan permanen.’ Begitulah saya memandangnya, sebagai kesempatan untuk lebih berani mengambil risiko.”

  • Apa tantangan terbesar saat pindah ke luar negeri?

    London skyline
    Getty

    Tak lagi merindukan kenyamanan hidup di London

    “Saya rasa hidup sendiri, jauh dari semua orang, dengan bahasa dan budaya yang berbeda, tetapi sejujurnya saya sangat menyukainya. Masa peminjaman itu tidak berjalan sesuai rencana. Di pertengahan masa peminjaman, bahu saya mengalami dislokasi, jadi saya dipanggil pulang. Namun, saya rasa saya kembali belajar banyak hal yang membantu saya, dan saya jauh lebih menikmati bermain sepakbola. Mengenal budaya baru, berada di lingkungan yang berbeda, melihat cara orang memandang kehidupan, bahkan di luar sepakbola, hingga hal-hal kecil dari tinggal di luar negeri, misalnya aturan bahwa Anda tidak boleh menggunakan tempat sampah berwarna hitam di sini atau hal-hal semacam itu. Semuanya merupakan situasi berbeda yang harus Anda pahami.

    “Saya rasa pengalaman itu membuat saya menjadi pria dewasa. Saya pernah membicarakannya dengan ibu saya. Bermain di luar negeri benar-benar membantu, dan saya sangat menganjurkan orang lain untuk melakukannya. Sebelum pindah, bahkan saat saya di Burton, saya tidak bisa memasak dan memang jarang memasak. Ibu saya selalu membawakan makanan. Namun, setelah tinggal di luar negeri, saya belajar dan sekarang saya bisa memasak hampir apa saja. Saya merasa lebih mandiri. Saya tidak lagi selalu ingin pulang sambil berpikir, ‘Oh, saya ingin pergi ke London, saya rindu London.’ Sekarang saya bekerja di luar negeri, saya merasa betah, lebih mandiri, dan tidak terlalu bergantung pada keluarga.”

  • Kembali ke Belgia setelah menjalani masa bersama WSG Tirol

    Ademola Ola-Adebomi Lokeren
    Getty

    Penyerang ingin menunjukkan kemampuannya di Challenger Pro League

    “Setelah tiba di Austria, saya menjalani musim yang lumayan. Saya tidak akan menyebutnya musim yang bagus, tetapi juga bukan musim yang buruk. Musim saya lumayan. Di balik layar, ada masalah antara saya dan klub, jadi kami memutuskan bahwa sebaiknya saya mencari tim baru jika ada kesempatan. Saya pernah bermain di Belgia, saya menyukainya, dan saya merasa perlu menebus diri. Bisa dibilang, saya ingin membuktikan kemampuan saya setelah pengalaman pertama bermain di sana. Jadi, ketika tim ini datang, saya langsung menyambutnya.”

  • Seperti apa kehidupan sehari-hari di Lokeren?

    Lokeren carnival
    Getty

    Gaya hidup khas Flandria telah sepenuhnya dihayati

    “Cukup berat karena saya baru saja pindah ke apartemen baru. Sebelumnya saya tinggal di hotel selama sebulan, tetapi sejauh ini semuanya berjalan baik. Belgia terbagi menjadi dua, ada wilayah Flemish dan wilayah Prancis. Kedengarannya aneh, tetapi rasanya seperti ada dua budaya berbeda dalam satu negara. Namun, semua orang ramah, semua orang bisa berbicara bahasa Inggris, dan menurut saya semua orang menyambut saya dengan baik. Di Lokeren, kalau Anda pergi ke supermarket, semua orang menyambut Anda dengan baik. Ini kota kecil, jadi semua orang saling mengenal dan semua orang mengenal Lokeren. Mereka tahu saya bukan berasal dari sini, tetapi mereka semua menyambut saya dengan baik. Kalau saya membutuhkan sesuatu, saya rasa mereka akan membantu saya.”

  • Budaya kopi dan kuliner Belgia

    Coffee general
    Getty

    Bertemu untuk bertukar kabar sambil menikmati minuman populer di Eropa daratan.

    “Sejujurnya, makanannya sama saja. Saya belum banyak mencoba hal baru. Saya pertama kali mencoba kopi di Austria. Sekarang saya tidak minum kopi setiap hari, tetapi sesekali saya pergi minum kopi bersama rekan setim. Sementara di Inggris, rasanya saya belum pernah diajak minum kopi! Di sini, menurut saya, di Eropa secara umum, bukan hanya di Belgia dan Austria, ajakan ‘oke, ayo minum kopi sambil mengobrol’ lebih lazim. Kopi punya peran yang jauh lebih besar. Sekarang saya malah suka kopi, padahal sebelumnya saya tidak pernah mau mencobanya.”

  • Bagaimana perbandingan biaya hidup di Belgia?

    Euros money general
    Getty

    Gaya hidup akan selalu ditentukan oleh anggaran

    “Menurut saya, di sini lebih murah. Inggris mahal, tetapi menurut saya, di mana pun Anda berada, semuanya tergantung pada Anda. Anda bisa membuat biaya hidup setinggi yang Anda inginkan, tergantung pada cara Anda hidup.”

  • EA FC dan GTA membantu mengisi waktu setelah latihan

    EA FC 27
    Getty

    Rilis terbaru dari EA Sports menghadirkan keseruan bermain gim daring

    “Saya masih bermain PlayStation bersama teman-teman saya di kampung halaman. Saya masih sangat dekat dengan teman-teman sekolah saya, jadi kami hampir setiap hari berbicara. Saya biasanya menelepon atau bermain gim bersama mereka. Saya suka menonton pertandingan sepakbola. Teman saya Tayo, yang tumbuh bersama saya di Crystal Palace, bermain untuk Brugge, jadi jarak tempat tinggal kami hanya 40 menit. Saat libur, kami bertemu. Senang rasanya punya seseorang yang sudah lama Anda kenal tinggal begitu dekat. Saya memainkan berbagai gim, tetapi saya sering bermain FIFA. Menurut saya, GTA 6 adalah gim yang ditunggu semua orang. Saat gim itu hadir, semua orang akan kembali bermain bersama secara daring.”

  • Tiga cara merasakan pengalaman Belgia yang sesungguhnya

    Brussels general fireworks
    Getty

    Ada banyak tempat untuk dikunjungi dan kegiatan yang bisa dilakukan di ibu kota Brussel.

    “Belgia terkenal dengan wafel dan kue keringnya. Saat saudara laki-laki saya datang beberapa hari lalu, dia benar-benar mencobanya, jadi saya akan merekomendasikan itu. Sejujurnya saya tidak terlalu suka wafel, saya bahkan belum pernah mencobanya, tetapi saya tahu wafel sangat populer di Belgia. Menurut saya, Brussel kota yang sangat bagus. Dan mungkin juga cokelat Belgia!”

  • Saran bagi orang lain yang mempertimbangkan relokasi untuk bekerja

    Lokeren fans
    Getty

    Sepak bola Eropa menawarkan banyak pengalaman berbeda


    “Saya sangat berharap ada yang menyarankan saya lebih awal untuk bermain di luar negeri, karena saya telah melewatkan peluang-peluang besar. Di Inggris, orang lebih memilih bermain di divisi ketiga atau keempat daripada di divisi teratas Austria. Padahal, jika melihat gambaran besarnya, terutama untuk perkembangan diri, Anda tentu ingin bermain di divisi pertama, divisi kedua, atau di tempat yang lebih profesional karena Anda berada di divisi yang lebih tinggi.

    “Meski divisi ketiga dan keempat di Inggris masih memiliki level yang sangat bagus, saya pikir Anda akan mengenal budaya, hal-hal, bahasa, dan lingkungan yang berbeda. Menurut saya, bermain di divisi pertama atau kedua selalu lebih baik. Pengalaman itu benar-benar membantu saya menjadi pria dewasa. Itu membantu saya dalam sepakbola, tetapi juga membantu saya mempersiapkan masa depan di luar sepakbola. Saya sangat mendorong para pemain untuk cukup berani bermain di luar negeri pada usia muda karena mereka akan melihat sisi positif dan negatifnya.

    “Selain itu, jika Anda hanya bermain di Inggris, Anda hanya akan berada di pasar Inggris. Sebaliknya, jika Anda juga bermain di luar negeri, Anda membuka peluang di pasar yang sama sekali baru. Sejujurnya, lebih sulit bagi tim di luar negeri untuk memantau divisi ketiga atau keempat di Inggris. Sementara itu, jika Anda bermain di divisi pertama atau kedua di luar negeri, peluang Anda untuk dilihat lebih banyak tim lebih besar. Jadi, lebih banyak pihak akan memperhatikan Anda saat bermain di luar negeri. Salah satu teman saya bermain di Polandia dan tampil di kompetisi Eropa. Itu sendiri merupakan pengalaman yang berbeda.”

  • Bagaimana masa depannya?

    Ademola Ola-Adebomi
    Instagram/ademola.9

    Ola-Adebomi menjalani hari demi hari


    “Tak ada yang tahu. Menurut saya, jalani saja hari demi hari. Saya rasa yang terpenting adalah fokus pada apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Namun, tentu saja, Anda selalu ingin membidik target yang lebih tinggi. Jadi, kita lihat saja ke mana itu akan membawa Anda.”

  • Indeks kelayakan huni

    Belgium flag
    Getty

    Bagaimana peringkat kehidupan di Belgia dalam lima aspek penting

    Cuaca: 7/10. “Seperti di Inggris!”

    Makanan: 8/10

    Orang-orang: 9/10

    Hal yang bisa dilakukan: 9/10. “Banyak hal yang bisa dilakukan.”

    Biaya hidup: 6/10

    Total: 39/50

    Akses kepada Ademola, yang petualangannya dapat diikuti di Instagram di sini, diberikan berkat bantuan Stars Like Us Sports Management.

  • Simak kembali seri Brits Abroad

    Nick Swirad Brits Abroad Brunei 16:9
    GOAL

    Baca lebih lanjut tentang pengalaman para pemain Inggris yang bermain di luar negeri melalui tautan di bawah ini



    Pemain

    Negara

    Skor indeks kelayakan huni

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Daniel Adu-Adjei

    Kroasia

    40,5/50

    3

    Ademola Ola-Adebomi

    Belgia

    39/50

    4

    Ayo Obileye

    Finlandia

    29/50

    5

    Tyler Fredricson

    Swiss

    29/50